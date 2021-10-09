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Выпуск OpenSilver 1.0, открытой реализации Silverlight

09.10.2021 10:04

Опубликован первый стабильный релиз проекта OpenSilver, предлагающего открытую реализацию платформы Silverlight, позволяющей создавать интерактивные web-приложения при помощи технологий C#, XAML и .NET. Код проекта написан на языке C# и распространяется под лицензией MIT. Скомпилированные приложения Silverlight могут работать в любых настольных и мобильных браузерах с поддержкой WebAssembly, но непосредственно компиляция пока возможна только в Windows с использованием среды Visual Studio.

Напомним, что компания Microsoft прекратила развитие функциональности Silverlight в 2011 году, а на 12 октября 2021 года наметила полное прекращение сопровождения платформы. Как и в случае с Adobe Flash, разработка Silverlight была свёрнута в пользу применения стандартных Web-технологий. Около 10 лет назад на базе Mono уже развивалась открытая реализация Silverlight - Moonlight, но её разработка была остановлена из-за невостребованности технологии пользователями.

Проектом OpenSilver предпринята попытка возрождения технологии Silverlight с целью продления жизни существующих Silverlight-приложений в условиях окончания сопровождения платформы компанией Microsoft и прекращения поддержки браузерами плагинов. Тем не менее, сторонники технологий .NET и языка C# также могут применять OpenSilver и для создания новых программ. Для разработки приложения и миграции с API Silverlight на эквивалентные вызовы OpenSilver предлагается использовать специально подготовленное дополнение к среде Visual Studio.

В качестве основы OpenSilver задействован код открытых проектов Mono (mono-wasm) и Microsoft Blazor (часть ASP.NET Core), а для выполнения в браузере применяется компиляция приложений в промежуточный код WebAssembly. OpenSilver развивается вместе с проектом CSHTML5, позволяющим компилировать приложения C#/XAML/.NET в представление на языке JavaScript, пригодное для запуска в браузере. OpenSilver расширяет кодовую базу CSHTML5 возможностью компиляции C#/XAML/.NET в WebAssembly, а не в JavaScript.

В текущем виде OpenSilver 1.0 полностью поддерживает все основные возможности движка Silverlight, включая полную поддержку языков C# и XAML, а также реализацию большей части API платформы, достаточную для использования таких C#-библиотек, как Telerik UI, WCF RIA Services, PRISM и MEF. Более того, в OpenSilver также доступны некоторые расширенные возможности, отсутствующие в оригинальном Silverlight, такие как поддержка языка C# 9.0, платформы .NET 6 и новых версий среды разработки Visual Studio, а также обеспечение совместимости со всеми библиотеками на языке JavaScript.

Из планов на будущее отмечается намерение реализовать в следующем году поддержку языка Visual Basic (VB.NET) помимо ныне поддерживаемого языка C#, а также предоставление средств для миграции приложений WPF (Windows Presentation Foundation). Проектом также намечена реализация поддержки среды разработки Microsoft LightSwitch и обеспечение совместимости с популярными библиотеками .NET и JavaScript, которые планируется поставлять в форме готовых для использования пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenSilver/...)
  2. OpenNews: Из-за патентов поддержка H.263 в Ruffle, эмуляторе Flash Player, остаётся под вопросом
  3. OpenNews: Проект Ruffle развивает эмулятор Flash Player, написанный на Rust
  4. OpenNews: Тестовый выпуск Moonlight 4 с поддержкой технологии Silverlight 4
  5. OpenNews: Разработчики проекта Mono отказались от развития Moonlight, свободной реализации Silverlight
  6. OpenNews: Pipelight обеспечил возможность запуска Silverlight и доступа к Netflix в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55942-opensilver
Ключевые слова: opensilver, silverlight
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, lockywolf (ok), 10:34, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше бы lightspark или gnash пилили.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:49, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://ruffle.rs/
     
     
  • 3.28, lockywolf (ok), 13:34, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://ruffle.rs/

    Класс!

     
  • 2.14, пох. (?), 12:00, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пили, они ж золотые.

    Мертворожденные проекты, создатели которых запутались в собственных шнурках - безусловно лучше чем работающий.

     
  • 2.20, trdm (ok), 12:36, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сервелат... как давно это было...
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:38, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    А эта штука кому-то еще нужна? Сервелат изначально пилился как аналог флэша от мелкомягких, которые очень любят пилить свои проприетарные аналоги всякой хрени, чтобы привязать людей к винде. Что уж говорить о дот нете, который изначально был аналогом джавы. Но ведь... флэш мертв.
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 10:56, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну раз пилят, значит нужна. Вряд ли кто-то хохмы ради затеял такой большой проект.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:07, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ждем OpenSilver.sisx - https://www.cnews.ru/news/line/microsoft_vypustila_silverlight_dlya_symbian
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:18, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сам мелкософт её уже успешно похоронил и все кто в это макался только с облегчением вздохнули, потому что или ненужно или можно переписать на что-то адекватное то что менеджеры "нарешали" ранее в это дно ваять
     
     
  • 4.6, Аноним (5), 11:19, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственно как и с флешем. Меньше зоопарка поддерживать - это благо
     
     
  • 5.9, Аноним (9), 11:49, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно. Один хозяин, один стандарт, никакой головной боли.
     
     
  • 6.11, раб (?), 11:56, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И порки только по пятницам, привычным кнутом!

     
  • 6.18, Аноним (5), 12:28, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лол, что ты и другие сервелатофлешемакаки знаете о стандартах?
     
     
  • 7.24, Аноним (24), 12:58, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То, что они сохраняют совместимость годами. Так, что сейчас никаких стандартов нет, только времянки.
     
  • 6.29, Dzen Python (ok), 13:41, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну...да? Один стандарт, меньше накрученных велосипедов, меньше паник под "а-а-а-а, нам нужно переписать все из ААА под БББ, ведь ААА целую неделю не получает коммитов", меньше нагрузка на саппорт и девелоперов.
     
  • 2.21, 1111 (??), 12:41, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Под  флейш хотя бы много игр осталось - а сильвердайт вообще бесполезный мусор, так никогда и не ставший популярный или нужным. Интересно какой некромант задумал недоброе?
     
     
  • 3.26, морошка ягодка такая (?), 13:24, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    всякие бизнесовые проекты часто на сервелайте работали. проекты как правило крупные и с нуля их писать никто не хочет

    так что да, как минимум несколько проектов реанимируют.

    хотя по идее поздно уже

     
  • 2.22, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:46, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >флэш мертв

    Причём принудительно. Номального формата для векторной анимации как не было, так и нет.

     

  • 1.12, anonymous (??), 11:59, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но зачем?
     
  • 1.13, пох. (?), 12:00, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В общем, отличный показатель что даже mono + asp.net более эффективны для разработки чем хруст.

    Обратите внимание - у этих _уже_ все работает.

    А ruffle.rs - по прежнему эскопета для стрельбы себе в оппу.
    Зато с CoC. А у этих даже CoC нету - явно неправильный проект.

     
     
  • 2.15, iPony129412 (?), 12:20, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ruffle.rs - по прежнему эскопета для стрельбы себе в оппу.

    Запустил — а не плоохо работает.
    Правда, игры про попу не проверял.

     
  • 2.16, Аноним (16), 12:22, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да да, отличный показатель, gnash и Lightspark на C++, Shumway на JavaScript, из них жив только Lightsaber, и то не сказать чтобы полностью сопоставим с оригинальным Flash. Это значит, что и разработка на C++ не так эффективна? Или может дело всё-таки во Flash, с которым не смогла справиться сама Adobe?
     
     
  • 3.23, пох. (?), 12:55, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сопоставим с оригинальным Flash. Это значит, что и разработка на C++
    > не так эффективна? Или может дело всё-таки во Flash, с которым
    > не смогла справиться сама Adobe?

    у adobe все работало. Что, собственно, и убило лайтcpaку - нежные разработчики, борцуны за все хорошее и против всего плохого, ничего работающего так и ниасилили. Ни на каком языке. Потому что единственный лейтмотив про шва6оооодку никому как-то не зашел, а других причин тратить свое время на этот проект тогда не было.

    Сейчас вот причина появилась, но выбран явно негодный инструмент. Все усилия вроде как даже и неплохих разработчиков тратятся на гонку за новыми и новыми версиями всего миллиарда зависимостей и обход рогаток понаставленных языком.

     
     
  • 4.27, iPony129412 (?), 13:27, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватит нести бредятину.

    1) новостной сабж опирается на весьма сильные продукты, в которых было вложено огромная куча ресурсов Mono и ASP.NET Core

    2) Flash от Adobe ничего такого в опенсорс не оставил

    3) Тот же Ruffle за короткий промежуток времени сделал больше всех успехов относительно всех прошлых реализаций.

     
  • 4.32, Аноним (16), 14:16, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у Adobe всё работало? С количеством дыр и уязвимостей у Flash мало что могло поспорить. На залатывание дыр и уязвимостей тратилось огромное количество усилий, пока в конце концов Adobe не сдалась. Про нежных разработчиков - это сильно, сделать аналог закрытой сложной технологии ("черный ящик"), даже если не полностью работоспособный, это же дело пяти минут, верно? То то я смотрю сколько лет уже пилят драйвер nouveau для видеокарт Nvidia, что-то никак не допилят даже для старых видеокарт. А ситуация там похожая, такой же чёрный ящик, хотя и сложность повыше. Там тоже не осилили?
    Может дело в том, что в разы проще собрать что-то из готовых кусков, чем писать с нуля, особенно при имеющейся какой-никакой документации на Silverlight (для Flash и Nvidia такого нет)?
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:25, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну вот и древние уродцы стали лучше современных web технологий настолько, что проще написать силверлайт с нуля. Молодцы, что пилят, если в этом есть какой-то толк.
     
     
  • 2.19, iPony129412 (?), 12:32, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > проще написать силверлайт с нуля

    Ну нет. В статье написано.

     
     
  • 3.33, Аноним (17), 14:20, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На заборе тоже написано. Это еще не значит, что забор превращается в нечто другое. Главное тут то, что древние технологии возрождают. Это как кто-то ругал иксы за древность. А на деле вот оно что. Современный веб разжирел и не поддерживает уже то, что было раньше. Браузеры разжирели, но перестали поддерживать хоть какие-то сторонние программы. Жирнотытруп еле грузится на многоядерной системе, которая спокойно переваривает 4К видео.
     

  • 1.25, Ю.Т. (?), 12:58, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Cсылка на официально замороженный blazor, а не на активный aspnetcore - не ошибка?
     
  • 1.30, Аноним (-), 13:44, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это шутка какая-то? Оно еще не сдохло?
     
  • 1.31, Аноним (31), 13:51, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >позволяющей создавать интерактивные web-приложения при помощи технологий C#, XAML и .NET.

    Не нужно, от слова совсем.

     

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