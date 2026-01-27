The OpenNET Project / Index page

Релиз Proton 10.0-4, пакета для запуска Windows-игр в Linux

27.01.2026 08:38 (MSK)

Компания Valve опубликовала релиз проекта Proton 10.0-4, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 8/9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

Среди изменений в новой версии Proton:

  • Обновлена версия VKD3D-Proton 3.0b, ответвления от пакета vkd3d, созданного Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton. Пакет vkd3d обновлён до версии 1.18.
  • Добавлена поддержка Steamworks SDK 1.63.
  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 10.4.1.
  • Налажена работа тактильной обратной связи в контроллерах DualSense.
  • Добавлена поддержка игр:

    • Changeling VR
    • Chronology
    • Death by Scrolling
    • Distant Worlds 2
    • Drop Dead: The Cabin
    • Fellowship
    • Girls' Frontline
    • Lost Memories 3 Side Stories
    • Metal Slug: Awakening
    • Modules
    • Quantum Threshold
    • REACH
    • Ring Runner: Flight of the Sages
    • Stellar Reach
    • Summoners War: RUSH
    • Surgeon Simulator: Experience Reality
    • The Obsessive Shadow
    • Zero Caliber 2 Remastered
    • 懒人修仙传2
  • Решены проблемы в играх:
    • Adventures Of Fluzz
    • Agatha Christie: Evil Under the Sun
    • Age of Empires IV Anniversary Edition
    • AQUARIUM
    • Ara: History Untold
    • Arc Riders
    • Assassin's Creed Shadows
    • Atelier Resleriana
    • Avowed, Grounded 2
    • Black Squad
    • Blood Rush
    • CHRONO TRIGGER
    • Cladun
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Conquer the World
    • Crystal of Atlan
    • Dragon's Dogma Dark Arisen
    • Dungeons & Dragons Online
    • Far Cry 5
    • For Honor
    • Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
    • GodsArena Online
    • Great Circle
    • Indiana Jones
    • Indivisible
    • Killer Instinct
    • King of Bones
    • Lemma
    • Lost Planet: Extreme Condition
    • Marvel Rivals
    • Marvin's Mittens
    • Mohrta
    • Mystery Manor: Hidden Objects
    • Okayunyumu!
    • Phasmophobia
    • Revolver360 Re:Actor
    • Rigid Force Alpha
    • Rocket Jockey
    • Sackboy: A Big Adventur
    • Secrets of Grindea
    • Sword of the Stars: The Pit
    • Tekken 8
    • The Conquest of Go
    • The Outer Worlds 2
    • Trainatic
    • Transcendence
    • Ultimate Marvel vs Capcom 3
    • Wild Assault
    • Xalia


