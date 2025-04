Выпуск Wine-wayland 10.5

Опубликован выпуск проекта Wine-wayland 10.5, развивающего набор патчей для использования Wine в окружениях на базе протокола Wayland, без применения XWayland и компонентов X11. Частично, многие наработки Wine-wayland, среди которых драйвер winewayland.drv, уже перенесены в основной состав Wine. Новый выпуск примечателен синхронизацией с веткой Wine 10 (задействован Wine 10.5) и обновлением версий DXVK, VKD3D и Mangohud. Вместо FSYNC задействован недавно принятый в состав ядра Linux драйвер ntsync, реализующий набор примитивов для синхронизации, применяемых в ядре Windows NT. Размер установочных сборок сокращён со 120 до 99 МБ. Дистрибутивы могут использовать Wine-wayland для создания Wayland-окружений c поддержкой запуска Windows-приложений, не требующих установки пакетов, связанных с X11. В Wine-wayland предоставлена возможность запуска игр и приложений, использующих графический API Vulkan и Direct3D 9/11/12. Поддержка Direct3D реализована при помощи прослойки DXVK, транслирующей вызовы в API Vulkan. Для увеличения производительности многопоточных игр задействован драйвер ntsync, а для повышения качества картинки при масштабировании на экранах с высоким разрешением применяется технология AMD FSR (FidelityFX Super Resolution). Игры, работа которых проверена в Wine-wayland: ABZU

Age of Wonders 3

Civilization 6

Crusader Kings 2

Cyberpunk 2077

Dirt 3

Divinity Original Sin 2

Dungeons 3

Endless Space

EU4

GTA 5

Imperator Rome

Mutant Year Zero

Pathfinder Kingmaker

Path of Exile

Pillars of Eternity

Rebel Galaxy

Seven

Shogun Total War 2

Stellaris

Subnautica

Thea 2: The Shattering

The Witcher 1

The Witcher 3

Torchlight 1

Torchlight2

Tropico 6

Warframe

Wasteland 2

Ziggurat 1 Дополнительно можно отметить корректирующий выпуск прослойки DXVK 2.6.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 8, 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3, таких как Mesa RADV 24.0, NVIDIA 535.183.01, Intel ANV 24.0, AMDVLK 2024.Q1.3, AMDGPU-PRO и NVK 24.1. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D, работающих поверх OpenGL. В новой версии DXVK решены проблемы с зависаниями и сбоями на системах с GPU AMD Vega и RDNA4, а также появлением визуальных артефактов в играх Unity Engine на системах с GPU NVIDIA. Решены проблемы при запуске игр: Assassin's Creed Origins, Hitman 2, LEGO Batman: The Video Game, LEGO Indiana Jones: The Original Adventures и Need For Speed: Most Wanted (2005).