The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.24

10.06.2026 08:30 (MSK)

Доступен релиз Alpine Linux 3.24, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker и используется в проекте PostmarketOS. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x, riscv64 и loongarch64) подготовлены в шести вариантах: стандартном (352 МБ), загружаемом по сети (374 МБ), расширенном (1 ГБ), для виртуальных машин (66 MB), minirootfs (4 MB) и для гипервизора Xen (1 ГБ).

В новом выпуске:

  • В инсталлятор (setup-alpine) добавлена поддержка загрузчика Limine, поддерживающего сетевую загрузку по IPv6.
  • В состав репозитория "community" добавлены пакеты со средой рабочего стола COSMIC, разрабатываемой компанией System76 на языке Rust.
  • Удалены пакеты, использующие библиотеки GTK 2 и Qt5, которые не удалось портировать на актуальные ветки GTK и Qt. GTK 2 планируют удалить в следующем выпуске.
  • Предложены пакеты с новыми версиями графических окружений GNOME 50.2, KDE Plasma 6.6, LXQt 2.4.0 и Sway 1.12.
  • Обновлены версии пакетов, например, доступны выпуски GRUB 2.14, LLVM 22, Rust 1.96, Go 1.26, Qt 6.11, wlroots 0.20, nginx 1.30, Xen 4.21. Пакет с ядром Linux продолжает поставляться с веткой 6.18.
  • Для новых установок предложена опциональная возможность переноса всех исполняемых файлов и библиотек из корневых каталогов в раздел /usr (/bin, /sbin и /lib* унифицированы с соответствующими каталогами внутри /usr и оформлены через символические ссылки на них). Для задействования подобного слияния во время установки следует выставить переменную окружения BOOTSTRAP_USR_MERGED перед вызовом утилиты setup-disk. На уже имеющихся системах для слияния можно использовать пакет merge-usr.
  • Сборочная система setuptools обновлена до версии 82.0.0, в которой удалён модуль pkg_resources.
  • Объявлен устаревшим сервис qemu-binfmt из пакета qemu-openrc , вместо которого для размещения файлов конфигурации следует использовать каталог binfmt.d вместе с сервисом binfmt.
  • Из репозитория "main" в "community" перемещены пакеты с GTK 3.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://alpinelinux.org/posts/...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Alpine Linux 3.23 и пакетного менеджера apk 3.0
  3. OpenNews: В postmarketOS и Alpine добавлена поддержка среды рабочего стола COSMIC
  4. OpenNews: Alpine Linux покинул наиболее активный сопровождающий
  5. OpenNews: Docker-образы Alpine поставлялись с пустым паролем пользователя root
  6. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65657-alpine
Ключевые слова: alpine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:44, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >Удалены пакеты, использующие библиотеки GTK 2 и Qt5, которые не удалось портировать на актуальные ветки GTK и Qt. GTK 2 планируют удалить в следующем выпуске.

    За это дизлайк сразу.

     
     
  • 2.2, Аноним (1), 08:46, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А как же GTK2-NG? Зачем форк делали?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:19, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А толку от форка, если он даже wayland не умеет?
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 10:46, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нефорк умеет?
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:17, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Значит MATE там нету?
     
  • 2.6, Анонимный аноним (?), 09:36, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да похорони ты уже gtk2 наконец-то
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:12, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьми gtk2 из v3.22
     

  • 1.3, Аноним (4), 09:15, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему сабжем нельзя заменить мейнстрим на серверах и на десктопах?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:26, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это риторический вопрос с ноткой сарказма?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:08, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьезный вопрос без сарказма. Если есть дитсрибутив котроый на порядок меньше требует ресурсов, то почему его юзают только девопсы для хост ситем? Почему нельзя юзать для десктопа или сервера?
     
  • 2.7, Анонимный аноним (?), 09:36, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что musl. Медленный аллокатор и нету проприетарных драйверов.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 11:54, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В musl поддерживается только 'LD_PRELOAD', без '/etc/ld.so.preload', к сожалению.

    И 'LD_PRELOAD' сбрасывается для исполняемых файлов с setuid/setgid.

    В musl аллокатор (mallocng) оптимизирован для сред с малым количеством ОЗУ + безопасность + широкая совместимость, не на производительность.

    Например, у hardened_malloc (особенно в конфигурации light) очень даже хорошая производительность, с учётом защит, которые он предоставляет.

    И даже в light конфигурации он безопаснее, чем mallocng. Особенно если сравнивать с mallocng.

    Но он поддерживается только на 64-разрядных системах (ARM64 и x86_64), у него заметно бóльший overhead по памяти, и потребляет очень большое количество виртуальной памяти (рекомендуемое значение 'vm.max_map_count' в ~16 раз больше значения по умолчанию).

    На musl самым надёжным способом является его пересборка с другим аллокатором. Например, дистрибутив Chimera Linux так делают. У них есть пакеты musl с mimalloc и musl с mallocng.

     
     
  • 4.19, Аноним (-), 12:47, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А так есть Fedora IoT (а-ля классическая серверная) и CoreOS (deploy по конфигу).

    И есть Secureblue, который можно использовать на обоих.

     
  • 2.16, Аноним (16), 12:12, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что у всех разные предпочтения.

    а так, алпайн есть в дефолтных ос

    https://www.vultr.com/features/operating-systems/

     

  • 1.8, Аноним (8), 09:55, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они вроде хотели переехать на s6, кто в курсе, как успехи?
     
  • 1.12, Shusha (?), 11:54, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне ещё до сих пор интересно, почему в сабже протухшая версия nfs-utils.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру