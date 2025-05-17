Релиз Wine 10.8 и GE-Proton 10.1

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|1.3, BALLBREAKER (-), 10:11, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Кто-нибудь пытался дизассемблировать операционную систему PlayStation или macOS? Как они накрутили свою графику поверх FreeBSD? На велосипеды Red Hat и freedesktop.org надежды более нет никакой, они полностью дискредитируют не только Linux, но и всю идею Free Software.
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|3.6, Аноним (6), 10:28, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А они не открывают интересные части. От фрибсд у Эпла в основном протухший юзерспейс емнип, а искать, где там надёргали кода -- ну, удачи.
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|2.5, Аноним (6), 10:26, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что тебе это даст? Там обычная либа, типа того, что в mesa для opengl и vulkan. Только перевернули с ног на голову, чтобы случайно не обнаружилось скопированным. Вон у nintendo их апи пародия на opengl было. Ну и натянуто это всё на SOC и проприетарную архитектуру, от ibm pc там ничего нет, не смотря на то, что процессоры x86.
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|2.11, Аноним (11), 10:54, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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типо выдернешь волшебные костыли для конкретного железа мака/плойки и у на любом народном дешмане с алиэкспресса все вдруг хорошо станет?
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|1.8, Ivan (??), 10:44, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А wine-wayland умеет только в полноэкранные игры, или обычные оконные приложения через него тоже уже работают?
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|1.9, Ivan (??), 10:49, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А wine-wayland умеет только в полноэкранные игры, или обычные оконные приложения через него тоже уже работают?
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|1.10, Ivan (??), 10:51, 17/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А wine-wayland умеет только в полноэкранные игры, или обычные оконные приложения через него тоже уже работают?
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