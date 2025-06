Выпуск Wine 10.9, Wine staging 10.9 и GE-Proton 10-4

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.9. С момента выпуска 10.8 было закрыто 34 отчёта об ошибках и внесено 277 изменений. Наиболее важные изменения: Встроенный пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 1.16, в которой включена по умолчанию поддержка шейдеров DXIL (DirectX Intermediate Language) и реализована начальная поддержка геометрических шейдеров в HLSL.

В реализации языка описания интерфейса WIDL (Wine Interface Definition Language) появилась начальная поддержка генерации метаданных Windows Runtime (WinRT).

Реализована поддержка обработки исключений с использованием компилятора Clang.

Во всех графических драйверах, включая winewayland и wineandroid, предоставлена поддержка EGL.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: MS Office 2010, Photoshop CS6, Code::Blocks 8.02, Heavy Metal Pro, Ableton Live 10.0.6, ln.exe, 7-zip, Gigapixel ai, PL/SQL Developer, Geekbench 6, Player2.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Alonix, 3D Pinball - Space Cadet, Empire Earth 1.x, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel, Dyson Sphere Program, Sega Rally Championship, Zafehouse: Diaries, The Journeyman Project 3, Crystal of Atlan - Hard. Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 10.9, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 342 дополнительных патча. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 10.9, в библиотеке kernel32 до 3MB ограничено адресное пространство старых exe-файлов. Дополнительно можно отметить выпуск проекта GE-Proton 10-4, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В новой версии решены проблемы с курсором в играх DOOM Eternal, DOOM Dark Ages и Rocket League при использовании winewayland. Добавлена минимальная реализация библиотеки amdxc64.dll для включения FSR4 (AMD FidelityFX Super Resolution). Устранены проблемы при запуске игр Star Citizen, Daedalic, Once human, The Chronicles of Myrtana: Archolos, Colin McRaie: DiRT, Tree of Savior и LOTRO.