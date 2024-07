Доступна платформа OpenSilver 3.0, продолжающая развитие технологии Silverlight

Представлен выпуск проекта OpenSilver 3.0, продолжающего развитие платформы Silverlight и позволяющего создавать интерактивные web-приложения при помощи технологий C#, F#, XAML и .NET. Скомпилированные при помощи OpenSilver приложения Silverlight могут работать в любых настольных и мобильных браузерах с поддержкой WebAssembly, но компиляция пока возможна только в Windows с использованием среды Visual Studio. Код проекта написан на языке C# и распространяется под лицензией MIT. В 2021 компания Microsoft прекратила разработку и сопровождение платформы Silverlight в пользу применения стандартных Web-технологий. Изначально проект OpenSilver был нацелен на предоставление инструментария для продления жизни существующих Silverlight-приложений в условиях отказа от сопровождения платформы компанией Microsoft и прекращения поддержки плагинов в браузерах. В OpenSilver поддерживаются все основные возможности движка Silverlight, включая полную поддержку языков C# и XAML, а также реализацию большей части API платформы, достаточную для использования таких C#-библиотек, как Telerik UI, WCF RIA Services, PRISM и MEF. В текущем виде OpenSilver уже вышел за рамки прослойки для продления жизни Silverlight и может рассматриваться как самостоятельная платформа для создания новых приложений. Например, проектом развивается среда разработки (дополнение к Visual Studio), обеспечивается поддержка новых версий языка C# и платформы .NET, предоставляется совместимость с библиотеками на языке JavaScript. В качестве основы OpenSilver задействован код открытых проектов Mono (mono-wasm) и Microsoft Blazor (часть ASP.NET Core), а для выполнения в браузере применяется компиляция приложений в промежуточный код WebAssembly. OpenSilver продолжает развитие проекта CSHTML5, позволяющего компилировать приложения C#/XAML/.NET в представление на языке JavaScript, пригодное для запуска в браузере, и расширяет его кодовую базу возможностями для компиляции C#/XAML/.NET в WebAssembly, а не в JavaScript. В новой версии: Предложен визуальный построитель интерфейса, позволяющий проектировать интерфейс приложений .NET и web-сайты в режиме drag&drop, используя более 100 встроенных блоков интерфейса.

Добавлен AI-помощник, позволяющий генерировать и изменять интерфейсы пользователя при помощи команд на естественном языке. Пользователю достаточно в свободной форме описать желаемые изменения или предложить картинку с макетом и AI-помощник сам обновит или сгенерирует XAML-код.

Расширены средства для интеграции с внешними интегрированными средами разработки. Добавлена поддержка редактора кода Visual Studio Code.

Введено в строй web-приложение XAML.io, позволяющее проектировать интерфейсы пользователя на базе XAML из браузера.

Предложена предварительная версия инструментария XAML 3D, позволяющего создавать 3D-сайты и приложения смешанной реальности, использующие WebXR и совместимые с различными 3D-шлемами, такими как Meta Quest и Apple Vision Pro.