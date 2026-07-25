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Выпуск стандартной Си-библиотеки Glibc 2.44

25.07.2026 09:40 (MSK)

После шести месяцев разработки опубликован релиз системной библиотеки GNU C Library 2.44 (glibc), которая полностью следует требованиям стандартов ISO C23 и POSIX.1-2024.

Из реализованных в Glibc 2.44 улучшений можно отметить:

  • Предоставлена возможность размещения общесистемных настроек в файле /etc/tunables.conf и их применения при запуске утилиты ldconfig.
  • В утилиту ldconfig добавлена возможность установки предварительно подготовленных файлов ld.so.cache.
  • Добавлена поддержка архитектуры LoongArch32 (LA32R, LA32S) в дополнение к LoongArch64.
  • Добавлена настройка "glibc.elf.thp", включающая применение больших страниц памяти THP (Transparent Huge Pages) в функции malloc при маппинге сегментов в режиме только для чтения, при наличии поддержки THP в ядре. Допустимый размер страницы памяти в malloc при использовании THP ограничивается значением MAX_THP_PAGESIZE (если размер страницы THP больше MAX_THP_PAGESIZE, то THP-режим в malloc отключается).
  • Из проекта CORE-MATH перенесены оптимизированные варианты математических функций cosh, sinh и tanh. Ранее перенесённые функции синхронизированы с версиями из CORE-MATH.
  • Для стандарта C++26 макрос assert переведён на списки с переменным числом аргументов (variadic).
  • Добавлена поддержка статического связывания в режиме PIE (Position-Independent Executable) для архитектур arm-*-linux-gnueabi (используется опция "-static-pie").
  • Для платформ AArch64 реализована поддержка всех операций, предоставляемых через расширение GCS (Guarded Control Stack), для аппаратной защиты адресов возврата из функций и блокирования эксплоитов, использующих методы возвратно-ориентированного программирования. При включении режима ENFORCED или OVERRIDE запрещается отключение операций GCS из программ в пространстве пользователя.
  • Добавлены варианты функций log, exp, sin, cas, sinh, cosh, asinh, acosh, atanh и powr, оптимизированные для архитектуры AArch64 с использованием векторных расширений SVE и AdvSIMD.
  • Добавлены варианты функций memcmp, memccpy, memchr, memcpy, memmove, stpncpy, strcmp, strchr, strcpy, strncmp, strncpy, strlen и strrchr, оптимизированные для архитектуры RISC-V с использованием векторных инструкций.
  • Добавлен вариант функции memchr, оптимизированный для процессоров Power10.
  • Устранены уязвимости:
    • CVE-2026-4437 - уязвимость в функциях gethostbyaddr и gethostbyaddr_r may, позволяющая DNS-серверу вернуть специально оформленный ответ, который приведёт к обработке иного доменного имени, указанного в дополнительных секциях ответа, что может применяться для обхода ограничений доступа на основе отрезолвленных доменов.
    • CVE-2026-4046 - аварийное завершение приложений, использующих функцию iconv(), при перекодировании специально оформленных данных в кодировках IBM1390 и IBM1399.
    • CVE-2026-4438 - возвращение функциями gethostbyaddr и gethostbyaddr_r некорректных имён хостов, не соответствующих требованиям спецификации, при обращении к вредоносному DNS-серверу.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/git/git...)
  2. OpenNews: Выпуск стандартных Си-библиотек Glibc 2.43 и newlib 4.6.0
  3. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.42 и набора утилит GNU Binutils 2.45
  4. OpenNews: Уязвимость в Glibc, затрагивающая статически собранные suid-файлы с dlopen
  5. OpenNews: Уязвимость в OpenSSH, позволяющая удалённо выполнить код с правами root на серверах с Glibc
  6. OpenNews: Уязвимость в Glibc, эксплуатируемая через скрипты на PHP
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65975-glibc
Ключевые слова: glibc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, мяв (?), 11:58, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    все таки хорошо что я асилила перейти на musl 🥸
     
     
  • 2.2, мяв (?), 12:01, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    хотелось бы видеть поддержку tcb в glibc. в мусле она, например, есть. в бузибоксе пока нет, правда.
    как и защиту аллокатора, как в мусле. у них оно mallocng называлется(или называлось). чтото между стандартным маллоком и hardened от графенос
     
     
  • 3.3, мяв (?), 12:02, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    tcp - это типа того, что поттеринг хотел в своем homed, со своим passwd для каждого юзера.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 13:32, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А без Поттера у каждого юзера со своим passwd не свой homе?
     
  • 2.11, Аноним (-), 12:52, 25/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:08, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IronBug ты ли это :)
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:33, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы что осиливать, а вот трейдоф производительности не подходит большинству пользователей -- как ни крути. Ну и безопасность, в мусле вечно уязвимости уровня выполнение кода в printf. Из положительного разве что более компактные бинари, особенно, если встройка. Только вот совпадение, после перехода на мусл openwrt сразу перестал помещаться -- могли и на глибц мигрировать тогда уж.
     
  • 2.20, Аноним (18), 13:34, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Мюслях, типа, нет уязвимостей? Или ещё ИИшечку не натравили?
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:03, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    одну gethostbyaddr д0лбанную функцию никак не могут написать корректно.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:32, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как говорил классик: "Довольно пустой болтовни! Покажите ваш код!"

    В ответе ожидается ссылка на репозитории с вашими проектами.

     
     
  • 3.23, Аноним (4), 13:47, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Довольно пустой болтовни! Покажите ваш код!"

    вот щас выну и покажу.

    > В ответе ожидается ссылка на репозитории с вашими проектами.

    наивный какой, лопух? :)

     
  • 2.7, Аноним (7), 12:36, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    bruh, под этой функцией скрывается dns резолвер
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 12:46, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не спросил, что за ней скрывается)

    Я попросил ВАШУ реализацию gethostbyaddr, которую ВЫ смогли реализовать)

    Чтобы оценить, что лично ВЫ можете и в какой форме)

    Вдруг вы тот самый герой, кто напишет все и вся с первого раза без багов и ошибок)

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 13:12, 25/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.16, Аноним (5), 13:16, 25/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, openssh_user (ok), 12:33, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > CVE-2026-4046 - аварийное завершение приложений, использующих функцию iconv(), при перекодировании специально оформленных данных в кодировках IBM1390 и IBM1399

    Зачем эти legacy кодировки нужны?

     
     
  • 2.8, Аноним (7), 12:37, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы переводить их в UTF-8.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:53, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти IBM* надо переводить в /dev/null, а не utf
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:45, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это хорошо конечно что работают над улучшением базовой библиотеки, плохо когда у тебя полностью настроенная среда разработки с собранными либами из исходников, специфичными инструментами которые требуют свежей glibc после обновления, а этот дистрибутив уже не обновляется. Приходится выкручиваться и решать вопросы с glibc.
    Потом аноним все же разобрался с этими вот требованиями свежей glibc для рабочих инструментов.
     
     
  • 2.13, Аноним (9), 12:58, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И как то, Аноним случайно узнал что под Windows нет glibc.
    Нет glibc - нет проблем.
    Такая вот история со счастливым финалом.
     
     
  • 3.17, llolik (ok), 13:27, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И как то, Аноним случайно узнал что под Windows нет glibc.

    UCRT (MSVCRT ранее) куда-то подевался чтоли?

     
     
  • 4.21, Аноним (19), 13:36, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он ничего не говорил про либц, у тебя всё хорошо?
     
     
  • 5.22, llolik (ok), 13:46, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он ничего не говорил про либц, у тебя всё хорошо?

    Всё тоже самое, что написано в стартовом сообщении, характерно и для UCRT. Да и вообще для любого libc (не только glibc).

     

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