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SSH-бэкдор, установленный при взломе kernel.org, два года оставался незамеченным

16.05.2024 07:50

Исследователи из компании ESET опубликовали 43-страничный отчёт с анализом руткита Ebury и связанной с ним активности. Утверждается, что Ebury применяется с 2009 года и с тех пор был установлен на более чем 400 тысяч серверов под управлением Linux и несколько сотен систем на базе FreeBSD, OpenBSD и Solaris. Около 110 тысяч серверов оставались поражены Ebury по состоянию на конец 2023 года. Исследование представляет отдельный интерес с учётом того, что Ebury был задействован при атаке на kernel.org, что открывает некоторые новые подробности компрометации инфраструктуры разработки ядра Linux, выявленной в 2011 году. Ebury также был выявлен на серверах регистратора доменов, криптобиржах, выходных узлах Tor и у нескольких хостинг-провайдеров, имена которых не называются.

Изначально предполагалось, что атаковавшие серверы kernel.org злоумышленники оставались незамеченными 17 дней, но по данным ESET это время рассчитано с момента подстановки руткита Phalanx, а бэкдор Ebury находился на серверах с 2009 года и около двух лет мог использоваться для получения root-доступа к серверам. Вредоносное ПО Ebury и Phalanx установлено в рамках разных атак, не пересекающихся друг с другом и проводимых разными группами злоумышленников. Внедрение бэкдора Ebury затронуло как минимум 4 сервера в инфраструктуре kernel.org, два из которых были поражены приблизительно в течение двух лет, а остальные два - в течение 6 месяцев.

Атакующие получили доступ к хранящимся в /etc/shadow хэшам паролей 551 пользователя, среди которых были все мэйнтейнеры ядра (аккаунты использовались для доступа в Git; после инцидента пароли были заменены, а модель доступа была пересмотрена и переведена на использование цифровых подписей). Для 257 пользователей атакующим удалось определить пароли в открытом виде, предположительно путём подбора паролей по хэшам и через перехват вредоносным компонентом Ebury паролей, используемых в SSH.

Вредоносный компонент Ebury распространялся в виде разделяемой библиотеки, которая после установки перехватывала функции, используемые в OpenSSH, для организации удалённого подключения к системе c правами root. Атака была не целевой и, как и другие поражённые тысячи хостов, серверы kernel.org использовались как часть ботнета для рассылки спама, кражи учётных данных для распространения на других системах, перенаправления web-трафика и совершения другой вредоносной деятельности.

Для проникновения на серверы использовались неисправленные уязвимости в серверном ПО, например, уязвимости в хостинг-панелях, или перехваченные пароли (предполагается, что серверы kernel.org был взломаны в результате компрометации пароля одного из пользователей, имевшего shell-доступ). Для повышения привилегий использовались уязвимости, такие как Dirty COW.

Применяемые в последние годы новые версии Ebury кроме бэкдора включали в себя такие возможности, как модули к Apache httpd для проксирования трафика, перенаправления пользователей и перехвата конфиденциальной информации, модуль ядра для внесения изменений в транзитный HTTP-трафик, инструменты для скрытия собственного трафика от межсетевых экранов, скрипты для проведения AitM-атак (Adversary-in-the-Middle, двунаправленный MiTM) для перехвата учётных данных SSH в сетях хостинг-провайдеров.



  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/securi...)
  2. OpenNews: Арестован подозреваемый во взломе kernel.org
  3. OpenNews: Статус возрождения kernel.org: доступ к Git будет организован без shell доступа
  4. OpenNews: Kernel.org подвергся взлому
  5. OpenNews: Из-за недоступности kernel.org в ядре linux-next не хватает 89 веток
  6. OpenNews: Оценка причин и последствий взлома kernel.org
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61186-hack
Ключевые слова: hack, ssh
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Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:35, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, что более защищено от уязвимостей: роллинг дистрибутивы или стабильные, с старыми пакетами (но в которые пытаются делать патчи)?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:40, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я думаю что всё-таки роллинг.
    Во первых они намного оперативнее обновляются.
    Во вторых там 100% нет старых уязвимостей, только новые, которые маловероятно найдут среди миллиона других серверов.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:41, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    роллинг на сервере?
     
     
  • 4.7, Аноним (1), 09:45, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
  • 4.21, Аноним (1), 10:08, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я бы руку жал тем, кто использует роллинг на сервере.
     
     
  • 5.28, Аноним (-), 10:19, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я бы руку жал тем, кто использует роллинг на сервере.

    Не получится. У них руки заняты. Не, не тем что вы подумали - они по клаве печатают, чиня факапы.

     
  • 5.30, Аноним (30), 10:20, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только те гентушники которых я знаю кто пользовали роллинг на сервере никогда его не обновляли. Зато дико хвастались какой-то синтетикой работы нжинкса у них на сервере.
     
     
  • 6.35, Аноним (35), 10:34, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это люди такие. Есть которые умудряются не обновлять какой-нибудь стабильный дебиан.
     
  • 5.48, rvs2016 (ok), 11:05, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что понимается под роллингом?
    Гугл по этому слову даёт странные результаты даже не только на первой странице результатов. Дальше результаты его поиска из-за этого смотреть не интересно уж.
     
  • 4.26, Аноним (26), 10:17, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    *рофлинг на сервере
     
  • 3.14, This Misaka (?), 09:47, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >100% нет старых уязвимостей

    Вообще нет, некоторые дыры ядра, к примеру, жили на версиях 2.х-6.х

     
  • 2.9, Аноним (9), 09:45, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Критические уязвимости в стабильных патчат вполне оперативно, а в роллинг постоянно с новым кодом идут и новые уязвимости, которые могут найти через пару лет или не найти вовсе.
     
     
  • 3.17, Аноним (1), 09:50, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не так уж оперативно. Активная разработка идёт в новых версиях – выше вероятность, что разработчик заметит ошибку. И не факт что разработчик поймёт, что они исправил уязвимость. Может умолчать.
    > роллинг постоянно с новым кодом идут и новые уязвимости, которые могут найти через пару лет

    Так это значит, что хакеры про них тоже не знают. А когда узнают, в роллинге будут уже новые версии. А если в новых версиях не исправят и найдут через пару лет, то роллинг всё равно быстрее обновится – там не надо голову ломать и бекпортировать патч в старый код.

     
     
  • 4.33, Аноним (30), 10:29, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раз никто не обновляет роллинг. Потому что не хочет потом несколько дней разбираться почему всё сломалось.
     
     
  • 5.37, Аноним (35), 10:35, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раз говорю: это отдельная категория людей, которая не обновляет ничего, вне зависимости фиксированные релизы или нет.
     
  • 3.32, Аноним (-), 10:25, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Критические уязвимости в стабильных патчат вполне оперативно, а в роллинг постоянно с
    > новым кодом идут и новые уязвимости, которые могут найти через пару
    > лет или не найти вовсе.

    В роллинге просто вместе с патчем на вулн - прилетит еще более 9000 патчей, сломавших ваш прод. И попробуйте теперь это от асфальта отскрести вообще. Если конечно вы гибрид девопса с системным интегратором - и наняли тематичную тиму, как NYSE - то и гента продакшн, конечно. Но у тех есть деньги на целую тиму гентушников и это дешевле многих иных вариантов. А у вас такие же расклады? :)

     
     
  • 4.38, Аноним (35), 10:40, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо делать бекапы/снапшоты, откатывать версии, если необходимо. Конечно, если отдел разработки состоит из программистов, не видящих ничего дальше своего ide, тогда на выходе получается говнокод, легаси и прибитые к старым пакетам технологии. Таких большинство, к сожалению.
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:46, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > стабильные, с старыми пакетами

    Вроде бы в новости есть ответ на этот вопрос:

    > Для проникновения на серверы использовались неисправленные уязвимости в сервером ПО

     
  • 2.18, laindono (ok), 09:51, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я бы предположил, что ни то и ни другое ни в какой степени не делает ситуацию лучше. Роллинг только изменяет список уязвимостей на более свежий. Таким образом стейбл/анстейбл/роллинг больше про удобство в рамках конкретной задачи, нежели про защитку.
     
  • 2.27, Аноним (30), 10:19, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Более защищён стабильный ibm z on power system. Потому что весь софт начиная от ос до каждого приложения написан одной компанией. И никакой сторонний васян ни строчки туда добавить не в состоянии потому что он даже пользоваться такой системой не умеет.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 10:41, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    System Z не работает на IBM power, там своя процесссорная архитектура. на IBM power работает AIX и самый обычный Linux. не знаешь - не выпендривайся
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 10:53, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Невежа, узнай разницу между POWER и PowerPC, потом выпендривайся.
     

  • 1.2, Аноним (-), 09:37, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же теперь держать сервер, если нельзя верить хостерам.
     
     
  • 2.11, Аноним (1), 09:46, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шифруй. Вряд ли кто-то будет заморачиваться и анализировать дампы оперативной памяти.
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:47, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Селфхост.
     
  • 2.19, хрю (?), 09:56, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удивительно, что им кто-то когда-то верил. Не иссекает человеческая вера во всякую ерунду. Ну сам подумай - кто работает в хостинг компаниях и почему там должно быть "всё хорошо"?
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 10:20, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все хостеры контролируются ГБней. Они должны следить за переписками и за письмами емейл. А то еще русские независимость получат.
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:47, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и никаких инструментов для проверки мульенов систем на целостность нет?
     
     
  • 2.20, ИмяХ (ok), 10:00, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Миллионы глаз, внимательно следящие за каждым коммитом в открытом исходном коде, можно считать как инструмент?
     
  • 2.24, Аноним (30), 10:14, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. ты даже не задавался на основании чего сделан отчёт. Или ты думаешь ESET просто опубликовали отчёт того как они сами заразили сервера? Контора к слову наимутнейшая от них можно чего угодно ждать.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 10:49, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Враги опять нагадили в наши шаровары, которые мы ни на минуту не снимали, ага.
     
  • 3.44, Аноним (44), 10:53, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они царское золото вернули?
     
     
  • 4.46, нах. (?), 11:00, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с АдмраПа спрашивай!
     

  • 1.42, Zitz (?), 10:51, 16/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В таком случае проект Linux можно считать недоверенным и скомпроментированным, если к ним целых два года ходили, как к себе домой кто хотел, да и сейчас ходят.

    Позорище.

     
     
  • 2.45, Аноним (35), 10:55, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переходим на gnu hurd?
     
     
  • 3.47, Zitz (?), 11:04, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто вся хипстерская тусовка так натужно усирается про дырявую винду и супер продуманный и безопасный линукс, что невольно начинаешь смеяться от проиисходящего. Разработчики линукс пытаются представлять себя в виде каких-то супер хакеров, а на деле являются обычными спотыкашками и криворучками. В очередной раз вся эта братва просто наложила рейтузы.
     

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