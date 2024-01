Разработка пользовательской оболочки COSMIC приближается к альфа-выпуску

2.26 , Аноньимъ ( ok ), 19:19, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, может можно будет шкурку как-то настроить. Сам то по себе UI не так плох, дьявол в деталях, правильную цветовую тему, бордюрчики и тем добавить, и будет конфекта. А так то, сейчас модно всё делать плоским тёмным и однотонным. Не знаю какого за это проклинать.

3.41 , sig11 ( ok ), 20:12, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Не знаю какого за это проклинать. IOS7 - с нее все началось.

4.52 , Аноним ( 52 ), 22:25, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не Windows 8 лет 12 назад разве?

5.54 , sig11 ( ok ), 22:38, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да как-то все сразу свалилось... Win8, macOS 10.10, ios7, Gnome3..

"Новое платье короля". Очередной "малевич прикололся и нарисовал свой квадрат", а толпа идиотов радостно его поддержала.