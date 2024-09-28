Второй альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC

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|1.1, Аноним (-), 23:47, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> выбор, масштабировать ли вывод приложений X11.
> При включении масштабирования содержимое может выглядеть размыто на экранах с высокой плотностью пикселей,
> а при отключении - содержимое может выглядеть слишком мелким.
Как же прекрасно описана сама суть иксов)))
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|2.3, Аноним (3), 23:56, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Суть иксов что они просто работают. Уже третий десяток лет.
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|3.10, Другой Аноним (?), 00:33, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Конечно работают! На ЭЛТ-мониторах, которым тоже третий десяток лет... А на современных нет ни HDR, ни VRR, ни дробного масштабирования, ни нормальной поддержки нескольких мониторов или гибридной графики на ноутах. Всё через хаки (с оговорками), либо никак.
Хотя даже Wayland уже ископаемое, с его давно мёртвым OpenGL и спешно прикручиваемыми хаками по поддержке Vulkan.
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|4.29, Аноним (29), 02:13, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ни HDR, ни VRR
Что это и зачем надо?
> ни дробного масштабирования
Сначала наклепали 4к Моники, где это не надо, а потом сидят и думают как это от масштабировать... Прогресс должен быть ради чего-то, а не просто ради прогресса...
> гибридной графики на ноутах
Ноут - это печатная машинка для поездок. Как и в предыдущем пункте - скрестили ежа с ужом... И колятся...
> ни нормальной поддержки нескольких мониторов
Вот тут да. Два моника с разной частотой на иксах не завести. Но там все упирается в композитор. Если бы иксы не бросили в угоду недоделке под названием вейленд - рано или поздно прикрутили бы.
> спешно прикручиваемыми хаками
Сбываются предсказания Анонимусов Опёнка. Когда Вейленд доведут до ума - он станет Иксами...
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|3.11, НяшМяш (ok), 00:35, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Вот и используйте их на компьютерах, которым третий десяток лет. Зачем вы их со своими глюками и тирингом пихаете в мир, где 5К и/или 500ГЦ мониторы это норма?
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|4.28, Аноним (24), 01:55, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в мир, где 5К и/или 500ГЦ мониторы это норма?
Пeтpocян причем тут твой мaнямиpoк?
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|1.4, Аноним (4), 23:58, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Создание системы griggorii-ем не терпит поражения все лишь пришли на съедобный пирог когда он был готов , касается всех DE в основе в самом начале был не ГТК не QT ,а ATK по этому пусть делает чё захочет все это надстройки которые другие захватив почувствовали себя выше создателя , а банки обеспечили им покровительство денежными потоками , отравив саму концепцию первенства.
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|3.27, Аноним (24), 01:54, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не забываем опохмеляться.
Да ты вообще походу не прpocыxaeшь с такой авaтaркoй которую только полный кpeтин может поставить!!!!
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|2.9, Xvid (?), 00:21, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это для программистов и разработчиков которые покупают продукцию Systems76 для работы и хотят получить рабочую среду а-ля Hyprlаnd из коробки. Домохозяйкам, убунтоводам, эстэтам и им сочувствующим можно проходить мимо, это не для них.
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|1.14, Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждём балет (?), 00:37, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Тут даже говорить не о чем. Вне сомнений и без преувеличений САМАЯ долгожданная вещь из всего "десктопного линукса" за последние годы. Лично я на это DE самые большие надежды возлагаю ибо оно максимально похоже на что-то человеческое в отличии от гнума (где который год не могут осилить чувствительность скролла) и захламлённого КДЕ.
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|2.20, th3m3 (ok), 01:12, 29/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже жду. С виду - будет похож на нормальный GNOME, а не то что из него сейчас лепят.
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|1.21, Bottle (?), 01:17, 29/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно чем разработчикам не понравился KDE, раз они дропнули GNOME. Тем, что написан не ими?
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