Релиз унифицированной платформы .NET 5 с поддержкой Linux и WebAssembly

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|3.16, Андрей (??), 14:16, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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M$ пользуется ресурсами сообщества, теми, которые пляшут под их дудку. Но не даёт права голоса сообществу, тем, которые видят иначе. Для M$ это win-win. И открыто, и "свободно", но развитие только в одном, выгодном им, направлении.
Остаётся надеяться, что они не потопят Mono слишком быстро.
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|4.23, Аноним (23), 15:11, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то у всех так. Произвол Главных Разработчиков и Сопровождающих - самое мерзкое, что есть в СПО. Даже AGPL менее мерзка.
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|2.6, Аноним (6), 13:38, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пятой версией в продакшн? Наверное нет, не пользуются.
А версии 2, 3, да, есть в продакшен!)
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|2.14, RSarov (?), 14:12, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А зачем с плюсами сравнивать это другая песня. Если уж сравнивать то с java. Это как раз близнецы можно сказать.
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|2.19, Аноним (19), 14:38, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Под линукс этим вообще кто-то пользуется?
Маловато, потому что MS удобненько опоздал с релизом кроссплатформенного .NET на несколько лет. Причем как бы красиво ни была написана новость часть кусков .NET по-прежнему работают только на платформе Windows.
> Лучше/хуже плюсов?
А вот нельзя сказать, пока не будет понятна задача, которую вы решаете. Если ваше приложение не требует ручной работы с ресурсами компьютера и вы спокойно можете позволить себе GC, то ответ да, однозначно лучше. Лучше, потому что при сохранении прочих равных возможностей вы приобретаете скорость написания кода.
Если вы хотите вручную рулить указателями и получить высокопроизводительный нативный рантайм, то ответ однозначно нет. Хотя есть функционал работы с указателями и unsafe, сборка нативных приложений вне Windows 10 не ожидается раньше .NET 6, поэтому нет смысла переходить с С++. С другой стороны они научились хотя бы экспортироваться.
Опять же, если мы говорим про ООП-решения для бизнес-приложений или приложения с GUI, то это подойдёт, там удобно. Оно скорее конкурирует с Java, а не с С++. А если ваши приложения на С - проходите мимо, это не для вас.
Отдельно нужно в этой связи упомянуть Rust, потому что самое примечательное тут как раз то, насколько далеки Rust и .NET. Все фанатичные преимущества раста не играют никакой роли и не могут применяться в сравнении с .NET, потому что цели и назначения разные. =)
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|1.4, Аноним (4), 13:36, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> В следующем выпуске .NET 6 в состав будут включены наработки проектов Xamarin и Mono, которые позволят обеспечить поддержку платформ iOS и Android.
Тот самый замарин, который настолько кроссплатформенный, что нынче в бубунтах с райдером не запущается? А поддержку из коробки гуя в линухе в .NET 8 ждать?
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|2.12, Анончик9999 (?), 14:11, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда WinForms, WPF в Linux завезут? Кто-то публиковал под Linux приложения с помощью ClickOnce?
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|1.7, Аноним (7), 13:41, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Разработчики wine-mono заявили, что, благодаря открытому когду, это будет работать в Wine практически без проблем, прям из коробки.
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|2.17, Голуб4ик (?), 14:17, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Звучит заманчиво.. интересно узнать, размер проекта после сборки намного ли увеличится
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|1.8, Аноним (4), 13:41, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На быстрый JSON кстати сильно плевались, потому что у него части фич не было к которой в других сериализаторах уже попривыкли и активно юзают
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|1.13, Андрей (??), 14:12, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Выпуск .NET 5 сформирован благодаря унификации .NET Framework, .NET Core и Mono.
Что означает "унификации"? Я могу без libmono дёргать mono_XXX API из .NET 5?
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|1.22, Урри (ok), 15:08, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новость превосходная, хотя и несколько запоздавшая.
Ситуация, кстати, довольно забавная:
Когда-то майки забабахали си-шарп в противовес джаве, засунув в него все то, чего жабе сильно не хватало и что Гослинг туда впихивать не собирался (зачастую банальным "не хочу", у кого есть желание может по рассылке полазить). Примитивные типы (не все есть объект - число это просто число), структуры на стеке (меньше работы gc), лямбды, феноменально простой pInvoke заместо кошмарного jni, linq(!!!) и т.д. и т.п. Это была бомба, обещавшая лучший язык тысячелетия.
И что же майки решили сделать? Они решили "пускай этот лучший язык будет прибит гвоздями к нашей ОС - кто хочет лучший язык, пусть платит нам деньги за ОС. Шарп потащит Виндовс вперед, как ракетоноситель, в светлое и богатое будущее!".
Но оказалось, что их ОС настолько плоха, что даже лучший в мире язык не может ее тянуть вперед как паровоз. Наоборот, ОС утащила язык в трясину, в которой медленно тонула сама. И шарп практически умер. Вместо него всякие недоделки стали рожать всякие недоязыки, которые успешно заняли пустующую нишу.
Однако, к 2019 году майки наконец прозрели, что прocрали все полимеры, и решили ударными темпами возвращаться. Получится ли у них? Возможно. Ведь шарп действительно прекрасный и удобный язык. Особенно на фоне того, как оракел пытается похоронить джаву.
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