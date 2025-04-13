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Выпуск Wine-wayland 10.5

13.04.2025 10:54

Опубликован выпуск проекта Wine-wayland 10.5, развивающего набор патчей для использования Wine в окружениях на базе протокола Wayland, без применения XWayland и компонентов X11. Частично, многие наработки Wine-wayland, среди которых драйвер winewayland.drv, уже перенесены в основной состав Wine. Новый выпуск примечателен синхронизацией с веткой Wine 10 (задействован Wine 10.5) и обновлением версий DXVK, VKD3D и Mangohud. Вместо FSYNC задействован недавно принятый в состав ядра Linux драйвер ntsync, реализующий набор примитивов для синхронизации, применяемых в ядре Windows NT. Размер установочных сборок сокращён со 120 до 99 МБ.

Дистрибутивы могут использовать Wine-wayland для создания Wayland-окружений c поддержкой запуска Windows-приложений, не требующих установки пакетов, связанных с X11. В Wine-wayland предоставлена возможность запуска игр и приложений, использующих графический API Vulkan и Direct3D 9/11/12. Поддержка Direct3D реализована при помощи прослойки DXVK, транслирующей вызовы в API Vulkan. Для увеличения производительности многопоточных игр задействован драйвер ntsync, а для повышения качества картинки при масштабировании на экранах с высоким разрешением применяется технология AMD FSR (FidelityFX Super Resolution).

Игры, работа которых проверена в Wine-wayland:

  • ABZU
  • Age of Wonders 3
  • Civilization 6
  • Crusader Kings 2
  • Cyberpunk 2077
  • Dirt 3
  • Divinity Original Sin 2
  • Dungeons 3
  • Endless Space
  • EU4
  • GTA 5
  • Imperator Rome
  • Mutant Year Zero
  • Pathfinder Kingmaker
  • Path of Exile
  • Pillars of Eternity
  • Rebel Galaxy
  • Seven
  • Shogun Total War 2
  • Stellaris
  • Subnautica
  • Thea 2: The Shattering
  • The Witcher 1
  • The Witcher 3
  • Torchlight 1
  • Torchlight2
  • Tropico 6
  • Warframe
  • Wasteland 2
  • Ziggurat 1

Дополнительно можно отметить корректирующий выпуск прослойки DXVK 2.6.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 8, 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3, таких как Mesa RADV 24.0, NVIDIA 535.183.01, Intel ANV 24.0, AMDVLK 2024.Q1.3, AMDGPU-PRO и NVK 24.1. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D, работающих поверх OpenGL.

В новой версии DXVK решены проблемы с зависаниями и сбоями на системах с GPU AMD Vega и RDNA4, а также появлением визуальных артефактов в играх Unity Engine на системах с GPU NVIDIA. Решены проблемы при запуске игр: Assassin's Creed Origins, Hitman 2, LEGO Batman: The Video Game, LEGO Indiana Jones: The Original Adventures и Need For Speed: Most Wanted (2005).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/varmd/wine-...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 10.5
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал фреймворк Mono 6.14.0
  4. OpenNews: Компания Collabora представила Wayland-драйвер для Wine
  5. OpenNews: Выпуск Wine-wayland 7.7
  6. OpenNews: Началось продвижение поддержки Wayland в основной состав Wine
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63063-wine
Ключевые слова: wine, wayland
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.7, Alladin (?), 11:23, 13/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда ntsync в обычном вайне по умолчанию?, в арч завезли уже 6.14 ядро

    а это ваулендское поделие, ровно как и сам вауленд: хочу с этим работаю, тут нет. еще и фпс режет

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:41, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КТТС.В обычный вайн стараются принимать то что проходит тестирование а у них там что-то не так с этими патчами. Они до сих пор нестабильны. Если так хочется - накати сам, в арче это не трудно.
    Ну и объективно esync/fsync не сильно хуже по производительности, там разница в 1-2% отсилы плюс чуть выше 1% low в некоторых играх (тоже не в основном вайне ибо крашат/фризят часть програм).
     
     
  • 3.21, анонимчик (?), 12:33, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от игры. На пример в Days Gone без ntsync играть невозможно вообще, первые секунд 5 всё вроде нормально, но очень быстро со 100 фпс падает до 10-15. Но таки да, в большинстве игр разница мало заметна.
     
     
  • 4.23, Аноним (13), 12:40, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй Proton-ge+ fsync. если скачал из зеленого магазина а не стим - портпротон в помощь
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:25, 13/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В настройках оставили выбор Иксов,думаю пока этим спасаются.
     
  • 1.19, Аноним (19), 12:15, 13/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде как Weston based композитор требуют. Как же рабочий стол Windows как в ReactOS?
     

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