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Microsoft опубликовал открытую платформу .NET 9.0

14.11.2024 11:32

Компания Microsoft представила выпуск открытой платформы .NET 9, созданной благодаря унификации продуктов .NET Framework, .NET Core и Mono. На основе .NET 9 можно создавать многоплатформенные приложения для браузера, облачных систем, рабочего стола, IoT-устройств и мобильных платформ, используя единые библиотеки и общий процесс сборки, не зависящий от типа приложения. Сборки .NET SDK 9, .NET Runtime 9 и ASP.NET Core Runtime 9 сформированы для Linux, macOS и Windows. .NET Desktop Runtime 9 поставляется только для Windows. Связанные с проектом наработки распространяются под лицензией MIT.

В состав .NET входит Runtime с JIT-компилятором RyuJIT, спецификации API, библиотеки WPF, Windows Forms, WinUI и Entity Framework, интерфейс командной строки dotnet, а также инструменты для разработки микросервисов, библиотек, серверных, графических и консольных приложений. Отдельно поставляются стек для разработки web-приложений ASP.NET Core 9.0, ORM-прослойка Entity Framework Core 9.0 (драйверы имеются, в том числе, для SQLite и PostgreSQL), библиотека WPF 9 (Windows Presentation Foundation), фреймворк Windows Forms 9 для разработки GUI, платформа Aspire 9 для создания приложений Cloud Native, фреймворк MAUI 9 для разработки многоплатформенных интерфейсов пользователя, а также выпуски языков C# 13 и F# 9. Поддержка .NET 9.0 и C# 13 включена в свободный редактор кода Visual Studio Code.

Особенности нового выпуска:

  • Внесено более тысячи изменений, связанных с оптимизацией производительности и повышением качества генерируемого кода. Модернизирован сборщик мусора, в котором реализован и задействован по умолчанию механизм динамической адаптации к размеру приложения (сборщик мусора привязывается не к наличию доступных в системе ресурсов, а к тому, сколько памяти требуется приложению). Новый режим позволяет повысить эффективность работы на системах с большим числом процессорных ядер, если приложение использует относительно мало памяти или если потребность в памяти существенно меняется во время работы.

    В JIT-компилятор добавлены новые оптимизации на основе профилирования (PGO), улучшены обработка циклов, inline-развёртывание и проверка границ. В .NET runtime расширено использование векторных инструкций и добавлена поддержка расширений Arm64 SVE и Intel AVX10. На 50% ускорен код для обработки исключений. Для кода с операциями приведения типов, таких как "(IFoo)myFoo" и "myFoo is IFoo", зафиксировано увеличение производительности до 70%. Производительность некоторых методов в языке обработки запросов LINQ (Language-Integrated Query), таких как Take и DefaultIfEmpty, возросла до 10 раз при работе с пустыми массивами и коллекциями.

    Значительно повышена производительность и эффективность метода System.Text.Json. В методе JsonProperty.WriteTo реализована возможность прямой записи строк UTF8, исключающая лишнее выделение памяти. Оптимизированы операции изменения размера JsonObject. При проведении тестов TechEmpower, оценивающих эффективность кода для обработки JSON-запросов, по сравнению с .NET 8 наблюдается увеличение производительности на 15% и снижение потребления памяти на 93%.

  • В Runtime предложена новая модель атрибутов для активации и урезания функциональности в библиотеках.
  • В языке C# 13 расширены возможности использования модификатора "params", в котором помимо массивов разрешено указание коллекций. При инициализации массивов в значении индекса разрешено использование оператора "^" для отчёта индекса с конца массива (например, "buffer = { [^1] = 0, [^2] = 1,....}" запишет 0 в последний элемент, а 1 в предпоследний). В итераторах и async-методах разрешено использование выражений ref и unsafe. Добавлена новая escape-последовательность "\e". Разрешено определение интерфейсов для типов "ref struct" и использование типов "ref struct" в качестве аргументов в обобщённых функциях. Предложен новый тип Lock для установки блокировок в многопоточных приложениях. 
    
   Lock myLock = new();

   void Concat<T>(params List<T> items)
   {
       lock (myLock)
           Console.WriteLine(string.Join("\e[1mItem: \e[0m", items));
   }
  • В языке F# 9 появилась поддержка типов, которые могут принимать значение null. В объединениях реализованы автоматически генерируемые свойства ".Is*" (например, person.contact.IsEmail), которые можно использовать для проверки принадлежности значения множеству. Добавлена поддержка пустых вычисляемых выражений ("let xs = seq { }"). В директивах, начинающихся с символа "#", разрешено указание нестроковых значений (например, можно писать #nowarn 0070 вместо #nowarn "0070"). В модули List, Array и Seq добавлены функции для случайного выбора или перемешивания элементов. К спискам (list и set) разрешено применение операций с коллекциями.
  • Расширены возможности стека .NET Aspire, предоставляющего набор компонентов для создания приложений, запускаемых в облачных окружениях. Добавлены новые возможности для управления ресурсами и жизненным циклом приложений. Расширены средства для сбора телеметрии.
  • Предложен новый набор абстракций C# для разработки AI-приложений, использования больших языковых моделей, обращения к векторным хранилищам и взаимодействия с AI-сервисами. Представлен новый тип "Tensor<T>" и коллекция методов для вычислений и манипуляции с многомерными данными. Дополнения для AI распространяются в форме пакетов System.Numerics.Tensors, Microsoft.Extensions.AI и Microsoft.Extensions.VectorData. Обновлён фреймворк ML.NET, предназначенный для интеграции моделей машинного обучения в приложения. Добавлена библиотека Microsoft.ML.Tokenizers для кодирования и декодирования текста в токены.
  • В стеке для разработки web-приложений ASP.NET Core расширена поддержка упреждающей компиляции (ahead-of-time), расширены возможности мониторинга и трассировки, сокращено время запуска и снижено потребление памяти, оптимизирована работа со статическими файлами. Добавлен новый API для аутентификации и авторизации. В Blazor, платформе для создания web-приложений на языке C#, реализованы новые шаблоны для гибридных и web-приложений.
  • Расширены возможности фреймворка MAUI для разработки многоплатформенных интерфейсов пользователя. Проведена оптимизация производительности. Усилена интеграция с настольными и мобильными приложениями. Добавлены новые элементы интерфейса TitleBar и HybridWebView.
  • В WPF (Windows Presentation Foundation) расширена поддержка тем оформления и добавлена поддержка акцентных цветов.


  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft передала разработку проекта Mono сообществу Wine
  3. OpenNews: Microsoft опубликовал открытую платформу .NET 8
  4. OpenNews: Доступна платформа OpenSilver 3.0, продолжающая развитие технологии Silverlight
  5. OpenNews: Microsoft удалил функциональность Hot Reload из открытого .NET для поставки только в Visual Studio 2022
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62233-dotnet
Ключевые слова: dotnet
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:03, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддержка .NET 9.0 и C# 13 включена в свободный редактор кода Visual Studio Code

    Visual Studio Code стал свободным?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:09, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Код под лицензией MIT, которая совместима с GPL и признана FSF свободной.

    https://github.com/microsoft/vscode
    http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#X11License


     

  • 1.2, Аноним (2), 12:03, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Никогда не понимал, как можно завязываться на <брезгливо>ЭТО</брезгливо>. Это ж вендорлок чистейший. И вантуз-лок тоже, на линуксах ЭТО не запустить. И нет, моно -- это чисто для галочки, паритета с вантузом никогда не будет (специально так задизайнено).
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:12, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    пишем серверы на .net, запускаем на линукс-серверах, разрабы тоже на линуксе сидят, проблем никаких.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:24, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме очевидных проблем с пониманием местоположения бесплатного сыра.
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 14:08, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так быстрее сделай форк, а то не успеешь.
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:37, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя бы не жава (и толку тебе с нескольких диллеров рантаймов).
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:44, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это для вендо-программеров, которые сначала делают, потом думают. Слышали где-то, что сервера под линуксом это тру, но руки чешутся начать писать уже сейчас. Пишут код пока пишется, потом на финальных этапах кое-как пытаются завести на линуксах.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:53, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ох уж эти тру-линукс программеры которые никак нормально  не завоюют рынок декстопа...
     
     
  • 4.18, Аноним (13), 12:59, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Странная придирка в топике о серверном софте.
     
  • 4.21, Аноним (21), 13:02, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Десктоп мало необходим, все уже давно сидят в линуксовых телефонах что их за уши не оттащишь.  Линукс просто спустился с горы и покрыл всех пользователей. Совсем всех, Карл! Все десктопы уже давно в анаlах истории вместе с компанией Интел.
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 13:39, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Десктоп мало необходим, все уже давно сидят в линуксовых телефонах что их за уши не оттащишь.  

    И 97% пользователей Стипа "ну да, ну да, пошли мы на..."

    > Линукс просто спустился с горы и покрыл всех пользователей.

    Гугл благодарит немамонтов, за то, что сделали отличное ядро.
    Теперь можно продавать телефоны с блобами и закрытыми прошивками и ничего за это не будет.

    > Совсем всех, Карл! Все десктопы уже давно в анаlах истории вместе с компанией Интел.

    Кто о чем, а анон про аnalы ¯\_(ツ)_/¯


     
     
  • 6.32, Аноним (21), 14:03, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто о чем, а молодое дарование про игрушки. Только все этими стимовские игроманы это 1% от нормальных пользователей и мобилок и даже десктопов. Чем пользуются игроманы на десктопах это их выбор и это при существовании специализированных игровых приставок, на секундочку на фряхе. Так что битва за пользователей майками полностью и безоговорочно проиграна. Остается только подождать естественную смену поколений.  
     
     
  • 7.35, Bottle (?), 14:05, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что бы ты не тарахтел, но это огромный рынок, который не спешит отрываться от платформы Windows.
    А если он не оторвётся, то и пользователи не перейдут на Linux тоже.
     
     
  • 8.41, Аноним (21), 14:11, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патарахти мне тут маркетингового буллшита Вот у компании Интел огромный рынок и... текст свёрнут, показать
     
  • 7.40, Аноним (-), 14:11, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто о чем, а молодое дарование про игрушки.

    Анон сам написал "все уже давно сидят в линуксовых телефонах что их за уши не оттащишь"

    > Только все этими стимовские игроманы это 1% от нормальных пользователей и мобилок и даже десктопов.

    Т.е играть это "не нормально"? У нас старые прдуны в треде?
    Я очень сомневаюсь что офисные работяги прямо "горят от щастья" когда садятся за комп на галере.

    > Чем пользуются игроманы на десктопах это их выбор и это при существовании специализированных игровых приставок, на секундочку на фряхе.

    Что прям все?
    А на чем у нас Х-коробка работает? Там модифицированная винда.

    > Так что битва за пользователей майками полностью и безоговорочно проиграна. Остается только подождать естественную смену поколений.

    Т.е пока акса-калы опенсорса помрут и про GPL забудут?


     
     
  • 8.42, Аноним (21), 14:14, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже у тебя аналогия номер один что сидят в телефонах значит играют Молодой что... текст свёрнут, показать
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:01, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если умели бы думать, то выбрали Java.
     
     
  • 4.28, Аноним (36), 13:42, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто умеет думать, то уже давно выбрал, а не порет чушь в комметариях
     
  • 2.31, freebzzZZZzzd (ok), 13:58, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И вантуз-лок тоже

    openra, судя по зависимостям, на нем написана. проблем ноль при запуске из линя

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:17, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вендор Лок обновили
     
     
  • 2.14, ijuij (?), 12:45, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но язык красивее Rust и безопаснее C++, потому надо попробовать что-то написать.
     
     
  • 3.24, Аноним (11), 13:10, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только с производительностью и жором памяти жавы и питона (да, я в курсе синтетики и красивых графиков).
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:50, 14/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (15), 12:57, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато на нем легко и быстро делаются приложения. Кому шашечки, а кому ехать
     

  • 1.6, ryoken (ok), 12:21, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну блин...
    "Microsoft опубликовал"
    "Компания Microsoft представила"

    Так какого пола это заведение? Определитесь уже однозначно.

     
     
  • 2.8, Диоген (?), 12:26, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Яндекс опубликовал"
    "Компания Яндекс представила"

    И род слова, если что, ни к полу, ни к гендеру отношения не имеет.  

     
  • 2.9, Аноним (9), 12:28, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Microsoft - он, Компания - она, всё просто)
     
  • 2.10, Аноним (9), 12:29, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот для тебя - оно, раз определиться не можешь)
     
  • 2.16, Аноним (15), 12:56, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что тут непонятно? Когда пишется просто Microsoft -  тут можно и ОН и ОНА (допустим подразумевая либо разработчик либо компания). А когда уточняется что КОМПАНИЯ - то логично что это ОНА. Вам видимо надо в Sweet baby Inc  - там таких любят
     
     
  • 3.23, Аноним (21), 13:10, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не обращай внимания это тот самый пользователь, который постоянно просит чтобы его называли на Вы. И кланялись при комменте.
     

  • 1.19, Аноним (21), 12:59, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему майки не могут просто взять свой дотнет и написать на нем нормальную DE для линукса и всех свободных ОС? Это же так просто отстегиваешь пару ярдиков и готово. Зато потом все пользуются только твоей поделкой и все гуевые программы на всех платформах только твои. Если майки не зашевелятся их ждет судьба Интела, которого собирается купить какой-то мелкий производитель чипов для телефончиков на сдачу.
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 13:07, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть Сатья Наделла лично сюда придёт и лично отчитается.  
     
  • 2.25, Bottle (?), 13:35, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что так они потеряют часть пользователей винды, если софтину можно будет на линуксе запустить.
     
     
  • 3.27, Аноним (20), 13:42, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весь их софт уже давно через их же браузер работает, который внезапно, портирован на линукс!
     
     
  • 4.33, Bottle (?), 14:03, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не весь. Те же игры, которые рынок на миллиард долларов, во многом вендорлокнуты благодаря самой Microsoft.
     
     
  • 5.38, Аноним (21), 14:09, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unity, который как раз на C# работает везде, так что нет связи.
     
  • 3.34, Аноним (21), 14:05, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они с офиса уже давно получают больше чем с шинды. А запустившись на свободных ОС они смогут сделать свой любимый EEE. И никто даже не будет против.
     

  • 1.30, Аноним (30), 13:54, 14/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный нормальный язык программирования под все платформы.
     
     
  • 2.37, nume (ok), 14:08, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно
     
  • 2.39, Аноним (21), 14:10, 14/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неверно.
     

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