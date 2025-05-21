Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.16 с реализацией Direct3D 12

Проект Wine опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.16 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1. Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*(). В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View). В новой версии: Cтабилизирована и включена по умолчанию поддержка шейдеров DXIL (DirectX Intermediate Language).

В компилятор языка шейдеров HLSL добавлена начальная поддержка геометрических шейдеров. Для шейдерных моделей 1,2,3 реализована поддержка косвенной адресации, модулей и ограничения значений.

В библиотеке libvkd3d заявлена поддержка шейдерной модели 6.0. В программном интерфейсе ID3D12Device1 реализован метод SetEventOnMultipleFenceCompletion(). Добавлена поддержка Vulkan-расширения VK_KHR_zero_initialize_workgroup_memory для инициализации нулями памяти для шейдеров. В число обязательных включено Vulakan-расширение VK_KHR_maintenance2, предложенное в спецификации Vulkan 1.1.

Добавлена поддержка дизассемблирования шейдеров SPIR-V и бинарных эффектов "fx_2_0".

Добавлена экспериментальная поддержка косвенной адресации постоянных буферов в GLSL (OpenGL Shading Language).

В реализацию языка шейдеров MSL (Metal Shading Language), применяемого компанией Apple в графическом API Metal, добавлена возможность загрузки текстур.

Добавлена поддержка встроенных функций HLSL: AllMemoryBarrier(), AllMemoryBarrierWithGroupSync(), DeviceMemoryBarrier(), DeviceMemoryBarrierWithGroupSync(), GroupMemoryBarrier() и GroupMemoryBarrierWithGroupSync().

Реализованы флаги VKD3D_SHADER_COMPILE_OPTION_FEATURE_ZERO_INITIALIZE_WORKGROUP_MEMORY, VKD3D_SHADER_COMPONENT_INT64, VKD3D_SHADER_COMPONENT_FLOAT16, VKD3D_SHADER_COMPONENT_UINT16, VKD3D_SHADER_COMPONENT_INT16, VKD3D_SHADER_RESOURCE_DATA_NONE и VKD3D_SHADER_RESOURCE_DATA_UINT.



