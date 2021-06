Linux-репозиторий Microsoft оказался выведен из строя почти на сутки

2.3 , Аноним ( 3 ), 08:47, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Неуловимый Джо?

3.28 , Аноним ( 28 ), 11:19, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Сажусь в машину времени, еду в 1998, расскажу пацанам...

2.5 , ИмяХ ( ? ), 08:49, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – Действительно. Кому он нужен этот линукс.

3.9 , OnTheEdge ( ok ), 08:52, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – так-то вся планета им пользуется 24/7

4.18 , KenyaWest ( ok ), 09:50, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Через репозиторий Microsoft. Да

5.27 , Аноним ( 28 ), 11:17, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Да. Через очень жирный репозиторий - специально разработанный для очень жирных тупых троллей.

5.88 , deeaitch ( ok ), 16:02, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, эти леминги на виндах о нём и не знают.

4.23 , КО ( ? ), 11:01, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Вы наверное сейчас про BSD?

5.54 , Аноним ( 54 ), 12:34, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ладно бы ещё в начале нулевых, когда под ней 50% Апачей крутилось. Но сейчас-то где?

6.60 , Аноним ( 60 ), 13:17, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там же, только под 70% Nginx...

2.12 , OnTheEdge ( ?? ), 08:58, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Кому он нужен-то... местным адептам мелкомягких

2.19 , village_coder ( ok ), 09:51, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня оттуда Visual Code Studio обновляется

3.89 , deeaitch ( ok ), 16:03, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вместе с смузи?

2.22 , Qwerty ( ?? ), 10:48, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >Кому он нужен-то... Эти пара сотен человек поди и не заметили ничего. Как тонко вы обкакали сейчас Linux-сообщество.

3.30 , InuYasha ( ?? ), 11:22, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Да, вот, правда? Я что-то не почувствовал.

> через который для различных дистрибутивов Linux распространяются пакеты c продуктами Microsoft

> пакеты c продуктами Microsoft 4.74 , Аноним ( 74 ), 14:27, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > для различных дистрибутивов Linux распространяются пакеты c продуктами Microsoft Я думал Linux самодостаточен. Ошибался.

2.61 , Random ( ?? ), 13:22, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, у нас пошли тикеты, что заливка корпоративных ноутов не проходит - там MS Teams ставится солтом при заливке.

2.73 , Аноним ( 73 ), 14:27, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот вот, в новости надо добавить - и ни кто не заметил. :)