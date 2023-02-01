Прогресс в разработке пользовательского окружения COSMIC, написанного на Rust

Компания System76, развивающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, опубликовала отчёт о развитии нового пользовательского окружения COSMIC, написанного на языке Rust. Окружение развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву, соответствующий спецификациям Freedesktop. Проектом также развивается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+, а также оконная оболочка и движок для интеграции с Web. Приложения на базе Iced могут быть собраны для Windows, macOS, Linux и запуска в web-браузере. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Код распространяется под лицензией MIT. Среди последних достижений в разработке COSMIC: Реализована поддержка вкладок и сегментированных кнопок на базе виджета SegmentedButton, позволяющих сразу совершать действие при выборе.

В конфигураторе обеспечен интерфейс поиска с непрерывным прокручиваемым списком результатов.

Реализована возможность выбора профилей управления энергопотреблением и отображения заряда аккумуляторов беспроводных устройств.

Добавлен интерфейс для настройки параметров экрана, поддерживающий переключение графических режимов, изменение яркости по расписанию (ночной режим) и управления компоновкой рабочего стола при подключении нескольких мониторов.

Добавлен интерфейс настройки языков, форматов и единиц измерения.

Добавлен интерфейс настройки звука, позволяющий изменять громкость уведомлений в привязке к приложениям и тестировать выбранные параметры, включая конфигурации с сабвуфером.

Предоставлена возможность выбора общего фона, разных обоев для каждого монитора или набора обоев для цикличной смены (задержка устанавливается в настройках).

В тулкит Iced добавлен механизм динамической отрисовки iced-dyrend, подразумевающий возможность выбора разных бэкендов в зависимости от окружения (например, можно использовать OpenGL, Vulkan или программный рендеринг на базе библиотеки Softbuffer).

Обновлена реализация движка программной отрисовки Softbuffer, которая теперь может использоваться для отрисовки виджетов, предоставляемых библиотекой libcosmic.

Пользовательское окружение рассчитано на работу под управлением дисплейных серверов на базе протокола Wayland. Для поддержки запуска приложений X11 в композитный сервер cosmic-comp интегрирована поддержка DDX-сервера XWayland.

Подготовлена библиотека cosmic-time, позволяющая использовать в приложениях на базе Iced анимированные эффекты.



