Microsoft вернул код Hot Reload в репозиторий .NET

Компания Microsoft прислушалась к мнению сообщества и вернула в репозиторий .NET SDK код с реализацией функции "Hot Reload", несколько дней назад удалённый из кодовой базы, несмотря на то что он уже числился открытым и входил в состав предварительного выпусков .NET 6. Представители компании принесли сообществу извинение и признали, что совершили ошибку, удалив уже добавленный код и сразу не отреагировав на недовольство сообщества. Заявлено также, что компания продолжает позиционировать .NET как открытую платформу и будет продолжать её развитие в соответствии с открытой моделью разработки. Поясняется, что из-за нехватки ресурсов и времени перед релизом .NET 6 было решено предложить Hot Reload только в Visual Studio 2022, но главной ошибкой было то, что вместо того, чтобы просто не активировать уже добавленный в открытую кодовую базу код, этот код был удалён из репозитория. Упоминание о нехватке ресурсов для доведения "Hot Reload" до финального релиза .NET 6 вызывают вопросы, так как данная возможность уже входила в состав финальных текстовых выпусков .NET 6 RC1 и .NET 6 RC2, и была протестирована пользователями. Развитие в Visual Studio 2022 также не даёт дополнительного времени на доработку, так как релизы Visual Studio 2022 и .NET 6 запланированы на один день - 8 ноября. Изначально предполагалось, что оставление "Hot Reload" только в коммерческом продукте Visual Studio 2022 было нацелено на повышение его конкурентной привлекательности по сравнению с бесплатными инструментами для разработки. По данным издания The Verge, удаление кода "Hot Reload" было управленческим решением, которое было принято Джулией Люсон (Julia Liuson), руководителем подразделения Microsoft по разработке программных продуктов. Напомним, что функция Hot Reload предоставляет средства для редактирования кода на лету во время выполнения программы, позволяя вносить изменения без ручной остановки выполнения и без прикрепления точек останова. Разработчик мог запустить приложение под управлением "dotnet watch", после чего вносимые в код изменения автоматически применялись к запущенному приложению, что позволяло сразу наблюдать результат.



