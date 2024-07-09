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Доступна платформа OpenSilver 3.0, продолжающая развитие технологии Silverlight

09.07.2024 22:38

Представлен выпуск проекта OpenSilver 3.0, продолжающего развитие платформы Silverlight и позволяющего создавать интерактивные web-приложения при помощи технологий C#, F#, XAML и .NET. Скомпилированные при помощи OpenSilver приложения Silverlight могут работать в любых настольных и мобильных браузерах с поддержкой WebAssembly, но компиляция пока возможна только в Windows с использованием среды Visual Studio. Код проекта написан на языке C# и распространяется под лицензией MIT.

В 2021 компания Microsoft прекратила разработку и сопровождение платформы Silverlight в пользу применения стандартных Web-технологий. Изначально проект OpenSilver был нацелен на предоставление инструментария для продления жизни существующих Silverlight-приложений в условиях отказа от сопровождения платформы компанией Microsoft и прекращения поддержки плагинов в браузерах. В OpenSilver поддерживаются все основные возможности движка Silverlight, включая полную поддержку языков C# и XAML, а также реализацию большей части API платформы, достаточную для использования таких C#-библиотек, как Telerik UI, WCF RIA Services, PRISM и MEF.

В текущем виде OpenSilver уже вышел за рамки прослойки для продления жизни Silverlight и может рассматриваться как самостоятельная платформа для создания новых приложений. Например, проектом развивается среда разработки (дополнение к Visual Studio), обеспечивается поддержка новых версий языка C# и платформы .NET, предоставляется совместимость с библиотеками на языке JavaScript.

В качестве основы OpenSilver задействован код открытых проектов Mono (mono-wasm) и Microsoft Blazor (часть ASP.NET Core), а для выполнения в браузере применяется компиляция приложений в промежуточный код WebAssembly. OpenSilver продолжает развитие проекта CSHTML5, позволяющего компилировать приложения C#/XAML/.NET в представление на языке JavaScript, пригодное для запуска в браузере, и расширяет его кодовую базу возможностями для компиляции C#/XAML/.NET в WebAssembly, а не в JavaScript.

В новой версии:

  • Предложен визуальный построитель интерфейса, позволяющий проектировать интерфейс приложений .NET и web-сайты в режиме drag&drop, используя более 100 встроенных блоков интерфейса.
  • Добавлен AI-помощник, позволяющий генерировать и изменять интерфейсы пользователя при помощи команд на естественном языке. Пользователю достаточно в свободной форме описать желаемые изменения или предложить картинку с макетом и AI-помощник сам обновит или сгенерирует XAML-код.
  • Расширены средства для интеграции с внешними интегрированными средами разработки. Добавлена поддержка редактора кода Visual Studio Code.
  • Введено в строй web-приложение XAML.io, позволяющее проектировать интерфейсы пользователя на базе XAML из браузера.
  • Предложена предварительная версия инструментария XAML 3D, позволяющего создавать 3D-сайты и приложения смешанной реальности, использующие WebXR и совместимые с различными 3D-шлемами, такими как Meta Quest и Apple Vision Pro.


  1. Главная ссылка к новости (https://opensilver.net/announc...)
  2. OpenNews: Опубликована платформа OpenSilver 2.2, продолжающая развитие технологии Silverlight
  3. OpenNews: Выпуск платформы OpenSilver 2.0, продолжающей развитие технологии Silverlight
  4. OpenNews: Выпуск OpenSilver 1.0, открытой реализации Silverlight
  5. OpenNews: Pipelight обеспечил возможность запуска Silverlight и доступа к Netflix в Linux
  6. OpenNews: Тестовый выпуск Moonlight 4 с поддержкой технологии Silverlight 4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61512-silverlight
Ключевые слова: silverlight, opensilver
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.5, Аноним (-), 00:19, 10/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:19, 10/07/2024 [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот только все обрадовались что NIH-MS-Flash почил с миром как из леса
    выбежали некроманты.

    P.S.: надеюсь они и классический IE поддерживать будут, для полного
    погружения в это прекрасную технологию :)

     
  • 1.7, Anoni (?), 00:39, 10/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Некропердолинг
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:47, 10/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Точно, PRISM надо обеспечить работоспособность обязательно ;)
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:52, 10/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    > любых настольных и мобильных браузерах с поддержкой WebAssembly, но компиляция пока
    > возможна только в Windows с использованием среды Visual Studio.

    К счастью этот небольшой нюансик в современном мире - решительно похрен. Ибо кому это нечто и зачем вообще упало? А, кучке некрофилов с легаси продуктом? Вот пусть и тусуют с проприетарным компилером. И к батарее приковать для надежности, где ж новых таких нанимать то?!

     

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