Проект Ruffle развивает эмулятор Flash Player, написанный на Rust

2.42 , пох. ( ? ), 02:00, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > достоинств было много. например, его можно было просто выключить для сайта, где использовался для пищалок, перделок и трекинга. Попробуй-ка так сделать с модными современными технологиями. И самое главное - он работал БЫСТРО даже на древнем-древнем p4. > От флэша избавляются с деятельного одобрения гугла чего это только гугля? Яблогрызки тоже страшно довольны, что ни копеечка не попадет мимо apple store. 3.45 , Аноним ( 51 ), 02:11, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Недавно статью читал, что современный интернет тормозит больше, чем в начале 2000х. То есть, компы стали быстрее, памяти вагон, каналы толстенные, а задержки при отображении веб-страниц с годами только растут! Вот и флэш. Нынешние игрульки для смартфонов имеют огромную по меркам времен появления флэша производительность, а работают медленно. А флэш был быстр.

Что поделать, такое оно - развитие технологий. Такой вот он - прогресс.

4.53 , пох. ( ? ), 02:38, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Недавно статью читал, что современный интернет тормозит больше, чем в начале 2000х. мне для этого не надо "читать", я его каждый день вижу. Флэш-онли сайты (редко-редко, но встречались - у них были предсказуемые проблемы с попаданием в поисковики, потому даже самые бестолковые я-у-мамы-дизайнеры быстро отучались так делать) тормозили, да, но только в момент загрузки. По современным меркам и вовсе не тормозили (с учетом того что я все же мог дождаться когда оно загрузится, а не захлопывал окошко с матом - и это с dialup, а не нынешних ста мегабит) - вероятно, флэшовый контент по объему был в разы меньше нынешнего js. 4.59 , iPony129412 ( ? ), 03:29, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Недавно статью читал, что современный интернет тормозит больше, чем в начале 2000х Не, спасибо. Я не хочу обратно на модем 14.4 — это было сурово.

5.60 , Аноним ( 51 ), 03:37, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По ощущениям сейчас большинство сайтов тормозит именно как на 14.4, а некоторые и как 9.6.

2.46 , Аноним ( 46 ), 02:11, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю ни одного примера, кроме видео (спасибо ютубу), где этот флеш действительно был бы полезен. Игры и прочие мульты не в счет. Особенно мульты, кто запрещал делать в 24 к/с в виде нормально mpeg-видео? Никто. Софта нужного на флеше отродясь не видел. Единственно где этот флеш еще как-то полезен, так это десктопные AAA-игры (например, Fallout 4) и то, лучше бы его там не применяли, потому что баги в таком флеше вообще никак не пофиксить, ибо клосед-сорсе и без всяких подвижек в плане выброса API для моддеров.

3.47 , Аноним ( 51 ), 02:25, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Не видел - потому что не застал время, когда помимо флэша из развлечений было то... 3.52 , Аноним ( 52 ), 02:36, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нормальное mpeg видео было бы в 420p, а векторная анимация flash нормально смотрится и на 4к спустя много лет. И какая этому альтернатива? SVG полностью открытый стандарт, ещё более тормознутый чем html. Собственно игрушек это тоже касается. Без нормального инструмента для векторной графики, всё будет в растре.

4.56 , Аноним ( 51 ), 02:50, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про видео пациенту стоит напомнить, что мпег тогда был не тот, что сейчас и ролики весили много, а качества в них сохранялось мало. И каналы были такие, что даже 240p нужно было СКАЧИВАТЬ. Только к появлению ютуба этот барьер был взят и ролики стали смотреть онлайн.

Да что взять с зумера. SVG все же для другого.

Векторную анимацию для веба сейчас можно программировать на JS и отрисовывать на canvas в HTML5, но для работы с такой анимацией нет развитых фреймворков и удобной среды для редактирования (уровня Macromedia Flash).

2.58 , iPony129412 ( ? ), 03:25, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Совершенно непонятна ненависть к флэшу Проблема не с самими ним а с браузерным плагиром.

Ух, сколько я возился с ним на Linux и macOS... > От флэша избавляются с деятельного одобрения гугл Бред. Гугл вообще на пару с Adobe пытался затаскивать Flash на Android — корыто разбилось об зоопарк мобилок.

Так же Гугл весьма старательно адаптировал Flash для своего PPAPI и поставлял на блюдечке в своём Chrome очень долгое время.

