Разработка пользовательской оболочки COSMIC приближается к альфа-выпуску

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|1.1, dullish (ok), 17:35, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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По описанию, конечно, всё отлично, но по скринам какой-то "гном для тех, кому, по зарез, нужен гном на раст".
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|2.26, Аноньимъ (ok), 19:19, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, может можно будет шкурку как-то настроить. Сам то по себе UI не так плох, дьявол в деталях, правильную цветовую тему, бордюрчики и тем добавить, и будет конфекта.
А так то, сейчас модно всё делать плоским тёмным и однотонным. Не знаю какого за это проклинать.
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|3.41, sig11 (ok), 20:12, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Не знаю какого за это проклинать.
IOS7 - с нее все началось.
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|5.54, sig11 (ok), 22:38, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да как-то все сразу свалилось... Win8, macOS 10.10, ios7, Gnome3..
"Новое платье короля". Очередной "малевич прикололся и нарисовал свой квадрат", а толпа идиотов радостно его поддержала.
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|1.10, Аноним (10), 18:14, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Может быть у них получится создать ОС для людей, в отличие от того, что сейчас существует.
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|2.15, fi (ok), 18:25, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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судя по Wayland - будет падать и утекать в этом месте - какой смысл в rust, если на нем не переписать dm ???
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|3.34, Аноним (34), 20:00, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стоп. Я не агитирую за Wayland, но причём тут он? Это ж протокол, и кто его в данном случае будет реализовывать?..
> Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland.
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|1.14, Аноним (14), 18:24, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Этот их космик жрет просто прорву оперативки. Более прожорливого дистра ещё не встречал.
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|3.20, Аноним (20), 18:35, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не из-за раста. Просто корпы не экономят озу пользователей, они знают что сейчас 32 гб минимум у всех. 8гб уже мало у кого. Ну и какая им разница тогда, съест оно 1 или 2 гб, это же мало.
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|4.21, Аноним (14), 18:46, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ну и какая им разница тогда, съест оно 1 или 2 гб, это же мало
Ага если бы 1 или 2... Поставил как то его, запустил менеджер процессов, терм и ещё что-то из предустановленного, и это все гигов 5 выжрало. Просто лёгкие утилиты без каких-либо нагрузок. Я понимаю, что совсем упарываться в минимализм сейчас не нужно, но не до такой же степени класть на оптимизацию.
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|4.31, Аноним (31), 19:53, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что там, память забыли в расте почистить в куче? Что значит не из-за раста, а потому что не экономят? Как они пишут на расте что память не экономится?
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|2.24, Аноним (-), 19:11, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сомневаюсь, что любители всяких артиксов и прочих маргинальных дистров, которые меряются "насколько мало у меня кушет система, запуская компиляцию хрома" вообще посмотрят в сторону космика.
А остальным будет норм.
Если будут жаловаться - разработчики оптимизируют самые тормозящие функции.
Потому что "преждевременная оптимизация — корень всех (или большинства) проблем в программировании" (с)
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|1.16, n00by (ok), 18:26, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Господа, приношу свои извинения за удалённые комментарии. Фрихек обещал меня забанить еще в том году, а такой кнопки у него нет.
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|2.22, Аноним (-), 19:04, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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УДАЛЕНО.WARNBOT, Реакция: bot infourl, Санкционировано: freehck,
Маска нарушения: "https"
/_-
Давайте еще и за www будем банить.
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|3.28, n00by (ok), 19:26, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все же знают %) что Бан -- это когда я тут писать не могу. Например, модератор форума воинов Дзена додумался зайти по ssh и запросом к БД изменить текст моего сообщения, что бы забанить меня "на основании" правил. После чего два других почитали тот текст, удивились тупости содержимого и посмотрели логи... Меня всё же не разбанили, что бы уберечь нервы того хэккера: он, несмотря на недостатки, был личностью. А тутошнему пришлось самого себя сделать ботом.
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|1.27, Аноним (27), 19:24, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что ни говорите, а Раст вдохнул в Линукса вторую жизнь, надо это честно признать. Лично я смотрю в будущее с оптимизмом.
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|2.29, Дбы (?), 19:42, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Копернуть у ... кто там создавал самый топовый дистр ... думает .../... вращается...\.... , а griggorii же и создать не одно и тоже или ты поклонник лёгкой жизни?
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|2.48, Аноним (48), 20:36, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что ни говорите, а Раст вдохнул в Линукса вторую жизнь
графика взлетела с появлением графического стека Linux DRM/KMS, на расте вообще ничего ещё нет - как он может что-то вдохнуть ?
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|1.30, Аноним (30), 19:51, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему же мы свернули не туда, ведь были же отличные Gnome2 и KDE3, удобные, толковые, а сейчас то что, почему это так плохо? Не потому ли, что это всё лепят небинарные личности с шизофренией?
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|3.46, голос из леса (?), 20:19, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> xfce4
конструктор а-ля «собери сам» из набора разношёрстный компонентов от разных разработчиков, без внятной документации с кучей багов и неочевиднвх нюансов, нет уж, спасибо, ешьте сами.
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|2.33, Аноним (-), 20:00, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Что первое, что второе максимальная встратость из времен виндовс 98.
Сейчас такое может подойти или ностальгирующему любителю нектрожелеза, или пользоватлею опеннета (возможно эти категории пересекаются) или управление какого-то станка на производстве (единственный нормальный вариант).
Но у тебя же никто старые версии ен отообрал?
Ты всегда можешь их скачать, немного попердолиться, собрать и играть в героев2)
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|3.37, Аноним (34), 20:04, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кажется вы путаете понятия некрожелезо и интерфейс для работы. Те были для работы, продуктивности там, а это кажется свистоперделки?
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|3.39, Аноним (27), 20:05, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лучше 98 винды в плане интерфейса ничего не придумано. И вряд ли придумают.
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|4.42, голос из леса (?), 20:12, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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даже если это был сарказм с твоей стороны, Я поддержу это высказывание вполне серьезно. компьютер должен быть рабочим инструментом, а GUI должно быть минималистичным и сугубо утилитарным.
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|5.49, Аноним (-), 21:04, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> компьютер должен быть рабочим инструментом, а GUI должно быть минималистичным и сугубо утилитарным.
Ха, а кто ты такой, чтобы решать для всех?
Для кучи людей компьютер, эдакая замена телевизору - кинцо посмотреть, новости почитать.
А еще есть люди которые играют в игры - для них компьютер это средство отдыха и развлечения.
Так что пусть каждый возьмет себе то что ему нравится. Кто-то яркие иконки и шрифты, а зануды с галер и офисов - пусть хоть в консольке сидят.
Но если вас окажется меньшенство - то будете сами поддерживать свой "UI для серьезных людей".
Или придется ныть на форумах и писать гневные письма в центральную прачечную.
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|3.45, голос из леса (?), 20:16, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сейчас такое может подойти только нормальному человеку, который работает за компьютером и для которого компьютер - серьезный рабочий инструмент, а вот домохозяйки и хомячьё, да, будут вертеть нос
фиксанул, не благодари
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|4.50, Аноним (-), 21:08, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нормальному человеку, который работает за компьютером и для которого компьютер - серьезный рабочий инструмент
Для меня копуктер и средство заработка, и медиаплеер и игровая приставка.
И меня мало волнует нытье всяких зануд.
Они в меньшинстве - так что могут только слегка пованивать на форумах, рассказывая про "золотой век", когда на компах только работали серьезные дядьки и тетьки.
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|1.40, голос из леса (?), 20:10, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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все це повна хрєнь, бо зоопарк тулкітів ще ніхто не відміняв, і як бі гарно не виглядало DE, софт буде відображатися так само гомняно
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|2.51, Аноним (-), 21:14, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Велосипеди та "зроблено з желудів та гілок" це основа, я б навіть сказав 'скрепа' опенсорсу.
Так було і 10, 20 років тому, і особливо раніше.
100500 дистрів від васянів, купа DE.
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|2.53, Аноним (52), 22:30, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Чoму на cкoтoмoве? Тут принято писать на человеческом языке.
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