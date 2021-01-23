Из-за патентов поддержка H.263 в Ruffle, эмуляторе Flash Player, остаётся под вопросом

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|3.17, хацкер (??), 10:42, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Твоё да здесь не в тему, так как вопрос не о выборе между чем-то, а о том, лучше ли вообще.
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|2.11, пох. (?), 10:25, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он не работает. Точно так же, как и гшит или лайтсрак. И не будет - автор открыл для себя патентную бездну, и не может прожить без шитхаба и хайпа - путь ffmpeg/mplayer не для него.
Это все, что требовалось о нем знать. escopeta.swf рано или поздно заработает, жаль только, даром не надо.
Увы, как и ожидалось, bullshit-bingo из хруста-вебасма-js не выстрелило/выстрелило себе в опу, полноценной поддержки флэша не от адоба нет и не будет никогда (теперь поляна загажена не по пояс, а выше головы). Поэтому нет смысла обсуждать "лучшесть" того, чего нет. Он был бы лучше, если бы все три были работающими - поскольку drop-in поддержка для владельцев сайтов, а не т-пых юзверей, не требующая ни даунлоадить недаунлоадимое, ни искать браузер еще поддерживающй plugin api. И она-то вот даже работает.
Вишенку на тортике забыли доперевести с матерного на русский: на самом деле автор таки _посмотрел_ списки патентов. И узнал много нового и интере...зачеркнуто, совершенно и так очевидную вещь: все эти патенты либо протухли давным-давно, либо _никем_не_использовались_ - ни энкодерами, ни флэшом - ровно вот потому и не использовались, что патенты ;-)
Но ему все равно ссыкотно, потому что, напомню - этот прожект, в отличие от гшита/срака, сделанных в традициях действительно свободного софта (и во времена когда он существовал) _оплачивается_ - вебархивом, геймсайтами и персональными донейтами. И афтырь никогда не пойдет на риски быть зобаненым на шитхабе и лишиться потока.
Причем недомерженый pr относится только к очень специфической части апи - поддержке _эмбеднутых_ в swf видеоогрызков - например, заставок к играм. Поддержка flv даже не планировалась вообще.
Поддержка mp4 обещана когда-нибудь (поскольку декодинг и патентопроблемы можно свалить на браузер), жаль только, низачем не нужна - те, у кого контент в mp4, давно сменили плейер на единственно-верный, им-то это легко и просто.
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|1.4, leibniz (??), 10:17, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Им так нужен .263 прям здесь и прямо сейчас? Осталось джва года подождать, не так уж и много.
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|2.7, Аноним (7), 10:20, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда-то флеш был нужен только из-за h264, я думаю h263 (это divx/xvid?) никому и никогда не был нужен.
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|3.9, Аноним (7), 10:22, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В интернете говорят, что h263 это 3gp. В таком случае нужность под ещё большим вопросом.
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|4.16, пох. (?), 10:41, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"в интернете говорят"... г-ди, херачь молнией, эти вчера-родившиеся идиоты жить недостойны.
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|2.12, пох. (?), 10:30, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через два года сайты с таким содержимым просто сдохнут.
Останутся только оффлайн-помойки, которые и без этого булшит-бинго прекрасно работают прямо сейчас.
К тому же никто через два года их спонсировать дальше не станет. танчики получат таки условно-работающее решение (или перепишут на модные технологии сами), остальным не надо будет.
Соответственно, афтыри пойдут искать новую полянку для загаживания. Они за жрат работают, а не за спасибо.
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|1.5, Аноним (7), 10:18, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А в чём проблема целиком полагаться на тот же ffmpeg? Есть поддержка в ffmpeg - работаем. И то как и с чем слинкован ffmpeg это уже проблема мейнтейнеров. Это будет всяко лучше кривой ограниченной поддержки которую они смогут реализовать сами.
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|2.13, пох. (?), 10:36, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А в чём проблема целиком полагаться на тот же ffmpeg?
в том что из браузера он напрямую недоступен - а это и было аналоговнетной фишкой проекта.
Нет никакой проблемы скопипастить из ffmpeg as-is, но бабло решает. Афтары явно показали, что цель проекта вовсе не в полной замене флэша, а в бабле, и переживают они именно за бабло. Ну, ок, вычеркиваем, едем дальше.
Как отключить killswitch - все уже в курсе, или подсказать кому?
P.S. и отдельно - все уже в курсе, что гугль опять кинул лохов? Ага-ага, хромог - единственный, где нет никакого киллсвитча, по крайней мере - по сей день. _хромог_. Не хрениум и не хренябраузер, не ищите там того чего нет (если только у вас не пакет от майнтейнера, выдирающего ppapiшный флэш непосредственно из хромога).
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|3.22, Аноним (7), 10:55, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как? Мне очень нужен ppapi флеш на линуксе, потому что прожектор совершенно точно не работает и не работал примерно с тех пор как из-за исправленного бага в glibc он сломался лет 10 назад. Только часы переводить не предлагай.
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