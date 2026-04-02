Релиз OpenSSH 10.3

3.12 , Аноним ( 9 ), 20:23, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +16 + / – > "ручные" админы-диды истерят. Двое даже уволились из-за этого (туда и дорога). Я бы тоже с такой дыры ушел. Остались те, кто еще не успел найти работу?

3.16 , Аноним ( 16 ), 20:34, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – >Есть одна главная альтернатива: не ставить ssh вообще Ну да, где-то есть тот прекрасный мир, где все управляется CI/CD и ручных вмешательств не нужно. Правда в глаза его никто не видел.

>В тех редчайших случаях когда админу надо попасть на сервер ему либо IPKVM дают И чем это отличается от ssh? Ну кроме дополнительного геморроя.

>включаем OpenSSH на время доступа, и потом сносим Короче придумали себе веселую игру, чтобы оправдать сидение годами на попе. Дай угадаю - Сбер?)

4.21 , мяукороль ( ? ), 21:32, 02/04/2026 Скрыто ботом-модератором [к модератору] +2 + / – 4.27 , _ ( ?? ), 23:38, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Even Ansible using ssh ... they tried to use Windows RM for M$, but M$ now ship OpenSSHd integrated with AD with their servers, so ... ;-)

4.34 , Аноним ( 34 ), 03:57, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну да, где-то есть тот прекрасный мир, где все управляется CI/CD и ручных вмешательств не нужно. Правда в глаза его никто не видел. Устраивайся к нам работать, покажу. > И чем это отличается от ssh? Ну кроме дополнительного геморроя. Тем, что когда такое реально случается, то там ssh всё равно не поможет ибо что-то пошло очень не так на уровне железа, реже -- раскатанного образа. > Короче придумали себе веселую игру, чтобы оправдать сидение годами на попе.

> Дай угадаю - Сбер?) Никогда в жизни не работал на местный. Даже в голову такое не приходило.

5.41 , 1 ( ?? ), 09:13, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>> "ручные" админы-диды истерят. Двое даже уволились из-за этого (туда и дорога).

>> Я бы тоже с такой дыры ушел. Остались те, кто еще не успел найти работу?

> Устраивайся к нам работать, покажу. Ну вот так и палятся конторы ... Название скажи, чтоб ненароком не испачкаться ...

5.42 , Аноним ( 42 ), 10:59, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >ручных вмешательств не нужно

>Устраивайся к нам работать, покажу. Ansible работает только поверх SSH. Поведай альтернативу, которая выполняет "неручное" управление.

Похоже болтун ты изрядный, батенька.

6.46 , User ( ?? ), 11:40, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А кроме ansible ничего другого нет, не было и не будет, да?

7.49 , Аноним ( 42 ), 13:24, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты просто напиши название. А про "не будет" не знаю.

8.51 , User ( ?? ), 14:31, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну вот salt для коммуникации с миньонами использует ZeroMQ Просвящайтесь ... 3.30 , Аноним83 ( ? ), 23:54, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Купили бы PAM и не делали мозги себя и людям.

3.31 , Аноним ( - ), 01:20, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Есть одна главная альтернатива: не ставить ssh вообще. Что мы успешно и практикуем,

> в том числе на bare metal. В тех редчайших случаях когда админу надо попасть Только потом когда надо диагностику, отладку, изучение что там вообще за нахрен и проч - как-то хреново становится. > на сервер ему либо IPKVM дают, либо тем же самым механизмом, которым мы заменили весь

> удалённы доступ, включаем OpenSSH на время доступа, и потом сносим. Ну так в итоге openssh все равно - есть, только еще больше всякого траха. А пускать кого попало на ssh так то и не обязательно... > Из минусов, "ручные" админы-диды истерят. Двое даже уволились из-за этого

> (туда и дорога). И правильно сделали, кому нафиг упало гиморроиться с ipkvm каждый раз...

3.38 , Some (-), 06:30, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть тот же shell, но с большим гемороем, и к этому же изобретенный самописный велосипед, гордо названный секюрностью и инновацией. Плюс ко всему скотское отношение к сотрудникам. Работа мечты.

3.43 , ё ( ? ), 11:03, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хочу у вас работать, озвучите название организации, это очень поможет мне в выборе. Заранее спасибо.

3.44 , User ( ?? ), 11:09, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, включать-выключать это уже бнопня какая-то. В двух местах уже работал с инсталляциями на talos, где ssh нет - совсем нет - никак - by design - нет. Ну и да, как это ни удивительно - проблем в этом сетапе не то, чтобы "нет", но прям заметно меньше.

А на гипервизоры да, через ip kvm - но за год вроде ни разу никому и не понадобилось.

3.50 , SAS ( ?? ), 14:25, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А самое секурное вообще эл. питание выключить у оборудования, ну или если это слишком секурно, то просто физически инф. сеть обрубить. А эти прогр. процессы торчащие во внешний мир нафиг не нужоны. Главное пропеллеры крутятся, деньги мутятся и всё секурно.

