Microsoft выпустил пакетный менеджер Windows Package Manager 1.0, похожий на apt и dnf

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|1.1, Аноним (1), 11:33, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+33 +/–
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Они собираются сделать линуксокапец, просто перетырив весь линукс на свою винду?
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|3.10, Аноним (10), 11:52, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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В винальной точке развития была уже давно. перерь обвешивают сопутствующимим продажами и маркетингом только.
Легно копируют и недостающие фишки линукса, в итоге аргументов не юзать винду не остается, кроме идеологических.
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|6.83, Аноним (83), 14:10, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Или просто заменят на Linux, а для обратной совместимости встроят Wine.
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|3.75, Аноним (75), 13:52, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Нет, просто винда прекратила развиваться.
Вообще, с новой моделью разработки Windows 10 стала развиваться но порядок быстрее, чем все предыдущие версии. Каждый год считайте что новая версия Windows под общим названием 10, которое вообще ничего не значит. Сравните первый релиз 10ки и текущий - отличаются как небо и земля.
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|4.105, ананим.orig (?), 15:15, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Windows 10 стала развиваться но порядок быстрее ..
перед "но" должна стоять запятая.
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|4.117, Noname (??), 16:01, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вопрос: зачем, и что там в действительно нужных функциях так сильно поменялось? Хотя бы поддержку сраного StrongSwan завезли? Или OpenVPN? Иконки поменяли? Развитие уровня "вебдизайнер"
|
|2.8, koplenov (ok), 11:47, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Развитие GUI у линукса и пакетного менеджера у Windows - взаимное признание достижений друг друга
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|3.25, Аноним (25), 12:16, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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хохот маньяка и крики жертвы - взаимное признание достижений друг друга
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|4.96, KenyaWest (ok), 15:02, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причем жертвой тут по определению является Linux... просто потому что CEO Линукса развивает только его движок (ядро, сердце, центр, сгусток кода, you name it)
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|2.85, Alexey (??), 14:13, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пакетный менеджер есть, командная строка есть, осталось ядро NT на Linux заменить!
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|2.118, sergey (??), 16:02, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если они ещё смогут удобный пользовательский интерфейс винды сделать, то ей даже можно будет пользоваться. Пока они тырят из Linux с задержкой лет на 20-30.
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|1.2, Аноним (3), 11:33, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Кроме того, что этим никто на винде не будет пользоваться (терминал? Это для хакеров и программистов!11!), так там ещё будет куча ненужного ПО устанавливаться (того, которое обычно надо выключать в установщике).
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|2.15, EuPhobos (ok), 11:58, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Почему так категорично? Как минимум, проект вполне интересен для автоматизации и предустановки нужных утилит.
Хоть я сам пользуюсь исключительно Linux системами и дома и на работе, но фанатиков-линуксоидов никогда не понимал.
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|3.39, Аноним (39), 12:31, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не понял. Теперь после вырубания блоатвари можно будет пользоваться пакетным менеджером. Это линукс вей для шиндошз. Теперь шиндошз можно будет ставить на роутеры!!! OpenWRT напряглись. Предустановленных "утилит" там вагонище. Надо удалить Картавую, Однодрайв, телеметрию, ну и на всякий случай собрать эту хрень из исходных текстов. Потому что можно.
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|4.108, ryoken (ok), 15:24, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Теперь шиндошз можно будет ставить на роутеры!!! OpenWRT напряглись.
Вам бы проспаться. OpenWRT обычно под MIPS\ARM.
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|3.97, KenyaWest (ok), 15:03, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> я сам пользуюсь исключительно Linux
> фанатиков-линуксоидов никогда не понимал
Самокритично... в психиатрических клиниках это лечат, не переживайте
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|2.18, amenshchikov (ok), 12:06, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Рискну предположить, что всё, что раньше надо было отключать при установке, перекачует в категорию рекомендаций (suggested/recommended) и, наоборот, не сможет теперь ставиться по умолчанию.
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|3.109, ryoken (ok), 15:25, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> наоборот, не сможет теперь ставиться по умолчанию.
Это ж монстрософт, будет как раз вкручитваться всё, что рекомендуется, как в Дебе, "auto-install-recommends: YES" (синтаксис доподлинно не припомню поправьте если не так) :D.
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|1.6, Аноним (-), 11:44, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Код написан на языке С++
А как же сказочный "безопасный" и "выразительный" Цэ Шарп, поддерживающий все известные человечеству языковые конструкции?
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|3.22, InuYasha (??), 12:13, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще, надо отдать должное - сделано, похоже, хорошо. Судя по фичам.
Это не ???ный ??биан, где для управления пакетами торчат 20 утилит, наляпанных (в основном) на перловке, функции которых то пересекаются, то конфликтцуют друг с дружкой, где форматы пакетов с проприетарными расширениями, списки пакетов (без самописных костылей) не переносятся с системы на систему...
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|4.37, anonymous (??), 12:29, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вы о чём? Давно есть "apt" и он никак не конфликтует ни с aptitude, ни с apt-*.
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|5.43, Noname (??), 12:37, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Только одно непонятно: зачем их столько и сразу надо? Неужели не надоело собирать в deb/rpm/прочее и развивать apt-ы, pacman-ы и прочие flatpack-и?
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|6.47, JL2001 (ok), 12:54, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Только одно непонятно: зачем их столько и сразу надо? Неужели не надоело
> собирать в deb/rpm/прочее и развивать apt-ы, pacman-ы и прочие flatpack-и?
потому, что дятлы и слоупоки никак не перейдут на nixpkg
вот и мелкософт углубилось в строй дятлов
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|7.54, Noname (??), 13:01, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В смысле углубилось? Оно будет отдавать пакеты в виде .msi- пакетов, формат которых уже давно достаточен и существует ещё с середины девяностых. Зачем им что- то новое прикручивать к уже давно и хорошо работающей технологии?
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|8.62, JL2001 (ok), 13:28, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
длл-хел мультиверсионность воспроизводимые окружения воспроизводимые сборки ... текст свёрнут, показать
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|9.102, n00by (ok), 15:09, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Оно там 20 лет как решено точно так, как позже сделали в NixOS dll размещают ря... текст свёрнут, показать
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|7.88, Ololo (?), 14:32, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зайдите хотя бы в русское телеграм сообщество nixos, там постоянно пишут про глюк на глюке и решения через дикие костыли, и часто ждут "когда починят". А там сидят не только студенты, есть люди которые используют эту систему или только пакетный менеджер nix в производстве.
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|8.94, JL2001 (ok), 14:55, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
но при этом nixpkg всё равно лучше альтернатив да и нет то альтернатив с полным ... текст свёрнут, показать
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|9.100, Ololo (?), 15:07, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Подход пакетного менеджера nix к управлению пакетами в системе действитено револ... текст свёрнут, показать
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|2.20, Anonym_1914 (?), 12:09, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я конечно понимаю что для еды можно использовать молоток вместо вилки, но все же лучше не усложнять.
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|3.57, Аноним (57), 13:04, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Задолбали уже как попугаи с этой мантрой "correct tool for the job". Специально для тебя напомню, что dnf написан не то, что не на C++, а даже не на компилироумом языке вроде Go (как snap) - на питоно. И нормально работает. Могли бы и на Node.js написать пакетный менеджер, и он бы прекрасно работал.
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|4.73, Врач (??), 13:52, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>python
Так вот почему этот dnf такое отсталое и медленное уг.
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|2.71, Аноним (71), 13:48, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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На сишарпе сложнее будет позже портировать этот пакаже менеджер на линукс и поработить apt
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|3.103, KenyaWest (ok), 15:10, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Видимо, вы вообще не в курсе о последних релизах .NET... Просвещайтесь: dot.net
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|4.106, n00by (ok), 15:16, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видимо, Вы считаете нормой, когда пакетный менеджер тянет 500 метров зависимостей.
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|2.98, n00by (ok), 15:05, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Код написан на языке С++
> А как же сказочный "безопасный" и "выразительный" Цэ Шарп, поддерживающий все известные
> человечеству языковые конструкции?
На своём месте:
// Copyright (c) Microsoft Corporation.
// Licensed under the MIT License.
namespace LocalhostWebServer
{
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Hosting;
using System;
using System.IO;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
public class Program
{
static void Main(string[] args)
{
https://github.com/microsoft/winget-cli/blob/master/src/LocalhostWebServer/Pro
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|1.11, InuYasha (??), 11:52, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Да-а-а-а, тжридцать лет ждали (и уже ушли на Линукс)!
Если под семёрку завезут - ну, здорово, чо. ) Если нет - то не нужно.
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|2.17, крокодил мимо.. (?), 12:02, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ичсбх, что-то подсказывает, что на горизонте - альянс с шапкой, кейлоггер в системдэ и хром от гланд и до самой ср... гхм.. зато Linux™ и OpenSource©.. мдэ..
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|2.40, Аноним (40), 12:32, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Пока шевелится, работает. Но у него есть фатальный недостаток.
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|1.27, Noname (??), 12:21, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Сами исполняемые файлы хранятся в Microsoft Store или непосредственно на серверах основных проектов, репозиторий лишь выступает индексом, а манифест ссылается на внешний msi-файл (например, размещённый на Microsoft Store, GitHub или сайте проекта).
Т.е. разрабам своих поделий всего- то надо было:
1. Собирать в .msi
2. Давать прямые ссылки на скачивание
И можно было бы обойтись без этой фигни.
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|2.68, Аноним (71), 13:47, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Репозиторий это не плохо. Это один из каналов через который люди вообще могут найти разрабатываемую вами приложуху. Главное чтобы это было альтернатива, а не единственный способ, как это с аппсторе
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|3.76, Аноним (71), 13:52, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Беру свои слова назад. Это же консольная тулза. Через неё никто не найдёт новый софт.
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|4.120, Noname (??), 16:10, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Напилят обёртку с нескучными фоновыми картинками, было бы желание. Другое дело, что именно потому, что оно соснольное, уже можно будет во что- нибудь интегрировать. В целом, эта фигня хоть и не особо нужная, но и не вредная, а даже, в каком- то смысле полезная, если таки использовать. А не как всегда.
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|2.36, Noname (??), 12:29, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пересобрать во что и зачем? Чтобы что? Какая цель должна решаться этим действием?
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|1.30, Anonymoustus (ok), 12:24, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> The client requires Windows 10 1809 (build 17763) or later at this time.
А где же для Windows XP?
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|2.51, JL2001 (ok), 12:58, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> The client requires Windows 10 1809 (build 17763) or later at this time.
> А где же для Windows XP?
там же где и красивые дефки и стоящий уй
в далёком прошлом
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|2.67, Аноним (75), 13:45, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там же где поддерживаемая Windows XP :-) Т.е. нигде.
Вы же не предлагаете запускать Gnome 40 на Debian 3?
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|4.91, JL2001 (ok), 14:42, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Т.е. нигде
> Банкоматы смотрят на тебя с подозрением
а хр там поддерживается? вроде она там нонче просто стоит (пока стоится)
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|2.80, Аноним (80), 13:56, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если эта штука будет поддерживать XP или хотябы 7, то кто лицензию на 10 купит?
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|1.31, Anonymoustus (ok), 12:25, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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https://github.com/microsoft/winget-cli/blob/master/privacy.md
Data Collection
The software may collect information about you and your use of the software and send it to Microsoft. Microsoft may use this information to provide services and improve our products and services. You may turn off the telemetry as described in the repository. There are also some features in the software that may enable you and Microsoft to collect data from users of your applications. If you use these features, you must comply with applicable law, including providing appropriate notices to users of your applications together with a copy of Microsoft's privacy statement. Our privacy statement is located at https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=824704. You can learn more about data collection and use in the help documentation and our privacy statement. Your use of the software operates as your consent to these practices.
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|4.60, Аноним (60), 13:15, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>To participate in this survey, install the popularity-contest package.
Разницу чувствуете, не?
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|1.46, JL2001 (ok), 12:51, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Из планов на будущее ... работа с зависимостями
гм.. ну ок, всё равно прогресс
зы: nixpkg впереди планеты всей по функционалу
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|1.61, Аноним (59), 13:21, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А зачем оно? Идеология установки софта под винду - это аналог snap, то есть всё внутри, ну и плюс системные библиотки для всех.
Какие задачи будет решать этот пакетный менеджер? Собрать весь софт для винды в одно место?
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|2.69, Аноним (75), 13:47, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какие задачи будет решать этот пакетный менеджер?
Быстрая установка простенького софта, без запуска веб браузера и муторного поиска ссылок и скачивания.
> Собрать весь софт для винды в одно место?
Неплохая идея, честно говоря.
|
|2.70, Аноним (70), 13:47, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> export - экспорт списка установленных пакетов;
> import - импорт списка установленных пакетов.
Удобство при переустановке шиндовза, когда время придёт. Видимо телеметрия что-то им показала.
|
|2.79, Врач (??), 13:55, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Централизованное обновление, а не 33 обновлятора в каждой проге.
|
|2.86, Аноним (86), 14:23, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Раскатай 7зип на кучу компов. Ага. Раньше ты должен был прикупить эндпонт менеджера и собирать под него. Либо скриптовать винрм. Теперь представим что ПО много разного. Скриптуха идет лесом. А вот эта вещь, плюс ссш-сервер дает возможность очень просто всё заскриптовать. Ну что же, пожелаем удачи. Надо прикрутить создание своих самодостаточных репозитариев, отслеживание установлено ПО и при необходимости установка. Будет очень хорошо.
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|3.113, ryoken (ok), 15:29, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Благородный дон никогда не видел 7zip.msi? И про установку всякого через вендополитики тоже не в курсе?
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|1.63, Аноним (63), 13:35, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня уже давно свой менеджер для винды ввиде скриптов на повершел - все что нужно скачивается и устанавливается из командной строки, включая конфиги и настройки. Но лучше линукса ничего нет!
|
|1.66, Аноним (71), 13:44, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Код написан на языке С++
Как им удалось это без электрона и/или раста??!
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|2.77, Аноним (70), 13:52, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну appget же вроде на шарпе был.. видимо переписать с шарпа на электрон или раст оказалось сложнее, чем на C++.
|
|2.111, n00by (ok), 15:27, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> Код написан на языке С++
> Как им удалось это без электрона и/или раста??!
Правильный вопрос: зачем там using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
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|1.93, ан (?), 14:45, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Новость написана как будто майки только выпустили winget, а на самом деле он давно существует и вышел релиз, а не появился внезапно пакетный менеджер. Когда кому-то надо что-то на выне установить очень удобно воспользоваться wingetОМ, кажысь год назад если не больше уже пользовался. Ставишь power shell, потом winget и вынь уже не такой противный, ну слегка.
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|2.95, JL2001 (ok), 14:58, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Новость написана как будто майки только выпустили winget, а на самом деле
> он давно существует и вышел релиз, а не появился внезапно пакетный
> менеджер. Когда кому-то надо что-то на выне установить очень удобно воспользоваться
> wingetОМ, кажысь год назад если не больше уже пользовался. Ставишь power
> shell, потом winget и вынь уже не такой противный, ну
> слегка.
просто линукс-мирок узнал, что пакетный менеджер без умения работы с зависимостями может иметь версию 1.0, вот и перевозбудился
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|1.99, Аноним (71), 15:06, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну вот добавили они в свой репозиторий вижуал студию. Напишу я инсталл. И что она мне поставит? Всё по умолчанию с кучей ажуров хамаринов и c++ SDK всех версий? Почти во всех виндовых инсталяторах есть то, чего нету в apt-get - галочки и настройки. И это нерешаемо через консольный пакетный манагер.
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|2.114, ryoken (ok), 15:31, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Например, в Дебе есть виртуальные пакеты. Оно так берёт какой-нибудь -common и к нему ещё что-то нужное для запуска. А всё остальное уже докидывать руками (aptitude search пока что жив и здравствует :) ).
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|3.115, JL2001 (ok), 15:35, 29/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Например, в Дебе есть виртуальные пакеты. Оно так берёт какой-нибудь -common и
> к нему ещё что-то нужное для запуска. А всё остальное уже
> докидывать руками (aptitude search пока что жив и здравствует :) ).
причём никто не мешает сделать пакет studia-c++ и studia-web в которых прописать зависимости от studia-common и решарпера нужного
|
|1.101, Аноним (71), 15:07, 29/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что-то не сработало. Поставил 7-zip написал winget export а она пишет что "Installed package is not available from any source: 7-Zip 19.00 (x64)"
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