Выпуск стандартной Си-библиотеки Glibc 2.44

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|2.2, мяв (?), 12:01, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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хотелось бы видеть поддержку tcb в glibc. в мусле она, например, есть. в бузибоксе пока нет, правда.
как и защиту аллокатора, как в мусле. у них оно mallocng называлется(или называлось). чтото между стандартным маллоком и hardened от графенос
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|3.3, мяв (?), 12:02, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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tcp - это типа того, что поттеринг хотел в своем homed, со своим passwd для каждого юзера.
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|2.19, Аноним (19), 13:33, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Было бы что осиливать, а вот трейдоф производительности не подходит большинству пользователей -- как ни крути. Ну и безопасность, в мусле вечно уязвимости уровня выполнение кода в printf. Из положительного разве что более компактные бинари, особенно, если встройка. Только вот совпадение, после перехода на мусл openwrt сразу перестал помещаться -- могли и на глибц мигрировать тогда уж.
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|1.4, Аноним (4), 12:03, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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одну gethostbyaddr д0лбанную функцию никак не могут написать корректно.
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|2.5, Аноним (5), 12:32, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как говорил классик: "Довольно пустой болтовни! Покажите ваш код!"
В ответе ожидается ссылка на репозитории с вашими проектами.
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|3.23, Аноним (4), 13:47, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Довольно пустой болтовни! Покажите ваш код!"
вот щас выну и покажу.
> В ответе ожидается ссылка на репозитории с вашими проектами.
наивный какой, лопух? :)
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|3.10, Аноним (5), 12:46, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не спросил, что за ней скрывается)
Я попросил ВАШУ реализацию gethostbyaddr, которую ВЫ смогли реализовать)
Чтобы оценить, что лично ВЫ можете и в какой форме)
Вдруг вы тот самый герой, кто напишет все и вся с первого раза без багов и ошибок)
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|1.6, openssh_user (ok), 12:33, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> CVE-2026-4046 - аварийное завершение приложений, использующих функцию iconv(), при перекодировании специально оформленных данных в кодировках IBM1390 и IBM1399
Зачем эти legacy кодировки нужны?
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|1.9, Аноним (9), 12:45, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это хорошо конечно что работают над улучшением базовой библиотеки, плохо когда у тебя полностью настроенная среда разработки с собранными либами из исходников, специфичными инструментами которые требуют свежей glibc после обновления, а этот дистрибутив уже не обновляется. Приходится выкручиваться и решать вопросы с glibc.
Потом аноним все же разобрался с этими вот требованиями свежей glibc для рабочих инструментов.
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|2.13, Аноним (9), 12:58, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И как то, Аноним случайно узнал что под Windows нет glibc.
Нет glibc - нет проблем.
Такая вот история со счастливым финалом.
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|3.17, llolik (ok), 13:27, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И как то, Аноним случайно узнал что под Windows нет glibc.
UCRT (MSVCRT ранее) куда-то подевался чтоли?
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|5.22, llolik (ok), 13:46, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Он ничего не говорил про либц, у тебя всё хорошо?
Всё тоже самое, что написано в стартовом сообщении, характерно и для UCRT. Да и вообще для любого libc (не только glibc).
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