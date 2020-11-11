Релиз унифицированной платформы .NET 5 с поддержкой Linux и WebAssembly

> Под линукс этим вообще кто-то пользуется? Маловато, потому что MS удобненько опоздал с релизом кроссплатформенного .NET на несколько лет. Причем как бы красиво ни была написана новость часть кусков .NET по-прежнему работают только на платформе Windows. > Лучше/хуже плюсов? А вот нельзя сказать, пока не будет понятна задача, которую вы решаете. Если ваше приложение не требует ручной работы с ресурсами компьютера и вы спокойно можете позволить себе GC, то ответ да, однозначно лучше. Лучше, потому что при сохранении прочих равных возможностей вы приобретаете скорость написания кода.

Если вы хотите вручную рулить указателями и получить высокопроизводительный нативный рантайм, то ответ однозначно нет. Хотя есть функционал работы с указателями и unsafe, сборка нативных приложений вне Windows 10 не ожидается раньше .NET 6, поэтому нет смысла переходить с С++. С другой стороны они научились хотя бы экспортироваться. Опять же, если мы говорим про ООП-решения для бизнес-приложений или приложения с GUI, то это подойдёт, там удобно. Оно скорее конкурирует с Java, а не с С++. А если ваши приложения на С - проходите мимо, это не для вас. Отдельно нужно в этой связи упомянуть Rust, потому что самое примечательное тут как раз то, насколько далеки Rust и .NET. Все фанатичные преимущества раста не играют никакой роли и не могут применяться в сравнении с .NET, потому что цели и назначения разные. =)

