Релиз Wine 10.8 и GE-Proton 10.1

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.8. С момента выпуска 10.7 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 231 изменение. Наиболее важные изменения: В библиотеке DbgHelp продолжена работа над новым бэкендом для формата PDB (Program database).

Повышена производительность благодаря переносу в разделяемую память параметров пользователя.

Улучшена поддержка изображений в формате TIFF.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Adobe Lightroom Classic 10.4, Vegas Pro 14, cmd, foobar2000, Caret.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Defiance, Final Fantasy XI Online, Country Siblings. Дополнительно можно отметить выпуск проекта GE-Proton 10-1, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. Изменения в Proton GE 10-1: Осуществлён переход на ветку Proton 10.0, находящуюся на стадии бета-тестирования.

Перенесены изменения из свежих кодовых баз wine 10, steamclient, vkd3d-proton, dxvk-nvapi и dxvk.

Для работы в окружениях на базе Wayland включён Wine-Wayland.

Обновлены патчи для игровых контроллеров Dualsense, поддержки AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) и снижения задержек при использовании NVIDIA Reflex.

Устранены проблемы в играх: Borderlans: The Pre-Sequel Breath of Fire 4 DOOM 2016 Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Liminal Border Part III Lord of the Rings Online Marvel Rivals EGS Metaphor ReFantazio Mojika Truth Rears Its Head Once Human Persona 3 Reload Shadows of Adam Star Citizen The Testament of Sherlock Holmes Yosumin