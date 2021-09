Компания Microsoft опубликовала обновление Linux-дистрибутива CBL-Mariner

2.4 , A.Stahl ( ok ), 10:38, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ничей. Пришёл 100501-й дистр. Как пришёл, так и уйдёт.

2.5 , eugener ( ok ), 10:58, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фигня, это для облака.

Вот когда опубликуют десктопный дистр... 🙃️

3.6 , Аноним ( 6 ), 11:03, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Что тебе мешает самому все поставить? Десктоп окружение вполне себе опенсорсоное.

4.15 , Аноним ( 15 ), 12:51, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы нипанимаити, человеку хочется Microsoft Linux Desktop - убивцу остальных линуксов. Вобщем, линукскапца хочется.

5.22 , eugener ( ok ), 13:20, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вендокапца от майкрософт.)

4.27 , Аноним ( 27 ), 13:58, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что мешает Cannonical?

5.35 , Аноним ( 6 ), 14:36, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они все уже поставили, проснись, ты обoсрaлся!

3.9 , Qwerty ( ?? ), 11:32, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Десктопный вариант им не нужен, ибо не за чем им конкурировать с виндой, максимум те же X11, или Wayland добавят + какой-нибудь гном в репозиторий, если этого еще не сделали. А если кто надеется, что Микрософт напишет свой собственный графический стек для Linux, то этого точно никогда не случится.

3.19 , Аноним ( 19 ), 13:14, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дизайн (пока только дизайн?) Windows 11 уж больно похож на юниксовые графические оболочки...

4.40 , asaaa ( ? ), 14:50, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – [sarcasm] Просто кто-то из Microsoft тайно влюбился в Linux и у него стоит оболочка (Возможно KDE либо Gnome), и решил всё скопировать в Windows пора им делать опенсоурсное ядро Windows NT/Linux Kernel )))0))0) [/sarcasm]

2.10 , Аноним ( 10 ), 11:42, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Таки да, он пришел. Теперь осталось определить чей именно это капец. Так и знал что кто-то что-то такое напишет.

Друзья, учите историю ИТ индустрии, смотрите фильмы художественные, Кремневых титанов Дмитрия Бачило, читайте книги. Как можно не знать, что Майкрософт барыжила юникс-подообной системой ещё до разработки Виндоус.

3.13 , Аноним ( 13 ), 12:22, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И где теперь тот UNIX?

4.16 , Аноним ( 15 ), 12:53, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – То был "улучшеный и расширенный" UNIX - Xenix.

3.33 , SinoptikUF ( ? ), 14:28, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – За 5 лет Windows будет работать на ядре Linux.

4.38 , Аноним ( 38 ), 14:47, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может будет, может ещё раньше, а может и не будет.