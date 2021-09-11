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Компания Microsoft опубликовала обновление Linux-дистрибутива CBL-Mariner

11.09.2021 09:46

Компания Microsoft опубликовала обновление дистрибутива CBL-Mariner 1.0.20210901 (Common Base Linux Mariner), который развивается в качестве универсальной базовой платформы для Linux-окружений, используемых в облачной инфраструктуре, edge-системах и различных сервисах Microsoft. Проект нацелен на унификацию применяемых в Microsoft Linux-решений и упрощение поддержания Linux-систем различного назначения в актуальном состоянии. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT.

В новом выпуске:

  • Началось формирование базового iso-образа (700 МБ). В первом выпуске готовые ISO-образы не предоставлялись, подразумевалось, что пользователь может сам создать образ с необходимой начинкой (cборочные инструкции подготовлены для Ubuntu 18.04).
  • Реализована поддержка автоматического обновления пакетов, для чего в состав включено приложение Dnf-Automatic.
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.10.60.1. Обновлены версии программ, в том числе openvswitch 2.15.1, golang 1.16.7, logrus 1.8.1, tcell 1.4.0, gonum 0.9.3, testify 1.7.0, crunchy 0.4.0, xz 0.5.10, swig 4.0.2, squashfs-tools 4.4, mysql 8.0.26.
  • В OpenSSL предоставлена возможность возвращения поддержки TLS 1 и TLS 1.1.
  • Для проверки исходных текстов инструментария задействована утилита sha256sum.
  • В состав включены новые пакеты: etcd-tools, cockpit, aide, fipscheck, tini.
  • Удалены пакеты brp-strip-debug-symbols, brp-strip-unneeded и ca-legacy. Удалены SPEC-файлы для пакетов Dotnet и aspnetcore, которые теперь собираются основной командой разработчиков .NET и размещаются в отдельном репозитории.
  • В используемые версии пакетов перенесены исправления уязвимостей.

Напомним, что дистрибутив CBL-Mariner предоставляет небольшой типовой набор основных пакетов, выступающих универсальной основой для создания начинки контейнеров, хост-окружений и сервисов, запускаемых в облачных инфраструктурах и на edge-устройствах. Более сложные и специализированные решения могут создаваться путём добавления дополнительных пакетов поверх CBL-Mariner, но основа для всех подобных систем остаётся неизменной, что упрощает сопровождение и подготовку обновлений. Например, CBL-Mariner применяется в качестве основы мини-дистрибутива WSLg, в котором предоставляются компоненты графического стека для организации запуска GUI-приложений Linux в окружениях на базе подсистемы WSL2 (Windows Subsystem for Linux). Расширенная функциональность в WSLg реализуется через включение дополнительных пакетов с композитным сервером Weston, XWayland, PulseAudio и FreeRDP.

Система сборки CBL-Mariner позволяет генерировать как отдельные RPM-пакеты на основе SPEC-файлов и исходных текстов, так и монолитные системные образы, формируемые при помощи инструментария rpm-ostree и обновляемые атомарно без разбивки на отдельные пакеты. Соответственно, поддерживается две модели доставки обновлений: через обновление отдельных пакетов и через перестроение и обновление всего системного образа. Доступен репозиторий, включающий около 3000 уже собранных RPM-пакетов, который можно использовать для компоновки собственных образов на основе файла конфигурации.

Дистрибутив включает только самые необходимые компоненты и оптимизирован для минимального потребления памяти и дискового пространства, а также для высокой скорости загрузки. Дистрибутив также примечателен включением различных дополнительных механизмов для повышения защиты. В проекте применяется подход "максимальная безопасность по умолчанию". Предоставляется возможность фильтрации системных вызовов при помощи механизма seccomp, шифрования дисковых разделов, верификации пакетов по цифровой подписи.

Активированы поддерживаемые в ядре Linux режимы рандомизации адресного пространства, а также механизмы защиты от атак, связанных с символическими ссылками, mmap, /dev/mem и /dev/kmem. Для областей памяти, в которых размещаются сегменты с данными ядра и модулей, установлен режим только для чтения и запрещено исполнение кода. Опционально доступна возможность запрета загрузки модулей ядра после инициализации системы. Для фильтрации сетевых пакетов задействован инструментарий iptables. На этапе сборки по умолчанию включены режимы защиты от переполнения стека, переполнений буфера и проблем с форматированием строк (_FORTIFY_SOURCE, -fstack-protector, -Wformat-security, relro).

Для управления сервисами и загрузкой применяется системный менеджер systemd. Для управления пакетами поставляются пакетные менеджеры RPM и DNF (вариант tdnf от vmWare). SSH-сервер по умолчанию не включается. Для установки дистрибутива предоставляется инсталлятор, который может работать как в текстовом, так и в графическом режимах. В инсталляторе предоставляется возможность установки с полным или базовым набором пакетов, предлагается интерфейс для выбора дискового раздела, выбора имени хоста и создания пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/microsoft/C...)
  2. OpenNews: Microsoft опубликовал первый стабильный выпуск Linux-дистрибутива CBL-Mariner
  3. OpenNews: Microsoft начал тестирование поддержки запуска GUI-приложений Linux в Windows
  4. OpenNews: Microsoft подготовил реализацию eBPF для Windows
  5. OpenNews: Microsoft выпустил пакетный менеджер Windows Package Manager 1.0, похожий на apt и dnf
  6. OpenNews: Microsoft открыл код прослойки для трансляции команд Direct3D 9 в Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55782-cbl-mariner
Ключевые слова: cbl-mariner, linux
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Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:24, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >Microsoft Linux

    Таки да, он пришел. Теперь осталось определить чей именно это капец.

     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 10:38, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ничей. Пришёл 100501-й дистр. Как пришёл, так и уйдёт.
     
  • 2.5, eugener (ok), 10:58, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигня, это для облака.
    Вот когда опубликуют десктопный дистр... 🙃️
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:03, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что тебе мешает самому все поставить? Десктоп окружение вполне себе опенсорсоное.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 12:51, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы нипанимаити, человеку хочется Microsoft Linux Desktop - убивцу остальных линуксов. Вобщем, линукскапца хочется.
     
     
  • 5.22, eugener (ok), 13:20, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вендокапца от майкрософт.)
     
  • 4.27, Аноним (27), 13:58, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что мешает Cannonical?
     
     
  • 5.35, Аноним (6), 14:36, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они все уже поставили, проснись, ты обoсрaлся!
     
  • 3.9, Qwerty (??), 11:32, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Десктопный вариант им не нужен, ибо не за чем им конкурировать с виндой, максимум те же X11, или Wayland добавят + какой-нибудь гном в репозиторий, если этого еще не сделали. А если кто надеется, что Микрософт напишет свой собственный графический стек для Linux, то этого точно никогда не случится.
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:14, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дизайн (пока только дизайн?) Windows 11 уж больно похож на юниксовые графические оболочки...
     
     
  • 4.40, asaaa (?), 14:50, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [sarcasm] Просто кто-то из Microsoft тайно влюбился в Linux и у него стоит оболочка (Возможно KDE либо Gnome), и решил всё скопировать в Windows

    пора им делать опенсоурсное ядро Windows NT/Linux Kernel )))0))0) [/sarcasm]

     
  • 2.10, Аноним (10), 11:42, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Таки да, он пришел. Теперь осталось определить чей именно это капец.

    Так и знал что кто-то что-то такое напишет.
    Друзья, учите историю ИТ индустрии, смотрите фильмы художественные, Кремневых титанов Дмитрия Бачило, читайте книги. Как можно не знать, что Майкрософт барыжила юникс-подообной системой ещё до разработки Виндоус.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:22, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И где теперь тот UNIX?
     
     
  • 4.16, Аноним (15), 12:53, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То был "улучшеный и расширенный" UNIX - Xenix.
     
  • 3.33, SinoptikUF (?), 14:28, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За 5 лет Windows будет работать на ядре Linux.
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 14:47, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может будет, может ещё раньше, а может и не будет.
     

  • 1.2, Шалтайнеболтай (?), 10:30, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это сон, просто сон... Я сплю и вижу кошмар. Разбудите меня.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:32, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *(щип-щип)
     

  • 1.7, Аноним (6), 11:04, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Майки этот дистр ставят в свои умные камеры наблюдения с нейронным модулем. Вот где мякотка, это ван не микротики чей ботнет положил Яндекс.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 11:48, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я был бы рад, если бы Яндекс и Рамблер делали свои дистрибутивы, у них же такие прикольные названия.
     
     
  • 3.12, Анонус (?), 12:13, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Yandux и Ramblux?
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 13:13, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    просто yux
     

  • 1.8, Аноним (18), 11:16, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как назовёшь, так и поплывёт. Потонуть не должно))
     
  • 1.14, terryfilch (ok), 12:29, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пфф, golang 1.17 уже 2 недели как вышел, а тут чет ступили в MS
     
  • 1.17, Аноним (17), 13:02, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все виндузятники говорят, что любой линукс - плохо, а майкрософт пыется доказать обратное... А вообще: почему не идут своей дорогой? Такая огромная компания...  
     
     
  • 2.20, Аноним (18), 13:15, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их дорога пройдена, набралась целая ржавая телега костылей и подпорок, уже тяжко тащить.
    С нуля делать тупо и бессмысленно, т.к. всё же ради существующего софта.
     
     
  • 3.26, Я топтал твои мозги (?), 13:44, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На крайней версии вин10 я могу без танцев с бубном поиграть в вышедший в 99м году unreal, всем бы таких костылей. Всем бы так тяжко было тащить🤣 Ох уж эти диванные эксперды, авторы хелловорлдов, с умным(тупым) eбaлом осуждающие всё и вся, ещё и нагло врущие🤦‍♂️
     
  • 2.21, Аноним (19), 13:18, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Огромная компания пошла по пути кол-ва. Набранных индусов. Теперь даже собственный браузер не осилила.
     
     
  • 3.24, Я топтал твои мозги (?), 13:35, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эдж отличный браузер. Всяко не хуже хрома(который тоже основан на хромиуме).
     
  • 3.34, SinoptikUF (?), 14:31, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На очереди замена ядра на Linux, так как дешевле.
     
  • 2.23, Anonym_1914 (?), 13:21, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Менеджменту фиолетово до религиозных войн операционных систем, их задача в увеличении прибыли.
    Если Линукс позволяетесь  достичь этой цели, то почему бы и нет?
    Да и в целом проприетарный софт скорее всего умрет, ибо куда выгоднее предоставить удобный сервис и впаривать услуги по подписке, чем тратить кучу времени и денег на написание закрытого кода, потом столько же на отлавливание багов, а ещё потом и убедить пользователя купить новую версию.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 14:12, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Браво, браво. На 4 коммента один адекват нашелся. Не совсем опеннет то скатился.
     
     
  • 4.36, Аноним (6), 14:37, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но тут пришёл неадекватный ты и всё испортил.
     
  • 2.25, Я топтал твои мозги (?), 13:38, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Все виндузятники говорят". Тебе в психушке полежать нужно. Мало того что тупо врёшь, так ещё и за ВСЕХ виндузятников тявкаешь. Ты экстрасенс? Или господом богом себя возомнил? Откуда тебе плугу знать что говорят "все" виндузятники(в т.ч юзающие дуалбут)?
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 14:16, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    та риторика имела место, теория катастроф в принципе объясняет переходные этапы в жизни экстремумов, а тут еще сноуден
     

  • 1.28, Аноним (28), 14:01, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И microsoft юзают Systemd,уже лезут к Linux)))0))

    а да ждем от microsoft графическую оболочку, где будет оформление Windows 11

     
     
  • 2.32, Mickey_Mouse (?), 14:26, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Графическую оболочку со встроенным Internet Explorer.
     

  • 1.31, Онаним (?), 14:23, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    rpm/dnf
    Слава таки мелкософту.
    Надо будет попробовать.
     
     
  • 2.37, asaaa (?), 14:43, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Winget не?
     

  • 1.39, Вонючка (?), 14:50, 11/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Завтра Торвальдс скажет, что это лучший дистрибутив и будете как миленькие пользоваться. ГАГАГА.
     
     
  • 2.41, asaaa (?), 14:51, 11/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А твой Торвальдс сделает Windows NT/Linux Kernel?)))))0)
     
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