Выпуск Wine 10.2 и Vkd3d 1.15

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.2. С момента выпуска 10.1 было закрыто 20 отчётов об ошибках и внесено 269 изменений. Наиболее важные изменения: Встроенный пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 1.15.

Добавлена поддержка настройки приоритетов потоков.

Реализована возможность динамического включения режима Wow64 (64-bit Windows-on-Windows), позволяющего выполнять 32-разрядные Windows-приложения в 64-разрядных Unix-системах.

Продолжена разработка драйвера для Bluetooth.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Wordpad, cmd.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Cyberpunk 2077, Final Fantasy XI Online, Guild Wars, MSWT Kart 2004, YOU and ME and HER, Myst, Sekiro: Shadows Die Twice. Дополнительно можно отметить выпуск пакета vkd3d 1.15 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1. В новой версии в компиляторе языка шейдеров HLSL продолжена реализация поддержки тесселяционных шейдеров и улучшено определение перезагрузки функций. В libvkd3d добавлена функция vkd3d_queue_signal_on_cpu(). Для HLSL реализованы встроенные функции GatherCmp(), GatherCmpAlpha(), GatherCmpBlue(), GatherCmpGreen(), GatherCmpRed(), InterlockedAdd(), InterlockedAnd(), InterlockedCompareExchange(), InterlockedCompareStore(), InterlockedExchange(), InterlockedMax(), InterlockedMin(), InterlockedOr(), InterlockedXor() и isinf().