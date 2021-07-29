Microsoft открыл код прослойки для трансляции команд Direct3D 9 в Direct3D 12

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|1.1, Онаним Тот Самый (?), 11:33, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+32 +/–
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Короче, когда Microsoft выпустит свой линукс-дистрибутив, у них будет по-умолчанию настроен вайн и не будет проблем с запуском виндовых приложений
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|2.2, Аноним (2), 11:36, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Уж лучше я буду сидеть без wine, чем буду пользоватся чем-то от microsoft
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|3.4, Noname (??), 11:52, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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О, т.е. ты уже выкинул всё то, что Майкрософт пилит в ведро?
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|4.10, Аноним (10), 12:05, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Майкрософт пилит в ведро код поддержки работы с гипервизором Hyper-V. Не вижу решительно ничего плохого, чтобы избавиться и от того, и от другого.
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|5.19, Noname (??), 12:19, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вопрос был: "ты уже выкинул всё то, что Майкрософт пилит в ведро?"
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|6.38, Michael Shigorin (ok), 13:41, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы забыли конкретизировать запрос. Отправляйтесь-ка на git.kernel.org и без ссылок на коммиты/исходники/подсистемы, пожалуйста, не возвращайтесь к задаванию в лучшем случае глупых вопросов, а в худшем -- как у того чилийского придурка намедни, которому Медведев задал направление движения.
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|7.72, Аноним (72), 20:41, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот тут:
> Вы забыли конкретизировать запрос. Отправляйтесь-ка на git.kernel.org и без ссылок на коммиты/исходники/подсистемы, пожалуйста, не возвращайтесь
Поддерживаю. А вот политику не стоит.
В частности:
> чилийского придурка намедни, которому Медведев задал направление движения.
Кто все эти люди?А то вы как-то тоже без ссылок но типа с авторитетным примером о котором все должны знать. Даже гуглить пришлось.
Фу какое
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|5.71, Аноним (71), 20:39, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да да. xa_array на базе которого сейчас сделан линуховый MM.
выкинь каку!
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|4.12, Anonimous (?), 12:07, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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все что они пилят - это поддержка технологий необходимых для работы Azure (типа поддержки hyperv, который никто кроме их и не юзает) и очень иногда патчи для драйверов железа с которым у них возникают проблемы в том же Azure.
При этом что касается вещей которые они реально могли б улучшить, то скорее условный Paragon домучает полноценную поддержку того же ntfs, чем мелкомягкие, которые ее и придумали...
Их вклад в развитие ядра слишком переоценен вами.
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|5.21, Noname (??), 12:24, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну, если не считать того, что они дают денежку, чтоб разрабы того самого ведра пожрать могли.
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|4.40, Аноним (40), 13:43, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А причем тут Майкрософт? KDE написали движок KHTML. Apple форкнула KHTML и назвала Webkit. Google форкнула Webkit и назвала Blink. Майкрософт делает на его основе браузер Edge. Но по сути это перелицованный Хром или я чего то не понимаю?
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|5.53, Аноним (53), 14:43, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сотрудники MS участвуют в разработке Chromium. И делали это еще до появления нового Edge.
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|3.34, КО (?), 13:31, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скажи привет контрибьюторам от майков буквально во всё
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|2.5, zshfan (ok), 11:55, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У них уже есть дистрибутив, правда для облаков на базе Azure, но уже есть.
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|2.42, Аноним (40), 13:48, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Короче, когда Microsoft выпустит свой линукс-дистрибутив, у них будет по-умолчанию настроен вайн и не будет проблем с запуском виндовых приложений
Дайте себе труд посмотреть художественные и документальные фильмы про историю айти индустрии и кремниевой долины. Это же интересно и познавательно. Чтобы не писать таких глупостей. Microsoft ещё до разработки Windows барыдила юникс подобной операционкой под названием Xenix.
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|4.60, Аноним (60), 16:13, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это был юникс-подобный дистрибутив который продавала Майкрософт.
Линукс дистрибутив это тоже юникс-подобный дистрибутив.
Что тут не то? Всё то.
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|4.61, Михрютка (ok), 16:21, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что значит "не совсем то"? зиникс мс самостоятельно начали, скоты попозже года на три подтянулись.
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|2.69, X86 (ok), 19:50, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будет Lindоws с Wine для запуска старых приложений)
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|3.74, Аноним (72), 20:43, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, были бы приложения стоящие. Для всего нормального wine не нужет.
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|2.25, Аноним (25), 12:46, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Нужен виндузятникам. Direct X 12 работает стабильнее на винде. Direct X 9 сильно зависит от драйверов и любит выдавать артефакты.
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|3.27, Аноним (27), 12:50, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и вендузятникам не нужен. dx12 - только в винде на компе
а vulkan - и в винде, и в макоси, и в линуксе, и на мобилах
универсальное API
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|4.33, Аноним (33), 13:26, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> vulkan - ... и в макоси
Пруф пожалуйста. Насколько я знаю, в макоси только этот их Metal
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|3.28, Skullnet (ok), 13:01, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Нужен виндузятникам. Direct X 12 работает стабильнее на винде. Direct X 9
Зачем? Vulkan и D3D12 похожи и работают одинакого. Direct X 12 существует, только потому что Microsoft нашли у Vulkan-а фатальный недостаток.
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|5.37, Аноним (37), 13:34, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это цитата из известной статьи о "революциях" Microsoft: "фатальный недостаток — его сделал не Майкрософт".
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|3.41, Аноним (41), 13:46, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Direct X 12 работает стабильнее на винде.
Чушь. DX12 плохо взлетел именно из-за багов на старте. Во всех играх, где была возможность выбора между DX11 и DX12, лучше работал DX11. Потом починили, но осадочек остался. С Vulkan подобных проблем не было.
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|4.57, commiethebeastie (ok), 16:05, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>С Vulkan подобных проблем не было.
Дофига было багов у всех трех производителей, а также были проблемы с дизайном. Можете closed tracker на странице DXVK посмотреть. Тут именно открытая разработка API помогла быстро пофиксить их.
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|2.63, дзлошрг (?), 18:05, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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DirectX не нужен, потому что есть OpenGL
DirectX не нужен, потому что есть Mantle
DirectX не нужен, потому что есть Vulkan
[вы сейчас находитесь здесь]
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|3.65, Аноним (65), 18:51, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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[вы сейчас находитесь здесь]
DirectX не нужен, потому что нет Microsoft
DirectX nfrb нужен, потому что есть Wine и куча legacy
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|1.7, Аноним (65), 12:01, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
Кому-то очень не терпиться превратить старое не древнее начала нулевых, а п... большой текст свёрнут, показать
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|2.8, Аноним (65), 12:02, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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P.S. Ускорение обновления парка компов выгодно M$ уже тем, что новые компы соответствуют требованиям Windows 11.
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|2.11, Аноним (11), 12:05, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так это и так уже, реализация DX9 в Wine оставляет желать лучшего, производительность от нативной на уровне принтуса.
Nine не возьмут, потому что работает только на AMD с Radeon\AMDGPU (Mesa), а Nvidia не открывает свои блобы, поэтому Nouveau работет чуть лучше чем никак.
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|3.13, Аноним (65), 12:08, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Nine не возьмут, потому что работает только на AMD с Radeon\AMDGPU (Mesa), а Nvidia не открывает свои блобы, поэтому Nouveau работет чуть лучше чем никак.
Ну так пользователи невидии сами виноваты, что деньгами поддержали вредоносную корпорацию.
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|4.15, Аноним (11), 12:10, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У AMD когда-то были большие проблемы, да они собственно до сих пор, поэтому и покупали невидиа. Сейчас видеокарты невидиа выгоднее, чем аналогичные от AMD. Так что дело в деньгах. Если нет разницы заплатить 25 или 50 тысяч за ту же мощность, то да, наверное можно сказать "поддержали".
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|5.18, Аноним (65), 12:18, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А у невидии проблем нет? В продукции каждой компании есть свои проблемы. Проприетарный драйвер - это серьёзная проблема с примыми финансовыми последствиями в виде вынуждения пользователей купить новую карту для поддержки новых ядер. Не удивлюсь, если окажется, что цены на карты невидии поэтому и ниже.
Но поскольку AMD более дружественная к СПО, то не вижу проблем в том, что она получит некоторые преференции от СПО-проекта.
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|6.22, Аноним (11), 12:24, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть, конечно, но тогда у AMD было больше проблем именно на линуксе. Сейчас у них проблемы на форточках, как ни странно, а на линуксе Mesa рулит пока что, я не знаю, вкладывается ли туда сама AMD, есть большие подозрения что нет.
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|7.30, Sluggard (ok), 13:10, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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AMD раньше делилась спеками на свои видюхи с сообществом, пилившим открытый драйвер, а теперь сама пишет открытый драйвер для своих карт, выкинув проприетарный.
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|9.62, НяшМяш (ok), 16:51, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот и ответ - его якобы серьёзный бузинесс использует для своих серьёзных зад... текст свёрнут, показать
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|3.26, Аноним (26), 12:48, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>производительность от нативной на уровне принтуса.
Попробуйте поставить драйвера от принтуса, всё зарботает быстрее.
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|2.48, Аноним (41), 14:00, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вам хочется поиграть, то реально для DX9 вам нужен DXVK, который и так использует Vulkan. Да и так, GPU без поддержки Vulkan устарели и для игр вам давно пора уже обновиться.
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|1.9, Аноним (65), 12:04, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Одновременно опубликован пакет DXBC Signer, позволяющий подписывать произвольные DXBC-файлы, сгенерированные сторонними инструментариями. D3D9On12 использует данный пакет для подписывания DXBC, генерируемых при преобразовании шейдеров в новую модель.
То есть без одобрения Micro$oft теперь программы с шейдерами исполнять нельзя???
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|2.14, Аноним (11), 12:08, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давно понятно, что M$ хочет стать монополистом на рынке ПО и всячески давит конкурентов, иногда подкупая, иногда просто внедряясь.
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|3.16, Аноним (65), 12:11, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И куда смотрят антимонопольные комитеты, которые раз в 10 лет M$ штрафуют на смехотворные (для M$) суммы в качестве имитации бурной деятельности?
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|4.17, Аноним (11), 12:13, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куплены M$, очевидно. Надо просто снять розовые очки и понять, что корпорации типа M$ имеют огромное влияние в мире не только в своей области. Рынок ПО просто ещё один рынок, который они хотят захватить.
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|4.23, jko (?), 12:31, 29/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На майков завязана вся америка, АНБ и ЦРУ всякие, военщина с Пентагоном, заводы и пром.корпорации, и масса всего всего другого. Они пальцем не дадут тронуть М$, для них это вопрос национальной безопасности.
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|1.24, Аноним (25), 12:44, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Думаю толку с этой штуки немного пока они не встроят её в систему по умолчанию. Мало кто будет перекомпилировать свой проект с этим.
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|1.70, Аноним (72), 20:36, 29/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А у этих одни прослойки на прослойках прослойками погоняя. А системаой как было невозможно пользоваться так и до сих пор не возможно.
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