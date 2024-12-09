Четвёртый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC

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|1.1, Аноним (1), 09:21, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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кто там жаловался что на Rust только переписывают? вот, пожалуйста
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|3.23, Аноним (23), 10:38, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Без баблишка, они будут 100 лет писать. Мозилла, наверное, надеялась на кучу грантов, когда анонсировала этот серво. А оно нет. Денег нет, вот и серво они не пишут.
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|3.29, iPony129412 (?), 11:00, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какая-то бредятина. Проекту 2.5 года. И так-то основа написана.
Этак к следующей Ubuntu 26.04 LTS (вроде на е основе делают) вполне ничего удивительного стабильную выпустить.
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|4.60, Аноним (60), 14:09, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И так-то основа написана.
80% работы делается за 20% времени. Подозреваю что для Вас это не новость. Так что приходите через 10 лет.
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|4.62, Air (?), 14:15, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это что получается, все кто их продукцией пользуется будет до 26 года на pop os 22.04 сидеть?
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|3.47, Аноним (-), 12:39, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не переписывают, но выглядит 1:1 как гном.
Не 1:1, но разумеется что похоже.
Вы почитайте причины создания этого ДЕ. Они пользовались гномом, ставили на свои ноуты.
Потом их задолбал постоянный слом обратной совместимости и выпил функций настолько, что они решили, что проще запилить свое ДЕ чем бодаться с гнумерами.
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|5.50, Аноним (-), 13:04, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> т.е. это гном нормального человека?
Ну пока они еще не релизнулись. Но у них есть все шансы.
> gtk уже выпилили?
Для построения интерфейса самой ДЕ используется либа Iced.
Так что скорее да чем нет.
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|4.64, 12yoexpert (ok), 15:00, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> задолбал постоянный слом обратной совместимости
и поэтому они перешли на раст, в котором каждый день что-то ломают. гениально
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|5.73, Аноним (-), 15:29, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> каждый день что-то ломают
только в твоих маняфантазиях, потому что у раста отличная обратная совместимость.
Энивей, даже если бы это было так, то ночной анстейбл раст оказался лучше "штабильного" гнума.
Что заставляет задуматься.
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|1.2, molodoy_ow (ok), 09:23, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Очередное подтверждение, что Rust не может гарантировать, что не будет никаких утечек памяти.
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|3.5, Аноним (5), 09:41, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть сравнительное исследоваие с достаточной выборкой программ на Rust?
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|2.6, нитгитлистер (?), 09:44, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну так ни кто не пишет сразу идеальный код)) судя по изменениям они уже многому научились. гдлядишь к следующему году уже из альфы выйдут
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|2.18, Аноним (18), 10:23, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И какой из этого следует вывод? Что надо возвращаться в пещеры, потому что в цивилизации бывают всякие там проблемы?
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|2.33, Аноним (-), 11:23, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Очередное подтверждение, что Rust не может гарантировать, что не будет никаких утечек памяти.
Простите, а кто вообще говорил что раст гарантирует отсутствие утечек памяти?
У них в доке черным по белому написано:
"Preventing memory leaks entirely is not one of Rust’s guarantees"
doc.rust-lang.org/book/ch15-06-reference-cycles.html
Вы что-то сами придумываете, а потом опровергаете.
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|3.38, molodoy_ow (ok), 11:51, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я к тому, что некоторые люди бьют себя в грудь и говорят, какой Rust хороший и безопасный, и что в нём нет такой проблемы, как утечки памяти.
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|4.40, Аноним (40), 12:07, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кто именно так говорит? Приведите пример. Это ваши фантазии. Видел лишь попытки критиков Rust приписать это утверждение, но не встречал чтобы сторонники Rust упоминали в числе достоинств защиту от утечек памяти.
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|4.41, Аноним (-), 12:08, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> некоторые люди
Покажите этих некоторых))
А то тут аудитория большая и пишут противоположные вещи.
> Rust хороший и безопасный
Да, это так (с)
> и что в нём нет такой проблемы, как утечки памяти
Люди, хотя бы заглянувшие в доку, такого бы не написали.
Значит вы слушаете некомпетентных личностей. Не нужно так.
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|5.44, Аноним (44), 12:35, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Значит вы слушаете некомпетентных личностей.
Тогда вообще непонятно зачем он нужен
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|6.79, Аноним (79), 16:23, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем нужны ремни безопасности?!
Ведь они не спасают шины от прокола!
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|2.51, Аноним (51), 13:13, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Растохейтеры героически догадались о том, что авторы раста говорили изначально.
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|3.68, Аноним (19), 15:04, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем нужен Раст если он ничего не гарантирует? С++ тоже ничего не гарантирует?
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|4.78, Аноним (23), 16:01, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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C++ например, не гарантирует не выход за границы буфера. А Раст - гарантирует! Ура!
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|1.7, Аноним (23), 09:48, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то не особо выглядит. Уж точно не лучше старого LXDE. А подаётся оно под видом супер нового. Да, и на Раст.
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|2.11, Маняним (?), 10:06, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Какая разница, как твой LXDE выглядит, когда вылазит Adwaita с кнопкой толщиной как две нижних панели.
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|3.13, Аноним (23), 10:10, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не знаю, я использую Greybird и движок gtk2 murrine, всё отлично. Adwaita - бич GTK3, я так понял. А я использую LXDE GTK2, и всё отлично.
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|5.55, Аноним (55), 13:37, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Lxqt у всех уже в массе.
Ворох подтверждающих справок от масс в студию!
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|6.69, Аноним (19), 15:09, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Образование не позволяет тебе гуглить?
https://popcon.debian.org/main/by_inst
* GNOME (gnome-shell) - 44.15%
* XFCE4 (xfwm4) - 23.3%
* KDE Plasma (plasma-desktop) - 18.72%
* Cinnamon (cinnamon-desktop-environment) - 7.5%
* LXQT (lxqt) - 3.63%
* i3wm (i3-wm) - 2.7%
* Sway (sway) - 0.91%
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|7.72, Аноним (23), 15:29, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может, просто пользователи LXDE не участвуют в опросах дебиана?
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|1.10, Маняним (?), 10:05, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Со старта оно жрёт как два гнома и кде вместе взятых. Это так, к слову. Не, я, конечно, всё понимаю, нынче 64 гига уже чуть ли не норма, у самого 128 гигов, но, блин, куда оно жрёт-то всё столько?
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|2.14, Аноним (23), 10:11, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За оптимизацию надо платить зарплату. Принынешних 128 GB памяти, эти расходы не нужны. Можно переложить на пользователей.
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|3.17, Маняним (?), 10:15, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это совсем индyccкий код должен быть, чтоб отсутствие оптимизаций влияло настолько.
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|3.26, Аноним (24), 10:44, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Наоборот, хочешь оптимизировать под скорость - пихай по максимуму в память.
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|2.56, Аноним (55), 13:39, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Со старта оно жрёт как два гнома и кде вместе взятых. Это
> так, к слову. Не, я, конечно, всё понимаю, нынче 64 гига
> уже чуть ли не норма, у самого 128 гигов, но, блин,
> куда оно жрёт-то всё столько?
Ну а как же тогда домохозяйкам продавать новые видяхи, с "DLSS на качество", вот это оно, софт который мы заслужили дав понять погромистам, что мы готовы оплачивать их тяп-ляпы и в продакшон своим кошельком за каждый апгрейд который для этого необходим!
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|1.12, Аноним (12), 10:09, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Выглядит шикарно! Еще одно подтверждение, что гномоподобный интерфейс более популярен и переспективен чем старые классические схемы аля-кде-винда.
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|2.15, Маняним (?), 10:12, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Просто раздутая Adwaita наиболее гармонично выглядит с подобным таким же раздутым интерфейсом. Хотели догнать macOS, но в итоге не просто догнали, а и перегнали. Хотя в macOS хотя бы хоть какой то баланс и здравый смысл всё же остался (дизайнеры интерфейсов не забывают, что это для компов, а не для телефонов).
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|3.67, 12yoexpert (ok), 15:04, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так-то макось в своё время наворовала дизайн unity, именно поэтому она сейчас выглядит так, как выглядит
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|1.25, 42 (?), 10:44, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну выглядит непривлекательно. Там хотя бы есть такие же крутые эффекты, как в Hyprland. Если нет, то зачем оно?
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|1.30, anon_qwerty (?), 11:11, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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кому это выглядит красиво и привлекательно? Как же зае..ала эта плоскота и повсеместное пихание черного.
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|2.31, Аноним (24), 11:19, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Согласен, именно зае..ала, как и впрочем черные копм корпусы с черными кабелями, черными компонентами.
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|1.53, Аноним (51), 13:16, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так, кто пользовался, как там? Есть ли аналог ipc, как в sway? Что с тайлингом? В прошлый раз писали, что рабочие столы можно создавать только по порядку, без пропусков.
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|1.54, Аноним (54), 13:33, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> "COSMIC, написанной на языке Rust (не путать со старым COSMIC, который был основан на GNOME Shell)."
Чем меньше гнома тем лучше!
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|1.59, cheburnator9000 (ok), 14:08, 09/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот вы мне объясните. Под линуксом (в отличие от венды в некоторых случаях) графические драйвера работают по принципу - если разработчик запросил выполнение такого-то кода Vulkan/EGL то драйвер вынуждает видеокарту включить максимальные частоты ядра/памяти чтобы эта операция прошла как можно быстрее? Так?
Ладно тогда сколько времени ноутбук живет под данной DE?? 1 час?
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|2.76, Аноним (23), 15:35, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Получается, вендорлок! Разрабы только свой дистр хотят проталкивать со своим уникальным неповторимым COSMiC!
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|3.77, Аноним (77), 15:57, 09/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто удивительно, что system76 делает дистр с оболочкой только для своих компов. Должен делать для всех и шоб вяленый работал и кубер и докер и шоб делал драйвера для всех и ядро линукса патчил и другие ДЕ тоже!
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