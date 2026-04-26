Выпуск D7VK 1.8, реализации Direct3D 3-7 поверх API Vulkan

26.04.2026 13:02 (MSK)

Опубликован выпуск проекта D7VK 1.8, развивающего реализацию графических API Direct3D 3, 5, 6 и 7, предложенных компанией Microsoft в 1996, 1997, 1998 и 1999 годах. D7VK работает через трансляцию вызовов в API Vulkan и позволяет при помощи Wine запускать в Linux ретро игры, завязанные на API Direct3D 3, 5, 6 и 7. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией Zlib. В качестве основы при разработке использован код бэкенда d3d9 от проекта DXVK - D7VK преобразует API Direct3D 3, 5, 6 и 7 в вызовы Direct3D 9, которые затем транслируются в API Vulkan. Разработчик не намерен добиваться включения D7VK в состав DXVK, как это было с реализациями Direct3D 8 и Direct3D 9 поверх Vulkan.

В новом выпуске предложена реализация метода ProcessVertices с использованием CPU, позволившая решить проблемы с отрисовкой и нарушением геометрии во многих играх, включая Forsaken, Resident Evil, Praetorians, Hidden & Dangerous, Escape from Monkey Island и Tomb Raider: The Last Revelation.

Проксируемый механизм вывода (proxied presentation) заменён на реализацию (legacy presentation), поддерживающую применяемые в старых играх методы композитинга, использующие DDraw для наложения 2D-элементов поверх 3D-содержимого. Изменение позволило решить проблемы с пропаданием видео, элементов меню и HUD-интерфейса (Heads-Up Display) в таких играх, как Blade of Darkness, Sacred, Lands of Lore III, Codename: Outbreak, FIFA 2001, FIFA '99 и Simon the Sorcerer 3D.

Внесены исправления, улучшающие поддержку игр:

  • Age of Wonders II / Age of Wonders: Shadow Magic
  • Divine Divinity
  • Jurassic Park: Trespasser
  • Hype: The Time Quest
  • POD
  • Praetorians
  • Prince of Persia 3D
  • Resident Evil
  • Tomb Raider III
  • X: Beyond the Frontier and X: Tension.


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 13:29, 26/04/2026 [ответить]  
    >Divine Divinity

    Воспоминания разблокированы :)
    https://store.steampowered.com/app/214170/Divine_Divinity/

     
  • 2, анон (?), 13:48, 26/04/2026 [ответить]  
    Удаление opengl из драйверов приближается (несмотря на то, что видеокарты поддерживают).
     
     
  • 3, Аноним (3), 14:10, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В операционках такая инерция что это будет через 15-20 лет, а бэкпорты и старые версии будут поддерживаться ещё лет 15
     

    		• +/
     

