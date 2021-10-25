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Microsoft вернул код Hot Reload в репозиторий .NET

25.10.2021 07:46

Компания Microsoft прислушалась к мнению сообщества и вернула в репозиторий .NET SDK код с реализацией функции "Hot Reload", несколько дней назад удалённый из кодовой базы, несмотря на то что он уже числился открытым и входил в состав предварительного выпусков .NET 6. Представители компании принесли сообществу извинение и признали, что совершили ошибку, удалив уже добавленный код и сразу не отреагировав на недовольство сообщества. Заявлено также, что компания продолжает позиционировать .NET как открытую платформу и будет продолжать её развитие в соответствии с открытой моделью разработки.

Поясняется, что из-за нехватки ресурсов и времени перед релизом .NET 6 было решено предложить Hot Reload только в Visual Studio 2022, но главной ошибкой было то, что вместо того, чтобы просто не активировать уже добавленный в открытую кодовую базу код, этот код был удалён из репозитория. Упоминание о нехватке ресурсов для доведения "Hot Reload" до финального релиза .NET 6 вызывают вопросы, так как данная возможность уже входила в состав финальных текстовых выпусков .NET 6 RC1 и .NET 6 RC2, и была протестирована пользователями. Развитие в Visual Studio 2022 также не даёт дополнительного времени на доработку, так как релизы Visual Studio 2022 и .NET 6 запланированы на один день - 8 ноября.

Изначально предполагалось, что оставление "Hot Reload" только в коммерческом продукте Visual Studio 2022 было нацелено на повышение его конкурентной привлекательности по сравнению с бесплатными инструментами для разработки. По данным издания The Verge, удаление кода "Hot Reload" было управленческим решением, которое было принято Джулией Люсон (Julia Liuson), руководителем подразделения Microsoft по разработке программных продуктов.

Напомним, что функция Hot Reload предоставляет средства для редактирования кода на лету во время выполнения программы, позволяя вносить изменения без ручной остановки выполнения и без прикрепления точек останова. Разработчик мог запустить приложение под управлением "dotnet watch", после чего вносимые в код изменения автоматически применялись к запущенному приложению, что позволяло сразу наблюдать результат.

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft удалил функциональность Hot Reload из открытого .NET для поставки только в Visual Studio 2022
  3. OpenNews: Компания Microsoft портировала Sysmon для Linux и открыла его код
  4. OpenNews: Microsoft обеспечил поддержку открытого формата ODF 1.3 в MS Office 2021
  5. OpenNews: Окружение для запуска Linux-приложений в Windows 11 будет поставляться через Microsoft Store
  6. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в OMI-агенте, навязываемом в Linux-окружениях Microsoft Azure
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56027-microsoft
Ключевые слова: microsoft, .net
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Kuromi (ok), 07:51, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Переобулись в воздухе
     
     
  • 2.2, ET (?), 07:53, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    переобулись на лету во время выполнения программы
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 08:18, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    hot reload in action
     
  • 2.14, Жироватт (ok), 08:46, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут скорее будет СВЕРХМАНЕВРЕННОСТЬ.
     

  • 1.3, bobr (?), 07:55, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Челики решили отточить функционал, и по видимому приняли недальновидное решение. Я б тоже сгорел, если бы подобную фичу убрали из исходников
     
     
  • 2.5, ET (?), 07:57, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты типа феникс? ведь её таки удалили из исходников, а сейчас вернули, лол
     
  • 2.19, Жироватт (ok), 08:59, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все гораздо проще - этот ваш hotreload вернули только чтобы не портить продажи vs22 - на каждый роток даже сегодня не накинешь платок. Да и так все попытки заткнуть быстро натолкнулись бы на эффект Стрейзанд, когда скандал идет неконтролируемо и по экспоненте.

    Вангую следующее развитие событий: выходит дотнет 6.5, который такой же как дотнет6, открытый, но другой и в нем изначально есть фмча hotreload, но она ой, ребята, поломатая вся. Пока сообщество чинит качественно поломанный механизм, доламываемый с каждым мелким релизом порцией несовместимостей, майки выпускаю hotrestart, который такой как hotreload, только немного другой и работающий.

    Классика же.

     
     
  • 3.24, Онаним (?), 09:28, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё может быть ещё интереснее: внезапно выходит 6.5, или 7.0, или ещё чего там... без апдейта в открытый репо :D
     
  • 3.25, Онаним (?), 09:28, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что от того, что они открытый репо закопают, никто особо не пострадает.
     

  • 1.4, Аноним (4), 07:57, 25/10/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 08:07, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    HotReaload принятого решения, ахаха.
     
  • 1.8, Аномнимен (?), 08:17, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    благо хоть вернули функционал, история с вижлой смешная конечно, учитывая что оба эти продукта выходят в один день, но все-таки поучительно - для корпораций важна прибыль, ничего более.
     
  • 1.10, john_erohin (?), 08:21, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надеюсь что Джулия Люсон (Julia Liuson) нетолерантно получила по мозгам (в стиле "полимеры") и по кошельку за свое решение.
     
  • 1.11, Nikki Next (?), 08:22, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это перемога сообщества. MS и OpenSource всегда были антонимами
     
     
  • 2.16, Любитель Монеточки (?), 08:51, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "MS любит OpenSource" - говорили они
     
  • 2.17, Аноним (-), 08:57, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это никакая не "перемога" - это был такой ПиАр-ход. Суть - теперь все "забесплатно" узнали, что у MS такая функциональность есть.
     
     
  • 3.23, Жироватт (ok), 09:07, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, это не мы обделались, это мы химическое оружие показали.

    На грани фола пиарход, не находишь? Особенно имея прямого конкурента дотнета в виде jvm, выезжающего именно на связке из "write once - run everywhere" и "бизнес-стабильности".

    НЕ стоит городить иногда четырехэтажных многоходовочек там, где можно все объяснить головотяпством среднего менеджмента в порыве творчества после педуль сверху.

     
     
  • 4.26, Аноним (-), 09:30, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На грани фола пиарход, не находишь? Особенно имея прямого конкурента дотнета в виде jvm...

    1 - никакого фола. 2 - пиар сделан именно из-за того что есть jvm-конкурент.
    3 - Цель достигнута - о функциональности ЗАГОВОРИЛИ. Это - успех. Всех наградят.

     
  • 4.28, Аноним (-), 09:37, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и ещё -
    > НЕ стоит городить иногда четырехэтажных многоходовочек

    всё что больше "1" - то уже многоходовочка? а тут не больше "1". тут просто управленческий опыт и знание психологии толпы программистов и т.п. Многоходовочек нет.

     

  • 1.12, Шарп (ok), 08:27, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот что срачь животворящий делает. Люське сразу по шапке надавали.
     
     
  • 2.15, Жироватт (ok), 08:49, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пха-ха-ха. Ты действительно думаешь, что Люся даже испугается? Самый максимум, что будет на её должности - отписка служебкой.
    А вот её подчиненных жалко. Жалко и интересно - сколько же белых гетеросексуальых здоровых мужчин будут назначены стрелочниками и как именно по ним пройдет разнарядка на наказание.
     

  • 1.18, Аноним (18), 08:59, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а, засуетились гитлеровцы (с)
     
     
  • 2.20, Жироватт (ok), 09:01, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Это мы не бежим, это мы с тыла к ним забежать хотим, как Землю оббежим и ка-а-а-ак ударим!" (с)
     

  • 1.21, Винч (?), 09:05, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    туды-сюды-обратно, о, боже как приятно!
     
  • 1.22, Урри (ok), 09:05, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ух ты, в Майкрософт читают Опеннет.

    --
    Ну а на самом деле вой был поднят далеко не на одной площадке. Штош, открытые площадки даже против бабла иногда выигрывают.

     
     
  • 2.27, Аноним (-), 09:33, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  вой был поднят далеко не на одной площадке

    О! что и подтверждает - ПиАр-ход успешен. И беслатен. (Всех комментаторов и распространителей поюзали забесплатно. Julia Liuson - обонусится).

     

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