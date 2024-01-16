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Разработка пользовательской оболочки COSMIC приближается к альфа-выпуску

16.01.2024 17:24

Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, объявила о прогрессе в разработке пользовательской оболочки COSMIC, переписанной на языке Rust (не путать со старым COSMIC, который был основан на GNOME Shell). Оболочка находится в разработке уже более двух лет и близка к формированию первого альфа-выпуска, который ознаменует готовность базового набора возможностей, позволяющих рассматривать оболочку как рабочий продукт. Предполагается, что альфа-версию удастся опубликовать в конце марта и она поможет собрать больше отзывов для финального оттачивания функциональности и повышения удобства работы.

Оболочка развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland.

Находящиеся в разработке возможности, которые включены в список минимально необходимых для формирования альфа-выпуска COSMIC:

  • Эмулятор терминала COSMIC Terminal, написанный с использованием фреймворка alacritty_terminal и поддерживающий такие возможности, как отрисовка с использованием GPU, темы оформления и расширенные методы ввода. Из находящихся в разработке задач отмечается добавление поддержки эмуляции мыши и возможность открытия гиперсылок в терминале.
  • Создана утилита COSMIC Randr для вывода параметров и настройки экранов в окружении на базе Wayland, которую планируется задействовать в конфигураторе COSMIC Settings для настройки параметров вывода.
  • Апплет для создания скриншотов. В настоящее время уже создана начальная реализация для создания скриншотов всего экрана, отдельных окон и выделенной области.
  • Обеспечение работы на системах с гибридной графикой (встроенный GPU + дискретная видеокарта) с возможностью отключения дискретной карты для экономии энергии в автономном режиме или её выборочной активации для игр и графических приложений.
  • Реализация поддержки эффекта матового стекла (размытый фон) в темах оформления.
  • Создание апплета для управления мозаичной компоновкой окон и возможность активации автоматического мозаичного размещения окон в привязке к определённому рабочему столу.
  • Режим стекового закрепления окон для группировки разных окон приложений по аналогии с вкладками в браузере. Возможность пока находится на стадии проектирования и обсуждения.
  • Создание пиктограмм для новых приложений и апплетов.
  • Возможность вывода информации поверх содержимого (OSD - On-Screen Display) и задействование данной возможности для отображения индикаторов яркости, громкости, переключения окон по Alt + Tab и перехода в автономный режим.
  • Создание стилизованных обоев рабочего стола и интерфейса для установки обоев с таким возможностями как слайд-шоу и масштабирование изображения на весь экран.
  • Экраны входа и блокировки. Спроектированы и находятся на стадии разработки.
  • Интерфейс для настройки ориентации экрана, масштаба, цветового профиля, графических режимов. Пока готовы только макеты.
  • Интерфейс для настройки устройств ввода, позволяющий менять параметры мыши и тачпада, такие как скорость движения курсора.
  • Виртуальные рабочие столы. Завершено обсуждение функциональности и началась стадия разработки.
  • Ревизия и унификация оформления для всех уже разработанных возможностей, таких как меню приложений, интерфейс запуска программ и система уведомлений.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: В пользовательском окружении COSMIC появился режим замены окон
  3. OpenNews: Пользовательское окружение COSMIC развивает новую панель, написанную на Rust
  4. OpenNews: Прогресс в разработке пользовательского окружения COSMIC, написанного на Rust
  5. OpenNews: Пользовательское окружение COSMIC будет использовать Iced вместо GTK
  6. OpenNews: Компания System76 объявила о разработке пользовательского окружения COSMIC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60441-cosmic
Ключевые слова: cosmic, rust
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Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 17:35, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    По описанию, конечно, всё отлично, но по скринам какой-то "гном для тех, кому, по зарез, нужен гном на раст".
     
     
  • 2.26, Аноньимъ (ok), 19:19, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, может можно будет шкурку как-то настроить. Сам то по себе UI не так плох, дьявол в деталях, правильную цветовую тему, бордюрчики и тем добавить, и будет конфекта.

    А так то, сейчас модно всё делать плоским тёмным и однотонным. Не знаю какого за это проклинать.

     
     
  • 3.41, sig11 (ok), 20:12, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не знаю какого за это проклинать.

    IOS7 - с нее все началось.

     
     
  • 4.52, Аноним (52), 22:25, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не Windows 8 лет 12 назад разве?
     
     
  • 5.54, sig11 (ok), 22:38, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да как-то все сразу свалилось... Win8, macOS 10.10, ios7, Gnome3..
    "Новое платье короля". Очередной "малевич прикололся и нарисовал свой квадрат", а толпа идиотов радостно его поддержала.
     

  • 1.10, Аноним (10), 18:14, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Может быть у них получится создать ОС для людей, в отличие от того, что сейчас существует.
     
     
  • 2.15, fi (ok), 18:25, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    судя по Wayland - будет падать и утекать в этом месте - какой смысл в rust, если на нем не переписать dm ???
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 20:00, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоп. Я не агитирую за Wayland, но причём тут он? Это ж протокол, и кто его в данном случае будет реализовывать?..

    > Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland.

     

  • 1.14, Аноним (14), 18:24, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Этот их космик жрет просто прорву оперативки. Более прожорливого дистра ещё не встречал.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 18:31, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это из-за безопасной работы с памятью
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 18:35, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, не из-за раста. Просто корпы не экономят озу пользователей, они знают что сейчас 32 гб минимум у всех. 8гб уже мало у кого. Ну и какая им разница тогда, съест оно 1 или 2 гб, это же мало.
     
     
  • 4.21, Аноним (14), 18:46, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Ну и какая им разница тогда, съест оно 1 или 2 гб, это же мало

    Ага если бы 1 или 2... Поставил как то его, запустил менеджер процессов, терм и ещё что-то из предустановленного, и это все гигов 5 выжрало. Просто лёгкие утилиты без каких-либо нагрузок. Я понимаю, что совсем упарываться в минимализм сейчас не нужно, но не до такой же степени класть на оптимизацию.

     
     
  • 5.35, Аноним (34), 20:01, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это RSS?
     
  • 4.31, Аноним (31), 19:53, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там, память забыли в расте почистить в куче? Что значит не из-за раста, а потому что не экономят? Как они пишут на расте что память не экономится?
     
  • 2.24, Аноним (-), 19:11, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сомневаюсь, что любители всяких артиксов и прочих маргинальных дистров, которые меряются "насколько мало у меня кушет система, запуская компиляцию хрома" вообще посмотрят в сторону космика.

    А остальным будет норм.
    Если будут жаловаться - разработчики оптимизируют самые тормозящие функции.
    Потому что "преждевременная оптимизация — корень всех (или большинства) проблем в программировании" (с)

     

  • 1.16, n00by (ok), 18:26, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Господа, приношу свои извинения за удалённые комментарии. Фрихек обещал меня забанить еще в том году, а такой кнопки у него нет.
     
     
  • 2.22, Аноним (-), 19:04, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    УДАЛЕНО.WARNBOT, Реакция: bot infourl, Санкционировано: freehck,
    Маска нарушения: "https"
    /_-

    Давайте еще и за www будем банить.

     
     
  • 3.28, n00by (ok), 19:26, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все же знают %) что Бан -- это когда я тут писать не могу. Например, модератор форума воинов Дзена додумался зайти по ssh и запросом к БД изменить текст моего сообщения, что бы забанить меня "на основании" правил. После чего два других почитали тот текст, удивились тупости содержимого и посмотрели логи... Меня всё же не разбанили, что бы уберечь нервы того хэккера: он, несмотря на недостатки, был личностью. А тутошнему пришлось самого себя сделать ботом.
     

  • 1.17, Аноним (17), 18:28, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Господи. Какой же вырвиглазный первый скрин
     
  • 1.19, Аноним (20), 18:33, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для смузехлебов сойдет. А обычным юзерам и LXDE достаточно.
     
     
  • 2.23, Маус (?), 19:06, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >обычным юзерам

    Имелось в виду неприхотливым? 😄

     

  • 1.25, Аноньимъ (ok), 19:17, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо сделали, молодца. Могут, умеют.
     
  • 1.27, Аноним (27), 19:24, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что ни говорите, а Раст вдохнул в Линукса вторую жизнь, надо это честно признать. Лично я смотрю в будущее с оптимизмом.
     
     
  • 2.29, Дбы (?), 19:42, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копернуть у ... кто там создавал самый топовый дистр ... думает .../... вращается...\.... , а griggorii же и создать не одно и тоже или ты поклонник лёгкой жизни?
     
     
  • 3.38, Аноним (-), 20:05, 16/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.48, Аноним (48), 20:36, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что ни говорите, а Раст вдохнул в Линукса вторую жизнь

    графика взлетела с появлением графического стека Linux DRM/KMS, на расте вообще ничего ещё нет - как он может что-то вдохнуть ?

     
     
  • 3.58, fumanchez (ok), 23:02, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже достаточно полезных консольных утилит на расте и го
     

  • 1.30, Аноним (30), 19:51, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Почему же мы свернули не туда, ведь были же отличные Gnome2 и KDE3, удобные, толковые, а сейчас то что, почему это так плохо? Не потому ли, что это всё лепят небинарные личности с шизофренией?
     
     
  • 2.32, Аноним 77 (?), 19:56, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё жив xfce4, пользуйтесь
     
     
  • 3.46, голос из леса (?), 20:19, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > xfce4

    конструктор а-ля «собери сам» из набора разношёрстный компонентов от разных разработчиков, без внятной документации с кучей багов и неочевиднвх нюансов, нет уж, спасибо, ешьте сами.

     
  • 3.47, Anm (?), 20:29, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё и OpenBox вполне живчик.
     
  • 2.33, Аноним (-), 20:00, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Что первое, что второе максимальная встратость из времен виндовс 98.
    Сейчас такое может подойти или ностальгирующему любителю нектрожелеза, или пользоватлею опеннета (возможно эти категории пересекаются) или управление какого-то станка на производстве (единственный нормальный вариант).

    Но у тебя же никто старые версии ен отообрал?
    Ты всегда можешь их скачать, немного попердолиться, собрать и играть в героев2)

     
     
  • 3.37, Аноним (34), 20:04, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кажется вы путаете понятия некрожелезо и интерфейс для работы. Те были для работы, продуктивности там, а это кажется свистоперделки?
     
  • 3.39, Аноним (27), 20:05, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше 98 винды в плане интерфейса ничего не придумано. И вряд ли придумают.
     
     
  • 4.42, голос из леса (?), 20:12, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    даже если это был сарказм с твоей стороны, Я поддержу это высказывание вполне серьезно. компьютер должен быть рабочим инструментом, а GUI должно быть минималистичным и сугубо утилитарным.
     
     
  • 5.49, Аноним (-), 21:04, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > компьютер должен быть рабочим инструментом, а GUI должно быть минималистичным и сугубо утилитарным.

    Ха, а кто ты такой, чтобы решать для всех?
    Для кучи людей компьютер, эдакая замена телевизору - кинцо посмотреть, новости почитать.
    А еще есть люди которые играют в игры - для них компьютер это средство отдыха и развлечения.

    Так что пусть каждый возьмет себе то что ему нравится. Кто-то яркие иконки и шрифты, а зануды с галер и офисов - пусть хоть в консольке сидят.
    Но если вас окажется меньшенство - то будете сами поддерживать свой "UI для серьезных людей".
    Или придется ныть на форумах и писать гневные письма в центральную прачечную.

     
  • 4.43, Аноним (-), 20:13, 16/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –3 +/
     
  • 3.45, голос из леса (?), 20:16, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас такое может подойти только нормальному человеку, который работает за компьютером и для которого компьютер - серьезный рабочий инструмент, а вот домохозяйки и хомячьё, да, будут вертеть нос

    фиксанул, не благодари

     
     
  • 4.50, Аноним (-), 21:08, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нормальному человеку, который работает за компьютером и для которого компьютер - серьезный рабочий инструмент

    Для меня копуктер и средство заработка, и медиаплеер и игровая приставка.
    И меня мало волнует нытье всяких зануд.
    Они в меньшинстве - так что могут только слегка пованивать на форумах, рассказывая про "золотой век", когда на компах только работали серьезные дядьки и тетьки.

     
  • 2.44, голос из леса (?), 20:13, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    гном 2 был толковым, да, но кде 3 уже был свистоперделочным.
     

  • 1.36, Изя Шмульцер (?), 20:03, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Собаки лают -- корован идёт!
     
  • 1.40, голос из леса (?), 20:10, 16/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    все це повна хрєнь, бо зоопарк тулкітів ще ніхто не відміняв, і як бі гарно не виглядало DE, софт буде відображатися так само гомняно
     
     
  • 2.51, Аноним (-), 21:14, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Велосипеди та "зроблено з желудів та гілок" це основа, я б навіть сказав 'скрепа' опенсорсу.
    Так було і 10, 20 років тому, і особливо раніше.
    100500 дистрів від васянів, купа DE.

     
  • 2.53, Аноним (52), 22:30, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Чoму на cкoтoмoве? Тут принято писать на человеческом языке.
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 22:49, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чому ти таке фашиське гівно?
     
     
  • 4.57, Аноним (52), 23:02, 16/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xoxoл - на фpoнт пошёл. В рунете тебе не рады.
     

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