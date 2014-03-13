В Fedora выявлена подмена взломанного участника AI-агентом для продвижения сомнительных изменений

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|1.4, Аноним (4), 11:17, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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>gwenview и easyeffects
Ну, в этом мусоре никто не найдёт -- для него совершенно нормально сегфолтиться раз в минуту (второе так вообще только в логах ядра видно).
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|1.5, Аноним (5), 11:18, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Ой! Тян оказался тянычем с помощью ИИ! Срочно введите интернет по паспорту!
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|2.59, МИСАКА (?), 16:00, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Благо у нас есть два Линуса теперь, в случае чего можно будет произвести замену
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|1.7, Аноним (7), 11:23, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Срочно требуется реформа опенсорса. Слишком высокая частота изменений влечёт за собой перегруженность мейнтейнеров, а следом и усыпление их бдительности. Все минорные, а тем более и мажорные, версии должны выходить строго раз в 2 года, в течение первого из которых допускаются только багфиксы, а в течение второго багфиксы + разработка следующей минорной версии. Иначе лавина ии-саботажа накроет пупенсорс медным тазом.
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|2.11, Аноним (4), 11:27, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты говоришь как Жиатан, конечно, это будет в твоих интересах. Но ты смотри дальше, помимо твоих интересов у тебя будет толпа конкурентов с чатботами, и на хорошем бюджете с принтером денег в подвале.
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|3.26, ИмяХ (ok), 12:36, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это же хорошо. Пусть компьютеры сами занимаются своей компьютерной хернёй и освободят людей от компьютерного рабства.
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|4.31, Аноним (5), 13:14, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Только когда раб бесполезен, его не освобождают, а утилизируют.
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|2.23, Аноним (24), 12:25, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Он не покладая рук коммитит в опенсорс. И имеет немалый гешефт. Просто один единственный раз не прокатило. В новости ещё второй раз. А 98 других раз прокатило и ещё как!
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|1.13, Аноним (13), 11:50, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ..Натан закрывал отчёты об ошибках сразу после передачи AI-патчей в вышестоящие проекты, не дожидаясь их принятия
Начальник! ))
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|2.25, Аноним (25), 12:33, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сколько таких Nathan'ов ожидают разоблачения, трясясь от страха?
Э? Тряска пока только у федор-овцев.
А натанчик просто ломанет другого разработчиками и будет делать, что делал раньше.
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|1.20, Аноним (15), 12:19, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так вот, что происходит с OBS:
osc r
*** certificate verify failed at depth 0
Subject: /CN=obs-login.opensuse.org
Issuer: /C=US/O=Let's Encrypt/CN=E7
Valid: Feb 16 09:56:45 2026 GMT - May 17 09:56:44 2026 GMT
Fingerprint(MD5): 3D1A69618B225166D5A5FF941D59EBA5
Fingerprint(SHA1): B273EA615D0F36EE7402E515C1C1B5E364274E14
Reason: certificate has expired
The server certificate failed verification
Would you like to
0 - quit (default)
1 - continue anyways
2 - trust the server certificate permanently
9 - review the server certificate
Enter choice [0129]: 0
Certificate Verification Error: Untrusted Certificate
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|1.21, Аноним (24), 12:22, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То есть если бы он вносил те же самые изменения только реже его бы никто не заметил? И сколько там таких спящих? А сколько таких кто работает открыто, но тоньше к кому домой приходят сотрудники Анб на чай.
Всей правды мы никогда не узнаем (все мы знаем весь этот открытый софт это протрояненая насквозь помойка) хотя те же апач и нжинкс протроянены десятилетиями.
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|2.36, Аноним (7), 13:36, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Где доказательства, интриги, расследования? Где факты? Всё айти держится на открытых источниках, только они сдерживают мелкомягких с оракулами от порабощения народов.
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|4.49, Аноним11 (?), 14:08, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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знают, поэтому имеют собственные дистры, оракл от собственных уже отказался микрософт идет к этому семимильными шагами.
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|2.48, Аноним (48), 14:04, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> все мы знаем весь этот открытый софт это протрояненая насквозь помойка
Было бы здорово если бы такие как ты хотя бы один троян нашли))
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|1.27, Ык (?), 12:37, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>прослеживались шаблоны,
>свойственные использованию AI
плохо старались.
есть генеративно-состязательные сети, где одна сеть пытается что то говорить как человек, а другая определяет живой ли это человек или нет
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|1.30, Аноним (30), 13:10, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вдруг это.. Натан это и есть настоящий ии-робот, маскирующий себя под человека... просто раньше было незаметно, а тут заподозрили... хмм
Ладно ладно, шутка-минутка :)
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|2.35, Аноним (35), 13:30, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А если не шутка?
Чем докажешь что не бот сейчас? Усы, лапы и хвост как известно подделать можно)
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|2.37, Аноним (30), 13:41, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот вот. А ведь сейчас ИИ вполне учится маскировать себя под человека, собственно мы сами даем ему все инструменты в "руки".. Так что не удивительно, что подобное может происходить в скором будущем.
Ботнет "ии-людей" сидящие и имитирующие деятельность человека в интернете или на работе
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|3.42, Аноним (42), 13:54, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Надо было попросить решить капчу.
А что делать если мясной мешок её не осилит?
ИИшка тут по умнее может оказаться.
Выкидывать разработчика из проекта?
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|4.51, Аноним11 (?), 14:10, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хехе, ну вот тебе и ответ, дать непроходимую, пройдет заблочит бот, будет тыкать дай другое значмт чел
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|1.43, Аноним (43), 13:54, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А вдруг там все роботы? Роботы обнаружили живого человека в структуре!
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|3.52, Аноним (52), 14:12, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а вдруг он (или ты) тостер, который думает что пылесос))..какая разница кто что думает
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|1.55, Аноним10084 и 1008465039 (?), 15:25, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Между двух огней мы теперь. Софт версий до-ИИшной эры - есть уязвимости, которые тот же ИИ помогает находить. Софт после-ИИшной эры - новый код либо нейросплоп, либо злонамеренный нейросплоп. Creative destruction в чистом виде, общая безопасность снизилась)
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