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Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.16 с реализацией Direct3D 12

21.05.2025 10:09

Проект Wine опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.16 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*(). В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).

В новой версии:

  • Cтабилизирована и включена по умолчанию поддержка шейдеров DXIL (DirectX Intermediate Language).
  • В компилятор языка шейдеров HLSL добавлена начальная поддержка геометрических шейдеров. Для шейдерных моделей 1,2,3 реализована поддержка косвенной адресации, модулей и ограничения значений.
  • В библиотеке libvkd3d заявлена поддержка шейдерной модели 6.0. В программном интерфейсе ID3D12Device1 реализован метод SetEventOnMultipleFenceCompletion(). Добавлена поддержка Vulkan-расширения VK_KHR_zero_initialize_workgroup_memory для инициализации нулями памяти для шейдеров. В число обязательных включено Vulakan-расширение VK_KHR_maintenance2, предложенное в спецификации Vulkan 1.1.
  • Добавлена поддержка дизассемблирования шейдеров SPIR-V и бинарных эффектов "fx_2_0".
  • Добавлена экспериментальная поддержка косвенной адресации постоянных буферов в GLSL (OpenGL Shading Language).
  • В реализацию языка шейдеров MSL (Metal Shading Language), применяемого компанией Apple в графическом API Metal, добавлена возможность загрузки текстур.
  • Добавлена поддержка встроенных функций HLSL: AllMemoryBarrier(), AllMemoryBarrierWithGroupSync(), DeviceMemoryBarrier(), DeviceMemoryBarrierWithGroupSync(), GroupMemoryBarrier() и GroupMemoryBarrierWithGroupSync().
  • Реализованы флаги VKD3D_SHADER_COMPILE_OPTION_FEATURE_ZERO_INITIALIZE_WORKGROUP_MEMORY, VKD3D_SHADER_COMPONENT_INT64, VKD3D_SHADER_COMPONENT_FLOAT16, VKD3D_SHADER_COMPONENT_UINT16, VKD3D_SHADER_COMPONENT_INT16, VKD3D_SHADER_RESOURCE_DATA_NONE и VKD3D_SHADER_RESOURCE_DATA_UINT.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 10.2 и Vkd3d 1.15
  3. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.13, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Релиз Wine 10.8 и GE-Proton 10.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63277-vkd3d
Ключевые слова: vkd3d, wine, direct3d
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:22, 21/05/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже можно выкинуть vkd3d-proton? Апстрим вроде как легаси и не рекомендован к использованию. Эта программа всегда справляется с тем, чтобы намертво повесить вейланд или сделать переключение окон в нём невозможным (переключение происходит не на то окно, что на экране). Иксы, впрочем, тоже роняет, и до перезагрузки они остаются висеть, во второй сессии иксов нет ускорения.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:50, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vkd3d-proton не имеет отношения сейчас к vkd3d который шиппит вайн. Первое - валвовский хардфорк второго, не может быть включено в состав вайна из-за наличия кода на плюсах, вайном/кодвиверс не развивается, и дропает старое железо и софт в пользу производительности.

    Выкидывать тут ничего не нужно, у них в принципе разные назначения.

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:18, 21/05/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда не понимал, зачем гордые ли нуксойды тащат всё виндовое в свои нитакусьничьи арчи и абанты, чтобы что? Единственное объяснение - юноши обычно дикие максималисты и фана тики GNU, и якобы юзать виндовс - позор, а вот юзать прослойки - это нормально!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:28, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прослойки ты можешь контроллировать, а виндовс - нет.
     
     
  • 3.7, Первая буква (?), 11:35, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То есть написать типа или лучше виндовс слабо, но контролировать, указывать, критиковать хочется...
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:46, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никогда не понимал, зачем гордые ли нуксойды тащат всё виндовое в свои нитакусьничьи арчи и абанты, чтобы что?

    расскажи про wsl
    Единственное объяснение - ты троль

     
  • 2.10, Oi (?), 11:57, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я собрал игровой пека имена на Линуксе, чтобы сделать аналог толстого стим дека. Т.к. на выходе получается Аля консоль, arch Linux делает автологин сессии с game scope, который заряжает стим в режиме -steamos -steamdeck и все это дело к 65"
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:21, 21/05/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    >большую часть возможностей Direct3D 12

    В FP2 кстати недавно обновление вышло:
    https://store.steampowered.com/app/1601580/Frostpunk_2/

     
  • 1.5, Аноним (5), 11:21, 21/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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