The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Компания Microsoft передала разработку проекта Mono сообществу Wine

28.08.2024 09:36

Компания Microsoft объявила о передаче проекта Mono, разрабатывающего альтернативную реализацию платформы .NET, под крыло организации WineHQ, развивающей открытую реализацию API Win32. Компания Microsoft получила проект Mono в свои руки после поглощения компании Xamarin в 2016 году. На базе платформы Mono планировалось развивать средства для разработки мобильных приложений на языке C# с использованием технологий .NET, но со временем проект впал в стагнацию и с 2019 года значительные релизы не выпускались, хотя корректирующие обновления продолжали регулярно публиковаться.

Так как Mono использовался в Wine для запуска собранных для Windows исполняемых файлов на базе .NET, разработчики Wine поддерживали синхронизированный форк Wine Mono, который успешно сопровождался и регулярно обновлялся. Оценив обстановку компания Microsoft приняла решение передать основной проект Mono сообществу Wine и сделать репозиторий Wine Mono основным. Код в старом репозитории Mono будет сохранён, но переведён в архивный режим. Ранее сформированные готовые сборки останутся доступны на протяжении 4 лет.

При этом, передав в Wine оригинальный Mono, Microsoft продолжит сопровождение более современного форка Mono Runtime, включённого в состав кодовой базы открытой платформы .NET. Планируется постепенно перевести на данный форк компоненты проектов Microsoft, остающиеся завязанными на Mono. Компания Microsoft также заявила, что рекомендует пользователям приложений, использующих Mono, перейти на использование общей платформы .NET, включающей Mono Runtime.

Платформа Mono была основана в 2001 году Мигелем де Икаса (Miguel De Icaza) и Нэтом Фридманом (Nat Friedman), которые учредили для развития своих проектов компанию Ximian. В 2003 году компания Ximian была продана Novell и первый релиз Mono 1.0, вышедший в 2004 году, был подготовлен в составе Novell. В 2011 году в результате реструктуризации, осуществлённой после покупки Novell корпорацией Attachmate, под сокращения попали все разработчики проекта Mono. В ответ, Мигель де Икаса и Нэт Фридман основали новую компанию Xamarin, которая начала заниматься разработкой и поддержкой связанных с Mono проектов, независимо от холдинга Attachmate. Через два месяца компании Xamarin и Attachmate заключили соглашение, в соответствии с которым Attachmate признала Mono как независимый открытый проект и передела Xamarin бессрочное право использования всей интеллектуальной собственности и торговых марок, связанных с проектом Mono.

В феврале 2016 года Мигель де Икаса и Нэт Фридман продали свой бизнес компании Microsoft, после чего проект Mono поменял лицензию c LGPLv2 на MIT и перешёл под управление некоммерческой организации .NET Foundation, созданной Microsoft. Также были открыты ранее отдельно распространявшиеся проприетарные расширения к Mono и даны обязательства, гарантирующие неприменение патентов Microsoft против лиц, занимающихся разработкой, использованием, продажей, импортированием и поставкой Mono. Компоненты Mono были интегрированы с первым открытым выпуском платформы .NET Core.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Microsoft опубликовал открытую платформу .NET 8
  3. OpenNews: Microsoft покупает компанию Xamarin, разрабатывающую проект Mono
  4. OpenNews: Проект Mono поменял лицензию на MIT и начал открытие проприетарных наработок Xamarin
  5. OpenNews: Релиз Mono 5.0, открытой реализации платформы .Net
  6. OpenNews: Проект Mono развивает средства для выполнения проектов на C# в браузере
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61776-mono
Ключевые слова: mono, wine, dotnet
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (117) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Жироватт (ok), 09:53, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    "Держи б-же, что нам не гоже" - никогда такого не было, и вот опять.
    > Апач Лиценз 2.0

    Удивляет не это, удивляет то, что умирать отдали на руки вайну, а не в общую братскую могилу фонда апач

     
     
  • 2.7, iPony129412 (?), 10:00, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего бы нет?
    Microsoft эта ерунда десктопная не нужна.

    А вон в линуксах какая движуха по вайн. Даже используют как Stable API

     
     
  • 3.91, Аноним (91), 13:10, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Stable API is nonsense
     
     
  • 4.104, НяшМяш (ok), 14:17, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://blog.hiler.eu/win32-the-only-stable-abi/
     
  • 3.119, Аноним (119), 15:37, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чего бы нет?
    > Microsoft эта ерунда десктопная не нужна.

    Они вообще заменяют дотнетчиков на хрустиков. У себя в офисе 365. Переписывая бэкэнд. Так что скоро и дотнет, пожалуй, в инкубатор апача спихнут.

    > А вон в линуксах какая движуха по вайн. Даже используют как Stable API

    В основном игроделы, у которых двигло было в DX прибито на гвозди. И если кто кодил двигло цать лет, не допуская мысли что апи подложки разные бывают, так что слоя абстракции апи ос ну вот нет - и чего теперь, выкинуть двигун с цатилетней историей? Жаба то - душит! Двигун то - хороший. Но, вот, прибитый на гвозди к 1 апи. Уж какому было на момент начала его написания. Не, OpenGL тогда вообще был хиловат даже для supertuxkart'ов. Толпой на него насели - уже потом.

     
  • 2.28, Аноним (28), 11:02, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Отдали тем, кому оно нужно. Логично
     
  • 2.33, Аноним (33), 11:14, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >> разработчики Wine поддерживали синхронизированный форк Wine Mono, который успешно сопровождался и регулярно обновлялся.
    > удивляет то, что умирать отдали на руки вайну

    Удивлений будет меньше, если новость читать не пятой точкой.

     
     
  • 3.36, Жироватт (ok), 11:19, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто этот факт когда-то мешал сбрасывать хлам в общий апачевский могильник
     
     
  • 4.47, Аноним (33), 11:34, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как будто этот факт когда-то мешал сбрасывать хлам в общий апачевский могильник

    Этот факт должен был помешать тебе сбрасывать хлам в комментарии, но тебя, похоже, не остановить...

     
     
  • 5.112, zshfan (ok), 14:38, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У человека лексическая диарея, ну что вы в самом деле. Тут посочувствовать надо, а вы критикуете.
     
  • 5.127, Аноним (-), 16:45, 28/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.98, Bob (??), 13:45, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть wine и утилизирует мусор. Зачем тот #C и .NET?
     

  • 1.3, laindono (ok), 09:53, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Неожиданно.

    Вообще мне честно говоря не очень понятно, почему мелкие не сотрудничают тесно с проектом Wine. По идее это должно быть и им самим выгодно. Спихнуть поддержку старья можно и на сообщество. При этом сообщество получает возможность починить то, что мелкие сломали.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:01, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >должно быть и им самим выгодно

    Выгодно, чтобы юзали линух и запускали апликухи в вайне?

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:08, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Да. Альтернатива - не запускали вообще.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 10:46, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не запускай вообще, а покупай новое железо и софт. Дальше продолжать?
     
     
  • 5.105, НяшМяш (ok), 14:19, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Софт и так покупают - под запуск офиса на линуксе даже целый коммерческий вайн под названием кроссовер существует и даже неплохо продаётся.
     
     
  • 6.124, 12yoexpert (ok), 16:02, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем, если этот мусор запускается в браузере и тормозит не сильнее, чем на десктопе (потому что не нужно запускать ещё один браузер под электрон)?
     
  • 5.109, Аноним (109), 14:30, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у кого-то выбор купить софт, который Microsoft каждые два года обнуляет или профинансировать открытую платформу где какой-то там tar выпущен в 1984 году и все ещё продолжает работать.

    Ну даже не знаю...

     
  • 3.22, laindono (ok), 10:54, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Линух и без того приносит больше денег мелким. Azure и вот это вот всё. По изредка долетающим до меня новостям, с вендой у них всё очень плохо и только хуже с каждым днём. На текущий момент за вычетом некоторых штук всё уже работает под вайном. Так и смысл? Сообщество уже давно может больше, чем какая-то микрокомпания.

    При этом ведь не обязательно передавать всё целиком. Только части, поддержку которых уже не могут осилить.

     
     
  • 4.48, Аноним (48), 11:38, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > По изредка долетающим до меня новостям, с вендой у них всё очень плохо и только хуже с каждым днём.

    Если это так, то почему доля "Линукс на десктопе" не растет?

     
     
  • 5.53, Аноним (53), 11:59, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    За несколько лет с полутора процентов до 5, и это без учёта хромоси и ведроеда. И это всё на фоне того, как всё больше орущих о том, как они перешли с линукса на вантуз и мокакось. Даже на фоне этого есть рост.
     
     
  • 6.56, Аноним (56), 12:02, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Несколько - это 33 на данный момент. Откровенно говоря - не впечатляет.
     
  • 6.100, Школьник (ok), 14:01, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Откуда инфа про 5 процентов? Это учитывая Steam Deck?
     
     
  • 7.106, НяшМяш (ok), 14:21, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебя в интернете забанили что ли? Уже несколько дней новость интернет взрывает.

    https://www.tomshardware.com/software/linux/linux-market-share-approaching-45-

     
  • 7.125, 12yoexpert (ok), 16:03, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, учитывая стимдек. то есть покупатели вообще не в курсе, что у них там стоит, купили консоль и играют
     
  • 5.66, Аноним (66), 12:10, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому что десктоп как таковой съеживается, в нем сидят по большей части игруны, создатели контента, кодеры и офисные хомяки. Простые пользователи поголовно в телефонах.
     
     
  • 6.73, Аноним (73), 12:17, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а доля-то почему не растёт?
     
     
  • 7.86, анонимус (??), 12:49, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она растет. Кроме того, доля виндовс падает, т.к. их доля перераспределяется на пользователей эпл, андроид, хромос и линукс-бэйсед в том числе
     
     
  • 8.95, Аноним (73), 13:29, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Андроид на десктопах ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.120, laindono (ok), 15:38, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, тут можно найти и более странных людей Ладно ещё любители бзди, но навер... текст свёрнут, показать
     
  • 8.99, Аноним (99), 13:56, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Статистика стима и старкаунтера говорит, что долля винды на десктопе расчет за с... текст свёрнут, показать
     
  • 4.55, Аноним (56), 12:01, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Сообщество уже давно может больше, чем какая-то микрокомпания.

    GNU Hurd не даст соврать.

     
     
  • 5.67, Аноним (67), 12:10, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GNU Hurd забросили ещё во времена, когда сообщество было маленькое и умело мало.
     
     
  • 6.72, User (??), 12:15, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну вот reactos с beos тоже чего-то грустят...
     
     
  • 7.80, Аноним (67), 12:25, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разрабов в ReactOS всегда мало было. Году в 2010 они обхаживали одного нашего депутата на предмет выбить финансирование на "отечественную венду". Не вышло.
     
     
  • 8.83, User (??), 12:35, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что ты будешь делать Тут это было сложное время - мы выживали как могли , т... текст свёрнут, показать
     
  • 3.34, Советский инженер (ok), 11:15, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    майки уже давно и открыто говорят что основное бабло у них с оболаков, поэтому все может быть.
     
     
  • 4.94, Аноним (73), 13:19, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С офиса ещё.
    Сам Windows — процентов десять, что вовсе не мало.
     
     
  • 5.102, Школьник (ok), 14:04, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно. Облака, офис, XBox - их главные кормильцы, и майки даже особо-то и не скрывали этого.

    А винда им нужна для привязки людей к офису и облакам (к той части, которая имеет отношение к конечному пользователю типа Office 365).

     
     
  • 6.122, Аноним (119), 15:40, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А винда им нужна для привязки людей к офису и облакам (к
    > той части, которая имеет отношение к конечному пользователю типа Office 365).

    Да это и из других осей используют так то. Люди привязываются к сервису потому что он хороший, нужный и удобный. А не потому что на них видите ли пушку наставили.

    Винда в этой схеме вообще не очень то и нужна. Ну фокус разработки и сместился на то что бабки приносит. Вон хркстиков нанимают - бэк офиса365 переписать с дотнета. Это - будущее тех олдов которые в блабла от мс вляпались. Свалка истории называется. При том с проприетарой - фиг оспоришь.

     
  • 3.90, Аноним (90), 13:04, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>должно быть и им самим выгодно
    > Выгодно, чтобы юзали линух и запускали апликухи в вайне?

    Проснись и пой. Valve благодаря Wine уже давно деньги гребет на своем Steam Deck.

     
  • 2.10, Аноним (10), 10:10, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вообще мне честно говоря не очень понятно, почему мелкие не сотрудничают тесно с проектом Wine.

    Потому что со временем всё больше поводов свалить с шиндовс на вайн? Был бы mono не опеншорш так вообще убили бы, а так хоть красиво с боярской руки дали своё ненужное.

     
  • 2.12, Аноним (12), 10:14, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что разработчики wine не принимают патчи от тех, кто хоть одним глазком видел исходники винды, чтоб на корню избежать проблем с патентами/заимствованием
     
     
  • 3.14, Аноним (9), 10:17, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это легенда. Только все наоборот.
     
  • 3.97, Бывалый Смузихлёб (ok), 13:31, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказки. Очень дешёвые и банальные, почти каждая крупная западная контора их рассказывает.
    Подписал бумаги, что делаешь всё сам и передаёшь права на код конторе.
    Даже если тупо перенёс код винды - сам и остался крайним и по всем искам перед микрософтом сам отвечаешь, а не конечная контора в лице того же правообладателя вайна. Ещё и вайну остался должен за код, который типо запилил но не запилил.
    В итоге, за один код - дважды д*рак и всем должен
     
     
  • 4.117, Аноним (12), 15:12, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/134673.html#29
     
  • 2.29, Аноним (28), 11:04, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.winehq.org/Developer_FAQ

    > Some people cannot contribute to Wine because of potential copyright violation. This would be anyone who has seen Microsoft Windows source code (stolen, under an NDA, disassembled, or otherwise). There are some exceptions for the source code of add-on components (ATL, MFC, msvcrt); see the next question.

     
  • 2.70, Аноним (70), 12:13, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зачем им вайн и моно? Если кому уж так хочется совмещать виндовые и линуксовые приложения в одной системе, тот может запускать свой линукс с блэкджэком и прочими излишествами в wsl. У такого подхода уже есть порядочно пользователей. Хромоось, кстати, тоже в этом направлении пилит, причем аж на двух разных уровнях виртуализаации.
     

  • 1.4, funny.falcon (?), 09:56, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Мужики два раза продали одно и тоже… завидую…
     
     
  • 2.6, funny.falcon (?), 09:59, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А по сути, спасибо им. Они сделали для популярности и возможности C# на Linux все возможное.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 11:28, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Еще бы понять, зачем этот C# нужен на Linux.
     
     
  • 4.54, Аноним (67), 12:00, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предложить Генеральному конструктору добавить в компанию к Rust ещё и C# ? :)
     
     
  • 5.71, Аноним (9), 12:15, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Драйвера на Python можно еще делать. Говорят, его ускорили что-то типа в 2 раза. Теперь он уступает C по скорости не 100000 раз, а только в 50000.
     
  • 4.76, Аноним (76), 12:20, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только для серверов, для юзверя не нужен
     
  • 4.103, Школьник (ok), 14:06, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да, зачем нужен один из самых удобных и вменяемых языков программирования с отличной стандартной библиотекой, когда есть б-жественная сишечка с glib.
     
     
  • 5.107, НяшМяш (ok), 14:24, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > один из самых удобных и вменяемых языков программирования

    который майки сделали как ответ "у нас есть дома жава". Как это ушлёпище можно назвать удобным и вменяемым, я не пойму.

    > Школьник

    А, теперь понял.

     
     
  • 6.113, nume (ok), 14:40, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От того что это "у нас есть дома жава" оно не становиться плохим, Для меня это тоже самый удобный, вменяемый язык. Хотя библиотека пакетов у него полумёртвая и протухшая но для игр лучший язык точно.
     
  • 5.123, asaaddxasaadd (ok), 15:43, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А программировать-то на нём что?

    Если хочется виртуальной машины, исполняющей байт-код, то таки уже давным-давно есть джава, а кто хочет чего по-новее, то может взять котлин. Его разработчики, кстати, на пару с гуглом таки сделали нормальный кроссплатформенный графический интерфейс (правда когда он на айоси выйдет из беты не ведомо никому, но кому она в принципе тут нужна).

    P.S.
    Да, давно уже был кроссплатформенный кьют на сях, но на смартфоны без GPL-ных костылей от kde им пользоваться было крайне не просто.

     
  • 2.52, Аноним (52), 11:55, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://habrastorage.org/r/w1560/webt/ap/sw/qc/apswqcuthlkoz4fdzxesmfmls3u.jpe
    открыть справочник вождения и начать перечислять все знаки которые знаешь в пдд)
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:58, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ура, wine становится все серьезнее и сербезнее
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:12, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С нетерпением ждем, когда Microsoft заменит свое Win32 на API Wine.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:19, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И NT kernel на Linux
     
  • 2.16, Аноним (73), 10:28, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дежурная шутка.
    Никогда, конечно.
     
     
  • 3.19, Аноним (5), 10:41, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно никогда - redhat это IBM, старый конкурент, не будет Майкросфт двигать торвальдикс в угоду IBM
     
     
  • 4.27, Аноним (73), 11:00, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, а в противном случае так бы и ринулись.
     
  • 3.43, Аноним (9), 11:31, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Вместо Windows для Linux они пытаются (ли?) Linux для Windows. У MS когда-то было не э-э-э ... наоборот?
     
  • 2.37, Аноним (33), 11:22, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С нетерпением ждем, когда Microsoft заменит свое Win32 на API Wine

    В чем смысл, если API идентичны (Wine реализует API Win32)?

     
     
  • 3.61, Аноним (67), 12:05, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но, всё же, ещё не на 100%.
     

  • 1.17, Аноним (-), 10:35, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для Андроид людям нужен Джава или Си, а для Эппл - Свифт. Кому этот .НЕТ нужен с ксамарином и кордовой?
     
     
  • 2.81, User (??), 12:27, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для ведра - давно уже kotlin если что, а сишечка - "не только лишь всем".
    Java сейчас - в основном уже legacy-бизнесуха, а вот не-legacy в кубиках по контейнерам как раз таки шарпей. 8-11 жабки с их спе-си-фи-сис-ким поведением в контейнерах изрядно парням малину обгадили - с той поры прошло уже довольно много лет, и скорость запуска изрядно так оптимизировали, и жор памяти частично поуменьшили (частично просто больше её стало), и даже с requests\limits проблем нет - но вот осадочек-с остался.
     
  • 2.116, Аноним (116), 14:59, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для Андроид людям нужен Котлин и С++
     

  • 1.18, Аноним (-), 10:38, 28/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.23, Аноним (23), 10:55, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ядро и юзерспейс Windows надо передать Wine
     
     
  • 2.45, Аноним (52), 11:33, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И получится ReactOs.
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 12:04, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WINE/Linux же - Windows userspace на ядре Линукс.
     

  • 1.25, kkkj (?), 10:56, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Короче Net. депрекейтед официально.
    Silverlight то передали или это на Новый год?
     
     
  • 2.101, Аноним (101), 14:02, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сервелат уже давным-давно закопали.
     

  • 1.26, 1 (??), 10:58, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мигеля теперь на мороз выкинут ?

    Самое интересное, что в госах пишут прикладухи для Linux на mono.

     
     
  • 2.40, Аноним (9), 11:28, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они на Flash писали даже когда его отменили.
     
  • 2.46, Аноним (46), 11:33, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в госах пишут прикладухи для Linux на mono

    это как раз понятно - туда здоровые люди не идут работать

     
  • 2.51, Аноним (51), 11:43, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А почему на моно? А не оригинальном dotnet?
     
     
  • 3.58, Аноним (53), 12:04, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В оригинальном дотнете нет графла. Только канцоль.
     
     
  • 4.65, Аноним (76), 12:10, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть фреймворки для ui по типу авалонии
     
  • 4.77, Аноним (67), 12:20, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не от Мелкомягких есть https://github.com/qt-labs/qtdotnet
     
  • 4.92, Аноним (51), 13:14, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть avalonia, весьма неплохой ui
     
  • 2.68, Аноним (60), 12:12, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глупцы, WinAPI 32 единственная стабильная на века платформа.
     

  • 1.30, Доктор Альба (?), 11:04, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё что «ненужное» - выкинем в некоммерческие организации.
     
  • 1.31, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 11:07, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Т.е. сисярп всё? Нужно учить новые фреймворки?
     
     
  • 2.42, Аноним (9), 11:29, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше оставаться на старом. Я о Qt.
     

  • 1.39, Аноним (39), 11:24, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в 2016 году .... планировалось ...  для разработки мобильных приложений ... но со временем проект впал в стагнацию

    Безопасный и самый любимый язык всех программистов вышел в 2015 году, причина стагнации очевидна. Кому нужно мобильное приложение на опасном, нелюбимом и устаревшем языке?

     
     
  • 2.50, Аноним (-), 11:41, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Безопасный и самый любимый язык всех программистов вышел в 2015 году, причина
    > стагнации очевидна. Кому нужно мобильное приложение на опасном, нелюбимом
    > и устаревшем языке?

    Если учесть что майкрософт профакал мобильное направление - так даже если захочешь, убьешься нахрен. На андроида придется вероятно самому переть рантайм вон того размера (у мобилки место в системной памяти и RAM не кончится с такого?!). А на эпле вообще не факт что дадут это запустить.

     
     
  • 3.59, Советский инженер (ok), 12:04, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что бы порешать данные проблемы майки давным давно запилили AOT компиляцию в дотнет.
    собственно ради чего они Моно и покупали.
     

  • 1.44, NewTab (?), 11:32, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Microsoft правильно делают как и apple что передают всякие обьетки со стола)
     
  • 1.49, Аноним (-), 11:39, 28/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.57, Аноним (60), 12:03, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Микрософт помотросил и бросил.
     
     
  • 2.87, Аноним (87), 12:54, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С языка снял.
     

  • 1.62, Аноним (76), 12:05, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нафига нужен моно, если дотнет кор и так из коробки на линуксе работает?
     
     
  • 2.64, Аноним (60), 12:09, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В кор графоний не завезли.
     
     
  • 3.78, Аноним (76), 12:22, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и нафиг на нём графоний делать. Шпрехаться в их xmlках это пздц. Идеальный вариант это ui в виде сайтика, а все вычисления в дотнет корике где-нибудь на сервере.

    Если сильно припрёт, то как и писали выше, есть авалониа и ещё пара вариантов. Но на практике почти не встречал на линухе десктопных аппликух на c#.

     
     
  • 4.82, User (??), 12:31, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так-то если выбирать между каким-нибудь wpf и, скажем, qml'ем - то та еще "Терема Пистона о двух стульях"(ТМ) выйдет.
     
  • 4.111, Советский инженер (ok), 14:34, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но на практике почти не встречал на линухе десктопных аппликух на c#.

    Моно слишком быстро закончился, а дотнет-кор только доползает.
    вот и нет особо ничего

     
  • 2.88, Аноним (87), 12:55, 28/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.69, Афроним (?), 12:12, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будто применяется Mono где-то. Все равно даже в Proton устанавливал Net MS.
     
     
  • 2.74, Аноним (9), 12:18, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видел на нем сервер виртуальной реальности. Не помню слово.
     

  • 1.84, Аноним (84), 12:39, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    скоро мягкие откажутся от дотнета выберут основной язык го питон или раст  и преподнесут это как невероятное достижение
     
     
  • 2.89, User (??), 12:58, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да когда ж вы путать .Net как платформу и C# как ЯП перестанете-то, а? Пиши себе хоть на basic'е хоть на ironpython'е, хоть на powershell'е, хоть... да на чем хочешь - на том и пиши. И правда, кстати - вполне себе достижение.
     
     
  • 3.110, НяшМяш (ok), 14:30, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати скоро и раст поверх дотнета можно будет полноценно запускать https://github.com/FractalFir/rustc_codegen_clr/
     
     
  • 4.115, User (??), 14:53, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати скоро и раст поверх дотнета можно будет полноценно запускать https://github.com/FractalFir/rustc_codegen_clr/

    Ну, в области memory safety у .net\c# не сказать чтобы сколько-нибудь болело - а количество кода на rust близко не то, чтобы interop был прям востребован - но может кому-и-для чего пригодится.

     
  • 4.128, Аноним (87), 16:46, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поверх GraalVM давно можно. Причём в двух видах: через GraalWasm и через GraalVM LLVM runtime напрямую.
     

  • 1.85, Аноним (85), 12:47, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Стало не нужно, вот и передали.
     
  • 1.93, Ося Бендер (?), 13:18, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего так кроватки подвигали. А казалось-бы, что с этого Моно взять, а гляди-ка, какой шухер был.
     
  • 1.96, Аноним (96), 13:31, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда то в старые времена мне нравилась политика мелкософта, который все тащил в дом и если ты сидел на винде, то у тебя автоматом были аналоги всего нужного софта. Только со временем я осознал, что это проявление проприетарщины и попытка привязать людей к своему продукту. Так было и с .NET, который был по сути мелкософтовским аналогом Java со всеми вытекающими. Вытекающими тормозами и жором памяти. Это просто убивает, когда какой-нибудь разраб релизит просто гуй для запуска ffmpeg. Все, что этот гуй умеет - добавить видео и кое какую мета-инфу для него, а потом запустить ffmpeg для перекодирования. Так даже этот считай хелло ворлд так тормозил, что мама не горюй. Так этот .NET в конце концов и загнулся.
     
     
  • 2.108, Аноним (73), 14:25, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Так этот .NET в конце концов и загнулся.

    Крайне неожиданная новость. Мужики-то и не знали.

     
  • 2.126, Аноним (87), 16:45, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вытекающими тормозами и жором памяти

    Враньё грязное. Студия была написана на дотнете. Она вместе с решарпером жрала памяти гораздо меньше, чем Qt Creator, написанный на сях, не говоря уже об ужасающих поделках от JetBrains. И даже мем "Hello World почти совсем совсем не тормозит".

     

  • 1.114, myster (ok), 14:43, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин, вот бы и Oracle передали кому-нибудь VirtualBox и Solaris. Они Sun купили из-за Java, всё остальное, что было у Sun стагнирует или подключается отдел разработчиков из Индии и начинает работать за з/п, а не потому что фанаты этой технологии, в результате качество продукта портится.
     
     
  • 2.118, Аноним (73), 15:34, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VirtualBox и так открытый же (кроме extensions), но что-то я форков не вижу.
     

  • 1.121, Аноним (121), 15:38, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все конечно хорошо, но чтобы собрать новую версию mono нужно иметь предыдущую версию mono.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру