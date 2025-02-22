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Выпуск Wine 10.2 и Vkd3d 1.15

22.02.2025 09:06

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.2. С момента выпуска 10.1 было закрыто 20 отчётов об ошибках и внесено 269 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Встроенный пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 1.15.
  • Добавлена поддержка настройки приоритетов потоков.
  • Реализована возможность динамического включения режима Wow64 (64-bit Windows-on-Windows), позволяющего выполнять 32-разрядные Windows-приложения в 64-разрядных Unix-системах.
  • Продолжена разработка драйвера для Bluetooth.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Wordpad, cmd.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Cyberpunk 2077, Final Fantasy XI Online, Guild Wars, MSWT Kart 2004, YOU and ME and HER, Myst, Sekiro: Shadows Die Twice.

Дополнительно можно отметить выпуск пакета vkd3d 1.15 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.

В новой версии в компиляторе языка шейдеров HLSL продолжена реализация поддержки тесселяционных шейдеров и улучшено определение перезагрузки функций. В libvkd3d добавлена функция vkd3d_queue_signal_on_cpu(). Для HLSL реализованы встроенные функции GatherCmp(), GatherCmpAlpha(), GatherCmpBlue(), GatherCmpGreen(), GatherCmpRed(), InterlockedAdd(), InterlockedAnd(), InterlockedCompareExchange(), InterlockedCompareStore(), InterlockedExchange(), InterlockedMax(), InterlockedMin(), InterlockedOr(), InterlockedXor() и isinf().

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 10.1
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 10.0
  4. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.13, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.14 с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62772-wine
Ключевые слова: wine, vkd3d
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:37, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы не поверите,но на хп х64 немного больше проблем со старыми играми чем с Вино.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:46, 22/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 10:49, 22/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:48, 22/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, чатжпт (?), 11:45, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    вы не поверите, с нативными Linux-играми больше проблем чем с играми через Вино
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:31, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соглашусь с чатгопотой. Stardew Valley под оффтопиком и в вине 60 стабильных кадров, на онтопике 0 кадров и зависание, пока сама не очнётся или не прибьется
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 13:27, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ещё что, у меня в террарии на вейланде слайдшоу. И возня с настройками, вроде включения вулкана, не помогает. На иксах нормально, но вулкан под иксами с глитчами. Может у тебя там vram кончается? Популярный баг. Особенно заметно стало с вейландом и вулканом. Попробуй с убитым веб-браузером (и без электронов).
     
  • 3.20, Аноним (18), 13:29, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dxvk без xwayland всё ещё не работает, большинство игр гарантированно зависает в течение минуты.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:50, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Sekiro: Shadows Die Twice хм я ж ее на линуксе рпошел целиком что там не работало то ?
     
  • 1.3, Nochi (?), 10:07, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто то пользуется PlayOnLinux?
    И что стало с новой  разрабатываемой версией   PlayOnLinux 5 ?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:16, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    сейчас модно lutris
     
     
  • 3.6, Аноним (5), 10:47, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У меня bottles, держу в курсе
     
     
  • 4.14, Хо (?), 12:34, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Годная штука, но старые игры не умеет запускать.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:13, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, ванильный вайн + dxvk достаточно.
     
     
  • 3.16, lufog (ok), 12:52, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже давненько пользуюсь wine-staging-wow64 из AUR, чтобы не тянуть lib32-* зависимости. Плюс Winetricks для установки библиотек/шрифтов. Меня все устраивает. Правда я обычно только индюшатину гоняю, игрушки не больше VotV, они работают отлично. Недавно, интереса ради, Stalker 2 в Wine запихнул, и оно даже работает, правда фпс как в новомодной low framerate мультипликации. Но я на многое и не рассчитывал на Nouveau (+GSP), NVK, думаю если бы вкорячил пропр. драйвер, было бы сильно лучше.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:51, 22/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так теперь можно multilib сносить и виндовые проги 32-бит будут работать под wine?
     
     
  • 2.11, dannyD (?), 11:17, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все нормально работает еще с девятой версии.
     
  • 2.15, анонимчик (?), 12:42, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё рановато. У меня какая-то старая 32-битная игра под ДХ9 не работала в режиме wow.
     
     
  • 3.21, dannyD (?), 13:34, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    такая важная, нужная и полезная игруха, что аж названия не упомнить )))
     
  • 2.17, lufog (ok), 13:04, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не раньше чем steam от multilib отвяжут. Но сдается мне этого не случится, пока в linux какой-нибудь lol64 не появится. Ибо в steam библиотеке куча 32-bit нативных игр с которыми тоже что-то делать нужно.
     
     
  • 3.19, Аноним (7), 13:28, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем им его отвязывать? В более широком смысле — зачем вообще отказываться от multilib? Какие проблемы это решает?
     
     
  • 4.22, Karl Richter (ok), 13:35, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конец эпохи поддержки устаревших технологий.
     
  • 4.23, dannyD (?), 13:38, 22/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с бинарнымы дистрибутивами - копеечная экономия места на винте,

    а вот в Gentoo позволяет не пересобирать ненужный 32-х битный шланг, llvm и еще немного тяжёленького.
    т.е. пересборка самих "лишних" либ напрягом не является.

     

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