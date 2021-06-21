Linux-репозиторий Microsoft оказался выведен из строя почти на сутки

2.20 , kravich ( ok ), 10:13, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Угу, подставили emoji в URL запроса и уронили репозиторий с System.Text.DecoderFallbackException

3.24 , Аноним ( 24 ), 11:06, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я пару лет назад нашёл юникод последовательность которая половину софта десятки крашила и другую половину в бсод загоняла. Фишка в том, в линуксе это корректный юникод. Так что, это даже не шутка.

4.26 , Мяукающий Котик ( ? ), 11:10, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для ios кучу раз уже выявляли уязвимости со всякими эмодзи, из-за которых зависали приложения или даже сама система

4.34 , Аноним ( - ), 11:36, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Я пару лет назад нашёл юникод последовательность которая половину софта десятки крашила и другую половину в бсод загоняла. Фишка в том, в линуксе это корректный юникод. Так что, это даже не шутка. Заменить десятку на Linux, а бсод на kernel panic и ничего не изменится - будет все тот же унылый бездоказательный треп.

5.41 , макпыф ( ok ), 11:53, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – kernel panic обычно бывает вначале загрузки если ядро/хард кривое/не соответствуют друг другу а ввод символов kernel panic вызвать не может. Хотя хз что там bpf jit может.

5.44 , Аноним ( 24 ), 11:59, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Заменить десятку на Linux, а бсод на kernel panic и ничего не

> изменится - будет все тот же унылый бездоказательный треп. Проблема в том что у менды и макаов свой особенный юникод. Так что не бездоказательный. после этого стало стыдно за самую популярную ОС и я удалил любые упоминания венды со своих устройств, поэтому повторить не смогу.

6.46 , iPony129412 ( ? ), 12:02, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну в реальном мире с шрифтами под линукс самые лютые проблемы.

7.47 , Аноним ( 24 ), 12:03, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну в реальном мире с шрифтами под линукс самые лютые проблемы. Шрифты да, но тут дело в самой реализации юникода, они тащат кривую совместимость уже лет 30.

7.57 , Аноним ( 54 ), 12:38, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это какие у тебя проблемы со шрифтами?

6.64 , Аноним ( - ), 13:53, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>Проблема в том что у менды и макаов свой особенный юникод. Так что не бездоказательный. Офигенное "доказательство". Опеннет, который мы заслужили.

7.71 , Аноним ( 24 ), 14:13, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я объяснил понятным языком откуда проблема и как это вообще возможно. Этого недостаточно? Ну извините, мне не интересно эксперементировать над своими данными.

4.37 , n00by ( ok ), 11:42, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что, NLS-таблицы там уже в ядре? Или что там ядро с уникодом делает? Или "не шутка" следует читать как "я не натрындел, а пошутил"?)

5.42 , Аноним ( 24 ), 11:58, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не помню подробностей, по-моему, метро не крашилось, а нативные программы типа пейнта и блокнота в бсод выпадали. Не уверен, что они там делают с ядром, может, это телеметрия обиделась, но чёт делают. Это был корректный уникод в утф16, но при попытке копирования его в утф8 всё разлеталось во все стороны.

6.45 , Аноним ( 24 ), 12:02, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В смысле не крашилось в бсод. Одна из программ которые меня удивили бсодом это notepad++. С тех по меня не заставишь пользоваться этой программой -- kate куда лучше и он не падал в бсод и внезапно вообще не падал.

4.38 , iPony129412 ( ? ), 11:47, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Уязвимости с шрифтами штука не новая.

Под любую популярную платформу много найдёшь на эту тему.

4.63 , ИмяХ ( ? ), 13:50, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Анука выложи сюда её шеснадцатеричный код. Что то мне не верится, чтобы десятка выпадала в бсод, ниразу его не видел.

5.65 , Аноним ( - ), 13:59, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Анука выложи сюда её шеснадцатеричный код. Что то мне не верится, чтобы десятка выпадала в бсод, ниразу его не видел. Чтобы потом любой человек с базовой компьютерной грамотностью смог накатить старый билд винды в виртуалку (ну с якобы "неправильным юникодом", вдруг его потом мелкомягкие пофиксили) и ткнуть его новос в его же вранье? Нет, он так расстроился, что удалил винду отовсюду и начисто все забыл.

6.70 , Аноним ( 24 ), 14:11, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если бы твоя ОС упала 30 раз подряд из-за 1 буквы, ты бы и не такое сделал.

7.77 , Аноним ( - ), 14:48, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Если бы твоя ОС упала 30 раз подряд из-за 1 буквы, ты бы и не такое сделал. Ну так огласите уже эту букву, чего тянуть?

8.83 , Аноним ( 24 ), 15:47, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать До чего же ты душный, честное слово Там было что-то типа тильды 12316 и 6... 5.69 , Аноним ( 24 ), 14:09, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Прямо таки ни разу? У меня постоянно падала от игрушек в стиме и от хрома. Ну ещё что-то видеодровами было периодически. Я не буду выкладывать то что не могу воспроизвести. Если интересно, загугли что такое суррогатные пары в utf16 и как они транслируются в utf8. Никак, корректный utf16 в венде не будет корректным utf8 даже если в линуксе всё работает. У венды очень специфическая поддержка юникода, он у неё очень особенный.

6.76 , Аноним ( - ), 14:42, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >>Прямо таки ни разу? У меня постоянно падала от игрушек в стиме и от хрома. Ну ещё что-то видеодровами было периодически. Я не буду выкладывать то что не могу воспроизвести. В данном случае очень может быть. Все указывает на проблемы с видеодрайвером, которыму вполне по силам уронить систему в бсод. В отличие от историй при юникод: >>Это был корректный уникод в утф16, но при попытке копирования его в утф8 всё разлеталось во все стороны. Никаких преобразований UTF16->UTF8 ядро не делает, потому что UTF-16 - это родная внутренняя кодировка ядра винды. Вот если бы в другую сторону, можно было бы допустить такую возможность. Но ты написал, как написал.

7.79 , Аноним ( 24 ), 15:23, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там аж несколько видов utf16 так-то, родная. На каждый тулкит своя реализация. И utf8 это тоже такая же родная. Только utf8 более родная, потому что ей заменили 8 битные родные кодировки.

8.81 , Аноним ( - ), 15:40, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Там - это где Еще раз - внутри ядра винды для хранения строк используется UTF... 9.86 , Аноним ( 24 ), 16:01, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Как это нет восьмибитных кодировок А что же такое, по-вашему, cp866 А cp932 Ч... 10.92 , n00by ( ok ), 16:11, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Эти все кодировки используются в пространстве пользователя Ошибки в нём не вызы... 11.95 , Аноним ( 24 ), 16:25, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это я знаю, но так же я знаю про изменения по юникоду в 10 И бсоды наблюдал лич... 7.80 , Аноним ( 24 ), 15:31, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И там ядро всё делает, в том числе это ядро сохраняет файлы. Я не говорил про преобразования, я говорил что текст при попытке его скопировать из корректного утф16 в файле в системный утф8, разносит венду. И открытие файла с таким утф8 полученным в линуксе тоже её разносит. Ничего преобразовывать не надо, это просто последовательность байтов, которая не может отобразиться ломает системный юникод. Какие могут быть сомнения вообще, ты же и сам видел как ломали телефоны с помощью эмодзи в смс и эмодзи это точно такая же последовательность байтов и юникод. Только в случае с вендой всё ещё хуже и её юникод принципиально кривой. О чём ты можешь узнать, имея минимальные навыки поиска информации.

8.82 , Аноним ( - ), 15:43, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать В третий раз повторяю - нет никакого системного утф8 Внутри ядра винды все на... 9.84 , пох. ( ? ), 15:50, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не хотел бы вас огорчать, но внутри ядра винды все находится в unicode16, а не в... 10.87 , n00by ( ok ), 16:02, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не хотел бы я и себя в том числе огорчать, но глянул в документацию The RtlInit... 10.90 , Аноним ( 24 ), 16:06, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Проблема в том что там огрызки от юникода И в жаве огрызки от юникода, и в кутя... 2.91 , deeaitch ( ok ), 16:10, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ладно iPony, все знают что это ты был, эпичный неосилятор, который не в состоянии простейший репозиторий осилить.

