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Выпуск дистрибутива Deepin 23, развивающего собственное графическое окружение

15.08.2024 21:28

Опубликован релиз дистрибутива Deepin 23, развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE), а также около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект и поддерживает русский язык. Репозиторий дистрибутива включает более 8000 пакетов. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 3.3-5 ГБ (amd64, arm64 и loongarch64, в процессе подготовка сборки для RISC-V).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go. Графический интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • Обновлено содержимое репозитория пакетов. Добавлена поддержка архитектур ARM64, RISC-V и LoongArch64.
  • Осуществлён переход на новый механизм установки и обновления системы, использующий атомарную замену системных образов и обеспечивающий сохранение прошлых состояний при помощи снапшотов. В отличие от типовой схемы с двумя меняющимися местами системными разделами (схема A/B), реализация на базе снапшотов позволяет экономить дисковое пространство, сохраняя возможность отката на прошлое состояние в случае проблем после установки обновления, а также позволяя пользователю переключаться между несколькими версиями системы.
  • Предложен собственный инструментарий управления пакетами и формат пакетов Linyaps, поддерживающий установку программ в режимах online и offline, и запускающий приложения в отдельных контейнерах. Контейнеры позволяет изолировать приложения от системы и избавиться от конфликтов между системными зависимостями и зависимостями приложений. Общие компоненты оформляются в виде runtime, включающих библиотеки и зависимости, обычно используемые в графических приложениях (например, runtime для приложений, использующих Qt). На новый формат переведены предустанавиливаемые проприетарные приложения, а для распространения пакетов в формате Linyaps запущен отдельный каталог приложений (Application Store).
  • В рабочем столе Deepin Desktop Environment предложены обновлённые панель задач и интерфейс запуска приложений, а также реализованы новые возможности для настройки тем оформления на свой вкус. Значительно улучшены средства взаимодействия с пользователем, при том, что окружение осталось привычным и старые пользователи смогут быстро адаптироваться к предложенным изменениям.
  • В интерфейс запуска программ (Launcher) добавлена поддержка сортировки приложений по имени и предоставлена возможность произвольной группировки, при которой содержимое групп и порядок следования приложений в списках определяется вручную. Добавлены секции с наиболее часто используемыми и недавно запускавшимися приложениями. Унифицирована логика сортировки в оконном и полноэкранном режимах навигации по имеющимся приложениям.
  • Панель задач перенесена в нижнюю часть экрана, высвободив дополнительное экранное пространство. Изменён встроенный в панель задач интерфейс для управления виртуальными рабочими столами и переключения между ними. Добавлена поддержка модулей для быстрого доступа к различным операциям. Добавлен модуль для трансляции содержимого экрана на другие устройства через Wi-Fi, используя протокол Miracast, а также модуль для создания скриншотов и записи скринкастов. Переработаны с использованием QML системный лоток и область приложений в панели задач. Добавлена возможность сворачивания системного лотка.
  • Переработан интерфейс настройки (Control Center).
  • Добавлен инструмент для обмена файлами между разными устройствами и системами, а также для совместного доступа к буферу обмена и удалённого управления курсором. Поддерживается взаимодействие между двумя системами на базе Deepin или между системами под управлением Deepin и Windows.
  • Добавлена система Cloud Sync, позволяющая синхронизировать системные настройки, содержимое календаря-планировщика и закладки браузера между разными компьютерами, на которых установлен Deepin.
  • Встроен клиент для сервиса UOS AI, предоставляющий доступ к большой языковой модели, способной отвечать на вопросы на естественном языке. Добавлен модуль Play Assistant, отвечающий на вопросы, связанные с работой в операционной системе, а также Personal Knowledge Assistant, позволяющий генерировать контент и отвечать на вопросы с учётом содержимого из загруженных пользователем файлов. Предоставлена возможность загрузки собственных больших языковых моделей. Добавлена поддержка запуска предустановленных программ, изменения настроек и поиска, используя голосовые и текстовые команды на естественном языке. В почтовом клиенте UOS AI задействован для резюмирования, перевода и помощи при написании писем, а в просмотрщике изображений для манипуляций, таких как кадрирование, размытие фона и изменение стиля.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/deep...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 23.04 с рабочим столом Deepin
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20.9, развивающего собственное графическое окружение
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20, развивающего собственное графическое окружение
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61710-deepin
Ключевые слова: deepin, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, бух. (?), 21:33, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    https://www.deepin.org/index/zh?language=en

    language=en и только слова deeping 23 release на английском, это так мило :'-)

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:35, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    посмотри внимательно на URL, чувачёк
     
     
  • 3.27, бух. (?), 22:59, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой в новости *был* такой и запостил
     
  • 2.7, Андрей (??), 21:36, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.deepin.org/index/en
     

  • 1.6, Аноним (-), 21:36, 15/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +6 +/
     

  • 1.9, mihael1ex (ok), 21:41, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Имхо, но интерфейс напоминает оболочки в мобилах Xiaomi, Realme, OnePlus... как будто один дизайнер для всех. И вроде красиво, но как-то не удобно...
     
     
  • 2.12, Аноним (8), 21:47, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А разгадка одна: всё это закос под iOS.
     
     
  • 3.33, когдаужевасперестанетбыть (?), 00:43, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пять лет на One UI - вот где спокойствие. Подсажен. Ничего иного уже не хочу.
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:50, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >напоминает оболочки в мобилах Xiaomi, Realme, OnePlus

    Значит уже стоит насторожится:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58613

     

  • 1.10, Аноним (8), 21:41, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Панель задач перенесена в нижнюю часть экрана, высвободив дополнительное экранное пространство.

    Значит ли это, что здравый смысл возобладал и от этой тошнотворной плавающей панели таки отказались?

     
  • 1.11, Доктор Альба (?), 21:43, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень интересное графическое окружение. Обязательно попробую. Может понравится.
     
     
  • 2.15, Аноним (5), 21:52, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекомендую пробовать исключительно в виртуалке, и исключительно без интернета.
     
     
  • 3.26, Аноним Максим (?), 22:53, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем обоснован ваш совет?
     
     
  • 4.37, noc101 (ok), 00:55, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спонсор совета шапочка из фольги на голове!)
    Это же китайский ДЕ, там злобные коммунисты украдут все твои сбережения и раздадут народу! Страх! Страх! Кошка жена миска риса!
     

  • 1.13, Аноним (-), 21:50, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    https://en.opensuse.org/Portal:Deepin/Security_Issues
    Просто оставлю это тут, все что нужно сказать об этом детище китайской народной партии.
     
     
  • 2.16, Аноним (14), 21:54, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сразу понятно, что такая у них линия:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55394
     
  • 2.17, denispopov (?), 21:54, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В западных интерфейсах тоже есть баги безопасности, но там они свободнее, демократичнее что ли. И вообще победителям в холодной войне которым московский князь вывозит нефтегазовый ясак всё простительно, хозяева как никак.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 22:27, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >но там они свободнее

    Бесспорно, это отражается практически во всём:
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_websites_blocked_in_mainland_China

     
     
  • 4.38, noc101 (ok), 00:57, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть такое же список но что блокирует Запад? Чисто для сравнения!
    Или запад свободная и имеет право блокировать, а Китай нет?)
     
  • 2.18, Аноним (-), 21:57, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато выглядит приятно, в эпле знают толк в дизайне (если не считать этот уродливый блок камер, при джобсе бы такое не пропустили)
     
     
  • 3.19, Аноним (14), 22:01, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в эпле знают толк в дизайне

    В эпле то да, а в дипине просто каргокульт.

     
  • 3.20, Аноним324 (ok), 22:03, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только эпловым пользоватся удобно, с поправкой на то что абсолютно все привыкли к виндовой схеме рабочего стола. А тут оно ещё хуже чем в гноме. Если гном смог скопировать поведение оболочки эпла, то это просто выглядит красиво, а работает как типичный телефон ксиоми, тоесть не работает, микрофризы, глюки, артефакты, и всё это даже не на старом компе, это всё так себя ведёт на современно машине с i7 13 поколения и 7900XTX.
     
  • 3.23, Аноним (8), 22:13, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Последний нормальный дизайн был в iOS 6, а то, что сейчас, даже хуже гуглувского Material.
     
     
  • 4.35, cheburnator9000 (ok), 00:45, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1 Именно так. Тогда каждое приложение было с уникальным дизайном.
    В английском есть такое понятие weight чего-то, на русском это понимается (не как вес), а как значимость/весомость чего-либо. То что в этом есть смысл/польза даже если оно кажется рутиной.
    Так вот на ios6 запускаешь блокнот по его иконке, ты видишь что это блокнот, он выглядит как блокнот, мозг сразу понимает. Запускаешь на современной ios блокнот, оно выглядит как треш солевого наркомана, мозг не понимает что это блокнот если его не заставить и отвергает желание делать заметки. Это факт постоянно себя на этом ловил.
     

  • 1.21, Аноним (21), 22:05, 15/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.22, Аноним (21), 22:07, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на wayland так и не перешли бeдoлaги.
     
     
  • 2.24, Аноним (8), 22:18, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверное, потому, что для реальных людей делают, а не гонят всех железной рукой к счастию.
     
     
  • 3.28, Аноним (21), 23:26, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та просто не первый год уже грозятся.
     
     
  • 4.30, Аноним (8), 00:12, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждут, пока вяленый будет готов, возможно?
     
     
  • 5.32, когдаужевасперестанетбыть (?), 00:40, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ситуация, когда вяленый всё ещё не готов, а иксы теперь уже не готовы. Шутка. Они никогда и не были полностью готовы. Но, наверное, всё же дадут фору вяленому в исторической перспективе.
     
  • 5.36, Аноним (36), 00:47, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свидетели готовности, вы задрали. Больше половина линукса сидит на вяленом уже года полтора как. Держу в курсе.
     
     
  • 6.39, когдаужевасперестанетбыть (?), 01:01, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вам же не привыкать. Сидеть на чём либо.
     

  • 1.31, когдаужевасперестанетбыть (?), 00:37, 16/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.34, Аноним (36), 00:44, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект

    Умный русский Иван город Тверь получать кошкожена и отпуск остров Хайнань. Социальный рейтинг чрезвычайно высок. Удар!

     
     
  • 2.40, когдаужевасперестанетбыть (?), 01:05, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перестаньте цитировать ещё не изданный роман Пелевина. Или Сорокина. Или Глуховского.
     

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