Microsoft вернул код Hot Reload в репозиторий .NET

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|2.2, ET (?), 07:53, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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переобулись на лету во время выполнения программы
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|1.3, bobr (?), 07:55, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Челики решили отточить функционал, и по видимому приняли недальновидное решение. Я б тоже сгорел, если бы подобную фичу убрали из исходников
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|2.5, ET (?), 07:57, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты типа феникс? ведь её таки удалили из исходников, а сейчас вернули, лол
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|2.19, Жироватт (ok), 08:59, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все гораздо проще - этот ваш hotreload вернули только чтобы не портить продажи vs22 - на каждый роток даже сегодня не накинешь платок. Да и так все попытки заткнуть быстро натолкнулись бы на эффект Стрейзанд, когда скандал идет неконтролируемо и по экспоненте.
Вангую следующее развитие событий: выходит дотнет 6.5, который такой же как дотнет6, открытый, но другой и в нем изначально есть фмча hotreload, но она ой, ребята, поломатая вся. Пока сообщество чинит качественно поломанный механизм, доламываемый с каждым мелким релизом порцией несовместимостей, майки выпускаю hotrestart, который такой как hotreload, только немного другой и работающий.
Классика же.
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|3.24, Онаним (?), 09:28, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё может быть ещё интереснее: внезапно выходит 6.5, или 7.0, или ещё чего там... без апдейта в открытый репо :D
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|3.25, Онаним (?), 09:28, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что от того, что они открытый репо закопают, никто особо не пострадает.
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|1.8, Аномнимен (?), 08:17, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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благо хоть вернули функционал, история с вижлой смешная конечно, учитывая что оба эти продукта выходят в один день, но все-таки поучительно - для корпораций важна прибыль, ничего более.
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|1.10, john_erohin (?), 08:21, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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надеюсь что Джулия Люсон (Julia Liuson) нетолерантно получила по мозгам (в стиле "полимеры") и по кошельку за свое решение.
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|2.17, Аноним (-), 08:57, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это никакая не "перемога" - это был такой ПиАр-ход. Суть - теперь все "забесплатно" узнали, что у MS такая функциональность есть.
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|3.23, Жироватт (ok), 09:07, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, это не мы обделались, это мы химическое оружие показали.
На грани фола пиарход, не находишь? Особенно имея прямого конкурента дотнета в виде jvm, выезжающего именно на связке из "write once - run everywhere" и "бизнес-стабильности".
НЕ стоит городить иногда четырехэтажных многоходовочек там, где можно все объяснить головотяпством среднего менеджмента в порыве творчества после педуль сверху.
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|4.26, Аноним (-), 09:30, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На грани фола пиарход, не находишь? Особенно имея прямого конкурента дотнета в виде jvm...
1 - никакого фола. 2 - пиар сделан именно из-за того что есть jvm-конкурент.
3 - Цель достигнута - о функциональности ЗАГОВОРИЛИ. Это - успех. Всех наградят.
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|4.28, Аноним (-), 09:37, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и ещё -
> НЕ стоит городить иногда четырехэтажных многоходовочек
всё что больше "1" - то уже многоходовочка? а тут не больше "1". тут просто управленческий опыт и знание психологии толпы программистов и т.п. Многоходовочек нет.
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|1.12, Шарп (ok), 08:27, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот что срачь животворящий делает. Люське сразу по шапке надавали.
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|2.15, Жироватт (ok), 08:49, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пха-ха-ха. Ты действительно думаешь, что Люся даже испугается? Самый максимум, что будет на её должности - отписка служебкой.
А вот её подчиненных жалко. Жалко и интересно - сколько же белых гетеросексуальых здоровых мужчин будут назначены стрелочниками и как именно по ним пройдет разнарядка на наказание.
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|2.20, Жироватт (ok), 09:01, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Это мы не бежим, это мы с тыла к ним забежать хотим, как Землю оббежим и ка-а-а-ак ударим!" (с)
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|1.22, Урри (ok), 09:05, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ух ты, в Майкрософт читают Опеннет.
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Ну а на самом деле вой был поднят далеко не на одной площадке. Штош, открытые площадки даже против бабла иногда выигрывают.
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|2.27, Аноним (-), 09:33, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вой был поднят далеко не на одной площадке
О! что и подтверждает - ПиАр-ход успешен. И беслатен. (Всех комментаторов и распространителей поюзали забесплатно. Julia Liuson - обонусится).
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