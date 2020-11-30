Проект Ruffle развивает эмулятор Flash Player, написанный на Rust

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|2.9, Аноним (9), 00:00, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Растишки всегда тормознутые. Когда весь мир выбросил флэш, они начали его делать.
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|2.3, Аноным (ok), 23:45, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Надо, это архивирования кучи контента, а не оживление Флеша.
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|4.36, пох. (?), 00:48, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он ничего не умеет, только падать. Причем требует поддержку npapi, которой уже нигде нет.
И разработка брошена окончательно аж в 2011м году.
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|1.5, Аноним (5), 23:52, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Поздравляю с появлением ещё одной ненужной поделки на ржавче. О переписывании systemd растоманы будут продолжать мечтать.
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|2.13, пох. (?), 00:06, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Вообще-то она нужная, и идея у них в целом красивая (если это еще и работать сможет не в режиме слайдшоу, что неочевидно).
Это редкий случай, когда переписывать уже написанное - единственный возможный выход. Когда б-жественная сишечка не подходит потому что надо быстро, через десять лет будет уже никому не надо.
И когда от webassembly есть очевидная польза (если попутно будет доказано что его безопасТность гроша ломаного не стоит - то польза двойная даже)
Но пока - п-сы одолевают :-(
active script 1 поддерживается аж на 70%? Круто, кто помнит - сколько лет назад адоба перешла на третью версию? Вряд ли позже 2010, но скорее всего - в 2007м каком-нибудь.
То есть ни один нормальный сайт эта поделка в ее текущем состоянии, к сожалению, не спасет.
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|3.24, пох. (?), 00:25, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Круто, кто помнит - сколько лет назад адоба перешла на третью версию?
А, они сами помнят - в 2006м, оказываетсо!
Вот, блжад, стоило тратить свое время на поддержку формата и языка, которые не используются ПЯТНАДЦАТЬ лет!
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|3.33, пох. (?), 00:43, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вау! Кажется, ВТОРОЙ теоретически полезный проект на хрусте?!
Rustysd is a service manager that tries to replicate systemd behaviour for a subset of the configuration possibilities. It focuses on the core functionality of a service manager, not requiring to be PID1 (а так же не подменяет mount, udev, cron и вообще весь юникс кривой несовместимой реализацией)
Жаль что на практике - опять как всегда, линyпс онли и тот не работает толком.
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|1.8, пох. (?), 23:59, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сheerpx-flash - ау, "что ета проприетарщина делает на опеннете?"
Там гитхаб репо из readme.md - и больше ничего там нет. И вряд ли будет - поскольку на сайте компании написано что оно ентерпрайс-онли и требует аж две отдельные лицензии - для адобы и для самой поделки. Yearly!
> написанный на C++ свободный Flash-плеер
все что вам надо о нем знать, находится в этом тикете, не благодарите:
https://bugs.launchpad.net/lightspark/+bug/817462
В общем, одна надежда на хрустописателей. Поскольку у них прожект примерно в том же состоянии, что прожект на сишечке - ничего не работает кроме пары специально подобранных тестовых примеров, но тот в нем пребывает с 2011го года.
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|2.12, Аноним (9), 00:05, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> тот в нем пребывает с 2011го года.
Раст за 15 лет с момента разработки добился лишь того, что его выкинули из Мозилы.
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|3.17, пох. (?), 00:13, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В отличие от мурзилы, у этих разработчиков не стоит задача переписывать сам раст. То есть миссия выполнима, в принципе.
Причем они работают за деньги, а не ради всего хорошего и против всего плохого (как-то удивительно инфа об этом не попала в новость - "самим не хватает", видать). Что тоже хороший признак.
Нет, ты можешь, конечно, попробовать на node.js - в конце-концов, вон, целый офис на ней написали. На пихоне и игогошечке - можешь не пробовать.
На сишечке - вон там одни попробовали, в 2011м году на сайте вимео у них не работал скроллбар (!) не то что видео... С тех пор вымя успело плешь выпилить совсем, вместе со скроллбаром, а они тикет так и не закрыли.
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|3.43, Аноним84701 (ok), 02:06, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> тот в нем пребывает с 2011го года.
> Раст за 15 лет с момента разработки добился лишь того, что его выкинули из Мозилы.
Во-во. Кстати, вы не в курсе, когда Bell Labs следующие верси С и C++ выкатить должен?
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|1.16, Аноним (16), 00:10, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько их уже. Главное, чтобы 3д работало на линуксе, дыры у этих тем более залатать не получится никогда. Но вот реально, электрон вытеснил флеш, только аппаратного ускорения в электроне нет, ни 2д ни 3д, у флеша же оно было.
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|3.22, Аноним (16), 00:21, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я насчитал с десяток альтернативных реализаций и ни одна не юзабельна. То что они удалили архив версий с сайта и встроили выключатель смерти это конечно хорошей репутации Адобе не создаст. Есть надежда что заинтересованные после избавления от Адобы подорвутся и начнут внедрять повсеместно, но это ещё не скоро.
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|1.20, Аноним (20), 00:20, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А нельзя было самому адобу сделать эмулятор на wasm?
Так глядишь и ничего прекращать поддерживать не пришлось бы, флеш бы жил и дальше, по сравнению с современным вебом флеш не так уж и плох
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|2.28, пох. (?), 00:34, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Весь прикол в том, что это НЕ эмулятор (в отличие от проприетарастской поделки creepx). Тот бы точно кроме слайдшоу ничего не смог. Это именно флэшплейер на wasm, без всякой ненужной эмуляции. (Ну или native code, только после окончательного выпиливания npapi проку с того native ноль будет)
Если б еще и работал - цены б ему не было. Но он, как обычно у хрустишек, умеет только совершенно ненужную часть технологии...
Адобу тоже никто не мешал такое же сделать, но, видимо, растоиндусы слишком дороги для мелкой лавочки по продаже фотошопа поминутно.
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|2.38, Мимопроходил (?), 01:11, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Флэш нужен ровно настолько, насколько нужен контент на флэше. Или ненужнистам, как обычно, ничего не нужно?
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|3.44, Дон Ягон (ok), 02:11, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Флэш нужен ровно настолько, насколько нужен контент на флэше. Или ненужнистам, как
> обычно, ничего не нужно?
Ну я вот не знаю, какой такой контент на флэше мне нужен. Ибо последние лет примерно 7, а то и больше, живу без флэша совсем.
Серьёзно, что там такое есть, чего нет на ютубе или в нативных приложениях? Я правда не знаю.
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|4.49, пох. (?), 02:32, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Извини, тебе, вероятно, флэш не нужен - видеоролики про openbsd либо есть на ютрупе, либо устарели на десять лет, и в любом случае смотреть их незачем.
Вероятно, тебя немного удивит, что круг интересов других людей не ограничивается единственной ненужной операционной системой?
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|5.55, пох. (?), 02:43, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хм, а я что, получается что-то пропустил между .mpeg и порнхабом?
(Нет, флэшовые хентай ролики не надо, их авторов после смерти, я надеюсь, действительно "бросают в яму-тысячи-щупалец-с-утолщением-на-концах". К тому же я уверен что все это без малейших потерь переедет в av1. [зачем в av1? Потому что так модно!])
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|1.35, Аноним (35), 00:48, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Нет бы Adobe выпустить своё нагромождение костылей в open source, что вы - они даже все архивные версии флэша на сайте потёрли
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|2.37, пох. (?), 00:54, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Нет бы Adobe выпустить своё нагромождение костылей в open source
Тогда-то ты бы троянцев-то понаписал, на флэше, ага!
> что вы - они даже все архивные версии флэша на сайте потёрли
Не потерли, но перепрятали.
Ибо в неархивной, по слухам - timebomb.
Что, в целом, логично - не надо васянам оставлять технологию умершей цивилизации.
Хотя с другой стороны - ее и из браузеров выпилят. Кстати, как, хватит у тебя квалификации вернуть в мурзилу api? Опенсорсе, ага.
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|1.39, Аноним (39), 01:33, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Разработчикам нужно прочитать комментарии на opennet чтобы понять что они зря это всё затеяли.
То что они выбрали rust с точки зрения знающих посетителей этого сайта автоматически означает что разработчики недостойны жить.
Им нужно как можно быстрее перестать разрабатывать свою программу, или в крайнем случае переписать её на Си.
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|2.54, Аноним (54), 02:42, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всем разработчикам, на самом деле, нужно обращаться к мудрости анонимных экспертов в комментариях опеннета. Пара месяцев чтения и мир бы накрыло просветлением: все в этом мире не нужно -> не нужно ничего разрабатывать -> нет кода - нет проблем, багов и уязвимостей.
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|1.40, Аноним (51), 01:43, 01/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Совершенно непонятна ненависть к флэшу Кроме лицензионной огороженности там нед... большой текст свёрнут, показать
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|2.42, пох. (?), 02:00, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> достоинств было много.
например, его можно было просто выключить для сайта, где использовался для пищалок, перделок и трекинга. Попробуй-ка так сделать с модными современными технологиями.
И самое главное - он работал БЫСТРО даже на древнем-древнем p4.
> От флэша избавляются с деятельного одобрения гугла
чего это только гугля? Яблогрызки тоже страшно довольны, что ни копеечка не попадет мимо apple store.
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|3.45, Аноним (51), 02:11, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Недавно статью читал, что современный интернет тормозит больше, чем в начале 2000х. То есть, компы стали быстрее, памяти вагон, каналы толстенные, а задержки при отображении веб-страниц с годами только растут!
Вот и флэш. Нынешние игрульки для смартфонов имеют огромную по меркам времен появления флэша производительность, а работают медленно. А флэш был быстр.
Что поделать, такое оно - развитие технологий. Такой вот он - прогресс.
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|4.53, пох. (?), 02:38, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Недавно статью читал, что современный интернет тормозит больше, чем в начале 2000х.
мне для этого не надо "читать", я его каждый день вижу.
Флэш-онли сайты (редко-редко, но встречались - у них были предсказуемые проблемы с попаданием в поисковики, потому даже самые бестолковые я-у-мамы-дизайнеры быстро отучались так делать) тормозили, да, но только в момент загрузки.
По современным меркам и вовсе не тормозили (с учетом того что я все же мог дождаться когда оно загрузится, а не захлопывал окошко с матом - и это с dialup, а не нынешних ста мегабит) - вероятно, флэшовый контент по объему был в разы меньше нынешнего js.
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|4.59, iPony129412 (?), 03:29, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Недавно статью читал, что современный интернет тормозит больше, чем в начале 2000х
Не, спасибо. Я не хочу обратно на модем 14.4 — это было сурово.
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|5.60, Аноним (51), 03:37, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По ощущениям сейчас большинство сайтов тормозит именно как на 14.4, а некоторые и как 9.6.
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|2.46, Аноним (46), 02:11, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю ни одного примера, кроме видео (спасибо ютубу), где этот флеш действительно был бы полезен. Игры и прочие мульты не в счет. Особенно мульты, кто запрещал делать в 24 к/с в виде нормально mpeg-видео? Никто.
Софта нужного на флеше отродясь не видел. Единственно где этот флеш еще как-то полезен, так это десктопные AAA-игры (например, Fallout 4) и то, лучше бы его там не применяли, потому что баги в таком флеше вообще никак не пофиксить, ибо клосед-сорсе и без всяких подвижек в плане выброса API для моддеров.
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|3.47, Аноним (51), 02:25, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Не видел - потому что не застал время, когда помимо флэша из развлечений было то... большой текст свёрнут, показать
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|3.52, Аноним (52), 02:36, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нормальное mpeg видео было бы в 420p, а векторная анимация flash нормально смотрится и на 4к спустя много лет. И какая этому альтернатива? SVG полностью открытый стандарт, ещё более тормознутый чем html. Собственно игрушек это тоже касается. Без нормального инструмента для векторной графики, всё будет в растре.
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|4.56, Аноним (51), 02:50, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про видео пациенту стоит напомнить, что мпег тогда был не тот, что сейчас и ролики весили много, а качества в них сохранялось мало. И каналы были такие, что даже 240p нужно было СКАЧИВАТЬ. Только к появлению ютуба этот барьер был взят и ролики стали смотреть онлайн.
Да что взять с зумера.
SVG все же для другого.
Векторную анимацию для веба сейчас можно программировать на JS и отрисовывать на canvas в HTML5, но для работы с такой анимацией нет развитых фреймворков и удобной среды для редактирования (уровня Macromedia Flash).
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|2.58, iPony129412 (?), 03:25, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Совершенно непонятна ненависть к флэшу
Проблема не с самими ним а с браузерным плагиром.
Ух, сколько я возился с ним на Linux и macOS...
> От флэша избавляются с деятельного одобрения гугл
Бред. Гугл вообще на пару с Adobe пытался затаскивать Flash на Android — корыто разбилось об зоопарк мобилок.
Так же Гугл весьма старательно адаптировал Flash для своего PPAPI и поставлял на блюдечке в своём Chrome очень долгое время.
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|2.50, Аноним (51), 02:32, 01/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Было бы намного милее, если бы обсуждение велось с фотографиями участников обсуждения. Сразу было бы понятно, ху из ху.
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