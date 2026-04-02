Релиз OpenSSH 10.3

|1.2, Аноним (2), 19:39, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А есть вообще в природе альтернативы ssh (ssh3 не предлагать) или openssh (кроме dropbear)?
|2.3, Аноним (3), 19:41, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
я слышал telnet есть, но в нём недавно дыру нашли, надо быть осторожнее и использовать только последнюю версию
|2.9, Аноним (9), 19:59, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Радмин хорош. На крайний случай RDP, если зверь хп не по душе.
|2.10, Аноним (10), 20:17, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А есть вообще в природе альтернативы ssh (ssh3 не предлагать) или openssh (кроме dropbear)?
Есть одна главная альтернатива: не ставить ssh вообще. Что мы успешно и практикуем, в том числе на bare metal. В тех редчайших случаях когда админу надо попасть на сервер ему либо IPKVM дают, либо тем же самым механизмом, которым мы заменили весь удалённы доступ, включаем OpenSSH на время доступа, и потом сносим. Из минусов, "ручные" админы-диды истерят. Двое даже уволились из-за этого (туда и дорога).
|3.12, Аноним (9), 20:23, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> "ручные" админы-диды истерят. Двое даже уволились из-за этого (туда и дорога).
Я бы тоже с такой дыры ушел. Остались те, кто еще не успел найти работу?
|3.16, Аноним (16), 20:34, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Есть одна главная альтернатива: не ставить ssh вообще
Ну да, где-то есть тот прекрасный мир, где все управляется CI/CD и ручных вмешательств не нужно. Правда в глаза его никто не видел.
>В тех редчайших случаях когда админу надо попасть на сервер ему либо IPKVM дают
И чем это отличается от ssh? Ну кроме дополнительного геморроя.
>включаем OpenSSH на время доступа, и потом сносим
Короче придумали себе веселую игру, чтобы оправдать сидение годами на попе. Дай угадаю - Сбер?)
|4.27, _ (??), 23:38, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Even Ansible using ssh ... they tried to use Windows RM for M$, but M$ now ship OpenSSHd integrated with AD with their servers, so ...
;-)
|4.34, Аноним (34), 03:57, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Ну да, где-то есть тот прекрасный мир, где все управляется CI/CD и ручных вмешательств не нужно. Правда в глаза его никто не видел.
Устраивайся к нам работать, покажу.
> И чем это отличается от ssh? Ну кроме дополнительного геморроя.
Тем, что когда такое реально случается, то там ssh всё равно не поможет ибо что-то пошло очень не так на уровне железа, реже -- раскатанного образа.
> Короче придумали себе веселую игру, чтобы оправдать сидение годами на попе.
> Дай угадаю - Сбер?)
Никогда в жизни не работал на местный. Даже в голову такое не приходило.
|5.41, 1 (??), 09:13, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>> "ручные" админы-диды истерят. Двое даже уволились из-за этого (туда и дорога).
>> Я бы тоже с такой дыры ушел. Остались те, кто еще не успел найти работу?
> Устраивайся к нам работать, покажу.
Ну вот так и палятся конторы ... Название скажи, чтоб ненароком не испачкаться ...
|5.42, Аноним (42), 10:59, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>ручных вмешательств не нужно
>Устраивайся к нам работать, покажу.
Ansible работает только поверх SSH. Поведай альтернативу, которая выполняет "неручное" управление.
Похоже болтун ты изрядный, батенька.
|6.46, User (??), 11:40, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А кроме ansible ничего другого нет, не было и не будет, да?
|8.51, User (??), 14:31, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну вот salt для коммуникации с миньонами использует ZeroMQ Просвящайтесь ...
|3.31, Аноним (-), 01:20, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Есть одна главная альтернатива: не ставить ssh вообще. Что мы успешно и практикуем,
> в том числе на bare metal. В тех редчайших случаях когда админу надо попасть
Только потом когда надо диагностику, отладку, изучение что там вообще за нахрен и проч - как-то хреново становится.
> на сервер ему либо IPKVM дают, либо тем же самым механизмом, которым мы заменили весь
> удалённы доступ, включаем OpenSSH на время доступа, и потом сносим.
Ну так в итоге openssh все равно - есть, только еще больше всякого траха. А пускать кого попало на ssh так то и не обязательно...
> Из минусов, "ручные" админы-диды истерят. Двое даже уволились из-за этого
> (туда и дорога).
И правильно сделали, кому нафиг упало гиморроиться с ipkvm каждый раз...
|3.38, Some (-), 06:30, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
То есть тот же shell, но с большим гемороем, и к этому же изобретенный самописный велосипед, гордо названный секюрностью и инновацией. Плюс ко всему скотское отношение к сотрудникам. Работа мечты.
|3.43, ё (?), 11:03, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Хочу у вас работать, озвучите название организации, это очень поможет мне в выборе. Заранее спасибо.
|3.44, User (??), 11:09, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не, включать-выключать это уже бнопня какая-то. В двух местах уже работал с инсталляциями на talos, где ssh нет - совсем нет - никак - by design - нет. Ну и да, как это ни удивительно - проблем в этом сетапе не то, чтобы "нет", но прям заметно меньше.
А на гипервизоры да, через ip kvm - но за год вроде ни разу никому и не понадобилось.
|3.50, SAS (??), 14:25, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А самое секурное вообще эл. питание выключить у оборудования, ну или если это слишком секурно, то просто физически инф. сеть обрубить. А эти прогр. процессы торчащие во внешний мир нафиг не нужоны. Главное пропеллеры крутятся, деньги мутятся и всё секурно.
|2.11, Аноним (11), 20:17, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Полноценных прокидышей tty (так, чтобы в том числе сигналы прерывания отправлялись) не знаю, но ничто не мешает шелл прокинуть по неткату.
|4.40, User (??), 09:08, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну разве что где-то за поребриком - нам в новом уренгое wireguard отроскомнадзорили
|2.24, Аноним (24), 22:00, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
<trollmode>KPYM by Kroum Grigorov</trollmode>
А чем тебе сам ssh не угодил? Если хочешь закрыться от таких атак, как описано в новости, заверни его в IPSec в транспортной моде. Тогда до порта достучаться смогут не только лишь все, а только кто надо.
|3.33, фф (?), 02:12, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
кстати, как с ipsec в рф - блочат ли как остальные впн протоколы?
|5.48, фф (?), 13:06, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А кто сказал, что "остальные впн протоколы" блочатся?
личный опыт. и опыт знакомых.
выживают только те кто срываются
|2.28, Аноним (28), 23:43, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А есть вообще в природе альтернативы ssh (ssh3 не предлагать) или openssh
> (кроме dropbear)?
Microsoft Powershell
|3.39, User (??), 09:07, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Не, под linux'ом Enter-PSSession как раз таки over ssh работает
|1.18, Аноним (18), 20:44, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>В sshd добавлена опция GSSAPIDelegateCredentials для управления приёмом делегированных учётных данных
Без мыла видимо не получилось присунуть, теперь с мылом - прокатило
|1.22, Аноним (23), 21:36, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Уязвимость проявляется в системах, использующих подстановку "%u"
> ...когда в именах указан символ ","
> ...не очищались флаги setuid/setgid
Кучно зашли.
