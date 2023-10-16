The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск платформы OpenSilver 2.0, продолжающей развитие технологии Silverlight

16.10.2023 18:01

Представлен выпуск проекта OpenSilver 2.0, продолжающего развитие платформы Silverlight и позволяющего создавать интерактивные web-приложения при помощи технологий C#, XAML и .NET. Скомпилированные при помощи OpenSilver приложения Silverlight могут работать в любых настольных и мобильных браузерах с поддержкой WebAssembly, но компиляция пока возможна только в Windows с использованием среды Visual Studio. Код проекта написан на языке C# и распространяется под лицензией MIT.

В 2021 компания Microsoft прекратила разработку и сопровождение платформы Silverlight в пользу применения стандартных Web-технологий. Изначально проект OpenSilver был нацелен на предоставление инструментария для продления жизни существующих Silverlight-приложений в условиях отказа от сопровождения платформы компанией Microsoft и прекращения поддержки плагинов в браузерах. В OpenSilver поддерживаются все основные возможности движка Silverlight, включая полную поддержку языков C# и XAML, а также реализацию большей части API платформы, достаточную для использования таких C#-библиотек, как Telerik UI, WCF RIA Services, PRISM и MEF.

В текущем виде OpenSilver уже вышел за рамки прослойки для продления жизни Silverlight и может рассматриваться как самостоятельная платформа для создания новых приложений. Например, проектом развивается среда разработки (дополнение к Visual Studio), обеспечивается поддержка новых версий языка C# и платформы .NET, предоставляется совместимость с библиотеками на языке JavaScript.

В качестве основы OpenSilver задействован код открытых проектов Mono (mono-wasm) и Microsoft Blazor (часть ASP.NET Core), а для выполнения в браузере применяется компиляция приложений в промежуточный код WebAssembly. OpenSilver развивается вместе с проектом CSHTML5, позволяющим компилировать приложения C#/XAML/.NET в представление на языке JavaScript, пригодное для запуска в браузере, расширяет его кодовую базу возможностями для компиляции C#/XAML/.NET в WebAssembly, а не в JavaScript.

Ключевые улучшения в ветке OpenSilver 2.0:

  • Добавлена поддержка VB.NET для разработки web-приложений, используя язык программирования Visual Basic для определения логики и язык разметки XAML для интерфейса.
  • Обеспечена интеграция с фреймворками Blazor, React и Angular. Добавлен компонент "XAML for Blazor" для интеграции OpenSilver в существующие проекты Blazor.
  • Добавлена функция Live XAML Preview для предпросмотра разрабатываемого интерфейса по мере разработки, без необходимости запуска приложения.
  • Предложены шаблоны бизнес-приложений, упрощающие разработку web-приложений для предприятий, благодаря применению RIA-сервисов (Rich Internet Applications Services), автоматически генерирующих на сервере объекты для выполнения на стороне клиента.
  • Добавлен SampleCRM - пример открытого приложения с реализацией работающий CRM-системы для организации взаимодействия с клиентами на предприятии и обеспечения работы службы продаж.
  • Добавлена возможность создания собственных раскладок интерфейса (Layout) и использования отдельно поставляемых наборов элементов интерфейса, таких как Telerik UI для Silverlight.
  • Значительно повышена производительность симулятора (до 10 раз) и расширены возможности для отладки.

Из планов на будущее упоминается предоставление среды визуального проектирования, позволяющей создавать XAML-интерфейсы в режиме WYSIWYG, поддержка WPF, LightSwitch и F#, улучшение интеграции с редактором кода VS Code. На базе OpenSilver проектом также развивается фреймворк XR# для использования .NET и XAML при разработке 3D-приложений и систем дополненной или виртуальной реальности.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensilver.net/announc...)
  2. OpenNews: Проект OpenSilver развивает открытую реализацию Silverlight
  3. OpenNews: Выпуск OpenSilver 1.0, открытой реализации Silverlight
  4. OpenNews: Тестовый выпуск Moonlight 4 с поддержкой технологии Silverlight 4
  5. OpenNews: Pipelight обеспечил возможность запуска Silverlight и доступа к Netflix в Linux
  6. OpenNews: Microsoft опубликовал открытую платформу .NET 7
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59941-opensilver
Ключевые слова: opensilver, dotnet
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:21, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Гут надо, нужно.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:34, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    примерно никому
     

  • 1.3, Заебус (?), 18:24, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    а когда перестануть жрать трижды переваренный xaml и говорить что вкусно?
     
  • 1.4, Аноним (-), 18:27, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем привязывать людей к продуктам OS Windows. Да и наличие лицензии-разрешиловки - уже нездоровый признак. Silverlight, насколько я помню, Майкрософт создавал как альтернатива FlashPlayer от Adobe. более 10 лет прошло как флеш-технологии заменены нативным HTML5+CSS3+JavaScript
     
     
  • 2.38, Аноним (-), 21:34, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > более 10 лет прошло как флеш-технологии заменены нативным HTML5+CSS3+JavaScript

    Более того - кому этого мало, там wasm есть. Ну и зачем вон то надо? Особенно после того как на него даже ms забил?

     

  • 1.6, Аноним (6), 18:33, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вы чего. Для работы этого чуда программистской мысли требуется проприетарщина. Они оплатят своим пользователям стоимость лицензий на винду и студию? Вот когда портируют на линукс, тогда и новости пишите. А пока что тут делает новость про проприетарщина, непонятно.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:51, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Community-версия студии бесплатна. Винду тоже можно использовать бесплатно в течение пробного периода. Чтобы собрать сабж, этого хватит.
     

  • 1.14, Массоны Рептилоиды (?), 19:35, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Хоронили флеш, порвали два сервелата
     
  • 1.15, Аноним (13), 19:36, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    blazor наше всё
     
  • 1.16, Аноним (16), 19:38, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > OpenSilver...
    > компиляция пока возможна только в Windows с использованием среды Visual Studio

    Какой-то неправильный “опен”...

     
  • 1.17, пох. (?), 19:40, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно. Вот что значит - выбрали нормальные инструменты разработки а не один нескучный язычок, как авторы ruffle.

    Жаль что работающих проектов на silverlight было ровно ноль.
    (в основном на нем пилили какие-то сугубо корпоративные междумордия всяких странных штук)

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:44, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > пилили какие-то сугубо корпоративные

    Как раз пилил что-то подобное. Прекрасная была технология, очень шустрая в отличии от html5.

     
     
  • 3.21, пох. (?), 19:49, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    просто мне неизвестно напиленных на ней общечеловечески ценных вещей.
    Все те корпоративные легаси вполне могут обойтись виртуалкой с той древней winxp под которой, собственно, делались.

    Эту б энергию да на флэш потратить... было бы прямо прекрасно если бы нескучные разработчики показательно пролетели.

     
  • 3.29, Аноним (13), 21:05, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзал клиента на silverlight для simulationcraft.org, такие аццие тормоза ещё надо поискать.
     
  • 3.39, Аноним (-), 21:35, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как раз пилил что-то подобное. Прекрасная была технология, очень шустрая в отличии от html5.

    Шустрее wasm? Да ладно?

     

  • 1.23, хрю (?), 19:57, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на самом деле технологии фреш/сервилат не такие уж и плохие. во всяком случае на них создавать было и быстро и работало шустро и создавать могли кто попало за копейки. имно в данном конкретном случае использовать обобщённые технологии это шаг назад.
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 21:10, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сидел на Pentium III до 2012 года пока существовал флэш. Сёрфинг интернета для подобного компа вообще не был существенной нагрузкой, то же касается и всяких нетбуков того времени. Но с появлением HTML5 пришлось сразу переходить на i7. Сегодня вэб вообще по требовательности сравним с играми класса ААА из-за засилья JS фреймворков, всяких там react, angular, vue и прочего мусора.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 21:27, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так основной целью создания этого мусора и было перенести часть проблем с серверов на кампутеры клиентов.
     
  • 3.40, vitektm (?), 21:43, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не факт что с флешом было бы шустрей сильно.
    Но ютуб на флеше работал быстрее в свое время.

    П

     

  • 1.24, анон (?), 20:09, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > огромные поля и пространства
    > шрифт для гномаф

    закопать

     
  • 1.25, Аноним (25), 20:12, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В 2021 компания Microsoft прекратила разработку и сопровождение платформы Silverlight в пользу применения стандартных Web-технологий.

    То есть даже МС это выбросила, а кто-то продолжает развивать? Это упорство, достойное лучшего применения

     
     
  • 2.27, dannyD (?), 20:32, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    m$ делает много странностей, так что "это выбросила" - не показатель.

    хотя лично я, выпиливал сервелат из семерки самым первым делом.

     

  • 1.26, Аноним (26), 20:24, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сервелат был мощен, но /*набор троянов*/ хром должен быть один.
    Никто не запрещал сделать его открытым (и тот же Балмер ратовал за доступность сред и инструментов разработки), но внутре были /*неонка*/ mpeg, gpeg xr и прочая, а сверху сидели (и сидят) ну очень голодные топ-манагеры (включая перебежавших из нокии трутней).
     
  • 1.28, Аноним (28), 20:53, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Был же Mono Moonlight. Что мешало продолжить его?
     
  • 1.31, Аноним (31), 21:20, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если ты считаешь что твоя работа бесполезна, знай, что кто-то продолжает писать Silverlight
     
  • 1.32, Golangdev (?), 21:21, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Скомпилированные при помощи OpenSilver приложения Silverlight могут работать в любых настольных и мобильных браузерах с поддержкой WebAssembly, но компиляция пока возможна только в Windows с использованием среды Visual Studio.

    Фронтендеры, использующие всё что угодно, кроме венды (Mac, Linux), не оценят.

    Кто будет использовать эту технологию ? Полтора инвалида, плюс те, кого заставят.

    Какой будет результат ?
    - Немного предсказуемый =)

    Сделают очередное корпоративное легаси, с которым будут мучаться потомки, да и вообще все вокруг, пока в какой-то момент, уже (новое) руководство перешишет это нечто на что-то популярное, типа React или Vue.

    Жаль, что тот тупой менеджер, кто принял решение о
    > выпуск проекта OpenSilver 2.0, продолжающего развитие платформы Silverlight

    так и не понял что ~будущее~ настоящее, которе за кросс-платформенной разработкой, уже наступило.

    С добрым утром!

     
     
  • 2.33, Golangdev (?), 21:25, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Обеспечена интеграция с фреймворками Blazor, React и Angular

    риторический вопрос, зачем сосбственно этот сабж, если можно просто начать приложение на нормальном современном веб-фреймоворке, который не требует венды

     
     
  • 3.35, Golangdev (?), 21:27, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Live XAML Preview

    риторический вопрос: что это вообще за мусор, хоть одну вакансию фронтендера на это покажите

     
     
  • 4.36, Golangdev (?), 21:29, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > автоматически генерирующих на сервере

    здравствуйте дырья-уязвимости ?

    нет, спасибо, не надо.

    уже есть PHP

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру