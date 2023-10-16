Выпуск платформы OpenSilver 2.0, продолжающей развитие технологии Silverlight

|
|1.3, Заебус (?), 18:24, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
а когда перестануть жрать трижды переваренный xaml и говорить что вкусно?
|
|1.4, Аноним (-), 18:27, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А зачем привязывать людей к продуктам OS Windows. Да и наличие лицензии-разрешиловки - уже нездоровый признак. Silverlight, насколько я помню, Майкрософт создавал как альтернатива FlashPlayer от Adobe. более 10 лет прошло как флеш-технологии заменены нативным HTML5+CSS3+JavaScript
|
|
|
|2.38, Аноним (-), 21:34, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> более 10 лет прошло как флеш-технологии заменены нативным HTML5+CSS3+JavaScript
Более того - кому этого мало, там wasm есть. Ну и зачем вон то надо? Особенно после того как на него даже ms забил?
|
|1.6, Аноним (6), 18:33, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Вы чего. Для работы этого чуда программистской мысли требуется проприетарщина. Они оплатят своим пользователям стоимость лицензий на винду и студию? Вот когда портируют на линукс, тогда и новости пишите. А пока что тут делает новость про проприетарщина, непонятно.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 18:51, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Community-версия студии бесплатна. Винду тоже можно использовать бесплатно в течение пробного периода. Чтобы собрать сабж, этого хватит.
|
|1.16, Аноним (16), 19:38, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> OpenSilver...
> компиляция пока возможна только в Windows с использованием среды Visual Studio
Какой-то неправильный “опен”...
|
|1.17, пох. (?), 19:40, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Прикольно. Вот что значит - выбрали нормальные инструменты разработки а не один нескучный язычок, как авторы ruffle.
Жаль что работающих проектов на silverlight было ровно ноль.
(в основном на нем пилили какие-то сугубо корпоративные междумордия всяких странных штук)
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 19:44, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> пилили какие-то сугубо корпоративные
Как раз пилил что-то подобное. Прекрасная была технология, очень шустрая в отличии от html5.
|
|
|
|3.21, пох. (?), 19:49, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
просто мне неизвестно напиленных на ней общечеловечески ценных вещей.
Все те корпоративные легаси вполне могут обойтись виртуалкой с той древней winxp под которой, собственно, делались.
Эту б энергию да на флэш потратить... было бы прямо прекрасно если бы нескучные разработчики показательно пролетели.
|
|3.29, Аноним (13), 21:05, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Юзал клиента на silverlight для simulationcraft.org, такие аццие тормоза ещё надо поискать.
|
|3.39, Аноним (-), 21:35, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как раз пилил что-то подобное. Прекрасная была технология, очень шустрая в отличии от html5.
Шустрее wasm? Да ладно?
|
|1.23, хрю (?), 19:57, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
на самом деле технологии фреш/сервилат не такие уж и плохие. во всяком случае на них создавать было и быстро и работало шустро и создавать могли кто попало за копейки. имно в данном конкретном случае использовать обобщённые технологии это шаг назад.
|
|
|
|2.30, Аноним (-), 21:10, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сидел на Pentium III до 2012 года пока существовал флэш. Сёрфинг интернета для подобного компа вообще не был существенной нагрузкой, то же касается и всяких нетбуков того времени. Но с появлением HTML5 пришлось сразу переходить на i7. Сегодня вэб вообще по требовательности сравним с играми класса ААА из-за засилья JS фреймворков, всяких там react, angular, vue и прочего мусора.
|
|
|
|3.34, Аноним (34), 21:27, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так основной целью создания этого мусора и было перенести часть проблем с серверов на кампутеры клиентов.
|
|3.40, vitektm (?), 21:43, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не факт что с флешом было бы шустрей сильно.
Но ютуб на флеше работал быстрее в свое время.
П
|
|1.25, Аноним (25), 20:12, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В 2021 компания Microsoft прекратила разработку и сопровождение платформы Silverlight в пользу применения стандартных Web-технологий.
То есть даже МС это выбросила, а кто-то продолжает развивать? Это упорство, достойное лучшего применения
|
|
|
|2.27, dannyD (?), 20:32, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
m$ делает много странностей, так что "это выбросила" - не показатель.
хотя лично я, выпиливал сервелат из семерки самым первым делом.
|
|1.26, Аноним (26), 20:24, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Сервелат был мощен, но /*набор троянов*/ хром должен быть один.
Никто не запрещал сделать его открытым (и тот же Балмер ратовал за доступность сред и инструментов разработки), но внутре были /*неонка*/ mpeg, gpeg xr и прочая, а сверху сидели (и сидят) ну очень голодные топ-манагеры (включая перебежавших из нокии трутней).
|
|1.31, Аноним (31), 21:20, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Если ты считаешь что твоя работа бесполезна, знай, что кто-то продолжает писать Silverlight
|
|1.32, Golangdev (?), 21:21, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Скомпилированные при помощи OpenSilver приложения Silverlight могут работать в любых настольных и мобильных браузерах с поддержкой WebAssembly, но компиляция пока возможна только в Windows с использованием среды Visual Studio.
Фронтендеры, использующие всё что угодно, кроме венды (Mac, Linux), не оценят.
Кто будет использовать эту технологию ? Полтора инвалида, плюс те, кого заставят.
Какой будет результат ?
- Немного предсказуемый =)
Сделают очередное корпоративное легаси, с которым будут мучаться потомки, да и вообще все вокруг, пока в какой-то момент, уже (новое) руководство перешишет это нечто на что-то популярное, типа React или Vue.
Жаль, что тот тупой менеджер, кто принял решение о
> выпуск проекта OpenSilver 2.0, продолжающего развитие платформы Silverlight
так и не понял что ~будущее~ настоящее, которе за кросс-платформенной разработкой, уже наступило.
С добрым утром!
|
|
|
|2.33, Golangdev (?), 21:25, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Обеспечена интеграция с фреймворками Blazor, React и Angular
риторический вопрос, зачем сосбственно этот сабж, если можно просто начать приложение на нормальном современном веб-фреймоворке, который не требует венды
|
|
|
|3.35, Golangdev (?), 21:27, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Live XAML Preview
риторический вопрос: что это вообще за мусор, хоть одну вакансию фронтендера на это покажите
|
|
|
|4.36, Golangdev (?), 21:29, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> автоматически генерирующих на сервере
здравствуйте дырья-уязвимости ?
нет, спасибо, не надо.
уже есть PHP
|