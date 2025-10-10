Обновление OpenSSH 10.2

Спустя четыре дня после релиза OpenSSH 10.1 опубликован корректирующий выпуск OpenSSH 10.2, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. В новой версии отмечены только исправления ошибок: В утилите ssh решена проблема с обработкой параметров терминала, приводившая к невозможности использования SSH-сеанса при активной настройке ControlPersist.

В утилите ssh-keygen устранена проблема с загрузкой ключей из токенов PKCS#11.

В ssh-keygen решена проблема с операциями формирования цифровых подписей при хранении ключа удостоверяющего центра в ssh-agent.

Добавлена поддержка платформ без mmap, таких как WASM.

Решены проблемы со сборкой во FreeBSD и MacOS <10.12.

Прекращено использование PAM_RHOST если внешних хост помечен как "UNKNOWN" (выставляется для соединений не через IPv4 и IPv6), что потенциально могло приводить к зависанию при использовании некоторых PAM-модулей.



