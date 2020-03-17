The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект OpenSilver развивает открытую реализацию Silverlight

17.03.2020 14:24

Представлен проект OpenSilver, нацеленный на создание открытой реализации платформы Silverlight, развитие которой прекращено компанией Microsoft в 2011 году, а сопровождение продлится до 2021 года. Как и в случае с Adobe Flash, разработка Silverlight была свёрнута в пользу применения стандартных Web-технологий. В своё время на базе Mono уже развивалась открытая реализация Silverlight - Moonlight, но её разработка была остановлена из-за невостребованности технологии пользователями.

Проектом OpenSilver предпринята ещё одна попытка возрождения технологии Silverlight, позволяющей создавать интерактивные web-приложения, используя C#, XAML и .NET. Одной из основных решаемых проектом задач является продление жизни существующих Silverlight-приложений в условиях прекращения сопровождения платформы и прекращения поддержки браузерами плагинов. Тем не менее, сторонники технологий .NET и языка C# также могут применять OpenSilver и для создания новых программ.

В качестве основы OpenSilver задействован код открытых проектов Mono (mono-wasm) и Microsoft Blazor (часть ASP.NET Core), а для выполнения в браузере применяется компиляция приложений в промежуточный код WebAssembly. OpenSilver развивается вместе с проектом CSHTML5, позволяющим выполнять приложения C#/XAML в браузере через их компиляцию в JavaScript. OpenSilver использует существующую кодовую базу CSHTML5, заменив компоненты компиляции в JavaScript на WebAssembly.

Код проекта распространяется под лицензией MIT. Скомпилированные web-приложения могут работать в любых настольных и мобильных браузерах с поддержкой WebAssembly, но непосредственно компиляция пока выполняется только в Windows с использованием среды Visual Studio 2019. В текущем виде обеспечена поддержка приблизительно 60% наиболее востребованных программных интерфейсов Silverlight. В нынешнем году планируется добавить поддержку сервисов Open RIA и Telerik UI, а также выполнить синхронизацию со свежей кодовой базой проектов Blazor и Mono для WebAssembly, в которой ожидается поддержка упреждающей компиляции (Ahead-of-Time, AOT), которая по тестам позволит поднять производительность до 30 раз.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensilver.net/announc...)
  2. OpenNews: Pipelight обеспечил возможность запуска Silverlight и доступа к Netflix в Linux
  3. OpenNews: Netflix планирует уйти от использования Microsoft Silverlight в пользу HTML5
  4. OpenNews: Разработчики проекта Mono отказались от развития Moonlight, свободной реализации Silverlight
  5. OpenNews: Тестовый выпуск Moonlight 4 с поддержкой технологии Silverlight 4
  6. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала открытую платформу .NET Core 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52553-opensilver
Ключевые слова: opensilver, silverlight, web, mono, dotnet
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:40, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +24 +/
    > Проектом OpenSilver предпринята ещё одна попытка возрождения технологии Silverlight

    А может, не надо?

     
     
  • 2.9, A.Stahl (ok), 15:01, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да пусть себе пилят. С огромной вероятностью где-то через год энтузиазм закончится и на этом всё закончится.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 15:23, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чем приближать тепловую смерть вселенной, лучше бы чем полезным занялись
     
     
  • 4.20, A.Stahl (ok), 15:36, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    На самом деле эта затея не бесполезна. Практика программирования. Тем более что проект будет большим и довольно сложным.

    Всё лучше чем снобствовать на ЛОР-ОпенНете. Причём в дохренища раз лучше.

     
     
  • 5.23, Im banana man (?), 16:31, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да пусть пилят, вам то что! Детишки мозг тренируют. Могут решать задачки по мат.анализу, могут OpenSilver пилить. Помню в универе была такая парочка - парень и девушка, решили победить Facebook и сделать соц.сеть аж на Silverlight!

    Ну поигрались и через год бросили всю эту затею.

    Поэтому делают Kolibri, поэтому делают ReactOS, поэтому делают OpenSilver, поэтому делают много других бесполезных (казалось бы) вещей. Но нет!

    Относитесь к этому как к курсовой. Похвалим, погладим по головке и скажем "молодцы!"

     
  • 2.27, artenox (?), 16:52, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А может, не надо?

    Надо, Вася.

     

  • 1.3, InuYasha (?), 14:47, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Надобность и востребованность проекта вызывает некоторые сомнения...
    Флэш, если на то пошло, в разы лучше.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:59, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати https://en.wikipedia.org/wiki/Lightspark - свободная реализация флеш-плеера. Регулярно обновляется. С 0.8 собирается и с FF без npapi.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 15:14, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот только он пока что сыроват, к сожалению. Пробовал запускать пару флеш игр - не тянет
     
     
  • 4.29, пох. (?), 17:34, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    покачто? ;-) Этой поделке лет почти как самому флэшу.

    Ее и писали-то как "наш ответ этому вашему адобу" с единственной целью - показать, что "а мы тоже умеем видосики с ютуба показывать!" - лет за пять и впрямь научились, только, разумеется, опять без hw accel. Все прочее вызывало только крэши и истерический смех тех, кто пытался пользоваться.

    "зато шва6одное" тут не прокатило, потому что все понимают, что нужно бесплатное. А бесплатный флэш был и без них.

    Ну, может, теперь окажется востребован, учитывая, что адоба всьо.

     
  • 2.22, Анонимъ (?), 15:55, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На флеше есть хентайные игры. Так что флеш не умрёт даже если его закопать.
     
     
  • 3.26, neAnonim (?), 16:51, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас есть обычная 2d/3d анимация в разы лучше. А на флеше рук не хватит кликать по экрану.

    а называть поделия на флеш играми...

    пусть уносят, (если хочешь переубедить, примеры приведи)

     

  • 1.4, Аноним (4), 14:47, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Некроманты
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 15:24, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Скорей уж некрофилы
     

  • 1.5, Хомяк Анонима (?), 14:51, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И даром не нать, и с деньгами не нать.
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:54, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >  развитие которой прекращено компанией Microsoft в 2011 году

    Ага, а сейчас самое время некроматнить

     
  • 1.10, Аноним (10), 15:01, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В глубокой древности делали Очень Крупный проект на сервелате, такой себе лайт-WPF, с обычной для микрософт шизофренией в XML разметке. Гибрид флеша с ASP. Опенсервелат и правда разве только для поддержки старого, когда есть такие замечательные вещи вроде реакта или нового flutter. Тут один вопрос, не очень понятно зачем люди  хотят тратить конечное время своей жизни на это, разве там грант только дали. Иначе может лучше порно и аниме посмотреть (сделать плагин для emacs)?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:26, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    студням для саморазвития - очень неплохой проект
     

  • 1.11, Аноним (11), 15:02, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оно живо? о_0
     
  • 1.13, Оффтоп (?), 15:15, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ребят, а свободных эмуляторов JavaME пока что не завезли?
     
     
  • 2.14, Аноним (11), 15:17, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот недостаточно свободный? https://f-droid.org/en/packages/ru.playsoftware.j2meloader/
     
     
  • 3.28, slava_kpss (ok), 17:04, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А аналога KEmulator для десктопного линукса ещё нет?
     

  • 1.15, Sluggard (ok), 15:22, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    К нам сегодня приходил моно-некро-копрофил,
    Сильверлайт от Майкрософта он зачем-то вновь отрыл...
     
  • 1.19, ryoken (ok), 15:31, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мда... Навевает фразу про незанятого кота и гигиену. :D
     
  • 1.21, Аноним (21), 15:37, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ...и откопали стюардессу.
     
  • 1.25, Аноним (25), 16:40, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >а сопровождение продлится до 2021 года

    И какой смысл, если через год окончательный drop?

     
     
  • 2.30, коржик (?), 17:34, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >И какой смысл, если через год окончательный drop?

    Вы хотели сказать fuse?

     
  • 2.31, пох. (?), 17:36, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот в этом и смысл. Видимо, кому-то дороги как память какие-то сильверлайтовские сервисы или свой проект.

     

  • 1.32, нанобот (?), 17:50, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Угробить проще. Создать сложнее.
    Скорее не допилят. И не раскрутят. Само расс(о)сётся.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру