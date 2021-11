Релиз открытой платформы платформы .NET 6

2.7 , Урри ( ok ), 23:07, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Согласен.

Если бы майки не прибили его изначально гвоздями к офтопику и не вставляли активно палки в колеса всем пытающимся портировать на другие платформы - давно был бы первым языком по планете.

3.28 , trdm ( ok ), 23:52, 08/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – да, согласен, с++ прекрасен...

4.57 , simple_user ( ?? ), 02:18, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – SWIFT мощнее

5.60 , Степан ( ? ), 02:28, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ну?

3.40 , Аноним ( 40 ), 00:26, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Наоборот

Немногие достоинства опираются на близость к платформе и заточку под вынь

Шаг в сторону и нужны костыли

Поэтому кроссплатформ осталась именно ява, как прототип сабжа

И никто никуда не полетел

4.52 , Аноньимъ ( ok ), 01:34, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Шарп к яве мало отношения имеет.

5.61 , Степан ( ? ), 02:39, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Шарп к яве мало отношения имеет. Думаю ни для кого не секрет, что в своё время Microsoft мягко говоря вдохновлялась java. Есть ещё шутка, что .net - это Microsoft Java. Но зря минусуете оратора выше - и платформа и язык уже сильно преобразились и во многих аспектах, осмелюсь сказать, ушли вперёд

6.63 , Аноньимъ ( ok ), 02:57, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Шарп к яве мало отношения имеет.

> Думаю ни для кого не секрет, что в своё время Microsoft мягко

> говоря вдохновлялась java. Есть ещё шутка, что .net - это Microsoft

> Java. Они вдохновлялись Делфи насколько я знаю. Они рекламировали дотнет как замену для жавы, очень активно.

Так же в своём маркетинге много уделяли внимания близости синтаксиса шарпа к с++(мол ненужно ничего учить всё знакомо и понятно) Но с жавой дотнет имеет только то сходство что он не в нативный код компилируется. А схожесть с с++ исключительно поверхностная. Для меня секрет почему это для многих секрет когда это было понятно и известно во времена появления дотнета.

6.65 , Аноньимъ ( ok ), 03:02, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и платформа и язык уже сильно

> преобразились и во многих аспектах, осмелюсь сказать, ушли вперёд Вы о шарпе видимо. Да, и платформа и язык получили много развития.

2.33 , trdm ( ok ), 00:01, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Пожалуй, один из лучших и проработанных языков программирования в мире. язык хрень, вы предвзяты. первое что бросается в глаза - избыточный синтаксис.

в с++ достаточно написать public: и все методы и переменные класса станут публичными. Пишешь другой спецификатор, к примеру private: и дальше все приватное. в шарпе надо писать public перед каждой переменной и методом.

это избыточно и не нужно.

не могли нормально сделать? нахрен этот мусор синтаксический? и в конце концов с каких пор стали доверять мелкосоту?

3.35 , QwertyReg ( ok ), 00:12, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – > в с++ достаточно написать public: и все методы и переменные класса станут публичными. Если для вас это плюс, то вы абсолютно ничего не понимаете в ООП.

4.38 , Аноним ( 40 ), 00:20, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Не надо переходить на личности

Тут многие даже в clos понимают, косочек которога ваше как бы ооп и есть

4.41 , trdm ( ok ), 00:28, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Если для вас это плюс, то вы абсолютно ничего не понимаете в ООП. Мой код работает в продакшине лет уже 25....

мне не нужно никому ничего доказывать.

4.42 , Аноним ( 42 ), 00:30, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но ты конечно понимаешь и сейчас всем расскажешь. Не смеши, ты тут главный неосилятор программирования в целом. за 41 год даже до элементарного кода не дорос.

4.47 , Аноним ( 47 ), 01:23, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Плюсую адеквата.

3.51 , Аноньимъ ( ok ), 01:33, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Избыточность никогда не была чем-то плохим.

А сравнение с с++ странно. Интересно что вы о Аде скажите.

3.53 , Аноним ( 53 ), 01:39, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Синдром утенка. В с++ каждый раз приходится скроллить чтобы понять область видимости. Это не есть гуд.

3.58 , Степан ( ? ), 02:24, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А помимо модификаторов нужно ещё и явные приведения делать гораздо чаще, чем в плюсах. Давно явность - это минус?

3.62 , Аноним ( 62 ), 02:52, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать А если сложнее Hello World, то всё наоборот Пусть есть интерфейс абстрактный к... 2.36 , Аноним ( 36 ), 00:17, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сообщил как ядро или ось соберут на этом ...

2.45 , foo ( ? ), 00:47, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Пожалуй, один из лучших и проработанных языков программирования в мире. F#? Да, согласен.