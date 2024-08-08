После почти двух лет разработки компания компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, представила первый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC, написанной на языке Rust (не путать со старым COSMIC, который был основан на GNOME Shell). Сформировано два iso-образа с COSMIC - для систем с GPU NVIDIA (3 ГБ) и Intel/AMD (2.6 ГБ), построенных на основе дистрибутива Pop!_OS 24.04. Также доступны готовые пакеты для Fedora, NixOS, Arch Linux и Serpent OS. Оболочка развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Альфа-выпуск ознаменовал готовность минимального базового набора возможностей, определяющих пригодный для повседневного использования рабочий продукт и являющихся основой для финального оттачивания функциональности и повышения удобства работы с учётом отзывов, полученных от пользователей. Дистрибутивам предоставлена возможность создания кастомизированных вариантов COSMIC, поставляемых со своей цветовой схемой, апплетами, настройками и темой оформления. Основные особенности альфа-версии COSMIC: Панель, отображающая список активных окон, ярлыки для быстрого доступа к приложениям и апплеты (встроенные приложения, выполняемые в отдельных процессах). Панель может разделяться на части, например, верхнюю часть с меню и индикаторами, и нижнюю часть со списком активных задач и ярлыков быстрого доступа. Части панели могут размещаться как вертикально, так и горизонтально, занимать всю ширину экрана или только выбранную область, использовать прозрачность, менять стиль в зависимости от выбора светлого и тёмного оформления, раздельно настраиваться для каждого виртуального рабочего стола.

В дополнение к классической многооконной работе предоставлена функция автоматической мозаичной компоновки окон (Auto-tiling), при включении которой позиция для новых окон на экране выбирается автоматически и выравнивается по сетке. Для быстрой замены окон предоставляется режим, позволяющий нажав и удерживая клавиатурную комбинацию "Super + X" (Windows + X) быстро переместить окно, дополнительно нажимая клавиши управления курсором. Мозаичное и классическое размещение окон могут комбинироваться и включаться в привязке к определённому виртуальному рабочему столу. Имеется режим стекового закрепления окон для группировки разных окон приложений по аналогии со вкладками в браузере, а также режим постоянного отображения окна, при котором окно остаются доступно на всех виртуальных рабочих столах.

Возможность настройки тем оформления, выбора между тёмными и светлыми темами, сохранения настроек оформления для использования на других системах, цикличного показа коллекции рабочих столов.

Апплеты с меню приложений, интерфейсом переключения между окнами и виртуальными рабочими столами, системой поиска, калькулятором, диалогом для запуска произвольных команд, а также индикаторами для изменения раскладки клавиатуры, управления воспроизведением мультимедийных файлов, изменения громкости, управления Wi-Fi и Bluetooth, показа уведомлений, отображения времени и вызова экрана для завершения работы.

Библиотека приложений, позволяющая группировать программы по тематике.

Базовый набор приложений, включающий файловый менеджер, тестовый редактор, эмулятор терминала и менеджер установки приложений.

Конфигуратор, позволяющий менять настройки панели, рабочего стола, фоновых изображений, устройств ввода, экрана и режимов энергопотребления. Из планов на будущее отмечается: Добавление в конфигуратор модулей для настройки звука, учётных записей, языка, оконного менеджера, сетевых устройств, Bluetooth, автономной работы, средств для людей с ограниченными возможностями, управления обновлениями и выбора приложений для обработки определённых типов файлов.

Реализация приложения для начальной настройки системы.

Расширение возможностей файлового менеджера.

Добавление средств для людей с ограниченными возможностями.

Интеграция календаря-планировщика (evolution-data-server).

Улучшение управления перемещением окон между рабочими столами.

Улучшение анимационных эффектов.

Добавление в композитный менеджер поддержки DPMS (для отключения экрана), механизма VRR (Variable Refresh Rate), возможности отображения полупрозрачного фона, HDR и режима ночной подсветки ("Night Light").



