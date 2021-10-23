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Microsoft удалил функциональность Hot Reload из открытого .NET для поставки только в Visual Studio 2022

23.10.2021 09:44

Компания Microsoft перешла к практике удаления ранее открытого кода из состава платформы .NET. В частности, из открытой кодовой базы, в которой велась разработка новой ветки платформы .NET 6, была удалена реализация функции Hot Reload, изначально предложенной не только в среде разработки Visual Studio 2019 16.11 (Preview 1), но и в открытой утилите "dotnet watch".

В качестве причины удаления упоминается решение поставлять указанную функции только в коммерческом продукте Visual Studio 2022, чтобы повысить его привлекательность по сравнению с открытым редактором Visual Studio Code. Примечательно, что 21 октября в заметке с анонсом Hot Reload появилось дополнение, в котором говорилось, что поддержка Hot Reload не будет включена в состав .NET SDK 6 и все усилия сосредотачиваются на разработке Visual Studio 2022. После появления недовольства пользователей примечание было убрано, но через некоторое время опять возвращено.

Функция Hot Reload предоставляет средства для редактирования кода на лету во время выполнения программы, позволяя вносить изменения без ручной остановки выполнения и без прикрепления точек останова. Разработчик мог запустить приложение под управлением "dotnet watch", после чего вносимые в код изменения автоматически применялись к запущенному приложению, что позволяло сразу наблюдать результат.

Независимые разработчики попытались вернуть в репозиторий удалённый код, который уже числился открытым и входил в состав предварительного выпуска .NET 6 RC1, но Microsoft не допустила это изменение, а также ограничила возможность оставления комментариев в обсуждении. Действия Microsoft вызвали возмущение участников сообщества, которые считают вопрос возвращения принципиальным и позволяющим понять то, является ли платформа .NET на деле открытым проектом или нет. Недовольство также вызывает то, что из-за наличия Visual Studio только для платформы Windows, функциональность "Hot Reload" станет недоступной для macOS и Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Релиз унифицированной платформы .NET 5 с поддержкой Linux и WebAssembly
  3. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала обновление Linux-дистрибутива CBL-Mariner
  4. OpenNews: Microsoft представил фреймворк MAUI, создав конфликт имён с проектами Maui и Maui Linux
  5. OpenNews: Критика Microsoft после удаления из GitHub прототипа эксплоита для Microsoft Exchange
  6. OpenNews: Linux-репозиторий Microsoft оказался выведен из строя почти на сутки
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56020-microsoft
Ключевые слова: microsoft, .net
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Обсуждение (76) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:06, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    80% платформы открыты, а остальные 20 - ну это, извините, куда деваться
     
     
  • 2.2, ET (?), 10:07, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    эм, не пользоваться их продуктами, например?
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:09, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +37 +/
    Приоткрытый исходный код.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:46, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Полуприкрытая нагота для инженеров.
     
  • 3.25, ET (?), 10:52, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Приоткрытый исходный код.

    они его приоткрыли уже) а потом призакрыли

     
     
  • 4.28, ET (?), 10:54, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    упс, простите, показалось что приоткрыть (глагол)
     
  • 3.41, Аноним (41), 11:29, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Призакрытый исходный код.
     
     
  • 4.49, Аноним (49), 11:42, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Недозакрытый недокод.
     
  • 2.72, Dzen Python (ok), 12:54, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я ведь говорил, говорил, что так и будет.
    Открытые фичи им подавай. Перебьётесь!
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:08, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Наивные чукотские юноши, повершивние в дядю сэма.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:09, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –26 +/
    >Действия Microsoft вызвали возмущение участников сообщества

    Действия Microsoft вызвали возмущение участников халявщиков. Деньги за программирование получать нравится, а заплатить за удобную но не обязательную функцию в основном орудии труда жаба душит. Хочу напомнить, что в других сферах инструменты производства стоят денег порою немалых.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:11, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сообщество платит своим вкладом
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 11:37, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Не платит, а донатит. А за добровольный донат вы не можете ничего требовать.
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 11:46, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Еду ты себе покупаешь тоже на донаты? Твой работодатель за добровольные пожертвования?
     
  • 3.60, Аноним (51), 12:01, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зарплату ты тоже вкладом получаешь? Что там сообщество навкладывало?
     
  • 3.75, QwertyReg (ok), 13:09, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, взоржал в голос! 95% вклада в то же ядро идёт от корпораций, где сидят программисты на зарплате, но халявщики всё равно бубнят про какой-то мифический вклад сообщества.
     
  • 2.9, Анонимчик (?), 10:27, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Дело ведь не в том, чтобы платить или не платить, а в том, что они убрали ранее открытый код. Как можно разрабатывать на платформе, из которой в любой момент могут что-то убрать?

    > Независимые разработчики попытались вернуть в репозиторий удалённый код, который уже числился открытым, но Microsoft не допустила это изменение

    А вот это уже совсем не похоже на открытый код.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:32, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > убрали ранее открытый код

    Особенность открытого кода, что в него можно только добавлять код, удалять ничего нельзя?

    >> Независимые разработчики попытались вернуть в репозиторий удалённый код
    > совсем не похоже на открытый код

    Опять причем здесь открытый код? Репозиторий чей? Форкай в свой независимый репозиторий и возвращай хоть что.

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 10:40, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Удачи потом объяснять пользователям под виндой, почему вместо "далее далее готово" им придется для вашего форка залезать на какой-то там гитхаб, скачивать какую-то репу и молиться, что всё заработает с первого раза. Я был крайне удивлён, когда встретил систему, не захотевшую устанавливать питон по причине "возникла ошибка до свидания". Много хомячков после таких приколов пойдёт чинить это безобразие? Думаю нет.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 10:47, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не фантазируйте тут. Для пользователей под вендой есть Visual Studio, куда сию фичу и перенесли. Да, только в платную версию, а вы чего хотели? Если уж так сильно хочется халявы, то будьте добры, приложите немного усилий. Если вам важна не только стоимость, а и свобода ПО, то у вас точно будет не венда, куда версию с "далее-далее-далее" Microsoft не выпускал.
     
  • 5.53, Аноним (51), 11:48, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Удачи потом объяснять пользователям под виндой, почему вместо "далее далее готово" им придется для вашего форка залезать на какой-то там гитхаб,

    Ну тогда пусть находятся энтузиасты которые сделают готовую сборку, чтобы не надо было лезть на гитхаб.

     
  • 3.18, Аноним (21), 10:43, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > А вот это уже совсем не похоже на открытый код.

    "Кажется, они начали что-то подозревать" ©

    Изо дня в день, из года в год одно и то же. Попенсорц, попенсорц. Наличие открытого кода совсем не значит что программное обеспечение свободно и, тем более, что проект разрабатывается в интересах сообщества. Я уже устал объяснять. Да блин, даже самому Столлману сразу после живой лекции про free software, где в том числе шла речь про его отличия от open source, часть аудитории умудрилась продолжать задавать вопросы про open source, вызвав его праведное недовольство. Что уж про какие-то комментарии в интернете говорить.

     
     
  • 4.33, Урри (ok), 11:01, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поэтому в каждой второй новости анонимы опеннета и просвещают других анонимов интернета, что опен не равно фри.
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:27, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Если бы они это изначально только в Visual Studio развивали, вопросов бы не было. Гадость в том, что они вначале этот код открыли, потом удалили,  поняв, что это очень классная и востребованная функция.
     
     
  • 3.56, Аноним (51), 11:51, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что значит удалили? Копий этого кода больше нет нигде? Ты его не можешь вернуть и собрать себе? Или ты не можешь позволить себе купить версию где это есть? Сколько же халявщиков, я удивлен.
     
  • 3.76, QwertyReg (ok), 13:10, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьмите да допишите нужную функциональность, это СПО, вам никто ничего не должен.
     
  • 2.12, Имя (?), 10:32, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а заплатить за удобную но не обязательную функцию

    Сколько нужно заплатить, чтобы это работало в Linux?

     
     
  • 3.22, Аноним (21), 10:49, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нисколько, всего-то патч наложить при сборке. Предполагаю что в условный AUR его добавят вот прям сразу для удобства пользователей.
     
  • 2.68, Аноним (68), 12:44, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело в том, что полностью свободные средства производства всегда доступны параллельно и никогда не будет ситуации, что без продукта МС программист не может программировать.
    И вообще, на самом деле МС продает не студию, а винду, которая без программ от сторонних разработчиков ценности не представляет. Будут жадничать - потеряют рынок.
     

  • 1.11, Имя (?), 10:31, 23/10/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.23, Аноним (21), 10:50, 23/10/2021 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 3.57, вантуз не нужен (?), 11:52, 23/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.13, Аноним (13), 10:32, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Просто надо понимать, что то что исходник открытый не означает, что твои хотелки имеют какой-то вес. В СПО проекте главное не сам продукт, а то, кто за свой счёт его развивает. Один из наиболее ярких (и наиболее отвратительных) примеров - Виталик Бутерин, который сначала утверждал про то, что код (смарт-контрактов) и есть закон, по которым они работают, а потом взял и поставил сообществу ультиматум, что он развивать платформу, где у него увели эфиры, не будет, и что пользуясь своим влиянием он делает хардфорк. И где теперь Etherium Classic, после того, как в результате решения и влияния Виталика, хешрейт Etherium Classic упал настолько, что его смогли прикончить 51%ом?

    В каждом проекте основное не сам код, а личности тех уникальных и исключительных людей и организаций, которые его смогли создать, создали, вложили и продолжают вкладывать в него себя, и при необходимости ещё раз пересоздадут с нуля.

    Вы имеете право просить и даже требовать от человека или организации, имеющего/юю конфликт интересов, принимать сторону, противоположную его/её интересам. Этот же человек имеет полно права подтереться вашей челобитной. Так что пишите на наждачке.

     
     
  • 2.32, Урри (ok), 11:00, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Поэтому Столлмана надо холить, лелеять и пусть живет до 255 лет.
     
  • 2.36, Аноним (36), 11:08, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >  Просто надо понимать, что то что исходник открытый не означает, что твои хотелки имеют какой-то вес

    Вообще-то означает, сообщество называется, онолитег ты мамкин, драматизатор за 300.

     
     
  • 3.58, Аноним (51), 11:55, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вообще-то означает, сообщество называется, онолитег ты мамкин, драматизатор за 300.

    Уважаемый папкин аналитег, а сколько строчек кода написало это ваше сообщество и сколько строчек кода написали рабы на галерах в корпорациях?

     
     
  • 4.62, Аноним (49), 12:08, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще надо оценить качество кода, а то последнее время корпорасты только загаживают свободные проекты своими "улучшениями", посмотрите какой гадостью стал гном3 по сравнению с гномом2
     

  • 1.15, Аноним (16), 10:33, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мне сразу не понравился этот ваш дотнет с сишарпом.
     
     
  • 2.30, Урри (ok), 10:58, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Зря. Превосходный язык.

    Если бы майки не прибили его гвоздями в офтопику, он бы уже давным-давно джаву успешно заменил.

     
     
  • 3.48, Аноним (-), 11:41, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подтверждено, Урри вантузоид.
     
  • 3.63, Аноним (49), 12:12, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Превосходный язык.

    В чем превосходство шарпа?

     
     
  • 4.73, Dzen Python (ok), 12:57, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куча ситаксического сахара, появившегося в джаве в виде нестабильных фич только сейчас?
     

  • 1.17, Аноним (49), 10:42, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Embrace,_Extend,_and_Extinguish
    Типичное микрософтовское поведение.
     
     
  • 2.24, Аноним (14), 10:50, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ой, коммерческая компания существует ради прибыли. Не может быть, да как так-то?!
     
     
  • 3.61, Аноним (49), 12:03, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты из микрософта или из айбиэм? насколько такие твои комменты окупаются?
     
     
  • 4.78, QwertyReg (ok), 13:13, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он с улицы 8-го марта. Вас потерял, у него сетевых сумасшедних уже полтора отделения набралось.
     
  • 3.77, QwertyReg (ok), 13:11, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линуксоиды живут в мире розовых пони. Вы только не говорите им, что даже в ядро Linux вклад корпораций - больше 90%, а от сообщества там 5-6%, иначе у них совсем истерика начнётся.
     

  • 1.19, Аноним (49), 10:45, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Hot Reload

    Кстати, горячую замену кода nim давно умеет https://www.linux.org.ru/news/development/15954313

     
     
  • 2.26, Аноним (21), 10:53, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему он так невыносимо долго линкуется? Устал ждать по 2-4 минуты после каждого минорного изменения кода и пересборки (речь про Nitter).
     
  • 2.39, Аноним (36), 11:20, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жаль, у него ни ide, ни отладчика, ни литературы, а так классный язык, конечно
     
  • 2.45, Аноним (45), 11:36, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В эрланге уже как 30 лет существует.
     

  • 1.27, Онаним (?), 10:53, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    "понять то, является ли платформа .NET на деле открытым проектом или нет"
    Есть какие-то сомнения?
     
     
  • 2.40, PidRust (?), 11:25, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У мс-куколдов бесконечная стадия отрицания.))
     

  • 1.29, Урри (ok), 10:57, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Попытка МС номер два убить платформу .NET

    Ничему индусов жизнь не учит. А жаль, ведь .net превосходная платформа, и языки поверх нее отличные.

     
     
  • 2.31, Онаним (?), 10:58, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В смысле, "убить".

    Она как была махровой мсявной проприетарью, так ей и останется, и никуда не денется.

    То же самое с жабой - но там фрагментация во время бардака достигла такого уровня, что фарш назад уже не провернуть, конечно. Хотя я ни капли не сомневаюсь, что например OpenJDK, случись "жабовойна", налетит на пачку патентных претензий.

     
     
  • 3.35, Аноним (21), 11:07, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenJDK пилится самим ораклом ведь, при участии многих других. От кого претензии будут? От соучастников?
     
     
  • 4.38, Онаним (?), 11:18, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В текущей ситуации не будет. Я про ситуацию, когда оракл решит таки похоронить открытую часть.
    Впрочем, за ораклом сие не сильно водится, так что можно не напрягаться :)
     

  • 1.34, Аноним (21), 11:05, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если M не сломает старый патч нарочно, выпустив релизный NET 6 с чем-то, что с... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.37, Аноним (37), 11:16, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я ожидал увидеть в новости ссылку на fork
     
  • 1.42, Аноним (-), 11:32, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну чо платиновый спонсор?! Не вынесла проприетарская душонка игры в Свободу. Майкрософт как рецидивист проприетарщик всегда будет запрещать и закрывать.
     
  • 1.43, Аноним (43), 11:33, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ajar, half-, partly-, temporary-, open-before-closing software
     
  • 1.44, Аноним (44), 11:36, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отобрали дарёное
     
  • 1.47, Аноним (46), 11:40, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Обещаем классную фичу. Закладываем архитектуру. Сотни наивных слоников вылизывают и дописывают весь код, пишут обёртки, врапперы, документацию. Закрываем код и продаём его. Гениально.
    А там лицензия позволяет им это делать? Ну по факту они же опенсорсный код в свою студию засунули, а исходники закрыли. Это так можно?
     
     
  • 2.52, Аноним (-), 11:46, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Репозиторий с исходниками принадлежит Майкрософту, он имеет право делать, что хочет.

    Сообщество может спрятанные исходники опубликовать на независимом репозитории, лицензия позволяет это сделать.

     

  • 1.50, Klop (?), 11:43, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну и зачем? Чем больше свободы, тем лучше, а Пынек отсеивать, как трудовых мигрантов/
     
  • 1.54, Аноним (49), 11:50, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Боязно за гитхаб, который микрософт прикупила.
     
  • 1.55, Аноним (55), 11:50, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем форка на гитлабе
     
  • 1.59, Аноним (59), 11:58, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Инцидент конечно, но для конечных пользователей ПО на dotnet конкретно эта новость никак не повлияет.
     
  • 1.64, Аноним (-), 12:18, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добавьте в новость про закрытый дебагер, который работает только в православной версии VSCode. Дебагер карл!! Даже самсы себе такого не позволяют https://github.com/Samsung/netcoredbg/

    Очень интересно как поступит команда Rider, особенно с такой антирекламой майков.

     
  • 1.65, Аноним (41), 12:24, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Охладились
     
  • 1.66, Аноним (66), 12:35, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну вот, а вы поверили.
    M$ все та же компания, что и в 90-х.

     
     
  • 2.70, Аноним (49), 12:47, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас компания хитрее стала, начала активно заигрывать с опенсорсом, что многих вводит в заблуждения относительно ее сути
     

  • 1.67, Аноним (67), 12:37, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С расширением remote developnent containers подобная же ситуация.  Люди запускают проприетарную версию в флатпаке и что-то там потом настраивают сложновато. Может кто-то знает альтернативу, чтобы удобно использовать докер контейнеры для разработки стучась к инструментам внутри (докер) контейнера?
     
  • 1.69, keydon (ok), 12:45, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кааакаааая неожиданность! Дегенераты наступающие в 10000 раз в одну и ту же лужу^W компанию должны страдать.
     
  • 1.71, Dzen Python (ok), 12:52, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ха-ха-ха!

    Кто-то действительно верил, что штатовская софтверная корпорация, имеющая очень мокрую репутацию аж с 80х, сможет пересилить себя и работать открыто?

    Ха-ха-ха!

     
  • 1.74, th3m3 (ok), 13:03, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мелкомягкие как были УГ, так и остались. А кто-то ещё додумался на их VScode сидеть, мало того что электрон, дак ещё поделие от мелкомягких. Github мы потеряли, но полно аналогов, хоть свой поднимай, а вот Нокию им никогда не простим.
     

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