Проект Ruffle развивает эмулятор Flash Player, написанный на Rust

Вау! Кажется, ВТОРОЙ теоретически полезный проект на хрусте?! Rustysd is a service manager that tries to replicate systemd behaviour for a subset of the configuration possibilities. It focuses on the core functionality of a service manager, not requiring to be PID1 (а так же не подменяет mount, udev, cron и вообще весь юникс кривой несовместимой реализацией) Жаль что на практике - опять как всегда, линyпс онли и тот не работает толком.