SSH-бэкдор, установленный при взломе kernel.org, два года оставался незамеченным

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|1.1, Аноним (1), 09:35, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, что более защищено от уязвимостей: роллинг дистрибутивы или стабильные, с старыми пакетами (но в которые пытаются делать патчи)?
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|2.3, Аноним (3), 09:40, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я думаю что всё-таки роллинг.
Во первых они намного оперативнее обновляются.
Во вторых там 100% нет старых уязвимостей, только новые, которые маловероятно найдут среди миллиона других серверов.
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|5.28, Аноним (-), 10:19, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я бы руку жал тем, кто использует роллинг на сервере.
Не получится. У них руки заняты. Не, не тем что вы подумали - они по клаве печатают, чиня факапы.
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|5.30, Аноним (30), 10:20, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только те гентушники которых я знаю кто пользовали роллинг на сервере никогда его не обновляли. Зато дико хвастались какой-то синтетикой работы нжинкса у них на сервере.
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|6.35, Аноним (35), 10:34, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это люди такие. Есть которые умудряются не обновлять какой-нибудь стабильный дебиан.
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|5.48, rvs2016 (ok), 11:05, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что понимается под роллингом?
Гугл по этому слову даёт странные результаты даже не только на первой странице результатов. Дальше результаты его поиска из-за этого смотреть не интересно уж.
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|3.14, This Misaka (?), 09:47, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>100% нет старых уязвимостей
Вообще нет, некоторые дыры ядра, к примеру, жили на версиях 2.х-6.х
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|2.9, Аноним (9), 09:45, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Критические уязвимости в стабильных патчат вполне оперативно, а в роллинг постоянно с новым кодом идут и новые уязвимости, которые могут найти через пару лет или не найти вовсе.
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|3.17, Аноним (1), 09:50, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не так уж оперативно. Активная разработка идёт в новых версиях – выше вероятность, что разработчик заметит ошибку. И не факт что разработчик поймёт, что они исправил уязвимость. Может умолчать.
> роллинг постоянно с новым кодом идут и новые уязвимости, которые могут найти через пару лет
Так это значит, что хакеры про них тоже не знают. А когда узнают, в роллинге будут уже новые версии. А если в новых версиях не исправят и найдут через пару лет, то роллинг всё равно быстрее обновится – там не надо голову ломать и бекпортировать патч в старый код.
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|4.33, Аноним (30), 10:29, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё раз никто не обновляет роллинг. Потому что не хочет потом несколько дней разбираться почему всё сломалось.
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|5.37, Аноним (35), 10:35, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё раз говорю: это отдельная категория людей, которая не обновляет ничего, вне зависимости фиксированные релизы или нет.
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|3.32, Аноним (-), 10:25, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Критические уязвимости в стабильных патчат вполне оперативно, а в роллинг постоянно с
> новым кодом идут и новые уязвимости, которые могут найти через пару
> лет или не найти вовсе.
В роллинге просто вместе с патчем на вулн - прилетит еще более 9000 патчей, сломавших ваш прод. И попробуйте теперь это от асфальта отскрести вообще. Если конечно вы гибрид девопса с системным интегратором - и наняли тематичную тиму, как NYSE - то и гента продакшн, конечно. Но у тех есть деньги на целую тиму гентушников и это дешевле многих иных вариантов. А у вас такие же расклады? :)
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|4.38, Аноним (35), 10:40, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо делать бекапы/снапшоты, откатывать версии, если необходимо. Конечно, если отдел разработки состоит из программистов, не видящих ничего дальше своего ide, тогда на выходе получается говнокод, легаси и прибитые к старым пакетам технологии. Таких большинство, к сожалению.
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|2.10, Аноним (10), 09:46, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> стабильные, с старыми пакетами
Вроде бы в новости есть ответ на этот вопрос:
> Для проникновения на серверы использовались неисправленные уязвимости в сервером ПО
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|2.18, laindono (ok), 09:51, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я бы предположил, что ни то и ни другое ни в какой степени не делает ситуацию лучше. Роллинг только изменяет список уязвимостей на более свежий. Таким образом стейбл/анстейбл/роллинг больше про удобство в рамках конкретной задачи, нежели про защитку.
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|2.27, Аноним (30), 10:19, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Более защищён стабильный ibm z on power system. Потому что весь софт начиная от ос до каждого приложения написан одной компанией. И никакой сторонний васян ни строчки туда добавить не в состоянии потому что он даже пользоваться такой системой не умеет.
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|3.39, Аноним (39), 10:41, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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System Z не работает на IBM power, там своя процесссорная архитектура. на IBM power работает AIX и самый обычный Linux. не знаешь - не выпендривайся
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|4.43, Аноним (43), 10:53, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Невежа, узнай разницу между POWER и PowerPC, потом выпендривайся.
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|2.11, Аноним (1), 09:46, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шифруй. Вряд ли кто-то будет заморачиваться и анализировать дампы оперативной памяти.
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|2.19, хрю (?), 09:56, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удивительно, что им кто-то когда-то верил. Не иссекает человеческая вера во всякую ерунду. Ну сам подумай - кто работает в хостинг компаниях и почему там должно быть "всё хорошо"?
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|3.29, Аноним (29), 10:20, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Все хостеры контролируются ГБней. Они должны следить за переписками и за письмами емейл. А то еще русские независимость получат.
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|2.20, ИмяХ (ok), 10:00, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Миллионы глаз, внимательно следящие за каждым коммитом в открытом исходном коде, можно считать как инструмент?
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|2.24, Аноним (30), 10:14, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. ты даже не задавался на основании чего сделан отчёт. Или ты думаешь ESET просто опубликовали отчёт того как они сами заразили сервера? Контора к слову наимутнейшая от них можно чего угодно ждать.
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|3.41, Аноним (41), 10:49, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Враги опять нагадили в наши шаровары, которые мы ни на минуту не снимали, ага.
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|1.42, Zitz (?), 10:51, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В таком случае проект Linux можно считать недоверенным и скомпроментированным, если к ним целых два года ходили, как к себе домой кто хотел, да и сейчас ходят.
Позорище.
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|3.47, Zitz (?), 11:04, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто вся хипстерская тусовка так натужно усирается про дырявую винду и супер продуманный и безопасный линукс, что невольно начинаешь смеяться от проиисходящего. Разработчики линукс пытаются представлять себя в виде каких-то супер хакеров, а на деле являются обычными спотыкашками и криворучками. В очередной раз вся эта братва просто наложила рейтузы.
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