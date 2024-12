Четвёртый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC

> Очередное подтверждение, что Rust не может гарантировать, что не будет никаких утечек памяти. Простите, а кто вообще говорил что раст гарантирует отсутствие утечек памяти?

У них в доке черным по белому написано:

"Preventing memory leaks entirely is not one of Rust’s guarantees"

doc.rust-lang.org/book/ch15-06-reference-cycles.html Вы что-то сами придумываете, а потом опровергаете.