Выпуск D7VK 1.5 с добавлением поддержки Direct3D 3

12.03.2026 05:50 (MSK)

Опубликован выпуск проекта D7VK 1.5, развивающего реализацию графических API Direct3D 3, 5, 6 и 7, предложенных компанией Microsoft в 1996, 1997, 1998 и 1999 годах. D7VK работает через трансляцию вызовов в API Vulkan и позволяет при помощи Wine запускать в Linux ретро игры, завязанные на API Direct3D 3, 5, 6 и 7. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией Zlib. В качестве основы при разработке использован код бэкенда d3d9 от проекта DXVK - D7VK преобразует API Direct3D 3, 5, 6 и 7 в вызовы Direct3D 9, которые затем транслируются в API Vulkan. Разработчик не намерен добиваться включения D7VK в состав DXVK, как это было с реализациями Direct3D 8 и Direct3D 9 поверх Vulkan.

В новом выпуске обеспечена экспериментальная поддержка графического API Direct3D 3 в дополнение к ранее доступной поддержке Direct3D 5, 6 и 7. Что касается, других версий Direct3D, то версия DirectX 1 не включала 3D-компоненты. API Direct3D появился в версии DirectX 2, которая по большому счёту аналогична DirectX 3 и взаимозаменяема. Версия DirectX 4 не была выпущена Microsoft и осталась в состоянии прототипа (следом за DirectX 3 сразу вышел DirectX 5). Поддержка Direct3D 8, 9, 10 и 11 предоставляется отдельным проектом DXVK.

В D7VK 1.5 также проведена работа по устранению ошибок и улучшению кода, предназначенного для обеспечения совместимости с играми, использующими Direct3D 5, 6 и 7. Реализована поддержка буферов исполнения (Execute buffers) для передачи команд GPU, возможность записи в кадровый буфер (Back buffer) и буфер глубины (Depth buffer), а также поддержка старого метода потоковой передачи вершинных буферов с обрамлением командами Begin и End.

Добавлена поддержка игр:

  • Delta Force 2
  • Empire of the Ants (2000)
  • Frogger (1997)
  • Gorky 17
  • Ground Control
  • Incoming
  • Knight Rider
  • MotoRacer2
  • Need For Speed 3/4
  • Nocturne
  • O.D.T.: Escape... Or Die Trying
  • Outlaws
  • Radeon's Ark
  • Rage Dawning
  • SimCity 4
  • Star Wars: Jedi Knight: Dark Forces II
  • Star Wars: Shadows of the Empire
  • Summoner
  • Take No Prisoners
  • The Mystery of the Druids
  • Total Club Manager 2003
  • Urban Chaos
  • Venom. Codename: Outbreak
  • Wing Commander: Prophecy


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64972-d7vk
Ключевые слова: d7vk, directx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:05, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Final Reality заработает?
     
     
  • 2.2, Kerr (ok), 09:06, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что вам мешает это попробовать и рассказать нам?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:54, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что вам мешает это попробовать и рассказать нам?

    Очевидно, он ждёт отчётов от тех, кто попробовал/попробует за него. А если он всё же не дождётся, то что ему мешает попробовать и вам не рассказать? ;)

     
  • 3.4, opennetuser (ok), 10:07, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он попробовал и не рассказал 🤣
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:25, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ситуация интересная. Данная демосцена работает только в Win9x. Под Wine можно выставить Windows 98 в winecfg, что заставит программу работать. И вот вопрос: если выставить 98-ю винду, сможет ли DXVK работать в принципе?
     
     
  • 4.19, Kerr (ok), 12:38, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там ситуация интересная. Данная демосцена работает только в Win9x. Под Wine можно
    > выставить Windows 98 в winecfg, что заставит программу работать. И вот
    > вопрос: если выставить 98-ю винду, сможет ли DXVK работать в принципе?

    DXVK требуется Vulkan, которого нет до Windows 10.

     
  • 4.20, Аноним (-), 12:41, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Запускается под Win11 (только видеокарту определяет как on-board accelerator, но это простительно).
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:56, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Данная демосцена работает только в Win9x.

    Wine 1.6.2, конфиг WinXP, FR работает "из коробки".

     
  • 2.24, Аноним (25), 12:53, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Final Reality заработает?

    FR работала ещё в 1.* вайне.

     

  • 1.6, maximni (?), 11:02, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Venom. Codename: Outbreak у меня и так работает на стандартном dvxk. Правда иногда есть артефакты с итозображением здоровья и патронов на костюме и оружие.Всё-таки GOG сделала колоссальную работу отломав защиту_я не знаю что за хаки использовать разработчики игры (теже что и Сталкер) - но эта игра могла обходить комбинацию из 3 пальцев на XP  возрощая себе фокус приложения.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:30, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё-таки GOG сделала колоссальную работу отломав защиту

    По-вашему они выкладывают пиратки, никак не взаимодействуя с правообладателем?

     
     
  • 3.16, AleksK (ok), 12:23, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Правообладатель далеко не всегда имеет исходники или владеет какими либо техническими подробностями для модификации и переиздания игры. Особенно это касается старых игр.
     
     
  • 4.27, Аноним (8), 13:13, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это совсем не тот случай. Плюс, гоговцы не стесняются пользоваться патчами от самих геймеров.
     
  • 3.28, maximni (?), 13:27, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >По-вашему они выкладывают пиратки, никак не взаимодействуя с правообладателем?

    Взаимодействуют ,иначе бы эту лавочку очень быстро прикрыли. Но там именно отломанна защита- сами разработчики выкладывали exe файл с обломанной защитой дисков star force, но оставалось ещё защита от отладки - и подменны активного окна.Из за этого игра уже не работала на активированном NX бите.Я удевлен какую колоссальную работу проделали их специалисты - игра стала реже падать раз в 5 .Но к сожалению баги с проваливающимися в текстурах противника так и остались:-(

     
     
  • 4.33, Аноним (8), 14:49, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего они просто скачали no-cd с old-games.ru

    Я повторю, гоговцы редко что делают сами. Их обычная работа - завернуть игру в DosBox, даже если она в дополнение имеет вин32-экзешник.

     

  • 1.7, Аноним (7), 11:27, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    > развивающего реализацию графических API Direct3D 3, 5, 6 и 7

    А чтож 4-то пропустили?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:32, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > А чтож 4-то пропустили?

    Прочитайте дальше первого абзаца - "Версия DirectX 4 не была выпущена Microsoft и осталась в состоянии прототипа (следом за DirectX 3 сразу вышел DirectX 5)".

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:12, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    он еще и твоей ответ не прочитает, останется в неведении
     
     
  • 4.40, Xo (?), 15:07, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И напишет об этом коммент.
     

  • 1.10, анон (?), 11:34, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >API Direct3D 3, 5, 6 и 7, предложенных компанией Microsoft в 1996, 1997, 1998 и 1999

    Вот когда умели с нормальной скоростью разрабатывать.

     
     
  • 2.13, Аноним (17), 12:13, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вообще там интересный прикол был Direct3D выгодно отличался от OpenGL тем, что ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.18, Аноним (17), 12:28, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эта фича была только у одного вендора - по-моему Matrox. Поэтому Microsoft не стал добавлять её в стандарт, чтобы не создавать ситуацию, при которой ни один вендор не совместим с Direct3D 7, кроме Matrox. Или вот пример посвежее, когда Direct3D уже был, можно сказать, безальтернативным. Поддержка тесселяции в Radeon HD 2000-й серии. В NVIDIA её не было, поэтому в Direct3D её тоже добавлять не стали.

    Перечитал коммент после отправки, и задался вопросом: в Direct3D бывают _опциональные_ расширения?

     
  • 3.21, Аноним (-), 12:43, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Фичи в DX появляются и по сей день, просто в MS решили не форсировать мажорную версию.
     
  • 3.35, анон (?), 14:54, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сегодня посмотрел, и оказалось, что directx 12 вышел в 2015 году. Как быстро время летит. Я думал, что он только-только.
     
  • 3.45, Аноним (45), 15:36, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До меня mantle что-то не дошла. Terakan недоделан, поэтому есть соблазн просто откопать какой-нибудь старый проприетарный драйвер на Mantle, а Terakan допилить через трансляцию в Vulkan API в API mantle, трансляции SPIR-V в что там в mantle вместо него, переиспользование проприетарного кодогенератора, а после переобёртку сгенерированного кода так, чтобы мезовские линкеры его поняли. Потому что оптимизирующие компиляторы в машиный код - это rocket science, а компиляторы на основе монструозного по размеру, не умещаемого в голову, плохо документированного (LLVM довольно неплохо документирован, но с учётом монструозности проекта этого недостаточно чтобы взять и по доке делать, вместо этого придётся годами зубрить кодовую базу LLVM) и долгособираемого LLVM - особенно.
     
  • 2.23, Аноним (25), 12:52, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас один только протокол 20 лет разрабатывают, и это не окончательный результат.
     
     
  • 3.34, анон (?), 14:51, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но уже почти совсем готов.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:59, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так можно и до WinG дойти!
     
     
  • 2.15, Аноним (17), 12:20, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всячески поддерживаю. В Windows 8 и новее, композитинг стал неотключаемым (DWM), вследствие чего отныне невозможно запускать игры, требующие прямого доступа к видеоадаптеру. DirectDraw и WinG - всё. Теперь только ddraw.dll менять на враппер (WineD3D тот же). Вследствие чего, будет интересно, если получится запустить DirectDraw и WinG поверх Vulkan. С поддержкой апскейлинга.
     
     
  • 3.44, Аноним (45), 15:24, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не понимаю почему сами майки эти обёртки над вайном и вулканом из коробки не поставляют.
     

  • 1.12, Аноним (11), 12:01, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Только зачем поверх вулкана? Какой смысл поверх вулкана кроме изучения вулкана? Тогда вообще шейдеров не было, всё это можно реализовать на чистом OpenGL, причём даже версии 1.2.
     
     
  • 2.14, анон (?), 12:14, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Opengl уже есть, wined3d, но opengl готовится к удалению из драйверов.
     
     
  • 3.29, maximni (?), 13:37, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >но opengl готовится к удалению из драйверов.

    Не кто выкидывать поддержку  open gl не будет - на нем написано большое количество софта.Другое дело что скорее всего вендоры не будут заморачиваться - будет транслятор open gl ->vulkan .Он уже есть в базе Mesa и производительность уже 80% от родных  натуральных драйверов.

     
     
  • 4.38, анон (?), 15:03, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Транслятор будет не в драйвере, а в юзерспейсе, как vkd3d.
     
  • 4.43, Аноним (45), 15:21, 12/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.36, Аноним (26), 14:58, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    opengl уже все, новые стандарты не выходят и не выйдут
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 15:08, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не выйдут потому, что у него появился преемник, wgpu.
     
     
  • 4.42, Аноним (41), 15:13, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тьфу, webgpu. wgpu - это реализация от мозиллы на расте (я её собрал и даже пакет себе наполовину вручную сделал и в ОС поставил), есть ещё от гугла на сишке (скомпилировать не удалось, ибо тянет с собой тонны мусора, файловой системе от их репозитория поплохело, но говорят что у этой реализации лучшие диагностические сообщения). И она даже на теракане пашет. Не на compute конечно, на графике, но пашет.
     

  • 1.22, Аноним (25), 12:47, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > реализацию графических API Direct3D 3 ... предложенных компанией Microsoft в 1996

    Оперативно работают, очень современные технологии.

     
     
  • 2.30, inklesspen (ok), 14:06, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звучит так, будто они обязаны были обеспечить поддержку этих технологий еще в 90-х.
    Но никто никому ничего не должен был. Захотели - сделали.
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:48, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Первый Half-Life получал апдейты даже в 2023-24, а Half-Life 2 в 2025.
    Классику любят:
    https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/
    https://store.steampowered.com/app/220/HalfLife_2/
     
     
  • 3.37, Аноним (26), 14:59, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при чем тут direct 3d?
     
     
  • 4.39, анон (?), 15:05, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старые директы есть в wined3d, всё работает. Инновация в этом проекте только vulkan, чтобы не делать трансляцию два раза d3d -> opengl -> vulkan
     

  • 1.31, Аноним (32), 14:22, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка игр Delta Force 2

    https://store.steampowered.com/app/32630/Delta_Force_2/

     

