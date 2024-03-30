Ретроспектива продвижения бэкдора в пакет xz

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|2.12, Oe (?), 13:03, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–19 +/–
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В линухе дыр настолько много, что винде и не снилось. Андроид тому подтверждение с тысячами способов получить рут. Когда линух обгонит винду то начнется целая эпидемия троянов. У меня он фурифокс имеет доступ к любому файлу в домашнем каталоге? Спрашивается, зачем? Почему в 2024 году до сир пор нету системы полномочий хотя бы на уровне ведроида?
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|3.14, Аноним (14), 13:06, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так Flatpak есть с системой доступа к отдельным директориям.
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|4.16, Аноним (16), 13:10, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Flatpak не спасёт, если уязвимы сами API, которые использует браузер. В т.ч. Linux syscalls.
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|3.15, Аноним (16), 13:09, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Те, кто заморочены безопасностью, не запускают браузер в своей сессии ни в Linux, ни в Windows. Недавний хакатрон показал, что в обоих системах можно выйти из браузера и получить локального рута. Да, там нехилая цепочка уязвимостей, но если надо, вас поимеют.
Если же безопасно, то только hardcore: либо виртуалка (причём это не панацея, но сильно усложняет жизнь, потому что надо пробить hypervisor), либо remote desktop.
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|4.26, Аноним (26), 13:38, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Те , кто заморочены безопасностью - вообще не запускают компьютер .
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|3.41, вымя (?), 14:01, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, покажите мне эти «тысячи способов получить рут», у меня тут как раз есть телепончик, с которого бы хотелось снять бекап с приложения, у которого в манифесте за непонятной причиной выключен android:allowBackup, и чтобы без вайпа данных разблокировкой загрузчика. И нет, все эти king(o)root со скачкой неведомых пейлоадов с китайских серверов не подходят, потому что с ними вообще непонятно, каких троянов они там сами поназапускают вслед с шеллом.
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|2.65, Анонин (-), 15:04, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Таки работает схема с тысячей глаз!
Где же она работает? Тыщщи глаз два года ничего не замечали.
Потом пришел профи из корпорации Майкрософт и сказал "Чуваки, вы же обделались!"
А тыщщи глаз похлопали и побежали срочно обновляться.
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|2.8, Аноним (16), 13:01, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расследование уже началось.
Дело будет, если найдут подозреваемого. Судя по всему, он (они) всегда ходил через VPN, так что найти настоящего человека будет нереально.
NSA/CIA/RedHat/Microsoft уже в работе.
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|3.47, Аноним (47), 14:16, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Вот кто-то подумает, что во всем опять VPN виновен Архив релиза, говорят, был п... большой текст свёрнут, показать
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|4.50, Аноним (47), 14:24, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> посетовал на выгорание и проблемы с психическим здоровьем, и передал право мэйнтейнера Jia Tan
Ну вот, траванули разраба, а он передал управление проектом непонятно кому.
Где крос подписи ключей Lasse Collin и Jia Tan?
Где цепочка доверия между ключами Lasse Collin и Jia Tan?
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|5.70, timur.davletshin (ok), 15:11, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На самом деле просто ключами PGP разработчики пользоваться не умеют в своей массе. Это не домысел, это факт.
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|6.73, Аноним (47), 15:22, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лет 5 назад лично проводил исследование применение OpenPGP для подписи пакетов.
В Gentoo distfiles:
<15% пакетов имели подписи. Среди них поддельных пакетов не обнаружил.
1 пакет подписан одновременно двумя разработчиками.
было замечено несколько <10 пакетов которые меняли разработчика.
среди них пару пакетов сменили разработчика и не было кросподписи ключей старого и нового разраба. То есть наш случай.
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|6.76, Аноним (76), 15:34, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разработчики ? хм.
Вот к примеру раздают LibreOffice, сам пакет и подпись asc к нему. Вы может по шагам описать как правильно проверить этот пакет ? Я механизм знаю, проверял, какая то фигня а не проверка.
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|7.77, timur.davletshin (ok), 15:45, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разработчики ? хм.
> Вот к примеру раздают LibreOffice, сам пакет и подпись asc к нему.
> Вы может по шагам описать как правильно проверить этот пакет ?
> Я механизм знаю, проверял, какая то фигня а не проверка.
Инструкцию на сайте убрали уже рядом с предложением скачать подпись для проверки? Или ты из тех, кто их не читает? У меня тут буквально пару недель назад один носился "У меня образ Debian контрольную сумму выдаёт не ту. А! Меня ломанули!". Оказалось, что он умудрился сравнивать образ Debian с XFCE c контрольной суммой от "обычной" сборки.
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|1.4, Oe (?), 12:59, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–19 +/–
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У меня zip, все работает не просто отлично, а шикарно. Пользователи виндоус кстати тоже это подтверждают. Продолжайте использовать name.zm.tg.jh.qu.md *овнорхивы в 2024.
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|1.5, Аноним (16), 12:59, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Кинул в Федору предложение: https://pagure.io/fesco/issue/3185
Может, соберутся и реализуют, но надежды примерно 0.00001%, а по факту, скорее всего, скажут: "Не туда написал, ищи тех и тех, закрываем, и вообще не к нам". На opennet не хочу больше писать под собой, из-за лютой ярой ненависти и фанатизма.
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|2.66, аннаним (?), 15:05, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>There must be a website or a central authority
С одной стороны выглядит назревшим и необходимым. С другой - это ж дораспугает всех инди коммитеров, останется только корпорат, а возглавят спецслужбы.
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|2.21, Аноним (21), 13:25, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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PostgreSQL же. Всем известно, что Postgre - лучший мессенджер для передачи файлов
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|1.9, Vf (?), 13:01, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну, по крайней мере тезис про тысячу глаз работает.
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|2.11, Аноним (16), 13:02, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Нашли не глаза, malware заметили из-за глюков в работе.
Глаза - это не больше, чем миф.
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|3.37, Аноним (32), 13:52, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну да, файлы же с бекдором bad-3-corrupt_lzma2.xz и good-large_compressed.lzma нащупали на ощупь по методу Брайля.
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|2.23, n00by (ok), 13:27, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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При этом тезис "за 2 года спланированной деятельности бэкдур внедрён только в liblzma" предлагается принять на веру.
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|3.46, Аноним (39), 14:11, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Либо можно интерпретировать как "за 2 года спланированной деятельности бекдур осилили внедрить только в liblzma". Кто прав? Время покажет.
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|1.13, Аноним (13), 13:04, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>17 марта Hans Jansen, разработавший ранее патчи с поддержкой IFUNC, был зарегистрирован в качестве участника проекта Debian
Это, кажется, требует личной встречи с участниками проекта для удостверения публичных ключей, должен быть предоставлен выданный государством ID-документ.
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|3.54, Аноним (54), 14:25, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Участник проекта Debian - это как раз участник с правом голоса и полномочиями самому заливать пакеты.
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|1.17, Шарп (ok), 13:10, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>openssh does not directly use liblzma. However debian and several other distributions patch openssh to support systemd notification, and libsystemd does depend on lzma.
Опять дебианчик со своими патчами. Когда уже им по рукам надавают, чтобы перестали лезть в чужой софт.
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|2.19, Аноним (19), 13:15, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно копнуть еще глубже, и найти того кто протащил эту зависимость systemd для sshd.
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|3.43, Аноним (39), 14:02, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты поаккуратнее с такими заявлениями, а то выяснится что за всем стоит дядя Лёня.
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|3.57, Шарп (ok), 14:31, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем? Если авторы systemd добавили зависимость, то это их дело. Они же владельцы. Я интересуюсь какого фига мейнтейнеры дебианчика лезут своими кривыми руками в чужой код. Они один раз уже пропатчили openssl (https://www.schneier.com/blog/archives/2008/05/random_number_b.html). В результате стойкость ключей помножили на ноль. Но похоже дебиановцы после того факапа отстирали штанишки и опять принялись за старое.
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|1.18, Аноним (7), 13:14, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Изначальный автор xz-utils вообще ушел давно из проекта по состоянию здоровья. Теперь вот эти мутные типы с полным доступом, которых вообще не существует походу, делают релизы с бэкдором.
Да тут весь xz проект скомпрометирован.
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|1.22, kusb (?), 13:26, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А в винде есть zlib? Хочу протроянить винду.
(Или другой BSD лицензированный пакет, который может быть в винде)
В XP были зип папки.
Стоп, я же с десятки пишу, можно проверить...
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|1.24, Маус (?), 13:29, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Andres Freund, сотрудник Microsoft, который выявил наличие бэкдора
Какая ирония 😄
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|2.28, Аноним (28), 13:40, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Что бы линуксоиды делали без почетных работников Майкрософт - один создаёт дырявые системы, а другой ищет как в эти дырки могут пролезть китайцы.
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|3.55, еропка (?), 14:26, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А заметили - у здешних комментаторов во всех бедах виноват MS?
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|2.63, Анонин (-), 15:01, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ахаха!
А Скалнет уже развел теорию что во всем виноват мелкософт!
Что это была диверсия и они заметали следы, удалив гитхап))
Ждем переобуваний, что это двойная диверсия - чтобы агент, нашедший бекдор заслужил доверие))
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|1.25, Аноним (32), 13:32, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Jigar Kumar в апреле 2022 года способствовал принятию в xz ранних патчей Jia Tan c реализацией поддержки строковых фильтров и оказывал моральное давление на Lasse Collin, тогдашнего сопровождающего, критикуя, что он не способен выполнять свои обязанности и не принимает полезные патчи. В июне Lasse Collin согласился, что проекту нужен новый сопровождающий, посетовал на выгорание и проблемы с психическим здоровьем, и передал право мэйнтейнера Jia Tan.
Вот что CoC животворящий делает!
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|1.29, AKTEON (?), 13:41, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сам напросился и пролез. Всего лишь. А теперь представьте, что там может натворить скромная уругвайская разведка с трешником на подкуп президента ...
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|1.53, Rev (?), 14:25, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В организации продвижения бэкдора также замечены ещё два участника - Jigar Kumar и Hans Jansen, которые, судя по всему, являются виртуальными персонажами.
Всё-таки надо подтверждать личности разработчиков и мэинтейнеров.
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|1.56, Аноним (56), 14:30, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Хорошо, что у меня Win98, WinRAR и старый добрый Windows, ай нет, теперь уже Total Commander! Спасибо Биллу, Евгению и Христиану за наше счастливое детство! А ваши Тани, Чани, Кумары, Встолманы и прочие Пинусы Оторвальдсы пускай кумарят мимо и дальше...
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|2.61, аннаним (?), 14:53, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Jia Tan was very insistent in emails that we should update.
здесь все джентльмены, а истинные джентльмены верят друг другу на слово
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|1.59, Аноним (59), 14:32, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И опять microsoft за день сделала для опенсорса больше чем все любители вместе взятые.
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|3.69, Аноним (78), 15:10, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему это "лучший друг опенсорса" у тебя "зло"? Кончено, с такими друзьями врагов не надо, но пользы они приносят больше того же гулага.
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|2.64, Аноним (78), 15:02, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты имеешь в виду, что МС и внедрила? Не исключено. Сначала внедряем малварь в полудохлый популярный проект, потом вовремя находим, топим дальше за цифровую тюрьму.
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|1.60, Аноним (60), 14:38, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ох и ржачная история. Чел с 2022 года, как истинный стратег, шаг за шагом реализовал свой темный коварный план на протяжении двух лет - чтобы потом за месяц его раскусили. У него по ходу не все в порядке с головой.
Ей богу, даже не верится, что это не какой-то нелепый анекдот.
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|2.67, Аноним (67), 15:09, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ох и ржачная история. Чел с 2022 года, как истинный стратег, шаг
> за шагом реализовал свой темный коварный план на протяжении двух лет
> - чтобы потом за месяц его раскусили. У него по ходу
> не все в порядке с головой.
> Ей богу, даже не верится, что это не какой-то нелепый анекдот.
Причём здесь человек, это вполне может быть какая-нибудь трёхбуквенная контора.
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|2.72, timur.davletshin (ok), 15:18, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Память короткая. После 24-го февраля столько консерв, больных на голову, вскрылось среди девелоперов, что офигели многие.
Но вообще респект за долгоиграющий подход. Так играть не все могут позволить.
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|1.81, Kuromi (ok), 16:06, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя по имени - китайса? С другой стороны, это имя тоже ничего не значит, но внедреж впечатляющий.
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