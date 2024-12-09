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Четвёртый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC

09.12.2024 09:09

Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, представила четвёртую альфа-версию среды рабочего стола COSMIC, написанной на языке Rust (не путать со старым COSMIC, который был основан на GNOME Shell). Для тестирования предложены iso-образы cо свежей версией COSMIC, сформированные поверх альфа-сборок будущего выпуска дистрибутива Pop!_OS 24.04 для систем с GPU NVIDIA (3 ГБ) и Intel/AMD (2.6 ГБ). Также доступны готовые пакеты для Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Serpent OS, Redox и CachyOS.

COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland.

Основные изменения по сравнению с третьей альфа-версией COSMIC:

  • В конфигуратор добавлена страница для выбора языка интерфейса и форматов даты, времени и чисел.
  • В конфигуратор добавлена страница для настройки запускаемых по умолчанию приложений, таких как браузер, файловый менеджер, почтовый клиент, музыкальный проигрыватель, видеоплеер, просмотрщик изображений и календарь-планировщик. Для воспроизведения звука и видео задействован находящийся в разработке новый мультимедийный проигрыватель COSMIC Media Player, написанный на языке Rust.
  • Продолжено развитие собственного менеджера приложений "COSMIC Store", в котором во время установки или обновления приложений теперь можно посмотреть список всех выполняемых и завершённых задач (в нижнем левом углу появилось новое контекстное меню "Details").
  • В интерфейс управления энергопотреблением добавлены раздельные настройки с условиями переключения экрана в спящий режим при автономной работе или стационарном подключении. Также добавлена опция для выключения экрана после заданного времени неактивности.
  • Для панели подготовлен новый апплет "Accessibility", предназначенный для включения и отключения экранного ридера для людей, имеющих проблемы со зрением. Озвучивание контента экранным ридером работает в COSMIC Settings, Firefox и приложениях GNOME.
  • В композитный сервер osmic-comp и настройки экрана добавлена поддержка включения механизма VRR (Variable Refresh Rate), позволяющего адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия разрывов во время игр и показа видео. Помимо постоянного включения VRR доступна опция для активации VRR только для полноэкранных приложений.
  • Решены проблемы, приводившие к высокой нагрузке на CPU, зависаниям и утечкам памяти.
  • Устранена уязвимость, позволявшая обойти блокировку экрана и получить доступ к рабочему столу без прохождения аутентификации после аварийного завершения композитного сервера и компонента cosmic-greeter, выводящего экран входа с систему. Процесс завершался при отключении экрана, например, для входа без ввода пароля достаточно было выключить и включить монитор.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: Третий альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
  3. OpenNews: Второй альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
  4. OpenNews: Первый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
  5. OpenNews: Пользовательское окружение COSMIC развивает новую панель, написанную на Rust
  6. OpenNews: Пользовательское окружение COSMIC будет использовать Iced вместо GTK
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62360-cosmic
Ключевые слова: cosmic, rust, desktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 09:21, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    кто там жаловался что на Rust только переписывают? вот, пожалуйста
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:27, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    35 альфа выпуск? Серво так же уже тристо лет пишут.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 10:38, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без баблишка, они будут 100 лет писать. Мозилла, наверное, надеялась на кучу грантов, когда анонсировала этот серво. А оно нет. Денег нет, вот и серво они не пишут.
     
  • 3.29, iPony129412 (?), 11:00, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какая-то бредятина. Проекту 2.5 года. И так-то основа написана.

    Этак к следующей Ubuntu 26.04 LTS (вроде на е основе делают) вполне ничего удивительного стабильную выпустить.

     
     
  • 4.60, Аноним (60), 14:09, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И так-то основа написана.

    80% работы делается за 20% времени. Подозреваю что для Вас это не новость. Так что приходите через 10 лет.

     
  • 4.62, Air (?), 14:15, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что получается, все кто их продукцией пользуется будет до 26 года на pop os 22.04 сидеть?
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:41, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не переписывают, но выглядит 1:1 как гном.
     
     
  • 3.47, Аноним (-), 12:39, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не переписывают, но выглядит 1:1 как гном.

    Не 1:1, но разумеется что похоже.
    Вы почитайте причины создания этого ДЕ. Они пользовались гномом, ставили на свои ноуты.
    Потом их задолбал постоянный слом обратной совместимости и выпил функций настолько, что они решили, что проще запилить свое ДЕ чем бодаться с гнумерами.

     
     
  • 4.48, Аноним (24), 12:50, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    т.е. это гном нормального человека? gtk уже выпилили?
     
     
  • 5.50, Аноним (-), 13:04, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > т.е. это гном нормального человека?

    Ну пока они еще не релизнулись. Но у них есть все шансы.

    > gtk уже выпилили?

    Для построения интерфейса самой ДЕ используется либа Iced.
    Так что скорее да чем нет.

     
  • 4.64, 12yoexpert (ok), 15:00, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > задолбал постоянный слом обратной совместимости

    и поэтому они перешли на раст, в котором каждый день что-то ломают. гениально

     
     
  • 5.73, Аноним (-), 15:29, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >  каждый день что-то ломают

    только в твоих маняфантазиях, потому что у раста отличная обратная совместимость.
    Энивей, даже если бы это было так, то ночной анстейбл раст оказался лучше "штабильного" гнума.
    Что заставляет задуматься.

     
  • 2.28, Совершенно другой аноним (?), 10:55, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не путать со старым COSMIC, который был основан на GNOME Shell
     

  • 1.2, molodoy_ow (ok), 09:23, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередное подтверждение, что Rust не может гарантировать, что не будет никаких утечек памяти.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:30, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    на си/++ их было бы больше
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:41, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть сравнительное исследоваие с достаточной выборкой программ на Rust?
     
  • 3.20, Аноним (19), 10:27, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Их было бы меньше и продукт уже был бы готов.
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 11:36, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Его бы просто не было… а, его и нет (на C++).
     
     
  • 5.45, Аноним (19), 12:37, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кого kde нет или lxqt?
     
     
  • 6.49, Аноним (36), 12:52, 09/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.6, нитгитлистер (?), 09:44, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так ни кто не пишет сразу идеальный код)) судя по изменениям они уже многому научились. гдлядишь к следующему году уже из альфы выйдут
     
     
  • 3.61, Аноним (60), 14:11, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гдлядишь к следующему году уже из альфы выйдут

    в бету?

     
  • 2.18, Аноним (18), 10:23, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И какой из этого следует вывод? Что надо возвращаться в пещеры, потому что в цивилизации бывают всякие там проблемы?
     
  • 2.27, Аноним (-), 10:50, 09/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.33, Аноним (-), 11:23, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очередное подтверждение, что Rust не может гарантировать, что не будет никаких утечек памяти.

    Простите, а кто вообще говорил что раст гарантирует отсутствие утечек памяти?
    У них в доке черным по белому написано:
    "Preventing memory leaks entirely is not one of Rust’s guarantees"
    doc.rust-lang.org/book/ch15-06-reference-cycles.html

    Вы что-то сами придумываете, а потом опровергаете.

     
     
  • 3.38, molodoy_ow (ok), 11:51, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я к тому, что некоторые люди бьют себя в грудь и говорят, какой Rust хороший и безопасный, и что в нём нет такой проблемы, как утечки памяти.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 12:07, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто именно так говорит? Приведите пример. Это ваши фантазии. Видел лишь попытки критиков Rust приписать это утверждение, но не встречал чтобы сторонники Rust упоминали в числе достоинств  защиту от утечек памяти.
     
  • 4.41, Аноним (-), 12:08, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > некоторые люди

    Покажите этих некоторых))
    А то тут аудитория большая и пишут противоположные вещи.

    > Rust хороший и безопасный

    Да, это так (с)

    >  и что в нём нет такой проблемы, как утечки памяти

    Люди, хотя бы заглянувшие в доку, такого бы не написали.
    Значит вы слушаете некомпетентных личностей. Не нужно так.

     
     
  • 5.44, Аноним (44), 12:35, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Значит вы слушаете некомпетентных личностей.

    Тогда вообще непонятно зачем он нужен

     
     
  • 6.79, Аноним (79), 16:23, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужны ремни безопасности?!
    Ведь они не спасают шины от прокола!
     
  • 4.57, Аноним (57), 13:40, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Утечки памяти безопасны.
     
  • 2.51, Аноним (51), 13:13, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Растохейтеры героически догадались о том, что авторы раста говорили изначально.
     
     
  • 3.68, Аноним (19), 15:04, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужен Раст если он ничего не гарантирует? С++ тоже ничего не гарантирует?
     
     
  • 4.78, Аноним (23), 16:01, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C++ например, не гарантирует не выход за границы буфера. А Раст - гарантирует! Ура!
     

  • 1.7, Аноним (23), 09:48, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то не особо выглядит. Уж точно не лучше старого LXDE. А подаётся оно под видом супер нового. Да, и на Раст.
     
     
  • 2.11, Маняним (?), 10:06, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Какая разница, как твой LXDE выглядит, когда вылазит Adwaita с кнопкой толщиной как две нижних панели.
     
     
  • 3.13, Аноним (23), 10:10, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не знаю, я использую Greybird и движок gtk2 murrine, всё отлично. Adwaita - бич GTK3, я так понял. А я использую LXDE GTK2, и всё отлично.
     
     
  • 4.22, Аноним (19), 10:30, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lxqt у всех уже в массе.
     
     
  • 5.55, Аноним (55), 13:37, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Lxqt у всех уже в массе.

    Ворох подтверждающих справок от масс в студию!

     
     
  • 6.69, Аноним (19), 15:09, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Образование не позволяет тебе гуглить?

    https://popcon.debian.org/main/by_inst

    * GNOME (gnome-shell) - 44.15%

    * XFCE4 (xfwm4) - 23.3%

    * KDE Plasma (plasma-desktop) - 18.72%

    * Cinnamon (cinnamon-desktop-environment) - 7.5%

    * LXQT (lxqt) - 3.63%

    * i3wm (i3-wm) - 2.7%

    * Sway (sway) - 0.91%

     
     
  • 7.72, Аноним (23), 15:29, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, просто пользователи LXDE не участвуют в опросах дебиана?
     
  • 3.34, Аноним (34), 11:27, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замени adwaita на другую тему
     

  • 1.9, ИмяХ (ok), 10:02, 09/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.10, Маняним (?), 10:05, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Со старта оно жрёт как два гнома и кде вместе взятых. Это так, к слову. Не, я, конечно, всё понимаю, нынче 64 гига уже чуть ли не норма, у самого 128 гигов, но, блин, куда оно жрёт-то всё столько?
     
     
  • 2.14, Аноним (23), 10:11, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За оптимизацию надо платить зарплату. Принынешних 128 GB памяти, эти расходы не нужны. Можно переложить на пользователей.
     
     
  • 3.17, Маняним (?), 10:15, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это совсем индyccкий код должен быть, чтоб отсутствие оптимизаций влияло настолько.
     
  • 3.26, Аноним (24), 10:44, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наоборот, хочешь оптимизировать под скорость - пихай по максимуму в память.
     
  • 2.56, Аноним (55), 13:39, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Со старта оно жрёт как два гнома и кде вместе взятых. Это
    > так, к слову. Не, я, конечно, всё понимаю, нынче 64 гига
    > уже чуть ли не норма, у самого 128 гигов, но, блин,
    > куда оно жрёт-то всё столько?

    Ну а как же тогда домохозяйкам продавать новые видяхи, с "DLSS на качество", вот это оно, софт который мы заслужили дав понять погромистам, что мы готовы оплачивать их тяп-ляпы и в продакшон своим кошельком за каждый апгрейд который для этого необходим!

     
     
  • 3.75, Аноним (23), 15:32, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    домохозяйки не пользуются линуксом, а только виндой.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:09, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Выглядит шикарно! Еще одно подтверждение, что гномоподобный интерфейс более популярен и переспективен чем старые классические схемы аля-кде-винда.  
     
     
  • 2.15, Маняним (?), 10:12, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто раздутая Adwaita наиболее гармонично выглядит с подобным таким же раздутым интерфейсом. Хотели догнать macOS, но в итоге не просто догнали, а и перегнали. Хотя в macOS хотя бы хоть какой то баланс и здравый смысл всё же остался (дизайнеры интерфейсов не забывают, что это для компов, а не для телефонов).
     
     
  • 3.67, 12yoexpert (ok), 15:04, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так-то макось в своё время наворовала дизайн unity, именно поэтому она сейчас выглядит так, как выглядит
     
  • 2.37, Аноним (36), 11:39, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При этом выглядит именно как винда.
     

  • 1.25, 42 (?), 10:44, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну выглядит непривлекательно. Там хотя бы есть такие же крутые эффекты, как в Hyprland. Если нет, то зачем оно?
     
  • 1.30, anon_qwerty (?), 11:11, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кому это выглядит красиво и привлекательно? Как же зае..ала эта плоскота и повсеместное пихание черного.
     
     
  • 2.31, Аноним (24), 11:19, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен, именно зае..ала, как и впрочем черные копм корпусы с черными кабелями, черными компонентами.
     
     
  • 3.42, anon_qwerty (?), 12:15, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В кабель и корпус ты не втыкаешь по 10 часов в день.
     

  • 1.53, Аноним (51), 13:16, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так, кто пользовался, как там? Есть ли аналог ipc, как в sway? Что с тайлингом? В прошлый раз писали, что рабочие столы можно создавать только по порядку, без пропусков.
     
  • 1.54, Аноним (54), 13:33, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "COSMIC, написанной на языке Rust (не путать со старым COSMIC, который был основан на GNOME Shell)."

    Чем меньше гнома тем лучше!

     
  • 1.59, cheburnator9000 (ok), 14:08, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот вы мне объясните. Под линуксом (в отличие от венды в некоторых случаях) графические драйвера работают по принципу - если разработчик запросил выполнение такого-то кода Vulkan/EGL то драйвер вынуждает видеокарту включить максимальные частоты ядра/памяти чтобы эта операция прошла как можно быстрее? Так?

    Ладно тогда сколько времени ноутбук живет под данной DE?? 1 час?

     
  • 1.63, Аноним (63), 14:19, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нормальный Cosmic. Грамотное распределение памяти. Потребление ~2100 ~2500 кеш.
    При этом память высвообождается по мере надобности.
    На том же Plasma, например если открыть 100500 вкладок начинаются лаги. В Cosmic такого не замечено.
    Можно настроить раскладку через конфиг.
    Можно поставить Cosmic на eos,https://forum.endeavouros.com/t/how-to-install-cosmic-de/59564/8 https://github.com/EndeavourOS-Community-Editions/cosmic
    Я пробовал именно на eos, но пользоваться не буду, тк ненравится eos, а Cosmic пока что сырая.
     
  • 1.71, jobserver (ok), 15:15, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на федора 41 не работает в виртуалке
     
     
  • 2.76, Аноним (23), 15:35, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Получается, вендорлок! Разрабы только свой дистр хотят проталкивать со своим уникальным неповторимым COSMiC!
     
     
  • 3.77, Аноним (77), 15:57, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто удивительно, что system76 делает дистр с оболочкой только для своих компов. Должен делать для всех и шоб вяленый работал и кубер и докер и шоб делал драйвера для всех и ядро линукса патчил и другие ДЕ тоже!
     

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