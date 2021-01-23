Из-за патентов поддержка H.263 в Ruffle, эмуляторе Flash Player, остаётся под вопросом

Он не работает. Точно так же, как и гшит или лайтсрак. И не будет - автор открыл для себя патентную бездну, и не может прожить без шитхаба и хайпа - путь ffmpeg/mplayer не для него.

Это все, что требовалось о нем знать. escopeta.swf рано или поздно заработает, жаль только, даром не надо. Увы, как и ожидалось, bullshit-bingo из хруста-вебасма-js не выстрелило/выстрелило себе в опу, полноценной поддержки флэша не от адоба нет и не будет никогда (теперь поляна загажена не по пояс, а выше головы). Поэтому нет смысла обсуждать "лучшесть" того, чего нет. Он был бы лучше, если бы все три были работающими - поскольку drop-in поддержка для владельцев сайтов, а не т-пых юзверей, не требующая ни даунлоадить недаунлоадимое, ни искать браузер еще поддерживающй plugin api. И она-то вот даже работает. Вишенку на тортике забыли доперевести с матерного на русский: на самом деле автор таки _посмотрел_ списки патентов. И узнал много нового и интере...зачеркнуто, совершенно и так очевидную вещь: все эти патенты либо протухли давным-давно, либо _никем_не_использовались_ - ни энкодерами, ни флэшом - ровно вот потому и не использовались, что патенты ;-) Но ему все равно ссыкотно, потому что, напомню - этот прожект, в отличие от гшита/срака, сделанных в традициях действительно свободного софта (и во времена когда он существовал) _оплачивается_ - вебархивом, геймсайтами и персональными донейтами. И афтырь никогда не пойдет на риски быть зобаненым на шитхабе и лишиться потока. Причем недомерженый pr относится только к очень специфической части апи - поддержке _эмбеднутых_ в swf видеоогрызков - например, заставок к играм. Поддержка flv даже не планировалась вообще.

Поддержка mp4 обещана когда-нибудь (поскольку декодинг и патентопроблемы можно свалить на браузер), жаль только, низачем не нужна - те, у кого контент в mp4, давно сменили плейер на единственно-верный, им-то это легко и просто.