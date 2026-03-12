Выпуск D7VK 1.5 с добавлением поддержки Direct3D 3

Опубликован выпуск проекта D7VK 1.5, развивающего реализацию графических API Direct3D 3, 5, 6 и 7, предложенных компанией Microsoft в 1996, 1997, 1998 и 1999 годах. D7VK работает через трансляцию вызовов в API Vulkan и позволяет при помощи Wine запускать в Linux ретро игры, завязанные на API Direct3D 3, 5, 6 и 7. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией Zlib. В качестве основы при разработке использован код бэкенда d3d9 от проекта DXVK - D7VK преобразует API Direct3D 3, 5, 6 и 7 в вызовы Direct3D 9, которые затем транслируются в API Vulkan. Разработчик не намерен добиваться включения D7VK в состав DXVK, как это было с реализациями Direct3D 8 и Direct3D 9 поверх Vulkan.

В новом выпуске обеспечена экспериментальная поддержка графического API Direct3D 3 в дополнение к ранее доступной поддержке Direct3D 5, 6 и 7. Что касается, других версий Direct3D, то версия DirectX 1 не включала 3D-компоненты. API Direct3D появился в версии DirectX 2, которая по большому счёту аналогична DirectX 3 и взаимозаменяема. Версия DirectX 4 не была выпущена Microsoft и осталась в состоянии прототипа (следом за DirectX 3 сразу вышел DirectX 5). Поддержка Direct3D 8, 9, 10 и 11 предоставляется отдельным проектом DXVK.

В D7VK 1.5 также проведена работа по устранению ошибок и улучшению кода, предназначенного для обеспечения совместимости с играми, использующими Direct3D 5, 6 и 7. Реализована поддержка буферов исполнения (Execute buffers) для передачи команд GPU, возможность записи в кадровый буфер (Back buffer) и буфер глубины (Depth buffer), а также поддержка старого метода потоковой передачи вершинных буферов с обрамлением командами Begin и End.

Добавлена поддержка игр: