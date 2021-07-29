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Microsoft открыл код прослойки для трансляции команд Direct3D 9 в Direct3D 12

29.07.2021 11:29

Компания Microsoft объявила об открытии исходных текстов прослойки D3D9On12 c реализацией устройства DDI (Device Driver Interface), осуществляющего трансляцию команд Direct3D 9 (D3D9) в команды Direct3D 12 (D3D12). Прослойка позволяет обеспечить работу старых приложений в окружениях, поддерживающих только D3D12, например, может оказаться полезной для реализации D3D9 на базе проектов vkd3d и VKD3D-Proton, предлагающих реализацию Direct3D 12 для Linux, работающую через трансляцию вызовов D3D12 в графический API Vulkan. Код D3D9On12 написан на языке C++ и опубликован под лицензией MIT.

Проект основан на коде аналогичной подсистемы, входящей в состав Windows 10. Отмечается, что публикация кода D3D9On12 даст возможность представителям сообщества участвовать в исправлении ошибок и добавлении оптимизаций, а также может служить примером для изучения реализации DDI-драйверов D3D9 и каркасом для создания подобных слоёв для трансляции различных графических API в D3D12.

Одновременно опубликован пакет DXBC Signer, позволяющий подписывать произвольные DXBC-файлы, сгенерированные сторонними инструментариями. D3D9On12 использует данный пакет для подписывания DXBC, генерируемых при преобразовании шейдеров в новую модель.

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft опубликовал заголовочные файлы DirectX под лицензией MIT
  3. OpenNews: Microsoft опубликовал первый стабильный выпуск Linux-дистрибутива CBL-Mariner
  4. OpenNews: Реализация OpenGL поверх DirectX достигла совместимости с OpenGL 3.3 и принята в состав Mesa
  5. OpenNews: Microsoft начал тестирование поддержки запуска GUI-приложений Linux в Windows
  6. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55559-d3d9on12
Ключевые слова: d3d9on12, direct3d, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (74) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Онаним Тот Самый (?), 11:33, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +32 +/
    Короче, когда Microsoft выпустит свой линукс-дистрибутив, у них будет по-умолчанию настроен вайн и не будет проблем с запуском виндовых приложений
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:36, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Уж лучше я буду сидеть без wine, чем буду пользоватся чем-то от microsoft
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 11:46, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Wine vanilla останется.
     
  • 3.4, Noname (??), 11:52, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    О, т.е. ты уже выкинул всё то, что Майкрософт пилит в ведро?
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 12:05, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Майкрософт пилит в ведро код поддержки работы с гипервизором Hyper-V. Не вижу решительно ничего плохого, чтобы избавиться и от того, и от другого.
     
     
  • 5.19, Noname (??), 12:19, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вопрос был: "ты уже выкинул всё то, что Майкрософт пилит в ведро?"
     
     
  • 6.38, Michael Shigorin (ok), 13:41, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы забыли конкретизировать запрос.  Отправляйтесь-ка на git.kernel.org и без ссылок на коммиты/исходники/подсистемы, пожалуйста, не возвращайтесь к задаванию в лучшем случае глупых вопросов, а в худшем -- как у того чилийского придурка намедни, которому Медведев задал направление движения.
     
     
  • 7.50, Аноним (50), 14:24, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Миша буянит
     
  • 7.52, бородач (?), 14:42, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Где ссылки на компас под линукс, Миша?
     
  • 7.67, Хан (?), 19:12, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Печот? Да?
     
  • 7.72, Аноним (72), 20:41, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тут:

    > Вы забыли конкретизировать запрос.  Отправляйтесь-ка на git.kernel.org и без ссылок на коммиты/исходники/подсистемы, пожалуйста, не возвращайтесь

    Поддерживаю. А вот политику не стоит.

    В частности:

    > чилийского придурка намедни, которому Медведев задал направление движения.

    Кто все эти люди?А то вы как-то тоже без ссылок но типа с авторитетным примером о котором все должны знать. Даже гуглить пришлось.

    Фу какое

     
     
  • 8.75, Аноним (75), 20:48, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Миша приплетает... текст свёрнут, показать
     
  • 5.71, Аноним (71), 20:39, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да да. xa_array на базе которого сейчас сделан линуховый MM.
    выкинь каку!
     
  • 4.12, Anonimous (?), 12:07, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    все что они пилят - это поддержка технологий необходимых для работы Azure (типа поддержки hyperv, который никто кроме их и не юзает) и очень иногда патчи для драйверов железа с которым у них возникают проблемы в том же Azure.
    При этом что касается вещей которые они реально могли б улучшить, то скорее условный Paragon домучает полноценную поддержку того же ntfs, чем мелкомягкие, которые ее и придумали...
    Их вклад в развитие ядра слишком переоценен вами.
     
     
  • 5.21, Noname (??), 12:24, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну, если не считать того, что они дают денежку, чтоб разрабы того самого ведра пожрать могли.
     
     
  • 6.29, Wladmis (ok), 13:07, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Не разрабы, а LinuxFoundation
     
  • 5.39, Топтал ваши хелловорлды (?), 13:42, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Твоего вклада и вовсе нет. Тебе ли вякать на мс?🤦‍♂️
     
  • 5.43, Аноним (43), 13:50, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие проблемы с поддержкой нтфс у мелкософта?
     
  • 3.20, Noname (??), 12:20, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь, ты не хромиум-бейзд браузерами пользуешься
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 13:43, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А причем тут Майкрософт? KDE написали движок KHTML. Apple форкнула KHTML и назвала Webkit. Google форкнула Webkit и назвала Blink. Майкрософт делает на его основе браузер Edge. Но по сути это перелицованный Хром или я чего то не понимаю?
     
     
  • 5.53, Аноним (53), 14:43, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сотрудники MS участвуют в разработке Chromium. И делали это еще до появления нового Edge.
     
     
  • 6.73, Аноним (72), 20:42, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты что. Правда?
     
  • 3.34, КО (?), 13:31, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи привет контрибьюторам от майков буквально во всё
     
  • 3.44, Аноним (43), 13:50, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очередная истерика дуалбутчика
     
  • 3.76, нах.. (?), 21:17, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты каждый день пользуешся чемто от малкософт.
     
  • 2.5, zshfan (ok), 11:55, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У них уже есть дистрибутив, правда для облаков на базе Azure, но уже есть.
     
  • 2.42, Аноним (40), 13:48, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Короче, когда Microsoft выпустит свой линукс-дистрибутив, у них будет по-умолчанию настроен вайн и не будет проблем с запуском виндовых приложений

    Дайте себе труд посмотреть художественные и документальные фильмы про историю айти индустрии и кремниевой долины. Это же интересно и познавательно. Чтобы не писать таких глупостей. Microsoft ещё до разработки Windows барыдила юникс подобной операционкой под названием  Xenix.

     
     
  • 3.56, Annoynymous (ok), 15:15, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это был совместный проект, также как и OS/2. Не совсем то.
     
     
  • 4.60, Аноним (60), 16:13, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это был юникс-подобный дистрибутив который продавала Майкрософт.
    Линукс дистрибутив это тоже юникс-подобный дистрибутив.
    Что тут не то? Всё то.
     
  • 4.61, Михрютка (ok), 16:21, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что значит "не совсем то"? зиникс мс самостоятельно начали, скоты попозже года на три подтянулись.
     
  • 2.69, X86 (ok), 19:50, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет Lindоws с Wine для запуска старых приложений)
     
     
  • 3.74, Аноним (72), 20:43, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, были бы приложения стоящие. Для всего нормального wine не нужет.
     

  • 1.6, Skullnet (ok), 11:55, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Direct X 12 - нинужно, потому что есть вулкан. Очередные палки в колеса.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:46, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нужен виндузятникам. Direct X 12 работает стабильнее на винде. Direct X 9 сильно зависит от драйверов и любит выдавать артефакты.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 12:50, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и вендузятникам не нужен. dx12 - только в винде на компе
    а vulkan - и в винде, и в макоси, и в линуксе, и на мобилах
    универсальное API
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 13:26, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > vulkan - ... и в макоси

    Пруф пожалуйста. Насколько я знаю, в макоси только этот их Metal

     
     
  • 5.58, Аноним (58), 16:11, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/KhronosGroup/MoltenVK
     
  • 5.59, Аноним (59), 16:12, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть, но через костыль https://github.com/KhronosGroup/MoltenVK
    Есть подозрение, что на винде вулкан тоже через обертку к Direct3D работает, только она уже в винду встроена (и это не точно, но с OpenGL версии > 1.1 так оно и было)
     
  • 4.36, Аноним (36), 13:34, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и вендузятникам не нужен. dx12 - только в винде на компе

    /0

     
  • 4.68, Хан (?), 19:13, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Еще Булкан на консолях
     
  • 3.28, Skullnet (ok), 13:01, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Нужен виндузятникам. Direct X 12 работает стабильнее на винде. Direct X 9

    Зачем? Vulkan и D3D12 похожи и работают одинакого. Direct X 12 существует, только потому что Microsoft нашли у Vulkan-а фатальный недостаток.

     
     
  • 4.32, Чебур (?), 13:23, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какой?
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 13:33, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    То что Vulkan создали не Microsoft
     
  • 5.37, Аноним (37), 13:34, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это цитата из известной статьи о "революциях" Microsoft: "фатальный недостаток — его сделал не Майкрософт".
     
     
  • 6.45, Аноним (40), 13:53, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за аноним пошел, мемов совсем не знает.
    https://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0&#

    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%

     
  • 3.41, Аноним (41), 13:46, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Direct X 12 работает стабильнее на винде.

    Чушь. DX12 плохо взлетел именно из-за багов на старте. Во всех играх, где была возможность выбора между DX11 и DX12, лучше работал DX11. Потом починили, но осадочек остался. С Vulkan подобных проблем не было.

     
     
  • 4.57, commiethebeastie (ok), 16:05, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >С Vulkan подобных проблем не было.

    Дофига было багов у всех трех производителей, а также были проблемы с дизайном. Можете closed tracker на странице DXVK посмотреть. Тут именно открытая разработка API помогла быстро пофиксить их.

     
  • 2.63, дзлошрг (?), 18:05, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DirectX не нужен, потому что есть OpenGL
    DirectX не нужен, потому что есть Mantle
    DirectX не нужен, потому что есть Vulkan
    [вы сейчас находитесь здесь]
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 18:51, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [вы сейчас находитесь здесь]
    DirectX не нужен, потому что нет Microsoft
    DirectX nfrb нужен, потому что есть Wine и куча legacy
     
     
  • 4.77, нах.. (?), 21:19, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не умеешь, не берись.
     
  • 2.78, Stax (ok), 22:01, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тем не менее, в жизни на directx 1
     

  • 1.7, Аноним (65), 12:01, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кому-то очень не терпиться превратить старое не древнее начала нулевых, а п... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.8, Аноним (65), 12:02, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. Ускорение обновления парка компов выгодно M$ уже тем, что новые компы соответствуют требованиям Windows 11.
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:05, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это и так уже, реализация DX9 в Wine оставляет желать лучшего, производительность от нативной на уровне принтуса.

    Nine не возьмут, потому что работает только на AMD с Radeon\AMDGPU (Mesa), а Nvidia не открывает свои блобы, поэтому Nouveau работет чуть лучше чем никак.

     
     
  • 3.13, Аноним (65), 12:08, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Nine не возьмут, потому что работает только на AMD с Radeon\AMDGPU (Mesa), а Nvidia не открывает свои блобы, поэтому Nouveau работет чуть лучше чем никак.

    Ну так пользователи невидии сами виноваты, что деньгами поддержали вредоносную корпорацию.

     
     
  • 4.15, Аноним (11), 12:10, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У AMD когда-то были большие проблемы, да они собственно до сих пор, поэтому и покупали невидиа. Сейчас видеокарты невидиа выгоднее, чем аналогичные от AMD. Так что дело в деньгах. Если нет разницы заплатить 25 или 50 тысяч за ту же мощность, то да, наверное можно сказать "поддержали".
     
     
  • 5.18, Аноним (65), 12:18, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А у невидии проблем нет? В продукции каждой компании есть свои проблемы. Проприетарный драйвер - это серьёзная проблема с примыми финансовыми последствиями  в виде вынуждения пользователей купить новую карту для поддержки новых ядер. Не удивлюсь, если окажется, что цены на карты невидии поэтому и ниже.

    Но поскольку AMD более дружественная к СПО, то не вижу проблем в том, что она получит некоторые преференции от СПО-проекта.

     
     
  • 6.22, Аноним (11), 12:24, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, конечно, но тогда у AMD было больше проблем именно на линуксе. Сейчас у них проблемы на форточках, как ни странно, а на линуксе Mesa рулит пока что, я не знаю, вкладывается ли туда сама AMD, есть большие подозрения что нет.
     
     
  • 7.30, Sluggard (ok), 13:10, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    AMD раньше делилась спеками на свои видюхи с сообществом, пилившим открытый драйвер, а теперь сама пишет открытый драйвер для своих карт, выкинув проприетарный.
     
     
  • 8.54, Anonnnym (?), 14:56, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не выкинув Проприетарный тоже пишут, но он основан на свободном и работает медл... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.55, Sluggard (ok), 14:59, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каталист выкинули и перестали развивать А новый работает всё равно через ядерны... текст свёрнут, показать
     
  • 9.62, НяшМяш (ok), 16:51, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот и ответ - его якобы серьёзный бузинесс использует для своих серьёзных зад... текст свёрнут, показать
     
  • 3.26, Аноним (26), 12:48, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >производительность от нативной на уровне принтуса.

    Попробуйте поставить драйвера от принтуса, всё зарботает быстрее.

     
  • 2.48, Аноним (41), 14:00, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вам хочется поиграть, то реально для DX9 вам нужен DXVK, который и так использует Vulkan. Да и так, GPU без поддержки Vulkan устарели и для игр вам давно пора уже обновиться.
     

  • 1.9, Аноним (65), 12:04, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Одновременно опубликован пакет DXBC Signer, позволяющий подписывать произвольные DXBC-файлы, сгенерированные сторонними инструментариями. D3D9On12 использует данный пакет для подписывания DXBC, генерируемых при преобразовании шейдеров в новую модель.

    То есть без одобрения Micro$oft теперь программы с шейдерами исполнять нельзя???

     
     
  • 2.14, Аноним (11), 12:08, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно понятно, что M$ хочет стать монополистом на рынке ПО и всячески давит конкурентов, иногда подкупая, иногда просто внедряясь.
     
     
  • 3.16, Аноним (65), 12:11, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И куда смотрят антимонопольные комитеты, которые раз в 10 лет M$ штрафуют на смехотворные (для M$) суммы в качестве имитации бурной деятельности?
     
     
  • 4.17, Аноним (11), 12:13, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куплены M$, очевидно. Надо просто снять розовые очки и понять, что корпорации типа M$ имеют огромное влияние в мире не только в своей области. Рынок ПО просто ещё один рынок, который они хотят захватить.
     
  • 4.23, jko (?), 12:31, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На майков завязана вся америка, АНБ и ЦРУ всякие, военщина с Пентагоном, заводы и пром.корпорации, и масса всего всего другого. Они пальцем не дадут тронуть М$, для них это вопрос национальной безопасности.
     
     
  • 5.46, Аноним (43), 13:55, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бизнесс приложения во всем мире забыли
     
  • 3.47, Аноним (43), 13:56, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    давно монополист. эпл не конкурент
     

  • 1.24, Аноним (25), 12:44, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаю толку с этой штуки немного пока они не встроят её в систему по умолчанию. Мало кто будет перекомпилировать свой проект с этим.
     
     
  • 2.31, НяшМяш (ok), 13:20, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем проект менять? Умельцы сделают d3d9.dll по аналогии с этим проектом https://github.com/megai2/d912pxy
     

  • 1.70, Аноним (72), 20:36, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у этих одни прослойки на прослойках прослойками погоняя. А системаой как было невозможно пользоваться так и до сих пор не возможно.
     

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