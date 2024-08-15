Выпуск дистрибутива Deepin 23, развивающего собственное графическое окружение

Опубликован релиз дистрибутива Deepin 23, развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE), а также около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект и поддерживает русский язык. Репозиторий дистрибутива включает более 8000 пакетов. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 3.3-5 ГБ (amd64, arm64 и loongarch64, в процессе подготовка сборки для RISC-V). Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go. Графический интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ. Основные новшества: Обновлено содержимое репозитория пакетов. Добавлена поддержка архитектур ARM64, RISC-V и LoongArch64.

Осуществлён переход на новый механизм установки и обновления системы, использующий атомарную замену системных образов и обеспечивающий сохранение прошлых состояний при помощи снапшотов. В отличие от типовой схемы с двумя меняющимися местами системными разделами (схема A/B), реализация на базе снапшотов позволяет экономить дисковое пространство, сохраняя возможность отката на прошлое состояние в случае проблем после установки обновления, а также позволяя пользователю переключаться между несколькими версиями системы.

Предложен собственный инструментарий управления пакетами и формат пакетов Linyaps, поддерживающий установку программ в режимах online и offline, и запускающий приложения в отдельных контейнерах. Контейнеры позволяет изолировать приложения от системы и избавиться от конфликтов между системными зависимостями и зависимостями приложений. Общие компоненты оформляются в виде runtime, включающих библиотеки и зависимости, обычно используемые в графических приложениях (например, runtime для приложений, использующих Qt). На новый формат переведены предустанавиливаемые проприетарные приложения, а для распространения пакетов в формате Linyaps запущен отдельный каталог приложений (Application Store).

В рабочем столе Deepin Desktop Environment предложены обновлённые панель задач и интерфейс запуска приложений, а также реализованы новые возможности для настройки тем оформления на свой вкус. Значительно улучшены средства взаимодействия с пользователем, при том, что окружение осталось привычным и старые пользователи смогут быстро адаптироваться к предложенным изменениям.

В интерфейс запуска программ (Launcher) добавлена поддержка сортировки приложений по имени и предоставлена возможность произвольной группировки, при которой содержимое групп и порядок следования приложений в списках определяется вручную. Добавлены секции с наиболее часто используемыми и недавно запускавшимися приложениями. Унифицирована логика сортировки в оконном и полноэкранном режимах навигации по имеющимся приложениям.

Панель задач перенесена в нижнюю часть экрана, высвободив дополнительное экранное пространство. Изменён встроенный в панель задач интерфейс для управления виртуальными рабочими столами и переключения между ними. Добавлена поддержка модулей для быстрого доступа к различным операциям. Добавлен модуль для трансляции содержимого экрана на другие устройства через Wi-Fi, используя протокол Miracast, а также модуль для создания скриншотов и записи скринкастов. Переработаны с использованием QML системный лоток и область приложений в панели задач. Добавлена возможность сворачивания системного лотка.

Переработан интерфейс настройки (Control Center).

Добавлен инструмент для обмена файлами между разными устройствами и системами, а также для совместного доступа к буферу обмена и удалённого управления курсором. Поддерживается взаимодействие между двумя системами на базе Deepin или между системами под управлением Deepin и Windows.

Добавлена система Cloud Sync, позволяющая синхронизировать системные настройки, содержимое календаря-планировщика и закладки браузера между разными компьютерами, на которых установлен Deepin.

Встроен клиент для сервиса UOS AI, предоставляющий доступ к большой языковой модели, способной отвечать на вопросы на естественном языке. Добавлен модуль Play Assistant, отвечающий на вопросы, связанные с работой в операционной системе, а также Personal Knowledge Assistant, позволяющий генерировать контент и отвечать на вопросы с учётом содержимого из загруженных пользователем файлов. Предоставлена возможность загрузки собственных больших языковых моделей. Добавлена поддержка запуска предустановленных программ, изменения настроек и поиска, используя голосовые и текстовые команды на естественном языке. В почтовом клиенте UOS AI задействован для резюмирования, перевода и помощи при написании писем, а в просмотрщике изображений для манипуляций, таких как кадрирование, размытие фона и изменение стиля.



