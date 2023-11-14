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Microsoft опубликовал открытую платформу .NET 8

14.11.2023 21:33

Компания Microsoft представила выпуск открытой платформы .NET 8, созданной благодаря унификации продуктов .NET Framework, .NET Core и Mono. На основе .NET 8 можно создавать многоплатформенные приложения для браузера, облачных систем, рабочего стола, IoT-устройств и мобильных платформ, используя единые библиотеки и общий процесс сборки, не зависящий от типа приложения. Сборки .NET SDK 8, .NET Runtime 8 и ASP.NET Core Runtime 8 сформированы для Linux, macOS и Windows. .NET Desktop Runtime 8 поставляется только для Windows. Ветка .NET 8 отнесена к категории LTS и будет сопровождаться в течение трёх лет до ноября 2026 года. Связанные с проектом наработки распространяются под лицензией MIT.

В состав .NET 8 входит Runtime с JIT-компилятором RyuJIT, спецификации API, библиотеки WPF, Windows Forms, WinUI, Entity Framework, интерфейс командной строки dotnet, а также инструменты для разработки микросервисов, библиотек, серверных, графических и консольных приложений. Отдельно опубликованы стек для разработки web-приложений ASP.NET Core 8.0, ORM-прослойка Entity Framework Core 8.0 (драйверы имеются, в том числе, для SQLite и PostgreSQL), библиотека WPF 8 (Windows Presentation Foundation), фреймворк Windows Forms 8 для разработки GUI, платформа Aspire 8 для создания приложений Cloud Native, фреймворк MAUI 8 для разработки многоплатформенных интерфейсов пользователя, а также выпуски языков C# 12 и F# 8. Поддержка .NET 8.0 и C# 12 включена в свободный редактор кода Visual Studio Code.

Особенности нового выпуска:

  • Проведена большая оптимизация производительности. Включён по умолчанию новый генератор кода, поддерживающий динамическую оптимизацию на основе профилирования выполнения кода (Dynamic Profile-Guided Optimization). Использование нового генератора кода обеспечивает прирост производительности приложений до 20%. Кроме того, в новой версии добавлена поддержка инструкций AVX-512, позволяющих повысить производительность параллельных операций над векторными данными. Для примитивных типов реализован новый интерфейс, позволяющий напрямую без перекодирования разбирать и форматировать данные в формате UTF-8. В тестах TechEmpower производительность работы с JSON API увеличилась на 18%, а с Fortunes на 24%.
  • Добавлен новый стек .NET Aspire, предназначенный для разработки облачных приложений (cloud-native), используя технологии .NET. В .NET Aspire предоставляется большой набор компонентов, которые могут потребоваться при создании приложений, запускаемых в облачных окружения, включая средства для сбора телеметрии, настройки, проверки работоспособности и обеспечения отказоустойчивости.
  • Расширены инструменты для упаковки приложений в изолированные контейнеры. По умолчанию обеспечена публикация образов контейнеров без Dockerfile и без пользователя root. Сокращён размер базового образа контейнера с компонентами платформы .NET. Добавлен минималистичный вариант образа для запуска приложений, скомпилированных в исполняемый файлы (Native AOT). Добавлен более защищённый вариант образов на базе Chiseled Ubuntu.
  • Повышена эффективность компиляции в самодостаточные исполняемый файлы (Native AOT), в которых весь проект изначально скомпилирован в машинный код целевой платформы без использования промежуточного кода и без применения JIT.
  • Расширены возможности программных интерфейсов, которые можно использовать в системах машинного обучения. Например, в библиотеке System.Numerics повышена совместимость с генеративными AI-системами. Добавлены примеры для сознания чат-ботов, генерации контента и обращения к сервисам Azure AI.
  • В Blazor, платформе для создания web-приложений на языке C#, сокращено время загрузки страниц, повышена масштабируемость, разрешено использование в одном приложении Blazor Server и Blazor WebAssembly для создания программ, сочетающих функции сервера и клиента. Добавлен Jiterpreter, новый более быстрый WebAssembly runtimе, позволивший ускорить отрисовку интерфейса на 20%. Расширены возможности аутентификации, авторизации и идентификации.
  • Расширен фреймворк MAUI для разработки многоплатформенных интерфейсов пользователя, в котором предоставлена возможность использования одной кодовой базы для сборки интерфейсов для Windows, macOS, iOS и Android. Добавлена экспериментальная поддержка компиляции (Native AOT). Добавлена поддержка платформ Xcode 15 и Android API 34. Модернизированы графические элементы и кнопки, улучшена обработка щелчков мышью и событий от клавиатуры.
  • В языке C# 12 добавлена поддержка упрощённого синтаксиса для создания первичных конструкторов в любых классах и структурах, а также упрощено создание массивов, span и других типов коллекций. Предоставлены средства для задания значений по умолчанию для параметров лямбда-выражений. Упрощена обработка необязательных аргументов. Добавлена возможность создания псевдонимов любых типов при помощи директивы "alias". 
    
   // Создание списка 
   List<int> a = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8];

   // Создание span-массивов 
   Span<char> b  = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'h', 'i'];

   // Use the spread operator to concatenate
   int[] array1 = [1, 2, 3];
   int[] array2 = [4, 5, 6];
   int[] array3 = [7, 8, 9];
   int[] fullArray = [..array1, ..array2, ..array3]; // содержимое будет [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
  • В ASP.NET Core для одностраничных (SPA, single-page application) и web-приложений (Blazor) реализована поддержка аутентификации на основе Cookie и токенов. Предложен новый интерфейс пользователя для прохождения аутентификации. Усилена защита от атак XSRF/CSRF.
  • В Entity Framework Core предоставлены новые сложные типы, которые можно использовать как объекты. Добавлена поддержка иерархических данных в SQL Server.
  • В пакетном менеджере NuGet упрощён аудит пакетов в проектах и обеспечено информирование о наличии известных уязвимостей.
  • В .NET Runtime добавлен режим упреждающей компиляции (AOT) для платформ WebAssembly (WASM) и Android.
  • WPF добавлен диалог открытия каталога (OpenFolderDialog) и включена поддержка аппаратного ускорения в RDP.
  • Значительно улучшена поддержка архитектуры ARM64 и повышено качество кода для ARM.
  • В отладчике обеспечен показ сводных отладочных данных и реализованы упрощённые отладочные прослойки для обычно используемых типов .NET.


  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft опубликовал открытую платформу .NET 7
  3. OpenNews: Релиз открытой платформы .NET 6
  4. OpenNews: Microsoft вернул код Hot Reload в репозиторий .NET
  5. OpenNews: Microsoft удалил функциональность Hot Reload из открытого .NET для поставки только в Visual Studio 2022
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60112-dotnet
Ключевые слова: dotnet
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:58, 14/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    MAUI (ex Xamarin) в линукс всё так же не умеет
     
     
  • 2.13, Глеб Торчанский (?), 22:20, 14/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Microsoft опубликовал открытую платформу .NET 8

    Выкидывают ненужное. Мне как программисту кроссплатформенного ПО от их поделки ни горячо, ни холодно.

     
     
  • 3.16, Смузихлёб (ok), 22:26, 14/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Мне как программисту кроссплатформенного ПО...

    Для твоих хеллоуворлдов могу порекомендовать самый кроссплатформенный вариант - helloworld.txt.

     

  • 1.3, Аноним (1), 21:59, 14/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    hot reload не работает
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:01, 14/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сколько уже было попыток все платформы объединить в одном фреймворке я со счёту сбился, и до сих пор никто не смог. По-моему пора уже забить на эту идею.
     
     
  • 2.6, Смузихлёб (ok), 22:04, 14/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Эта проблема решается js и nodejs.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:20, 14/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    То есть, не решается в принципе, потому что то, что получилось в JS/TS, приемлемым назвать ну никак не получается.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 22:46, 14/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, тот же Discord, к примеру, использует Electron для компьютерных приложений и React Native для мобильных, всё это прекрасно работает
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:20, 14/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем нам еще одна Java? Вот Java это я понимаю. Надо вот такие новости постить, а не новости про .NET который мертв чуть более, чем полностью. https://android-developers.googleblog.com/2023/11/the-secret-to-androids-impro
     
     
  • 2.15, Смузихлёб (ok), 22:22, 14/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > .NET который мертв чуть более, чем полностью

    У тебя в слове Java 4 ошибки.

     
     
  • 3.19, Аноним (12), 22:29, 14/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уважаю Android и Java чисто потому, что если бы мне сказали бы написать все то же самое с 0 - я бы написал точно так же. Иногда бывает отвращение к некоторым технологиям из за их кривости. Например к web-технологиям. Но только не тут. Тут все по фен-шую, тфу, по православным канонам.
     
     
  • 4.20, Смузихлёб (ok), 22:35, 14/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Например к web-технологиям.

    И что не так в веб технологиях? Учитывая, что вебом пользуются 100% пользователей пк и смартфонов. Из всех доводов встречаю чаще всего: 1) Ррррря мой 4 пень лагает со 100500 вкладками; 2) Необходимость постоянно учиться. Если с первым пунктом понятно, то постоянно обучаться - это норма в любой профессии.

     
     
  • 5.23, Аноним (12), 22:43, 14/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что браузеры слишком технически переусложнены, так что на этом рынке вырисовывается монополия и диктат. И я уже не говорю о различного рода костылях. Это когда у вас нормально не получится показывать видосы без какого-нибудь нефигического HLS.js. Неужели нельзя как-то проще? Неужели нельзя обойтись без того, чтобы писать все это дело на 3 разных языках? Если нам в итоге нужно вэб-приложение, у которого браузер - это просто тонкий или полу-толстый клиент, то неужели нельзя придумать что то посовременнее?
     

  • 1.18, Аноним (18), 22:29, 14/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Microsoft

    ...
    > открытую платформу .NET 8

    Свежо предание...

     
  • 1.21, _kp (ok), 22:39, 14/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>предоставлена возможность использования одной кодовой базы для сборки интерфейсов для Windows, macOS, iOS и Android.

    Про MacOs упоминание выглядит как издевательсво, ибо недавно же анонсировали план похорон Visual Studio на MacOs. Вот и вся кросс платформенность, и все перспективы.
    Знаю, подобное инородное чудо на MacOs не очень популярно, но оно пока вполне годно работает.

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:44, 14/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Про MacOs

    А нет смысла. Макось максимально презренно относится ко всему, что ставится не_из_магазина. Курс на полное огораживание в замкнутой экосистеме давно понятен. Плюс, дело ещё, думаю, в переходе на apple silicon.

     

  • 1.22, Tron is Whistling (?), 22:40, 14/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Chiselled Ubuntu, Bukovved Ubuntu, Znakoprepinaniyed Ubuntu
    (угу, я в курсе, что такое chisel, но не подстебнуть...)
     
  • 1.25, Аноним (25), 22:46, 14/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В последних версиях C# появилось очень много нового синтаксического сахара и, вроде, с одной стороны хорошо - читать такой синтаксис зачастую легче, а с другой побуждает менять "старый" код без особой на то нужды или забивать на все эти хипстерские cвистелки и поддерживать единообразие в коде.
     

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