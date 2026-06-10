Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.24

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|1.1, Аноним (1), 08:44, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>Удалены пакеты, использующие библиотеки GTK 2 и Qt5, которые не удалось портировать на актуальные ветки GTK и Qt. GTK 2 планируют удалить в следующем выпуске.
За это дизлайк сразу.
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|3.14, Аноним (14), 12:08, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Серьезный вопрос без сарказма. Если есть дитсрибутив котроый на порядок меньше требует ресурсов, то почему его юзают только девопсы для хост ситем? Почему нельзя юзать для десктопа или сервера?
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|3.13, Аноним (-), 11:54, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В musl поддерживается только 'LD_PRELOAD', без '/etc/ld.so.preload', к сожалению.
И 'LD_PRELOAD' сбрасывается для исполняемых файлов с setuid/setgid.
В musl аллокатор (mallocng) оптимизирован для сред с малым количеством ОЗУ + безопасность + широкая совместимость, не на производительность.
Например, у hardened_malloc (особенно в конфигурации light) очень даже хорошая производительность, с учётом защит, которые он предоставляет.
И даже в light конфигурации он безопаснее, чем mallocng. Особенно если сравнивать с mallocng.
Но он поддерживается только на 64-разрядных системах (ARM64 и x86_64), у него заметно бóльший overhead по памяти, и потребляет очень большое количество виртуальной памяти (рекомендуемое значение 'vm.max_map_count' в ~16 раз больше значения по умолчанию).
На musl самым надёжным способом является его пересборка с другим аллокатором. Например, дистрибутив Chimera Linux так делают. У них есть пакеты musl с mimalloc и musl с mallocng.
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|4.19, Аноним (-), 12:47, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А так есть Fedora IoT (а-ля классическая серверная) и CoreOS (deploy по конфигу).
И есть Secureblue, который можно использовать на обоих.
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