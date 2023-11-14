Microsoft опубликовал открытую платформу .NET 8

2.15 , Смузихлёб ( ok ), 22:22, 14/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > .NET который мертв чуть более, чем полностью У тебя в слове Java 4 ошибки.

3.19 , Аноним ( 12 ), 22:29, 14/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я уважаю Android и Java чисто потому, что если бы мне сказали бы написать все то же самое с 0 - я бы написал точно так же. Иногда бывает отвращение к некоторым технологиям из за их кривости. Например к web-технологиям. Но только не тут. Тут все по фен-шую, тфу, по православным канонам.

4.20 , Смузихлёб ( ok ), 22:35, 14/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Например к web-технологиям. И что не так в веб технологиях? Учитывая, что вебом пользуются 100% пользователей пк и смартфонов. Из всех доводов встречаю чаще всего: 1) Ррррря мой 4 пень лагает со 100500 вкладками; 2) Необходимость постоянно учиться. Если с первым пунктом понятно, то постоянно обучаться - это норма в любой профессии.

5.23 , Аноним ( 12 ), 22:43, 14/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То, что браузеры слишком технически переусложнены, так что на этом рынке вырисовывается монополия и диктат. И я уже не говорю о различного рода костылях. Это когда у вас нормально не получится показывать видосы без какого-нибудь нефигического HLS.js. Неужели нельзя как-то проще? Неужели нельзя обойтись без того, чтобы писать все это дело на 3 разных языках? Если нам в итоге нужно вэб-приложение, у которого браузер - это просто тонкий или полу-толстый клиент, то неужели нельзя придумать что то посовременнее?

