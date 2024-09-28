Второй альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC

Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, начала тестирование второй альфа-версии среды рабочего стола COSMIC, написанной на языке Rust (не путать со старым COSMIC, который был основан на GNOME Shell). Для тестирования предложены iso-образы для систем с GPU NVIDIA (3 ГБ) и Intel/AMD (2.5 ГБ), построенных на основе тестовой сборки дистрибутива Pop!_OS 24.04. Также доступны готовые пакеты для Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Serpent OS, Redox и CachyOS. COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Основные изменения по сравнению с первой альфа-версией COSMIC: В конфигуратор добавлен модуль для настройки звука, позволяющий выбирать звуковые устройства, изменять громкость и привязывать к устройствам профили, такие как "аналоговый стерео", "цифровой стерео" и "Pro Audio". Добавлена поддержка звуковых устройств с интерфейсом Bluetooth.

В конфигуратор добавлена панель "Power & Battery", в которой предоставлена возможность выбора режима энергопотребления: "минимальное энергопотребление", "максимальная производительность" и "сбалансированный режим". На странице также показывается уровень заряда не только встроенного аккумулятора, но и аккумуляторов подключённых беспроводных устройств, таких как мышь, клавиатура и наушники.

В конфигуратор добавлена панель "Network & Wireless", в которой обеспечен переход на страницы настройки проводных, беспроводных и VPN подключений, а также отражены состояния соединений.

В панели с настройками дисплеев предоставлен выбор, масштабировать ли вывод приложений X11. При включении масштабирования содержимое может выглядеть размыто на экранах с высокой плотностью пикселей, а при отключении - содержимое может выглядеть слишком мелким.

В настройках даты и времени появился переключатель для показа секунд в апплете с часами.

В раздел настроек, связанных с управлением окнами, добавлены режимы следования фокуса ввода за курсором (фокус устанавливается на окна над которыми в данное время курсор мыши) и следования курсора за фокусом (изменение фокуса клавиатурной комбинацией или открытие нового окна приводит к перемещению курсора в верхний левый угол окна). Также добавлен переключатель для отключения вызова действий при нажатии клавиши Super.

В настройки внешнего вида добавлена возможность выбора плотности компоновки элементов интерфейса - комфортная, компактная и с большими отступами. Режим плотности влияет на размер заголовков, расстояние между элементами списков и апплетами.

В конфигуратор добавлена новая панель с настройками Bluetooth, позволяющая сопрягать, подключать и отключать устройства.

Значительно расширены возможности файлового менеджера. В заголовок вынесены строка поиска, кнопка создания новых каталогов, переключатели режимов отображения файлов (cписок или сетка пиктограмм) и режимов сортировки. Добавлена поддержка сортировка по имени, типу, времени изменения, времени создания и размеру. Предложена клавиатурная комбинация Ctrl+ для вызова настроек. В боковой панели появились разделители между корзиной, сетевыми хранилищами и дополнительными накопителями. В контекстное меню добавлена кнопка для предпросмотра файлов перед их открытием. В боковой панели реализован режим просмотра списка недавно используемых файлов с возможностью их предпросмотра. Добавлен режим галереи, позволяющий использовать файловый менеджер как просмотрщик изображений с возможностью последовательного просмотра содержимого выбранного каталога. Реализована поддержка просмотра сетевых хранилищ. В контекстное меню добавлены кнопки для сжатия файлов и извлечения из архивов в формате .tar, .tbz, .tgz, .txz и .zip. Завершено формирование содержимого меню "File".

Значительно ускорена загрузка менеджера приложений (COSMIC Store) при первом запуске.

В апплет управления питанием добавлена поддержка пороговых значений зарядки, определяющих при каком уровне заряда аккумулятор должен начинать или прекращать зарядку.

В апплете изменения громкости cнижена нагрузка на CPU.

В апплете с часами обеспечено обновление времени после переключения часовых поясов и улучшен формат отображаемого времени.

Проведена оптимизация отрисовки текста.

Повышена надёжность использования не целых значений масштабирования в играх, запускаемых при помощи пакета Proton.



