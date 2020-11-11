The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз унифицированной платформы .NET 5 с поддержкой Linux и WebAssembly

11.11.2020 12:50

Компания Microsoft представила новый значительный выпуск платформы .NET 5, в котором предоставлена поддержка Linux, macOS и WebAssembly. В рамках .NET 5 пользователям предложен единый открытый фреймворк и runtime, которые можно использовать в различных областях разработки и на разных платформах. Выпуск .NET 5 сформирован благодаря унификации .NET Framework, .NET Core и Mono. На основе .NET 5 можно создавать многоплатформенные приложения, используя единую кодовую базу и общий процесс сборки, не зависящий от типа приложения.

Продукт .NET 5 продолжил развитие открытого проекта .NET Core 3.0 и пришёл на смену классическому .NET Framework, который отдельно больше развиваться не будет и остановится на выпуске .NET Framework 4.8. Вся связанная с платформой .NET разработка теперь сосредоточена вокруг проекта .NET Core, включая Runtime, JIT, AOT, GC, BCL (Base Class Library), C#, VB.NET, F#, ASP.NET, Entity Framework, ML.NET, WinForms, WPF и Xamarin. В следующем выпуске .NET 6 в состав будут включены наработки проектов Xamarin и Mono, которые позволят обеспечить поддержку платформ iOS и Android.

Как и в .NET Core в .NET 5 поставляется runtime CoreCLR с JIT-компилятором RyuJIT, стандартные библиотеки, библиотеки CoreFX, WPF, Windows Forms, WinUI, Entity Framework, интерфейс командной строки dotnet, фреймворки для разработки клиентских приложений WPF и Windows Forms, а также инструменты для разработки микросервисов, библиотек, серверных, графических и консольных приложений.

Помимо JIT-компиляции в новом выпуске предоставлен основанный на наработках LLVM режим предварительной компиляции в машинный код и байткод WebAssembly (для статической использованы Mono AOT и Blazor). Существенно увеличена производительность различных компонентов платформы и библиотек (особенно отмечается ускорение операций сериализации JSON, регулярных выражений и HttpClient). Повышена отзывчивость за счёт модернизации сборщика мусора. Встроен клиент ClickOnce для быстрой публикации приложений. Для Linux и macOS адаптирован API System.DirectoryServices.Protocols для работы с LDAP и Active Directory. Для Linux также добавлена поддержка однофайловых приложений, в которых все компоненты и зависимости упакованы в одном файле.

Отдельно опубликованы стек для разработки web-приложений ASP.NET Core 5.0 и ORM-прослойка Entity Framework Core 5.0 (драйверы, имеются в том числе для SQLite и PostgreSQL), а также выпуски языков C# 9 и F# 5. В C# 9 включена поддержка генераторов исходного кода, top-level программ, новых шаблонов и типа классов record. Поддержка .NET 5.0 и C# 9 уже включена в свободный редактор кода Visual Studio Code.

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала открытую платформу .NET Core 3.0
  3. OpenNews: Microsoft представил унифицированную платформу .NET 5 с поддержкой Linux и Android
  4. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала открытую платформу .NET Core 2.0
  5. OpenNews: Релиз Mono 5.0, открытой реализации платформы .Net
  6. OpenNews: Компания Microsoft представила Mu, открытую модульную систему для создания UEFI-прошивок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54066-dotnet
Ключевые слова: dotnet, mono, csharp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, leibniz (ok), 13:32, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    хорошая попытка, M$, но нет
     
     
  • 2.10, Qwerty (??), 13:51, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не читал, но осуждаю?
     
     
  • 3.16, Андрей (??), 14:16, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    M$ пользуется ресурсами сообщества, теми, которые пляшут под их дудку. Но не даёт права голоса сообществу, тем, которые видят иначе. Для M$ это win-win. И открыто, и "свободно", но развитие только в одном, выгодном им, направлении.

    Остаётся надеяться, что они не потопят Mono слишком быстро.

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 15:11, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то у всех так. Произвол Главных Разработчиков и Сопровождающих - самое мерзкое, что есть в СПО. Даже AGPL менее мерзка.
     

  • 1.2, srgazh (ok), 13:32, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Супер!
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:32, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Под линукс этим вообще кто-то пользуется? Лучше/хуже плюсов?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:38, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пятой версией в продакшн? Наверное нет, не пользуются.
    А версии 2, 3, да, есть в продакшен!)
     
  • 2.14, RSarov (?), 14:12, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем с плюсами сравнивать это другая песня. Если уж сравнивать то с java. Это как раз близнецы можно сказать.
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:38, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Под линукс этим вообще кто-то пользуется?

    Маловато, потому что MS удобненько опоздал с релизом кроссплатформенного .NET на несколько лет. Причем как бы красиво ни была написана новость часть кусков .NET по-прежнему работают только на платформе Windows.

    > Лучше/хуже плюсов?

    А вот нельзя сказать, пока не будет понятна задача, которую вы решаете. Если ваше приложение не требует ручной работы с ресурсами компьютера и вы спокойно можете позволить себе GC, то ответ да, однозначно лучше. Лучше, потому что при сохранении прочих равных возможностей вы приобретаете скорость написания кода.
    Если вы хотите вручную рулить указателями и получить высокопроизводительный нативный рантайм, то ответ однозначно нет. Хотя есть функционал работы с указателями и unsafe, сборка нативных приложений вне Windows 10 не ожидается раньше .NET 6, поэтому нет смысла переходить с С++. С другой стороны они научились хотя бы экспортироваться.

    Опять же, если мы говорим про ООП-решения для бизнес-приложений или приложения с GUI, то это подойдёт, там удобно. Оно скорее конкурирует с Java, а не с С++. А если ваши приложения на С - проходите мимо, это не для вас.

    Отдельно нужно в этой связи упомянуть Rust, потому что самое примечательное тут как раз то, насколько далеки Rust и .NET. Все фанатичные преимущества раста не играют никакой роли и не могут применяться в сравнении с .NET, потому что цели и назначения разные. =)

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:36, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> В следующем выпуске .NET 6 в состав будут включены наработки проектов Xamarin и Mono, которые позволят обеспечить поддержку платформ iOS и Android.

    Тот самый замарин, который настолько кроссплатформенный, что нынче в бубунтах с райдером не запущается? А поддержку из коробки гуя в линухе в .NET 8 ждать?

     
     
  • 2.12, Анончик9999 (?), 14:11, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда WinForms, WPF в Linux завезут? Кто-то публиковал под Linux приложения с помощью ClickOnce?
     

  • 1.5, Аноним (6), 13:37, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда гуи завезут? Будет КорКде?
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:41, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разработчики wine-mono заявили, что,  благодаря открытому когду, это будет работать в Wine практически без проблем, прям из коробки.
     
     
  • 2.17, Голуб4ик (?), 14:17, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звучит заманчиво.. интересно узнать, размер проекта после сборки намного ли увеличится
     

  • 1.8, Аноним (4), 13:41, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На быстрый JSON кстати сильно плевались, потому что у него части фич не было к которой в других сериализаторах уже попривыкли и активно юзают
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:42, 11/11/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.11, InuYasha (??), 14:02, 11/11/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.13, Андрей (??), 14:12, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Выпуск .NET 5 сформирован благодаря унификации .NET Framework, .NET Core и Mono.

    Что означает "унификации"? Я могу без libmono дёргать mono_XXX API из .NET 5?

     
     
  • 2.21, Аноним (19), 14:40, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/AaronRobinsonMSFT/DNNE
     

  • 1.15, Аноним (-), 14:15, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    От Microsoft нам ничего не нужно!
     
  • 1.18, Аноним (-), 14:17, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Этой новости однозначно большой и жирный минус.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:40, 11/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну твоему комментарию точно минус
     

  • 1.22, Урри (ok), 15:08, 11/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость превосходная, хотя и несколько запоздавшая.

    Ситуация, кстати, довольно забавная:

    Когда-то майки забабахали си-шарп в противовес джаве, засунув в него все то, чего жабе сильно не хватало и что Гослинг туда впихивать не собирался (зачастую банальным "не хочу", у кого есть желание может по рассылке полазить). Примитивные типы (не все есть объект - число это просто число), структуры на стеке (меньше работы gc), лямбды, феноменально простой pInvoke заместо кошмарного jni, linq(!!!) и т.д. и т.п. Это была бомба, обещавшая лучший язык тысячелетия.

    И что же майки решили сделать? Они решили "пускай этот лучший язык будет прибит гвоздями к нашей ОС - кто хочет лучший язык, пусть платит нам деньги за ОС. Шарп потащит Виндовс вперед, как ракетоноситель, в светлое и богатое будущее!".

    Но оказалось, что их ОС настолько плоха, что даже лучший в мире язык не может ее тянуть вперед как паровоз. Наоборот, ОС утащила язык в трясину, в которой медленно тонула сама. И шарп практически умер. Вместо него всякие недоделки стали рожать всякие недоязыки, которые успешно заняли пустующую нишу.

    Однако, к 2019 году майки наконец прозрели, что прocрали все полимеры, и решили ударными темпами возвращаться. Получится ли у них? Возможно. Ведь шарп действительно прекрасный и удобный язык. Особенно на фоне того, как оракел пытается похоронить джаву.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру