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Релиз Wine 10.8 и GE-Proton 10.1

17.05.2025 07:52

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.8. С момента выпуска 10.7 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 231 изменение.

Наиболее важные изменения:

  • В библиотеке DbgHelp продолжена работа над новым бэкендом для формата PDB (Program database).
  • Повышена производительность благодаря переносу в разделяемую память параметров пользователя.
  • Улучшена поддержка изображений в формате TIFF.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Adobe Lightroom Classic 10.4, Vegas Pro 14, cmd, foobar2000, Caret.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Defiance, Final Fantasy XI Online, Country Siblings.

Дополнительно можно отметить выпуск проекта GE-Proton 10-1, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. Изменения в Proton GE 10-1:

  • Осуществлён переход на ветку Proton 10.0, находящуюся на стадии бета-тестирования.
  • Перенесены изменения из свежих кодовых баз wine 10, steamclient, vkd3d-proton, dxvk-nvapi и dxvk.
  • Для работы в окружениях на базе Wayland включён Wine-Wayland.
  • Обновлены патчи для игровых контроллеров Dualsense, поддержки AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) и снижения задержек при использовании NVIDIA Reflex.
  • Устранены проблемы в играх:
    • Borderlans: The Pre-Sequel
    • Breath of Fire 4
    • DOOM 2016
    • Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
    • Liminal Border Part III
    • Lord of the Rings Online
    • Marvel Rivals EGS
    • Metaphor ReFantazio
    • Mojika Truth Rears Its Head
    • Once Human
    • Persona 3 Reload
    • Shadows of Adam
    • Star Citizen
    • The Testament of Sherlock Holmes
    • Yosumin


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Релиз Wine 10.7 и бета-версия Proton 10.0
  3. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.13, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Выпуск Wine-wayland 10.5
  5. OpenNews: Проект Wine опубликовал фреймворк Mono 6.14.0
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63249-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, BALLBREAKER (-), 10:11, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кто-нибудь пытался дизассемблировать операционную систему PlayStation или macOS? Как они накрутили свою графику поверх FreeBSD? На велосипеды Red Hat и freedesktop.org надежды более нет никакой, они полностью дискредитируют не только Linux, но и всю идею Free Software.
     
     
  • 2.4, 000110 (?), 10:23, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какой-то троллинг?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60324 эппл выкладывает исходники, от фрибсд там почти ничего и нет.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:28, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они не открывают интересные части. От фрибсд у Эпла в основном протухший юзерспейс емнип, а искать, где там надёргали кода -- ну, удачи.
     
  • 2.5, Аноним (6), 10:26, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тебе это даст? Там обычная либа, типа того, что в mesa для opengl и vulkan. Только перевернули с ног на голову, чтобы случайно не обнаружилось скопированным. Вон у nintendo их апи пародия на opengl было. Ну и натянуто это всё на SOC и проприетарную архитектуру, от ibm pc там ничего нет, не смотря на то, что процессоры x86.
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:54, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    типо выдернешь волшебные костыли для конкретного железа мака/плойки и у на любом народном дешмане с алиэкспресса все вдруг хорошо станет?
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:30, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    насколько я помню, там иксы на плойке....
     

  • 1.8, Ivan (??), 10:44, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А wine-wayland умеет только в полноэкранные игры, или обычные оконные приложения через него тоже уже работают?
     
     
  • 2.12, Kerr (ok), 10:57, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работают. Но Electron/Chromium/CEF пока не работают.
     

  • 1.9, Ivan (??), 10:49, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А wine-wayland умеет только в полноэкранные игры, или обычные оконные приложения через него тоже уже работают?
     
  • 1.10, Ivan (??), 10:51, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А wine-wayland умеет только в полноэкранные игры, или обычные оконные приложения через него тоже уже работают?
     
  • 1.14, 12yoexpert (ok), 11:35, 17/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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