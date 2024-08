Выпуск дистрибутива Deepin 23, развивающего собственное графическое окружение

2.16 , Аноним ( 14 ), 21:54, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сразу понятно, что такая у них линия:

2.17 , denispopov ( ? ), 21:54, 15/08/2024 В западных интерфейсах тоже есть баги безопасности, но там они свободнее, демократичнее что ли. И вообще победителям в холодной войне которым московский князь вывозит нефтегазовый ясак всё простительно, хозяева как никак.

3.25 , Аноним ( 25 ), 22:27, 15/08/2024 >но там они свободнее Бесспорно, это отражается практически во всём:

4.38 , noc101 ( ok ), 00:57, 16/08/2024 А есть такое же список но что блокирует Запад? Чисто для сравнения!

Или запад свободная и имеет право блокировать, а Китай нет?)

2.18 , Аноним ( - ), 21:57, 15/08/2024 Зато выглядит приятно, в эпле знают толк в дизайне (если не считать этот уродливый блок камер, при джобсе бы такое не пропустили)

3.19 , Аноним ( 14 ), 22:01, 15/08/2024 >в эпле знают толк в дизайне В эпле то да, а в дипине просто каргокульт.

3.20 , Аноним324 ( ok ), 22:03, 15/08/2024 Только эпловым пользоватся удобно, с поправкой на то что абсолютно все привыкли к виндовой схеме рабочего стола. А тут оно ещё хуже чем в гноме. Если гном смог скопировать поведение оболочки эпла, то это просто выглядит красиво, а работает как типичный телефон ксиоми, тоесть не работает, микрофризы, глюки, артефакты, и всё это даже не на старом компе, это всё так себя ведёт на современно машине с i7 13 поколения и 7900XTX.

3.23 , Аноним ( 8 ), 22:13, 15/08/2024 Последний нормальный дизайн был в iOS 6, а то, что сейчас, даже хуже гуглувского Material.

4.35 , cheburnator9000 ( ok ), 00:45, 16/08/2024 +1 Именно так. Тогда каждое приложение было с уникальным дизайном.

В английском есть такое понятие weight чего-то, на русском это понимается (не как вес), а как значимость/весомость чего-либо. То что в этом есть смысл/польза даже если оно кажется рутиной.

Так вот на ios6 запускаешь блокнот по его иконке, ты видишь что это блокнот, он выглядит как блокнот, мозг сразу понимает. Запускаешь на современной ios блокнот, оно выглядит как треш солевого наркомана, мозг не понимает что это блокнот если его не заставить и отвергает желание делать заметки. Это факт постоянно себя на этом ловил.