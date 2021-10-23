Microsoft удалил функциональность Hot Reload из открытого .NET для поставки только в Visual Studio 2022

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|1.1, Аноним (1), 10:06, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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80% платформы открыты, а остальные 20 - ну это, извините, куда деваться
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|2.2, ET (?), 10:07, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+18 +/–
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эм, не пользоваться их продуктами, например?
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|3.25, ET (?), 10:52, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Приоткрытый исходный код.
они его приоткрыли уже) а потом призакрыли
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|4.28, ET (?), 10:54, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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упс, простите, показалось что приоткрыть (глагол)
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|1.5, Аноним (5), 10:09, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–26 +/–
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>Действия Microsoft вызвали возмущение участников сообщества
Действия Microsoft вызвали возмущение участников халявщиков. Деньги за программирование получать нравится, а заплатить за удобную но не обязательную функцию в основном орудии труда жаба душит. Хочу напомнить, что в других сферах инструменты производства стоят денег порою немалых.
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|3.46, Аноним (46), 11:37, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Не платит, а донатит. А за добровольный донат вы не можете ничего требовать.
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|4.51, Аноним (51), 11:46, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Еду ты себе покупаешь тоже на донаты? Твой работодатель за добровольные пожертвования?
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|3.60, Аноним (51), 12:01, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зарплату ты тоже вкладом получаешь? Что там сообщество навкладывало?
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|3.75, QwertyReg (ok), 13:09, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лол, взоржал в голос! 95% вклада в то же ядро идёт от корпораций, где сидят программисты на зарплате, но халявщики всё равно бубнят про какой-то мифический вклад сообщества.
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|2.9, Анонимчик (?), 10:27, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Дело ведь не в том, чтобы платить или не платить, а в том, что они убрали ранее открытый код. Как можно разрабатывать на платформе, из которой в любой момент могут что-то убрать?
> Независимые разработчики попытались вернуть в репозиторий удалённый код, который уже числился открытым, но Microsoft не допустила это изменение
А вот это уже совсем не похоже на открытый код.
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|3.14, Аноним (14), 10:32, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> убрали ранее открытый код
Особенность открытого кода, что в него можно только добавлять код, удалять ничего нельзя?
>> Независимые разработчики попытались вернуть в репозиторий удалённый код
> совсем не похоже на открытый код
Опять причем здесь открытый код? Репозиторий чей? Форкай в свой независимый репозиторий и возвращай хоть что.
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|4.16, Аноним (16), 10:40, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Удачи потом объяснять пользователям под виндой, почему вместо "далее далее готово" им придется для вашего форка залезать на какой-то там гитхаб, скачивать какую-то репу и молиться, что всё заработает с первого раза. Я был крайне удивлён, когда встретил систему, не захотевшую устанавливать питон по причине "возникла ошибка до свидания". Много хомячков после таких приколов пойдёт чинить это безобразие? Думаю нет.
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|5.21, Аноним (21), 10:47, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не фантазируйте тут. Для пользователей под вендой есть Visual Studio, куда сию фичу и перенесли. Да, только в платную версию, а вы чего хотели? Если уж так сильно хочется халявы, то будьте добры, приложите немного усилий. Если вам важна не только стоимость, а и свобода ПО, то у вас точно будет не венда, куда версию с "далее-далее-далее" Microsoft не выпускал.
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|5.53, Аноним (51), 11:48, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Удачи потом объяснять пользователям под виндой, почему вместо "далее далее готово" им придется для вашего форка залезать на какой-то там гитхаб,
Ну тогда пусть находятся энтузиасты которые сделают готовую сборку, чтобы не надо было лезть на гитхаб.
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|3.18, Аноним (21), 10:43, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> А вот это уже совсем не похоже на открытый код.
"Кажется, они начали что-то подозревать" ©
Изо дня в день, из года в год одно и то же. Попенсорц, попенсорц. Наличие открытого кода совсем не значит что программное обеспечение свободно и, тем более, что проект разрабатывается в интересах сообщества. Я уже устал объяснять. Да блин, даже самому Столлману сразу после живой лекции про free software, где в том числе шла речь про его отличия от open source, часть аудитории умудрилась продолжать задавать вопросы про open source, вызвав его праведное недовольство. Что уж про какие-то комментарии в интернете говорить.
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|4.33, Урри (ok), 11:01, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поэтому в каждой второй новости анонимы опеннета и просвещают других анонимов интернета, что опен не равно фри.
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|2.10, Аноним (10), 10:27, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Если бы они это изначально только в Visual Studio развивали, вопросов бы не было. Гадость в том, что они вначале этот код открыли, потом удалили, поняв, что это очень классная и востребованная функция.
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|3.56, Аноним (51), 11:51, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что значит удалили? Копий этого кода больше нет нигде? Ты его не можешь вернуть и собрать себе? Или ты не можешь позволить себе купить версию где это есть? Сколько же халявщиков, я удивлен.
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|3.76, QwertyReg (ok), 13:10, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возьмите да допишите нужную функциональность, это СПО, вам никто ничего не должен.
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|2.12, Имя (?), 10:32, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а заплатить за удобную но не обязательную функцию
Сколько нужно заплатить, чтобы это работало в Linux?
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|3.22, Аноним (21), 10:49, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нисколько, всего-то патч наложить при сборке. Предполагаю что в условный AUR его добавят вот прям сразу для удобства пользователей.
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|2.68, Аноним (68), 12:44, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело в том, что полностью свободные средства производства всегда доступны параллельно и никогда не будет ситуации, что без продукта МС программист не может программировать.
И вообще, на самом деле МС продает не студию, а винду, которая без программ от сторонних разработчиков ценности не представляет. Будут жадничать - потеряют рынок.
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|1.13, Аноним (13), 10:32, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Просто надо понимать, что то что исходник открытый не означает, что твои хотелки имеют какой-то вес. В СПО проекте главное не сам продукт, а то, кто за свой счёт его развивает. Один из наиболее ярких (и наиболее отвратительных) примеров - Виталик Бутерин, который сначала утверждал про то, что код (смарт-контрактов) и есть закон, по которым они работают, а потом взял и поставил сообществу ультиматум, что он развивать платформу, где у него увели эфиры, не будет, и что пользуясь своим влиянием он делает хардфорк. И где теперь Etherium Classic, после того, как в результате решения и влияния Виталика, хешрейт Etherium Classic упал настолько, что его смогли прикончить 51%ом?
В каждом проекте основное не сам код, а личности тех уникальных и исключительных людей и организаций, которые его смогли создать, создали, вложили и продолжают вкладывать в него себя, и при необходимости ещё раз пересоздадут с нуля.
Вы имеете право просить и даже требовать от человека или организации, имеющего/юю конфликт интересов, принимать сторону, противоположную его/её интересам. Этот же человек имеет полно права подтереться вашей челобитной. Так что пишите на наждачке.
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|2.32, Урри (ok), 11:00, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Поэтому Столлмана надо холить, лелеять и пусть живет до 255 лет.
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|2.36, Аноним (36), 11:08, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Просто надо понимать, что то что исходник открытый не означает, что твои хотелки имеют какой-то вес
Вообще-то означает, сообщество называется, онолитег ты мамкин, драматизатор за 300.
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|3.58, Аноним (51), 11:55, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вообще-то означает, сообщество называется, онолитег ты мамкин, драматизатор за 300.
Уважаемый папкин аналитег, а сколько строчек кода написало это ваше сообщество и сколько строчек кода написали рабы на галерах в корпорациях?
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|4.62, Аноним (49), 12:08, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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еще надо оценить качество кода, а то последнее время корпорасты только загаживают свободные проекты своими "улучшениями", посмотрите какой гадостью стал гном3 по сравнению с гномом2
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|2.30, Урри (ok), 10:58, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Зря. Превосходный язык.
Если бы майки не прибили его гвоздями в офтопику, он бы уже давным-давно джаву успешно заменил.
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|4.73, Dzen Python (ok), 12:57, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Куча ситаксического сахара, появившегося в джаве в виде нестабильных фич только сейчас?
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|2.24, Аноним (14), 10:50, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ой, коммерческая компания существует ради прибыли. Не может быть, да как так-то?!
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|3.61, Аноним (49), 12:03, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ты из микрософта или из айбиэм? насколько такие твои комменты окупаются?
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|4.78, QwertyReg (ok), 13:13, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он с улицы 8-го марта. Вас потерял, у него сетевых сумасшедних уже полтора отделения набралось.
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|3.77, QwertyReg (ok), 13:11, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линуксоиды живут в мире розовых пони. Вы только не говорите им, что даже в ядро Linux вклад корпораций - больше 90%, а от сообщества там 5-6%, иначе у них совсем истерика начнётся.
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|2.26, Аноним (21), 10:53, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему он так невыносимо долго линкуется? Устал ждать по 2-4 минуты после каждого минорного изменения кода и пересборки (речь про Nitter).
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|2.39, Аноним (36), 11:20, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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жаль, у него ни ide, ни отладчика, ни литературы, а так классный язык, конечно
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|1.27, Онаним (?), 10:53, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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"понять то, является ли платформа .NET на деле открытым проектом или нет"
Есть какие-то сомнения?
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|1.29, Урри (ok), 10:57, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Попытка МС номер два убить платформу .NET
Ничему индусов жизнь не учит. А жаль, ведь .net превосходная платформа, и языки поверх нее отличные.
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|2.31, Онаним (?), 10:58, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В смысле, "убить".
Она как была махровой мсявной проприетарью, так ей и останется, и никуда не денется.
То же самое с жабой - но там фрагментация во время бардака достигла такого уровня, что фарш назад уже не провернуть, конечно. Хотя я ни капли не сомневаюсь, что например OpenJDK, случись "жабовойна", налетит на пачку патентных претензий.
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|3.35, Аноним (21), 11:07, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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OpenJDK пилится самим ораклом ведь, при участии многих других. От кого претензии будут? От соучастников?
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|4.38, Онаним (?), 11:18, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В текущей ситуации не будет. Я про ситуацию, когда оракл решит таки похоронить открытую часть.
Впрочем, за ораклом сие не сильно водится, так что можно не напрягаться :)
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|1.34, Аноним (21), 11:05, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если M не сломает старый патч нарочно, выпустив релизный NET 6 с чем-то, что с... большой текст свёрнут, показать
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|1.42, Аноним (-), 11:32, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну чо платиновый спонсор?! Не вынесла проприетарская душонка игры в Свободу. Майкрософт как рецидивист проприетарщик всегда будет запрещать и закрывать.
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|1.47, Аноним (46), 11:40, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Обещаем классную фичу. Закладываем архитектуру. Сотни наивных слоников вылизывают и дописывают весь код, пишут обёртки, врапперы, документацию. Закрываем код и продаём его. Гениально.
А там лицензия позволяет им это делать? Ну по факту они же опенсорсный код в свою студию засунули, а исходники закрыли. Это так можно?
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|2.52, Аноним (-), 11:46, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Репозиторий с исходниками принадлежит Майкрософту, он имеет право делать, что хочет.
Сообщество может спрятанные исходники опубликовать на независимом репозитории, лицензия позволяет это сделать.
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|1.50, Klop (?), 11:43, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну и зачем? Чем больше свободы, тем лучше, а Пынек отсеивать, как трудовых мигрантов/
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|1.59, Аноним (59), 11:58, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Инцидент конечно, но для конечных пользователей ПО на dotnet конкретно эта новость никак не повлияет.
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|1.64, Аноним (-), 12:18, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Добавьте в новость про закрытый дебагер, который работает только в православной версии VSCode. Дебагер карл!! Даже самсы себе такого не позволяют https://github.com/Samsung/netcoredbg/
Очень интересно как поступит команда Rider, особенно с такой антирекламой майков.
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|2.70, Аноним (49), 12:47, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сейчас компания хитрее стала, начала активно заигрывать с опенсорсом, что многих вводит в заблуждения относительно ее сути
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|1.67, Аноним (67), 12:37, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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С расширением remote developnent containers подобная же ситуация. Люди запускают проприетарную версию в флатпаке и что-то там потом настраивают сложновато. Может кто-то знает альтернативу, чтобы удобно использовать докер контейнеры для разработки стучась к инструментам внутри (докер) контейнера?
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|1.69, keydon (ok), 12:45, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кааакаааая неожиданность! Дегенераты наступающие в 10000 раз в одну и ту же лужу^W компанию должны страдать.
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|1.71, Dzen Python (ok), 12:52, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ха-ха-ха!
Кто-то действительно верил, что штатовская софтверная корпорация, имеющая очень мокрую репутацию аж с 80х, сможет пересилить себя и работать открыто?
Ха-ха-ха!
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|1.74, th3m3 (ok), 13:03, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мелкомягкие как были УГ, так и остались. А кто-то ещё додумался на их VScode сидеть, мало того что электрон, дак ещё поделие от мелкомягких. Github мы потеряли, но полно аналогов, хоть свой поднимай, а вот Нокию им никогда не простим.
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