Microsoft опубликовал открытую платформу .NET 9.0

2.4 , Аноним ( 4 ), 12:12, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – пишем серверы на .net, запускаем на линукс-серверах, разрабы тоже на линуксе сидят, проблем никаких.

3.7 , Аноним ( 7 ), 12:24, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кроме очевидных проблем с пониманием местоположения бесплатного сыра.

4.36 , Аноним ( 36 ), 14:08, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так быстрее сделай форк, а то не успеешь.

2.11 , Аноним ( 11 ), 12:37, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотя бы не жава (и толку тебе с нескольких диллеров рантаймов).

2.13 , Аноним ( 13 ), 12:44, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это для вендо-программеров, которые сначала делают, потом думают. Слышали где-то, что сервера под линуксом это тру, но руки чешутся начать писать уже сейчас. Пишут код пока пишется, потом на финальных этапах кое-как пытаются завести на линуксах.

3.15 , Аноним ( 15 ), 12:53, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ох уж эти тру-линукс программеры которые никак нормально не завоюют рынок декстопа...

4.18 , Аноним ( 13 ), 12:59, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Странная придирка в топике о серверном софте.

4.21 , Аноним ( 21 ), 13:02, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Десктоп мало необходим, все уже давно сидят в линуксовых телефонах что их за уши не оттащишь. Линукс просто спустился с горы и покрыл всех пользователей. Совсем всех, Карл! Все десктопы уже давно в анаlах истории вместе с компанией Интел.

5.26 , Аноним ( 26 ), 13:39, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Десктоп мало необходим, все уже давно сидят в линуксовых телефонах что их за уши не оттащишь. И 97% пользователей Стипа "ну да, ну да, пошли мы на..." > Линукс просто спустился с горы и покрыл всех пользователей. Гугл благодарит немамонтов, за то, что сделали отличное ядро.

Теперь можно продавать телефоны с блобами и закрытыми прошивками и ничего за это не будет. > Совсем всех, Карл! Все десктопы уже давно в анаlах истории вместе с компанией Интел. Кто о чем, а анон про аnalы ¯\_(ツ)_/¯

6.32 , Аноним ( 21 ), 14:03, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кто о чем, а молодое дарование про игрушки. Только все этими стимовские игроманы это 1% от нормальных пользователей и мобилок и даже десктопов. Чем пользуются игроманы на десктопах это их выбор и это при существовании специализированных игровых приставок, на секундочку на фряхе. Так что битва за пользователей майками полностью и безоговорочно проиграна. Остается только подождать естественную смену поколений.

7.35 , Bottle ( ? ), 14:05, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Что бы ты не тарахтел, но это огромный рынок, который не спешит отрываться от платформы Windows.

А если он не оторвётся, то и пользователи не перейдут на Linux тоже.

8.41 , Аноним ( 21 ), 14:11, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Патарахти мне тут маркетингового буллшита Вот у компании Интел огромный рынок и... 7.40 , Аноним ( - ), 14:11, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кто о чем, а молодое дарование про игрушки. Анон сам написал "все уже давно сидят в линуксовых телефонах что их за уши не оттащишь" > Только все этими стимовские игроманы это 1% от нормальных пользователей и мобилок и даже десктопов. Т.е играть это "не нормально"? У нас старые прдуны в треде?

Я очень сомневаюсь что офисные работяги прямо "горят от щастья" когда садятся за комп на галере. > Чем пользуются игроманы на десктопах это их выбор и это при существовании специализированных игровых приставок, на секундочку на фряхе. Что прям все?

А на чем у нас Х-коробка работает? Там модифицированная винда. > Так что битва за пользователей майками полностью и безоговорочно проиграна. Остается только подождать естественную смену поколений. Т.е пока акса-калы опенсорса помрут и про GPL забудут?

8.42 , Аноним ( 21 ), 14:14, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Даже у тебя аналогия номер один что сидят в телефонах значит играют Молодой что... 3.20 , Аноним ( 20 ), 13:01, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если умели бы думать, то выбрали Java.

4.28 , Аноним ( 36 ), 13:42, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – кто умеет думать, то уже давно выбрал, а не порет чушь в комметариях

2.31 , freebzzZZZzzd ( ok ), 13:58, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И вантуз-лок тоже openra, судя по зависимостям, на нем написана. проблем ноль при запуске из линя

