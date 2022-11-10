Microsoft опубликовал открытую платформу .NET 7

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|3.59, Заблоченый (?), 14:05, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Прошу прощение. Открыла таки, но помню что фирменные секреты оставили закрытыми вроде.
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|2.92, Аноним (92), 14:46, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я вот тоже подумал, что кому нужна вторая в мире платформа/философия.
С учетом официального ухода Microsoft с рынка можно только.
Технология и платформа сделанная вне IEEE стандартов это все частная реализация хрен пойми зачем сделанная.
Пока останемся на старом добром C++.
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|1.5, Самый Лучший Гусь (?), 12:56, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Странно зачем люди на это пишут когда есть простая сишка сделанная для людей а не похрюкивающих корпоративных биороротов. M$ плохо влияет на человечексий органим.
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|2.32, Аноним (32), 13:27, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что на голых сях писать для многих неимоверная боль. И нужно работу делать, а не бороться с реализацией или компилятором.
Разумеется, C#/Java/etc. от говнокода не спасают, но по крайне мере не вынуждают сидеть и часами пытаться понять с какого хера segmentation fault вылез, например.
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|3.43, Аноним (43), 13:36, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>C#/Java
ну уж эти то целиком про вылавливание nullpointerexception.
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|4.45, Аноним (45), 13:38, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В C# появился новый режим "все ссылки - не нулл!", где компилятор следит, что ты ВСЁ инициализировал. А то, что таки может быть нулл, помечаешь "?". Так что макакам ещё легче стало писать. :)
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|3.44, Аноним (45), 13:37, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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+1. Garbage Collector настолько освободил программиста для РЕАЛЬНЫХ задач, что возвращаться в "сишечки" (и даже в сипипи) нет никакого желания.
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|5.85, Аноним (45), 14:38, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты с серванта упал шт0ле?? Архитектуру дотнета вообще ни бум-бум??
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|6.88, Заблоченый (?), 14:42, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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знаю что канонично писать для работе с дотнетом на сишарп. насчет си не пробовал. Причем библиотека и язык с помощью которого ты обращаешься к этой библиотеке?
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|2.42, Аноним (45), 13:35, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очевидно, что ты ни в Си толком, ни в C#. Между ними ПРОПАСТЬ.
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|3.55, Самый Лучший Гусь (?), 13:57, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Оттого что кто то чтототам на какихто языках писал не значит что он понимает что-то. Я пользователь, а значит прав и знаю всегда что для меня лучше.
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|5.68, Самый Лучший Гусь (?), 14:15, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Прав тот, кто платит за разработку
Тот кто платит вообще априори неправ. От этих людей одни проблемы. Столько всего испортили что и не пересчитать на пальцах.
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|1.6, Аноним (6), 12:58, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Советую собрать и запустить тот самый вендовый Calculator который портировали на линукс как пример работы platform uno, он (емнип) прекрасно собирается и на dotnet. И гляньте сколько такой калькулятор потребляет ресурсов CPU/GPU/Memory.
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|2.13, Аноним (66), 13:08, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть нормальный инструмент для кроссплатформенного UI
Avalonia называется
Уже завезли поддержку мобилок и браузера через WASM
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|2.34, Аноним (45), 13:28, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не совсем понял, причём тут Uno. Мелкософт продвигает собственный "ещё один, теперь уже самый лучший" энжын для GUI - WinUI (бывший Кошмарин). При этом декларативный(!!!!!) WPF им портировать не удалось!! *картинка быдла, разочарованного их неудачей.жыпег*
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|3.53, Аноним (6), 13:56, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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WinUI/MicrosoftUI или как оно там сейчас называется для линукса нет, но они не против если желающие сами сделают за них, хотя и поддержки не будет.
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|4.86, Аноним (45), 14:39, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кошмарин ИЗНАЧАЛЬНО был для линуксов! Как его может не быть в линуксе?!
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|1.7, Аноним (7), 12:59, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> добавлена поддержка платформы UWP (Universal Windows Platform)
Труп тащат, а поддержку Linux из exXamarin выпилили и решительно не возвращают даже несмотря на то, что народ вполне себе запускал с GTK-обвязкой
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|2.71, Заблоченый (?), 14:21, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не продается то хотя бы подсадить с измальства на свой продукт. microsoft way.
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|5.94, Аноним (92), 14:48, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он другой аноним. И да мы размножаемся =)
Когда не пишем комментарии...
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|1.12, beck (??), 13:07, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну вот, теперь уже можно написать DE на .NET и линукс будет окончательно готов для десктопа.
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|2.49, Аноним (45), 13:44, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дело не в графоне. Программ для Линукса и так выше крыши - одних редакторов настрочено столько, что кролики завидуют! :) Проблема в самой концепции Линуксов - это система ДЛЯ ГИКОВ. Команды, пайпы, конфиги, перекомпиляция пакетов, sudo, зависимости... это всё гиковский шлак, который ОБЫЧНОГО юзера волнует меньше всего. На Винде ты просто качаешь сетап, ставишь прогу - всё, она гарантированно работает. В Линуксе есть 50% шанс, что ты ещё поканаёпишься с инсталом, после чего не факт, что программа вообще будет работать. Ну вот такая она - гиковская система! :) Так что нет, "для десктопа" тут вообще никак.
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|3.56, Самый Лучший Гусь (?), 14:00, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты скачиваешь сетап, ставишь прогу а он тебе ещё загоняет в память вирусы, криптобурильщики и рекламу белорусских игр. В тоже время в линуксе ты просто пишишь "pacman -S emacs" и он вооббще без б тебе устонавливает емакс и вообще ты счастлив.
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|4.67, Аноним (43), 14:12, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чоколатей сам скачивает сетапы и верифицирует хэши. Вот так же пишешь choco install emacs и вот твоя любимая подборка малвари уже установлена и ничего постороннего. Обновлять тоже просто: пишешь cup all и он сам скачивается все новые сетапы из надёжных верифицированных источников. Ты совсем не туда смотришь.
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|4.84, Аноним (45), 14:36, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если ты на софтопомойках качаешь вирусню, кто тебе виноват - опять Биллгеец??
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|5.99, Самый Лучший Гусь (?), 15:00, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну если ты на софтопомойках качаешь вирусню, кто тебе виноват - опять
> Биллгеец??
Это не я а средний виндоутёнок, я вообще виндой не пользуюсь ведь знаю цену своей свободе
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|2.77, Заблоченый (?), 14:30, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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люблю тяжолое и мудреное для использования которого надо читать книжки от майкрософт
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|3.87, Аноним (45), 14:42, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для освоивших только букварь: для ЛЮБОЙ деятельности придётся читать учебники! Сюрприз!
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|4.96, Заблоченый (?), 14:51, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хотите скажу какой самый частый вопрос у работающих в дотнете. почему это не сшивается и не работает как надо что надо прочитать чтобы понять как конкретно это реализовали у майкрософт. есть шаблонный путь
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|1.17, Аноним (17), 13:12, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В функции работы со временем (TimeStamp, DateTime и т.п.) добавлена поддержка микросекунд и наносекунд.
Т.е. раньше этого не было? Серьёзно?
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|2.26, Аноним (27), 13:19, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Unix time is the number of SECONDS that have elapsed since 00:00:00 UTC on 1 January 1970, excluding leap seconds.
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|3.38, Аноним (43), 13:32, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем не менее, всегда есть доступ к точному времени (если оно имеется на платформе), даже в питоне наносекунды в datetime. UNIX-time это универсальный примитив для всех платформ, привет из прошлого.
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|4.79, Заблоченый (?), 14:32, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы проверяли? заявлены дельты. а точное время от системы синхронизации по сети зависит и провайдера времени.
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|5.102, Аноним (43), 15:06, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем не менее, такая поддержка тоже имеется, и эти структуры имеют эту точность. Но, вообще, без жёсткого реалтайма одна и та же операция выполниться и сразу и через минуту. Я вижу, почему унифицированное поведение в такой ситуации может быть более предпочтительным.
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|6.109, Заблоченый (?), 15:27, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. А Вы не думали что работаете в многозадачной а иногда в многопользовательской системе?
2. Для реалтайма нужна реалтайм ОС.
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|6.110, Заблоченый (?), 15:33, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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то что в структуре добавили дополнительные поля в которые записываются наносекунды не говорит что они там квантуются равными порциями. И зачем Вам такая точность на Не реалтайм ОС?
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|2.50, Аноним (45), 13:47, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты клоун шт0ле?? Тебе зачем микросекунды на гиковской любительской оси? Она не про реалтайм вообще. В дотнете тоже - это VM-система.
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|1.18, Аноним (18), 13:13, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У всех свои замарочки. Жлобс изобрел вендор-лок и магаз (все остальное изобрели до него). А масдай всю жизнь копи-пастил все к себе, чтобы привязать юзверей и разрабов к венде. Вот и .net это изначально просто копипаста java. Зачем оно нам?
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|2.25, Аноним (7), 13:19, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жависты в общем-то тоже так привыкли всё тащить, что думают что всё стащили у них. Спойлер - нет.
И вообще Kotlin лучше
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|3.33, Аноним (18), 13:27, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Java - появилась в 1995
.NET - появился в 2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
"Поэтому одной из целей разработки новой платформы было объединение всех наиболее удачных наработок в рамках единой платформы и их унификация. Кроме того, ставилась задача следования всем актуальным тенденциям в области программирования на тот момент. Так, например, новая платформа должна была напрямую поддерживать объектно-ориентированность, безопасность типов, сборку мусора и структурную обработку исключений. Кроме того, корпорации необходимо было предоставить свой ответ набиравшей популярность платформе Java от Sun Microsystems."
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|4.39, Аноним (39), 13:32, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Читайте англоязыную википедию, а не бредятину якобы перевода.
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|5.106, Аноним (100), 15:14, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Sun Microsystems released the first public implementation as Java 1.0 in 1996.
...
The first version of the .NET Framework was released on 13 February 2002.
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|4.103, Заблоченый (?), 15:08, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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противопоставить яве это бред. скорее задумка упростить и сделать прозрачные для сети классы и унифицировать
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|2.30, Аноним (45), 13:25, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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По ср. с тем г***ном, что представляла собой жаба, C# ушёл ДАЛЕКООООО вперёд!
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|3.40, Аноним (43), 13:33, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Неправда ваша, такое же днище, разве что памяти дотнет больше жрёт.
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|4.51, Аноним (45), 13:49, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В принципе - да, для одной и той же задачи "Си" будут эффективнее. Но дотнет и не создавался для тостеров! Это десктоп-система, там памяти предостаточно. Эффективность работы программы НА СЕГОДНЯ больше не нуждается в "измерениях памяти" - в основном упор на скорость.
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|5.70, Аноним (43), 14:16, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Игры на дотнете особенно доставляют, гигабайты памяти будет жрать игра которой 100 мб памяти пять раз выше головы, можно даже на флеше её сделать и будет ещё меньше. А ещё будет лагать, да.
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|1.20, Ivan_83 (ok), 13:14, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ждём поддержки вижалбейсика, мфк и всех прочих прогрессивных технологий которые все должны использовать, но почему то мс передумало.
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|1.23, Аноним (7), 13:17, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно, какой-нибудь New UUID Formats вместо GUID.NewGuid() они завезут когда-нибудь?
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|1.28, Аноним (45), 13:23, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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То, что WPF входит в .NET Core - мы и так знаем. Входит ли WPF в Core _для_Линукс_???
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|2.37, Аноним (32), 13:30, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как может WPF работать нативно на лине, если там всё гвоздями приколочено к DirectX?
Только костылями разве что
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|3.58, Самый Лучший Гусь (?), 14:05, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как может WPF работать нативно на лине, если там всё гвоздями приколочено
> к DirectX?
> Только костылями разве что
Про дхвк слышал? воттото и оно
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|3.80, Аноним (45), 14:33, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так сам-то WPF - декларативный! Как фронтэнд. Смени ему бэкенд (directX на WindowX) и работай! В чём проблема? В рукожопых архитекторах? :)
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|1.36, Аноним (43), 13:29, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я правильно понимаю, что они добиваются производительности ARM64 путём закапывания производительности AMD64? Это отражено на графике. Используется ли сабж на каких-то телефонах, в принципе?
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|1.78, Аноним (78), 14:32, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вопрос. Этот седьмой дотнет надо ставить отдельно от остальных дотнетов? Например в Windows XP надо ставить .NET 3.5, который сам подтягивает второй и третий дотнеты. И опционально можно поставить дотнеты 1.0 и 1.1.
Вопрос, а зачем так много? В новых вёндах так вообще их чуть ли не десятки надо ставить, иначе у вас не весь софт работать будет
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|2.90, Аноним (90), 14:45, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В требованиях одного приложения встречалось что-то типа .net x.x сборка xxxx. Причем в другой сборке не запускалось.
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|2.91, Аноним (45), 14:45, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не сочиняй из 3адницы! Ставишь последний FW 4.8 и в нём запускается ЛЮБАЯ дотнет прога. А для Коре-7 вообще без разницы - просто ставишь и прогаешь.
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|1.113, Аноним (113), 15:52, 10/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мде, цикл в консольном приложении стал выполнятся в 3 раза медленнее, чем в .Net 6. Вот это я понимаю оптимизация!
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|2.114, Аноним (100), 16:01, 10/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> стал выполнятся в 3 раза медленнее
надо же как-то заставить покупать новые процы...
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