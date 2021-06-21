Linux-репозиторий Microsoft оказался выведен из строя почти на сутки

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|1.1, Вован (??), 08:45, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Кому он нужен-то... Эти пара сотен человек поди и не заметили ничего.
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|5.27, Аноним (28), 11:17, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Да. Через очень жирный репозиторий - специально разработанный для очень жирных тупых троллей.
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|5.54, Аноним (54), 12:34, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ладно бы ещё в начале нулевых, когда под ней 50% Апачей крутилось. Но сейчас-то где?
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|2.22, Qwerty (??), 10:48, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Кому он нужен-то... Эти пара сотен человек поди и не заметили ничего.
Как тонко вы обкакали сейчас Linux-сообщество.
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|3.30, InuYasha (??), 11:22, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Да, вот, правда? Я что-то не почувствовал.
> через который для различных дистрибутивов Linux распространяются пакеты c продуктами Microsoft
> пакеты c продуктами Microsoft
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|4.74, Аноним (74), 14:27, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> для различных дистрибутивов Linux распространяются пакеты c продуктами Microsoft
Я думал Linux самодостаточен. Ошибался.
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|2.61, Random (??), 13:22, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, у нас пошли тикеты, что заливка корпоративных ноутов не проходит - там MS Teams ставится солтом при заливке.
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|2.20, kravich (ok), 10:13, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Угу, подставили emoji в URL запроса и уронили репозиторий с System.Text.DecoderFallbackException
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|3.24, Аноним (24), 11:06, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я пару лет назад нашёл юникод последовательность которая половину софта десятки крашила и другую половину в бсод загоняла. Фишка в том, в линуксе это корректный юникод. Так что, это даже не шутка.
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|4.26, Мяукающий Котик (?), 11:10, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для ios кучу раз уже выявляли уязвимости со всякими эмодзи, из-за которых зависали приложения или даже сама система
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|4.34, Аноним (-), 11:36, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Я пару лет назад нашёл юникод последовательность которая половину софта десятки крашила и другую половину в бсод загоняла. Фишка в том, в линуксе это корректный юникод. Так что, это даже не шутка.
Заменить десятку на Linux, а бсод на kernel panic и ничего не изменится - будет все тот же унылый бездоказательный треп.
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|5.41, макпыф (ok), 11:53, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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kernel panic обычно бывает вначале загрузки если ядро/хард кривое/не соответствуют друг другу
а ввод символов kernel panic вызвать не может. Хотя хз что там bpf jit может.
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|5.44, Аноним (24), 11:59, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Заменить десятку на Linux, а бсод на kernel panic и ничего не
> изменится - будет все тот же унылый бездоказательный треп.
Проблема в том что у менды и макаов свой особенный юникод. Так что не бездоказательный. после этого стало стыдно за самую популярную ОС и я удалил любые упоминания венды со своих устройств, поэтому повторить не смогу.
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|7.47, Аноним (24), 12:03, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну в реальном мире с шрифтами под линукс самые лютые проблемы.
Шрифты да, но тут дело в самой реализации юникода, они тащат кривую совместимость уже лет 30.
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|6.64, Аноним (-), 13:53, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>Проблема в том что у менды и макаов свой особенный юникод. Так что не бездоказательный.
Офигенное "доказательство". Опеннет, который мы заслужили.
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|7.71, Аноним (24), 14:13, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я объяснил понятным языком откуда проблема и как это вообще возможно. Этого недостаточно? Ну извините, мне не интересно эксперементировать над своими данными.
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|4.37, n00by (ok), 11:42, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, NLS-таблицы там уже в ядре? Или что там ядро с уникодом делает? Или "не шутка" следует читать как "я не натрындел, а пошутил"?)
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|5.42, Аноним (24), 11:58, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не помню подробностей, по-моему, метро не крашилось, а нативные программы типа пейнта и блокнота в бсод выпадали. Не уверен, что они там делают с ядром, может, это телеметрия обиделась, но чёт делают. Это был корректный уникод в утф16, но при попытке копирования его в утф8 всё разлеталось во все стороны.
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|6.45, Аноним (24), 12:02, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В смысле не крашилось в бсод. Одна из программ которые меня удивили бсодом это notepad++. С тех по меня не заставишь пользоваться этой программой -- kate куда лучше и он не падал в бсод и внезапно вообще не падал.
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|4.38, iPony129412 (?), 11:47, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уязвимости с шрифтами штука не новая.
Под любую популярную платформу много найдёшь на эту тему.
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|4.63, ИмяХ (?), 13:50, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Анука выложи сюда её шеснадцатеричный код. Что то мне не верится, чтобы десятка выпадала в бсод, ниразу его не видел.
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|5.65, Аноним (-), 13:59, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Анука выложи сюда её шеснадцатеричный код. Что то мне не верится, чтобы десятка выпадала в бсод, ниразу его не видел.
Чтобы потом любой человек с базовой компьютерной грамотностью смог накатить старый билд винды в виртуалку (ну с якобы "неправильным юникодом", вдруг его потом мелкомягкие пофиксили) и ткнуть его новос в его же вранье? Нет, он так расстроился, что удалил винду отовсюду и начисто все забыл.
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|6.70, Аноним (24), 14:11, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если бы твоя ОС упала 30 раз подряд из-за 1 буквы, ты бы и не такое сделал.
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|7.77, Аноним (-), 14:48, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Если бы твоя ОС упала 30 раз подряд из-за 1 буквы, ты бы и не такое сделал.
Ну так огласите уже эту букву, чего тянуть?
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|5.69, Аноним (24), 14:09, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Прямо таки ни разу? У меня постоянно падала от игрушек в стиме и от хрома. Ну ещё что-то видеодровами было периодически. Я не буду выкладывать то что не могу воспроизвести.
Если интересно, загугли что такое суррогатные пары в utf16 и как они транслируются в utf8. Никак, корректный utf16 в венде не будет корректным utf8 даже если в линуксе всё работает. У венды очень специфическая поддержка юникода, он у неё очень особенный.
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|6.76, Аноним (-), 14:42, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>Прямо таки ни разу? У меня постоянно падала от игрушек в стиме и от хрома. Ну ещё что-то видеодровами было периодически. Я не буду выкладывать то что не могу воспроизвести.
В данном случае очень может быть. Все указывает на проблемы с видеодрайвером, которыму вполне по силам уронить систему в бсод. В отличие от историй при юникод:
>>Это был корректный уникод в утф16, но при попытке копирования его в утф8 всё разлеталось во все стороны.
Никаких преобразований UTF16->UTF8 ядро не делает, потому что UTF-16 - это родная внутренняя кодировка ядра винды. Вот если бы в другую сторону, можно было бы допустить такую возможность. Но ты написал, как написал.
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|7.79, Аноним (24), 15:23, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там аж несколько видов utf16 так-то, родная. На каждый тулкит своя реализация. И utf8 это тоже такая же родная. Только utf8 более родная, потому что ей заменили 8 битные родные кодировки.
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|8.81, Аноним (-), 15:40, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там - это где Еще раз - внутри ядра винды для хранения строк используется UTF... текст свёрнут, показать
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|9.86, Аноним (24), 16:01, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как это нет восьмибитных кодировок А что же такое, по-вашему, cp866 А cp932 Ч... текст свёрнут, показать
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|10.92, n00by (ok), 16:11, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти все кодировки используются в пространстве пользователя Ошибки в нём не вызы... текст свёрнут, показать
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|7.80, Аноним (24), 15:31, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И там ядро всё делает, в том числе это ядро сохраняет файлы. Я не говорил про преобразования, я говорил что текст при попытке его скопировать из корректного утф16 в файле в системный утф8, разносит венду. И открытие файла с таким утф8 полученным в линуксе тоже её разносит. Ничего преобразовывать не надо, это просто последовательность байтов, которая не может отобразиться ломает системный юникод.
Какие могут быть сомнения вообще, ты же и сам видел как ломали телефоны с помощью эмодзи в смс и эмодзи это точно такая же последовательность байтов и юникод. Только в случае с вендой всё ещё хуже и её юникод принципиально кривой. О чём ты можешь узнать, имея минимальные навыки поиска информации.
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|8.82, Аноним (-), 15:43, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
В третий раз повторяю - нет никакого системного утф8 Внутри ядра винды все на... текст свёрнут, показать
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|9.84, пох. (?), 15:50, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не хотел бы вас огорчать, но внутри ядра винды все находится в unicode16, а не в... текст свёрнут, показать
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|10.87, n00by (ok), 16:02, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не хотел бы я и себя в том числе огорчать, но глянул в документацию The RtlInit... текст свёрнут, показать
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|2.91, deeaitch (ok), 16:10, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ладно iPony, все знают что это ты был, эпичный неосилятор, который не в состоянии простейший репозиторий осилить.
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|1.25, Аноним (25), 11:07, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>упоминается лишь, что проблемы возникли из-за регрессивных изменений в процессе плановых работ.
Ну до нереальности туманная формулировка
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|2.29, anonymous (??), 11:22, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вполне возможно, что они ещё сами не разобрались и ответ ещё не подготовили. Мне кажется вполне обычным брать время на подготовку отчёта, прежде чем публиковать его.
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|2.32, ыы (?), 11:34, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"
Камрад, почисти там старые логи...
-Как в этот гребаном ... чистятся логи?
rm -rf /*
- ... твоюжмать...
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|1.31, Аноним (31), 11:29, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Произошла непредвиденная неисправность, из-за чего плановые работы переросли в восстановительные. (с)
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|1.33, Аноним (-), 11:35, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Висела эта недоновость на Хабре, никому не нужная, пришлось на опеннет вываливать - тут непременно оценят важность этой информации.
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|1.35, Линуксоид (?), 11:37, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Господа, никогда не имейте дело с Microsoft, и продуктами от Microsoft. Microsoft проклятая компания!
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|3.55, ыы (?), 12:34, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну по крайней мере "Лучший Линукс Для Дома™" не скрывает своих хищнических интересов..
Кубик говоришь прислали? Хороший багрепортер, годный.. за кубики работает :)
А то овсянка сейчас дорогая...
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|4.72, n00by (ok), 14:18, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нормальный такой кубик, хрусталя больше пол кило веса... когда "хищники" будут отрывать мне фаберже, можно им отбиться.)
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|2.40, Аноним (31), 11:51, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Вылезай из 90-х, с тех пор появилось гораздо больше целей для ненависти.
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|3.49, Псевдоним (??), 12:16, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как будто это как то оправдывает микрософт.
Ну и более главных злодеев не появилось, даже гугл так сильно не тормозит целые индустрии как мелкомягкие.
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|4.53, макпыф (ok), 12:32, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вы забыли про ЛГБТ
Хотя наверно этим прикрываються те же ms google ibm и т.д.
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|1.48, Аноним (48), 12:04, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А чего не написали что сервер был на шинде? Или мелкомягкие админы поставили линукс и обкакались не осилив настройку ftp, или что они там пытались настроить? Они как обкакались с силверлайтом и .нет так совсем ненужны стали наконец. А тут видите склад ненужно для запуска старых игр на .нете? Кто пострадал то?
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|2.51, Аноним (51), 12:28, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сервер обновлений продуктов мс для линукса.
Обновления запоздали на сутки.
Пострадавших ноль.
Два пользователя удивились.
Новость замечательна только демонстрацией профессионализма.
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|3.58, ыы (?), 12:46, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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старый багованый nginx даже перестали пересобирать под винду? На это намекаете?
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|4.62, Аноним (48), 13:42, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Актуальный nginx 1.20.0, и даже в отстающих дистрибутивах версия 1.18 имеется. Видимо там стоит ред хат в виртуалке шимды.
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|4.96, Аноним (56), 16:58, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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nginx под виндой никогда полноценно и не работал.
На винде он косплеит слоупока select()-ом в одном воркере. Сдохнет даже от спички в кнопке F5.
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|1.50, Псевдоним (??), 12:18, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Детали инцидента не раскрываются
Этого достаточно чтобы понять насколько мелкософт открытая компания и стоит ли пользоваться её сервисами
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|2.52, Аноним (51), 12:31, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужно время на разбор полетов, подготовку официальной публичной версии, разрешение на публикацию.
Подожди.
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|3.59, Аноним (-), 12:53, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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rand(addfog.db,causedby.db,ads.db): плановый стресс-тест выявил небольшую аномалию драйвера сверхвысокой нагрузки и отключил сервис для модернизации.
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|1.78, Аноним (78), 15:14, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Олдам как и мне не стоит писать что я не люблю венду и все такое по скольку это блеф перед молодежью которую просто заранее не устраивает windows по причине что кастомнуть легче линь , я же объясняю для себя и знаю что windows просто <<фатально устарела>> можно конечно сделать lindows компильнуть на моей сборке забрав меинфреимом все флаги , но это не будет именно windows и linux там будет преобладать и превалировать , а что до гейца то я слышал он все акции продал и оставил только мед акции куда благополучно все бахнул и даже по моему где то погорел , ну я думаю ему просто все надоело и в мед он ударился искать сыворотку продолжения жизни по скольку мани с собой на тот свет не увезешь.
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|2.97, Ordu (ok), 17:05, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Олдам как и мне не стоит писать что я не люблю венду
Ну так не пиши. Выглядит так, будто кто-то тебя силой заставляет.
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|1.85, Аноним (85), 15:57, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хаха, классика, вендузятники попытались работать с нормальными системами.
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|2.94, Аноним (78), 16:15, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты дурачек или как ? Сколько тебе пришлось vbox-ить linux до нормального ? Пытаешься отрицать ну-ну
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