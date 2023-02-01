Прогресс в разработке пользовательского окружения COSMIC, написанного на Rust

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|2.10, Аноним (10), 14:31, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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зато можно полтерабайта в сутки через кубернетис прогонять, а начальству говорить "у меня регрессия"
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|3.51, анон (?), 17:06, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие-то комплексы у вас похоже, начальство задалбывает?
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|2.58, Аноним (58), 17:15, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Во-первых, ДЕ может течь, а раст от этого защищает.
Во-вторых, раст -- это просто быстрый язык, но вместе с тем удобный (в смысле, что не требует столько бойлерплейт кода, как C). Да, быстрых и удобных языков есть много разных, но вот раст на сейчас на хайпе, потому наверное он.
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|3.64, Аноним (54), 17:40, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ДЕ может течь, а раст от этого защищает
Были публикации про редох, который тёк...
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|2.75, Аноним (75), 17:57, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты будешь сильно удивлён, но смузихлебы часто бюджеты и забирают. Легко понять почему, на самом деле (Генри Форд для своего времени был тем ещё хипстером, например)
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|2.7, Анонн (?), 14:08, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Для маков разумеется.
ДА и почему бы и нет, это всего лишь еще один бекенд.
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|3.60, Аноним (58), 17:18, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но если они накатят линукс, им не нужен метал. А если не накатят, зачем им какой-то космик? Впрочем, нам -- опеннет экспертам -- ихний метал не сильно мешает, так что нехай пилят?
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|1.5, Kott (??), 14:02, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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COSMIC requires the following components:
Pop Theme >= 5.4.0
GNOME Shell == 3.38.*
Pop_Shell >= 1.1.0
пффф...
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|3.55, Аноним (54), 17:12, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> COSMIC это кастомный GNOME Shell
Вот это поворот! А я уж подумал, растаманы-таки смогли что-то сами сделать, ан нет, просто переименовали готовое.
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|4.62, Аноним (58), 17:19, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Они пилят новую реализацию космика на расте взамен старой, на гноме.
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|1.8, Rev (?), 14:09, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Iced это так называемый immediate mode GUI, то есть при малейшем изменении данных (например занесли мышку над кнопкой, и она стала другого цвета) пересоздаётся вся иерархия компонентов.
Я считаю этот подход максимально порочным, поэтому пишу свой тулкит GUI.
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|2.11, Анонимусс (?), 14:37, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вообще-то нет. Оно смотрит что было изменено и перерисовывает только нужную часть дерева.
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|2.50, Аноним (-), 17:05, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я считаю этот подход максимально порочным, поэтому пишу свой тулкит GUI.
Пророчу тебе провал. Если ты не исследовал того, что люди уже делали, пытаясь получить вменяемый GUI, то ты получишь какой-нибудь отстой уровня начала 90-х. Если гений, то конца 90-х. Мысль человеческая не стоит на месте, и твой маленький мозг никогда не угонится за комбинированной силой интеллекта сотен и тысяч человеческих мозгов. Тем более когда у них фора по сравнению с тобой в несколько десятилетий.
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|1.12, Аноним (12), 14:43, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А конфигуратор этот почему похож на Хром? Или это Гном нынче так выглядит?
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|2.57, Аноним (54), 17:13, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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COSMIC requires the following components:
GNOME Shell == 3.38.*
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|1.17, Фальшивка (?), 14:55, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Extended battery life < ultra memory low
Balanced < это memory low
Perfomance понятно
В целом ui не плохо регрессирует но завезли ли туда ховер ?
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|1.18, eganru (?), 14:56, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В какой-то момент наконец-то наступит сытость говном и люди наконец-то вернутся к настройкам на базе конфигурационных файлов и текстовому интерфейсу пользователя.
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|2.31, Аноним (29), 16:19, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Web 2.0+ без картинок или прон в ASCII? Ну это сильно на любителя.
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|3.41, ihatenpm (?), 16:53, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Direct2D не наркомания чтоль... Зато в андроидах не сильно давно вынесли с однопотока проца на GPU.
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|1.30, Аноним (30), 16:16, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Темно серый шрифт на еще более темных контролах на абсолютно темном фоне. Вот нахер так делают? А почему бы тогда просто не сделать все одним черным цветом, чтоб уж наверняка нихера не было видно?
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|2.32, PCuser (?), 16:25, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Действительно, пугает повсеместная тенденция на переход в черные интерфейсы, работать продуктивно в таком невозможно.
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|2.43, ihatenpm (?), 16:56, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Неужели сварочно-слепящий прямо таки белый 0xFFFFFF шрифт в темной теме винды лучше? Даже в биосах и досах он был серый, если не знали.
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|1.33, Аноним (33), 16:33, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хорошо. Возможно будет единственных хороший и стабильный DE, а не вечно падающая плазма, которую уже больше 10 лет пытаются отучить падать.
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|2.36, Аноним (33), 16:39, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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System76 это производитель компьютеров. У него хотя бы стимул есть сделать хороший DE, для своих компьютеров.
KDE Fondation же всё равно падает там плазма или файловый мэнеджер или нет, лишь бы донаты заносили
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|Часть нити удалена модератором
|4.59, Аноним (54), 17:17, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пользовательское окружение - это real-time приложение и на rust оно будет тормозить.
А раст никогда не позиционировали как риал-тайм.
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|5.68, Анонн (?), 17:48, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и пользовательское окружение ни разу не риал-тайм.
Возможно данному Анониму нужно освежить в памяти что такое риал-тайм приложение.
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|1.61, Аноним (61), 17:18, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Памяти жрет этот Pop os 1.7 Гб на старте. Пусть сами разработчики его и используют.
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|2.66, Аноним (54), 17:43, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 1.7 Гб на старте
издержки раста. У него потребление в 2..3 раза больше, чем у нормальных языков.
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|2.70, Аноним (-), 17:50, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Памяти жрет этот Pop os 1.7 Гб
Язык программирования Rust.
Я уже боюсь за ядро Линукса!
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