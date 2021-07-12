Microsoft опубликовал первый стабильный выпуск Linux-дистрибутива CBL-Mariner

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|2.85, Аноним (85), 14:34, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+36 +/–
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вот и microsoft linux завезли. кто бы мог подумать ещё 10-12 лет назад
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|3.135, 1 (??), 16:28, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Xenix был же ... Так, что "ничто не ново под луной"
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|3.137, Microsoft всё (?), 16:33, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
это всё началось ещё с SUSE-Linux и Windows 7 - напомнила Мисака-Мисака новейшую историю пользователям опёнка.
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|3.171, Kuromi (ok), 18:23, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Ну подожите еще пару лет пока они не внедрят Очень Нужные Изменения, а потом начнут навязывать их всем вокруг.
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|4.315, CoC (?), 09:07, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А в россии других линуксов и не лицензируют и заставят тебя его использовать
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|3.225, grayich (ok), 21:05, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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АЗ и многие другие, так и говорили, что мол m$ не может победить, то значит нужно будет возглавить.
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|4.314, CoC (?), 09:06, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Когда тебя к стенке поведут тогда и будешь шуточки рассказывать
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|3.144, Lex (??), 16:49, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Учитывая, что микрософт сидит в линукс фаундейшн как один из жирнейших спонсоров( т.е в совете директоров )… скорее, линукс практически без боя переименуют в нью_винду, винду - в старый линух.. а любители свободы и опенсорса окажутся у разбитого корыта.. снова( «продавливание» системдЭ практически без сопротивления во многие дистры - наглядный индикатор способности «сообществ» «бороться» за свои «идеалы» ).
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|4.277, Аноним (277), 05:50, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока Гугл, Оракл и Facebook не откинут копыта (или не свалят на что-то другое вместо Linux), мелкомягким кроме переименований ничего и не дадут сделать. Так что сообщество в порядке (пока).
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|5.365, клавиатур (?), 14:16, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Все корпы, это копыта ласт одного тела.
Не нужно иллюзий.
Электронный концлагерь будет строится на СПО.
На СПО, так на СПО, им без разницы.
А мы им, как сообщество, поможем.
Вангую, до 30-го года мир переделается до неузнаваемости.
И все это за наш счет. Гы-гы.
Мы сами оплачиваем технологии, которые сделают нас подконтрольными рабами.
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|4.312, CoC (?), 09:02, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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за любителями свободы уже повсюду следят и уничтожают. Людям не нужно свобода. Людям нужно рабство и еда. Люди не хотят без законов. Люди хотят кодексы поведения.
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|4.313, CoC (?), 09:05, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А тебя уже давно предупреждали о глобалистах. Они специально издеваются над людьми. Скоро люди на четвереньках будут за ними ползать и хлеб из их рук есть.
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|1.2, Аноним (2), 12:28, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–39 +/–
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Оно на Systemd. Очередное ненужно. Кому реально надо делать бизнес, а не просто поиграть в шапкины игры, те используют нормальные иниты, например гугл
|
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|2.20, OnTheEdge (ok), 12:48, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
как ни странно, Google использует себе upstart и в ус не дует, никакого проявления NIH-синдрома от них в этом направлении
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|3.22, Аноним (22), 12:54, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
А кто сказал, что они изобретают своё из-за NIH-синдрома?
Просто upstart, внезапно, вполне себе нормальный инит. Конечно, не OpenRC, но тоже ничего.
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|4.33, OnTheEdge (ok), 13:03, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А кто сказал, что они изобретают своё из-за NIH-синдрома?
а как ещё можно оправдать выпуск новых велосипедов? найденным фатальным недостатком разве что
p.s. грамотея выше не так понял, показалось, что он назвал гуглом какой-то их собственный инит
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|3.54, iPony129412 (?), 13:47, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Google использует себе upstart и в ус не дует
Это откуда информация, что Гугл в своих облачных решениях использует upstart?
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|5.281, iPony129412 (?), 06:16, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну так это не про тему сабжа, да и про одно направление.
В серверной инфрасруктуре, или в gLinux (на основе Debian для внутреннего использования на рабочих станциях) Upstart не жалуют...
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|3.59, iPony129412 (?), 13:50, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Google использует себе upstart и в ус не дует, никакого проявления NIH-синдрома от них в этом направлении
И если ты намекаешь на ChromeOS, то она можно вообще сказать вышла до выхода systemd (ну там тестовые первые версии systemd не в счёт).
И тут луддиты постоянно её в пример приводят, но вот там только луддитные иксы выкинули в 2014 что-ли примерно...
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|2.27, Аноним (27), 12:59, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Те кому надо делать бизнес, не кидаются использовать только что вышедший дистриб. А systemd сейчас уже стандарт и при всех своих недостатках используется в 95% дистрибутивов.
Живите теперь с этим.
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|3.45, Аноним (2), 13:31, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А systemd сейчас уже стандарт
Знаешь, когда "пульсу" впилили по умолчанию, и большинство стало ей пользоваться, это вовсе не сделало её стандартом. Ибо, кому надо со звуком работать, её всегда отключают.
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|4.56, Аноним (56), 13:47, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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> кому надо со звуком работать
В линуксе? Работать со звуком? Это такая тупая шутка? И ни слова про встроенку, пулса же для десктопа, или нет?
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|5.60, Аноним (2), 13:50, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты пульсу отключи и попробуй. Всегда было куча прог для обработки звука. Только для них нужен сервер JACK и желательно -rt ядро.
Посмотрим как будет с PipeWire. И да, пульса оказалась таким "стандартом", что мгновенно потеряла этот статус по желанитю "шапки".
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|6.81, Аноним (27), 14:29, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ух ты, какие повости. И что сейчас стандарт по-твоему? Ну чтобы хотя бы 50% дистровотча покрывал?
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|7.242, Аноним (-), 22:31, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ух ты, какие повости. И что сейчас стандарт по-твоему? Ну чтобы хотя бы 50% дистровотча покрывал?
curl -I https://distrowatch.com
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 12 Jul 2021 19:27:48 GMT
Server: Apache/2.4.48 (FreeBSD) OpenSSL/1.1.1h-freebsd PHP/7.4.20
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|6.105, Аноним (56), 15:02, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Пробовал, линукс мгновенно становился впринципе не юзабельным как десктоп ДАЖЕ д... большой текст свёрнут, показать
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|7.231, Zenitur (ok), 21:41, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> А ты пульсу отключи и попробуй.
> Пробовал, линукс мгновенно становился впринципе не юзабельным
Значит руки из ж@пы, раз даже пульсу отключить не можешь, а ещё кого-то учить удумал
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|8.243, Аноним (243), 22:44, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Какое то слишком неадекватное оправдание неготовности Я так понимаю, неспособно... большой текст свёрнут, показать
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|10.263, Аноним (243), 00:20, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Конечно подходит, просто тут надо подпереть чутка, и все будет работать, а софт ... большой текст свёрнут, показать
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|14.355, Аноним (243), 13:12, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Наверно, только писали Мой телефон в том же году так же мог Через диктофон, пр... большой текст свёрнут, показать
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|10.298, Lex (??), 08:26, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Запрос на хотя бы минимальное удобство использования уже считается страшным грех... текст свёрнут, показать
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|5.65, mezozoysky (?), 14:04, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не шутка. Многие пишут/сводят звук линухом. Для справки, есть даже дистрибы, специально заточенные под это.
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|6.107, Аноним (56), 15:06, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не шутка. Многие пишут/сводят звук линухом.
Кто многие? Какие многие? Линукс как десктоп все еще удел однопроцентных маргиналов, среди них встречаются те, кто пытается в звук. Сколько таких среди одного процента десктопа? Человек 1000 то наберется?
> Для справки, есть даже дистрибы, специально заточенные под это.
А еще есть дистрибутивы, специально заточенные под десктоп. Че там с десктопом в линуксе то? Уже стал распространен, стабилен, приобрел обратную совместимость, писатели проф софта прям ломятся со всех ног писать кучу софта?
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|7.301, Lex (??), 08:34, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Че там с десктопом в линуксе то?
> Уже стал распространен, стабилен, приобрел обратную совместимость, писатели
> проф софта прям ломятся со всех ног писать кучу софта?
Тем не менее, и со стабильностью и с софтом на линуксе в среднем ощутимо лучше чем на яблоке
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|4.276, maximnik0 (?), 02:46, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>это вовсе не сделало её стандартом.
К сожелению для пользователей и писателей драйверов пульса стала стандартом.Помню в превыдущей версии LTS Kubunty я долгл ковырялся:alsa
микшер есть,драйвера alsa стоят-звук только в wine и на нeбольшой части приложений с Oss плагином,а в остальном тишина.....Дошел до разработчика альза драйвера-его ответ меня ошaрaшил у меня не полноценные Alsa драйвера, для полноценной работы установите пульсу.....(Да,после этого все заработало.)
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|3.124, Аноним (121), 15:32, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Откуда вы берётесь с такими самовыдуманными стандартами?
Прикинь но внезапно об этом стандарте знаешь только ты и ещё 2 землекопа. А реальные системы как были без systemd так и остались и так и остануться. Ибо нафик никому не впилось учить эти 100500 опций этого поделья, когда можно на bash сделать который знает каждый специалист.
Bosh вон уже облажался попытавшись всунуть systemd
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|4.197, Аноним (197), 19:25, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
В статистике чего, pardon me Русскоязычных студентов-фриков Поскольку даже есл... большой текст свёрнут, показать
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|5.288, Аноним (288), 08:02, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Американцы просто покупают железо и оставляют то что ближе к этому железу. Если бы ALTлинукс вышел на рынок со своим собственным железом и предустанавливал свой линукс на нём, никто бы тоже не парился.
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|6.377, Аноним (197), 20:35, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё один местечковый Linux, да не нужны людям ни альт, ни манджара, нет никаких особенных прелестей в них, так почему-то русские студенты-быдлокодеры в узком кругу своих их расхвалили, никак не перестанут повторять эти названия. Американцы покупают продукцию Apple по ряду факторов, которых я упомянул выше, я живу тут и вижу почему, у тебя какой-то однобокий взгляд.
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|5.91, Аноним (118), 14:43, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я десять лет провёл в терминале линукс и сидел только на links2, не обновляя операционку годами. А как ты получил свой шаринган?
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|2.50, пох. (?), 13:41, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
кому реально бизнес - не нужен лин-упс в виртуалочке под виндой У них native wi... большой текст свёрнут, показать
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|3.151, fske (?), 17:23, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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как же пох да не облизнёт мелкософт. да быть такого не может!
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|3.199, Аноним (199), 19:26, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Отдельная вишенка на тортике - использование ей самой rpm, но билдсистема вам предлагается - под бубунточку. Тонкий такой троллинг.
Да, там много чего специально продумано эффективными манагерами. Так что кто подсядет (или что более вероятно кого посадят) позже будет очень огорчен (ИМХО).
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|2.77, Аноним (77), 14:26, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А должно быть на планировщике задач windows, сервисах и explorer.exe?
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|2.180, Аноним (197), 19:00, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ладно. "Реально бизнес" - это ларёк, что ли? Поскольку почти весь Linux-энтерпрайз сидит плотно на RedHat-решениях, реже Debian-based, только очень некоторые пилят решение под себя. Иношда лучше молчать, чем говорить, тогда не опозоришься.
|
|2.182, Аноним (182), 19:03, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Кому реально надо делать бизнес
Перевожу: "Кому действительно надо бизнесить дело" - ты сам-то понял, что сказал? Безнесьмен х-ев.
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|2.183, Аноним (183), 19:03, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Кому реально надо делать бизнес, а не просто поиграть в шапкины игры, те используют нормальные иниты, например гугл
Тебя обманули.
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|2.274, freehck (ok), 02:30, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Оно на Systemd. Очередное ненужно. Кому реально надо делать бизнес, а не просто поиграть в шапкины игры, те используют нормальные иниты
Так-так. А вот я тут новенький, объясните мне пожалуйста вот какую вещь. Вроде бы чем systemd плох с точки зрения хакера -- это вопрос уже давно понятный и закрытый. А вот чем systemd плох для бизнеса? Это очень нетривиальный вопрос, и я был бы признателен, если бы Вы помогли его закрыть. Спасибо.
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|1.4, OnTheEdge (ok), 12:30, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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Linux-дистрибутив от Microsoft?.. Лет 12 назад повертел бы пальцем у виска в отношении того, кто такое сказал. А так очевидный шаг в свете их новой opensource-политики.
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|2.7, ryoken (ok), 12:32, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну вообще-то где-то тут несколько лет назад пролетала новость про монстрософтовский дистр под сетевое железо, тоже специализированный.
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|2.9, Урри (ok), 12:33, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+23 +/–
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Не можешь победить - возглавь (с) microsoft
А потом убей (с) microsoft
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|3.19, DIO (?), 12:46, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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история повторяется, если кто не помнит то была такая действительно супер ОС OS/2 от компании IBM к чему имел непосредственное отношение как комерс небезызвесный пи... менеджер биля гейтс который спи.... изобрел виндоус и захе.... конкурентно победил.
вся тактика гавнософта основана именно на том чтобы все хорошее похерить и впихнуть кривой болт с резьбой на головке болта... так же кстати действует и небезызвестная адобЭ.
редкие долбодятлы. если пипл про...т то будем опять в "шоколаде"
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|4.73, Атон (?), 14:19, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> если кто не помнит то была такая действительно супер ОС OS/2 от компании IBM к чему имел непосредственное отношение как комерс биля гейтс который конкурентно победил.
В IBM похоронили OS/2 полностью самостоятельно, без посторонней помощи.
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|6.89, Атон (?), 14:41, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Это уже потом было, когда оно уже фактически померло.
Оно померло потому, что совет директоров назначил директором направления программного обеспечения для персоналок латентного гомосексуалиста, который "резал косты" увольняя программеров и перекидывая их в другие подразделения.
Потом, когда стало уже поздно, его выпинали (пинками в то место, что чуть ниже золотого парашюта, чем, похоже, доставили ему удовольствие) и попытались сделать вид что "так и было задумано" "мы никогда и не хотели захватить весь рынок ПО всех персоналок в мире". Но не учли что у анонима в библиотеке сохранились компьютерные журналы конца 80х начала 90х, где в интервью те же люди говорят строго обратное.
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|7.120, Аноним (118), 15:24, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скрыть что они хотят захватить весь мир, когда они захватывают весь мир невозможно.
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|8.235, пох. (?), 22:02, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Вранье опеннетчиков, рулоны без счета OS 2 в нашей реальности вовсе не начинали... большой текст свёрнут, показать
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|4.190, Аноним (183), 19:10, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И в прошлых, 171 софтверных 187 проектах IBM никогда не удавалось точно пред... большой текст свёрнут, показать
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|2.32, th3m3 (ok), 13:03, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё идёт как надо. Сначала запускают Linux в мастдае, потом выпускают дистрибутив. Виндекапец близок, как никогда!
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|3.48, Аноним (-), 13:37, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Всё идёт как надо. Сначала запускают Linux в мастдае, потом выпускают дистрибутив.
> Виндекапец близок, как никогда!
Вообще-то, гонять пянгвнинчика в бесплатной виртуалочке от МС (Virtual PC) - еще лет 15 назад можно было.
С тех пор, количество прилежных любителей именно этого метода "приближания виндекапеца" среди линуксоидов опеннета только увеличивалась.
Но да, специально преднастроенная и интегрированная виртуалка - это конечно же другое и самый натуральный "предвестник капеца"! (только вот есть подозрения, что "капец" будет объявляться примерно так же, как и "2017 - год линукса на десктопе!")
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|4.52, пох. (?), 13:43, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну я надеюсь, что все же не так. И объявлен будет с surface IV какого-нибудь.
Я привык к винде, неприятно будет перебираться с нее на любимую ИМИ макость.
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|6.76, Аноним (-), 14:25, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Я привык к винде
> что же вы тут делаете?..
Наверное, то же самое, что и (в лучшем случае) половина комментаторов. Ну и еще где-то четверть, ориентирующиеся на предпочтения "верхушки" Linux Foundation ...
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|9.131, пох. (?), 16:12, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну зачем так-то Нетакихкаквсе яумамылинуксоидов что характерно - совершенно ... текст свёрнут, показать
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|4.78, Атон (?), 14:28, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> виртуалочке от МС (Virtual PC)
Вообще то, 15 лет назад Virtual-PC был самостоятельным продуктом независимой компании Connectix.
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|6.269, Атон (?), 00:34, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> виртуалочке от МС (Virtual PC)
>> Вообще то, 15 лет назад Virtual-PC был самостоятельным продуктом независимой компании Connectix.
> С разморозкой!
> https://news.microsoft.com/2003/02/19/microsoft-acquires-connectix-virtual-mac
MS купили технологию и по условиям контракта дали эксклюзивные преференции (право продавать под торговой маркой MS через дистрибьюторскую сеть MS).
До 2007 virtual PC пилила всё та же команда в том же составе (не только писала код но и принимала _решения_ как писать), всё участие MS заключалось в получении прибыли от продаж.
В 2007 MS приняли первое решение - сделать бесплатным. Второе решение в том же году - закрыть naх, потому что начитавшись исходников Virtual Server запилили Hyper-V.
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|4.126, Аноним (121), 15:39, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Склько глупости в твоём посте.
Сувак, открою тебе секрет. Реальный мир уже давно использует виндовс только по одной причине, компы с ней продаются по дефолту. Не потому что эта система чего-то стоит, а просто потому что продавцы компов имеют договор с мелкасофтом. А в реальности эта система только и пригодна для того чтобы на ней запустить в виртуалке что-то нормальное (читай Linux/BSD)
Всё что весь мир использует, на чём ездит, уже давно не может даже приблизительно под windows разрабатываться. Ибо это бред а не система. Первое что тебе дают это виртуалку с Linux.
Так что угомонись, пророк. То что твои бухгалтерши 1C крутят в венде это не десктоп. Linux на desktop уже очень очень давно.
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|5.134, пох. (?), 16:21, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Точна Вон очередной ящик Poweredge й приехал - наверняка где-то там подефолтна... большой текст свёрнут, показать
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|5.149, Аноним (-), 17:13, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Сколько глупого пафоса в твоем посте, где ты оспариваешь что-то, придуманное тоб... большой текст свёрнут, показать
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|5.202, Аноним (197), 19:36, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Много понтов и мало понимания. Под Windows больше всего в мире прикладного софта, так исторически сложилось. Продажа железа с предустановленной Windows - это один из инструментов достижения такого результата, а вовсе не следствие. Users (US/EU) в офисе используют в массе Windows, дома - продукцию Apple (дорого для офиса, но зело прельстиво для себя). Linux же удел серверов и гиков. Так что садись, два. И хорош уже жить в параллельном мире.
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|5.375, Аноним (183), 18:57, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Первое что тебе дают это виртуалку с Linux.
Заяву на увольнение тебе по собственному желанию подписать дадут, а не линупc. И даже членский билет в гей-клуб со вложенной фоткой столлмана от такого в РФ не спасает.
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|2.266, АнонимГоним (?), 00:26, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>новой opensource-политики
Нет у них никакой новой политики, все старое как мир. Возглавить и уничтожить.
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|3.311, CoC (?), 08:58, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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* крепостное право
* мировая война
* тотальный контроль над всем
* полная монополия корпораций
---сейчас вы находитесь здесь---
x частичная монополия корпораций
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|5.360, TimoteoCirkla (?), 13:21, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну наверное потому что никакой коммунизм нигде и никак не был реализован? Не приходила такая мысль?
Так что почитайте для начала, что такое коммунизм и сравните его с режимами, которые называли себя "коммунистическими".
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|6.398, Брат Анон (ok), 14:57, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну наверное потому что никакой коммунизм нигде и никак не был реализован?
> Не приходила такая мысль?
> Так что почитайте для начала, что такое коммунизм и сравните его с
> режимами, которые называли себя "коммунистическими".
Дайте-ка подумать...
СССР, Куба, Китай, Лаос, Вьетнам, ПНР, ЧСР, СРА, ЮНР и ещё с десяток.
Что-то плохо у тебя анон с политической историей дела обстоят.
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|4.385, Аноним (197), 03:04, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фигня какая-то, а не этапы развития. По жизни корпорации боролись с правительствами за контроль в стране, кто кого подомнёт (есть корпорации религиозные, есть коммерческие). Мне вот что интересно, окажется ли дедушка Гибсон прав, установят ли корпы полный киберпанк, а то пока частично, нещитово.
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|3.148, пох. (?), 17:11, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О, и закрыть его через пару лет. Это они, кстати, умеют.
Но, боюсь, совсем лишних денег на такое даже у гугля не хватит (а жаль, у тех бы получилось закрыть даже за год).
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|3.217, Аноним (199), 20:06, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем им самих себя друг-дружку покупать? Антимонопольщики могут возбудится!?!
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|2.308, CoC (?), 08:54, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда поттеринг станет главой микрософт уже будет не смешно. А болгенс станет главой альтлинукс.
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|2.17, user90 (?), 12:46, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Тогда это хоть было весело)) Но не сейчас, тут не поймут прикола..
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|2.307, CoC (?), 08:52, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И ещё кто то над возвращением крепостного права смеётся.
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|3.23, Ordu (ok), 12:55, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не понял юмора. Это к "отрастили ягодицы", "по-по-ползать нынче в моде"? Но это тогда miner'ы, они червями в землю зарываются.
До закрытия гештальта огня не хватает... А, ну это про RedHat -- на воре шапка горит.
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|5.379, Ordu (ok), 20:55, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А почему ты думаешь, что он там есть? Сообщение начинается с вопроса, на который у меня нет ответа и продолжается безуспешными поисками ответа. Какой ещё сакральный смысл ты там надеялся увидеть?
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|3.46, Аноним (46), 13:33, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ох... сразу вспомнил эту прекрасную музыку и кожаные фуражки 😋
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|3.40, Ordu (ok), 13:12, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Они же пилят свои подводные ЦОД
Ах, тыж! Точно! Но тогда надо называть submariner.
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|1.14, user90 (?), 12:42, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я вшоке) А ведь казалось была одна компания, которую порицали за дружбу с этими.. и где она сейчас? - В жопе!
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|2.67, Аноним (67), 14:05, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебя уже трижды все эти носители масок обманули, а ты продолжаешь им верить.
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|1.24, Аноним (118), 12:56, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Если взлетит скажут что это заслуга компании microsoft и популярности windows. Если не взлетит скажут что это потому что open source не популярен, а linux использует устаревший unix. Поэтому никто и не пользовался.
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|5.97, Аноним (118), 14:51, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Блин, жаль. Хотелось чтобы майкрософт объявило в своём дворце что это заслуга понилюба с опеннета. А глашатаи стали зажигать костры в честь этого.
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|2.94, Роман (??), 14:47, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так оно и так уже взлетело, задачи нужные для Майкрософта выполняет (Azure, WSLg например). Куда еще предполагается "взлететь" ?
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|3.98, Аноним (118), 14:52, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В космос, чтобы этой наработкой пользовались космонавты на орбите.
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|2.350, Аноним (350), 12:41, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем Майкрософт стучится в андерграунд и свободное ПО? И так популярны вроде из-за статуса игровой платформы. Лучше они шли бы обязывать своих юзеров обновляться... Добровольно-принудительно.
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|3.362, Аноним (362), 13:56, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Лучше они шли бы обязывать своих юзеров обновляться... Добровольно-принудительно.
Так они так и делают
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|2.384, holmsya (?), 00:47, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какое взлетит? Это внутренний проект для личных нужд мелкомягких, а не для масс.
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|1.26, Антонио (??), 12:59, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+19 +/–
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Возрадуйтесь братья и сёстры! ОН настал! То о чём твердили пророки начало сбываться! На лицо все признаки последнего времени! Игры работают на wine, софт пишут под линукс и выпускают в deb, на венду завезли WSL. Покайтесь мышевозы и грязные окнолюбы! ОН грядёт, ОН настигнет вас! Покайтесь и вступайте в наши ряды! Переписывайте софт, чтобы он работал хотя бы под wine! Скоро придёт время деинсталировать шиндовс!
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|2.147, пох. (?), 17:09, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы забыли "Каждому новобранцу чистая униформа и миска каши! Многие ваши товарищи уже на себе почувствовали наше гуманное обращение!"
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|1.30, InuYasha (??), 13:00, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Интересно, что там за инсталлятор (копать - лень :) ). В линуксах всегда с ними плохо было.
>> Для фильтрации сетевых пакетов задействован инструментарий iptables.
Когда даже debian перешёл на nft )
|
|1.35, Аноним (35), 13:05, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Скоро во всех шарагах страны будет этот моронер для запуска проприетарщины. Эникеи при этом будут считать себя линуксовыми сисадминами, вот это всё.
Поржать конечно есть над чем. WSL для продакшена не взлетел - пришлось сделать свой дистрибутив с ядром.
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|2.305, Microsoft (?), 08:48, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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WSL стоит денег, а сговориться с правительством и создать рабский linux и продавать его рабом выгодно.
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|1.39, Аноним (39), 13:11, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Проект нацелен на унификацию применяемых Linux-решений и упрощение поддержания Linux-систем различного назначения в актуальном состоянии
Мелкомягкие и унификация линукса...Это шутка какая-то?
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|2.82, Атон (?), 14:31, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это же не "офис" а всего лишь операционка. Её легко унифицировать
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|1.44, Растоним (?), 13:28, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Да понятно уже, windows n+1 будет оберткой над linux с привычным для домохозяек DE и гибридом linux и wine и wsl. Короче что-то сверхмонструозное. Пора уже расчехлять Haiku и DragonFlyBSD
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|4.181, Ананимас123 (?), 19:00, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выпиливают лишь из базовой системы, в портах и пакетах все есть.
Но ананимасу лишь бы вбросить
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|5.214, Аноним (342), 19:53, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разрабы Стрекозы даже из базовой не выпиливают, в отличие от. У них системный компилятор GCC.
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|5.370, Аноним (-), 15:18, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Выпиливают лишь из базовой системы, в портах и пакетах все есть.
> Но ананимасу лишь бы вбросить
Зря споришь - это что-то из области лап4то-религиозного, когда базовую систему по привычке считают "дистром" (а не базовой работоспособной системой, дополняемой по вкусу) и, соотв. пакеты-порты - "сторонним софтом".
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|4.138, Беня Коломойский (?), 16:34, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И совремнная файловая система собственной разработки, а не прикрученные на изоленту и скотч объедки трупа Sun.
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|5.399, Брат Анон (ok), 15:00, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В каком месте Oberon в Dragonfly?
Oberon в NativeOberon, Oberon, ActiveOberon, WinOberon, LinOberon, BlackBox Component Bulder over Windows/Linux/FreeBsd/MacOS. На и просто bare metall)
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|2.55, Аноним (342), 13:47, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что мешает использовать GNU/Linux не с обёрткой от Мелкомягких?
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|2.223, Аноним (223), 20:59, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Haiku никто не использует кроме узкого круга её фанатов. Она никогда не станет массовой, не надо бредить.
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|1.51, Аноним (51), 13:43, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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так а чего они не сделали на основе FreeBSD ? там и лицензия подходящая которая позволяет закрыться, или с BSD системами всё ? что на них даже самый нископробный корпораст не ставит ?
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|2.68, Аноним (118), 14:08, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не, просто хочется зайти на огород успешного соседа и как следует там нагадить.
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|2.96, Роман (??), 14:50, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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переводить Azure на БСД? Заставлять клиентов Azure переходить на БСД? Наверняка для Майкрософта это кажется дорогим и странным решением.
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|3.108, пох. (?), 15:11, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все уже украдено до вас - freebsd прекрасно поддерживается в azure. vmware бы поучиться.
Более того, ее релизы штатно содержат в том числе готовые образы для hyper-v
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|4.340, Роман (??), 12:00, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Все уже украдено до вас - freebsd прекрасно поддерживается в azure. vmware
> бы поучиться.
> Более того, ее релизы штатно содержат в том числе готовые образы для
> hyper-v
Как будто это кому-то массово нужно :)
Взяв список требований от VSCode можно легко видеть насколько важна для Майкрософта поддержка разработчиков (которых они видят в своих мечтах в Azure) использующих FreeBSD:
VS Code has been tested on the following platforms:
OS X El Capitan (10.11+)
Windows 7 (with .NET Framework 4.5.2), 8.0, 8.1 and 10 (32-bit and 64-bit)
Linux (Debian): Ubuntu Desktop 16.04, Debian 9
Linux (Red Hat): Red Hat Enterprise Linux 7, CentOS 8, Fedora 24
количество строк "bsd" = 0
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|5.351, пох. (?), 12:54, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как будто это кому-то массово нужно :)
как будто ms станет тратить рабочее время кумаров на то что массово ненужно.
> Взяв список требований от VSCode
это что-то "для десктопа". Логично что поддерживаются только уже совсем окончательно почти но не готовые для него, и настоящие десктопы.
Было бы крайне странно ставить себе юникс, чтобы пользоваться при этом "десктопом", зачем тогда - юникс ставил, барон любит, чтоб потруднее? Для любителей на лыжах в гамаке, разумеется, путь открыт, но они не будут этим посчитаны.
А в azure ms видит серверы. И на них вот как раз - потратилась, сами собой модули в ядро не запрыгнули.
А для того чтобы в vmware хотя бы работала кнопка shutdown - по прежнему "сначала установите perl".
acpi почему-то ниасилили за почти двадцать лет.
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|3.192, Аноним (192), 19:12, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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+100000000
Подавляющее количество облачных решений основаны на Линукс, не смотря на некоторые технические преимущества FreeBSD. Аналога jail, например, в Линуксе до сих нет. Есть что-то похожее, но не оно.
Рулить сетью во FreeBSD куда проще, чем в Линуксе.
// b.
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|4.337, Роман (??), 11:54, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> +100000000
> Подавляющее количество облачных решений основаны на Линукс, не смотря на некоторые технические
> преимущества FreeBSD. Аналога jail, например, в Линуксе до сих нет. Есть
> что-то похожее, но не оно.
> Рулить сетью во FreeBSD куда проще, чем в Линуксе.
> // b.
ну какие технические преимущества, о чем речь если установка половины добра нынче начинается с curl|bash, а во фрибсд еще и баша то нет, это же придётся все 1005000 инструкций в интернетах обновлять сначала :)
Шутки шутками, но мне кажется в контексте того зачем Майкрософту свой Линукс, Фрибсд в этот контекст не влазит просто потому что никому не нужна (если докер сможет работать из коробки может и воспользуется кто, но шанс кажется нулевой)
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|5.352, пох. (?), 12:58, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ну какие технические преимущества, о чем речь если установка половины добра нынче
> начинается с curl|bash, а во фрибсд еще и баша то нет,
ну, в принципе, это уже техническое преимущество (там еще и curl нет).
Кумару копчоному будет сильно сложнее все поломать, даже если Кумар-раджа повелел тому выдать доступы.
> Шутки шутками, но мне кажется в контексте того зачем Майкрософту свой Линукс,
> Фрибсд в этот контекст не влазит просто потому что никому не
> нужна (если докер сможет работать из коробки может и воспользуется кто,
вот пожалуйста, не надо.
Я очень рад что он там не работает, хватит нам и одного линукса.
Кстати, обрати внимание - _native_ докер во фре оказался никому совершенно не нужен. Хотя уже работал даже. Что как бы намекает на реальную его область применения, не так ли?
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|2.155, Аноним (-), 17:35, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> там и лицензия подходящая которая позволяет закрыться,
Расскажете нам поподробнее, как GPLv2/3 не позволяет закрыться всяким облачно-сервесникам и апстримить только то, что не выгодно поддерживать самим?
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|2.63, iPony129412 (?), 13:59, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А что? Он там пиво пьёт и баскетболом занимается же? (в смысле не сам, а вертит там командами).
Ему то без разницы.
|
|2.69, Аноним (118), 14:10, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Его штормит на девять баллов, установил на свой компьютер Mariner и разбил его об стену.
|
|2.125, анонимм (?), 15:36, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Организм Балмера счастлив - несколько дней тому назад он попал в десятку самых состоятельных людей планеты.
|
|2.189, Аноним (192), 19:09, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Steve Ballmer/Net worth
81.7 billion USD
2021
У него всё хорошо, а анонимы с opennet.ru о чём-то вопят.
// b.
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|2.275, freehck (ok), 02:37, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно, что сейчас происходит с организмом Баллмера?
Организм Балмера всегда на пике!
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|2.187, Аноним (192), 19:08, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто что почему?
Любой Васян может собрать дистрибутив. Не знаю почему тут вопли о каких-то "концах",
// b.
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|1.106, Аноним (192), 15:04, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Приятно, что MS выбрала RPM, вместо убогого DPKG, который ломается на 1-2-3.
// b.
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|2.254, Аноним (254), 23:57, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это тот самый Microsoft Linux?
Не, это уже другой. Тот самый - это http://www.mslinux.org/ Правда, он так и не вышел... Tux долго сидел возле открытой форточки, даже посинел весь и окошко на пузе отпечаталось. Простудился, бедненький, и не вышел... Боюсь, нового тоже через форточки продует и все :( Хотя, форточки-то уже новые, может и не дует теперь, не знаю...
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|1.115, Аноним (121), 15:20, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Хахаха. Кто там кричал linux капец?
хехе, а вышло что виндовсокапец
Что собственно давно было понятно
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|2.140, ыы (?), 16:40, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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когда микрософт станет основным разработчиком линукс, и будет две редакции- комьюнити для всех кто нешмог, и проф-ультра-хоме едишен на платнйо основе, из которой разработки будут попадать в комьюнити эдишен через полгода, да и то не все... - мы вернемся к этому несознательному выкрику с мест :)
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|3.154, Аноним (154), 17:35, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Дада, главное верить в этот бред.
Уже давно этот виндовс никому не нужен. Кроме бухгалтерш с 1C
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|5.271, Аноним (251), 01:01, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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геймеры пусть на улице играют в догонялки, прятки и в футбол. А пользователи Adobe, ну тут как бы да.
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|6.302, Microsoft (?), 08:37, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оставайтесь в своих домах ради вашей же безопасности. Вы совершили не санкционированный выход на улице. Без лицензии, врачей и полиции запрещена игра футбол. Зарегистрируйте лицензию на игру и сообщите место и время игры правительству. Microsoft вас предупреждает, после повторного нарушения windowslinux не откроет вам дверь.
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|5.366, ыы (?), 14:23, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тсссс!!!! Не спугни эксперта.. у них сейчас нерест...
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|2.167, Онаним (?), 18:11, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не линухокапец и не виндовсокапец.
Это виндолинух.
Мся будет пилить гуй, и подкидывать дровишек в ядро. Сэкономят на этом лярды, собственно ядро от этого тоже для всех хуже не станет.
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|3.249, Аноним (249), 23:22, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чего чего она там наэкономит? Возьми поддерживаемые, корпоративные дистры линуха. Какие там ядрышки бегают? Сколько РХ,Оракл,Сузя бэкпортят на них? С чего экономия если им надо пилить чужое ядро на которое сильное влияние имеет шапка а не они. И бежать всегда в конце паровоза.
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|4.327, Онаним (?), 10:15, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть мысль, что им собственно пох. Вообще лично моё видение проблемы укладывается в следующее:
1. Подтянуть разработчиков железа и драйверов - этим деваться будет некуда.
2. Сконцентрироваться на гуе и экосистеме ("сертификации"), оставив разработку инфраструктуры собственно коммюнити, которая её сама под себя заточит так, как надо. А чтобы не было как не надо - см. "сертификации".
Потенциально экономия при этом огромна. Заодно появляется возможность работы на эмбедовке и носимых устройствах.
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|5.338, Аноним (249), 11:55, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потенциальная экономия? Сколько там звук чинили годиков? А сейчас опять всё отламывают и бегут на пайпварю. Так и вижу: в винде, где уже никто не помнит о проблемах со звуком, полезут у всех косяки. И любители альфа-версий дров с асусрок с удивлением обнаружат что раньше то у них ещё всё работало. А вот сейчас со звуком кабзда. И так только в этой маленькой области. А всевозможных граблей в линухе вагонами подвезут.
Хотя что это я. У тебя же мрии... Я больше поверю в то что винИоТ стрельнет чем в переезде на линух.
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|6.376, Аноним (376), 19:35, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так и вижу: в винде, где уже никто не помнит о проблемах со звуком, полезут у всех косяки.
Ну так виндузятники должны же страдать?
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|3.299, Аноним (299), 08:29, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только каждая новая версия ядра будет поддерживать только новое железо.
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|2.185, Аноним (192), 19:07, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Windows капец где?
На desktop, где Windows рулит уже минимум лет 25, Линукса нет и не было. Есть там MacOS, но даже Apple сдают позиции, уходя в планшеты и прочую пое*нь.
// b.
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|3.236, пох. (?), 22:04, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее это десктоп сдает позиции, заменяясь планшетами и прочей пое...нью.
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|4.244, Аноним (103), 22:54, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он сдаёт позиции ещё с появления первого айпада, да всё никак не сдаст.
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|5.353, пох. (?), 13:08, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Скорее это десктоп сдает позиции, заменяясь электронными ошейниками
А кто не надел - из дома не выпускать!
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|2.128, Аноним (128), 15:56, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это доля кода на го, в коде от мс в проекте. Тут не учитывается заимствованный код.
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|4.322, Брат Анон (ok), 09:54, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы ты также умел считать деньги, как Балмер -- давно бы начал писать на Go.
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|5.354, пох. (?), 13:10, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если бы ты также умел считать деньги, как Балмер -- давно бы
> начал писать на Go.
Мне кажется, Балмер вовсе не начинал писать на go.
Что-то не сходится.
P.S. если бы он имел имя Кумар или там Кришна - то, конечно, его рабы уже начали бы писать на go. В смысле - новые рабы, те что подешевле, а старые пошли бы на мороз.
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|6.400, Брат Анон (ok), 15:02, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне кажется, Балмер вовсе не начинал писать на go.
> Что-то не сходится.
Ещё раз читаем новость про MS внимательно: львиная доля кода из сабжа написана на Go. Балмер таки пишет на Go. Не сам (вне всяких сомнений), но руками тех самых индусов. И кстати, индусы пишут кода больше и лучше, чем в местные замкадыши (судя по финансовым годовым результатам MS).
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|7.402, пох. (?), 17:00, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Мне кажется, Балмер вовсе не начинал писать на go.
>> Что-то не сходится.
> Ещё раз читаем новость про MS внимательно
дружище, с разморозочкой тебя. Начинай читать внимательно новости за 20 лет, не перескакивай.
Балмер ни малейшего отношения к Кумарам которые теперь в MS пишут на игого не имеет уже c десяток лет. Вовремя спрыгнул в сферы бизнеса, еще не обсиженные любителями карри.
А Стив Джобс - тот вообще помер.
> всяких сомнений), но руками тех самых индусов. И кстати, индусы пишут
> кода больше и лучше, чем в местные замкадыши (судя по финансовым
А уж как они глину месят - так вообще закачаешься!
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|2.146, пох. (?), 17:06, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если производителям железа выкатывать м-цкие требования "немедля откройте-откройте нам весь код!", намеренно ломать работу закрытых модулей, запрещая им доступ к api, и даже когда код предлагают именно для включения в ведро - выбрасывать его в помойку с кислой мордой "я художник, и я вижу по другому - только кодить вот...как-то...недосуг" - не приходится удивляться что такая система становится лучшей ос для запуска в hyper-v.
Щас им еще MS паравиртуальные драйвера безопастно перепишет на хруст - это от кого надо код, это примут, без вопросов, платиновому спонсору рожи бульдожие не особо состроишь - и вообще красота будет неописуемая.
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|4.220, Salty (?), 20:17, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Ага, аж инженер работающий в Azure Team, в качестве примера дома держит окружение на VMWare а не Hyper-V
Почитайте оригинал по ссылке
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|5.356, пох. (?), 13:12, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> Ага, аж инженер работающий в Azure Team
видимо, хорошо платят в azure team.
>, в качестве примера дома держит окружение на VMWare а не Hyper-V
а у тебя денег хватит только на 2019 (бесплатную hv license, потому что ты нище6род ;)
Завидуй молча.
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|6.368, Salty (?), 14:58, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Лок токсик Кид
У меня как раз VMware в Хоум лаб и proxmox ve, а на фирме у нас 70% Hyper-V 2016 и 30% Wmware правду до конца года мигрирует полностью на Vmware
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|3.357, пох. (?), 13:13, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще то ошейники и цепи рабам предоставляются бесплатно.
ну как бесплатно - потом хозяин велит отрабатывать.
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|1.143, Аноним (143), 16:45, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Первый шаг -- систем-г.
Второй -- это.
Начало Linux-капца выглядит именно так.
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|2.158, Аноним (158), 17:51, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И Гномь 3.0 имени Начало Конца тоже от Красношапки (какое случайное совпадение, да?)
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|2.165, Онаним (?), 18:09, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не начала линух-капца, это скорее продолжение виндолинуха.
Причём это может мощный толчок и собственно линуховому ядру дать.
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|3.285, Аноним (197), 07:27, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Монолитному Linux kernel (подход к разработке, структура и т.п.) поможет только толчок в могилу.
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|1.145, Аноним (145), 17:04, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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По мне так тут всего 2 варианта:
1. Майки решили полностью перейти на облачную инфраструктуру, а поддержка винды стала невыгодной. И они экспериментируют с постепенным переходом на линю, полностью сосредоточившись на облаке.
2. Старый добрый ЕЕЕ
(Склоняюсь к 1 варианту)
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|2.164, Онаним (?), 18:08, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вариант 1. Только не на облачную инфраструктуру, а сосредоточиться собственно на разработке гуя и допиливании ведра, вместо того, чтобы пилить всё с нуля до забора. В сторону игроманов / старого софта там ещё и Valve подсуетится, у них опыт пилить слой совместимости уже есть.
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|2.295, Аноним (299), 08:17, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они уже давно экспериментируют с уничтожением конкурентов. Это как в политике кто больше врёт и получает разрешение на враньё, тот захватывает всех рабов.
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|2.358, пох. (?), 13:15, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> По мне так тут всего 2 варианта:
> 1. Майки решили полностью перейти на облачную инфраструктуру
они уже давно очень-очень хотят нас на нее перейти. Пока клиенты еще не совсем окончательно ох..ли - это получается плоховато.
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|1.153, Анто Нимно (?), 17:32, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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MS = костыли + уродливость.
> Готовые ISO-образы не предоставляются. Подразумевается, что пользователь может сам создать образ с необходимой начинкой (cборочные инструкции предоставлены для Ubuntu 18.04).
Можно много, быстро, некачественно...
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|2.248, Аноним (-), 23:12, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Можно много, быстро, некачественно.
Лиуксвей. Кто читал "Собор и базар", узнает сразу.
|
|2.294, Аноним (299), 08:15, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Свобода это рабство. За что клиент голосует кошельком то и получает.
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|1.156, Аноним (157), 17:44, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А нечего смешного в этом нет! Google тоже выпустил Chromium и вы видите к чему это привело!
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|2.252, Аноним (251), 23:30, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, они решили устанавливать это поделие с зондами, но чтобы не спалится выключили персонализированную рекламу.
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|2.184, Аноним (192), 19:05, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1я и главная фишка Windows = stable API/ABI, которых нет в Линукс ни одним боком.
Нет, это не основа новой Windows и с долей вероятности близкой к 100% не будет ей никогда.
// b.
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|3.216, Аноним (342), 20:02, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая разница приложухам, что там в ядре stable или non stable? Им важно, чтобы на уровне libc было stable. А с этим у GLibc нормально, обратную совместимость не ломают.
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|4.250, Аноним (249), 23:25, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно не затруднит показать как ты пару тройку пакетов возьмешь из убунты 16.04 и поставишь на убунту 21.04?
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|5.273, пох. (?), 01:48, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пакет нет, поскольку разъедутся зависимости, а какой /bin/ls - запустится, если вручную скопируешь. Но уже что-то плюсовое - нет, потому что гвоздями прибита не та версия libstdc++.so.19.20.33 - даже если он не использует boost (тоже прибиваемый гвоздями к конкретной версии)
А учитывая что любой мало-мальски сложный софт зависит еще, к примеру, от каждый-раз-нового впихона, ты его даже и не соберешь...
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|6.341, Аноним (249), 12:00, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Естественно я в курсе данных телодвижений. Но предлагалось поставить именно пакеты. В винде не надо раздергивать старую мси-ку или ехе-шник на запчасти. Только запустить и, как ни странно, оно поставится. отдельно проблемы с всредист. Но они в принципе решаемы малыми телодвижениями.
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|7.392, Аноним (392), 12:12, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в бубунте снап тоже поставится, как аппимаже и флатпак, ничего раздёргивать не надо
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|5.339, Аноним (342), 11:57, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как я тебе от Убунты показывать буду, если у меня Гента?
Да и причина, что пакеты от 16.04 не станут в 21.04 не в том, что старые функции из GLibc выкинули, а в других зависимостях пакетов.
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|6.345, Аноним (249), 12:17, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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И на кой ты нужен с этой гентуй? Подразумевалось что берутся те дистры что имеют техподдержку коммерческую от производителя. Основные рх, оракл, сузя, убунта. Вот на их пакетах и покажи. Всё же такое модульное-независимое. Старые кде с приложениями как поставить под новую убунту в три клика?
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|7.401, Аноним (342), 15:55, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не переживай, вам MS сделает msi-подобный инсталятор (всё своё таскаю с собой) и всё у вас в MS Linux будет ставится по кликам, как вы и привыкли.
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|4.283, iPony129412 (?), 06:34, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какая разница приложухам, что там в ядре stable или non stable?
Так это в линуксах на всех уровнях. На верхнем вообще ужас и кошмар происходит.
То DE начисто с белого листа писать, но раскоряку между иксами и wayland.
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|3.232, Аноним (111), 21:56, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> фишка Windows = stable API/ABI
То-то старые вендопроги не работают в новой венде.
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|4.245, Аноним (-), 22:55, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причина - руки линуксоида. Спокойно запускаю нужные мне вещи 10-15 летней давности в какая там сейчас десятка последняя. Что характерно - сорцы на них есть (опенсорс, ага), но ничего не нужно ни патчить, ни пересобирать.
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|3.247, maximnik0 (?), 23:03, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>stable API/ABI, которых нет в Линукс
Есть,но к сожелению совсем
небольшой участок кода-Alsa,есть нестабильное ари (внутренее) которое рекомендуют не использовать и стабильное ари .Говорят что тестируют
на древнем sdl и xmms и еще не сломали совместимость.
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|3.329, Онаним (?), 10:19, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Стабильного ядерного ABI в винде тоже нет уже давно, отламывающиеся с каждым вторым апдейтом драйвера звуковух, и не только - наглядное тому подтверждение.
А ядерный API, не считая совсем системного, и в линухах достаточно стабилен. И даже ABI - в том же центосе можно выкинуть ядро 3.10+, и вкрутить 5.x, пострадает пара системных утилит, не более.
Если же речь о Win32 API, или "гуе" (который правда больше чем гуй) - то ему вообще фиолетово, над каким ядром крутиться, Wine как пример.
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|1.186, user90 (?), 19:08, 12/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Чот маловато огонька в обсуждении ;) Хотя мне даже влом читать новость про чо-то там выпущенное мелкософтом, я вообще 10 лет венды не видел (ибо на промышленном оборудовании ее можно лицезреть лишь в момент загрузки).
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|2.191, Аноним (191), 19:10, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Немного потерял. Шинда часто виснет например при работе VLC когда закрываешь окно. В линуксе такого в принципе нет.
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|3.194, Аноним (192), 19:20, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шта?
Руки пробовали выпрямлять? Или не пользоваться Windows Zver Ultimate Edition? Или не ставить несколько Hyper Pooper Codec Pack?
Ни разу ничего не зависало в Windows за последние лет 25, начиная с NT 3.51. Windows 95/98/Me были глючные что ужас - да, но там не было ни true multitasking, ни защиты памяти процессов. GUI для MS-DOS по большому счёту.
// b.
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|4.218, Аноним (191), 20:13, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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VLC последней версии на официальной шинде на штеудном ноутбуке. Десяточка реально корявая.
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|5.348, Аноним (103), 12:29, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот интересно: софт XXX, глючащий на ноутбуке производителя YYY с установленной ОС ZZZ — и кто же виноват? Конечно, ОС ZZZ!
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|4.219, Аноним (191), 20:16, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, речь о зависании всей системы когда глюк приходует VLC. Десктоп прекрасно работает в линуксе, и даже не насилует жесткий диск постоянно втихоря как шинды. Грузится с небольшой флешки, что-то вроде Slackware live, а дальше никто не заставляет перегружать настроенный ноутбук. В сон отправлять можно.
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|3.246, Аноним (-), 23:01, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При наличии mpc-be, kmplayer, potplayer и прочих lightalloy vlc не нужен. Убогая поделка, не умеющая ни превью показать при наведении на нужный момент мышью, ни при изменении размера окна сохранять его пропорции, ни выводить звук через wasapi а изображение через madvr, ни прочее элементарное. Просто остальные линупcячьи плееры ещё хуже.
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|3.238, Беня Коломойский (?), 22:10, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Notepad++ лучше. Это мой самый любимый редактор для линукса, только нужно плагин ftp поставить, иначе не работает.
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|4.240, grayich (ok), 22:21, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Notepad++ лучше. Это мой самый любимый редактор для линукса, только нужно плагин
> ftp поставить, иначе не работает.
чем лучше?
ставил его как-то, но в нём даже половину функций того, что под венду есть небыло, да и вообще не было в нём ничего, ради чего бы ставить.
что-то изменилось?
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|5.335, Аноним (342), 11:34, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чёт не понял, какие ещё функции Венды должны быть в текстовом редакторе? Или это про клон Notepad++? Так он называется по-другому Notepadqq.
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|3.255, Аноним (251), 00:01, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сапёра не будет в консоли? Тогда нет смысла вообще устанавливать эту бету-версию.
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|2.286, Аноним (197), 07:31, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шило на мыло, т.е. одни проблемы на другие. Но, конечно же, никто никуда не свалит, разве что баловство на локалхосте, обычный трёп в комментах про "шеф, фсёпропало".
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|2.330, Demo (??), 10:56, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Пришло время валить на FreeBSD
Не спешите. Ivan_63 пишет, что на Free не работает (или как-то не так работает) WiFi.
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|3.359, пох. (?), 13:19, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Пришло время валить на FreeBSD
> Не спешите. Ivan_63 пишет, что на Free не работает (или как-то не
> так работает) WiFi.
обошел кругом сервер, никакого wifi не обнаружил. По-моему проблема отсутствует.
(И нет, в десктопе у меня wifi тоже нет. Точнее, он там отключен.)
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|4.369, 1 (??), 15:06, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А теперь пжлста, список серверов (по производителям) где этот Wi-Fi таки есть
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|3.371, Аноним (-), 15:24, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Пришло время валить на FreeBSD
> Не спешите. Ivan_63 пишет, что на Free не работает (или как-то не так работает) WiFi.
А посмотреть в список поддерживаемых карт религия не позволяет?
Кстати, времена, когда под пингвина специально подбирали вификарту, не такие уж и древние ...
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|4.387, Аноним (197), 05:05, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По летоисчислению IT-индустрии - это было тысячелетия назад, тут очень уж быстро всё меняется.
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|1.280, Аноним (280), 06:12, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Заголовок новости радует просто.до вмешательства мс все линуксы походу были не очень стабильные.ну теперь заживем наверное
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|1.289, Аноним (299), 08:07, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну что, когда в Linux добавят по-умолчанию телеметрию, сбор отпечатков пальцев и биометрии с автоотправкой в российскую базу данных? Вход только по отпечаткам пальцев и биометрии с автоотправкой российским властям каждую координату входа и список сайтов. И изменение прав человека с добавлением разрешения обязательной биометрии.
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|2.326, Беня Коломойский (?), 10:15, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ZOG уже работает над этим. Скоро без ветеринарного паспорта уже и хлебушка не купишь. В намордники уже одели, процесс расчеловечивания запущен.
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|2.361, пох. (?), 13:27, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну что, когда в Linux добавят по-умолчанию телеметрию
э... ну.... с разморозочкой вас, что-ли?
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51165
coreos
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48833
убунта
про debian с его popularity-contest и бестолковую opensuse которая телеметрию отправляла но три года не могла заметить что сервер по ее сбору повис - сам ищи.
> биометрии с автоотправкой в российскую базу данных? Вход только по отпечаткам
В российскую - обращайтесь к импортозамещенным поставщикам. Неимпортозамещенные предпочитают набивать нероссийские закрома.
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|1.316, Аноним (350), 09:31, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Бачило правильно сказал "Да нигде ваша винда не рулит". Unix уже завоевал мир серьёзных железок для серьёзных задач. А Windows так и останется популярной игровой платформой.
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|2.332, Беня Коломойский (?), 10:58, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что же твой Бачило создаёт контент для своего ютубчика на "игровой платформе", а не на прошивке для "серьёзных железок для серьёзных задач"?
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|3.347, Аноним (350), 12:27, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да сейчас хоть на Android создавай.
Ты это особо не переживай. К Unix Мелкомягкие уже подошли вплотную.
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|2.374, Аноним (374), 18:48, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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PlayStation SDK доступен только для Windows. Это лишь один пример из многих. Большинство специализированных SDK имеют только Windows версию. Windows - ОС для реальных рабочих задач. А Linux так и останется узкоспециализированной серверной платформой.
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|3.383, Аноним (111), 22:36, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> PlayStation SDK доступен только для Windows
Ты несёшь неверные сведения.
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|4.386, Жорш (?), 05:03, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И в каком разделе там есть SDK не для Windows, мне аж интересно стало. Чтобы не только компилятор но и утилиты были? Ми ведь не говорим об Homebrew, верно? Тем более, скажем, для PlayStation 5.
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|2.378, Аноним (197), 20:43, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Шта? Не в курсе что половина серверного рынка мира на Windows Server? Не в курсе, что почти все офисные десктопы на Windows 10? Иногда лучше помолчать, никто не узнает твои "познания".
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|1.380, Vladjmir (ok), 21:53, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Тем самым они признали тупиковость Windows. Винда монструозная, не безопасная и самоедская (вхолостую жрёт гиганстское кол-во ресурсов). В конце концов ОС нужна для исполнения приложений пользователя, а не для выполнения в фоне бесконечных паризитных служб. Требования к ресурсам компьютера Windows 11 запредельные и это только для запуска и исполнения самой винды. Это путь в никуда.
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