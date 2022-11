Microsoft опубликовал открытую платформу .NET 7

2.25 , Аноним ( 7 ), 13:19, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Жависты в общем-то тоже так привыкли всё тащить, что думают что всё стащили у них. Спойлер - нет.

И вообще Kotlin лучше

3.33 , Аноним ( 18 ), 13:27, 10/11/2022 Java - появилась в 1995

.NET - появился в 2002 https://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework "Поэтому одной из целей разработки новой платформы было объединение всех наиболее удачных наработок в рамках единой платформы и их унификация. Кроме того, ставилась задача следования всем актуальным тенденциям в области программирования на тот момент. Так, например, новая платформа должна была напрямую поддерживать объектно-ориентированность, безопасность типов, сборку мусора и структурную обработку исключений. Кроме того, корпорации необходимо было предоставить свой ответ набиравшей популярности платформе Java от Sun Microsystems."

4.39 , Аноним ( 39 ), 13:32, 10/11/2022 Читайте англоязыную википедию, а не бредятину якобы перевода.

5.106 , Аноним ( 100 ), 15:14, 10/11/2022 Sun Microsystems released the first public implementation as Java 1.0 in 1996.

...

The first version of the .NET Framework was released on 13 February 2002.

...

The first version of the .NET Framework was released on 13 February 2002.

4.103 , Заблоченый ( ? ), 15:08, 10/11/2022 противопоставить яве это бред. скорее задумка упростить и сделать прозрачные для сети классы и унифицировать

2.30 , Аноним ( 45 ), 13:25, 10/11/2022 По ср. с тем г***ном, что представляла собой жаба, C# ушёл ДАЛЕКООООО вперёд!

3.40 , Аноним ( 43 ), 13:33, 10/11/2022 Неправда ваша, такое же днище, разве что памяти дотнет больше жрёт.

4.51 , Аноним ( 45 ), 13:49, 10/11/2022 В принципе - да, для одной и той же задачи "Си" будут эффективнее. Но дотнет и не создавался для тостеров! Это десктоп-система, там памяти предостаточно. Эффективность работы программы НА СЕГОДНЯ больше не нуждается в "измерениях памяти" - в основном упор на скорость.

5.70 , Аноним ( 43 ), 14:16, 10/11/2022 Игры на дотнете особенно доставляют, гигабайты памяти будет жрать игра которой 100 мб памяти пять раз выше головы, можно даже на флеше её сделать и будет ещё меньше. А ещё будет лагать, да.

6.82 , Аноним ( 45 ), 14:35, 10/11/2022 Дотнет - это серьёзно, это не для игор! :))

3.41 , Аноним ( 39 ), 13:34, 10/11/2022 *жаба-котлин* поправил

3.104 , Заблоченый ( ? ), 15:10, 10/11/2022 это два разных зверя. вы сишарп с дотнет перепутали