Microsoft вернул код Hot Reload в репозиторий .NET

2.16 , Любитель Монеточки ( ? ), 08:51, 25/10/2021
"MS любит OpenSource" - говорили они

2.17 , Аноним ( - ), 08:57, 25/10/2021
это никакая не "перемога" - это был такой ПиАр-ход. Суть - теперь все "забесплатно" узнали, что у MS такая функциональность есть.

3.23 , Жироватт ( ok ), 09:07, 25/10/2021
Угу, это не мы обделались, это мы химическое оружие показали. На грани фола пиарход, не находишь? Особенно имея прямого конкурента дотнета в виде jvm, выезжающего именно на связке из "write once - run everywhere" и "бизнес-стабильности". НЕ стоит городить иногда четырехэтажных многоходовочек там, где можно все объяснить головотяпством среднего менеджмента в порыве творчества после педуль сверху.

4.26 , Аноним ( - ), 09:30, 25/10/2021
> На грани фола пиарход, не находишь? Особенно имея прямого конкурента дотнета в виде jvm... 1 - никакого фола. 2 - пиар сделан именно из-за того что есть jvm-конкурент.

3 - Цель достигнута - о функциональности ЗАГОВОРИЛИ. Это - успех. Всех наградят.

4.28 , Аноним ( - ), 09:37, 25/10/2021
и ещё -

> НЕ стоит городить иногда четырехэтажных многоходовочек всё что больше "1" - то уже многоходовочка? а тут не больше "1". тут просто управленческий опыт и знание психологии толпы программистов и т.п. Многоходовочек нет.