Компания Microsoft передала разработку проекта Mono сообществу Wine

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|1.2, Жироватт (ok), 09:53, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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"Держи б-же, что нам не гоже" - никогда такого не было, и вот опять.
> Апач Лиценз 2.0
Удивляет не это, удивляет то, что умирать отдали на руки вайну, а не в общую братскую могилу фонда апач
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|2.7, iPony129412 (?), 10:00, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чего бы нет?
Microsoft эта ерунда десктопная не нужна.
А вон в линуксах какая движуха по вайн. Даже используют как Stable API
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|3.119, Аноним (119), 15:37, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А чего бы нет?
> Microsoft эта ерунда десктопная не нужна.
Они вообще заменяют дотнетчиков на хрустиков. У себя в офисе 365. Переписывая бэкэнд. Так что скоро и дотнет, пожалуй, в инкубатор апача спихнут.
> А вон в линуксах какая движуха по вайн. Даже используют как Stable API
В основном игроделы, у которых двигло было в DX прибито на гвозди. И если кто кодил двигло цать лет, не допуская мысли что апи подложки разные бывают, так что слоя абстракции апи ос ну вот нет - и чего теперь, выкинуть двигун с цатилетней историей? Жаба то - душит! Двигун то - хороший. Но, вот, прибитый на гвозди к 1 апи. Уж какому было на момент начала его написания. Не, OpenGL тогда вообще был хиловат даже для supertuxkart'ов. Толпой на него насели - уже потом.
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|2.33, Аноним (33), 11:14, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>> разработчики Wine поддерживали синхронизированный форк Wine Mono, который успешно сопровождался и регулярно обновлялся.
> удивляет то, что умирать отдали на руки вайну
Удивлений будет меньше, если новость читать не пятой точкой.
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|3.36, Жироватт (ok), 11:19, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как будто этот факт когда-то мешал сбрасывать хлам в общий апачевский могильник
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|4.47, Аноним (33), 11:34, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как будто этот факт когда-то мешал сбрасывать хлам в общий апачевский могильник
Этот факт должен был помешать тебе сбрасывать хлам в комментарии, но тебя, похоже, не остановить...
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|5.112, zshfan (ok), 14:38, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У человека лексическая диарея, ну что вы в самом деле. Тут посочувствовать надо, а вы критикуете.
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|2.98, Bob (??), 13:45, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пусть wine и утилизирует мусор. Зачем тот #C и .NET?
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|1.3, laindono (ok), 09:53, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Неожиданно.
Вообще мне честно говоря не очень понятно, почему мелкие не сотрудничают тесно с проектом Wine. По идее это должно быть и им самим выгодно. Спихнуть поддержку старья можно и на сообщество. При этом сообщество получает возможность починить то, что мелкие сломали.
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|2.8, Аноним (8), 10:01, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>должно быть и им самим выгодно
Выгодно, чтобы юзали линух и запускали апликухи в вайне?
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|4.21, Аноним (21), 10:46, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не запускай вообще, а покупай новое железо и софт. Дальше продолжать?
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|5.105, НяшМяш (ok), 14:19, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Софт и так покупают - под запуск офиса на линуксе даже целый коммерческий вайн под названием кроссовер существует и даже неплохо продаётся.
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|6.124, 12yoexpert (ok), 16:02, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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зачем, если этот мусор запускается в браузере и тормозит не сильнее, чем на десктопе (потому что не нужно запускать ещё один браузер под электрон)?
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|5.109, Аноним (109), 14:30, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если у кого-то выбор купить софт, который Microsoft каждые два года обнуляет или профинансировать открытую платформу где какой-то там tar выпущен в 1984 году и все ещё продолжает работать.
Ну даже не знаю...
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|3.22, laindono (ok), 10:54, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Линух и без того приносит больше денег мелким. Azure и вот это вот всё. По изредка долетающим до меня новостям, с вендой у них всё очень плохо и только хуже с каждым днём. На текущий момент за вычетом некоторых штук всё уже работает под вайном. Так и смысл? Сообщество уже давно может больше, чем какая-то микрокомпания.
При этом ведь не обязательно передавать всё целиком. Только части, поддержку которых уже не могут осилить.
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|4.48, Аноним (48), 11:38, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> По изредка долетающим до меня новостям, с вендой у них всё очень плохо и только хуже с каждым днём.
Если это так, то почему доля "Линукс на десктопе" не растет?
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|5.53, Аноним (53), 11:59, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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За несколько лет с полутора процентов до 5, и это без учёта хромоси и ведроеда. И это всё на фоне того, как всё больше орущих о том, как они перешли с линукса на вантуз и мокакось. Даже на фоне этого есть рост.
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|6.56, Аноним (56), 12:02, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Несколько - это 33 на данный момент. Откровенно говоря - не впечатляет.
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|7.125, 12yoexpert (ok), 16:03, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, учитывая стимдек. то есть покупатели вообще не в курсе, что у них там стоит, купили консоль и играют
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|5.66, Аноним (66), 12:10, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Потому что десктоп как таковой съеживается, в нем сидят по большей части игруны, создатели контента, кодеры и офисные хомяки. Простые пользователи поголовно в телефонах.
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|7.86, анонимус (??), 12:49, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Она растет. Кроме того, доля виндовс падает, т.к. их доля перераспределяется на пользователей эпл, андроид, хромос и линукс-бэйсед в том числе
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|8.99, Аноним (99), 13:56, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Статистика стима и старкаунтера говорит, что долля винды на десктопе расчет за с... текст свёрнут, показать
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|4.55, Аноним (56), 12:01, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Сообщество уже давно может больше, чем какая-то микрокомпания.
GNU Hurd не даст соврать.
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|5.67, Аноним (67), 12:10, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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GNU Hurd забросили ещё во времена, когда сообщество было маленькое и умело мало.
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|7.80, Аноним (67), 12:25, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разрабов в ReactOS всегда мало было. Году в 2010 они обхаживали одного нашего депутата на предмет выбить финансирование на "отечественную венду". Не вышло.
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|8.83, User (??), 12:35, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну что ты будешь делать Тут это было сложное время - мы выживали как могли , т... текст свёрнут, показать
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|4.94, Аноним (73), 13:19, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С офиса ещё.
Сам Windows — процентов десять, что вовсе не мало.
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|5.102, Школьник (ok), 14:04, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Верно. Облака, офис, XBox - их главные кормильцы, и майки даже особо-то и не скрывали этого.
А винда им нужна для привязки людей к офису и облакам (к той части, которая имеет отношение к конечному пользователю типа Office 365).
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|6.122, Аноним (119), 15:40, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А винда им нужна для привязки людей к офису и облакам (к
> той части, которая имеет отношение к конечному пользователю типа Office 365).
Да это и из других осей используют так то. Люди привязываются к сервису потому что он хороший, нужный и удобный. А не потому что на них видите ли пушку наставили.
Винда в этой схеме вообще не очень то и нужна. Ну фокус разработки и сместился на то что бабки приносит. Вон хркстиков нанимают - бэк офиса365 переписать с дотнета. Это - будущее тех олдов которые в блабла от мс вляпались. Свалка истории называется. При том с проприетарой - фиг оспоришь.
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|3.90, Аноним (90), 13:04, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>должно быть и им самим выгодно
> Выгодно, чтобы юзали линух и запускали апликухи в вайне?
Проснись и пой. Valve благодаря Wine уже давно деньги гребет на своем Steam Deck.
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|2.10, Аноним (10), 10:10, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вообще мне честно говоря не очень понятно, почему мелкие не сотрудничают тесно с проектом Wine.
Потому что со временем всё больше поводов свалить с шиндовс на вайн? Был бы mono не опеншорш так вообще убили бы, а так хоть красиво с боярской руки дали своё ненужное.
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|2.12, Аноним (12), 10:14, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что разработчики wine не принимают патчи от тех, кто хоть одним глазком видел исходники винды, чтоб на корню избежать проблем с патентами/заимствованием
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|3.97, Бывалый Смузихлёб (ok), 13:31, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сказки. Очень дешёвые и банальные, почти каждая крупная западная контора их рассказывает.
Подписал бумаги, что делаешь всё сам и передаёшь права на код конторе.
Даже если тупо перенёс код винды - сам и остался крайним и по всем искам перед микрософтом сам отвечаешь, а не конечная контора в лице того же правообладателя вайна. Ещё и вайну остался должен за код, который типо запилил но не запилил.
В итоге, за один код - дважды д*рак и всем должен
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|2.29, Аноним (28), 11:04, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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https://wiki.winehq.org/Developer_FAQ
> Some people cannot contribute to Wine because of potential copyright violation. This would be anyone who has seen Microsoft Windows source code (stolen, under an NDA, disassembled, or otherwise). There are some exceptions for the source code of add-on components (ATL, MFC, msvcrt); see the next question.
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|2.70, Аноним (70), 12:13, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И зачем им вайн и моно? Если кому уж так хочется совмещать виндовые и линуксовые приложения в одной системе, тот может запускать свой линукс с блэкджэком и прочими излишествами в wsl. У такого подхода уже есть порядочно пользователей. Хромоось, кстати, тоже в этом направлении пилит, причем аж на двух разных уровнях виртуализаации.
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|2.6, funny.falcon (?), 09:59, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А по сути, спасибо им. Они сделали для популярности и возможности C# на Linux все возможное.
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|4.54, Аноним (67), 12:00, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Предложить Генеральному конструктору добавить в компанию к Rust ещё и C# ? :)
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|5.71, Аноним (9), 12:15, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Драйвера на Python можно еще делать. Говорят, его ускорили что-то типа в 2 раза. Теперь он уступает C по скорости не 100000 раз, а только в 50000.
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|4.103, Школьник (ok), 14:06, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну да, зачем нужен один из самых удобных и вменяемых языков программирования с отличной стандартной библиотекой, когда есть б-жественная сишечка с glib.
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|5.107, НяшМяш (ok), 14:24, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> один из самых удобных и вменяемых языков программирования
который майки сделали как ответ "у нас есть дома жава". Как это ушлёпище можно назвать удобным и вменяемым, я не пойму.
> Школьник
А, теперь понял.
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|6.113, nume (ok), 14:40, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От того что это "у нас есть дома жава" оно не становиться плохим, Для меня это тоже самый удобный, вменяемый язык. Хотя библиотека пакетов у него полумёртвая и протухшая но для игр лучший язык точно.
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|5.123, asaaddxasaadd (ok), 15:43, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А программировать-то на нём что?
Если хочется виртуальной машины, исполняющей байт-код, то таки уже давным-давно есть джава, а кто хочет чего по-новее, то может взять котлин. Его разработчики, кстати, на пару с гуглом таки сделали нормальный кроссплатформенный графический интерфейс (правда когда он на айоси выйдет из беты не ведомо никому, но кому она в принципе тут нужна).
P.S.
Да, давно уже был кроссплатформенный кьют на сях, но на смартфоны без GPL-ных костылей от kde им пользоваться было крайне не просто.
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|3.19, Аноним (5), 10:41, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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конечно никогда - redhat это IBM, старый конкурент, не будет Майкросфт двигать торвальдикс в угоду IBM
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|3.43, Аноним (9), 11:31, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен. Вместо Windows для Linux они пытаются (ли?) Linux для Windows. У MS когда-то было не э-э-э ... наоборот?
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|2.37, Аноним (33), 11:22, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С нетерпением ждем, когда Microsoft заменит свое Win32 на API Wine
В чем смысл, если API идентичны (Wine реализует API Win32)?
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|1.17, Аноним (-), 10:35, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Для Андроид людям нужен Джава или Си, а для Эппл - Свифт. Кому этот .НЕТ нужен с ксамарином и кордовой?
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|2.81, User (??), 12:27, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для ведра - давно уже kotlin если что, а сишечка - "не только лишь всем".
Java сейчас - в основном уже legacy-бизнесуха, а вот не-legacy в кубиках по контейнерам как раз таки шарпей. 8-11 жабки с их спе-си-фи-сис-ким поведением в контейнерах изрядно парням малину обгадили - с той поры прошло уже довольно много лет, и скорость запуска изрядно так оптимизировали, и жор памяти частично поуменьшили (частично просто больше её стало), и даже с requests\limits проблем нет - но вот осадочек-с остался.
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|1.25, kkkj (?), 10:56, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Короче Net. депрекейтед официально.
Silverlight то передали или это на Новый год?
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|1.26, 1 (??), 10:58, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мигеля теперь на мороз выкинут ?
Самое интересное, что в госах пишут прикладухи для Linux на mono.
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|2.46, Аноним (46), 11:33, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в госах пишут прикладухи для Linux на mono
это как раз понятно - туда здоровые люди не идут работать
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|1.39, Аноним (39), 11:24, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> в 2016 году .... планировалось ... для разработки мобильных приложений ... но со временем проект впал в стагнацию
Безопасный и самый любимый язык всех программистов вышел в 2015 году, причина стагнации очевидна. Кому нужно мобильное приложение на опасном, нелюбимом и устаревшем языке?
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|2.50, Аноним (-), 11:41, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Безопасный и самый любимый язык всех программистов вышел в 2015 году, причина
> стагнации очевидна. Кому нужно мобильное приложение на опасном, нелюбимом
> и устаревшем языке?
Если учесть что майкрософт профакал мобильное направление - так даже если захочешь, убьешься нахрен. На андроида придется вероятно самому переть рантайм вон того размера (у мобилки место в системной памяти и RAM не кончится с такого?!). А на эпле вообще не факт что дадут это запустить.
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|3.59, Советский инженер (ok), 12:04, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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что бы порешать данные проблемы майки давным давно запилили AOT компиляцию в дотнет.
собственно ради чего они Моно и покупали.
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|1.44, NewTab (?), 11:32, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Microsoft правильно делают как и apple что передают всякие обьетки со стола)
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|1.62, Аноним (76), 12:05, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Нафига нужен моно, если дотнет кор и так из коробки на линуксе работает?
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|3.78, Аноним (76), 12:22, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да и нафиг на нём графоний делать. Шпрехаться в их xmlках это пздц. Идеальный вариант это ui в виде сайтика, а все вычисления в дотнет корике где-нибудь на сервере.
Если сильно припрёт, то как и писали выше, есть авалониа и ещё пара вариантов. Но на практике почти не встречал на линухе десктопных аппликух на c#.
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|4.82, User (??), 12:31, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так-то если выбирать между каким-нибудь wpf и, скажем, qml'ем - то та еще "Терема Пистона о двух стульях"(ТМ) выйдет.
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|4.111, Советский инженер (ok), 14:34, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но на практике почти не встречал на линухе десктопных аппликух на c#.
Моно слишком быстро закончился, а дотнет-кор только доползает.
вот и нет особо ничего
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|1.84, Аноним (84), 12:39, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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скоро мягкие откажутся от дотнета выберут основной язык го питон или раст и преподнесут это как невероятное достижение
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|2.89, User (??), 12:58, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да когда ж вы путать .Net как платформу и C# как ЯП перестанете-то, а? Пиши себе хоть на basic'е хоть на ironpython'е, хоть на powershell'е, хоть... да на чем хочешь - на том и пиши. И правда, кстати - вполне себе достижение.
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|4.115, User (??), 14:53, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кстати скоро и раст поверх дотнета можно будет полноценно запускать https://github.com/FractalFir/rustc_codegen_clr/
Ну, в области memory safety у .net\c# не сказать чтобы сколько-нибудь болело - а количество кода на rust близко не то, чтобы interop был прям востребован - но может кому-и-для чего пригодится.
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|4.128, Аноним (87), 16:46, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поверх GraalVM давно можно. Причём в двух видах: через GraalWasm и через GraalVM LLVM runtime напрямую.
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|1.93, Ося Бендер (?), 13:18, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ничего так кроватки подвигали. А казалось-бы, что с этого Моно взять, а гляди-ка, какой шухер был.
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|1.96, Аноним (96), 13:31, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда то в старые времена мне нравилась политика мелкософта, который все тащил в дом и если ты сидел на винде, то у тебя автоматом были аналоги всего нужного софта. Только со временем я осознал, что это проявление проприетарщины и попытка привязать людей к своему продукту. Так было и с .NET, который был по сути мелкософтовским аналогом Java со всеми вытекающими. Вытекающими тормозами и жором памяти. Это просто убивает, когда какой-нибудь разраб релизит просто гуй для запуска ffmpeg. Все, что этот гуй умеет - добавить видео и кое какую мета-инфу для него, а потом запустить ffmpeg для перекодирования. Так даже этот считай хелло ворлд так тормозил, что мама не горюй. Так этот .NET в конце концов и загнулся.
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|2.108, Аноним (73), 14:25, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так этот .NET в конце концов и загнулся.
Крайне неожиданная новость. Мужики-то и не знали.
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|2.126, Аноним (87), 16:45, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вытекающими тормозами и жором памяти
Враньё грязное. Студия была написана на дотнете. Она вместе с решарпером жрала памяти гораздо меньше, чем Qt Creator, написанный на сях, не говоря уже об ужасающих поделках от JetBrains. И даже мем "Hello World почти совсем совсем не тормозит".
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|1.114, myster (ok), 14:43, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Блин, вот бы и Oracle передали кому-нибудь VirtualBox и Solaris. Они Sun купили из-за Java, всё остальное, что было у Sun стагнирует или подключается отдел разработчиков из Индии и начинает работать за з/п, а не потому что фанаты этой технологии, в результате качество продукта портится.
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|2.118, Аноним (73), 15:34, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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VirtualBox и так открытый же (кроме extensions), но что-то я форков не вижу.
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|1.121, Аноним (121), 15:38, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все конечно хорошо, но чтобы собрать новую версию mono нужно иметь предыдущую версию mono.
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