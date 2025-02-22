Выпуск Wine 10.2 и Vkd3d 1.15

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|1.1, Аноним (1), 09:37, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вы не поверите,но на хп х64 немного больше проблем со старыми играми чем с Вино.
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|2.12, чатжпт (?), 11:45, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вы не поверите, с нативными Linux-играми больше проблем чем с играми через Вино
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|3.13, Аноним (13), 12:31, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Соглашусь с чатгопотой. Stardew Valley под оффтопиком и в вине 60 стабильных кадров, на онтопике 0 кадров и зависание, пока сама не очнётся или не прибьется
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|4.18, Аноним (18), 13:27, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ещё что, у меня в террарии на вейланде слайдшоу. И возня с настройками, вроде включения вулкана, не помогает. На иксах нормально, но вулкан под иксами с глитчами. Может у тебя там vram кончается? Популярный баг. Особенно заметно стало с вейландом и вулканом. Попробуй с убитым веб-браузером (и без электронов).
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|3.20, Аноним (18), 13:29, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Dxvk без xwayland всё ещё не работает, большинство игр гарантированно зависает в течение минуты.
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|1.2, Аноним (2), 09:50, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Sekiro: Shadows Die Twice хм я ж ее на линуксе рпошел целиком что там не работало то ?
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|1.3, Nochi (?), 10:07, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто то пользуется PlayOnLinux?
И что стало с новой разрабатываемой версией PlayOnLinux 5 ?
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|4.14, Хо (?), 12:34, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Годная штука, но старые игры не умеет запускать.
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|3.16, lufog (ok), 12:52, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже давненько пользуюсь wine-staging-wow64 из AUR, чтобы не тянуть lib32-* зависимости. Плюс Winetricks для установки библиотек/шрифтов. Меня все устраивает. Правда я обычно только индюшатину гоняю, игрушки не больше VotV, они работают отлично. Недавно, интереса ради, Stalker 2 в Wine запихнул, и оно даже работает, правда фпс как в новомодной low framerate мультипликации. Но я на многое и не рассчитывал на Nouveau (+GSP), NVK, думаю если бы вкорячил пропр. драйвер, было бы сильно лучше.
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|1.9, Аноним (9), 10:51, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так теперь можно multilib сносить и виндовые проги 32-бит будут работать под wine?
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|2.15, анонимчик (?), 12:42, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё рановато. У меня какая-то старая 32-битная игра под ДХ9 не работала в режиме wow.
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|3.21, dannyD (?), 13:34, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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такая важная, нужная и полезная игруха, что аж названия не упомнить )))
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|2.17, lufog (ok), 13:04, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не раньше чем steam от multilib отвяжут. Но сдается мне этого не случится, пока в linux какой-нибудь lol64 не появится. Ибо в steam библиотеке куча 32-bit нативных игр с которыми тоже что-то делать нужно.
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|3.19, Аноним (7), 13:28, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем им его отвязывать? В более широком смысле — зачем вообще отказываться от multilib? Какие проблемы это решает?
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|4.23, dannyD (?), 13:38, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с бинарнымы дистрибутивами - копеечная экономия места на винте,
а вот в Gentoo позволяет не пересобирать ненужный 32-х битный шланг, llvm и еще немного тяжёленького.
т.е. пересборка самих "лишних" либ напрягом не является.
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