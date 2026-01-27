Релиз Proton 10.0-4, пакета для запуска Windows-игр в Linux

|
Юзаю proton ge , запуск через lutris. В результате на GTX 4050 в танках 350-600 фпс.
Так это столько кадров видеокарта отрисовала, а не на монитор пропихнула :)
Да и, так то, уже есть в продаже в DNS 1920x1080@600, в частности MSI MPG 242R X60N.
У него
1x DisplayPort 1.4a (HBR3)
2x HDMI™ 2.1 (FHD@600Гц)
Скорее всего, DP - через DSC в режиме 8bit color depth.
Но зачем психически здоровому человеку такой фпс? Что он от этого получит? Чсв только потешить. Это как второй экран в телефоне или 5-ая камера.
Уж лучше сейчас 400, которые однажды превратятся в 60, чем 60 которые через то же время превратятся в 10
Мне действительно столько не надо. Буду повышать качество до приемлемого уровня.
Нужна более весёлая и быстрая шина монитора. Желательно прямо из GPU.
А нынешние шины не прямо из GPU ? А то сигнал там цифровой сейчас.
> В результате на GTX 4050 в танках 350-600 фпс.
Есть пробитие!
Радует, что протон и вайн продолжают развиваться, потому что пользоваться 11 виндой становится все труднее. Беспричинные тормоза и реклама делают использование невозможным.
В винде нет рекламы, в винде есть индивидуальные рекомендации полезные пользователям.
Мне они не полезны, реклама приложений из магазина в кнопке пуск при серче. Отключить нельзя.
