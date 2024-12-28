Проект Bottles будет переписан на языке Rust с использованием libcosmic

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|1.5, Аноним (5), 18:46, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну наконец-то! Еще один проект переписывают на Rust! Интересно, сколько раз они перепишут его с нуля, прежде чем поймут, что проблема была не в Python????
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|2.9, Аноним (9), 19:09, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> прежде чем поймут, что проблема была не в Python
это иксперды опеннета вроде тебя читать, а главное, понимать и думать не умеют - проблема не в python, а в gtk
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|3.17, Аноним (-), 19:29, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Проблема в GTK, говоришь? А ничего, что Bottles Next на libcosmic, который, внезапно, тоже тулкит для GUI? Или это другое, понимать надо? Не поделишься своим глубочайшим анализом, почему переход с GTK на что-то другое — это не решение проблемы, а её усугубление?
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|5.40, Аноним (-), 21:14, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Единственная", говоришь? А ничего, что в той же новости прямым текстом написано про "проблемы, не решаемые без кардинального изменения архитектуры"? Или это тоже GTK виноват? А может, проблема всё-таки комплексная, и macOS — это лишь один из примеров, а не единственная причина? Не?
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|5.48, Витюшка (?), 22:38, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прежде чем делать такие утверждения нужно попробовать пописать хоть пару строчек на GTK. Ничего он там не поддерживает от слова "совсем".
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|4.43, Аноним (43), 21:20, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ясно же, что проблему кроссплатформенности решили бы C++ и Qt.
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|2.10, Аноним (-), 19:14, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если у вас есть проблема, и вы собираетесь решить ее с помощью Python - теперь у вас две проблемы.
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|1.7, Аноним (7), 19:04, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На зло растохейтерам Rust шагает по планете. Трепещите, скоро Rust будет классикой программирования, и не знать его будет стыдно!
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|2.22, Аноним (22), 19:46, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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wrapper на расте для запуска огромного Си-монстра - ну такое себе достижение
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|1.12, Аноним (12), 19:26, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Перечисленные причины по которым они хотят его переписать выглядят как какая-то фигня
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|2.64, нах. (?), 06:32, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мля, да чо вам все не так-то?
Это же ж прекрасная ниша для раста!
Ненужную фигню _начинают_переписывать_ на ненужной фигне, с использованием ненужной фигни.
Я вот каждый раз плачу от счастья от таких новостей.
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|1.13, Аноним (13), 19:26, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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вот именно в контексте бутылок, я не понимаю зачем тут раст. питон вроде норм для таких тулов, нет?
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|1.16, xsignal (ok), 19:29, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> будет переписан
> имеющееся монолитное приложение на Python не позволяет реализовать многие идеи
Мыслят они в правильном направлении, только переписать нужно не на Rust, а на языке Си. Тогда и любые идеи можно будет реализовать, и быстродействие значительно повысится.
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|1.20, Афроним (?), 19:33, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Port Proton не имеет ограничений из-за GTK. Проблема у Bottles явно не в GTK но разработчики зрят в будущее где Wayland,Rust,QT всех победил. Так что Port Proton ближайшие лет ацать* торт.
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|2.41, pic (??), 21:15, 28/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они метят во что-то большее, типа Big Pictures.
Поэтому слез с Bottles на PortProton.
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|1.32, Аноним (32), 20:40, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну как бы без разницы, кто что на что будет переписывать, хоть на Visual Basic. Официальный язык Опеннета - Си. И только Си. Только на нём пишут эксперты. УРА!
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|1.33, laindono (ok), 20:44, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Для меня, как человека, изучавшего iced весьма глубоко, было сюрпризом, что его взяли для целой DE. Оно местами сыровато. По крайней мере было таковым, когда последний раз смотрел.
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|1.42, Аноним (42), 21:19, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понял. Next mode - положить все в один префикс?
Хрен там оно работать будет.
Хорошо, хоть классический вариант оставят.
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|1.45, Балмер (?), 21:45, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Тридцать три года всё переписивают да переписивают, да невыпереписяют.
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|1.49, Аноним (49), 22:44, 28/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
для меня главная ценность bottles -- это их сборки wine caffe и wine soda, с вес... большой текст свёрнут, показать
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|1.59, Аноним (59), 03:23, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Делов-то, пусть переписывают хоть на Cobol, есть вменяемые альтернативы. Сабж можно использовать не для запуска, а в роли дополнительного источника инструкций для запуска windows-программ.
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|1.63, Аноним (63), 06:25, 29/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем переписывать подобное приложение, которое представляет собой некритичный ко времени исполнения код, на Rust?
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|2.66, нах. (?), 06:35, 29/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну мож слегкаа устали каждый раз с питона на питон?
Давайте не будем им мешать, и просто за ними понаблюдаем!
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