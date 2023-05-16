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Пользовательское окружение COSMIC развивает новую панель, написанную на Rust

16.05.2023 08:53

Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, опубликовала отчёт о развитии новой редакции пользовательского окружения COSMIC, переписанной на языке Rust (не путать со старым COSMIC, который был основан на GNOME Shell). Окружение развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Проектом также разрабатывает композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland.

Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+, а также оконная оболочка и движок для интеграции с Web. Приложения на базе Iced могут быть собраны для Windows, macOS, Linux и запуска в web-браузере. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Код распространяется под лицензией MIT.

Среди последних достижений в разработке COSMIC:

  • Предложена новая панель, отображающая список активных окон, ярлыки для быстрого доступа к приложениям и поддерживающая размещение апплетов (встроенные приложения, выполняемые в отдельных процессах). Например, через апплеты реализованы меню приложений, интерфейс переключения между рабочими столами и индикаторы для изменения раскладки клавиатуры, управление воспроизведением мультимедийных файлов, изменения громкости, управления Wi-Fi и Bluetooth, показа вывода списка накопившихся уведомлений, отображения времени и вызова экрана для завершения работы. В планах реализация апплетов с прогнозом погоды, заметками, управления буфером обмена и реализацией пользовательских меню.

    Панель может разделяться на части, например, верхнюю с меню и индикаторами, и нижнюю со списком активных задач и ярлыков быстрого доступа. Части панели могут размещаться как вертикально, так и горизонтально, занимать всю ширину экрана или только выбранную область, использовать прозрачность, менять стиль в зависимости от выбора светлого и тёмного оформления.

  • Опубликован сервис автоматической оптимизации System76 Scheduler 2.0, динамически настраивающий параметры планировщика задач CFS (Completely Fair Scheduler) и меняющий приоритеты выполнения процессов для снижения задержек и обеспечения максимальной производительности процесса, связанного с активным окном, с которым в текущий момент работает пользователь. В новой версии реализована интеграция с мультимедийным сервером Pipewire для повышения приоритета процессов, выводящих мультимедийный контент; осуществлён переход на новый формат файлов конфигурации, в которых можно определять собственные правила и управлять применением различных режимов оптимизации; предоставлена возможность применения настроек с учётом состояния cgroups и родительских процессов; примерно на 75% снижено потребление ресурсов в основном процессе Scheduler.
  • Доступна реализация конфигуратора, подготовленного с использованием новой библиотеки виджетов. В первом варианте конфигуратора предложены настройки панели, клавиатуры и обоев рабочего стола. В дальнейшем число страниц с настройками будет увеличено. Конфигуратор имеет модульную архитектуру, позволяющую легко подключать дополнительные страницы с настройками.
  • Ведётся подготовка к интеграции поддержки экранов с высоким динамическим диапазоном яркости (HDR) и средств управления цветности (например, планируется добавить поддержку цветовых профилей ICC). Разработка пока на начальной стадии и синхронизируется с общей работой по обеспечению поддержки HDR и средств управления цветом для Linux.
  • В композитный сервер cosmic-comp добавлена поддержка вывода с представлением цвета 10 бит на канал.
  • В GUI-библиотеке iced ведётся работа по поддержке инструментов для людей с ограниченными возможностями. Проведена экспериментальная интеграция с библиотекой AccessKit и добавлена возможность использования экранных ридеров Orca.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: Прогресс в разработке пользовательского окружения COSMIC, написанного на Rust
  3. OpenNews: Пользовательское окружение COSMIC будет использовать Iced вместо GTK
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Pop!_OS 22.04, развивающего рабочий стол COSMIC
  5. OpenNews: Компания System76 работает над созданием нового пользовательского окружения
  6. OpenNews: Компания System76 объявила о разработке пользовательского окружения COSMIC
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59137-cosmic
Ключевые слова: cosmic, rust, desktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, soarin (ok), 08:54, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Странно читать про иксы и Rust в одной новости.
    Этакое столкновение устаревшего и прогрессивного.

    А так интересно конечно.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:04, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну, это как какой-нибудь сабантуй, где за одним столом сидят и диды, и молодежь. Диды вспоминают былое и уже понимают, что им пора на покой. А вот молодежь воодушевлена: она со дня на день выпустится из вуза и начнет жизнь на полную катушку.
     
     
  • 3.71, Ананан (?), 14:36, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И только один X-сервер сидит и под нос себе "Как вы задолбали, на пенсию уйду". Который год подряд...
     
  • 2.10, COBA (?), 09:14, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вот интересно, а где Вы про иксы прочитали? Мне показалось, что они все это пилят по wayland и даже композитор свой пишут.  
     
     
  • 3.21, soarin (ok), 09:31, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да. Текущий дефолт в PopOS это значит на иксах.
    А новое будет на Rust и с Wayland.

    надо ждать.

     
     
  • 4.76, FF (?), 15:42, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а почему ты ездишь на колёсном транспорте, а не на конях?
     
  • 3.40, n00by (ok), 10:27, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Написано про X12. Точнее, DX12.
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:22, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    а что в этом прогрессивного? обделаные штаны адептов от страха словить сегфолт?
     
     
  • 3.38, warlock66613 (ok), 10:18, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уж сколько лет твердили миру… Undefined Behavior — это _не_ сегфолт.
     
     
  • 4.46, Аноним (13), 11:07, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    частный случай
     
     
  • 5.64, warlock66613 (ok), 13:17, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > частный случай

    И не частный случай. "Undefined behavior" на самом деле очень неудачный термин, поскольку соответствующее явление вообще не про бихейвер, не про поведение программы в рантайме. На самом деле это про _поведение компилятора во время трансляции программы_. Суть не в том, что программа, содержащая UB будет _работать_ как-то не так, суть в том, что _компилятор_ не даёт никаких гарантий в отношении результата _компиляции_ такой программы. Сегфолт относится к райнтайму, UB — к компайлтайму, поэтому одно — не частный случай другого.

     
     
  • 6.65, Аноним (65), 13:27, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я - один из тех, кто всегда считал, что ub - это именно про поведение в рантайме. Можете кинуть ссылку на официальную информацию о том, что это не так? Это в стандарте C прописано где-то?
     
     
  • 7.66, warlock66613 (ok), 13:32, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я - один из тех, кто всегда считал, что ub - это
    > именно про поведение в рантайме. Можете кинуть ссылку на официальную информацию
    > о том, что это не так? Это в стандарте C прописано
    > где-то?

    Это не прописано в явном виде. Но в стандарте, например, прописано, что компилятор может вообще не компилировать программу с UB, а выдавать ошибку компиляции. Конечно, это больше теоретическая возможность, чем практическая, но это показательно.

     
     
  • 8.74, n00by (ok), 15:05, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там написано другое ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.73, n00by (ok), 15:02, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я - один из тех, кто всегда считал, что ub - это
    > именно про поведение в рантайме. Можете кинуть ссылку на официальную информацию

    Смотрите замечания, п.2 -- в том числе и в период исполнения.

    ISO/IEC 9899:2017

    3.4.3

    1 undefined behavior
    behavior, upon use of a nonportable or erroneous program construct or of erroneous data, for which
    this International Standard imposes no requirements

    2 Note 1 to entry: Possible undefined behavior ranges from ignoring the situation completely with unpredictable results,
    to behaving during translation or program execution in a documented manner characteristic of the environment (with or
    without the issuance of a diagnostic message), to terminating a translation or execution (with the issuance of a diagnostic
    message).

    3 EXAMPLE An example of undefined behavior is the behavior on integer overflow.

     
  • 4.49, annonnn (?), 11:27, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    согласен, UB это легальный способ добавлять закладки и бекдоры во всякий шлак
    чтобы потом при очередной CVE просто говорить "это всего лишь ошибка"
     
  • 2.36, дАнон (?), 10:02, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Их просто объединяет одно - оно работает.
    А с прогрессивной бетки вайленда толку зиро.
     
  • 2.37, Аноним (37), 10:18, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разве прогрессивное не произведено устаревшим? )
    Типа:
    - Мы наш, мы новый мир построим!
    - А чо из старого говна?
     
     
  • 3.39, Аноним (7), 10:24, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну откажись тогда от всех достижений за бронзовый и последующие века и вернись туда, где человечество пребывало 99% своего времени -- в каменный век.
     

  • 1.6, Неудачник (?), 09:04, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Из этого проекта может получиться что-нибудь серьёзное. Успехов им!
     
     
  • 2.23, soarin (ok), 09:37, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Причём они ноутбуки 💻 деалают.
    Поэтому хоть как-то заинтересованы в десктопе.

    Вот даже бы купил, если бы у Apple 🍎 не были бы такие фапабельные ноутбуки.

     
     
  • 3.25, Аноним (-), 09:41, 16/05/2023 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 3.26, scriptkiddis (?), 09:42, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что в них такого кроме цены за далеко не топовое железо?
     
     
  • 4.33, Имя (?), 09:55, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Открытый uefi, где ты можешь крутить кривыми вентиляторами как хочешь, менять аппаратно раскладки и еще что-то.
    Железо при этом такое же как у асусов за те же деньги.
     
  • 3.77, FF (?), 15:44, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фапать на ноутбуки и лошадей это такое инновационное занятие
     

  • 1.8, geekay (ok), 09:05, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "Проектом также разрабатывает композитный сервер". Кто и какой сервер разрабатывает этим проектом?
     
  • 1.11, Рубик Кубик (?), 09:19, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит очень неплохо. Сейчас сижу на хфсе, который полностью переделал под себя (собственнын темы, иконки, плагины), но гномик от поп-ос так и манит к себе. Видно, ребята любят то, чем занимаются.
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 09:39, 16/05/2023 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
  • 2.43, Гималаи (?), 10:54, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дожились, накачанные гномьи попосы начинают кого-то манить.
     
     
  • 3.56, soarin (ok), 12:06, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, вообще круто.
    Уже больше десяти лет сижу на Ubuntu.
    И в кои веки захотелось куда-то двинуться.

    Тем более на Rust.
    Я даже сел и пару месяцев учил, практиковался. Думал устроюсь Rust девелопером, буду модным и прогрессивным. Но не получилось, опять двадцать пять — снова плюсовик.

    Но для души — самое оно.

     
     
  • 4.78, FF (?), 15:44, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вот видишь, сам же плюсовик, луддит, получается?
     
  • 2.67, VladSh (?), 14:04, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, видно, что ребята серьёзно подошли - сразу правильно дизайнят - унификация (продуманный слой абстракции), модульность, максимальная настраиваемость.
     

  • 1.41, Аноним (41), 10:54, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем оно нужно, когда есть tint2 и lxpanel?
     
     
  • 2.59, Аноним (59), 12:13, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так NIH-синдром ведь! Да и вообще, у растофанатов нет цели, только путь.
     
  • 2.72, Анонин (?), 14:51, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что tint2, что lxpanel - древние поделия, гвоздями прибитые к еще более древним иксам.
    HiDPI работает криво, "стабильный" код, в который последний раз коммитили пару лет назад, при куче открытых багов в трекере.
    Зашибись альтернатива.
     

  • 1.42, Рустик (?), 10:54, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >  движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+

    И жрущих батарейку как какая-нибудь инди игра.

     
     
  • 2.54, Анонус (?), 12:02, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, программная отрисовка наше всё! Вот где можно сэкономить пару миллиампер // подсказка: нельзя.
     

  • 1.44, prokoudine (ok), 10:55, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    [14.04.2021] Компания System76 объявила о разработке пользовательского окружения COSMIC

    [16.05.2023] Пользовательское окружение COSMIC развивает новую панель, написанную на Rust

    Шокирующий прогресс за два года.

     
     
  • 2.48, Аноним (48), 11:18, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странная попытка хайпануть, немножечко.
     
  • 2.53, Анонус (?), 11:56, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, а еще заменили Gnome+Xorg+C на Wayland+Rust. Но это так, незначительные мелочи.
     
     
  • 3.60, Аноним (59), 12:16, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, раз C на Rust заменили, то это, конечно, невероятный прогресс! А то, что только панель, это мелочи, ведь с Wayland оно почти готово!
     
     
  • 4.63, Анонус (?), 13:14, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, это прогресс. Теперь за месяцы делают то, что всякие с-образные xfce делают годами.
     

  • 1.45, Admino (ok), 11:06, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В отличие от KDE, XFCE, Mate, Lxqt, Cinnamon и Budgie, панель будет отображать список активных окон, ярлыки для быстрого доступа к приложениям и поддерживать размещение апплетов.

    А ещё в отличие от KDE, XFCE, Mate, Lxqt, Cinnamon и Budgie, она может разделяться на части, например, верхнюю с меню и индикаторами, и нижнюю со списком активных задач и ярлыков быстрого доступа. Части панели могут размещаться как вертикально, так и горизонтально, занимать всю ширину экрана или только выбранную область, использовать прозрачность, менять стиль в зависимости от выбора светлого и тёмного оформления.

    Инновации.

     
  • 1.50, Аноним (50), 11:29, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы сделали рабочие столы на нескольких мониторах как в i3. Хочу переключать на любом мониторе независимо от остальных.
     
  • 1.51, Аноним (51), 11:41, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разумеется без COSMIC оно не заработает, я правильно понимаю?
     
  • 1.55, Аноним (55), 12:05, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Прикольно конечно, но без отрисовки вулканом ненужно. Плюс оно должно жрать меньше чем Sway. Кроме того хдр пока только в иксах с хромым вроде бы, и то надо указать цвет в 10 бит чтобы получить более серую картинку, а не как в маркетологических анонсах что стало красивее и ярче.
     
     
  • 2.68, VladSh (?), 14:09, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там целый список движков; Vulkan имеется. И это здорово, что не прибито гвоздями к одному только Vulkan.
     

  • 1.57, Аноним (57), 12:07, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я вижу клон macos.
     
  • 1.58, Аноним (58), 12:13, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Среди последних достижений в разработке COSMIC XFCE подержи-ка моё пиво 1... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.61, Аноним (59), 12:18, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно же: Xfce не на расте!
     
  • 2.69, VladSh (?), 14:11, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие движки отрисовки поддерживает XFCE?
     
  • 2.70, Анонин (?), 14:23, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как XFCE с поддержкой вейланда?
    Пока что "For Xfce 4.18 ... our applications are working acceptably on Wayland"
    и "It is not clear yet which Xfce release will target a complete Xfce Wayland transition"
    (https://wiki.xfce.org/releng/wayland_roadmap)
     

  • 1.62, Ржомба (?), 12:45, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем нужны 2 панели вот в таком виде, как на скриншотах? Верхняя для чего? Каргокультисты позорные. Не смогли сделать глобальное меню, уберите ее совсем, на нижнюю все влезет. Я представляю, как это ДЕ будет смешно смотреться на моем 32" (как GNOME, да).
     
     
  • 2.75, Анонимусс (?), 15:17, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Верхняя для чего?

    Для всего кроме приложений, это же элементарно.

    > на нижнюю все влезет

    Зачем все пихать на нижнюю? Они для апп, а не для часов, регулятора громкости и тд

    > Не смогли сделать глобальное меню

    А разве даже пытались сделать?

     

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