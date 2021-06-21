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Linux-репозиторий Microsoft оказался выведен из строя почти на сутки

21.06.2021 08:34

Репозиторий packages.microsoft.com, через который для различных дистрибутивов Linux распространяются пакеты c продуктами Microsoft, в течение более чем 22 часов находился в неработоспособном состоянии. В том числе оказались недоступны для установки Linux-версии .NET Core, Microsoft Teams и Microsoft SQL Server, а также различные devops-обработчики Azure. Детали инцидента не раскрываются, упоминается лишь, что проблемы возникли из-за регрессивных изменений в процессе плановых работ.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/gadget...)
  2. OpenNews: Сбой системы хранения привёл к недоступности более 44 серверов проекта Debian
  3. OpenNews: Из-за недоступности kernel.org в ядре linux-next не хватает 89 веток
  4. OpenNews: Репозиторий NPM семь часов был недоступен через прокси
  5. OpenNews: Сбой в инфраструктуре привёл к недоступности серверов Red Hat, Fedora и GNOME
  6. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт с анализом аварии, приведшей к недоступности сервиса
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55361-microsoft
Ключевые слова: microsoft, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Вован (??), 08:45, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Кому он нужен-то... Эти пара сотен человек поди и не заметили ничего.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:47, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Неуловимый Джо?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:19, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сажусь в машину времени, еду в 1998, расскажу пацанам...
     
  • 2.5, ИмяХ (?), 08:49, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Действительно. Кому он нужен этот линукс.
     
     
  • 3.9, OnTheEdge (ok), 08:52, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    так-то вся планета им пользуется 24/7
     
     
  • 4.18, KenyaWest (ok), 09:50, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Через репозиторий Microsoft. Да
     
     
  • 5.27, Аноним (28), 11:17, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Да. Через очень жирный репозиторий - специально разработанный для очень жирных тупых троллей.
     
  • 5.88, deeaitch (ok), 16:02, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, эти леминги на виндах о нём и не знают.
     
  • 4.23, КО (?), 11:01, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вы наверное сейчас про BSD?
     
     
  • 5.54, Аноним (54), 12:34, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ладно бы ещё в начале нулевых, когда под ней 50% Апачей крутилось. Но сейчас-то где?
     
     
  • 6.60, Аноним (60), 13:17, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же, только под 70% Nginx...
     
  • 2.12, OnTheEdge (??), 08:58, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Кому он нужен-то...

    местным адептам мелкомягких

     
  • 2.19, village_coder (ok), 09:51, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня оттуда Visual Code Studio обновляется
     
     
  • 3.89, deeaitch (ok), 16:03, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вместе с смузи?
     
  • 2.22, Qwerty (??), 10:48, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Кому он нужен-то... Эти пара сотен человек поди и не заметили ничего.

    Как тонко вы обкакали сейчас Linux-сообщество.

     
     
  • 3.30, InuYasha (??), 11:22, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да, вот, правда? Я что-то не почувствовал.
    > через который для различных дистрибутивов Linux распространяются пакеты c продуктами Microsoft
    > пакеты c продуктами Microsoft
     
     
  • 4.74, Аноним (74), 14:27, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > для различных дистрибутивов Linux распространяются пакеты c продуктами Microsoft

    Я думал Linux самодостаточен. Ошибался.

     
  • 2.61, Random (??), 13:22, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, у нас пошли тикеты, что заливка корпоративных ноутов не проходит - там MS Teams ставится солтом при заливке.
     
  • 2.73, Аноним (73), 14:27, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот вот, в новости надо добавить - и ни кто не заметил. :)
     

  • 1.17, iPony129412 (?), 09:50, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Наверно студенты 🧑🎓 за 15 рублей из линукс фаундейшен взломали.
     
     
  • 2.20, kravich (ok), 10:13, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Угу, подставили emoji в URL запроса и уронили репозиторий с System.Text.DecoderFallbackException
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:06, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пару лет назад нашёл юникод последовательность которая половину софта десятки крашила и другую половину в бсод загоняла. Фишка в том, в линуксе это корректный юникод. Так что, это даже не шутка.
     
     
  • 4.26, Мяукающий Котик (?), 11:10, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для ios кучу раз уже выявляли уязвимости со всякими эмодзи, из-за которых зависали приложения или даже сама система
     
  • 4.34, Аноним (-), 11:36, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Я пару лет назад нашёл юникод последовательность которая половину софта десятки крашила и другую половину в бсод загоняла. Фишка в том, в линуксе это корректный юникод. Так что, это даже не шутка.

    Заменить десятку на Linux, а бсод на kernel panic и ничего не изменится - будет все тот же унылый бездоказательный треп.

     
     
  • 5.41, макпыф (ok), 11:53, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kernel panic обычно бывает вначале загрузки если ядро/хард кривое/не соответствуют друг другу

    а ввод символов kernel panic вызвать не может. Хотя хз что там bpf jit может.

     
  • 5.44, Аноним (24), 11:59, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Заменить десятку на Linux, а бсод на kernel panic и ничего не
    > изменится - будет все тот же унылый бездоказательный треп.

    Проблема в том что у менды и макаов свой особенный юникод. Так что не бездоказательный. после этого стало стыдно за самую популярную ОС и я удалил любые упоминания венды со своих устройств, поэтому повторить не смогу.

     
     
  • 6.46, iPony129412 (?), 12:02, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну в реальном мире с шрифтами под линукс самые лютые проблемы.
     
     
  • 7.47, Аноним (24), 12:03, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну в реальном мире с шрифтами под линукс самые лютые проблемы.

    Шрифты да, но тут дело в самой реализации юникода, они тащат кривую совместимость уже лет 30.

     
  • 7.57, Аноним (54), 12:38, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какие у тебя проблемы со шрифтами?
     
  • 6.64, Аноним (-), 13:53, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Проблема в том что у менды и макаов свой особенный юникод. Так что не бездоказательный.

    Офигенное "доказательство". Опеннет, который мы заслужили.

     
     
  • 7.71, Аноним (24), 14:13, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я объяснил понятным языком откуда проблема и как это вообще возможно. Этого недостаточно? Ну извините, мне не интересно эксперементировать над своими данными.
     
  • 4.37, n00by (ok), 11:42, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, NLS-таблицы там уже в ядре? Или что там ядро с уникодом делает? Или "не шутка" следует читать как "я не натрындел, а пошутил"?)
     
     
  • 5.42, Аноним (24), 11:58, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не помню подробностей, по-моему, метро не крашилось, а нативные программы типа пейнта и блокнота в бсод выпадали. Не уверен, что они там делают с ядром, может, это телеметрия обиделась, но чёт делают. Это был корректный уникод в утф16, но при попытке копирования его в утф8 всё разлеталось во все стороны.
     
     
  • 6.45, Аноним (24), 12:02, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле не крашилось в бсод. Одна из программ которые меня удивили бсодом это notepad++. С тех по меня не заставишь пользоваться этой программой -- kate куда лучше и он не падал в бсод и внезапно вообще не падал.
     
  • 4.38, iPony129412 (?), 11:47, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уязвимости с шрифтами штука не новая.
    Под любую популярную платформу много найдёшь на эту тему.
     
  • 4.63, ИмяХ (?), 13:50, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Анука выложи сюда её шеснадцатеричный код. Что то мне не верится, чтобы десятка выпадала в бсод, ниразу его не видел.
     
     
  • 5.65, Аноним (-), 13:59, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Анука выложи сюда её шеснадцатеричный код. Что то мне не верится, чтобы десятка выпадала в бсод, ниразу его не видел.

    Чтобы потом любой человек с базовой компьютерной грамотностью смог накатить старый билд винды в виртуалку (ну с якобы "неправильным юникодом", вдруг его потом мелкомягкие пофиксили) и ткнуть его новос в его же вранье? Нет, он так расстроился, что удалил винду отовсюду и начисто все забыл.

     
     
  • 6.70, Аноним (24), 14:11, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы твоя ОС упала 30 раз подряд из-за 1 буквы, ты бы и не такое сделал.
     
     
  • 7.77, Аноним (-), 14:48, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Если бы твоя ОС упала 30 раз подряд из-за 1 буквы, ты бы и не такое сделал.

    Ну так огласите уже эту букву, чего тянуть?

     
     
  • 8.83, Аноним (24), 15:47, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До чего же ты душный, честное слово Там было что-то типа тильды 12316 и 6... текст свёрнут, показать
     
  • 5.69, Аноним (24), 14:09, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прямо таки ни разу? У меня постоянно падала от игрушек в стиме и от хрома. Ну ещё что-то видеодровами было периодически. Я не буду выкладывать то что не могу воспроизвести.

    Если интересно, загугли что такое суррогатные пары в utf16 и как они транслируются в utf8. Никак, корректный utf16 в венде не будет корректным utf8 даже если в линуксе всё работает. У венды очень специфическая поддержка юникода, он у неё очень особенный.

     
     
  • 6.76, Аноним (-), 14:42, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>Прямо таки ни разу? У меня постоянно падала от игрушек в стиме и от хрома. Ну ещё что-то видеодровами было периодически. Я не буду выкладывать то что не могу воспроизвести.

    В данном случае очень может быть. Все указывает на проблемы с видеодрайвером, которыму вполне по силам уронить систему в бсод. В отличие от историй при юникод:

    >>Это был корректный уникод в утф16, но при попытке копирования его в утф8 всё разлеталось во все стороны.

    Никаких преобразований UTF16->UTF8 ядро не делает, потому что UTF-16 - это родная внутренняя кодировка ядра винды. Вот если бы в другую сторону, можно было бы допустить такую возможность. Но ты написал, как написал.

     
     
  • 7.79, Аноним (24), 15:23, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там аж несколько видов utf16 так-то, родная. На каждый тулкит своя реализация. И utf8 это тоже такая же родная. Только utf8 более родная, потому что ей заменили 8 битные родные кодировки.
     
     
  • 8.81, Аноним (-), 15:40, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там - это где Еще раз - внутри ядра винды для хранения строк используется UTF... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.86, Аноним (24), 16:01, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это нет восьмибитных кодировок А что же такое, по-вашему, cp866 А cp932 Ч... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.92, n00by (ok), 16:11, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти все кодировки используются в пространстве пользователя Ошибки в нём не вызы... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.95, Аноним (24), 16:25, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это я знаю, но так же я знаю про изменения по юникоду в 10 И бсоды наблюдал лич... текст свёрнут, показать
     
  • 7.80, Аноним (24), 15:31, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И там ядро всё делает, в том числе это ядро сохраняет файлы. Я не говорил про преобразования, я говорил что текст при попытке его скопировать из корректного утф16 в файле в системный утф8, разносит венду. И открытие файла с таким утф8 полученным в линуксе тоже её разносит. Ничего преобразовывать не надо, это просто последовательность байтов, которая не может отобразиться ломает системный юникод.

    Какие могут быть сомнения вообще, ты же и сам видел как ломали телефоны с помощью эмодзи в смс и эмодзи это точно такая же последовательность байтов и юникод. Только в случае с вендой всё ещё хуже и её юникод принципиально кривой. О чём ты можешь узнать, имея минимальные навыки поиска информации.

     
     
  • 8.82, Аноним (-), 15:43, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В третий раз повторяю - нет никакого системного утф8 Внутри ядра винды все на... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.84, пох. (?), 15:50, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хотел бы вас огорчать, но внутри ядра винды все находится в unicode16, а не в... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.87, n00by (ok), 16:02, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хотел бы я и себя в том числе огорчать, но глянул в документацию The RtlInit... текст свёрнут, показать
     
  • 10.90, Аноним (24), 16:06, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том что там огрызки от юникода И в жаве огрызки от юникода, и в кутя... текст свёрнут, показать
     
  • 2.91, deeaitch (ok), 16:10, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно iPony, все знают что это ты был, эпичный неосилятор, который не в состоянии простейший репозиторий осилить.
     

  • 1.25, Аноним (25), 11:07, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >упоминается лишь, что проблемы возникли из-за регрессивных изменений в процессе плановых работ.

    Ну до нереальности туманная формулировка

     
     
  • 2.29, anonymous (??), 11:22, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне возможно, что они ещё сами не разобрались и ответ ещё не подготовили. Мне кажется вполне обычным брать время на подготовку отчёта, прежде чем публиковать его.
     
  • 2.32, ыы (?), 11:34, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "
    Камрад, почисти там старые логи...
    -Как в этот гребаном ... чистятся логи?
    rm -rf /*
    - ...  твоюжмать...
     

  • 1.31, Аноним (31), 11:29, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Произошла непредвиденная неисправность, из-за чего плановые работы переросли в восстановительные. (с)
     
  • 1.33, Аноним (-), 11:35, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Висела эта недоновость на Хабре, никому не нужная, пришлось на опеннет вываливать - тут непременно оценят важность этой информации.
     
  • 1.35, Линуксоид (?), 11:37, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Господа, никогда не имейте дело с Microsoft, и продуктами от Microsoft. Microsoft проклятая компания!
     
     
  • 2.39, n00by (ok), 11:50, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Microsoft за какой-то баг-репорт прислала стеклянный... нет, не бусы, а кубик с выгравированным внутри (лазером) логотипом, а Лучший Линукс Для Дома™ (ООО "НТЦ ИТ РОСА") за обеспечение возможности установки на NVMe пугает членовредительством и обещает засудить. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/124359.html#210
     
     
  • 3.55, ыы (?), 12:34, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну по крайней мере "Лучший Линукс Для Дома™" не скрывает своих хищнических интересов..

    Кубик говоришь прислали? Хороший багрепортер, годный.. за кубики работает :)
    А то овсянка сейчас дорогая...

     
     
  • 4.72, n00by (ok), 14:18, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нормальный такой кубик, хрусталя больше пол кило веса... когда "хищники" будут отрывать мне фаберже, можно им отбиться.)
     

  • 1.36, Аноним (-), 11:40, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Люто, бешено ненавижу Майкрософт. Новость хорошая.
     
     
  • 2.40, Аноним (31), 11:51, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вылезай из 90-х, с тех пор появилось гораздо больше целей для ненависти.
     
     
  • 3.43, Аноним (25), 11:59, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, но данная тема с Microsoft связана.
     
  • 3.49, Псевдоним (??), 12:16, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто это как то оправдывает микрософт.
    Ну и более главных злодеев не появилось, даже гугл так сильно не тормозит целые индустрии как мелкомягкие.
     
     
  • 4.53, макпыф (ok), 12:32, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вы забыли про ЛГБТ

    Хотя наверно этим прикрываються те же ms google ibm и т.д.

     

  • 1.48, Аноним (48), 12:04, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чего не написали что сервер был на шинде? Или мелкомягкие админы поставили линукс и обкакались не осилив настройку ftp, или что они там пытались настроить? Они как обкакались с силверлайтом и .нет так совсем ненужны стали наконец. А тут видите склад ненужно для запуска старых игр на .нете? Кто пострадал то?
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 12:28, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сервер обновлений продуктов мс для линукса.
    Обновления запоздали на сутки.
    Пострадавших ноль.
    Два пользователя удивились.

    Новость замечательна только демонстрацией профессионализма.

     
  • 2.56, Аноним (56), 12:37, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >А чего не написали что сервер был на шинде?

    Ну они ж там не настолько идиоты.

    $ curl -I http://packages.microsoft.com/
    HTTP/1.1 200 OK
    Server: nginx/1.16.1

     
     
  • 3.58, ыы (?), 12:46, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    старый багованый nginx даже перестали пересобирать под винду? На это намекаете?
     
     
  • 4.62, Аноним (48), 13:42, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Актуальный nginx 1.20.0, и даже в отстающих дистрибутивах версия 1.18 имеется. Видимо там стоит ред хат в виртуалке шимды.
     
     
  • 5.66, ыы (?), 14:01, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем 5.x
     
  • 4.75, iPony129412 (?), 14:31, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего? Совсем тут одни эти самые …

    Ubuntu 18.04 — nginx 1.14

     
  • 4.96, Аноним (56), 16:58, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nginx под виндой никогда полноценно и не работал.

    На винде он косплеит слоупока select()-ом в одном воркере. Сдохнет даже от спички в кнопке F5.

     

  • 1.50, Псевдоним (??), 12:18, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Детали инцидента не раскрываются

    Этого достаточно чтобы понять насколько мелкософт открытая компания и стоит ли пользоваться её сервисами

     
     
  • 2.52, Аноним (51), 12:31, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужно время на разбор полетов, подготовку официальной публичной версии, разрешение на публикацию.
    Подожди.
     
     
  • 3.59, Аноним (-), 12:53, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rand(addfog.db,causedby.db,ads.db): плановый стресс-тест выявил небольшую аномалию драйвера сверхвысокой нагрузки и отключил сервис для модернизации.
     

  • 1.67, сталлманторвальдс всё (?), 14:07, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    был gnu+linux, а стал microsoft linux home edition
     
  • 1.68, Минона (ok), 14:09, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    модеры - д.ё.ы
     
  • 1.78, Аноним (78), 15:14, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Олдам как и мне не стоит писать что я не люблю венду и все такое по скольку это блеф перед молодежью которую просто заранее не устраивает windows по причине что кастомнуть легче линь , я же объясняю для себя и знаю что windows просто <<фатально устарела>> можно конечно сделать lindows компильнуть на моей сборке забрав меинфреимом все флаги , но это не будет именно windows и linux там будет преобладать и превалировать , а что до гейца то я слышал он все акции продал и оставил только мед акции куда благополучно все бахнул и даже по моему где то погорел , ну я думаю ему просто все надоело и в мед он ударился искать сыворотку продолжения жизни по скольку мани с собой на тот свет не увезешь.
     
     
  • 2.97, Ordu (ok), 17:05, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Олдам как и мне не стоит писать что я не люблю венду

    Ну так не пиши. Выглядит так, будто кто-то тебя силой заставляет.

     

  • 1.85, Аноним (85), 15:57, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хаха, классика, вендузятники попытались работать с нормальными системами.
     
     
  • 2.93, deeaitch (ok), 16:14, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это был iPony
     
  • 2.94, Аноним (78), 16:15, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты дурачек или как ? Сколько тебе пришлось vbox-ить linux до нормального ? Пытаешься отрицать ну-ну
     

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