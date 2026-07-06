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Выпуск D7VK 1.12, реализации Direct3D 3-7 поверх API Vulkan

06.07.2026 09:33 (MSK)

Опубликован выпуск проекта D7VK 1.12, развивающего реализацию графических API Direct3D 3, 5, 6 и 7, предложенных компанией Microsoft в 1996, 1997, 1998 и 1999 годах. D7VK работает через трансляцию вызовов в API Vulkan и позволяет при помощи Wine запускать в Linux ретро игры, завязанные на API Direct3D 3, 5, 6 и 7. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией Zlib. В качестве основы при разработке использован код бэкенда d3d9 от проекта DXVK - D7VK преобразует API Direct3D 3, 5, 6 и 7 в вызовы Direct3D 9, которые затем транслируются в API Vulkan. Разработчик не намерен добиваться включения D7VK в состав DXVK, как это было с реализациями Direct3D 8 и Direct3D 9 поверх Vulkan.

В новом выпуске:

  • Реализована серия оптимизаций производительности, в основном касающихся кода API, выполняемого на CPU. Показатели производительности D3D6 в тесте 3DMark 99 Max увеличились с 70685 баллов в D7VK 1.2 до 75283 в D7VK 1.12, а D3D7 в тесте 3DMark 2000 v1.1 с 45267 в D7VK 1.0 до 69566 в D7VK 1.12. В отдельных ситуациях внесённые микрооптимизации позволили значительно повысить FPS на системах со слабыми CPU, например, в игре Unreal Tournament FPS вырос с 256 до 484, а нагрузка на GPU снизилась с 37% до 18%.
  • Упрощена реализация прозрачности на основе ключевого цвета (Color Key) без использования полноценного альфа-канала.
  • В D3D6/5/3 оптимизированы преобразования цвета при очистке вьюпорта.
  • Для снижения количества используемых дескрипторов (handles) выделение дескрипторов текстур и материалов теперь осуществляется после запроса приложением, а не в момент создания текстуры или материала.
  • Осуществлён переход на работу поверх выпуска DXVK 3.0.1.
  • Внесены исправления, улучшающие поддержку игр Matrox TechDemo 3D, Star Trek: Starfleet Academy и The Sims: Complete Collection.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/WinterSnowf...)
  2. OpenNews: Выпуск DXVK 3.0.1, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Новые версии Wine 11.12 и Wine-staging 11.12
  4. OpenNews: Бета-версия Proton 11.0
  5. OpenNews: Релиз Mesa 26.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  6. OpenNews: Выпуск D7VK 1.8, реализации Direct3D 3-7 поверх API Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65851-d7vk
Ключевые слова: d7vk
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:44, 06/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией Zlib

    Кто-нибудь может объяснить, почему под лицензией Zlib распространяют что-то, кроме zlib, а под лицензией MIT выпускают программы не только студенты и выпускники MIT?

     
     
  • 3, Hturt (?), 09:57, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто название лицензии
     

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