Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.24

И 'LD_PRELOAD' сбрасывается для исполняемых файлов с setuid/setgid.

В musl аллокатор (mallocng) оптимизирован для сред с малым количеством ОЗУ + безопасность + широкая совместимость, не на производительность.

Например, у hardened_malloc (особенно в конфигурации light) очень даже хорошая производительность, с учётом защит, которые он предоставляет.

И даже в light конфигурации он безопаснее, чем mallocng. Особенно если сравнивать с mallocng.

Но он поддерживается только на 64-разрядных системах (ARM64 и x86_64), у него заметно бóльший overhead по памяти, и потребляет очень большое количество виртуальной памяти (рекомендуемое значение 'vm.max_map_count' в ~16 раз больше значения по умолчанию).

На musl самым надёжным способом является его пересборка с другим аллокатором. Например, дистрибутив Chimera Linux так делают. У них есть пакеты musl с mimalloc и musl с mallocng.