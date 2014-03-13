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В Fedora выявлена подмена взломанного участника AI-агентом для продвижения сомнительных изменений

11.06.2026 10:10 (MSK)

Адам Уильямсон (Adam Williamson) из компании Red Hat, возглавляющий команду контроля качества в проекте Fеdora, обратил внимание на подозрительную активность Натана Джованнини (Nathan Giovannini), присоединившегося к проекту Fedora в 2016 году и некоторое время участвовавшего в работе команды Fedora Infrastructure Team. Не исключается, что деятельность, совершаемая за последние два месяца от имени Натана, была направлена на завоевание доверия через накопление истории принятых изменений и участие в исправлении ошибок, перед совершением вредоносных действий, как в инциденте с подстановкой бэкдора в пакет xz.

Подозрение вызвало то, что ранее особо не проявлявший себя разработчик в мае стал активно участвовать в обсуждении ошибок и отправлять патчи, при том, что в подобной активности прослеживались шаблоны, свойственные использованию AI. Например, в комментариях встречались созданные через AI обобщения, после которых Натана просили не злоупотреблять копированием выводов от AI-ассистента.

Кроме того, отмечались не несущие какого-то смыла переназначения на себя отчётов о проблемах в подсистемах, в которых Натан не является сопровождающим (1, 2, 3), изменения статуса или приоритета исправления проблем (1, 2), публикации созданных через AI рекомендаций авторам сообщений об ошибках (1, 2, 3) и отправки сгенерированных в AI патчей. В обход правил проекта Натан закрывал отчёты об ошибках сразу после передачи AI-патчей в вышестоящие проекты, не дожидаясь их принятия, или просто закрывал с флагом "NOTABUG" и рекомендацией перепроверить проявление проблемы.

Адам Уильямсон предположил, что Натан задействовал для работы AI-агента для исправления ошибок в Fedora и попросил прекратить использование AI-агента в автономном режиме. Натан ответил, что это не его AI-агент, его учётные данные были скомпрометирваны и кто-то посторонний действует от его имени. Следом Натан опубликовал сообщение, что он восстановил доступ к учётным записям в Fedora и GitHub, а также написал, что его официальный аккаунт в GitHub - "nathangiovannini99".

Сообщение вызвало ещё больше вопросов, так как отмеченная учётная запись была создана за час до публикации письма и в GitHub всплыли ещё как минимум две учётные записи, ассоциированные с Натаном (leurus27-boop, nathan9513-aps). Не исключалось, что с разработчиками Fedora продолжает общаться злоумышленник, получивший доступ к email Натана. Доступ учётной записи Натана к Bugzilla был заблокирован и была запущена проверка всех совершённых им изменений.

Выяснилось, что подозрительная деятельность началась 7 апреля и некоторые отправленные Натаном патчи лишь создавали видимость исправления. При этом подобные патчи были приняты в состав инсталлятора Anaconda и вошли в состав релиза Anaconda 45.5. Сопровождающий Anaconda отменил внесённые изменения и опубликовал релиз Anaconda 45.6 без этих патчей.

Помимо этого, отправленные от имени Натана исправления были приняты разработчиками утилиты osc (openSUSE Commander) с реализацией интерфейса командной строки для сборочной системы Open Build Service. Ещё один патч был передан для включения в пакет lxqt-policykit с привязкой к исправлению проблемы в Fedora, но разработчики Fedora успели предупредить сопровождающего до его принятия. Патчи не включали вредоносных действий, но предполагается, что они могли быть подготовкой к внесению вредоносных изменений в компоненты сборочной системы и сервиса, обеспечивающего выполнение привилегированных операций. Отправленные Натаном исправления также были замечены в проектах gwenview и easyeffects.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: SSH-бэкдор, установленный при взломе kernel.org, два года оставался незамеченным
  3. OpenNews: В библиотеке xz/liblzma выявлен бэкдор, организующий вход через sshd
  4. OpenNews: Ретроспектива продвижения бэкдора в пакет xz
  5. OpenNews: Разбор логики активации и работы бэкдора в пакете xz
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65664-fedora
Ключевые слова: fedora, ai, backdoor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:12, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Натан Мудрый, версия 2026 года
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:27, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бесплатные опыты на хомячках продолжаются.  
     
  • 2.39, Анонимище (?), 13:49, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это на что ссылка была?
     

  • 1.3, Соль земли2 (?), 11:15, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы код был хорошим, его бы хотелось читать и проверять.
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:17, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    >gwenview и easyeffects

    Ну, в этом мусоре никто не найдёт -- для него совершенно нормально сегфолтиться раз в минуту (второе так вообще только в логах ядра видно).

     
  • 1.5, Аноним (5), 11:18, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Ой! Тян оказался тянычем с помощью ИИ! Срочно введите интернет по паспорту!
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:19, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    А вдруг и Линус ненастоящий?
     
     
  • 2.59, МИСАКА (?), 16:00, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благо у нас есть два Линуса теперь, в случае чего можно будет произвести замену
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:23, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Срочно требуется реформа опенсорса. Слишком высокая частота изменений влечёт за собой перегруженность мейнтейнеров, а следом и усыпление их бдительности. Все минорные, а тем более и мажорные, версии должны выходить строго раз в 2 года, в течение первого из которых допускаются только багфиксы, а в течение второго багфиксы + разработка следующей минорной версии. Иначе лавина ии-саботажа накроет пупенсорс медным тазом.
     
     
  • 2.11, Аноним (4), 11:27, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты говоришь как Жиатан, конечно, это будет в твоих интересах. Но ты смотри дальше, помимо твоих интересов у тебя будет толпа конкурентов с чатботами, и на хорошем бюджете с принтером денег в подвале.
     
  • 2.12, Аноним (5), 11:37, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё идёт по плану замещения разрабов ИИчкой.
     
     
  • 3.26, ИмяХ (ok), 12:36, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это же хорошо. Пусть компьютеры сами занимаются своей компьютерной хернёй и освободят людей от компьютерного рабства.
     
     
  • 4.31, Аноним (5), 13:14, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Только когда раб бесполезен, его не освобождают, а утилизируют.
     
     
  • 5.57, Аноним (57), 15:56, 11/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.53, Аноним (53), 14:26, 11/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (5), 11:25, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Jia Tan опять облажался. Оказался слишком продуктивен для федоры.
     
     
  • 2.23, Аноним (24), 12:25, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он не покладая рук коммитит в опенсорс. И имеет немалый гешефт. Просто один единственный раз не прокатило. В новости ещё второй раз. А 98 других раз прокатило и ещё как!
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:25, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Jia NAtan :)
     
     
  • 2.29, trolleybus (ok), 12:52, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Так вот оно что, Jia Tan - сокращение от Giovannini Nathan :)
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:26, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Слава роботам, заменить всех человеков.
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:50, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ..Натан закрывал отчёты об ошибках сразу после передачи AI-патчей в вышестоящие проекты, не дожидаясь их принятия

    Начальник! ))

     
  • 1.15, Аноним (15), 11:53, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько таких Nathan'ов ожидают разоблачения, трясясь от страха?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:33, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сколько таких Nathan'ов ожидают разоблачения, трясясь от страха?

    Э? Тряска пока только у федор-овцев.
    А натанчик просто ломанет другого разработчиками и будет делать, что делал раньше.


     
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:15, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не просто ломанёт, а ещё и закажет физическое устранение.
     

  • 1.20, Аноним (15), 12:19, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так вот, что происходит с OBS:
    osc r
    *** certificate verify failed at depth 0
    Subject:  /CN=obs-login.opensuse.org
    Issuer:   /C=US/O=Let's Encrypt/CN=E7
    Valid:  Feb 16 09:56:45 2026 GMT - May 17 09:56:44 2026 GMT
    Fingerprint(MD5):   3D1A69618B225166D5A5FF941D59EBA5
    Fingerprint(SHA1):  B273EA615D0F36EE7402E515C1C1B5E364274E14
    Reason: certificate has expired

    The server certificate failed verification

    Would you like to
    0 - quit (default)
    1 - continue anyways
    2 - trust the server certificate permanently
    9 - review the server certificate

    Enter choice [0129]: 0
    Certificate Verification Error: Untrusted Certificate

     
  • 1.21, Аноним (24), 12:22, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть если бы он вносил те же самые изменения только реже его бы никто не заметил? И сколько там таких спящих? А сколько таких кто работает открыто, но тоньше к кому домой приходят сотрудники Анб на чай.

    Всей правды мы никогда не узнаем (все мы знаем весь этот открытый софт это протрояненая насквозь помойка) хотя те же апач и нжинкс протроянены десятилетиями.

     
     
  • 2.36, Аноним (7), 13:36, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где доказательства, интриги, расследования? Где факты? Всё айти держится на открытых источниках, только они сдерживают мелкомягких с оракулами от порабощения народов.
     
     
  • 3.41, Аноним (5), 13:54, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мелкомягкий с ораклом это знают?
     
     
  • 4.49, Аноним11 (?), 14:08, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    знают, поэтому имеют собственные дистры, оракл от собственных уже отказался микрософт идет к этому семимильными шагами.
     
  • 2.48, Аноним (48), 14:04, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все мы знаем весь этот открытый софт это протрояненая насквозь помойка

    Было бы здорово если бы такие как ты хотя бы один троян нашли))

     

  • 1.27, Ык (?), 12:37, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >прослеживались шаблоны,
    >свойственные использованию AI

    плохо старались.
    есть генеративно-состязательные сети, где одна сеть пытается что то говорить как человек, а другая определяет живой ли это человек или нет

     
  • 1.28, Анон1110м (?), 12:44, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Роботы отакуют.
     
     
  • 2.32, Albertio (ok), 13:14, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прямо как в ониме отака титанов! :O:O:O
     
     
  • 3.46, Аноним (5), 14:00, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Онанимный отаку отаковал как в ониме, но получил лещей от кота.
     

  • 1.30, Аноним (30), 13:10, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вдруг это.. Натан это и есть настоящий ии-робот, маскирующий себя под человека... просто раньше было незаметно, а тут заподозрили... хмм
    Ладно ладно, шутка-минутка :)
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 13:30, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А если не шутка?
    Чем докажешь что не бот сейчас? Усы, лапы и хвост как известно подделать можно)
     
  • 2.37, Аноним (30), 13:41, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот вот. А ведь сейчас ИИ вполне учится маскировать себя под человека, собственно мы сами даем ему все инструменты в "руки".. Так что не удивительно, что подобное может происходить в скором будущем.
    Ботнет "ии-людей" сидящие и имитирующие деятельность человека в интернете или на работе
     
  • 2.40, Аноним (5), 13:50, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было попросить решить капчу.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 13:54, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надо было попросить решить капчу.

    А что делать если мясной мешок её не осилит?
    ИИшка тут по умнее может оказаться.

    Выкидывать разработчика из проекта?

     
     
  • 4.51, Аноним11 (?), 14:10, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хехе, ну вот тебе и ответ, дать непроходимую, пройдет заблочит бот, будет тыкать дай другое значмт чел
     

  • 1.43, Аноним (43), 13:54, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вдруг там все роботы? Роботы обнаружили живого человека в структуре!
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 13:58, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вдруг ты робот, который думает, что он человек?
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 14:12, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а вдруг он (или ты) тостер, который думает что пылесос))..какая разница кто что думает
     

  • 1.44, Аноним (42), 13:56, 11/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.47, Аноним (48), 14:02, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сомнительные изменения? В Fedora? Смешно.
     
  • 1.50, Rev (ok), 14:10, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А настоящий Натан вообще жив ещё?
     
  • 1.54, Аноним (5), 14:51, 11/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.55, Аноним10084 и 1008465039 (?), 15:25, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Между двух огней мы теперь. Софт версий до-ИИшной эры - есть уязвимости, которые тот же ИИ помогает находить. Софт после-ИИшной эры - новый код либо нейросплоп, либо злонамеренный нейросплоп. Creative destruction в чистом виде, общая безопасность снизилась)
     
  • 1.56, Аноним (56), 15:38, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так а зачем коммиты откатили, если их проверили и в них всё ок?
     
     
  • 2.58, Аноним (57), 15:59, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очевидно ж что бекдоринг несогласованный, вот и откатили.
     

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