Релиз OpenSSH 10.3

02.04.2026 19:30 (MSK)

После полугода разработки опубликован выпуск OpenSSH 10.3, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. Основные изменения:

  • Устранена уязвимость, позволяющая атакующему, контролирующему имя пользователя, передаваемое при запуске утилиты ssh, потенциально добиться выполнения произвольных shell-команд. Уязвимость проявляется в системах, использующих подстановку "%u" в некоторых директивах файла конфигурации, таких как "Match exec". Проблема вызвана проверкой спецсимволов в имени пользователя на стадии после выполнения %-подстановок в файле конфигурации ssh_config.
  • Устранена проблема с безопасностью в sshd, вызванная некорректным сопоставлением опции authorized_keys principals="" со списком имён (principal) в сертификате в ситуации, когда в именах указан символ ",". Для эксплуатации уязвимости необходимо, чтобы в опции authorized_keys principals="" было указано несколько имён и чтобы удостоверяющий центр выписал сертификат с несколькими именами, разделёнными запятой (обычно такое не допускается). Изменено поведение в отношении сертификатов с пустым именем - ранее пустое имя подпадало под все опции authorized_keys principals="", а теперь не подпадает.
  • В scp устранена проблема, из-за которой после загрузки файла с правами root с указанием опции "-O" и без опции "-p" не очищались флаги setuid/setgid.
  • В sshd исправлена проблема с обработкой ключей ECDSA в директивах PubkeyAcceptedAlgorithms и HostbasedAcceptedAlgorithms, из-за которой в случае указания любого алгоритма ECDSA (например, "ecdsa-sha2-nistp384") начинали приниматься и все остальные алгоритмы на базе ECDSA, даже если они явно не перечислены в списке допустимых.
  • В ssh и sshd при взаимодействии c SSH-агентами добавлена поддержка идентификаторов (codepoint), определённых IANA в спецификации draft-ietf-sshm-ssh-agent. Поддержка ранее используемых идентификаторов вида "@openssh.com" сохранена.
  • В ssh-agent реализовано расширение "query", определённое в спецификации draft-ietf-sshm-ssh-agent и позволяющее определить поддерживаемые агентом функции. Для запроса списка поддерживаемых расширений протокола через запрос "query" в утилиту ssh-add добавлена опция "-Q".
  • В sshd_config разрешено указание нескольких файлов в директиве RevokedKeys, а в ssh_config - в директиве RevokedHostKeys.
  • В ssh добавлена escape-команда "~I" и опция "-O conninfo" для показа информации о текущем соединении, а также опция "-O channels" для показа информация об открытых каналах.
  • В sshd в директиве PerSourcePenalties реализована опция 'invaliduser' для добавления задержки в случае попытки входа под несуществующим пользователем (по умолчанию 5-секунд). Добавлена возможность указания нецелых значений задержки.
  • В sshd добавлена опция GSSAPIDelegateCredentials для управления приёмом делегированных учётных данных, предоставленных клиентом.
  • В ssh-keygen добавлена поддержка записи ключей ED25519 в формате PKCS8.
  • Добавлена поддержка схемы цифровых подписей ed25519, реализованная через libcrypto.


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 19:39, 02/04/2026 [ответить]  
    		
    А есть вообще в природе альтернативы ssh (ssh3 не предлагать) или openssh (кроме dropbear)?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:41, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    я слышал telnet есть, но в нём недавно дыру нашли, надо быть осторожнее и использовать только последнюю версию
     
     
  • 3.4, Аноним (2), 19:44, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Не смешно.
     
     
  • 4.32, aname (ok), 01:33, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Не смеёмся, получается
     
  • 4.53, Аноним (53), 04:04, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Логично, что тебе не смешно. Смеются же над тобой.
     
  • 2.5, name (??), 19:47, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    rnsh
     
  • 2.7, Энтомолог_русолог (ok), 19:49, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    mosh — https://github.com/mobile-shell/mosh
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 19:53, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Это тот что по UDP ?
     
     
  • 4.52, Энтомолог_русолог (ok), 00:14, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Он самый
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:59, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Радмин хорош. На крайний случай RDP, если зверь хп не по душе.
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:17, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > А есть вообще в природе альтернативы ssh (ssh3 не предлагать) или openssh (кроме dropbear)?

    Есть одна главная альтернатива: не ставить ssh вообще. Что мы успешно и практикуем, в том числе на bare metal. В тех редчайших случаях когда админу надо попасть на сервер ему либо IPKVM дают, либо тем же самым механизмом, которым мы заменили весь удалённы доступ, включаем OpenSSH на время доступа, и потом сносим. Из минусов, "ручные" админы-диды истерят. Двое даже уволились из-за этого (туда и дорога).

     
     
  • 3.12, Аноним (9), 20:23, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > "ручные" админы-диды истерят. Двое даже уволились из-за этого (туда и дорога).

    Я бы тоже с такой дыры ушел. Остались те, кто еще не успел найти работу?

     
  • 3.16, Аноним (16), 20:34, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    >Есть одна главная альтернатива: не ставить ssh вообще

    Ну да, где-то есть тот прекрасный мир, где все управляется CI/CD и ручных вмешательств не нужно. Правда в глаза его никто не видел.
    >В тех редчайших случаях когда админу надо попасть на сервер ему либо IPKVM дают

    И чем это отличается от ssh? Ну кроме дополнительного геморроя.
    >включаем OpenSSH на время доступа, и потом сносим

    Короче придумали себе веселую игру, чтобы оправдать сидение годами на попе. Дай угадаю - Сбер?)

     
     
  • 4.21, мяукороль (?), 21:32, 02/04/2026 Скрыто ботом-модератором
    		
     
  • 4.27, _ (??), 23:38, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Even Ansible using ssh ... they tried to use Windows RM for M$, but M$ now ship OpenSSHd integrated with AD with their servers, so ...

    ;-)

     
  • 4.34, Аноним (34), 03:57, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > Ну да, где-то есть тот прекрасный мир, где все управляется CI/CD и ручных вмешательств не нужно. Правда в глаза его никто не видел.

    Устраивайся к нам работать, покажу.

    > И чем это отличается от ssh? Ну кроме дополнительного геморроя.

    Тем, что когда такое реально случается, то там ssh всё равно не поможет ибо что-то пошло очень не так на уровне железа, реже -- раскатанного образа.

    > Короче придумали себе веселую игру, чтобы оправдать сидение годами на попе.
    > Дай угадаю - Сбер?)

    Никогда в жизни не работал на местный. Даже в голову такое не приходило.

     
     
  • 5.41, 1 (??), 09:13, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    >>> "ручные" админы-диды истерят. Двое даже уволились из-за этого (туда и дорога).
    >> Я бы тоже с такой дыры ушел. Остались те, кто еще не успел найти работу?
    > Устраивайся к нам работать, покажу.

    Ну вот так и палятся конторы ... Название скажи, чтоб ненароком не испачкаться ...

     
  • 5.42, Аноним (42), 10:59, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    >ручных вмешательств не нужно
    >Устраивайся к нам работать, покажу.

    Ansible работает только поверх SSH. Поведай альтернативу, которая выполняет "неручное" управление.
    Похоже болтун ты изрядный, батенька.

     
     
  • 6.46, User (??), 11:40, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    А кроме ansible ничего другого нет, не было и не будет, да?
     
     
  • 7.49, Аноним (42), 13:24, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Ты просто напиши название.

    А про "не будет" не знаю.

     
     
  • 8.51, User (??), 14:31, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Ну вот salt для коммуникации с миньонами использует ZeroMQ Просвящайтесь ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.30, Аноним83 (?), 23:54, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Купили бы PAM и не делали мозги себя и людям.
     
  • 3.31, Аноним (-), 01:20, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > Есть одна главная альтернатива: не ставить ssh вообще. Что мы успешно и практикуем,
    > в том числе на bare metal. В тех редчайших случаях когда админу надо попасть

    Только потом когда надо диагностику, отладку, изучение что там вообще за нахрен и проч - как-то хреново становится.

    > на сервер ему либо IPKVM дают, либо тем же самым механизмом, которым мы заменили весь
    > удалённы доступ, включаем OpenSSH на время доступа, и потом сносим.

    Ну так в итоге openssh все равно - есть, только еще больше всякого траха. А пускать кого попало на ssh так то и не обязательно...

    > Из минусов, "ручные" админы-диды истерят. Двое даже уволились из-за этого
    > (туда и дорога).

    И правильно сделали, кому нафиг упало гиморроиться с ipkvm каждый раз...

     
  • 3.38, Some (-), 06:30, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    То есть тот же shell, но с большим гемороем, и к этому же изобретенный самописный велосипед, гордо названный секюрностью и инновацией. Плюс ко всему скотское отношение к сотрудникам. Работа мечты.
     
  • 3.43, ё (?), 11:03, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Хочу у вас работать, озвучите название организации, это очень поможет мне в выборе. Заранее спасибо.
     
  • 3.44, User (??), 11:09, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Не, включать-выключать это уже бнопня какая-то. В двух местах уже работал с инсталляциями на talos, где ssh нет - совсем нет - никак - by design - нет. Ну и да, как это ни удивительно - проблем в этом сетапе не то, чтобы "нет", но прям заметно меньше.
    А на гипервизоры да, через ip kvm - но за год вроде ни разу никому и не понадобилось.
     
  • 3.50, SAS (??), 14:25, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    А самое секурное вообще эл. питание выключить у оборудования, ну или если это слишком секурно, то просто физически инф. сеть обрубить. А эти прогр. процессы торчащие во внешний мир нафиг не нужоны. Главное пропеллеры крутятся, деньги мутятся и всё секурно.
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:17, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Полноценных прокидышей tty (так, чтобы в том числе сигналы прерывания отправлялись) не знаю, но ничто не мешает шелл прокинуть по неткату.
     
  • 2.20, BrainFucker (ok), 21:05, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Telnet over stunnel.
     
     
  • 3.35, OpenEcho (?), 04:17, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    tailscale будет по удобнее
     
     
  • 4.40, User (??), 09:08, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Ну разве что где-то за поребриком - нам в новом уренгое wireguard отроскомнадзорили
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:00, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    <trollmode>KPYM by Kroum Grigorov</trollmode>
    А чем тебе сам ssh не угодил? Если хочешь закрыться от таких атак, как описано в новости, заверни его в IPSec в транспортной моде. Тогда до порта достучаться смогут не только лишь все, а только кто надо.
     
     
  • 3.33, фф (?), 02:12, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    кстати, как с ipsec в рф - блочат ли как остальные впн протоколы?
     
     
  • 4.36, openssh_user (ok), 05:51, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Конечно
     
  • 4.45, Аноним (24), 11:27, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    А кто сказал, что "остальные впн протоколы" блочатся?
     
     
  • 5.48, фф (?), 13:06, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > А кто сказал, что "остальные впн протоколы" блочатся?

    личный опыт. и опыт знакомых.

    выживают только те кто срываются

     
  • 2.28, Аноним (28), 23:43, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > А есть вообще в природе альтернативы ssh (ssh3 не предлагать) или openssh
    > (кроме dropbear)?

    Microsoft Powershell

     
     
  • 3.37, _ (??), 06:14, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Эпический!(С) :)
     
  • 3.39, User (??), 09:07, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Не, под linux'ом Enter-PSSession как раз таки over ssh работает
     
  • 2.29, anonymous (??), 23:52, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    tinyssh
     
  • 2.54, sena (ok), 14:25, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    telnet через SSL и т.п.

    https://superuser.com/questions/346958/can-the-telnet-or-netcat-clients-commun

     

  • 1.18, Аноним (18), 20:44, 02/04/2026 [ответить]  
    		
    >В sshd добавлена опция GSSAPIDelegateCredentials для управления приёмом делегированных учётных данных

    Без мыла видимо не получилось присунуть, теперь с мылом - прокатило

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 21:38, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64983

    Это оно?

     

  • 1.22, Аноним (23), 21:36, 02/04/2026 [ответить]  
    		
    > Уязвимость проявляется в системах, использующих подстановку "%u"
    > ...когда в именах указан символ ","
    > ...не очищались флаги setuid/setgid

    Кучно зашли.

     

