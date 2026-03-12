Выпуск D7VK 1.5 с добавлением поддержки Direct3D 3

|
2.2, Kerr (ok), 09:06, 12/03/2026
Что вам мешает это попробовать и рассказать нам?
3.3, Аноним (3), 09:54, 12/03/2026
> Что вам мешает это попробовать и рассказать нам?
Очевидно, он ждёт отчётов от тех, кто попробовал/попробует за него. А если он всё же не дождётся, то что ему мешает попробовать и вам не рассказать? ;)
3.17, Аноним (17), 12:25, 12/03/2026
Там ситуация интересная. Данная демосцена работает только в Win9x. Под Wine можно выставить Windows 98 в winecfg, что заставит программу работать. И вот вопрос: если выставить 98-ю винду, сможет ли DXVK работать в принципе?
4.19, Kerr (ok), 12:38, 12/03/2026
> Там ситуация интересная. Данная демосцена работает только в Win9x. Под Wine можно
> выставить Windows 98 в winecfg, что заставит программу работать. И вот
> вопрос: если выставить 98-ю винду, сможет ли DXVK работать в принципе?
DXVK требуется Vulkan, которого нет до Windows 10.
4.20, Аноним (-), 12:41, 12/03/2026
Запускается под Win11 (только видеокарту определяет как on-board accelerator, но это простительно).
4.25, Аноним (25), 12:56, 12/03/2026
> Данная демосцена работает только в Win9x.
Wine 1.6.2, конфиг WinXP, FR работает "из коробки".
1.6, maximni (?), 11:02, 12/03/2026
Venom. Codename: Outbreak у меня и так работает на стандартном dvxk. Правда иногда есть артефакты с итозображением здоровья и патронов на костюме и оружие.Всё-таки GOG сделала колоссальную работу отломав защиту_я не знаю что за хаки использовать разработчики игры (теже что и Сталкер) - но эта игра могла обходить комбинацию из 3 пальцев на XP возрощая себе фокус приложения.
2.8, Аноним (8), 11:30, 12/03/2026
> Всё-таки GOG сделала колоссальную работу отломав защиту
По-вашему они выкладывают пиратки, никак не взаимодействуя с правообладателем?
3.16, AleksK (ok), 12:23, 12/03/2026
Правообладатель далеко не всегда имеет исходники или владеет какими либо техническими подробностями для модификации и переиздания игры. Особенно это касается старых игр.
4.27, Аноним (8), 13:13, 12/03/2026
Это совсем не тот случай. Плюс, гоговцы не стесняются пользоваться патчами от самих геймеров.
3.28, maximni (?), 13:27, 12/03/2026
>По-вашему они выкладывают пиратки, никак не взаимодействуя с правообладателем?
Взаимодействуют ,иначе бы эту лавочку очень быстро прикрыли. Но там именно отломанна защита- сами разработчики выкладывали exe файл с обломанной защитой дисков star force, но оставалось ещё защита от отладки - и подменны активного окна.Из за этого игра уже не работала на активированном NX бите.Я удевлен какую колоссальную работу проделали их специалисты - игра стала реже падать раз в 5 .Но к сожалению баги с проваливающимися в текстурах противника так и остались:-(
4.33, Аноним (8), 14:49, 12/03/2026
Скорее всего они просто скачали no-cd с old-games.ru
Я повторю, гоговцы редко что делают сами. Их обычная работа - завернуть игру в DosBox, даже если она в дополнение имеет вин32-экзешник.
1.7, Аноним (7), 11:27, 12/03/2026
> развивающего реализацию графических API Direct3D 3, 5, 6 и 7
А чтож 4-то пропустили?
2.9, Аноним (9), 11:32, 12/03/2026
> А чтож 4-то пропустили?
Прочитайте дальше первого абзаца - "Версия DirectX 4 не была выпущена Microsoft и осталась в состоянии прототипа (следом за DirectX 3 сразу вышел DirectX 5)".
1.10, анон (?), 11:34, 12/03/2026
>API Direct3D 3, 5, 6 и 7, предложенных компанией Microsoft в 1996, 1997, 1998 и 1999
Вот когда умели с нормальной скоростью разрабатывать.
2.13, Аноним (17), 12:13, 12/03/2026
Вообще там интересный прикол был Direct3D выгодно отличался от OpenGL тем, что ... большой текст свёрнут, показать
3.18, Аноним (17), 12:28, 12/03/2026
> Эта фича была только у одного вендора - по-моему Matrox. Поэтому Microsoft не стал добавлять её в стандарт, чтобы не создавать ситуацию, при которой ни один вендор не совместим с Direct3D 7, кроме Matrox. Или вот пример посвежее, когда Direct3D уже был, можно сказать, безальтернативным. Поддержка тесселяции в Radeon HD 2000-й серии. В NVIDIA её не было, поэтому в Direct3D её тоже добавлять не стали.
Перечитал коммент после отправки, и задался вопросом: в Direct3D бывают _опциональные_ расширения?
3.21, Аноним (-), 12:43, 12/03/2026
Фичи в DX появляются и по сей день, просто в MS решили не форсировать мажорную версию.
3.35, анон (?), 14:54, 12/03/2026
Сегодня посмотрел, и оказалось, что directx 12 вышел в 2015 году. Как быстро время летит. Я думал, что он только-только.
3.45, Аноним (45), 15:36, 12/03/2026
До меня mantle что-то не дошла. Terakan недоделан, поэтому есть соблазн просто откопать какой-нибудь старый проприетарный драйвер на Mantle, а Terakan допилить через трансляцию в Vulkan API в API mantle, трансляции SPIR-V в что там в mantle вместо него, переиспользование проприетарного кодогенератора, а после переобёртку сгенерированного кода так, чтобы мезовские линкеры его поняли. Потому что оптимизирующие компиляторы в машиный код - это rocket science, а компиляторы на основе монструозного по размеру, не умещаемого в голову, плохо документированного (LLVM довольно неплохо документирован, но с учётом монструозности проекта этого недостаточно чтобы взять и по доке делать, вместо этого придётся годами зубрить кодовую базу LLVM) и долгособираемого LLVM - особенно.
2.23, Аноним (25), 12:52, 12/03/2026
Сейчас один только протокол 20 лет разрабатывают, и это не окончательный результат.
2.15, Аноним (17), 12:20, 12/03/2026
Всячески поддерживаю. В Windows 8 и новее, композитинг стал неотключаемым (DWM), вследствие чего отныне невозможно запускать игры, требующие прямого доступа к видеоадаптеру. DirectDraw и WinG - всё. Теперь только ddraw.dll менять на враппер (WineD3D тот же). Вследствие чего, будет интересно, если получится запустить DirectDraw и WinG поверх Vulkan. С поддержкой апскейлинга.
3.44, Аноним (45), 15:24, 12/03/2026
Я не понимаю почему сами майки эти обёртки над вайном и вулканом из коробки не поставляют.
1.12, Аноним (11), 12:01, 12/03/2026
Только зачем поверх вулкана? Какой смысл поверх вулкана кроме изучения вулкана? Тогда вообще шейдеров не было, всё это можно реализовать на чистом OpenGL, причём даже версии 1.2.
2.14, анон (?), 12:14, 12/03/2026
Opengl уже есть, wined3d, но opengl готовится к удалению из драйверов.
3.29, maximni (?), 13:37, 12/03/2026
>но opengl готовится к удалению из драйверов.
Не кто выкидывать поддержку open gl не будет - на нем написано большое количество софта.Другое дело что скорее всего вендоры не будут заморачиваться - будет транслятор open gl ->vulkan .Он уже есть в базе Mesa и производительность уже 80% от родных натуральных драйверов.
4.38, анон (?), 15:03, 12/03/2026
Транслятор будет не в драйвере, а в юзерспейсе, как vkd3d.
4.42, Аноним (41), 15:13, 12/03/2026
Тьфу, webgpu. wgpu - это реализация от мозиллы на расте (я её собрал и даже пакет себе наполовину вручную сделал и в ОС поставил), есть ещё от гугла на сишке (скомпилировать не удалось, ибо тянет с собой тонны мусора, файловой системе от их репозитория поплохело, но говорят что у этой реализации лучшие диагностические сообщения). И она даже на теракане пашет. Не на compute конечно, на графике, но пашет.
1.22, Аноним (25), 12:47, 12/03/2026
> реализацию графических API Direct3D 3 ... предложенных компанией Microsoft в 1996
Оперативно работают, очень современные технологии.
2.30, inklesspen (ok), 14:06, 12/03/2026
Звучит так, будто они обязаны были обеспечить поддержку этих технологий еще в 90-х.
Но никто никому ничего не должен был. Захотели - сделали.
4.39, анон (?), 15:05, 12/03/2026
Старые директы есть в wined3d, всё работает. Инновация в этом проекте только vulkan, чтобы не делать трансляцию два раза d3d -> opengl -> vulkan
|