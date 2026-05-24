Выпуск SSH-клиента PuTTY 0.84

24.05.2026 09:32 (MSK)

Сформирован релиз PuTTY 0.84, клиента для протоколов SSH, Telnet, Rlogin и SUPDUP, поставляемого со встроенным эмулятором терминала и поддерживающего работу в Unix-подобных системах и Windows. Исходные тексты проекта доступны под лицензией MIT.

В новой версии:

  • Добавлена опция для запуска указанных пользователем команд до установки сетевого соединения, что может быть полезным для организации подключений к серверам, открывающим порты к SSH только после предварительного обращения на другой порт (port knocking).
  • Для Unix-систем реализован режим отображения в терминале нажатия отдельных клавиш в процессе набора сложных Unicode-символов, генерируемых после нажатия нескольких клавиш.
  • Улучшена поддержка работы в окружениях на базе Wayland. Обеспечен выбор корректного шрифта при отсутствии X11-шрифта 'fixed'. Устранено аварийное завершение pterm при попытке изменения utmp.
  • Устранены две незначительные уязвимости (CVE не назначены). Первая уязвимость приводит к аварийному завершению при подключении к вредоносному SSH-серверу из-за двойного вызова функции освобождения памяти (double-free). Вторая уязвимость приводит к выставлению индикатора заслуживающих доверия запросов (trust sigil) для всего незащищённого трафика, например Telnet, при подключении через прокси-сервер, требующий ввод пароля.


https://opennet.ru/65516-putty
Обсуждение (14)
  1.1, jura12 (ok), 09:37, 24/05/2026  
    Версия для андроид когда будет?
     
     
  2.6, Аноним (6), 10:52, 24/05/2026  
    чем коннектбот не угодил на андроид?
     

  1.2, Аноним (2), 09:41, 24/05/2026  
    Зачем он сейчас нужен, если в винде есть нормальный,по меркам винды, терминал?
     
     
  2.14, нах. (?), 11:50, 24/05/2026  
    не всем нужен нормальный по меркам _современной_ венды терминал - тормоз зато с ыы.
    А профили, удобные настройки этого самого терминала, рекодинг, _настоящий_ терминал (serial, да, внезапно, тоже все еще нужен) - таки нужны.

    Ну если деньгами и цветом паспорта вышел - можешь конечно securecrt попробовать, но во многих случаях незачем платить больше.

     

  1.4, Танкист (?), 10:23, 24/05/2026  
    Кто-то до сих пор ставит сабж по старым гайдам
     
  1.5, Аноним (5), 10:51, 24/05/2026  
    сабж оказывается живой еще, интересно.
     
     
  2.7, Аноним (7), 10:58, 24/05/2026  
    без него бсдшники не смогут пользоваться своими ос, конечно, живой пока ещё.
     
     
  3.11, Аноним (5), 11:19, 24/05/2026  
    даже в винде есть, хоть какой никакой, встроенный клиент
     
     
  4.12, Аноним (7), 11:27, 24/05/2026  
    не такой удобный, да и привычка опять же

    впрочем, openssh ничем не лучше

     
     
  5.13, Аноним (5), 11:31, 24/05/2026  
    это он и есть. только без норм поддержки интеграции в систему, как например файлы или история.
     

  1.8, Аноним (8), 11:08, 24/05/2026  
    Обновился скачав .exe. Под wine запускается. Жалко что нет аналогов и все инструкции только про putty.
     
     
  2.9, Аноним (5), 11:11, 24/05/2026  
    Terminus, Tabby, /usr/bin/ssh
     
     
  3.15, runoverheads (ok), 12:10, 24/05/2026  
    PuTTY скудный функционал на уровне 90х, для тех кому ssh раз в 10 лет нужен.
    Termius закрытый код, платный функционал.
    WindTerm тоже с вкладками, более удобный и функциональный, есть даже боковая панелька sftp. экономный QT/c++/c. но закрытый код.
    Netcatty хороший функционал. опен сорс. Но монструозный Electron, и постоянно глючит с отвалом вкладок.
    Есть ещё несколько проектов типа TUI, тоже с менеджером ssh и поддержкой sftp, но это другая тема.
     
  2.10, cat666 (ok), 11:13, 24/05/2026  
    Зачем? Есть нативная версия под linux.
     

