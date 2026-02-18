Выпуск Lutris 0.5.20 и Bottles 0.62, платформ для упрощения запуска игр в Linux

Опубликован выпуск игровой платформы Lutris 0.5.20, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны в формате flatpak. Проектом поддерживается каталог для быстрого поиска и установки игровых приложений, позволяющий через единый интерфейс одним щелчком мыши запускать в Linux игры, не заботясь об установке зависимостей и настройках. Runtime-компоненты для запуска игр поставляются проектом и не привязываются к используемому дистрибутиву. Runtime представляет собой независимый от дистрибутива набор библиотек, включающий компоненты из SteamOS и Ubuntu, а также различные дополнительные библиотеки. Предоставляется возможность установки игр, распространяемых через сервисы GOG, Steam, Epic Games Store, Battle.net, Amazon Games, Origin и Uplay. При этом сам по себе Lutris выступает лишь в роли посредника и не продаёт игры, поэтому для коммерческих игр пользователь должен самостоятельно приобрести игру в соответствующем сервисе (бесплатные игры можно запускать одним кликом из графического интерфейса Lutris). Каждая игра в Lutris привязывается к сценарию загрузки и обработчику, описывающему окружение для запуска игры. В том числе предоставляются готовые профили с оптимальными настройками для запуска игр под управлением Wine. Кроме Wine игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS/MAME и Dolphin. Среди изменений в новой версии: Для запуска Windows-игр с использованием UMU (Unified Launcher) по умолчанию задействован Proton-GE, расширенный вариант пакета Proton, отличающийся использованием свежей версии Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях.

При использовании Proton прекращена установка VKD3D, D3D Extras и DXVK-NVAPI, которые уже предоставляются в Proton.

Обеспечена передача в Proton настроек "Enable Esync" и "Enable Fsync".

Включена предоставляемая в DXVK прослойка для трансляции Direct3D 8 в API Vulkan.

В скрипт запуска Wine добавлена опия для использования драйвера winewayland.drv для окружений на базе протокола Wayland.

Добавлены кнопки для выбора обложек, баннеров и пиктограмм в настройках игры.

В настройки добавлена опция для выставления файлового пути к BIOS для эмулятора, используемого в libretro.

Обеспечено определение информации о релизах через сервисы GOG и Itch.io. При работе с Itch.io вместо учётных данных задействованы ключи доступа к API. Упрощена работа с коллекциями Itcho.io - если отсутствует коллекция с именем "Lutris", показываются все игры.

В настройках платформы MAME для выбора типа эмулируемого устройства вместо огромного выпадающего списка реализовано поле с поиском.

Добавлен скрипт для запуска игр через эмулятор Azahar.

Реализованы источники загрузки игр "ZOOM Platform" и "Steam Family"

Обновлены скрипты для запуска игр при помощи TIC-80, EasyRPG, mGBA, Rosalie's Mupen GUI, Ruffle и 86Box.

Добавлена поддержка импорта ПЗУ от компьютеров Commodore 64.

Добавлена поддержка ICD (Installable Client Driver) для GPU Intel Xe.

Удалено меню "Add Games", на смену которому пришла кнопка "+".

В контекстное меню добавлена кнопка для создания ярлыка запуска Steam в режиме Big Picture.

Добавлена файловая ассоциация для запуска инсталлятора lutris двойным кликом.

Налажена совместимость с Python 3.14.





Одновременно опубликован выпуск проекта Bottles 0.62, развивающего приложение для упрощения установки, настройки и запуска Windows-приложений в Linux на базе Wine или Proton. Программа предоставляет интерфейс для управления префиксами, определяющими Wine-окружение и параметры для запуска приложений, а также инструменты для установки зависимостей, необходимых для корректной работы запускаемых программ. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Программа поставляется в формате Flatpak и в пакетах для Arch Linux. Для установки дополнительных библиотек в Bottles вместо скрипта Winetricks применяется полноценная система управления зависимостями, работа которой напоминает управление зависимостями в пакетных менеджерах дистрибутивов. Для запускаемого Windows-приложения определяется список зависимостей (DLL-библиотеки, шрифты, runtime и т.п.), которые необходимо загрузить и установить для нормальной работы, при том, что у каждой зависимости могут быть свои зависимости. Bottles предоставляет репозиторий с информацией о зависимостях для различных программ и библиотек, а также инструментарий для централизованного управления зависимостями. Все установленные зависимости отслеживаются, поэтому при удалении программы, можно удалить и связанные зависимости, если они не используются для запуска других приложений. Подобный подход позволяет обойтись без установки отдельной версии Wine для каждого приложения и использовать единое Wine-окружение для запуска как можно большего числа приложений. Для работы с Windows-префиксами в Bottles применяется концепция окружений, предоставляющих готовые настройки, библиотеки и зависимости для определённого класса приложений. Предлагаются базовые окружения: Gaming - для игр, Software - для прикладных программ и Custom - чистое окружение для проведения собственных экспериментов. В окружении для игр включены DXVK, VKD3D, Esync, на системах с гибридной графикой активирована дискретная графическая карта, а в PulseAudio включены настройки для улучшения качества звука. В окружении для приложений включены настройки, подходящие как для мультимедийных программ, так и офисных приложений. При необходимости можно установить несколько разных версий wine, proton и dxvk, и на лету переключаться между ними. Возможен импорт окружений из других менеджеров Wine, таких как Lutris и PlayOnLinux. Окружения запускаются с использованием sandbox-изоляции, отделены от основной системы и имеют доступ только в необходимым данным в домашнем каталоге. Предоставляется поддержка версионного контроля, автоматически сохраняющего состояние перед установкой каждой новой зависимости и позволяющего откататься на одно из прошлых состояний в случае проблем. Среди изменений в Bottles 0.62: Добавлена поддержка XDG-портала Dynamic Launcher, позволяющего изолированным приложениям устанавливать ".desktop" файлы без ручного предоставления полномочий.

Активация технологии суперсэмплинга FSR (FidelityFX Super Resolution) перемещена на страницу с настройками композитного сервера Gamescope.

Реализован вывод индикатора прогресса создания резервной копии.



