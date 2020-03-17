Проект OpenSilver развивает открытую реализацию Silverlight

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|1.1, Аноним (1), 14:40, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+24 +/–
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> Проектом OpenSilver предпринята ещё одна попытка возрождения технологии Silverlight
А может, не надо?
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|2.9, A.Stahl (ok), 15:01, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да пусть себе пилят. С огромной вероятностью где-то через год энтузиазм закончится и на этом всё закончится.
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|3.16, Аноним (16), 15:23, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чем приближать тепловую смерть вселенной, лучше бы чем полезным занялись
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|4.20, A.Stahl (ok), 15:36, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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На самом деле эта затея не бесполезна. Практика программирования. Тем более что проект будет большим и довольно сложным.
Всё лучше чем снобствовать на ЛОР-ОпенНете. Причём в дохренища раз лучше.
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|5.23, Im banana man (?), 16:31, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да пусть пилят, вам то что! Детишки мозг тренируют. Могут решать задачки по мат.анализу, могут OpenSilver пилить. Помню в универе была такая парочка - парень и девушка, решили победить Facebook и сделать соц.сеть аж на Silverlight!
Ну поигрались и через год бросили всю эту затею.
Поэтому делают Kolibri, поэтому делают ReactOS, поэтому делают OpenSilver, поэтому делают много других бесполезных (казалось бы) вещей. Но нет!
Относитесь к этому как к курсовой. Похвалим, погладим по головке и скажем "молодцы!"
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|1.3, InuYasha (?), 14:47, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Надобность и востребованность проекта вызывает некоторые сомнения...
Флэш, если на то пошло, в разы лучше.
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|3.12, Аноним (12), 15:14, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вот только он пока что сыроват, к сожалению. Пробовал запускать пару флеш игр - не тянет
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|4.29, пох. (?), 17:34, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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покачто? ;-) Этой поделке лет почти как самому флэшу.
Ее и писали-то как "наш ответ этому вашему адобу" с единственной целью - показать, что "а мы тоже умеем видосики с ютуба показывать!" - лет за пять и впрямь научились, только, разумеется, опять без hw accel. Все прочее вызывало только крэши и истерический смех тех, кто пытался пользоваться.
"зато шва6одное" тут не прокатило, потому что все понимают, что нужно бесплатное. А бесплатный флэш был и без них.
Ну, может, теперь окажется востребован, учитывая, что адоба всьо.
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|2.22, Анонимъ (?), 15:55, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На флеше есть хентайные игры. Так что флеш не умрёт даже если его закопать.
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|3.26, neAnonim (?), 16:51, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сейчас есть обычная 2d/3d анимация в разы лучше. А на флеше рук не хватит кликать по экрану.
а называть поделия на флеш играми...
пусть уносят, (если хочешь переубедить, примеры приведи)
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|1.7, Аноним (7), 14:54, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> развитие которой прекращено компанией Microsoft в 2011 году
Ага, а сейчас самое время некроматнить
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|1.10, Аноним (10), 15:01, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В глубокой древности делали Очень Крупный проект на сервелате, такой себе лайт-WPF, с обычной для микрософт шизофренией в XML разметке. Гибрид флеша с ASP. Опенсервелат и правда разве только для поддержки старого, когда есть такие замечательные вещи вроде реакта или нового flutter. Тут один вопрос, не очень понятно зачем люди хотят тратить конечное время своей жизни на это, разве там грант только дали. Иначе может лучше порно и аниме посмотреть (сделать плагин для emacs)?
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|1.15, Sluggard (ok), 15:22, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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К нам сегодня приходил моно-некро-копрофил,
Сильверлайт от Майкрософта он зачем-то вновь отрыл...
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|1.25, Аноним (25), 16:40, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>а сопровождение продлится до 2021 года
И какой смысл, если через год окончательный drop?
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|2.30, коржик (?), 17:34, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>И какой смысл, если через год окончательный drop?
Вы хотели сказать fuse?
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|2.31, пох. (?), 17:36, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вот в этом и смысл. Видимо, кому-то дороги как память какие-то сильверлайтовские сервисы или свой проект.
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|1.32, нанобот (?), 17:50, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Угробить проще. Создать сложнее.
Скорее не допилят. И не раскрутят. Само расс(о)сётся.
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