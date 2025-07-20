Впуск DXVK-Sarek 1.11.0, реализации Direct3D 8/9/10/11 для GPU без поддержки Vulkan 1.3

Опубликован выпуск проекта DXVK-Sarek 1.11.0, развивающего ответвление от прослойки DXVK, нацеленное на работу на системах с GPU или драйверами, ограниченными поддержкой старых версий графического API Vulkan - 1.1 или 1.2. В основном проекте DXVK поддкржка Vulkan 1.3 стала обязательной в выпуске DXVK 2.0.

DXVK-Sarek продолжает использовать кодовую базу ветки DXVK 1.10.x (последняя ветка серии DXVK 1.x), в которую из новых выпусков DXVK переносятся изменения, связанные с поддержкой игр и исправлением ошибок. Параллельно проектом сопровождается ответвление Proton-Sarek, развивающее вариант пакета для запуска Windows-игр Proton (на базе GE-Proton 10 и Proton 10-beta) для устройств и систем без поддержки Vulkan 1.3.

Кроме того, автор DXVK-Sarek на днях выпустил релиз приложения volt-gui 1.0, предоставляющего графический интерфейс для настройки параметров графических драйверов, Mesa и ядра Linux с целью оптимизации работы игр в Linux. Например, предоставляются опции для выбора режима работы планировщика задач, управления использованием VSync, кэшированием шейдеров, включением различных оптимизаций и подменой выдаваемой информации о версиях OpenGL и Vulkan.

Дополнительно можно отметить принятие в кодовую базу Mesa, на основе которой формируется релиз 25.2, большой порции исправлений для старых GPU AMD Radeon HD 2000/3000/4000, предшествующих GPU HD 5000 семейства Evergreen. Одно из исправлений позволило наладить прохождение примерно 120 тестов из пакета Piglit, нацеленного на выявление регрессий в поддержке OpenGL.



