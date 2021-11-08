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Релиз открытой платформы платформы .NET 6

08.11.2021 22:25

Компания Microsoft представила новый значительный выпуск открытой платформы .NET 6, созданной благодаря унификации продуктов .NET Framework, .NET Core и Mono. На основе .NET 6 можно создавать многоплатформенные приложения для браузера, облачных систем, рабочего стола, IoT-устройств и мобильных платформ, используя единые библиотеки и общий процесс сборки, не зависящий от типа приложения. Сборки .NET SDK 6, .NET Runtime 6 и ASP.NET Core Runtime 6 сформированы для Linux, macOS и Windows. .NET Desktop Runtime 6 поставляется только для Windows. Связанные с проектом наработки распространяются под лицензией MIT.

В состав .NET 6 входит runtime CoreCLR с JIT-компилятором RyuJIT, стандартные библиотеки, библиотеки CoreFX, WPF, Windows Forms, WinUI, Entity Framework, интерфейс командной строки dotnet, а также инструменты для разработки микросервисов, библиотек, серверных, графических и консольных приложений. Отдельно опубликованы стек для разработки web-приложений ASP.NET Core 6.0 и ORM-прослойка Entity Framework Core 6.0 (драйверы, имеются в том числе для SQLite и PostgreSQL), а также выпуски языков C# 10 и F# 6. Поддержка .NET 6.0 и C# 10 включена в свободный редактор кода Visual Studio Code.

Особенности нового выпуска:

  • Значительно повышена производительность, в том числе проведена оптимизация файлового ввода/вывода.
  • В языке C# 10 реализована поддержка структур в форме записей (record struct), директивы "global using", привязанных к файлам пространств имён и новых возможностей для лямбда-выражений. В компилятор добавлена поддержка инкрементальной генерации исходного кода.
  • В языке F# 6 появилась поддержка механизма асинхронного выполнения задач async и конвейерной отладки.
  • Доступна функция Hot Reload, которая предоставляет средства для редактирования кода на лету во время выполнения программы, позволяя вносить изменения без ручной остановки выполнения и без прикрепления точек останова. Разработчик может запустить приложение под управлением "dotnet watch", после чего вносимые в код изменения автоматически применяются к запущенному приложению, что позволяет сразу наблюдать результат.
  • Добавлена утилита "dotnet monitor" для доступа к диагностической информации процесса dotnet.
  • Предложена новая система динамической оптимизации на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization), позволяющая генерировать более оптимальный код на основе анализа особенностей выполнения. Использование PGO позволило повысить производительность набора TechEmpower JSON "MVC" на 26%.
  • В ASP.NET Core, HttpClient и gRPC добавлена поддержка протокола HTTP/3.
  • Расширен API, связанный с форматом JSON. Добавлен новый генератор кода System.Text.Json и система сериализации данных в формате JSON.
  • В Blazor, платформу для создания web-приложений на языке C#, добавлена поддержка отрисовки Razor-компонентов из JavaScript и интеграции с существующими JavaScript-приложениями.
  • Добавлена поддержка компиляции .NET-кода в представление на WebAssembly.
  • В API File IO добавлена поддержка символических ссылок. Полностью преписан FileStream.
  • Добавлена поддержка библиотеки OpenSSL 3 и криптографических алгоритмов ChaCha20/Poly1305.
  • В Runtime реализованы механизмы защиты W^X (Write XOR Execute, запрет одновременного доступа на запись и исполнение) и CET (Control-flow Enforcement Technology, защита от выполнения эксплоитов, построенных с использованием приёмов возвратно-ориентированного программирования).
  • Добавлена экспериментальная поддержка iOS и Android в качестве TFM-платформ (Target Framework Moniker).
  • Значительно улучена поддержка систем Arm64. Добавлена поддержка устройств Apple на базе ARM-чипа M1 (Apple Silicon).
  • Обеспечен процесс сборки .NET SDK из исходных текстов, что упрощает работу по формированию пакетов c .NET для дистрибутивов Linux.


  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала открытую платформу .NET Core 3.0
  3. OpenNews: Microsoft удалил функциональность Hot Reload из открытого .NET для поставки только в Visual Studio 2022
  4. OpenNews: Выпуск OpenSilver 1.0, открытой реализации Silverlight
  5. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала обновление Linux-дистрибутива CBL-Mariner
  6. OpenNews: Релиз унифицированной платформы .NET 5 с поддержкой Linux и WebAssembly
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56124-dotnet
Ключевые слова: dotnet, mono, csharp
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Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, QwertyReg (ok), 23:05, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Пожалуй, один из лучших и проработанных языков программирования в мире.
     
     
  • 2.7, Урри (ok), 23:07, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Согласен.
    Если бы майки не прибили его изначально гвоздями к офтопику и не вставляли активно палки в колеса всем пытающимся портировать на другие платформы - давно был бы первым языком по планете.
     
     
  • 3.28, trdm (ok), 23:52, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    да, согласен, с++ прекрасен...
     
     
  • 4.57, simple_user (??), 02:18, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    SWIFT мощнее
     
     
  • 5.60, Степан (?), 02:28, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ну?
     
  • 3.40, Аноним (40), 00:26, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наоборот
    Немногие достоинства опираются на близость к платформе и заточку под вынь
    Шаг в сторону и нужны костыли
    Поэтому кроссплатформ осталась именно ява, как прототип сабжа
    И никто никуда не полетел
     
     
  • 4.52, Аноньимъ (ok), 01:34, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шарп к яве мало отношения имеет.
     
     
  • 5.61, Степан (?), 02:39, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Шарп к яве мало отношения имеет.

    Думаю ни для кого не секрет, что в своё время Microsoft мягко говоря вдохновлялась java. Есть ещё шутка, что .net - это Microsoft Java.

    Но зря минусуете оратора выше - и платформа и язык уже сильно преобразились и во многих аспектах, осмелюсь сказать, ушли вперёд

     
     
  • 6.63, Аноньимъ (ok), 02:57, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Шарп к яве мало отношения имеет.
    > Думаю ни для кого не секрет, что в своё время Microsoft мягко
    > говоря вдохновлялась java. Есть ещё шутка, что .net - это Microsoft
    > Java.

    Они вдохновлялись Делфи насколько я знаю.

    Они рекламировали дотнет как замену для жавы, очень активно.
    Так же в своём маркетинге много уделяли внимания близости синтаксиса шарпа к с++(мол ненужно ничего учить всё знакомо и понятно)

    Но с жавой дотнет имеет только то сходство что он не в нативный код компилируется.

    А схожесть с с++ исключительно поверхностная.

    Для меня секрет почему это для многих секрет когда это было понятно и известно во времена появления дотнета.

     
  • 6.65, Аноньимъ (ok), 03:02, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и платформа и язык уже сильно
    > преобразились и во многих аспектах, осмелюсь сказать, ушли вперёд

    Вы о шарпе видимо. Да, и платформа и язык получили много развития.

     
  • 2.33, trdm (ok), 00:01, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Пожалуй, один из лучших и проработанных языков программирования в мире.

    язык хрень, вы предвзяты.

    первое что бросается в глаза - избыточный синтаксис.
    в с++ достаточно написать public: и все методы и переменные класса станут публичными. Пишешь другой спецификатор, к примеру private: и дальше все приватное.

    в шарпе надо писать public перед каждой переменной и методом.
    это избыточно и не нужно.
    не могли нормально сделать? нахрен этот мусор синтаксический?

    и в конце концов с каких пор стали доверять мелкосоту?

     
     
  • 3.35, QwertyReg (ok), 00:12, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > в с++ достаточно написать public: и все методы и переменные класса станут публичными.

    Если для вас это плюс, то вы абсолютно ничего не понимаете в ООП.

     
     
  • 4.38, Аноним (40), 00:20, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не надо переходить на личности
    Тут многие даже в clos понимают, косочек которога ваше как бы ооп и есть
     
  • 4.41, trdm (ok), 00:28, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Если для вас это плюс, то вы абсолютно ничего не понимаете в ООП.

    Мой код работает в продакшине лет уже 25....
    мне не нужно никому ничего доказывать.

     
  • 4.42, Аноним (42), 00:30, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ты конечно понимаешь и сейчас всем расскажешь.

    Не смеши, ты тут главный неосилятор программирования в целом. за 41 год даже до элементарного кода не дорос.

     
  • 4.47, Аноним (47), 01:23, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсую адеквата.
     
  • 3.51, Аноньимъ (ok), 01:33, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Избыточность никогда не была чем-то плохим.
    А сравнение с с++ странно.

    Интересно что вы о Аде скажите.

     
  • 3.53, Аноним (53), 01:39, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синдром утенка.

    В с++ каждый раз приходится скроллить чтобы понять область видимости. Это не есть гуд.

     
  • 3.58, Степан (?), 02:24, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А помимо модификаторов нужно ещё и явные приведения делать гораздо чаще, чем в плюсах. Давно явность - это минус?
     
  • 3.62, Аноним (62), 02:52, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если сложнее Hello World, то всё наоборот Пусть есть интерфейс абстрактный к... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.36, Аноним (36), 00:17, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сообщил как ядро или ось соберут на этом ...
     
  • 2.45, foo (?), 00:47, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Пожалуй, один из лучших и проработанных языков программирования в мире.

    F#? Да, согласен.

     

  • 1.3, Урри (ok), 23:06, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ээээ, "WPF, Windows Forms" - неужели под линукс завесли??
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:07, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да давно в Моно работает
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:08, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано же ".NET Desktop Runtime 6 поставляется только для Windows"
     
  • 2.48, Аноним (47), 01:27, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WinForms есть под Mono - и настоящая (но под Linux корявая и лишённая визуального дизайнера в котором весь смак, зато реально кроссплатформенная), и ещё более нативная для Linux GTK#.

    У WPF есть кроссплатформенный клон Avalonia. Если сейчас мне придётся забабахать пользовательский интерфейс то я выберу именно её.

     
     
  • 3.54, Аноним (53), 01:40, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спс. Обязательно гляну.
     

  • 1.5, bugmenot (??), 23:06, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А реально работать в прод на .net под ляликсом? Или никто такого на работу не возьмёт?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:14, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А смысл?
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 23:56, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дуракам закон не писан
     
  • 2.37, kissmyass (?), 00:19, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня крутится прод под дотнетом на centos
     
  • 2.49, Аноним (47), 01:29, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно. А вы думаете кто-то кроме кровавого энтерпрайза ещё делает продакшн веб на винде?
     
  • 2.55, Hamer13 (ok), 01:51, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реально. И mono, и .net core. Вполне себе работает. Причём разрабы живут на венде, а прод — на красной шапке.
     
  • 2.59, Степан (?), 02:26, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если говорить про веб, то без проблем крутится в линуксе. Был как-то на проекте, где не было ни одного .net разработчика, работающего на винде
     

  • 1.6, Аноним (-), 23:07, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а поддержка unsafe вставок rust есть?
     
     
  • 2.9, Урри (ok), 23:08, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Там свои unsafe.
    https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/keywords/uns
     
     
  • 3.16, НяшМяш (ok), 23:26, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Злой ты, делаешь местным экспертам больно.
     

  • 1.19, Аноним (19), 23:28, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    О, вот и платформеры. Прямо платформа платформой погоняет. Тьфу
     
  • 1.31, Аноним (30), 23:58, 08/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Добавили экспериментальную поддержку iOS и Android, эксперды opennet'a плачут.
     
  • 1.34, FractaL (ok), 00:04, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На раст перепишут вот тогда взлетит.
     
  • 1.39, бублички (?), 00:23, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка библиотеки OpenSSL 3

    это что? откуда? как?

     
     
  • 2.44, Аноним (40), 00:42, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.openssl.org/index.php/OpenSSL_3.0
     

  • 1.43, Аноним (43), 00:37, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Релиз открытой платформы платформы"
    Я просто часто нажимаю Ctrl+V Ctrl+V Ctrl+V Ctrl+V Ctrl+V ...
     
  • 1.46, annon (?), 00:48, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Поддержка .NET 6.0 и C# 10 включена в свободный редактор кода Visual Studio Code.

    Так всё-таки "свободный" или "бесплатный"?

     
     
  • 2.50, Аноним (47), 01:31, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Условно-свободный. Есть распространяемый под свободной лицензией исходный код и форки/сборки. Но этот код, а соответственно и совместимость форков с плагинами не полны. Примерно как Android с Google Play Services.
     
  • 2.56, Смузихлёб (?), 01:56, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А не один хрен? Абы бинарник был с цифровой подписью и скачать его можно было бесплатно. Все эти лицензии нормального человека не интересует от слова совсем.
     

  • 1.64, Рамзан Кадыров (?), 02:59, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Комментарии на Опеннете – это как комментарии в одноклассниках мира IT. Особенно забавно читать про избыточность синтаксиса из-за спецификаторов public и private, действительно, лучшие специалисты по ООП только на опеннете. А также обязательно часть комментариев про ненавистный мелкософт, пятнадцать лет одно и то же. Однозначно мелкософт для опенсорса чделал больше, чем любая другая корпорация из бигтеха, то ни для кого не секрет.

    А по теме: однозначно лучший релиз, особенно круто, что полноценно работает Blazor, это и в общем-то полноценная замена фронта на JS для веба и десктопа.

     

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