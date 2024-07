В состав DXVK добавлена поддержка Direct3D 8

В состав прослойки DXVK, предоставляющей реализацию графического API Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, интегрированы наработки проекта D8VK, обеспечивающего трансляцию Direct3D 8 в API Vulkan. Все связанные с проектом D8VK разработки теперь будут вестись в составе кодовой базы DXVK, в которой D8VK оформлен в виде бэкенда для Direct3D 8. По сравнению с проектами WineD3D и d3d8to9, в которых применяется трансляция Direct3D 8 в OpenGL и Direct3D 9, трансляция в API Vulkan позволила добиться более высокой производительности, стабильности и совместимости с играми. Например, при тестировании в пакете 3DMark 2001 SE проект D8VK набирал 144660 баллов, в то время как связка d3d8to9+DXVK - 118033, а WineD3D - 97134. Разработчиками протестирована поддержка более 200 старых игр, завязанных на Direct3D 8, среди которых GTA III, The Elder Scrolls III: Morrowind, Freelancer, Postal 2, Warcraft III, Another World 15, Need for Speed: High Stakes, Need for Speed III: Hot Pursuit, Red Faction II, Max Payne 2, Unreal II: The Awakening, Silent Hill 3.