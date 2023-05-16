Пользовательское окружение COSMIC развивает новую панель, написанную на Rust

|
|1.1, soarin (ok), 08:54, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Странно читать про иксы и Rust в одной новости.
Этакое столкновение устаревшего и прогрессивного.
А так интересно конечно.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 09:04, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Ну, это как какой-нибудь сабантуй, где за одним столом сидят и диды, и молодежь. Диды вспоминают былое и уже понимают, что им пора на покой. А вот молодежь воодушевлена: она со дня на день выпустится из вуза и начнет жизнь на полную катушку.
|
|
|
|3.71, Ананан (?), 14:36, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И только один X-сервер сидит и под нос себе "Как вы задолбали, на пенсию уйду". Который год подряд...
|
|2.10, COBA (?), 09:14, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Вот интересно, а где Вы про иксы прочитали? Мне показалось, что они все это пилят по wayland и даже композитор свой пишут.
|
|
|
|3.21, soarin (ok), 09:31, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Да. Текущий дефолт в PopOS это значит на иксах.
А новое будет на Rust и с Wayland.
надо ждать.
|
|
|
|4.76, FF (?), 15:42, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а почему ты ездишь на колёсном транспорте, а не на конях?
|
|2.13, Аноним (13), 09:22, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
а что в этом прогрессивного? обделаные штаны адептов от страха словить сегфолт?
|
|
|
|
|
|
|
|5.64, warlock66613 (ok), 13:17, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> частный случай
И не частный случай. "Undefined behavior" на самом деле очень неудачный термин, поскольку соответствующее явление вообще не про бихейвер, не про поведение программы в рантайме. На самом деле это про _поведение компилятора во время трансляции программы_. Суть не в том, что программа, содержащая UB будет _работать_ как-то не так, суть в том, что _компилятор_ не даёт никаких гарантий в отношении результата _компиляции_ такой программы. Сегфолт относится к райнтайму, UB — к компайлтайму, поэтому одно — не частный случай другого.
|
|
|
|6.65, Аноним (65), 13:27, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я - один из тех, кто всегда считал, что ub - это именно про поведение в рантайме. Можете кинуть ссылку на официальную информацию о том, что это не так? Это в стандарте C прописано где-то?
|
|
|
|7.66, warlock66613 (ok), 13:32, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я - один из тех, кто всегда считал, что ub - это
> именно про поведение в рантайме. Можете кинуть ссылку на официальную информацию
> о том, что это не так? Это в стандарте C прописано
> где-то?
Это не прописано в явном виде. Но в стандарте, например, прописано, что компилятор может вообще не компилировать программу с UB, а выдавать ошибку компиляции. Конечно, это больше теоретическая возможность, чем практическая, но это показательно.
|
|7.73, n00by (ok), 15:02, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я - один из тех, кто всегда считал, что ub - это
> именно про поведение в рантайме. Можете кинуть ссылку на официальную информацию
Смотрите замечания, п.2 -- в том числе и в период исполнения.
ISO/IEC 9899:2017
3.4.3
1 undefined behavior
behavior, upon use of a nonportable or erroneous program construct or of erroneous data, for which
this International Standard imposes no requirements
2 Note 1 to entry: Possible undefined behavior ranges from ignoring the situation completely with unpredictable results,
to behaving during translation or program execution in a documented manner characteristic of the environment (with or
without the issuance of a diagnostic message), to terminating a translation or execution (with the issuance of a diagnostic
message).
3 EXAMPLE An example of undefined behavior is the behavior on integer overflow.
|
|4.49, annonnn (?), 11:27, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
согласен, UB это легальный способ добавлять закладки и бекдоры во всякий шлак
чтобы потом при очередной CVE просто говорить "это всего лишь ошибка"
|
|2.36, дАнон (?), 10:02, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Их просто объединяет одно - оно работает.
А с прогрессивной бетки вайленда толку зиро.
|
|2.37, Аноним (37), 10:18, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Разве прогрессивное не произведено устаревшим? )
Типа:
- Мы наш, мы новый мир построим!
- А чо из старого говна?
|
|
|
|3.39, Аноним (7), 10:24, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну откажись тогда от всех достижений за бронзовый и последующие века и вернись туда, где человечество пребывало 99% своего времени -- в каменный век.
|
|
|
|2.23, soarin (ok), 09:37, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Причём они ноутбуки 💻 деалают.
Поэтому хоть как-то заинтересованы в десктопе.
Вот даже бы купил, если бы у Apple 🍎 не были бы такие фапабельные ноутбуки.
|
|
|
|
|
|4.33, Имя (?), 09:55, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Открытый uefi, где ты можешь крутить кривыми вентиляторами как хочешь, менять аппаратно раскладки и еще что-то.
Железо при этом такое же как у асусов за те же деньги.
|
|3.77, FF (?), 15:44, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
фапать на ноутбуки и лошадей это такое инновационное занятие
|
|1.8, geekay (ok), 09:05, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
"Проектом также разрабатывает композитный сервер". Кто и какой сервер разрабатывает этим проектом?
|
|1.11, Рубик Кубик (?), 09:19, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Выглядит очень неплохо. Сейчас сижу на хфсе, который полностью переделал под себя (собственнын темы, иконки, плагины), но гномик от поп-ос так и манит к себе. Видно, ребята любят то, чем занимаются.
|
|
|
|
|
|3.56, soarin (ok), 12:06, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, вообще круто.
Уже больше десяти лет сижу на Ubuntu.
И в кои веки захотелось куда-то двинуться.
Тем более на Rust.
Я даже сел и пару месяцев учил, практиковался. Думал устроюсь Rust девелопером, буду модным и прогрессивным. Но не получилось, опять двадцать пять — снова плюсовик.
Но для души — самое оно.
|
|
|
|4.78, FF (?), 15:44, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну вот видишь, сам же плюсовик, луддит, получается?
|
|2.67, VladSh (?), 14:04, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, видно, что ребята серьёзно подошли - сразу правильно дизайнят - унификация (продуманный слой абстракции), модульность, максимальная настраиваемость.
|
|
|
|2.59, Аноним (59), 12:13, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Так NIH-синдром ведь! Да и вообще, у растофанатов нет цели, только путь.
|
|2.72, Анонин (?), 14:51, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что tint2, что lxpanel - древние поделия, гвоздями прибитые к еще более древним иксам.
HiDPI работает криво, "стабильный" код, в который последний раз коммитили пару лет назад, при куче открытых багов в трекере.
Зашибись альтернатива.
|
|1.42, Рустик (?), 10:54, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+
И жрущих батарейку как какая-нибудь инди игра.
|
|
|
|2.54, Анонус (?), 12:02, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, программная отрисовка наше всё! Вот где можно сэкономить пару миллиампер // подсказка: нельзя.
|
|1.44, prokoudine (ok), 10:55, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
[14.04.2021] Компания System76 объявила о разработке пользовательского окружения COSMIC
[16.05.2023] Пользовательское окружение COSMIC развивает новую панель, написанную на Rust
Шокирующий прогресс за два года.
|
|
|
|2.53, Анонус (?), 11:56, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ага, а еще заменили Gnome+Xorg+C на Wayland+Rust. Но это так, незначительные мелочи.
|
|
|
|3.60, Аноним (59), 12:16, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну, раз C на Rust заменили, то это, конечно, невероятный прогресс! А то, что только панель, это мелочи, ведь с Wayland оно почти готово!
|
|
|
|4.63, Анонус (?), 13:14, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да, это прогресс. Теперь за месяцы делают то, что всякие с-образные xfce делают годами.
|
|1.45, Admino (ok), 11:06, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
В отличие от KDE, XFCE, Mate, Lxqt, Cinnamon и Budgie, панель будет отображать список активных окон, ярлыки для быстрого доступа к приложениям и поддерживать размещение апплетов.
А ещё в отличие от KDE, XFCE, Mate, Lxqt, Cinnamon и Budgie, она может разделяться на части, например, верхнюю с меню и индикаторами, и нижнюю со списком активных задач и ярлыков быстрого доступа. Части панели могут размещаться как вертикально, так и горизонтально, занимать всю ширину экрана или только выбранную область, использовать прозрачность, менять стиль в зависимости от выбора светлого и тёмного оформления.
Инновации.
|
|1.50, Аноним (50), 11:29, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Лучше бы сделали рабочие столы на нескольких мониторах как в i3. Хочу переключать на любом мониторе независимо от остальных.
|
|1.55, Аноним (55), 12:05, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Прикольно конечно, но без отрисовки вулканом ненужно. Плюс оно должно жрать меньше чем Sway. Кроме того хдр пока только в иксах с хромым вроде бы, и то надо указать цвет в 10 бит чтобы получить более серую картинку, а не как в маркетологических анонсах что стало красивее и ярче.
|
|
|
|2.68, VladSh (?), 14:09, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там целый список движков; Vulkan имеется. И это здорово, что не прибито гвоздями к одному только Vulkan.
|
|1.62, Ржомба (?), 12:45, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Зачем нужны 2 панели вот в таком виде, как на скриншотах? Верхняя для чего? Каргокультисты позорные. Не смогли сделать глобальное меню, уберите ее совсем, на нижнюю все влезет. Я представляю, как это ДЕ будет смешно смотреться на моем 32" (как GNOME, да).
|
|
|
|2.75, Анонимусс (?), 15:17, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Верхняя для чего?
Для всего кроме приложений, это же элементарно.
> на нижнюю все влезет
Зачем все пихать на нижнюю? Они для апп, а не для часов, регулятора громкости и тд
> Не смогли сделать глобальное меню
А разве даже пытались сделать?
|