Релиз Wine 10.8 и GE-Proton 10.1

2.4 , 000110 ( ? ), 10:23, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это какой-то троллинг?

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60324 эппл выкладывает исходники, от фрибсд там почти ничего и нет.

3.6 , Аноним ( 6 ), 10:28, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А они не открывают интересные части. От фрибсд у Эпла в основном протухший юзерспейс емнип, а искать, где там надёргали кода -- ну, удачи.

2.5 , Аноним ( 6 ), 10:26, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что тебе это даст? Там обычная либа, типа того, что в mesa для opengl и vulkan. Только перевернули с ног на голову, чтобы случайно не обнаружилось скопированным. Вон у nintendo их апи пародия на opengl было. Ну и натянуто это всё на SOC и проприетарную архитектуру, от ibm pc там ничего нет, не смотря на то, что процессоры x86.

2.11 , Аноним ( 11 ), 10:54, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – типо выдернешь волшебные костыли для конкретного железа мака/плойки и у на любом народном дешмане с алиэкспресса все вдруг хорошо станет?

2.13 , Аноним ( 13 ), 11:30, 17/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – насколько я помню, там иксы на плойке....

