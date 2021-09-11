Компания Microsoft опубликовала обновление Linux-дистрибутива CBL-Mariner

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|1.1, Аноним (1), 10:24, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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>Microsoft Linux
Таки да, он пришел. Теперь осталось определить чей именно это капец.
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|2.5, eugener (ok), 10:58, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фигня, это для облака.
Вот когда опубликуют десктопный дистр... 🙃️
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|3.6, Аноним (6), 11:03, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что тебе мешает самому все поставить? Десктоп окружение вполне себе опенсорсоное.
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|4.15, Аноним (15), 12:51, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы нипанимаити, человеку хочется Microsoft Linux Desktop - убивцу остальных линуксов. Вобщем, линукскапца хочется.
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|3.9, Qwerty (??), 11:32, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Десктопный вариант им не нужен, ибо не за чем им конкурировать с виндой, максимум те же X11, или Wayland добавят + какой-нибудь гном в репозиторий, если этого еще не сделали. А если кто надеется, что Микрософт напишет свой собственный графический стек для Linux, то этого точно никогда не случится.
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|3.19, Аноним (19), 13:14, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дизайн (пока только дизайн?) Windows 11 уж больно похож на юниксовые графические оболочки...
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|4.40, asaaa (?), 14:50, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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[sarcasm] Просто кто-то из Microsoft тайно влюбился в Linux и у него стоит оболочка (Возможно KDE либо Gnome), и решил всё скопировать в Windows
пора им делать опенсоурсное ядро Windows NT/Linux Kernel )))0))0) [/sarcasm]
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|2.10, Аноним (10), 11:42, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Таки да, он пришел. Теперь осталось определить чей именно это капец.
Так и знал что кто-то что-то такое напишет.
Друзья, учите историю ИТ индустрии, смотрите фильмы художественные, Кремневых титанов Дмитрия Бачило, читайте книги. Как можно не знать, что Майкрософт барыжила юникс-подообной системой ещё до разработки Виндоус.
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|1.7, Аноним (6), 11:04, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Майки этот дистр ставят в свои умные камеры наблюдения с нейронным модулем. Вот где мякотка, это ван не микротики чей ботнет положил Яндекс.
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|2.11, Аноним (10), 11:48, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я был бы рад, если бы Яндекс и Рамблер делали свои дистрибутивы, у них же такие прикольные названия.
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|1.17, Аноним (17), 13:02, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все виндузятники говорят, что любой линукс - плохо, а майкрософт пыется доказать обратное... А вообще: почему не идут своей дорогой? Такая огромная компания...
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|2.20, Аноним (18), 13:15, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их дорога пройдена, набралась целая ржавая телега костылей и подпорок, уже тяжко тащить.
С нуля делать тупо и бессмысленно, т.к. всё же ради существующего софта.
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|3.26, Я топтал твои мозги (?), 13:44, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На крайней версии вин10 я могу без танцев с бубном поиграть в вышедший в 99м году unreal, всем бы таких костылей. Всем бы так тяжко было тащить🤣 Ох уж эти диванные эксперды, авторы хелловорлдов, с умным(тупым) eбaлом осуждающие всё и вся, ещё и нагло врущие🤦♂️
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|2.21, Аноним (19), 13:18, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Огромная компания пошла по пути кол-ва. Набранных индусов. Теперь даже собственный браузер не осилила.
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|2.23, Anonym_1914 (?), 13:21, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Менеджменту фиолетово до религиозных войн операционных систем, их задача в увеличении прибыли.
Если Линукс позволяетесь достичь этой цели, то почему бы и нет?
Да и в целом проприетарный софт скорее всего умрет, ибо куда выгоднее предоставить удобный сервис и впаривать услуги по подписке, чем тратить кучу времени и денег на написание закрытого кода, потом столько же на отлавливание багов, а ещё потом и убедить пользователя купить новую версию.
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|3.29, Аноним (29), 14:12, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Браво, браво. На 4 коммента один адекват нашелся. Не совсем опеннет то скатился.
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|2.25, Я топтал твои мозги (?), 13:38, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Все виндузятники говорят". Тебе в психушке полежать нужно. Мало того что тупо врёшь, так ещё и за ВСЕХ виндузятников тявкаешь. Ты экстрасенс? Или господом богом себя возомнил? Откуда тебе плугу знать что говорят "все" виндузятники(в т.ч юзающие дуалбут)?
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|3.30, Аноним (30), 14:16, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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та риторика имела место, теория катастроф в принципе объясняет переходные этапы в жизни экстремумов, а тут еще сноуден
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|1.28, Аноним (28), 14:01, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И microsoft юзают Systemd,уже лезут к Linux)))0))
а да ждем от microsoft графическую оболочку, где будет оформление Windows 11
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|1.39, Вонючка (?), 14:50, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Завтра Торвальдс скажет, что это лучший дистрибутив и будете как миленькие пользоваться. ГАГАГА.
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