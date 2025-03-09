Проект Wine опубликовал фреймворк Mono 6.14.0

Разработчики проекта Wine, развивающего открытую реализацию API Win32, представили выпуск фреймворка Mono 6.14.0, предлагающего альтернативный открытый Runtime, совместимый с платформой .NET. Выпуск Mono Framework 6.14.0 вобрал в себя изменения, накопившиеся за 5 лет, и отмечен как первый выпуск, подготовленный после того, как компания Microsoft передала разработку Mono сообществу Wine. Код Mono Framework распространяется под лицензией Apache 2.0. В выпуске обеспечена поддержка Linux (x86, amd64, arm64), macOS (amd64, arm64) и Windows (x86, amd64). Бинарные сборки пока не предоставляются. Под именем Framework Mono опубликован инструментарий, соответствующий коду, ранее распространявшемуся через репозиторий github.com/mono/mono и реализующему кросс-платформенный Runtime, совместимый с .NET. После передачи Framework Mono проекту Wine старый репозиторий github.com/mono/mono был переведён Microsoft в архивный режим. Отдельно проектом Wine развивается "Wine Mono" - дистрибутив Framework Mono, предназначенный для использования в Wine вместо проприетарного компонента .NET Framework (не путать с открытым ".NET Core", распространяемым последние годы под именем ".NET"). В составе кодовой базы платформы .NET компания Microsoft продолжает сопровождение "monovm" - более современного форка Mono Runtime, который можно использовать вместо CoreCLR. Microsoft получил проект Mono в свои руки после поглощения компании Xamarin в 2016 году. Платформа Mono была основана в 2001 году Мигелем де Икаса (Miguel De Icaza) и Нэтом Фридманом (Nat Friedman), которые учредили компанию Ximian для развития своих проектов. В 2003 году компания Ximian была продана Novell и первый релиз Mono 1.0, вышедший в 2004 году, был подготовлен в составе Novell. В 2011 году в результате реструктуризации, осуществлённой после покупки Novell корпорацией Attachmate, под сокращения попали все разработчики проекта Mono. В ответ, Мигель де Икаса и Нэт Фридман основали новую компанию Xamarin, которая начала заниматься разработкой и поддержкой связанных с Mono проектов, независимо от холдинга Attachmate. Через два месяца компании Xamarin и Attachmate заключили соглашение, в соответствии с которым Attachmate признала Mono как независимый открытый проект и передела Xamarin бессрочное право использования всей интеллектуальной собственности и торговых марок, связанных с проектом Mono. В феврале 2016 года Мигель де Икаса и Нэт Фридман продали свой бизнес компании Microsoft, после чего проект Mono поменял лицензию c LGPLv2 на MIT и перешёл под управление некоммерческой организации .NET Foundation, созданной Microsoft. Компания Microsoft открыла проприетарные расширения к Mono и предоставила гарантии неприменения своих патентов против лиц, занимающихся разработкой, использованием, продажей, импортированием и поставкой Mono. Ключевые изменения в Mono 6.14.0: Добавлена поддержка macOS на системах с архитектурой ARM64.

Улучшена реализация библиотеки классов System.Windows.Forms для окружений, использующих протокол X11. Для X11 переделана реализация буфера обмена и интерфейса Drag&Drop. Устранены утечки ресурсов и проведена общая работа по повышению стабильности на системах X11.

Улучшена поддержка генерируемых COM-интерфейсов.

Устранены типовые проблемы, приводившие к зависанию во время завершения работы.

Добавлены переводы на грузинский язык.

Проведена работа по устранению причин вывода предупреждений компиляторами. Компиляции для Linux на системах amd64 полностью избавлена от предупреждений компилятора.

Сформирован выпуск библиотеки libgdiplus 6.2, предоставляющей совместимый с GDI+ API для операционных систем, отличных от Windows. Разработка libgdiplus была передана под покровительство Wine вместе с Mono.



