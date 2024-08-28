Компания Microsoft передала разработку проекта Mono сообществу Wine

3.9 , Аноним ( 9 ), 10:08, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Да. Альтернатива - не запускали вообще.

4.21 , Аноним ( 21 ), 10:46, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Не запускай вообще, а покупай новое железо и софт. Дальше продолжать?

5.105 , НяшМяш ( ok ), 14:19, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Софт и так покупают - под запуск офиса на линуксе даже целый коммерческий вайн под названием кроссовер существует и даже неплохо продаётся.

6.124 , 12yoexpert ( ok ), 16:02, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – зачем, если этот мусор запускается в браузере и тормозит не сильнее, чем на десктопе (потому что не нужно запускать ещё один браузер под электрон)?

5.109 , Аноним ( 109 ), 14:30, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если у кого-то выбор купить софт, который Microsoft каждые два года обнуляет или профинансировать открытую платформу где какой-то там tar выпущен в 1984 году и все ещё продолжает работать. Ну даже не знаю...

3.22 , laindono ( ok ), 10:54, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Линух и без того приносит больше денег мелким. Azure и вот это вот всё. По изредка долетающим до меня новостям, с вендой у них всё очень плохо и только хуже с каждым днём. На текущий момент за вычетом некоторых штук всё уже работает под вайном. Так и смысл? Сообщество уже давно может больше, чем какая-то микрокомпания. При этом ведь не обязательно передавать всё целиком. Только части, поддержку которых уже не могут осилить.

4.48 , Аноним ( 48 ), 11:38, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > По изредка долетающим до меня новостям, с вендой у них всё очень плохо и только хуже с каждым днём. Если это так, то почему доля "Линукс на десктопе" не растет?

5.53 , Аноним ( 53 ), 11:59, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – За несколько лет с полутора процентов до 5, и это без учёта хромоси и ведроеда. И это всё на фоне того, как всё больше орущих о том, как они перешли с линукса на вантуз и мокакось. Даже на фоне этого есть рост.

6.56 , Аноним ( 56 ), 12:02, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Несколько - это 33 на данный момент. Откровенно говоря - не впечатляет.

6.100 , Школьник ( ok ), 14:01, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Откуда инфа про 5 процентов? Это учитывая Steam Deck?

7.106 , НяшМяш ( ok ), 14:21, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тебя в интернете забанили что ли? Уже несколько дней новость интернет взрывает. https://www.tomshardware.com/software/linux/linux-market-share-approaching-45-

7.125 , 12yoexpert ( ok ), 16:03, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да, учитывая стимдек. то есть покупатели вообще не в курсе, что у них там стоит, купили консоль и играют

5.66 , Аноним ( 66 ), 12:10, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Потому что десктоп как таковой съеживается, в нем сидят по большей части игруны, создатели контента, кодеры и офисные хомяки. Простые пользователи поголовно в телефонах.

6.73 , Аноним ( 73 ), 12:17, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так а доля-то почему не растёт?

7.86 , анонимус ( ?? ), 12:49, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Она растет. Кроме того, доля виндовс падает, т.к. их доля перераспределяется на пользователей эпл, андроид, хромос и линукс-бэйсед в том числе

8.95 , Аноним ( 73 ), 13:29, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Андроид на десктопах ... 9.120 , laindono ( ok ), 15:38, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Думаю, тут можно найти и более странных людей Ладно ещё любители бзди, но навер... 8.99 , Аноним ( 99 ), 13:56, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Статистика стима и старкаунтера говорит, что долля винды на десктопе расчет за с... 4.55 , Аноним ( 56 ), 12:01, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Сообщество уже давно может больше, чем какая-то микрокомпания. GNU Hurd не даст соврать.

5.67 , Аноним ( 67 ), 12:10, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – GNU Hurd забросили ещё во времена, когда сообщество было маленькое и умело мало.

6.72 , User ( ?? ), 12:15, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну вот reactos с beos тоже чего-то грустят...

7.80 , Аноним ( 67 ), 12:25, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Разрабов в ReactOS всегда мало было. Году в 2010 они обхаживали одного нашего депутата на предмет выбить финансирование на "отечественную венду". Не вышло.

8.83 , User ( ?? ), 12:35, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну что ты будешь делать Тут это было сложное время - мы выживали как могли , т... 3.34 , Советский инженер ( ok ), 11:15, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – майки уже давно и открыто говорят что основное бабло у них с оболаков, поэтому все может быть.

4.94 , Аноним ( 73 ), 13:19, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С офиса ещё.

Сам Windows — процентов десять, что вовсе не мало.

5.102 , Школьник ( ok ), 14:04, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Верно. Облака, офис, XBox - их главные кормильцы, и майки даже особо-то и не скрывали этого. А винда им нужна для привязки людей к офису и облакам (к той части, которая имеет отношение к конечному пользователю типа Office 365).

6.122 , Аноним ( 119 ), 15:40, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А винда им нужна для привязки людей к офису и облакам (к

> той части, которая имеет отношение к конечному пользователю типа Office 365). Да это и из других осей используют так то. Люди привязываются к сервису потому что он хороший, нужный и удобный. А не потому что на них видите ли пушку наставили. Винда в этой схеме вообще не очень то и нужна. Ну фокус разработки и сместился на то что бабки приносит. Вон хркстиков нанимают - бэк офиса365 переписать с дотнета. Это - будущее тех олдов которые в блабла от мс вляпались. Свалка истории называется. При том с проприетарой - фиг оспоришь.

3.90 , Аноним ( 90 ), 13:04, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>должно быть и им самим выгодно

> Выгодно, чтобы юзали линух и запускали апликухи в вайне? Проснись и пой. Valve благодаря Wine уже давно деньги гребет на своем Steam Deck.

