Выпуск платформы OpenSilver 2.0, продолжающей развитие технологии Silverlight

Представлен выпуск проекта OpenSilver 2.0, продолжающего развитие платформы Silverlight и позволяющего создавать интерактивные web-приложения при помощи технологий C#, XAML и .NET. Скомпилированные при помощи OpenSilver приложения Silverlight могут работать в любых настольных и мобильных браузерах с поддержкой WebAssembly, но компиляция пока возможна только в Windows с использованием среды Visual Studio. Код проекта написан на языке C# и распространяется под лицензией MIT. В 2021 компания Microsoft прекратила разработку и сопровождение платформы Silverlight в пользу применения стандартных Web-технологий. Изначально проект OpenSilver был нацелен на предоставление инструментария для продления жизни существующих Silverlight-приложений в условиях отказа от сопровождения платформы компанией Microsoft и прекращения поддержки плагинов в браузерах. В OpenSilver поддерживаются все основные возможности движка Silverlight, включая полную поддержку языков C# и XAML, а также реализацию большей части API платформы, достаточную для использования таких C#-библиотек, как Telerik UI, WCF RIA Services, PRISM и MEF. В текущем виде OpenSilver уже вышел за рамки прослойки для продления жизни Silverlight и может рассматриваться как самостоятельная платформа для создания новых приложений. Например, проектом развивается среда разработки (дополнение к Visual Studio), обеспечивается поддержка новых версий языка C# и платформы .NET, предоставляется совместимость с библиотеками на языке JavaScript. В качестве основы OpenSilver задействован код открытых проектов Mono (mono-wasm) и Microsoft Blazor (часть ASP.NET Core), а для выполнения в браузере применяется компиляция приложений в промежуточный код WebAssembly. OpenSilver развивается вместе с проектом CSHTML5, позволяющим компилировать приложения C#/XAML/.NET в представление на языке JavaScript, пригодное для запуска в браузере, расширяет его кодовую базу возможностями для компиляции C#/XAML/.NET в WebAssembly, а не в JavaScript. Ключевые улучшения в ветке OpenSilver 2.0: Добавлена поддержка VB.NET для разработки web-приложений, используя язык программирования Visual Basic для определения логики и язык разметки XAML для интерфейса.

Обеспечена интеграция с фреймворками Blazor, React и Angular. Добавлен компонент "XAML for Blazor" для интеграции OpenSilver в существующие проекты Blazor.

Добавлена функция Live XAML Preview для предпросмотра разрабатываемого интерфейса по мере разработки, без необходимости запуска приложения.

Предложены шаблоны бизнес-приложений, упрощающие разработку web-приложений для предприятий, благодаря применению RIA-сервисов (Rich Internet Applications Services), автоматически генерирующих на сервере объекты для выполнения на стороне клиента.

Добавлен SampleCRM - пример открытого приложения с реализацией работающий CRM-системы для организации взаимодействия с клиентами на предприятии и обеспечения работы службы продаж.

Добавлена возможность создания собственных раскладок интерфейса (Layout) и использования отдельно поставляемых наборов элементов интерфейса, таких как Telerik UI для Silverlight.

Значительно повышена производительность симулятора (до 10 раз) и расширены возможности для отладки. Из планов на будущее упоминается предоставление среды визуального проектирования, позволяющей создавать XAML-интерфейсы в режиме WYSIWYG, поддержка WPF, LightSwitch и F#, улучшение интеграции с редактором кода VS Code. На базе OpenSilver проектом также развивается фреймворк XR# для использования .NET и XAML при разработке 3D-приложений и систем дополненной или виртуальной реальности.



