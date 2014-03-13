В Fedora выявлена подмена взломанного участника AI-агентом для продвижения сомнительных изменений

Адам Уильямсон (Adam Williamson) из компании Red Hat, возглавляющий команду контроля качества в проекте Fеdora, обратил внимание на подозрительную активность Натана Джованнини (Nathan Giovannini), присоединившегося к проекту Fedora в 2016 году и некоторое время участвовавшего в работе команды Fedora Infrastructure Team. Не исключается, что деятельность, совершаемая за последние два месяца от имени Натана, была направлена на завоевание доверия через накопление истории принятых изменений и участие в исправлении ошибок, перед совершением вредоносных действий, как в инциденте с подстановкой бэкдора в пакет xz. Подозрение вызвало то, что ранее особо не проявлявший себя разработчик в мае стал активно участвовать в обсуждении ошибок и отправлять патчи, при том, что в подобной активности прослеживались шаблоны, свойственные использованию AI. Например, в комментариях встречались созданные через AI обобщения, после которых Натана просили не злоупотреблять копированием выводов от AI-ассистента. Кроме того, отмечались не несущие какого-то смыла переназначения на себя отчётов о проблемах в подсистемах, в которых Натан не является сопровождающим (1, 2, 3), изменения статуса или приоритета исправления проблем (1, 2), публикации созданных через AI рекомендаций авторам сообщений об ошибках (1, 2, 3) и отправки сгенерированных в AI патчей. В обход правил проекта Натан закрывал отчёты об ошибках сразу после передачи AI-патчей в вышестоящие проекты, не дожидаясь их принятия, или просто закрывал с флагом "NOTABUG" и рекомендацией перепроверить проявление проблемы. Адам Уильямсон предположил, что Натан задействовал для работы AI-агента для исправления ошибок в Fedora и попросил прекратить использование AI-агента в автономном режиме. Натан ответил, что это не его AI-агент, его учётные данные были скомпрометирваны и кто-то посторонний действует от его имени. Следом Натан опубликовал сообщение, что он восстановил доступ к учётным записям в Fedora и GitHub, а также написал, что его официальный аккаунт в GitHub - "nathangiovannini99". Сообщение вызвало ещё больше вопросов, так как отмеченная учётная запись была создана за час до публикации письма и в GitHub всплыли ещё как минимум две учётные записи, ассоциированные с Натаном (leurus27-boop, nathan9513-aps). Не исключалось, что с разработчиками Fedora продолжает общаться злоумышленник, получивший доступ к email Натана. Доступ учётной записи Натана к Bugzilla был заблокирован и была запущена проверка всех совершённых им изменений. Выяснилось, что подозрительная деятельность началась 7 апреля и некоторые отправленные Натаном патчи лишь создавали видимость исправления. При этом подобные патчи были приняты в состав инсталлятора Anaconda и вошли в состав релиза Anaconda 45.5. Сопровождающий Anaconda отменил внесённые изменения и опубликовал релиз Anaconda 45.6 без этих патчей. Помимо этого, отправленные от имени Натана исправления были приняты разработчиками утилиты osc (openSUSE Commander) с реализацией интерфейса командной строки для сборочной системы Open Build Service. Ещё один патч был передан для включения в пакет lxqt-policykit с привязкой к исправлению проблемы в Fedora, но разработчики Fedora успели предупредить сопровождающего до его принятия. Патчи не включали вредоносных действий, но предполагается, что они могли быть подготовкой к внесению вредоносных изменений в компоненты сборочной системы и сервиса, обеспечивающего выполнение привилегированных операций. Отправленные Натаном исправления также были замечены в проектах gwenview и easyeffects.



