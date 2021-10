Microsoft удалил функциональность Hot Reload из открытого .NET для поставки только в Visual Studio 2022

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:11, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сообщество платит своим вкладом

3.46 , Аноним ( 46 ), 11:37, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Не платит, а донатит. А за добровольный донат вы не можете ничего требовать.

4.51 , Аноним ( 51 ), 11:46, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Еду ты себе покупаешь тоже на донаты? Твой работодатель за добровольные пожертвования?

3.60 , Аноним ( 51 ), 12:01, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зарплату ты тоже вкладом получаешь? Что там сообщество навкладывало?

3.75 , QwertyReg ( ok ), 13:09, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лол, взоржал в голос! 95% вклада в то же ядро идёт от корпораций, где сидят программисты на зарплате, но халявщики всё равно бубнят про какой-то мифический вклад сообщества.

2.9 , Анонимчик ( ? ), 10:27, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Дело ведь не в том, чтобы платить или не платить, а в том, что они убрали ранее открытый код. Как можно разрабатывать на платформе, из которой в любой момент могут что-то убрать? > Независимые разработчики попытались вернуть в репозиторий удалённый код, который уже числился открытым, но Microsoft не допустила это изменение А вот это уже совсем не похоже на открытый код.

3.14 , Аноним ( 14 ), 10:32, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > убрали ранее открытый код Особенность открытого кода, что в него можно только добавлять код, удалять ничего нельзя? >> Независимые разработчики попытались вернуть в репозиторий удалённый код

> совсем не похоже на открытый код Опять причем здесь открытый код? Репозиторий чей? Форкай в свой независимый репозиторий и возвращай хоть что.

4.16 , Аноним ( 16 ), 10:40, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Удачи потом объяснять пользователям под виндой, почему вместо "далее далее готово" им придется для вашего форка залезать на какой-то там гитхаб, скачивать какую-то репу и молиться, что всё заработает с первого раза. Я был крайне удивлён, когда встретил систему, не захотевшую устанавливать питон по причине "возникла ошибка до свидания". Много хомячков после таких приколов пойдёт чинить это безобразие? Думаю нет.

5.21 , Аноним ( 21 ), 10:47, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Не фантазируйте тут. Для пользователей под вендой есть Visual Studio, куда сию фичу и перенесли. Да, только в платную версию, а вы чего хотели? Если уж так сильно хочется халявы, то будьте добры, приложите немного усилий. Если вам важна не только стоимость, а и свобода ПО, то у вас точно будет не венда, куда версию с "далее-далее-далее" Microsoft не выпускал.

5.53 , Аноним ( 51 ), 11:48, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Удачи потом объяснять пользователям под виндой, почему вместо "далее далее готово" им придется для вашего форка залезать на какой-то там гитхаб, Ну тогда пусть находятся энтузиасты которые сделают готовую сборку, чтобы не надо было лезть на гитхаб.

3.18 , Аноним ( 21 ), 10:43, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – > А вот это уже совсем не похоже на открытый код. "Кажется, они начали что-то подозревать" © Изо дня в день, из года в год одно и то же. Попенсорц, попенсорц. Наличие открытого кода совсем не значит что программное обеспечение свободно и, тем более, что проект разрабатывается в интересах сообщества. Я уже устал объяснять. Да блин, даже самому Столлману сразу после живой лекции про free software, где в том числе шла речь про его отличия от open source, часть аудитории умудрилась продолжать задавать вопросы про open source, вызвав его праведное недовольство. Что уж про какие-то комментарии в интернете говорить.

4.33 , Урри ( ok ), 11:01, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Поэтому в каждой второй новости анонимы опеннета и просвещают других анонимов интернета, что опен не равно фри.

2.10 , Аноним ( 10 ), 10:27, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Если бы они это изначально только в Visual Studio развивали, вопросов бы не было. Гадость в том, что они вначале этот код открыли, потом удалили, поняв, что это очень классная и востребованная функция.

3.56 , Аноним ( 51 ), 11:51, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Что значит удалили? Копий этого кода больше нет нигде? Ты его не можешь вернуть и собрать себе? Или ты не можешь позволить себе купить версию где это есть? Сколько же халявщиков, я удивлен.

3.76 , QwertyReg ( ok ), 13:10, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Возьмите да допишите нужную функциональность, это СПО, вам никто ничего не должен.

2.12 , Имя ( ? ), 10:32, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > а заплатить за удобную но не обязательную функцию Сколько нужно заплатить, чтобы это работало в Linux?

3.22 , Аноним ( 21 ), 10:49, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нисколько, всего-то патч наложить при сборке. Предполагаю что в условный AUR его добавят вот прям сразу для удобства пользователей.

2.68 , Аноним ( 68 ), 12:44, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дело в том, что полностью свободные средства производства всегда доступны параллельно и никогда не будет ситуации, что без продукта МС программист не может программировать.

И вообще, на самом деле МС продает не студию, а винду, которая без программ от сторонних разработчиков ценности не представляет. Будут жадничать - потеряют рынок.