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Microsoft опубликовал открытую платформу .NET 7

10.11.2022 12:02

Компания Microsoft представила значительный выпуск открытой платформы .NET 7, созданной благодаря унификации продуктов .NET Framework, .NET Core и Mono. На основе .NET 7 можно создавать многоплатформенные приложения для браузера, облачных систем, рабочего стола, IoT-устройств и мобильных платформ, используя единые библиотеки и общий процесс сборки, не зависящий от типа приложения. Сборки .NET SDK 7, .NET Runtime 7 и ASP.NET Core Runtime 7 сформированы для Linux, macOS и Windows. .NET Desktop Runtime 6 поставляется только для Windows. Связанные с проектом наработки распространяются под лицензией MIT. Сопровождение ветки .NET 7 будут осуществляться в течение 18 месяцев до 14 мая 2024 года.

В состав .NET 7 входит runtime CoreCLR с JIT-компилятором RyuJIT, стандартные библиотеки, библиотеки CoreFX, WPF, Windows Forms, WinUI, Entity Framework, интерфейс командной строки dotnet, а также инструменты для разработки микросервисов, библиотек, серверных, графических и консольных приложений. Отдельно опубликованы стек для разработки web-приложений ASP.NET Core 7.0, ORM-прослойка Entity Framework Core 7.0 (драйверы имеются, в том числе, для SQLite и PostgreSQL), библиотека WPF 7 (Windows Presentation Foundation), фреймворк Windows Forms 7 для разработки GUI, платформа Orleans 7 для создания приложений Cloud Native, фреймворк MAUI 7 для разработки многоплатформенных интерфейсов пользователя, а также выпуски языков C# 11 и F# 7. Поддержка .NET 7.0 и C# 11 включена в свободный редактор кода Visual Studio Code.

Особенности нового выпуска:

  • Проведена унификация базовой библиотеки классов (BCL, Base Class Library) для использования в различных типах приложений, включая программы для настольных систем, web-приложений, облачных платформ, мобильных приложений, игр, встраиваемых программ и систем машинного обучения. Для разработки различных типов приложений можно использовать один общий SDK, Runtime и набор библиотек.
  • Предоставлена возможность привязки приложения к API, соответствующему выпуску .NET 7, через определение целевой платформы "net7.0", например, "<TargetFramework>net7.0</TargetFramework>". Для привязки к специфичным для каких-то платформ API при определении цели можно детализировать тип платформы, например, указав "net7.0-android".
  • Значительно улучшена поддержка архитектуры ARM64 и продолжена работа по достижению паритета в производительности приложений .NET при выполнении на архитектурах x86 и ARM64. В runtime повышена эффективность использования кэша третьего уровня на системах ARM64. Задействованы инструкции LSE для разграничения доступа к памяти из параллельных потоков, что привело к снижению задержек на 45%. В библиотеке добавлены обработчики, использующие векторные типы Vector64, Vector128 и Vector256, а также на базе векторных инструкций переписаны функции EncodeToUtf8 и DecodeFromUtf8, что обеспечило увеличение их производительности до 60% (для функций NarrowUtf16ToAscii и GetIndexOfFirstNonAsciiChar прирост производительности достигает 35%). В целом скорость прохождение тестов на платформе ARM64 выросла на 10-60%.
  • Улучшена поддержка платформы Linux, в том числе в штатные репозитории Ubuntu 22.04 добавлены пакеты с .NET 6 и предоставлен оптимизированный, компактный и готовый к использованию docker-образ для быстрого развёртывания контейнеров с приложениями на базе .NET.
  • Добавлена поддержка 64-разрядной архитектуры IBM Power (ppc64le).
  • Предложен инструментарий .NET Upgrade Assistant для упрощения перевода старых приложений на ветки .NET 6 или .NET 7. В новой версии расширена поддержка миграции приложений с ASP.NET на ASP.NET Core, добавлены анализаторы и корректировщики кода для WinForms, WPF и библиотеки классов, реализована поддержка анализа исполняемых файлов, добавлена поддержка платформы UWP (Universal Windows Platform).
  • Расширены возможности по созданию приложений для облачных систем (cloud-native) и платформ PaaS (платформа как услуга). Предоставлена возможность создания приложений, упакованных в изолированные контейнеры, при помощи команды "dotnet publish".
  • Расширены средства для отслеживания состояния приложений и сбора метрик об их работе. Добавлены новые события и методы для анализа активности и производительности приложения.
  • В языке C# 11 добавлена поддержка необработанных строковых литералов, которые могут включать спецсимволы без необходимости их экранирования (подобные литералы выделяются тремя кавычками). Предложены обобщённые интерфейсы (generic) для математических функций и предоставлена возможность определения статических элементов в виртуальных интерфейсах, что позволило применить методы обобщённого программирования для выполнения математических операций без точной информации о типе значений.
  • Расширены возможности стандартной библиотеки. Добавлен API System.Formats.Tar для работы с архивами в формате Tar. В функции работы со временем (TimeStamp, DateTime и т.п.) добавлена поддержка микросекунд и наносекунд. В System.Text.Json реализована возможность управления сериализацией и десериализацией типов .NET.
  • В интерфейсе командной строки "dotnet new" добавлена поддержка автодополнения шаблонов типовых проектов через нажатие клавиши Tab.
  • В .NET SDK реализована возможность ограничения применения поставляемых шаблонов проектов, например, можно определить в каких операционных системах допустим шаблон.
  • В NuGet добавлен режим централизованного управления пакетами, позволяющий управлять зависимостями сразу для нескольких проектов.
  • Повышена производительность JIT-компилятора. Добавлена поддержка механизма OSR (On Stack Replacement) для изменения кода уже выполняемых методов, что позволяет вносить оптимизации в методы, выполнение которых занимает много времени, не дожидаясь завершения текущего вызова (в тесте TechEmpower отмечается повышение производительности обработки первых запросов на 10-30%).
  • Повышена эффективность оптимизации на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization), позволяющей учитывать особенности, определяемые во время выполнения программы.
  • Добавлена поддержка компиляции в самодостаточные исполняемый файлы (Native AOT), в которых весь проект изначально скомпилирован в машинный код целевой платформы без использования промежуточного кода и без применения JIT.


  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Релиз открытой платформы .NET 6
  3. OpenNews: Microsoft вернул код Hot Reload в репозиторий .NET
  4. OpenNews: Microsoft удалил функциональность Hot Reload из открытого .NET для поставки только в Visual Studio 2022
  5. OpenNews: Релиз унифицированной платформы .NET 5 с поддержкой Linux и WebAssembly
  6. OpenNews: Microsoft представил унифицированную платформу .NET 5 с поддержкой Linux и Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58084-dotnet
Ключевые слова: dotnet
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.3, Аноним (3), 12:41, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Опубликовал — хорошо. Только не вздумайте на это завязываться.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:21, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Продолжай сидеть на диване  отвязаным.
     
  • 2.57, Заблоченый (?), 14:03, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем очередной божественный блоб, который позволить упростить жизнь.
     
     
  • 3.59, Заблоченый (?), 14:05, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прошу прощение. Открыла таки, но помню что фирменные секреты оставили закрытыми вроде.  
     
  • 2.92, Аноним (92), 14:46, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я вот тоже подумал, что кому нужна вторая в мире платформа/философия.
    С учетом официального ухода Microsoft с рынка можно только.
    Технология и платформа сделанная вне IEEE стандартов это все частная реализация хрен пойми зачем сделанная.
    Пока останемся на старом добром C++.
     

  • 1.5, Самый Лучший Гусь (?), 12:56, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Странно зачем люди на это пишут когда есть простая сишка сделанная для людей а не похрюкивающих корпоративных биороротов. M$ плохо влияет на человечексий органим.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:27, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что на голых сях писать для многих неимоверная боль. И нужно работу делать, а не бороться с реализацией или компилятором.

    Разумеется, C#/Java/etc. от говнокода не спасают, но по крайне мере не вынуждают сидеть и часами пытаться понять с какого хера segmentation fault вылез, например.

     
     
  • 3.43, Аноним (43), 13:36, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >C#/Java

    ну уж эти то целиком про вылавливание nullpointerexception.

     
     
  • 4.45, Аноним (45), 13:38, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В C# появился новый режим "все ссылки - не нулл!", где компилятор следит, что ты ВСЁ инициализировал. А то, что таки может быть нулл, помечаешь "?". Так что макакам ещё легче стало писать. :)
     
  • 3.44, Аноним (45), 13:37, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1. Garbage Collector настолько освободил программиста для РЕАЛЬНЫХ задач, что возвращаться в "сишечки" (и даже в сипипи) нет никакого желания.
     
     
  • 4.69, Заблоченый (?), 14:16, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем здесь фреймворк дотнет?

     
     
  • 5.85, Аноним (45), 14:38, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты с серванта упал шт0ле?? Архитектуру дотнета вообще ни бум-бум??
     
     
  • 6.88, Заблоченый (?), 14:42, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    знаю что канонично писать для работе с дотнетом на сишарп. насчет си не пробовал. Причем библиотека и язык с помощью которого ты обращаешься к этой библиотеке?
     
  • 2.42, Аноним (45), 13:35, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очевидно, что ты ни в Си толком, ни в C#. Между ними ПРОПАСТЬ.
     
     
  • 3.55, Самый Лучший Гусь (?), 13:57, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оттого что кто то чтототам на какихто языках писал не значит что он понимает что-то. Я пользователь, а значит прав и знаю всегда что для меня лучше.
     
     
  • 4.66, Аноним (66), 14:11, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прав тот, кто платит за разработку
     
     
  • 5.68, Самый Лучший Гусь (?), 14:15, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Прав тот, кто платит за разработку

    Тот кто платит вообще априори неправ. От этих людей одни проблемы. Столько всего испортили что и не пересчитать на пальцах.

     

  • 1.6, Аноним (6), 12:58, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Советую собрать и запустить тот самый вендовый Calculator который портировали на линукс как пример работы platform uno, он (емнип) прекрасно собирается и на dotnet. И гляньте сколько такой калькулятор потребляет ресурсов CPU/GPU/Memory.
     
     
  • 2.9, vasiukoff (?), 13:01, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А можно сразу цифры? Я не злорадствую, мне правда интересно.
     
  • 2.13, Аноним (66), 13:08, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть нормальный инструмент для кроссплатформенного UI
    Avalonia называется
    Уже завезли поддержку мобилок и браузера через WASM
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:24, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нормальных инструментов уже с десяток
     
  • 2.34, Аноним (45), 13:28, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем понял, причём тут Uno. Мелкософт продвигает собственный "ещё один, теперь уже самый лучший" энжын для GUI - WinUI (бывший Кошмарин). При этом декларативный(!!!!!) WPF им портировать не удалось!! *картинка быдла, разочарованного их неудачей.жыпег*
     
     
  • 3.53, Аноним (6), 13:56, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WinUI/MicrosoftUI или как оно там сейчас называется для линукса нет, но они не против если желающие сами сделают за них, хотя и поддержки не будет.
     
     
  • 4.86, Аноним (45), 14:39, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кошмарин ИЗНАЧАЛЬНО был для линуксов! Как его может не быть в линуксе?!
     
  • 3.97, Заблоченый (?), 14:58, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но в глазах хомячков виноват будет linux.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:59, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> добавлена поддержка платформы UWP (Universal Windows Platform)

    Труп тащат, а поддержку Linux из exXamarin выпилили и решительно не возвращают даже несмотря на то, что народ вполне себе запускал с GTK-обвязкой

     
     
  • 2.35, Аноним (45), 13:29, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бывший Кошмарин реинкарнировался в мелкософте как WinUI.
     
  • 2.71, Заблоченый (?), 14:21, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не продается то хотя бы подсадить с измальства на свой продукт. microsoft way.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:00, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Компания Microsoft

    Дальше не читал.

     
     
  • 2.46, Аноним (45), 13:40, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но насpать в комментах не поленился?
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 13:43, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Где ем, там и сру. А тебе-то что?
     
     
  • 4.73, Заблоченый (?), 14:24, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы тот самый аноним или размножаетесь? )
     
     
  • 5.94, Аноним (92), 14:48, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он другой аноним. И да мы размножаемся =)
    Когда не пишем комментарии...
     
     
  • 6.98, Заблоченый (?), 15:00, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в топике день хомячка. понятно )
     
  • 3.72, Заблоченый (?), 14:23, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я бы сказал - внимание засери в комментах )
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:01, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надежный вендор
     
     
  • 2.74, Заблоченый (?), 14:25, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и работодатель. И всех надо чем-то занять
     

  • 1.11, Аноним (66), 13:06, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно
    Может когда-то на проде перейдем на 7 дотнет
     
     
  • 2.75, Заблоченый (?), 14:26, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а потом жить не сможем
     
  • 2.100, Аноним (100), 15:02, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда-то на проде перейдем на 7

    в то время будет уже .net 107

     

  • 1.12, beck (??), 13:07, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну вот, теперь уже можно написать DE на .NET и линукс будет окончательно готов для десктопа.
     
     
  • 2.15, Самый Лучший Гусь (?), 13:10, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кому заплатить чтобы этого не делали?
     
     
  • 3.22, Аноним (27), 13:14, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:18, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    скидывай мне на карту, предоставлю гарантии
     
  • 2.21, Аноним (7), 13:14, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, в мейнстриме .NET всё ещё не умеет в графику
     
  • 2.49, Аноним (45), 13:44, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дело не в графоне. Программ для Линукса и так выше крыши - одних редакторов настрочено столько, что кролики завидуют! :) Проблема в самой концепции Линуксов - это система ДЛЯ ГИКОВ. Команды, пайпы, конфиги, перекомпиляция пакетов, sudo, зависимости... это всё гиковский шлак, который ОБЫЧНОГО юзера волнует меньше всего. На Винде ты просто качаешь сетап, ставишь прогу - всё, она гарантированно работает. В Линуксе есть 50% шанс, что ты ещё поканаёпишься с инсталом, после чего не факт, что программа вообще будет работать. Ну вот такая она - гиковская система! :) Так что нет, "для десктопа" тут вообще никак.
     
     
  • 3.56, Самый Лучший Гусь (?), 14:00, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты скачиваешь сетап, ставишь прогу а он тебе ещё загоняет в память вирусы, криптобурильщики и рекламу белорусских игр.  В тоже время в линуксе ты просто пишишь "pacman -S emacs" и он вооббще без б тебе устонавливает емакс и вообще ты счастлив.
     
     
  • 4.61, Аноним (61), 14:08, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И в линцусе всё появляется по мановению волшебной палочки!
     
  • 4.67, Аноним (43), 14:12, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чоколатей сам скачивает сетапы и верифицирует хэши. Вот так же пишешь choco install emacs и вот твоя любимая подборка малвари уже установлена и ничего постороннего. Обновлять тоже просто: пишешь cup all и он сам скачивается все новые сетапы из надёжных верифицированных источников. Ты совсем не туда смотришь.
     
  • 4.84, Аноним (45), 14:36, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если ты на софтопомойках качаешь вирусню, кто тебе виноват - опять Биллгеец??
     
     
  • 5.99, Самый Лучший Гусь (?), 15:00, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну если ты на софтопомойках качаешь вирусню, кто тебе виноват - опять
    > Биллгеец??

    Это не я а средний виндоутёнок, я вообще виндой не пользуюсь ведь знаю цену своей свободе

     
  • 3.101, Заблоченый (?), 15:02, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а можно, о мудрый, про перекомпиляцию пакетов подробнее?
     
  • 2.76, Заблоченый (?), 14:29, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и будет единый DE и еще много чего в придачу потому что без этого не работает
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:09, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Люблю Microsoft и дотнет.
     
     
  • 2.62, Аноним (61), 14:08, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    люблю халяву
     
  • 2.77, Заблоченый (?), 14:30, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    люблю тяжолое и мудреное для использования которого надо читать книжки от майкрософт
     
     
  • 3.87, Аноним (45), 14:42, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для освоивших только букварь: для ЛЮБОЙ деятельности придётся читать учебники! Сюрприз!
     
     
  • 4.93, Заблоченый (?), 14:47, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    но не от майкрософта который дублирует запутывает и продает книги.
     
  • 4.95, Аноним (27), 14:49, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если женился, то не нужно
     
  • 4.96, Заблоченый (?), 14:51, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотите скажу какой самый частый вопрос у работающих в дотнете. почему это не сшивается и не работает как надо что надо прочитать чтобы понять как конкретно это реализовали у майкрософт. есть шаблонный путь
     
     
  • 5.111, Аноним (27), 15:43, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты у мамы дурачок?
     

  • 1.16, Аноним (16), 13:11, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В линуксе хз кто использует, для десктопа есть vala .
     
  • 1.17, Аноним (17), 13:12, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В функции работы со временем (TimeStamp, DateTime и т.п.) добавлена поддержка микросекунд и наносекунд.

    Т.е. раньше этого не было? Серьёзно?

     
     
  • 2.26, Аноним (27), 13:19, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Unix time is the number of SECONDS that have elapsed since 00:00:00 UTC on 1 January 1970, excluding leap seconds.
     
     
  • 3.38, Аноним (43), 13:32, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем не менее, всегда есть доступ к точному времени (если оно имеется на платформе), даже в питоне наносекунды в datetime. UNIX-time это универсальный примитив для всех платформ, привет из прошлого.
     
     
  • 4.79, Заблоченый (?), 14:32, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы проверяли? заявлены дельты. а точное время от системы синхронизации по сети зависит и провайдера времени.
     
     
  • 5.102, Аноним (43), 15:06, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем не менее, такая поддержка тоже имеется, и эти структуры имеют эту точность. Но, вообще, без жёсткого реалтайма одна и та же операция выполниться и сразу и через минуту. Я вижу, почему унифицированное поведение в такой ситуации может быть более предпочтительным.
     
     
  • 6.109, Заблоченый (?), 15:27, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. А Вы не думали что работаете в многозадачной а иногда в многопользовательской системе?
    2. Для реалтайма нужна реалтайм ОС.
     
  • 6.110, Заблоченый (?), 15:33, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то что в структуре добавили дополнительные поля в которые записываются наносекунды не говорит что они там квантуются равными порциями. И зачем Вам такая точность на Не реалтайм ОС?
     
  • 2.50, Аноним (45), 13:47, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты клоун шт0ле?? Тебе зачем микросекунды на гиковской любительской оси? Она не про реалтайм вообще. В дотнете тоже - это VM-система.
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:13, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У всех свои замарочки. Жлобс изобрел вендор-лок и магаз (все остальное изобрели до него). А масдай всю жизнь копи-пастил все к себе, чтобы привязать юзверей и разрабов к венде. Вот и .net это изначально просто копипаста java. Зачем оно нам?
     
     
  • 2.25, Аноним (7), 13:19, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жависты в общем-то тоже так привыкли всё тащить, что думают что всё стащили у них. Спойлер - нет.
    И вообще Kotlin лучше
     
     
  • 3.33, Аноним (18), 13:27, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Java - появилась в 1995
    .NET - появился в 2002

    https://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework

    "Поэтому одной из целей разработки новой платформы было объединение всех наиболее удачных наработок в рамках единой платформы и их унификация. Кроме того, ставилась задача следования всем актуальным тенденциям в области программирования на тот момент. Так, например, новая платформа должна была напрямую поддерживать объектно-ориентированность, безопасность типов, сборку мусора и структурную обработку исключений. Кроме того, корпорации необходимо было предоставить свой ответ набиравшей популярность платформе Java от Sun Microsystems."

     
     
  • 4.39, Аноним (39), 13:32, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Читайте англоязыную википедию, а не бредятину якобы перевода.
     
     
  • 5.106, Аноним (100), 15:14, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Sun Microsystems released the first public implementation as Java 1.0 in 1996.
    ...
    The first version of the .NET Framework was released on 13 February 2002.
     
  • 4.103, Заблоченый (?), 15:08, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    противопоставить яве это бред. скорее задумка упростить и сделать прозрачные для сети классы и унифицировать
     
  • 2.30, Аноним (45), 13:25, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    По ср. с тем г***ном, что представляла собой жаба, C# ушёл ДАЛЕКООООО вперёд!
     
     
  • 3.40, Аноним (43), 13:33, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неправда ваша, такое же днище, разве что памяти дотнет больше жрёт.
     
     
  • 4.51, Аноним (45), 13:49, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе - да, для одной и той же задачи "Си" будут эффективнее. Но дотнет и не создавался для тостеров! Это десктоп-система, там памяти предостаточно. Эффективность работы программы НА СЕГОДНЯ больше не нуждается в "измерениях памяти" - в основном упор на скорость.
     
     
  • 5.70, Аноним (43), 14:16, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Игры на дотнете особенно доставляют, гигабайты памяти будет жрать игра которой 100 мб памяти пять раз выше головы, можно даже на флеше её сделать и будет ещё меньше. А ещё будет лагать, да.
     
     
  • 6.82, Аноним (45), 14:35, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дотнет - это серьёзно, это не для игор! :))
     
  • 3.41, Аноним (39), 13:34, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    *жаба-котлин*

    поправил

     
  • 3.104, Заблоченый (?), 15:10, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это два разных зверя. вы сишарп с дотнет перепутали
     

  • 1.19, Аноним (27), 13:13, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то AOT подвезли. Не прошло и 20-ти лет.
     
     
  • 2.81, Заблоченый (?), 14:34, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мало счастья а тут подвалило от мс. будем дальше жить в ожидание
     

  • 1.20, Ivan_83 (ok), 13:14, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ждём поддержки вижалбейсика, мфк и всех прочих прогрессивных технологий которые все должны использовать, но почему то мс передумало.
     
     
  • 2.83, Заблоченый (?), 14:35, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вообще то мфк плавно перешло в дотнет )
     

  • 1.23, Аноним (7), 13:17, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, какой-нибудь New UUID Formats вместо GUID.NewGuid() они завезут когда-нибудь?
     
  • 1.28, Аноним (45), 13:23, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То, что WPF входит в .NET Core - мы и так знаем. Входит ли WPF в Core _для_Линукс_???
     
     
  • 2.37, Аноним (32), 13:30, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как может WPF работать нативно на лине, если там всё гвоздями приколочено к DirectX?
    Только костылями разве что
     
     
  • 3.58, Самый Лучший Гусь (?), 14:05, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как может WPF работать нативно на лине, если там всё гвоздями приколочено
    > к DirectX?
    > Только костылями разве что

    Про дхвк слышал? воттото и оно

     
  • 3.80, Аноним (45), 14:33, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так сам-то WPF - декларативный! Как фронтэнд. Смени ему бэкенд (directX на WindowX) и работай! В чём проблема? В рукожопых архитекторах? :)
     

  • 1.31, Аноним (31), 13:25, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Жаль новость о graalvm не опубликовали
     
     
  • 2.63, Аноним (66), 14:09, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что там новое?
     

  • 1.36, Аноним (43), 13:29, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что они добиваются производительности ARM64 путём закапывания производительности AMD64? Это отражено на графике. Используется ли сабж на каких-то телефонах, в принципе?
     
  • 1.48, user90 (?), 13:43, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    НЕТ!
     
     
  • 2.52, Аноним (27), 13:55, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    семь раз?
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 13:57, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне опять переписывать 7 строчек моего кода?!!!
     
  • 3.89, Аноним (45), 14:43, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Четыре и один кувырок.
     

  • 1.60, Аноним (60), 14:06, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная платформа!!
    Использовать я её, конечно, не буду.
     
     
  • 2.64, Аноним (61), 14:10, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    держи в курсе, особенно если передумаешь
     

  • 1.78, Аноним (78), 14:32, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вопрос. Этот седьмой дотнет надо ставить отдельно от остальных дотнетов? Например в Windows XP надо ставить .NET 3.5, который сам подтягивает второй и третий дотнеты. И опционально можно поставить дотнеты 1.0 и 1.1.

    Вопрос, а зачем так много? В новых вёндах так вообще их чуть ли не десятки надо ставить, иначе у вас не весь софт работать будет

     
     
  • 2.90, Аноним (90), 14:45, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В требованиях одного приложения встречалось что-то типа .net x.x сборка xxxx. Причем в другой сборке не запускалось.
     
     
  • 3.107, Аноним (100), 15:19, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кросс оказался такой кросс...
     
  • 2.91, Аноним (45), 14:45, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не сочиняй из 3адницы! Ставишь последний FW 4.8 и в нём запускается ЛЮБАЯ дотнет прога. А для Коре-7 вообще без разницы - просто ставишь и прогаешь.
     
     
  • 3.105, Заблоченый (?), 15:12, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    поддерживаю. последний дотнет поддерживает предыдущие
     
     
  • 4.108, Аноним (100), 15:20, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > поддерживает предыдущие

    далеко не все

     

  • 1.112, Аноним (112), 15:45, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и пусть валят с НЕТ в свой масдай
     
  • 1.113, Аноним (113), 15:52, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мде, цикл в консольном приложении стал выполнятся в 3 раза медленнее, чем в .Net 6. Вот это я понимаю оптимизация!
     
     
  • 2.114, Аноним (100), 16:01, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > стал выполнятся в 3 раза медленнее

    надо же как-то заставить покупать новые процы...

     

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