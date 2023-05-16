Пользовательское окружение COSMIC развивает новую панель, написанную на Rust

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:04, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Ну, это как какой-нибудь сабантуй, где за одним столом сидят и диды, и молодежь. Диды вспоминают былое и уже понимают, что им пора на покой. А вот молодежь воодушевлена: она со дня на день выпустится из вуза и начнет жизнь на полную катушку.

3.71 , Ананан ( ? ), 14:36, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И только один X-сервер сидит и под нос себе "Как вы задолбали, на пенсию уйду". Который год подряд...

2.10 , COBA ( ? ), 09:14, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Вот интересно, а где Вы про иксы прочитали? Мне показалось, что они все это пилят по wayland и даже композитор свой пишут.

3.21 , soarin ( ok ), 09:31, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да. Текущий дефолт в PopOS это значит на иксах.

А новое будет на Rust и с Wayland. надо ждать.

4.76 , FF ( ? ), 15:42, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а почему ты ездишь на колёсном транспорте, а не на конях?

3.40 , n00by ( ok ), 10:27, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Написано про X12. Точнее, DX12.

2.13 , Аноним ( 13 ), 09:22, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – а что в этом прогрессивного? обделаные штаны адептов от страха словить сегфолт?

3.38 , warlock66613 ( ok ), 10:18, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Уж сколько лет твердили миру… Undefined Behavior — это _не_ сегфолт.

4.46 , Аноним ( 13 ), 11:07, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – частный случай

5.64 , warlock66613 ( ok ), 13:17, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > частный случай И не частный случай. "Undefined behavior" на самом деле очень неудачный термин, поскольку соответствующее явление вообще не про бихейвер, не про поведение программы в рантайме. На самом деле это про _поведение компилятора во время трансляции программы_. Суть не в том, что программа, содержащая UB будет _работать_ как-то не так, суть в том, что _компилятор_ не даёт никаких гарантий в отношении результата _компиляции_ такой программы. Сегфолт относится к райнтайму, UB — к компайлтайму, поэтому одно — не частный случай другого.

6.65 , Аноним ( 65 ), 13:27, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я - один из тех, кто всегда считал, что ub - это именно про поведение в рантайме. Можете кинуть ссылку на официальную информацию о том, что это не так? Это в стандарте C прописано где-то?

7.66 , warlock66613 ( ok ), 13:32, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я - один из тех, кто всегда считал, что ub - это

> именно про поведение в рантайме. Можете кинуть ссылку на официальную информацию

> о том, что это не так? Это в стандарте C прописано

> где-то? Это не прописано в явном виде. Но в стандарте, например, прописано, что компилятор может вообще не компилировать программу с UB, а выдавать ошибку компиляции. Конечно, это больше теоретическая возможность, чем практическая, но это показательно.

8.74 , n00by ( ok ), 15:05, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Там написано другое ... 7.73 , n00by ( ok ), 15:02, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я - один из тех, кто всегда считал, что ub - это

> именно про поведение в рантайме. Можете кинуть ссылку на официальную информацию Смотрите замечания, п.2 -- в том числе и в период исполнения. ISO/IEC 9899:2017 3.4.3 1 undefined behavior

behavior, upon use of a nonportable or erroneous program construct or of erroneous data, for which

this International Standard imposes no requirements 2 Note 1 to entry: Possible undefined behavior ranges from ignoring the situation completely with unpredictable results,

to behaving during translation or program execution in a documented manner characteristic of the environment (with or

without the issuance of a diagnostic message), to terminating a translation or execution (with the issuance of a diagnostic

message). 3 EXAMPLE An example of undefined behavior is the behavior on integer overflow.

4.49 , annonnn ( ? ), 11:27, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – согласен, UB это легальный способ добавлять закладки и бекдоры во всякий шлак

чтобы потом при очередной CVE просто говорить "это всего лишь ошибка"

2.36 , дАнон ( ? ), 10:02, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Их просто объединяет одно - оно работает.

А с прогрессивной бетки вайленда толку зиро.

2.37 , Аноним ( 37 ), 10:18, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Разве прогрессивное не произведено устаревшим? )

Типа:

- Мы наш, мы новый мир построим!

- А чо из старого говна?

3.39 , Аноним ( 7 ), 10:24, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну откажись тогда от всех достижений за бронзовый и последующие века и вернись туда, где человечество пребывало 99% своего времени -- в каменный век.

