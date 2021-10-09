Выпуск OpenSilver 1.0, открытой реализации Silverlight

|
|
|
|2.14, пох. (?), 12:00, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пили, они ж золотые.
Мертворожденные проекты, создатели которых запутались в собственных шнурках - безусловно лучше чем работающий.
|
|1.2, Аноним (2), 10:38, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
А эта штука кому-то еще нужна? Сервелат изначально пилился как аналог флэша от мелкомягких, которые очень любят пилить свои проприетарные аналоги всякой хрени, чтобы привязать людей к винде. Что уж говорить о дот нете, который изначально был аналогом джавы. Но ведь... флэш мертв.
|
|
|
|2.3, A.Stahl (ok), 10:56, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну раз пилят, значит нужна. Вряд ли кто-то хохмы ради затеял такой большой проект.
|
|
|
|3.5, Аноним (5), 11:18, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сам мелкософт её уже успешно похоронил и все кто в это макался только с облегчением вздохнули, потому что или ненужно или можно переписать на что-то адекватное то что менеджеры "нарешали" ранее в это дно ваять
|
|
|
|4.6, Аноним (5), 11:19, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Собственно как и с флешем. Меньше зоопарка поддерживать - это благо
|
|
|
|5.9, Аноним (9), 11:49, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Именно. Один хозяин, один стандарт, никакой головной боли.
|
|
|
|
|
|7.24, Аноним (24), 12:58, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
То, что они сохраняют совместимость годами. Так, что сейчас никаких стандартов нет, только времянки.
|
|6.29, Dzen Python (ok), 13:41, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну...да? Один стандарт, меньше накрученных велосипедов, меньше паник под "а-а-а-а, нам нужно переписать все из ААА под БББ, ведь ААА целую неделю не получает коммитов", меньше нагрузка на саппорт и девелоперов.
|
|2.21, 1111 (??), 12:41, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Под флейш хотя бы много игр осталось - а сильвердайт вообще бесполезный мусор, так никогда и не ставший популярный или нужным. Интересно какой некромант задумал недоброе?
|
|
|
|3.26, морошка ягодка такая (?), 13:24, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
всякие бизнесовые проекты часто на сервелайте работали. проекты как правило крупные и с нуля их писать никто не хочет
так что да, как минимум несколько проектов реанимируют.
хотя по идее поздно уже
|
|1.13, пох. (?), 12:00, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
В общем, отличный показатель что даже mono + asp.net более эффективны для разработки чем хруст.
Обратите внимание - у этих _уже_ все работает.
А ruffle.rs - по прежнему эскопета для стрельбы себе в оппу.
Зато с CoC. А у этих даже CoC нету - явно неправильный проект.
|
|
|
|2.15, iPony129412 (?), 12:20, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А ruffle.rs - по прежнему эскопета для стрельбы себе в оппу.
Запустил — а не плоохо работает.
Правда, игры про попу не проверял.
|
|2.16, Аноним (16), 12:22, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да да, отличный показатель, gnash и Lightspark на C++, Shumway на JavaScript, из них жив только Lightsaber, и то не сказать чтобы полностью сопоставим с оригинальным Flash. Это значит, что и разработка на C++ не так эффективна? Или может дело всё-таки во Flash, с которым не смогла справиться сама Adobe?
|
|
|
|3.23, пох. (?), 12:55, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> сопоставим с оригинальным Flash. Это значит, что и разработка на C++
> не так эффективна? Или может дело всё-таки во Flash, с которым
> не смогла справиться сама Adobe?
у adobe все работало. Что, собственно, и убило лайтcpaку - нежные разработчики, борцуны за все хорошее и против всего плохого, ничего работающего так и ниасилили. Ни на каком языке. Потому что единственный лейтмотив про шва6оооодку никому как-то не зашел, а других причин тратить свое время на этот проект тогда не было.
Сейчас вот причина появилась, но выбран явно негодный инструмент. Все усилия вроде как даже и неплохих разработчиков тратятся на гонку за новыми и новыми версиями всего миллиарда зависимостей и обход рогаток понаставленных языком.
|
|
|
|4.27, iPony129412 (?), 13:27, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хватит нести бредятину.
1) новостной сабж опирается на весьма сильные продукты, в которых было вложено огромная куча ресурсов Mono и ASP.NET Core
2) Flash от Adobe ничего такого в опенсорс не оставил
3) Тот же Ruffle за короткий промежуток времени сделал больше всех успехов относительно всех прошлых реализаций.
|
|4.32, Аноним (16), 14:16, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это у Adobe всё работало? С количеством дыр и уязвимостей у Flash мало что могло поспорить. На залатывание дыр и уязвимостей тратилось огромное количество усилий, пока в конце концов Adobe не сдалась. Про нежных разработчиков - это сильно, сделать аналог закрытой сложной технологии ("черный ящик"), даже если не полностью работоспособный, это же дело пяти минут, верно? То то я смотрю сколько лет уже пилят драйвер nouveau для видеокарт Nvidia, что-то никак не допилят даже для старых видеокарт. А ситуация там похожая, такой же чёрный ящик, хотя и сложность повыше. Там тоже не осилили?
Может дело в том, что в разы проще собрать что-то из готовых кусков, чем писать с нуля, особенно при имеющейся какой-никакой документации на Silverlight (для Flash и Nvidia такого нет)?
|
|1.17, Аноним (17), 12:25, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Ну вот и древние уродцы стали лучше современных web технологий настолько, что проще написать силверлайт с нуля. Молодцы, что пилят, если в этом есть какой-то толк.
|
|
|
|
|
|3.33, Аноним (17), 14:20, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На заборе тоже написано. Это еще не значит, что забор превращается в нечто другое. Главное тут то, что древние технологии возрождают. Это как кто-то ругал иксы за древность. А на деле вот оно что. Современный веб разжирел и не поддерживает уже то, что было раньше. Браузеры разжирели, но перестали поддерживать хоть какие-то сторонние программы. Жирнотытруп еле грузится на многоядерной системе, которая спокойно переваривает 4К видео.
|
|1.25, Ю.Т. (?), 12:58, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Cсылка на официально замороженный blazor, а не на активный aspnetcore - не ошибка?
|
|1.31, Аноним (31), 13:51, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>позволяющей создавать интерактивные web-приложения при помощи технологий C#, XAML и .NET.
Не нужно, от слова совсем.
|