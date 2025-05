Релиз Wine 10.7 и бета-версия Proton 10.0

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.7. С момента выпуска 10.6 было закрыто 14 отчётов об ошибках и внесено 271 изменение. Наиболее важные изменения: В библиотеке ntdll для повышения производительности отслеживания операций записи в память задействован механизм UFFD (userfaultfd), дающий возможность создавать обработчики обращений к невыделенным страницам памяти (page faults) в пространстве пользователя. Над этим работал Пол Гофман, инженер из кампании CodeWeavers, который объясняет в запросе на слияние значительный выигрыш в производительности, который может дать UFFD. Например, время загрузки уровней в игре "Streets of Rage 4" сократилось с 6-8 секунд до 1.5-2 секунд, что соответствует показателям запуска на платформе Windows.

В наборе библиотек WindowsCodecs реализована поддержка преобразования между целочисленными форматами представления цвета и форматами с плавающей запятой: 24bppBGR -> 128bppRGBAFloat, 32bppBGRA -> 128bppRGBAFloat, 128bppRGBAFloat -> 32bppBGRA, 96bppRGBFloat -> 128bppRGBFloat и 96bppRGBFloat -> 32bppBGRA.

В библиотеке DbgHelp продолжена работа над новым бэкендом для формата PDB (Program database).

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Winamp, Teach2000, winhelp, Barnham Junction, HeidiSQL, Native Access 1.13.5.

Компания Valve опубликовала первый бета-выпуск пакета Proton 10.0, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. В новой ветке Proton выполнена синхронизация с выпуском Wine 10.0. До версии 2.6.1 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.14.1. Обновлены wine-mono 9.4.0, dxvk-nvapi 0.9.0, Xalia 0.4.5. Добавлена поддержка Steamworks SDK 1.62.

