Обновление OpenSSH 10.2

10.10.2025 20:50

Спустя четыре дня после релиза OpenSSH 10.1 опубликован корректирующий выпуск OpenSSH 10.2, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. В новой версии отмечены только исправления ошибок:

  • В утилите ssh решена проблема с обработкой параметров терминала, приводившая к невозможности использования SSH-сеанса при активной настройке ControlPersist.
  • В утилите ssh-keygen устранена проблема с загрузкой ключей из токенов PKCS#11.
  • В ssh-keygen решена проблема с операциями формирования цифровых подписей при хранении ключа удостоверяющего центра в ssh-agent.
  • Добавлена поддержка платформ без mmap, таких как WASM.
  • Решены проблемы со сборкой во FreeBSD и MacOS <10.12.
  • Прекращено использование PAM_RHOST если внешних хост помечен как "UNKNOWN" (выставляется для соединений не через IPv4 и IPv6), что потенциально могло приводить к зависанию при использовании некоторых PAM-модулей.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64034-ssh
Ключевые слова: ssh, openssh
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 20:54, 10/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/francoismichel/ssh3 чё-то забросили, а я надеялся.
     
     
  • 2, 12yoexpert (ok), 21:08, 10/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно на голанге, на что там можно было надеяться? голанг для наколеночных поделок
     
     
  • 3, Аноним (3), 21:28, 10/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    CloudFlare это расскажи :D
    Ты с СиСиПлюсПлюс перепутал и яваскриптом.
     

