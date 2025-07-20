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Впуск DXVK-Sarek 1.11.0, реализации Direct3D 8/9/10/11 для GPU без поддержки Vulkan 1.3

20.07.2025 07:52

Опубликован выпуск проекта DXVK-Sarek 1.11.0, развивающего ответвление от прослойки DXVK, нацеленное на работу на системах с GPU или драйверами, ограниченными поддержкой старых версий графического API Vulkan - 1.1 или 1.2. В основном проекте DXVK поддкржка Vulkan 1.3 стала обязательной в выпуске DXVK 2.0.

DXVK-Sarek продолжает использовать кодовую базу ветки DXVK 1.10.x (последняя ветка серии DXVK 1.x), в которую из новых выпусков DXVK переносятся изменения, связанные с поддержкой игр и исправлением ошибок. Параллельно проектом сопровождается ответвление Proton-Sarek, развивающее вариант пакета для запуска Windows-игр Proton (на базе GE-Proton 10 и Proton 10-beta) для устройств и систем без поддержки Vulkan 1.3.

Кроме того, автор DXVK-Sarek на днях выпустил релиз приложения volt-gui 1.0, предоставляющего графический интерфейс для настройки параметров графических драйверов, Mesa и ядра Linux с целью оптимизации работы игр в Linux. Например, предоставляются опции для выбора режима работы планировщика задач, управления использованием VSync, кэшированием шейдеров, включением различных оптимизаций и подменой выдаваемой информации о версиях OpenGL и Vulkan.

Дополнительно можно отметить принятие в кодовую базу Mesa, на основе которой формируется релиз 25.2, большой порции исправлений для старых GPU AMD Radeon HD 2000/3000/4000, предшествующих GPU HD 5000 семейства Evergreen. Одно из исправлений позволило наладить прохождение примерно 120 тестов из пакета Piglit, нацеленного на выявление регрессий в поддержке OpenGL.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/pythonlover...)
  2. OpenNews: Выпуск DXVK 2.7, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.3
  4. OpenNews: Бета-версия Proton 10.0
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск Wine 10.9, Wine staging 10.9 и GE-Proton 10-4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63608-dxvk
Ключевые слова: dxvk, proton
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Илья (??), 08:19, 20/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Чёрт ногу сломит. Лучше буду дальше в финтехе на c# писать
     
  • 1.2, зомбированный (?), 08:48, 20/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а этот DXVK можно ли скомпилировать под Windos XP ?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:52, 20/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Win xp нафиг ненужон
     
     
  • 3.7, Zenitur (ok), 08:55, 20/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нужон. Нормальная винда же.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 09:44, 20/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальная - последняя поддерживаемая мелкомягкими и софтом. xp без современного браузера (кривые васяноподделки с бэкпортами не в счет) - мертвая система для адекватного юзера.
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 09:49, 20/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Supermium
     
  • 4.15, Bob (??), 09:59, 20/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.9, Ценитель GPL рогаликов (?), 09:01, 20/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Кроме тебя еще есть люди на планете. Держи в курсе.
     
     
  • 4.13, Аноним (12), 09:45, 20/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, есть копрофилы, фапающие на xp.
     
  • 2.8, Zenitur (ok), 08:58, 20/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, ожидалась поддержка Windows XP. Но этого не случилось. А жаль, это сделало бы гейминг под XP проще.

    https://old.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/463aj8/vulkan_will_also_be_comp

     
     
  • 3.10, Ценитель GPL рогаликов (?), 09:07, 20/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да в этой ретро системе итак богатая библиотека игр, да еще лучших времен игровой индустрии. Зачем вулкан еще?
     
     
  • 4.11, Zenitur (ok), 09:20, 20/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да в этой ретро системе итак богатая библиотека игр, да еще лучших
    > времен игровой индустрии. Зачем вулкан еще?

    DX11/DX12.

     

  • 1.4, Аноним (-), 08:53, 20/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.5, Ценитель GPL рогаликов (?), 08:55, 20/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Исправления для видеокарт 2007 года. Кто еще на поддержку старого оборудования в GNU/Linux жалуется. Да где вы вообще в IT такую любовь и уважение к людям видели? Интересно ее на windows 11 завести можно?
     
  • 1.6, Zenitur (ok), 08:55, 20/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо. Можно будет обновить 7-й протон до 10-го.
     

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