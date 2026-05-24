Выпуск SSH-клиента PuTTY 0.84

1.2, Аноним (2), 09:41, 24/05/2026
Зачем он сейчас нужен, если в винде есть нормальный,по меркам винды, терминал?
2.14, нах. (?), 11:50, 24/05/2026
не всем нужен нормальный по меркам _современной_ венды терминал - тормоз зато с ыы.
А профили, удобные настройки этого самого терминала, рекодинг, _настоящий_ терминал (serial, да, внезапно, тоже все еще нужен) - таки нужны.
Ну если деньгами и цветом паспорта вышел - можешь конечно securecrt попробовать, но во многих случаях незачем платить больше.
2.7, Аноним (7), 10:58, 24/05/2026
без него бсдшники не смогут пользоваться своими ос, конечно, живой пока ещё.
4.12, Аноним (7), 11:27, 24/05/2026
не такой удобный, да и привычка опять же
впрочем, openssh ничем не лучше
5.13, Аноним (5), 11:31, 24/05/2026
это он и есть. только без норм поддержки интеграции в систему, как например файлы или история.
1.8, Аноним (8), 11:08, 24/05/2026
|
Обновился скачав .exe. Под wine запускается. Жалко что нет аналогов и все инструкции только про putty.
3.15, runoverheads (ok), 12:10, 24/05/2026
PuTTY скудный функционал на уровне 90х, для тех кому ssh раз в 10 лет нужен.
Termius закрытый код, платный функционал.
WindTerm тоже с вкладками, более удобный и функциональный, есть даже боковая панелька sftp. экономный QT/c++/c. но закрытый код.
Netcatty хороший функционал. опен сорс. Но монструозный Electron, и постоянно глючит с отвалом вкладок.
Есть ещё несколько проектов типа TUI, тоже с менеджером ssh и поддержкой sftp, но это другая тема.
