Проект Wine опубликовал фреймворк Mono 6.14.0

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Разработчики проекта Wine, развивающего открытую реализацию API Win32, представили выпуск фреймворка Mono 6.14.0, предлагающего альтернативный открытый Runtime, совместимый с платформой .NET. Выпуск Mono Framework 6.14.0 вобрал в себя изменения, накопившиеся за 5 лет, и отмечен как первый выпуск, подготовленный после того, как компания Microsoft передала разработку Mono сообществу Wine. Код Mono Framework распространяется под лицензией Apache 2.0. В выпуске обеспечена поддержка Linux (x86, amd64, arm64), macOS (amd64, arm64) и Windows (x86, amd64). Бинарные сборки пока не предоставляются.
Под именем Framework Mono опубликован инструментарий, соответствующий коду, ранее распространявшемуся через репозиторий github.com/mono/mono и реализующему кросс-платформенный Runtime, совместимый с .NET. После передачи Framework Mono проекту Wine старый репозиторий github.com/mono/mono был переведён Microsoft в архивный режим. Отдельно проектом Wine развивается "Wine Mono" - дистрибутив Framework Mono, предназначенный для использования в Wine вместо проприетарного компонента .NET Framework (не путать с открытым ".NET Core", распространяемым последние годы под именем ".NET"). В составе кодовой базы платформы .NET компания Microsoft продолжает сопровождение "monovm" - более современного форка Mono Runtime, который можно использовать вместо CoreCLR.
Microsoft получил проект Mono в свои руки после поглощения компании Xamarin в 2016 году. Платформа Mono была основана в 2001 году Мигелем де Икаса (Miguel De Icaza) и Нэтом Фридманом (Nat Friedman), которые учредили компанию Ximian для развития своих проектов. В 2003 году компания Ximian была продана Novell и первый релиз Mono 1.0, вышедший в 2004 году, был подготовлен в составе Novell. В 2011 году в результате реструктуризации, осуществлённой после покупки Novell корпорацией Attachmate, под сокращения попали все разработчики проекта Mono.
В ответ, Мигель де Икаса и Нэт Фридман основали новую компанию Xamarin, которая начала заниматься разработкой и поддержкой связанных с Mono проектов, независимо от холдинга Attachmate. Через два месяца компании Xamarin и Attachmate заключили соглашение, в соответствии с которым Attachmate признала Mono как независимый открытый проект и передела Xamarin бессрочное право использования всей интеллектуальной собственности и торговых марок, связанных с проектом Mono.
В феврале 2016 года Мигель де Икаса и Нэт Фридман продали свой бизнес компании Microsoft, после чего проект Mono поменял лицензию c LGPLv2 на MIT и перешёл под управление некоммерческой организации .NET Foundation, созданной Microsoft. Компания Microsoft открыла проприетарные расширения к Mono и предоставила гарантии неприменения своих патентов против лиц, занимающихся разработкой, использованием, продажей, импортированием и поставкой Mono.
Ключевые изменения в Mono 6.14.0:
- Добавлена поддержка macOS на системах с архитектурой ARM64.
- Улучшена реализация библиотеки классов System.Windows.Forms для окружений, использующих протокол X11. Для X11 переделана реализация буфера обмена и интерфейса Drag&Drop. Устранены утечки ресурсов и проведена общая работа по повышению стабильности на системах X11.
- Улучшена поддержка генерируемых COM-интерфейсов.
- Устранены типовые проблемы, приводившие к зависанию во время завершения работы.
- Добавлены переводы на грузинский язык.
- Проведена работа по устранению причин вывода предупреждений компиляторами. Компиляции для Linux на системах amd64 полностью избавлена от предупреждений компилятора.
- Сформирован выпуск библиотеки libgdiplus 6.2, предоставляющей совместимый с GDI+ API для операционных систем, отличных от Windows. Разработка libgdiplus была передана под покровительство Wine вместе с Mono.