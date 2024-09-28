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Второй альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC

28.09.2024 23:29

Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, начала тестирование второй альфа-версии среды рабочего стола COSMIC, написанной на языке Rust (не путать со старым COSMIC, который был основан на GNOME Shell). Для тестирования предложены iso-образы для систем с GPU NVIDIA (3 ГБ) и Intel/AMD (2.5 ГБ), построенных на основе тестовой сборки дистрибутива Pop!_OS 24.04. Также доступны готовые пакеты для Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Serpent OS, Redox и CachyOS.

COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland.

Основные изменения по сравнению с первой альфа-версией COSMIC:

  • В конфигуратор добавлен модуль для настройки звука, позволяющий выбирать звуковые устройства, изменять громкость и привязывать к устройствам профили, такие как "аналоговый стерео", "цифровой стерео" и "Pro Audio". Добавлена поддержка звуковых устройств с интерфейсом Bluetooth.
  • В конфигуратор добавлена панель "Power & Battery", в которой предоставлена возможность выбора режима энергопотребления: "минимальное энергопотребление", "максимальная производительность" и "сбалансированный режим". На странице также показывается уровень заряда не только встроенного аккумулятора, но и аккумуляторов подключённых беспроводных устройств, таких как мышь, клавиатура и наушники.
  • В конфигуратор добавлена панель "Network & Wireless", в которой обеспечен переход на страницы настройки проводных, беспроводных и VPN подключений, а также отражены состояния соединений.
  • В панели с настройками дисплеев предоставлен выбор, масштабировать ли вывод приложений X11. При включении масштабирования содержимое может выглядеть размыто на экранах с высокой плотностью пикселей, а при отключении - содержимое может выглядеть слишком мелким.
  • В настройках даты и времени появился переключатель для показа секунд в апплете с часами.
  • В раздел настроек, связанных с управлением окнами, добавлены режимы следования фокуса ввода за курсором (фокус устанавливается на окна над которыми в данное время курсор мыши) и следования курсора за фокусом (изменение фокуса клавиатурной комбинацией или открытие нового окна приводит к перемещению курсора в верхний левый угол окна). Также добавлен переключатель для отключения вызова действий при нажатии клавиши Super.
  • В настройки внешнего вида добавлена возможность выбора плотности компоновки элементов интерфейса - комфортная, компактная и с большими отступами. Режим плотности влияет на размер заголовков, расстояние между элементами списков и апплетами.
  • В конфигуратор добавлена новая панель с настройками Bluetooth, позволяющая сопрягать, подключать и отключать устройства.
  • Значительно расширены возможности файлового менеджера. В заголовок вынесены строка поиска, кнопка создания новых каталогов, переключатели режимов отображения файлов (cписок или сетка пиктограмм) и режимов сортировки. Добавлена поддержка сортировка по имени, типу, времени изменения, времени создания и размеру. Предложена клавиатурная комбинация Ctrl+ для вызова настроек. В боковой панели появились разделители между корзиной, сетевыми хранилищами и дополнительными накопителями.

    В контекстное меню добавлена кнопка для предпросмотра файлов перед их открытием. В боковой панели реализован режим просмотра списка недавно используемых файлов с возможностью их предпросмотра.

    Добавлен режим галереи, позволяющий использовать файловый менеджер как просмотрщик изображений с возможностью последовательного просмотра содержимого выбранного каталога.

    Реализована поддержка просмотра сетевых хранилищ. В контекстное меню добавлены кнопки для сжатия файлов и извлечения из архивов в формате .tar, .tbz, .tgz, .txz и .zip. Завершено формирование содержимого меню "File".

  • Значительно ускорена загрузка менеджера приложений (COSMIC Store) при первом запуске.
  • В апплет управления питанием добавлена поддержка пороговых значений зарядки, определяющих при каком уровне заряда аккумулятор должен начинать или прекращать зарядку.
  • В апплете изменения громкости cнижена нагрузка на CPU.
  • В апплете с часами обеспечено обновление времени после переключения часовых поясов и улучшен формат отображаемого времени.
  • Проведена оптимизация отрисовки текста.
  • Повышена надёжность использования не целых значений масштабирования в играх, запускаемых при помощи пакета Proton.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: Первый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
  3. OpenNews: Пользовательское окружение COSMIC развивает новую панель, написанную на Rust
  4. OpenNews: Пользовательское окружение COSMIC будет использовать Iced вместо GTK
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Pop!_OS 22.04, развивающего рабочий стол COSMIC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61948-cosmic
Ключевые слова: cosmic
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 23:47, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > выбор, масштабировать ли вывод приложений X11.
    > При включении масштабирования содержимое может выглядеть размыто на экранах с высокой плотностью пикселей,
    > а при отключении - содержимое может выглядеть слишком мелким.

    Как же прекрасно описана сама суть иксов)))

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:56, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Суть иксов что они просто работают. Уже третий десяток лет.
     
     
  • 3.10, Другой Аноним (?), 00:33, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно работают! На ЭЛТ-мониторах, которым тоже третий десяток лет... А на современных нет ни HDR, ни VRR, ни дробного масштабирования, ни нормальной поддержки нескольких мониторов или гибридной графики на ноутах. Всё через хаки (с оговорками), либо никак.

    Хотя даже Wayland уже ископаемое, с его давно мёртвым OpenGL и спешно прикручиваемыми хаками по поддержке Vulkan.

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 01:48, 29/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.29, Аноним (29), 02:13, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ни HDR, ни VRR

    Что это и зачем надо?

    > ни дробного масштабирования

    Сначала наклепали 4к Моники, где это не надо, а потом сидят и думают как это от масштабировать... Прогресс должен быть ради чего-то, а не просто ради прогресса...

    > гибридной графики на ноутах

    Ноут - это печатная машинка для поездок. Как и в предыдущем пункте - скрестили ежа с ужом... И колятся...


    > ни нормальной поддержки нескольких мониторов

    Вот тут да. Два моника с разной частотой на иксах не завести. Но там все упирается в композитор. Если бы иксы не бросили в угоду недоделке под названием вейленд - рано или поздно прикрутили бы.

    > спешно прикручиваемыми хаками

    Сбываются предсказания Анонимусов Опёнка. Когда Вейленд доведут до ума - он станет Иксами...

     
  • 3.11, НяшМяш (ok), 00:35, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Вот и используйте их на компьютерах, которым третий десяток лет. Зачем вы их со своими глюками и тирингом пихаете в мир, где 5К и/или 500ГЦ мониторы это норма?
     
     
  • 4.17, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 00:44, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > где 5К и/или 500ГЦ мониторы это норма

    В вашей 6-й палате это норма?

    П.с. https://gs.statcounter.com/screen-resolution-stats/desktop/worldwide

     
  • 4.28, Аноним (24), 01:55, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в мир, где 5К и/или 500ГЦ мониторы это норма?

    Пeтpocян причем тут твой мaнямиpoк?

     
  • 2.25, Аноним (24), 01:50, 29/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (8)

  • 1.4, Аноним (4), 23:58, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Создание системы griggorii-ем не терпит поражения все лишь пришли на съедобный пирог когда он был готов , касается всех DE в основе в самом начале был не ГТК не QT ,а ATK по этому пусть делает чё захочет все это надстройки которые другие захватив почувствовали себя выше создателя , а банки обеспечили им покровительство денежными потоками , отравив саму концепцию первенства.
     
     
  • 2.12, НяшМяш (ok), 00:36, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не забываем опохмеляться.
     
     
  • 3.18, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 00:46, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот и замечательно, опохмеляйся, добра тебе.
     
  • 3.27, Аноним (24), 01:54, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не забываем опохмеляться.

    Да ты вообще походу не прpocыxaeшь с такой авaтaркoй которую только полный кpeтин может поставить!!!!

     

  • 1.6, Аноним (6), 00:13, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Мрачно. Некрасиво.
     
     
  • 2.9, Xvid (?), 00:21, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это для программистов и разработчиков которые покупают продукцию Systems76 для работы и хотят получить рабочую среду а-ля Hyprlаnd из коробки. Домохозяйкам, убунтоводам, эстэтам и им сочувствующим можно проходить мимо, это не для них.
     
     
  • 3.15, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 00:39, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Это для программистов

    Да не. Это просто для людей.

     
  • 2.16, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 00:40, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно настроить светлую тему и заменить акцентные цвета.
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:15, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какоё страшненькоё!
     
     
  • 2.26, Аноним (24), 01:52, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не то шо кpыca правда, да?
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:15, 29/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.13, Аноним (13), 00:36, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Заменитель гнома, ура товарищи!!!
     
  • 1.14, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 00:37, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Тут даже говорить не о чем. Вне сомнений и без преувеличений САМАЯ долгожданная вещь из всего "десктопного линукса" за последние годы. Лично я на это DE самые большие надежды возлагаю ибо оно максимально похоже на что-то человеческое в отличии от гнума (где который год не могут осилить чувствительность скролла) и захламлённого КДЕ.
     
     
  • 2.19, Аноним (6), 00:49, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ещё какие-нибудь преимущества у него есть?
     
     
  • 3.22, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 01:24, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте. Есть же live usb образы. Я сам не устанавливал, только так и тестил!
     
  • 3.30, Аноним (30), 03:01, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорость отклика, очевидно.
     
  • 2.20, th3m3 (ok), 01:12, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже жду. С виду - будет похож на нормальный GNOME, а не то что из него сейчас лепят.
     

  • 1.21, Bottle (?), 01:17, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно чем разработчикам не понравился KDE, раз они дропнули GNOME. Тем, что написан не ими?
     
  • 1.23, Аноним (24), 01:46, 29/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

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