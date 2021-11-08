Релиз открытой платформы платформы .NET 6

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|2.7, Урри (ok), 23:07, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Согласен.
Если бы майки не прибили его изначально гвоздями к офтопику и не вставляли активно палки в колеса всем пытающимся портировать на другие платформы - давно был бы первым языком по планете.
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|3.40, Аноним (40), 00:26, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наоборот
Немногие достоинства опираются на близость к платформе и заточку под вынь
Шаг в сторону и нужны костыли
Поэтому кроссплатформ осталась именно ява, как прототип сабжа
И никто никуда не полетел
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|5.61, Степан (?), 02:39, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Шарп к яве мало отношения имеет.
Думаю ни для кого не секрет, что в своё время Microsoft мягко говоря вдохновлялась java. Есть ещё шутка, что .net - это Microsoft Java.
Но зря минусуете оратора выше - и платформа и язык уже сильно преобразились и во многих аспектах, осмелюсь сказать, ушли вперёд
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|6.63, Аноньимъ (ok), 02:57, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Шарп к яве мало отношения имеет.
> Думаю ни для кого не секрет, что в своё время Microsoft мягко
> говоря вдохновлялась java. Есть ещё шутка, что .net - это Microsoft
> Java.
Они вдохновлялись Делфи насколько я знаю.
Они рекламировали дотнет как замену для жавы, очень активно.
Так же в своём маркетинге много уделяли внимания близости синтаксиса шарпа к с++(мол ненужно ничего учить всё знакомо и понятно)
Но с жавой дотнет имеет только то сходство что он не в нативный код компилируется.
А схожесть с с++ исключительно поверхностная.
Для меня секрет почему это для многих секрет когда это было понятно и известно во времена появления дотнета.
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|6.65, Аноньимъ (ok), 03:02, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и платформа и язык уже сильно
> преобразились и во многих аспектах, осмелюсь сказать, ушли вперёд
Вы о шарпе видимо. Да, и платформа и язык получили много развития.
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|2.33, trdm (ok), 00:01, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Пожалуй, один из лучших и проработанных языков программирования в мире.
язык хрень, вы предвзяты.
первое что бросается в глаза - избыточный синтаксис.
в с++ достаточно написать public: и все методы и переменные класса станут публичными. Пишешь другой спецификатор, к примеру private: и дальше все приватное.
в шарпе надо писать public перед каждой переменной и методом.
это избыточно и не нужно.
не могли нормально сделать? нахрен этот мусор синтаксический?
и в конце концов с каких пор стали доверять мелкосоту?
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|3.35, QwertyReg (ok), 00:12, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> в с++ достаточно написать public: и все методы и переменные класса станут публичными.
Если для вас это плюс, то вы абсолютно ничего не понимаете в ООП.
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|4.38, Аноним (40), 00:20, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не надо переходить на личности
Тут многие даже в clos понимают, косочек которога ваше как бы ооп и есть
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|4.41, trdm (ok), 00:28, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Если для вас это плюс, то вы абсолютно ничего не понимаете в ООП.
Мой код работает в продакшине лет уже 25....
мне не нужно никому ничего доказывать.
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|4.42, Аноним (42), 00:30, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но ты конечно понимаешь и сейчас всем расскажешь.
Не смеши, ты тут главный неосилятор программирования в целом. за 41 год даже до элементарного кода не дорос.
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|3.51, Аноньимъ (ok), 01:33, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Избыточность никогда не была чем-то плохим.
А сравнение с с++ странно.
Интересно что вы о Аде скажите.
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|3.53, Аноним (53), 01:39, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Синдром утенка.
В с++ каждый раз приходится скроллить чтобы понять область видимости. Это не есть гуд.
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|3.58, Степан (?), 02:24, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А помимо модификаторов нужно ещё и явные приведения делать гораздо чаще, чем в плюсах. Давно явность - это минус?
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|3.62, Аноним (62), 02:52, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А если сложнее Hello World, то всё наоборот Пусть есть интерфейс абстрактный к... большой текст свёрнут, показать
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|2.45, foo (?), 00:47, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Пожалуй, один из лучших и проработанных языков программирования в мире.
F#? Да, согласен.
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|1.3, Урри (ok), 23:06, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ээээ, "WPF, Windows Forms" - неужели под линукс завесли??
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|2.10, Аноним (10), 23:08, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Написано же ".NET Desktop Runtime 6 поставляется только для Windows"
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|2.48, Аноним (47), 01:27, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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WinForms есть под Mono - и настоящая (но под Linux корявая и лишённая визуального дизайнера в котором весь смак, зато реально кроссплатформенная), и ещё более нативная для Linux GTK#.
У WPF есть кроссплатформенный клон Avalonia. Если сейчас мне придётся забабахать пользовательский интерфейс то я выберу именно её.
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|1.5, bugmenot (??), 23:06, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А реально работать в прод на .net под ляликсом? Или никто такого на работу не возьмёт?
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|2.49, Аноним (47), 01:29, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже давно. А вы думаете кто-то кроме кровавого энтерпрайза ещё делает продакшн веб на винде?
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|2.55, Hamer13 (ok), 01:51, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Реально. И mono, и .net core. Вполне себе работает. Причём разрабы живут на венде, а прод — на красной шапке.
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|2.59, Степан (?), 02:26, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если говорить про веб, то без проблем крутится в линуксе. Был как-то на проекте, где не было ни одного .net разработчика, работающего на винде
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|1.31, Аноним (30), 23:58, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Добавили экспериментальную поддержку iOS и Android, эксперды opennet'a плачут.
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|1.43, Аноним (43), 00:37, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"Релиз открытой платформы платформы"
Я просто часто нажимаю Ctrl+V Ctrl+V Ctrl+V Ctrl+V Ctrl+V ...
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|1.46, annon (?), 00:48, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Поддержка .NET 6.0 и C# 10 включена в свободный редактор кода Visual Studio Code.
Так всё-таки "свободный" или "бесплатный"?
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|2.50, Аноним (47), 01:31, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Условно-свободный. Есть распространяемый под свободной лицензией исходный код и форки/сборки. Но этот код, а соответственно и совместимость форков с плагинами не полны. Примерно как Android с Google Play Services.
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|2.56, Смузихлёб (?), 01:56, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А не один хрен? Абы бинарник был с цифровой подписью и скачать его можно было бесплатно. Все эти лицензии нормального человека не интересует от слова совсем.
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|1.64, Рамзан Кадыров (?), 02:59, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Комментарии на Опеннете – это как комментарии в одноклассниках мира IT. Особенно забавно читать про избыточность синтаксиса из-за спецификаторов public и private, действительно, лучшие специалисты по ООП только на опеннете. А также обязательно часть комментариев про ненавистный мелкософт, пятнадцать лет одно и то же. Однозначно мелкософт для опенсорса чделал больше, чем любая другая корпорация из бигтеха, то ни для кого не секрет.
А по теме: однозначно лучший релиз, особенно круто, что полноценно работает Blazor, это и в общем-то полноценная замена фронта на JS для веба и десктопа.
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