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Прогресс в разработке пользовательского окружения COSMIC, написанного на Rust

01.02.2023 12:46

Компания System76, развивающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, опубликовала отчёт о развитии нового пользовательского окружения COSMIC, написанного на языке Rust. Окружение развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву, соответствующий спецификациям Freedesktop. Проектом также развивается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland.

Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+, а также оконная оболочка и движок для интеграции с Web. Приложения на базе Iced могут быть собраны для Windows, macOS, Linux и запуска в web-браузере. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Код распространяется под лицензией MIT.

Среди последних достижений в разработке COSMIC:

  • Реализована поддержка вкладок и сегментированных кнопок на базе виджета SegmentedButton, позволяющих сразу совершать действие при выборе.
  • В конфигураторе обеспечен интерфейс поиска с непрерывным прокручиваемым списком результатов.
  • Реализована возможность выбора профилей управления энергопотреблением и отображения заряда аккумуляторов беспроводных устройств.
  • Добавлен интерфейс для настройки параметров экрана, поддерживающий переключение графических режимов, изменение яркости по расписанию (ночной режим) и управления компоновкой рабочего стола при подключении нескольких мониторов.
  • Добавлен интерфейс настройки языков, форматов и единиц измерения.
  • Добавлен интерфейс настройки звука, позволяющий изменять громкость уведомлений в привязке к приложениям и тестировать выбранные параметры, включая конфигурации с сабвуфером.
  • Предоставлена возможность выбора общего фона, разных обоев для каждого монитора или набора обоев для цикличной смены (задержка устанавливается в настройках).
  • В тулкит Iced добавлен механизм динамической отрисовки iced-dyrend, подразумевающий возможность выбора разных бэкендов в зависимости от окружения (например, можно использовать OpenGL, Vulkan или программный рендеринг на базе библиотеки Softbuffer).
  • Обновлена реализация движка программной отрисовки Softbuffer, которая теперь может использоваться для отрисовки виджетов, предоставляемых библиотекой libcosmic.
  • Пользовательское окружение рассчитано на работу под управлением дисплейных серверов на базе протокола Wayland. Для поддержки запуска приложений X11 в композитный сервер cosmic-comp интегрирована поддержка DDX-сервера XWayland.
  • Подготовлена библиотека cosmic-time, позволяющая использовать в приложениях на базе Iced анимированные эффекты.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Pop!_OS 22.04, развивающего рабочий стол COSMIC
  3. OpenNews: Компания System76 работает над созданием нового пользовательского окружения
  4. OpenNews: В дистрибутиве Pop!_OS 21.04 предложен новый рабочий стол COSMIC
  5. OpenNews: Компания System76 объявила о разработке пользовательского окружения COSMIC
  6. OpenNews: Компания System76 анонсировала новый Linux-дистрибутив Pop!_OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58583-cosmic
Ключевые слова: cosmic, rust, desktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (63) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Вечно недовольный аноним (?), 13:55, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Не помню чтобы в ДЕ находили уязвимости вообще - зачем там раст? Смузихлебу доверили бюджет?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:31, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    зато можно полтерабайта в сутки через кубернетис прогонять, а начальству говорить "у меня регрессия"
     
     
  • 3.51, анон (?), 17:06, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие-то комплексы у вас похоже, начальство задалбывает?
     
  • 3.54, Аноним (54), 17:10, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в редохе это творение - заработает? Или как обычно?
     
     
  • 4.63, анон (?), 17:32, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только в KolibriOS
     
  • 2.21, Товарищ Майор (?), 15:23, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всяко лучше недожабы как в гноме
     
  • 2.26, Аноним (26), 15:43, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И плазма никогда не падала!
     
  • 2.58, Аноним (58), 17:15, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Во-первых, ДЕ может течь, а раст от этого защищает.

    Во-вторых, раст -- это просто быстрый язык, но вместе с тем удобный (в смысле, что не требует столько бойлерплейт кода, как C). Да, быстрых и удобных языков есть много разных, но вот раст на сейчас на хайпе, потому наверное он.

     
     
  • 3.64, Аноним (54), 17:40, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ДЕ может течь, а раст от этого защищает

    Были публикации про редох, который тёк...

     
  • 3.78, Советский инженер (?), 18:08, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во первых, раст не защищает от протечек.
     
  • 2.75, Аноним (75), 17:57, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты будешь сильно удивлён, но смузихлебы часто бюджеты и забирают. Легко понять почему, на самом деле (Генри Форд для своего времени был тем ещё хипстером, например)
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:56, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Metal зачем?
     
     
  • 2.7, Анонн (?), 14:08, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Для маков разумеется.
    ДА и почему бы и нет, это всего лишь еще один бекенд.
     
  • 2.38, Аноним (38), 16:48, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для маководов, когда они будут Linux накатывать.
     
     
  • 3.60, Аноним (58), 17:18, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но если они накатят линукс, им не нужен метал. А если не накатят, зачем им какой-то космик? Впрочем, нам -- опеннет экспертам -- ихний метал не сильно мешает, так что нехай пилят?
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:58, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит, как неудачный косплей метро.
     
  • 1.5, Kott (??), 14:02, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    COSMIC requires the following components:

        Pop Theme >= 5.4.0
        GNOME Shell == 3.38.*
        Pop_Shell >= 1.1.0


    пффф...

     
     
  • 2.22, Товарищ Майор (?), 15:24, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоп, но если оно на гноме - теряется весь смысл безопасного языка
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 16:12, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он и без Гнома часто теряется.
     
  • 3.67, Аноним (67), 17:45, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторым людям просто нравится писать на Rust
     
  • 2.25, Sunderland93 (ok), 15:38, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Текущая версия COSMIC это кастомный GNOME Shell. Просто название не меняли
     
     
  • 3.55, Аноним (54), 17:12, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > COSMIC это кастомный GNOME Shell

    Вот это поворот! А я уж подумал, растаманы-таки смогли что-то сами сделать, ан нет, просто переименовали готовое.

     
     
  • 4.62, Аноним (58), 17:19, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Они пилят новую реализацию космика на расте взамен старой, на гноме.
     
     
  • 5.65, Аноним (54), 17:41, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему требуется

    GNOME Shell == 3.38.*

    ?

     

  • 1.8, Rev (?), 14:09, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Iced это так называемый immediate mode GUI, то есть при малейшем изменении данных (например занесли мышку над кнопкой, и она стала другого цвета) пересоздаётся вся иерархия компонентов.
    Я считаю этот подход максимально порочным, поэтому пишу свой тулкит GUI.
     
     
  • 2.11, Анонимусс (?), 14:37, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Вообще-то нет. Оно смотрит что было изменено и перерисовывает только нужную часть дерева.
     
  • 2.50, Аноним (-), 17:05, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я считаю этот подход максимально порочным, поэтому пишу свой тулкит GUI.

    Пророчу тебе провал. Если ты не исследовал того, что люди уже делали, пытаясь получить вменяемый GUI, то ты получишь какой-нибудь отстой уровня начала 90-х. Если гений, то конца 90-х. Мысль человеческая не стоит на месте, и твой маленький мозг никогда не угонится за комбинированной силой интеллекта сотен и тысяч человеческих мозгов. Тем более когда у них фора по сравнению с тобой в несколько десятилетий.

     

  • 1.9, Аноним (10), 14:30, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > на базе Wayland

    закапывайте, сыро и не работает

     
  • 1.12, Аноним (12), 14:43, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А конфигуратор этот почему похож на Хром? Или это Гном нынче так выглядит?
     
     
  • 2.57, Аноним (54), 17:13, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    COSMIC requires the following components:

        GNOME Shell == 3.38.*

     

  • 1.13, bOOster (ok), 14:49, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оно так-же быстро работает как и Firefox когда-то?
     
  • 1.17, Фальшивка (?), 14:55, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Extended battery life < ultra memory low
    Balanced < это memory low
    Perfomance понятно

    В целом ui не плохо регрессирует но завезли ли туда ховер ?

     
  • 1.18, eganru (?), 14:56, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В какой-то момент наконец-то наступит сытость говном и люди наконец-то вернутся к настройкам на базе конфигурационных файлов и текстовому интерфейсу пользователя.
     
     
  • 2.24, koblin (ok), 15:31, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    виар нфт метавселенные смотрят на тебя как на мамонта
     
  • 2.31, Аноним (29), 16:19, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Web 2.0+ без картинок или прон в ASCII? Ну это сильно на любителя.
     

  • 1.20, ihatenpm (?), 15:04, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну вообще графон на Раст это интересно
     
     
  • 2.23, НяшМяш (ok), 15:29, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Например, вот эта штука интересная https://github.com/linebender/vello/blob/main/doc/roadmap_2023.md

    Пользовательский интерфейс на вычислительных шейдерах звучит как наркомания, но как исследование вызывает интерес.

     
     
  • 3.41, ihatenpm (?), 16:53, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Direct2D не наркомания чтоль... Зато в андроидах не сильно давно вынесли с однопотока проца на GPU.
     
  • 3.42, ihatenpm (?), 16:54, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И лучше раст на wasm, чем любой вид JS
     

  • 1.28, Аноним (28), 16:06, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вижу, что место на экране они не экономят, а транжирят.
     
  • 1.30, Аноним (30), 16:16, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Темно серый шрифт на еще более темных контролах на абсолютно темном фоне. Вот нахер так делают?  А почему бы тогда просто не сделать все одним черным цветом, чтоб уж наверняка нихера не было видно?
     
     
  • 2.32, PCuser (?), 16:25, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Действительно, пугает повсеместная тенденция на переход в черные интерфейсы, работать продуктивно в таком невозможно.
     
  • 2.43, ihatenpm (?), 16:56, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неужели сварочно-слепящий прямо таки белый 0xFFFFFF шрифт в темной теме винды лучше? Даже в биосах и досах он был серый, если не знали.
     
     
  • 3.47, Аноним (30), 17:03, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут он темно-серый
     
  • 2.44, ihatenpm (?), 16:57, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вообще на TN может и не видно.
     
  • 2.46, анон (?), 17:01, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и обои ещё эти скучные, не интересно менять...
     

  • 1.33, Аноним (33), 16:33, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошо. Возможно будет единственных хороший и стабильный DE, а не вечно падающая плазма, которую уже больше 10 лет пытаются отучить падать.
     
     
  • 2.36, Аноним (33), 16:39, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    System76 это производитель компьютеров. У него хотя бы стимул есть сделать хороший DE, для своих компьютеров.
    KDE Fondation же всё равно падает там плазма или файловый мэнеджер или нет, лишь бы донаты заносили
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.59, Аноним (54), 17:17, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пользовательское окружение - это real-time приложение и на rust оно будет тормозить.

    А раст никогда не позиционировали как риал-тайм.

     
     
  • 5.68, Анонн (?), 17:48, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и пользовательское окружение ни разу не риал-тайм.
    Возможно данному Анониму нужно освежить в памяти что такое риал-тайм приложение.
     

  • 1.61, Аноним (61), 17:18, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Памяти жрет этот Pop os 1.7 Гб на старте. Пусть сами разработчики его и используют.
     
     
  • 2.66, Аноним (54), 17:43, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1.7 Гб на старте

    издержки раста. У него потребление в 2..3 раза больше, чем у нормальных языков.

     
     
  • 3.71, Аноним (71), 17:51, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато он безопасно работает с памятью
     
     
  • 4.74, Аноним (54), 17:56, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В редохе память безопасно текла.
     
  • 2.70, Аноним (-), 17:50, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Памяти жрет этот Pop os 1.7 Гб

    Язык программирования Rust.

    Я уже боюсь за ядро Линукса!

     

  • 1.69, Аноним (71), 17:49, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вы заметили, что цель не сделать хорошую вещь, а написать на расте?
     
     
  • 2.72, Аноним (54), 17:55, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > написать

    тут - "переписать"

     
  • 2.77, Аноним (77), 18:00, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты только заметил? У них массовое помешательство.
     
  • 2.80, Аноним (30), 18:17, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно так
     

  • 1.73, Аноним (73), 17:56, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чём смысл создания копии Gnome только на Rust?
     
     
  • 2.76, Аноним (77), 18:00, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его нет. Главное что-то делать. Психов надо чем-то занять.
     
  • 2.79, Аноним (79), 18:14, 01/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Характерная тенденция, проще смириться с этим.
     

  • 1.81, Аноним (81), 18:35, 01/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    c #![forbid(unsafe_code)] и на стейбле соберется ?
     

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