Microsoft открыл код прослойки для трансляции команд Direct3D 9 в Direct3D 12

2.8 , Аноним ( 65 ), 12:02, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – P.S. Ускорение обновления парка компов выгодно M$ уже тем, что новые компы соответствуют требованиям Windows 11.

2.11 , Аноним ( 11 ), 12:05, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так это и так уже, реализация DX9 в Wine оставляет желать лучшего, производительность от нативной на уровне принтуса. Nine не возьмут, потому что работает только на AMD с Radeon\AMDGPU (Mesa), а Nvidia не открывает свои блобы, поэтому Nouveau работет чуть лучше чем никак.

3.13 , Аноним ( 65 ), 12:08, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Nine не возьмут, потому что работает только на AMD с Radeon\AMDGPU (Mesa), а Nvidia не открывает свои блобы, поэтому Nouveau работет чуть лучше чем никак. Ну так пользователи невидии сами виноваты, что деньгами поддержали вредоносную корпорацию.

4.15 , Аноним ( 11 ), 12:10, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – У AMD когда-то были большие проблемы, да они собственно до сих пор, поэтому и покупали невидиа. Сейчас видеокарты невидиа выгоднее, чем аналогичные от AMD. Так что дело в деньгах. Если нет разницы заплатить 25 или 50 тысяч за ту же мощность, то да, наверное можно сказать "поддержали".

5.18 , Аноним ( 65 ), 12:18, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – А у невидии проблем нет? В продукции каждой компании есть свои проблемы. Проприетарный драйвер - это серьёзная проблема с примыми финансовыми последствиями в виде вынуждения пользователей купить новую карту для поддержки новых ядер. Не удивлюсь, если окажется, что цены на карты невидии поэтому и ниже. Но поскольку AMD более дружественная к СПО, то не вижу проблем в том, что она получит некоторые преференции от СПО-проекта.

6.22 , Аноним ( 11 ), 12:24, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть, конечно, но тогда у AMD было больше проблем именно на линуксе. Сейчас у них проблемы на форточках, как ни странно, а на линуксе Mesa рулит пока что, я не знаю, вкладывается ли туда сама AMD, есть большие подозрения что нет.

7.30 , Sluggard ( ok ), 13:10, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – AMD раньше делилась спеками на свои видюхи с сообществом, пилившим открытый драйвер, а теперь сама пишет открытый драйвер для своих карт, выкинув проприетарный.

8.54 , Anonnnym ( ? ), 14:56, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Не выкинув Проприетарный тоже пишут, но он основан на свободном и работает медл... 9.55 , Sluggard ( ok ), 14:59, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Каталист выкинули и перестали развивать А новый работает всё равно через ядерны... 9.62 , НяшМяш ( ok ), 16:51, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну вот и ответ - его якобы серьёзный бузинесс использует для своих серьёзных зад... 3.26 , Аноним ( 26 ), 12:48, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >производительность от нативной на уровне принтуса. Попробуйте поставить драйвера от принтуса, всё зарботает быстрее.

2.48 , Аноним ( 41 ), 14:00, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если вам хочется поиграть, то реально для DX9 вам нужен DXVK, который и так использует Vulkan. Да и так, GPU без поддержки Vulkan устарели и для игр вам давно пора уже обновиться.