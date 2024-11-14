Microsoft опубликовал открытую платформу .NET 9.0

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|1.1, Аноним (1), 12:03, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Поддержка .NET 9.0 и C# 13 включена в свободный редактор кода Visual Studio Code
Visual Studio Code стал свободным?
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|1.2, Аноним (2), 12:03, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Никогда не понимал, как можно завязываться на <брезгливо>ЭТО</брезгливо>. Это ж вендорлок чистейший. И вантуз-лок тоже, на линуксах ЭТО не запустить. И нет, моно -- это чисто для галочки, паритета с вантузом никогда не будет (специально так задизайнено).
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|2.4, Аноним (4), 12:12, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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пишем серверы на .net, запускаем на линукс-серверах, разрабы тоже на линуксе сидят, проблем никаких.
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|3.7, Аноним (7), 12:24, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кроме очевидных проблем с пониманием местоположения бесплатного сыра.
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|2.11, Аноним (11), 12:37, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хотя бы не жава (и толку тебе с нескольких диллеров рантаймов).
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|2.13, Аноним (13), 12:44, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это для вендо-программеров, которые сначала делают, потом думают. Слышали где-то, что сервера под линуксом это тру, но руки чешутся начать писать уже сейчас. Пишут код пока пишется, потом на финальных этапах кое-как пытаются завести на линуксах.
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|3.15, Аноним (15), 12:53, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ох уж эти тру-линукс программеры которые никак нормально не завоюют рынок декстопа...
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|4.21, Аноним (21), 13:02, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Десктоп мало необходим, все уже давно сидят в линуксовых телефонах что их за уши не оттащишь. Линукс просто спустился с горы и покрыл всех пользователей. Совсем всех, Карл! Все десктопы уже давно в анаlах истории вместе с компанией Интел.
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|5.26, Аноним (26), 13:39, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Десктоп мало необходим, все уже давно сидят в линуксовых телефонах что их за уши не оттащишь.
И 97% пользователей Стипа "ну да, ну да, пошли мы на..."
> Линукс просто спустился с горы и покрыл всех пользователей.
Гугл благодарит немамонтов, за то, что сделали отличное ядро.
Теперь можно продавать телефоны с блобами и закрытыми прошивками и ничего за это не будет.
> Совсем всех, Карл! Все десктопы уже давно в анаlах истории вместе с компанией Интел.
Кто о чем, а анон про аnalы ¯\_(ツ)_/¯
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|6.32, Аноним (21), 14:03, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кто о чем, а молодое дарование про игрушки. Только все этими стимовские игроманы это 1% от нормальных пользователей и мобилок и даже десктопов. Чем пользуются игроманы на десктопах это их выбор и это при существовании специализированных игровых приставок, на секундочку на фряхе. Так что битва за пользователей майками полностью и безоговорочно проиграна. Остается только подождать естественную смену поколений.
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|7.35, Bottle (?), 14:05, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что бы ты не тарахтел, но это огромный рынок, который не спешит отрываться от платформы Windows.
А если он не оторвётся, то и пользователи не перейдут на Linux тоже.
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|8.41, Аноним (21), 14:11, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Патарахти мне тут маркетингового буллшита Вот у компании Интел огромный рынок и... текст свёрнут, показать
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|7.40, Аноним (-), 14:11, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто о чем, а молодое дарование про игрушки.
Анон сам написал "все уже давно сидят в линуксовых телефонах что их за уши не оттащишь"
> Только все этими стимовские игроманы это 1% от нормальных пользователей и мобилок и даже десктопов.
Т.е играть это "не нормально"? У нас старые прдуны в треде?
Я очень сомневаюсь что офисные работяги прямо "горят от щастья" когда садятся за комп на галере.
> Чем пользуются игроманы на десктопах это их выбор и это при существовании специализированных игровых приставок, на секундочку на фряхе.
Что прям все?
А на чем у нас Х-коробка работает? Там модифицированная винда.
> Так что битва за пользователей майками полностью и безоговорочно проиграна. Остается только подождать естественную смену поколений.
Т.е пока акса-калы опенсорса помрут и про GPL забудут?
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|8.42, Аноним (21), 14:14, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Даже у тебя аналогия номер один что сидят в телефонах значит играют Молодой что... текст свёрнут, показать
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|4.28, Аноним (36), 13:42, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кто умеет думать, то уже давно выбрал, а не порет чушь в комметариях
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|2.31, freebzzZZZzzd (ok), 13:58, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И вантуз-лок тоже
openra, судя по зависимостям, на нем написана. проблем ноль при запуске из линя
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|2.14, ijuij (?), 12:45, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но язык красивее Rust и безопаснее C++, потому надо попробовать что-то написать.
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|3.24, Аноним (11), 13:10, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только с производительностью и жором памяти жавы и питона (да, я в курсе синтетики и красивых графиков).
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|2.17, Аноним (15), 12:57, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато на нем легко и быстро делаются приложения. Кому шашечки, а кому ехать
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|1.6, ryoken (ok), 12:21, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну блин...
"Microsoft опубликовал"
"Компания Microsoft представила"
Так какого пола это заведение? Определитесь уже однозначно.
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|2.8, Диоген (?), 12:26, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Яндекс опубликовал"
"Компания Яндекс представила"
И род слова, если что, ни к полу, ни к гендеру отношения не имеет.
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|2.16, Аноним (15), 12:56, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И что тут непонятно? Когда пишется просто Microsoft - тут можно и ОН и ОНА (допустим подразумевая либо разработчик либо компания). А когда уточняется что КОМПАНИЯ - то логично что это ОНА. Вам видимо надо в Sweet baby Inc - там таких любят
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|3.23, Аноним (21), 13:10, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не обращай внимания это тот самый пользователь, который постоянно просит чтобы его называли на Вы. И кланялись при комменте.
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|1.19, Аноним (21), 12:59, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему майки не могут просто взять свой дотнет и написать на нем нормальную DE для линукса и всех свободных ОС? Это же так просто отстегиваешь пару ярдиков и готово. Зато потом все пользуются только твоей поделкой и все гуевые программы на всех платформах только твои. Если майки не зашевелятся их ждет судьба Интела, которого собирается купить какой-то мелкий производитель чипов для телефончиков на сдачу.
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|2.25, Bottle (?), 13:35, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что так они потеряют часть пользователей винды, если софтину можно будет на линуксе запустить.
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|3.27, Аноним (20), 13:42, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Весь их софт уже давно через их же браузер работает, который внезапно, портирован на линукс!
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|4.33, Bottle (?), 14:03, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не весь. Те же игры, которые рынок на миллиард долларов, во многом вендорлокнуты благодаря самой Microsoft.
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|5.38, Аноним (21), 14:09, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Unity, который как раз на C# работает везде, так что нет связи.
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|3.34, Аноним (21), 14:05, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они с офиса уже давно получают больше чем с шинды. А запустившись на свободных ОС они смогут сделать свой любимый EEE. И никто даже не будет против.
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