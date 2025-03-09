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Проект Wine опубликовал фреймворк Mono 6.14.0

09.03.2025 14:35

Разработчики проекта Wine, развивающего открытую реализацию API Win32, представили выпуск фреймворка Mono 6.14.0, предлагающего альтернативный открытый Runtime, совместимый с платформой .NET. Выпуск Mono Framework 6.14.0 вобрал в себя изменения, накопившиеся за 5 лет, и отмечен как первый выпуск, подготовленный после того, как компания Microsoft передала разработку Mono сообществу Wine. Код Mono Framework распространяется под лицензией Apache 2.0. В выпуске обеспечена поддержка Linux (x86, amd64, arm64), macOS (amd64, arm64) и Windows (x86, amd64). Бинарные сборки пока не предоставляются.

Под именем Framework Mono опубликован инструментарий, соответствующий коду, ранее распространявшемуся через репозиторий github.com/mono/mono и реализующему кросс-платформенный Runtime, совместимый с .NET. После передачи Framework Mono проекту Wine старый репозиторий github.com/mono/mono был переведён Microsoft в архивный режим. Отдельно проектом Wine развивается "Wine Mono" - дистрибутив Framework Mono, предназначенный для использования в Wine вместо проприетарного компонента .NET Framework (не путать с открытым ".NET Core", распространяемым последние годы под именем ".NET"). В составе кодовой базы платформы .NET компания Microsoft продолжает сопровождение "monovm" - более современного форка Mono Runtime, который можно использовать вместо CoreCLR.

Microsoft получил проект Mono в свои руки после поглощения компании Xamarin в 2016 году. Платформа Mono была основана в 2001 году Мигелем де Икаса (Miguel De Icaza) и Нэтом Фридманом (Nat Friedman), которые учредили компанию Ximian для развития своих проектов. В 2003 году компания Ximian была продана Novell и первый релиз Mono 1.0, вышедший в 2004 году, был подготовлен в составе Novell. В 2011 году в результате реструктуризации, осуществлённой после покупки Novell корпорацией Attachmate, под сокращения попали все разработчики проекта Mono.

В ответ, Мигель де Икаса и Нэт Фридман основали новую компанию Xamarin, которая начала заниматься разработкой и поддержкой связанных с Mono проектов, независимо от холдинга Attachmate. Через два месяца компании Xamarin и Attachmate заключили соглашение, в соответствии с которым Attachmate признала Mono как независимый открытый проект и передела Xamarin бессрочное право использования всей интеллектуальной собственности и торговых марок, связанных с проектом Mono.

В феврале 2016 года Мигель де Икаса и Нэт Фридман продали свой бизнес компании Microsoft, после чего проект Mono поменял лицензию c LGPLv2 на MIT и перешёл под управление некоммерческой организации .NET Foundation, созданной Microsoft. Компания Microsoft открыла проприетарные расширения к Mono и предоставила гарантии неприменения своих патентов против лиц, занимающихся разработкой, использованием, продажей, импортированием и поставкой Mono.

Ключевые изменения в Mono 6.14.0:

  • Добавлена поддержка macOS на системах с архитектурой ARM64.
  • Улучшена реализация библиотеки классов System.Windows.Forms для окружений, использующих протокол X11. Для X11 переделана реализация буфера обмена и интерфейса Drag&Drop. Устранены утечки ресурсов и проведена общая работа по повышению стабильности на системах X11.
  • Улучшена поддержка генерируемых COM-интерфейсов.
  • Устранены типовые проблемы, приводившие к зависанию во время завершения работы.
  • Добавлены переводы на грузинский язык.
  • Проведена работа по устранению причин вывода предупреждений компиляторами. Компиляции для Linux на системах amd64 полностью избавлена от предупреждений компилятора.
  • Сформирован выпуск библиотеки libgdiplus 6.2, предоставляющей совместимый с GDI+ API для операционных систем, отличных от Windows. Разработка libgdiplus была передана под покровительство Wine вместе с Mono.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft передала разработку проекта Mono сообществу Wine
  3. OpenNews: Проект Mono развивает средства для выполнения проектов на C# в браузере
  4. OpenNews: Релиз Mono 5.0, открытой реализации платформы .Net
  5. OpenNews: Проект Mono поменял лицензию на MIT и начал открытие проприетарных наработок Xamarin
  6. OpenNews: Microsoft опубликовал открытую платформу .NET 9.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62851-mono
Ключевые слова: mono, wine
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