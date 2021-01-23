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Из-за патентов поддержка H.263 в Ruffle, эмуляторе Flash Player, остаётся под вопросом

23.01.2021 09:53

Для проекта Ruffle, развивающего эмулятор Adobe Flash Player, подготовлена начальная поддержка воспроизведения видео и реализация декодировщика для формата сжатия видео H.263, позволяющая воспроизводить встроенные во swf-файлы видеопотоки (embedded bitstreams, пока без поддержки плейера flv). Проблема в том, что из-за опасений патентных претензий код возможно ещё очень долго останется на стадии pull-запроса и не будет принят в основную кодовою базу.

У разработчиков нет ресурсов разбираться в том, какие патенты уже утратили свою силу, а какие ещё действуют. Стандарт H.263 был принят в 1995 году и, по предварительным данным, действие последнего связанного с H.263 патента истекает в 2023 году. Официально список патентов не публикуется, а поверхностная проверка по неофициально разглашённым спискам показывает, что патенты уже просрочены или охватывают технологии, такие как коррекция ошибок, которые на деле не применялись во Flash. Но полной уверенности в этом у авторов Ruffle пока нет.

При этом уже давно существует свободный декодировщик H.263, поставляемый проектом FFmpeg, который возложил разбирательство с патентами на третьих лиц, предоставив возможность легально использовать H.263 в странах, не принимающих патенты на ПО. Позиция проекта ffmpeg сводится к тому, что он не пытается анализировать пересечение с патентами, так как существует очень много патентов, которые необходимо проверять, а стандарты ITU и MPEG не раскрывают затрагиваемые патенты, лишь указывая, что они есть.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ruffle-rs/r...)
  2. OpenNews: Проект Ruffle развивает эмулятор Flash Player, написанный на Rust
  3. OpenNews: Релиз 19.3.0 виртуальной машины GraalVM и реализаций Python, JavaScript, Ruby и R на её основе
  4. OpenNews: Проект OpenSilver развивает открытую реализацию Silverlight
  5. OpenNews: Adobe прекращает поддержку Flash
Автор новости: .
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54448-ruffle
Ключевые слова: ruffle, flash, h.263
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  • 1.1, Аноним (1), 10:07, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ненужное на ненужном сидит и ненужным погоняет.
     
  • 1.2, lockywolf (ok), 10:07, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он лучше Lightspark или Gnash?
     
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 10:19, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да 👌
     
     
  • 3.17, хацкер (??), 10:42, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоё да здесь не в тему, так как вопрос не о выборе между чем-то, а о том, лучше ли вообще.
     
     
  • 4.18, iPony129412 (?), 10:44, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так... да.
     
     
  • 5.23, хацкер (??), 10:57, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя это эмодзи... Пожалуй, я не прав, мискузи.
     
  • 2.11, пох. (?), 10:25, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он не работает. Точно так же, как и гшит или лайтсрак. И не будет - автор открыл для себя патентную бездну, и не может прожить без шитхаба и хайпа - путь ffmpeg/mplayer не для него.
    Это все, что требовалось о нем знать. escopeta.swf рано или поздно заработает, жаль только, даром не надо.

    Увы, как и ожидалось, bullshit-bingo из хруста-вебасма-js не выстрелило/выстрелило себе в опу, полноценной поддержки флэша не от адоба нет и не будет никогда (теперь поляна загажена не по пояс, а выше головы). Поэтому нет смысла обсуждать "лучшесть" того, чего нет. Он был бы лучше, если бы все три были работающими - поскольку drop-in поддержка для владельцев сайтов, а не т-пых юзверей, не требующая ни даунлоадить недаунлоадимое, ни искать браузер еще поддерживающй plugin api. И она-то вот даже работает.

    Вишенку на тортике забыли доперевести с матерного на русский: на самом деле автор таки _посмотрел_ списки патентов. И узнал много нового и интере...зачеркнуто, совершенно и так очевидную вещь: все эти патенты либо протухли давным-давно, либо _никем_не_использовались_ - ни энкодерами, ни флэшом - ровно вот потому и не использовались, что патенты ;-)

    Но ему все равно ссыкотно, потому что, напомню - этот прожект, в отличие от гшита/срака, сделанных в традициях действительно свободного софта (и во времена когда он существовал) _оплачивается_ - вебархивом, геймсайтами и персональными донейтами. И афтырь никогда не пойдет на риски быть зобаненым на шитхабе и лишиться потока.

    Причем недомерженый pr относится только к очень специфической части апи - поддержке _эмбеднутых_ в swf видеоогрызков - например, заставок к играм. Поддержка flv даже не планировалась вообще.
    Поддержка mp4 обещана когда-нибудь (поскольку декодинг и патентопроблемы можно свалить на браузер), жаль только, низачем не нужна - те, у кого контент в mp4, давно сменили плейер на единственно-верный, им-то это легко и просто.

     
     
  • 3.21, msgod (ok), 10:47, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > шизоидный бред

    Ты там совсем бояры перебрал?

     

  • 1.4, leibniz (??), 10:17, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Им так нужен .263 прям здесь и прямо сейчас? Осталось джва года подождать, не так уж и много.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:20, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то флеш был нужен только из-за h264, я думаю h263 (это divx/xvid?) никому и никогда не был нужен.
     
     
  • 3.9, Аноним (7), 10:22, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В интернете говорят, что h263 это 3gp. В таком случае нужность под ещё большим вопросом.
     
     
  • 4.16, пох. (?), 10:41, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "в интернете говорят"... г-ди, херачь молнией, эти вчера-родившиеся идиоты жить недостойны.

     
  • 2.12, пох. (?), 10:30, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через два года сайты с таким содержимым просто сдохнут.
    Останутся только оффлайн-помойки, которые и без этого булшит-бинго прекрасно работают прямо сейчас.

    К тому же никто через два года их спонсировать дальше не станет. танчики получат таки условно-работающее решение (или перепишут на модные технологии сами), остальным не надо будет.
    Соответственно, афтыри пойдут искать новую полянку для загаживания. Они за жрат работают, а не за спасибо.

     

  • 1.5, Аноним (7), 10:18, 23/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А в чём проблема целиком полагаться на тот же ffmpeg? Есть поддержка в ffmpeg - работаем. И то как и с чем слинкован ffmpeg это уже проблема мейнтейнеров. Это будет всяко лучше кривой ограниченной поддержки которую они смогут реализовать сами.
     
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 10:20, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что это про 1% линуксов, поэтому не подходит.
     
     
  • 3.10, Аноним (7), 10:23, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но ffmpeg это ведь кроссплатформа.
     
  • 3.15, mos87 (ok), 10:40, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    e6лaн половина кетайских плееров под винду на нём
     
     
  • 4.19, vlc (??), 10:45, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот сейчас обидно получилось!
     
  • 4.20, iPony129412 (?), 10:45, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам такой.
    Ну так там оплачено, либо болт забили.
    Два варианта на выбор.
     
  • 2.13, пох. (?), 10:36, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в чём проблема целиком полагаться на тот же ffmpeg?

    в том что из браузера он напрямую недоступен - а это и было аналоговнетной фишкой проекта.

    Нет никакой проблемы скопипастить из ffmpeg as-is, но бабло решает. Афтары явно показали, что цель проекта вовсе не в полной замене флэша, а в бабле, и переживают они именно за бабло. Ну, ок, вычеркиваем, едем дальше.

    Как отключить killswitch - все уже в курсе, или подсказать кому?

    P.S. и отдельно - все уже в курсе, что гугль опять кинул лохов? Ага-ага, хромог - единственный, где нет никакого киллсвитча, по крайней мере - по сей день. _хромог_. Не хрениум и не хренябраузер, не ищите там того чего нет (если только у вас не пакет от майнтейнера, выдирающего ppapiшный флэш непосредственно из хромога).

     
     
  • 3.22, Аноним (7), 10:55, 23/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как? Мне очень нужен ppapi флеш на линуксе, потому что прожектор совершенно точно не работает и не работал примерно с тех пор как из-за исправленного бага в glibc он сломался лет 10 назад. Только часы переводить не предлагай.
     

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