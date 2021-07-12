Microsoft опубликовал первый стабильный выпуск Linux-дистрибутива CBL-Mariner

3.45 , Аноним ( 2 ), 13:31, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А systemd сейчас уже стандарт Знаешь, когда "пульсу" впилили по умолчанию, и большинство стало ей пользоваться, это вовсе не сделало её стандартом. Ибо, кому надо со звуком работать, её всегда отключают.

4.56 , Аноним ( 56 ), 13:47, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –9 + / – > кому надо со звуком работать В линуксе? Работать со звуком? Это такая тупая шутка? И ни слова про встроенку, пулса же для десктопа, или нет?

5.60 , Аноним ( 2 ), 13:50, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты пульсу отключи и попробуй. Всегда было куча прог для обработки звука. Только для них нужен сервер JACK и желательно -rt ядро. Посмотрим как будет с PipeWire. И да, пульса оказалась таким "стандартом", что мгновенно потеряла этот статус по желанитю "шапки".

6.81 , Аноним ( 27 ), 14:29, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ух ты, какие повости. И что сейчас стандарт по-твоему? Ну чтобы хотя бы 50% дистровотча покрывал?

7.207 , Аноним ( 205 ), 19:46, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А с каких пор дистродроч стал показателем

8.224 , нах.. ( ? ), 21:05, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ясно, изволите вилять ... 7.242 , Аноним ( - ), 22:31, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ух ты, какие повости. И что сейчас стандарт по-твоему? Ну чтобы хотя бы 50% дистровотча покрывал? curl -I https://distrowatch.com

HTTP/1.1 200 OK

Date: Mon, 12 Jul 2021 19:27:48 GMT

Server: Apache/2.4.48 (FreeBSD) OpenSSL/1.1.1h-freebsd PHP/7.4.20

7.287 , bergentroll ( ok ), 07:55, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ТрубаПроволока проталкивается на замену, в Арче уже что-то с ней слинковано.

6.105 , Аноним ( 56 ), 15:02, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – большой текст свёрнут, показать Пробовал, линукс мгновенно становился впринципе не юзабельным как десктоп ДАЖЕ д... 7.231 , Zenitur ( ok ), 21:41, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> А ты пульсу отключи и попробуй.

> Пробовал, линукс мгновенно становился впринципе не юзабельным Значит руки из ж@пы, раз даже пульсу отключить не можешь, а ещё кого-то учить удумал

8.243 , Аноним ( 243 ), 22:44, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Какое то слишком неадекватное оправдание неготовности Я так понимаю, неспособно... 9.253 , Zenitur ( ok ), 23:30, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать То есть ты заявляешь, что линукс не подходит для профессиональной работы со звук... 10.263 , Аноним ( 243 ), 00:20, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Конечно подходит, просто тут надо подпереть чутка, и все будет работать, а софт ... 11.265 , Аноним ( 243 ), 00:23, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Хм, здесь я наверно слегка неправ Будет правильнее сказать, что неготов для про... 11.324 , Zenitur ( ok ), 10:06, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать То есть ты нарисовал себе воображаемый мир, где софта нет и никто этим не занима... 12.334 , Аноним ( 243 ), 11:32, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Можешь попробовать меня переубедить Расскажи мне про софт, пожалуйста Расскажи п... 13.349 , Zenitur ( ok ), 12:41, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ардор, битвиг, не https ru wikipedia org wiki Ubuntu_Studio Аудио https web... 14.355 , Аноним ( 243 ), 13:12, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Наверно, только писали Мой телефон в том же году так же мог Через диктофон, пр... 9.282 , СеменСеменыч777 ( ? ), 06:24, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать суть современных юзеров сделать с этим нельзя ничего, спорить с этим нет смысла... 10.298 , Lex ( ?? ), 08:26, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Запрос на хотя бы минимальное удобство использования уже считается страшным грех... 5.65 , mezozoysky ( ? ), 14:04, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не шутка. Многие пишут/сводят звук линухом. Для справки, есть даже дистрибы, специально заточенные под это.

6.72 , Аноним ( 27 ), 14:14, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И без systemd есть. Но и тех и тех исчезающе мало.

6.107 , Аноним ( 56 ), 15:06, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не шутка. Многие пишут/сводят звук линухом. Кто многие? Какие многие? Линукс как десктоп все еще удел однопроцентных маргиналов, среди них встречаются те, кто пытается в звук. Сколько таких среди одного процента десктопа? Человек 1000 то наберется? > Для справки, есть даже дистрибы, специально заточенные под это. А еще есть дистрибутивы, специально заточенные под десктоп. Че там с десктопом в линуксе то? Уже стал распространен, стабилен, приобрел обратную совместимость, писатели проф софта прям ломятся со всех ног писать кучу софта?

7.301 , Lex ( ?? ), 08:34, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Че там с десктопом в линуксе то?

> Уже стал распространен, стабилен, приобрел обратную совместимость, писатели

> проф софта прям ломятся со всех ног писать кучу софта? Тем не менее, и со стабильностью и с софтом на линуксе в среднем ощутимо лучше чем на яблоке

4.276 , maximnik0 ( ? ), 02:46, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >это вовсе не сделало её стандартом. К сожелению для пользователей и писателей драйверов пульса стала стандартом.Помню в превыдущей версии LTS Kubunty я долгл ковырялся:alsa

микшер есть,драйвера alsa стоят-звук только в wine и на нeбольшой части приложений с Oss плагином,а в остальном тишина.....Дошел до разработчика альза драйвера-его ответ меня ошaрaшил у меня не полноценные Alsa драйвера, для полноценной работы установите пульсу.....(Да,после этого все заработало.)

3.124 , Аноним ( 121 ), 15:32, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Откуда вы берётесь с такими самовыдуманными стандартами? Прикинь но внезапно об этом стандарте знаешь только ты и ещё 2 землекопа. А реальные системы как были без systemd так и остались и так и остануться. Ибо нафик никому не впилось учить эти 100500 опций этого поделья, когда можно на bash сделать который знает каждый специалист. Bosh вон уже облажался попытавшись всунуть systemd

4.150 , Аноним ( 27 ), 17:22, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Блин, я тоже хочу к вам в ваш параллельный мир.

3.157 , Аноним ( 157 ), 17:48, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тренд меняется сейчас в статистике чаще встречаю Devuan и Manjaro

4.197 , Аноним ( 197 ), 19:25, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать В статистике чего, pardon me Русскоязычных студентов-фриков Поскольку даже есл... 5.288 , Аноним ( 288 ), 08:02, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Американцы просто покупают железо и оставляют то что ближе к этому железу. Если бы ALTлинукс вышел на рынок со своим собственным железом и предустанавливал свой линукс на нём, никто бы тоже не парился.

6.377 , Аноним ( 197 ), 20:35, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё один местечковый Linux, да не нужны людям ни альт, ни манджара, нет никаких особенных прелестей в них, так почему-то русские студенты-быдлокодеры в узком кругу своих их расхвалили, никак не перестанут повторять эти названия. Американцы покупают продукцию Apple по ряду факторов, которых я упомянул выше, я живу тут и вижу почему, у тебя какой-то однобокий взгляд.

4.208 , Аноним ( 205 ), 19:48, 12/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Увы, в манджаре сустемда.

