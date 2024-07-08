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В состав DXVK добавлена поддержка Direct3D 8

08.07.2024 21:02

В состав прослойки DXVK, предоставляющей реализацию графического API Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, интегрированы наработки проекта D8VK, обеспечивающего трансляцию Direct3D 8 в API Vulkan. Все связанные с проектом D8VK разработки теперь будут вестись в составе кодовой базы DXVK, в которой D8VK оформлен в виде бэкенда для Direct3D 8. По сравнению с проектами WineD3D и d3d8to9, в которых применяется трансляция Direct3D 8 в OpenGL и Direct3D 9, трансляция в API Vulkan позволила добиться более высокой производительности, стабильности и совместимости с играми.

Например, при тестировании в пакете 3DMark 2001 SE проект D8VK набирал 144660 баллов, в то время как связка d3d8to9+DXVK - 118033, а WineD3D - 97134. Разработчиками протестирована поддержка более 200 старых игр, завязанных на Direct3D 8, среди которых GTA III, The Elder Scrolls III: Morrowind, Freelancer, Postal 2, Warcraft III, Another World 15, Need for Speed: High Stakes, Need for Speed III: Hot Pursuit, Red Faction II, Max Payne 2, Unreal II: The Awakening, Silent Hill 3.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Новые версии DXVK 2.3.1 и vkd3d-proton 2.12 c реализацией Direct3D поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Выпуск DXVK 2.3, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск DXVK 1.5. Осуществлено слияние кодовых баз проектов D9VK и DXVK
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск D8VK, реализации Direct3D 8 поверх Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61503-dxvk
Ключевые слова: dxvk, direct3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, пох. (?), 21:31, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    > Direct3D 8

    Так ещё в Windows XP уже 9 была.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:32, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Потихоньку догоняют Windows XP, молодцы.
     
  • 2.3, 1231243245345436464 (?), 21:40, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В новости даже список игр привели, которым это пригодится. Какая разница, какая винда?
     
     
  • 3.6, Beta Version (ok), 22:06, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не совсем понятно, каким образом это пригодится.
     
  • 2.16, Медведь (ok), 22:54, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Читаем внимательно. DX 9,10,11 там уже есть, добавили 8. Прямо перепись нечитателей какая-то.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:51, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Большинство лучших игр в истории было на dx7, ещё работать и работать. Поддержка dx7 в вайне всегда очень слабой была, для многих игр приходилось впатчивать костыли программной эмуляции шейдеров и прочее подобное и каждый месяц там весь код перелопачивали с ног на голову из-за чего постоянно приходилось переписывать патчи.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:46, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие шейдеры в directx 7?
    Они с восьмой версии появились.
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:51, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выпусти свой форк с патчами, если знаешь что и как делать. Может кому и пригодится.
     
  • 2.18, Аноним (18), 23:55, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Восьмерка как и девятка со стравыми версиями не обратно соместима?
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:05, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Великое достижение, учитывая как мало разницы между голым D3D9 (без шейдеров - в них вся фишка) и D3D8. У меня портирование проги под D3D9 на D3D8 обычно занимало минут 5. В паре методов другие параметры были.
     
     
  • 2.10, Аноним (4), 22:40, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/doitsujin/dxvk/commit/60e523b4bf9c30d4794094710c5ac5214ad78
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:29, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомните, Готика на каком директе
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:42, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут пишут, что 7 (почти самый низ страницы). https://www.pcgamingwiki.com/wiki/Gothic
    В стиме указан 8.1
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 22:43, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поточнее ссылка https://www.pcgamingwiki.com/wiki/Gothic#Other_information
     

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