Microsoft выпустил пакетный менеджер Windows Package Manager 1.0, похожий на apt и dnf

2.13 , InuYasha ( ?? ), 11:55, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Сразу видно когда реально важный проект делают )

3.22 , InuYasha ( ?? ), 12:13, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вообще, надо отдать должное - сделано, похоже, хорошо. Судя по фичам. Это не ???ный ??биан, где для управления пакетами торчат 20 утилит, наляпанных (в основном) на перловке, функции которых то пересекаются, то конфликтцуют друг с дружкой, где форматы пакетов с проприетарными расширениями, списки пакетов (без самописных костылей) не переносятся с системы на систему...

4.37 , anonymous ( ?? ), 12:29, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Вы о чём? Давно есть "apt" и он никак не конфликтует ни с aptitude, ни с apt-*.

5.43 , Noname ( ?? ), 12:37, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Только одно непонятно: зачем их столько и сразу надо? Неужели не надоело собирать в deb/rpm/прочее и развивать apt-ы, pacman-ы и прочие flatpack-и?

6.47 , JL2001 ( ok ), 12:54, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Только одно непонятно: зачем их столько и сразу надо? Неужели не надоело

> собирать в deb/rpm/прочее и развивать apt-ы, pacman-ы и прочие flatpack-и? потому, что дятлы и слоупоки никак не перейдут на nixpkg вот и мелкософт углубилось в строй дятлов

7.54 , Noname ( ?? ), 13:01, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В смысле углубилось? Оно будет отдавать пакеты в виде .msi- пакетов, формат которых уже давно достаточен и существует ещё с середины девяностых. Зачем им что- то новое прикручивать к уже давно и хорошо работающей технологии?

8.62 , JL2001 ( ok ), 13:28, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать длл-хел мультиверсионность воспроизводимые окружения воспроизводимые сборки ... 9.82 , pofigist ( ? ), 14:08, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Линукспроблемы Таки да - виндусятники не слышали, их это не касается ... 10.89 , JL2001 ( ok ), 14:35, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать не касается, потому что не слышали счастливый флатпак-мирок тока очень жирнозад... 11.116 , Noname ( ?? ), 15:58, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну да, лучше пердолиться с зависимостями, версиями библиотек, опять кто- то что-... 9.102 , n00by ( ok ), 15:09, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Оно там 20 лет как решено точно так, как позже сделали в NixOS dll размещают ря... 10.107 , JL2001 ( ok ), 15:18, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать при наличии ссылок и отслеживания зависимостей костыль рядом с файлом превраща... 7.88 , Ololo ( ? ), 14:32, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Зайдите хотя бы в русское телеграм сообщество nixos, там постоянно пишут про глюк на глюке и решения через дикие костыли, и часто ждут "когда починят". А там сидят не только студенты, есть люди которые используют эту систему или только пакетный менеджер nix в производстве.

8.94 , JL2001 ( ok ), 14:55, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать но при этом nixpkg всё равно лучше альтернатив да и нет то альтернатив с полным ... 9.100 , Ololo ( ? ), 15:07, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Подход пакетного менеджера nix к управлению пакетами в системе действитено револ... 10.112 , JL2001 ( ok ), 15:28, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать увы, в ситуации, когда могли выбрать полнофункциональный пакетный менеджер, но... 10.119 , Noname ( ?? ), 16:05, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Что там революционного ... 2.20 , Anonym_1914 ( ? ), 12:09, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я конечно понимаю что для еды можно использовать молоток вместо вилки, но все же лучше не усложнять.

3.57 , Аноним ( 57 ), 13:04, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Задолбали уже как попугаи с этой мантрой "correct tool for the job". Специально для тебя напомню, что dnf написан не то, что не на C++, а даже не на компилироумом языке вроде Go (как snap) - на питоно. И нормально работает. Могли бы и на Node.js написать пакетный менеджер, и он бы прекрасно работал.

4.73 , Врач ( ?? ), 13:52, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >python Так вот почему этот dnf такое отсталое и медленное уг.

2.71 , Аноним ( 71 ), 13:48, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – На сишарпе сложнее будет позже портировать этот пакаже менеджер на линукс и поработить apt

3.103 , KenyaWest ( ok ), 15:10, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Видимо, вы вообще не в курсе о последних релизах .NET... Просвещайтесь: dot.net

4.106 , n00by ( ok ), 15:16, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видимо, Вы считаете нормой, когда пакетный менеджер тянет 500 метров зависимостей.

2.98 , n00by ( ok ), 15:05, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Код написан на языке С++

> А как же сказочный "безопасный" и "выразительный" Цэ Шарп, поддерживающий все известные

> человечеству языковые конструкции? На своём месте: // Copyright (c) Microsoft Corporation.

// Licensed under the MIT License. namespace LocalhostWebServer

{

using Microsoft.AspNetCore.Builder;

using Microsoft.AspNetCore.Hosting;

using Microsoft.Extensions.Hosting;

using System;

using System.IO;

using Microsoft.Extensions.Configuration; public class Program

{

static void Main(string[] args)

{ https://github.com/microsoft/winget-cli/blob/master/src/LocalhostWebServer/Pro

